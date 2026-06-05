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Камарата на представителите в САЩ одобри законопроект за помощ за Украйна и санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Камарата на представителите в САЩ одобри законопроект за помощ за Украйна и санкции срещу Русия

5 Юни, 2026 03:39, обновена 5 Юни, 2026 03:45 739 14

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  • украйна-
  • помощ-
  • санкции

За да влезе в сила, ще е необходимо одобрение от Сената, който все още не е коментирал въпроса

Камарата на представителите в САЩ одобри законопроект за помощ за Украйна и санкции срещу Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Камарата на представителите на САЩ одобри законопроект за помощ за Украйна и санкции срещу Русия.

226 членове на Камарата подкрепиха законопроекта, докато 195 гласуваха против. Сред гласувалите „за“ са 18 републиканци, 207 демократи и един независим.

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Законопроектът, внесен миналия април, предлага създаването на фонд за възстановяване на Украйна. Той също така подновява правомощията на президента да отдава под наем или лизинг отбранителни активи на Украйна и страни от Източна Европа, удължава правомощията на Пентагона да предоставя помощ за сигурност и разузнаване на Киев до края на 2027 г. и задължава Държавния департамент да предприеме мерки за укрепване на въоръжените сили и граничните служби на балтийските държави.

Законопроектът упълномощава президента на САЩ да оцени ситуацията в руско-украинските отношения и въз основа на този анализ да предприеме ограничителни мерки, включително санкции, блокиране на активи и налагане на допълнителни експортни мита.

За да влезе законопроектът в сила, ще е необходимо одобрение от Сената, който все още не е коментирал въпроса.

В сряда държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Русия остава предизвикателство за Съединените щати. Той добави, че Вашингтон вижда заплаха от ескалация на конфликта в Украйна, смятайки, че ситуацията е стигнала до задънена улица, и обяви нови санкции срещу Москва.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    9 2 Отговор
    Това гарантира разширяване и задълбочаване на кризата в Ормузкия проток. Европа очакват трудни времена.

    03:48 05.06.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 3 Отговор
    ПУТИН ВЧЕРА КАЗА ЧЕ ЗАСЕГА
    НЕ Е ИМАЛО БОЙНИ СТРЕЛБИ С ОРЕШНИК ( НА БЪЛГАРСКИ ЛЕШНИК)
    ......
    СЕГА НЯКОЙ ВЕЧЕ ЩЕ БЕРЕ ЛЕШНИЦИ В КИЕВ :)

    03:55 05.06.2026

  • 3 Гориил

    9 2 Отговор
    Виждаме как Марко Рубио все повече се дистанцира от международната реалност. Той е попаднал в капана на Тукидид.Освен това, Камарата на представителите гласува почти равномерно. Това означава, че шансовете за приемане на Закона „Арлекин“ са изключително ниски. Военните действия в Персийския залив ще се засилят и светът ще усети нови трусове от предстояща енергийна катастрофа. Проблемът на Вашингтон е, че не управлява кризата в Близкия изток.

    04:00 05.06.2026

  • 4 Ето затова ще

    9 3 Отговор
    ги бъхти Русия.
    Какво ще възстановяват в 404? Щели да им отпускат лизинг? И М.Ганев щял да го връща.

    04:10 05.06.2026

  • 5 Мдаааа

    3 11 Отговор
    Русия я очакват тежки времена.Тази,измислена федерация,няма как да оцелее при такъв военен натиск от Украйна и санкции от цивилизования свят.Русия ще бъде обезкръвена от Запада и окървавена от вътре.Тя ще се разпадне.

    Коментиран от #6

    04:11 05.06.2026

  • 6 Рублевка

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаааа":

    Супер! Русия ще се разпадне и руснаците ще работят за $10 на месец, както при Елцин.

    Коментиран от #8, #11, #12

    04:14 05.06.2026

  • 7 Те направиха

    10 3 Отговор
    Майдана, техен беше и плана, "да се отслабва Русия", на Бжежински....
    Идеално го изиграха, като намериха и тапигьози, украинци да умират, а европейци да плащат. И Русия наистана отслабва. НО Китай и цял свят вече схванаха схемата. Европа, но и Сащ отслабват... (Джорж Фридман, конференция в Чикаго, 2015 г., украйна)

    04:28 05.06.2026

  • 8 А този пат

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Рублевка":

    Няма да гладуват. Ще разпродадат Циркони, Булави, Буревестници, Кинжали, Сармати, Калибри, Клуб Б, Ярсове и западналите ще получат заря. Много "приятели" имат по света и тези руски играчки ще ги намерят. Руснаците вече разбират системата и има какво да продават. Не може газ и нефт, но за "железата" опашки ще има... :)

    04:35 05.06.2026

  • 9 Запознат лобист

    2 1 Отговор
    Те я са само за парлама....
    Никой не плаща на такива...

    04:48 05.06.2026

  • 10 Дръта чанта

    3 2 Отговор
    Краварника мирише на печено

    04:57 05.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ба бааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Рублевка":

    Ще ще ще ще мечтииии бандерски

    Коментиран от #14

    05:03 05.06.2026

  • 13 Ба бааааа

    1 1 Отговор
    А курабийки ще има ли за окраинците

    05:15 05.06.2026

  • 14 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ба бааааа":

    Просто сарказъм. Веднъж който опита западната демокрация му държи за цял живот. РФ няма да се разпадне, защото никой не иска отново да гладува, като при Елцин и Горбачов.

    05:18 05.06.2026