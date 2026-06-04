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Киев: ЕС отваря вратите си за Украйна след пълно единодушие в Брюксел!
  Тема: Украйна

Киев: ЕС отваря вратите си за Украйна след пълно единодушие в Брюксел!

4 Юни, 2026 20:49 605 16

  • русия-
  • украйна-
  • молдова-
  • юлия свириденко-
  • володимир зеленски-
  • европейски съюз-
  • урсула фон дер лaйен

Премиерът Юлия Свириденко благодари на кипърското председателство и на всички членове на ЕС, че са в крак с времето и подкрепят европейския избор на Украйна

Киев: ЕС отваря вратите си за Украйна след пълно единодушие в Брюксел! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският премиер Юлия Свириденко обяви днес, че всички държави-членки на ЕС са се съгласили да започнат преговори с Украйна и Молдова по отварянето на първия клъстер за рамките на преговорите за присъединяване, предава Укринформ.

Свириденко заяви в X, че това е важна стъпка към членството на Украйна в Европейския съюз и отбеляза, че страната се приближава до стратегическата си цел.

''Фантастична новина - всички държави-членки на ЕС дадоха зелена светлина за откриването на Клъстер 1 в преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова. Ние сме с една крачка по-близо до членство в ЕС: ние стабилно се движим към нашата цел'', написа тя в социалната мрежа X.

Премиерът благодари на кипърското председателство и на всички членове на ЕС, че ''са в крак с времето'' и подкрепят европейския избор на Украйна.

Кипър, който в момента председателства Съвета на ЕС, обяви, че е започнала подготовка за официалното откриване на преговорите по първата група преговорни глави с Украйна и Молдова.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    17 2 Отговор
    Бандеровцьi-ето
    умалишенньie маньяки или,
    другими словами,
    озверевший скот.

    Но,именно такие нам
    нужньi в данньiй период
    временни,чтобьi уничтожать
    непокорньiх славян.

    А затем они сами должньi
    бьiть унищоженьi,так как
    зверям не место среди людей.

    Паул Гьобелс

    20:52 04.06.2026

  • 2 Млад еврас

    14 1 Отговор
    А кой ще ритне столчето накрая.

    20:52 04.06.2026

  • 3 Тиква

    18 3 Отговор
    Противни и нагли окРабандерите,

    20:52 04.06.2026

  • 4 Супер

    13 2 Отговор
    Като ви подаде ръка я издърпахте в тинята.....като ви отвори врата какво ли я чака Европа

    20:52 04.06.2026

  • 5 Историк

    14 2 Отговор
    А Путин какво каза? За Украйна и Молдова, де

    20:53 04.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българка

    14 1 Отговор
    Докато си във военно положение -мъц. После - избори. После ще видим.

    20:53 04.06.2026

  • 8 .....

    8 1 Отговор
    Тя и Вардарска Македония чака незнам колко години вече😂

    20:55 04.06.2026

  • 9 Сталин

    15 2 Отговор
    Ей сега бандери и терористи ще си построят тайни градове навсякъде в Европа

    20:55 04.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор
    Както врати, какви прозорци 🤔
    Германия ще гони обратно укр...ите в призивна за фронта възраст❗

    20:56 04.06.2026

  • 11 Е, такава европа

    8 2 Отговор
    тип фаша на бандерите не ни трябва изобщо... Тези ще забранят и нашият език и нашата писменост... Ще викаме на лягане и ставане "слава биндеру"... Е, за кво ми е евро райх, който ще е напълно обанкротен, без индустрия, без работа, без коли, без ток, забрана за движение в 15-минутни градове... и фашова диктатура?

    20:56 04.06.2026

  • 12 Яшар

    8 3 Отговор
    Приказки от 1001 нощ ...и Аладин потрил лампата и Джина излязъл.....смешно е ,без кръчмаря Русия и дядя Вова нищо няма да се случи ,само още повече орешници ....цели народи и световни съюзи са абсолютни найвници ...Тея всеки по калпав горно оряховски ало измамник може да им земе парите

    20:57 04.06.2026

  • 13 Раковски

    1 2 Отговор
    Руски курортисти в Крим реват със сълзи, че не могат да се приберат: бензин и дизел няма хич. Както гласят надписите - на амбалажна хартия с химически молив: "Топлива нет. Совсем нет".
    Да не реват, а да се заселят в Крим да помагат на войната на любимата си Путя.

    21:00 04.06.2026

  • 14 Да,бе

    0 0 Отговор
    В момента ЕС се управлява от потомствени нацисти,тъй че е нормално да си приемат котилото бандеровско...

    21:03 04.06.2026

  • 15 АМИ ДА ПОБЪРЗА

    0 0 Отговор
    ЩОТО УКРАЙНА ВЪРВИ КЪМ СВЪРШВАНЕ

    21:03 04.06.2026

  • 16 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Кой ни ги натресе тия😂😂

    21:03 04.06.2026

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