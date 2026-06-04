Киев: ЕС отваря вратите си за Украйна след пълно единодушие в Брюксел!

Украинският премиер Юлия Свириденко обяви днес, че всички държави-членки на ЕС са се съгласили да започнат преговори с Украйна и Молдова по отварянето на първия клъстер за рамките на преговорите за присъединяване, предава Укринформ.

Свириденко заяви в X, че това е важна стъпка към членството на Украйна в Европейския съюз и отбеляза, че страната се приближава до стратегическата си цел.

''Фантастична новина - всички държави-членки на ЕС дадоха зелена светлина за откриването на Клъстер 1 в преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова. Ние сме с една крачка по-близо до членство в ЕС: ние стабилно се движим към нашата цел'', написа тя в социалната мрежа X.

🇪🇺🇺🇦 Fantastic news — all EU member states have given the green light to open Cluster 1 in accession talks with Ukraine and Moldova.



We are one step closer to the EU membership: steadily moving towards our goal.



Thank you to @CY2026EU and all EU members for keeping pace and… — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 3, 2026

Премиерът благодари на кипърското председателство и на всички членове на ЕС, че ''са в крак с времето'' и подкрепят европейския избор на Украйна.

Кипър, който в момента председателства Съвета на ЕС, обяви, че е започнала подготовка за официалното откриване на преговорите по първата група преговорни глави с Украйна и Молдова.