Киев: ЕС отваря вратите си за Украйна след пълно единодушие в Брюксел!

Украинският премиер Юлия Свириденко обяви днес, че всички държави-членки на ЕС са се съгласили да започнат преговори с Украйна и Молдова по отварянето на първия клъстер за рамките на преговорите за присъединяване, предава Укринформ.
Свириденко заяви в X, че това е важна стъпка към членството на Украйна в Европейския съюз и отбеляза, че страната се приближава до стратегическата си цел.
''Фантастична новина - всички държави-членки на ЕС дадоха зелена светлина за откриването на Клъстер 1 в преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова. Ние сме с една крачка по-близо до членство в ЕС: ние стабилно се движим към нашата цел'', написа тя в социалната мрежа X.
🇪🇺🇺🇦 Fantastic news — all EU member states have given the green light to open Cluster 1 in accession talks with Ukraine and Moldova.— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 3, 2026
We are one step closer to the EU membership: steadily moving towards our goal.
Thank you to @CY2026EU and all EU members for keeping pace and…
Премиерът благодари на кипърското председателство и на всички членове на ЕС, че ''са в крак с времето'' и подкрепят европейския избор на Украйна.
Кипър, който в момента председателства Съвета на ЕС, обяви, че е започнала подготовка за официалното откриване на преговорите по първата група преговорни глави с Украйна и Молдова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
умалишенньie маньяки или,
другими словами,
озверевший скот.
Но,именно такие нам
нужньi в данньiй период
временни,чтобьi уничтожать
непокорньiх славян.
А затем они сами должньi
бьiть унищоженьi,так как
зверям не место среди людей.
Паул Гьобелс
20:52 04.06.2026
2 Млад еврас
20:52 04.06.2026
3 Тиква
20:52 04.06.2026
4 Супер
20:52 04.06.2026
5 Историк
20:53 04.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Българка
20:53 04.06.2026
8 .....
20:55 04.06.2026
9 Сталин
20:55 04.06.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Германия ще гони обратно укр...ите в призивна за фронта възраст❗
20:56 04.06.2026
11 Е, такава европа
20:56 04.06.2026
12 Яшар
20:57 04.06.2026
13 Раковски
Да не реват, а да се заселят в Крим да помагат на войната на любимата си Путя.
21:00 04.06.2026
14 Да,бе
21:03 04.06.2026
15 АМИ ДА ПОБЪРЗА
21:03 04.06.2026
16 Ха,ха
21:03 04.06.2026