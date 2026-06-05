Камарата на представителите в САЩ одобри законопроект за помощ за Украйна и санкции срещу Русия

Камарата на представителите на САЩ одобри законопроект за помощ за Украйна и санкции срещу Русия.
226 членове на Камарата подкрепиха законопроекта, докато 195 гласуваха против. Сред гласувалите „за“ са 18 републиканци, 207 демократи и един независим.
Законопроектът, внесен миналия април, предлага създаването на фонд за възстановяване на Украйна. Той също така подновява правомощията на президента да отдава под наем или лизинг отбранителни активи на Украйна и страни от Източна Европа, удължава правомощията на Пентагона да предоставя помощ за сигурност и разузнаване на Киев до края на 2027 г. и задължава Държавния департамент да предприеме мерки за укрепване на въоръжените сили и граничните служби на балтийските държави.
Законопроектът упълномощава президента на САЩ да оцени ситуацията в руско-украинските отношения и въз основа на този анализ да предприеме ограничителни мерки, включително санкции, блокиране на активи и налагане на допълнителни експортни мита.
За да влезе законопроектът в сила, ще е необходимо одобрение от Сената, който все още не е коментирал въпроса.
В сряда държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Русия остава предизвикателство за Съединените щати. Той добави, че Вашингтон вижда заплаха от ескалация на конфликта в Украйна, смятайки, че ситуацията е стигнала до задънена улица, и обяви нови санкции срещу Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
03:48 05.06.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ Е ИМАЛО БОЙНИ СТРЕЛБИ С ОРЕШНИК ( НА БЪЛГАРСКИ ЛЕШНИК)
......
СЕГА НЯКОЙ ВЕЧЕ ЩЕ БЕРЕ ЛЕШНИЦИ В КИЕВ :)
03:55 05.06.2026
3 Гориил
04:00 05.06.2026
4 Ето затова ще
Какво ще възстановяват в 404? Щели да им отпускат лизинг? И М.Ганев щял да го връща.
04:10 05.06.2026
5 Мдаааа
Коментиран от #6
04:11 05.06.2026
6 Рублевка
До коментар #5 от "Мдаааа":Супер! Русия ще се разпадне и руснаците ще работят за $10 на месец, както при Елцин.
Коментиран от #8, #11, #12
04:14 05.06.2026
7 Те направиха
Идеално го изиграха, като намериха и тапигьози, украинци да умират, а европейци да плащат. И Русия наистана отслабва. НО Китай и цял свят вече схванаха схемата. Европа, но и Сащ отслабват... (Джорж Фридман, конференция в Чикаго, 2015 г., украйна)
04:28 05.06.2026
8 А този пат
До коментар #6 от "Рублевка":Няма да гладуват. Ще разпродадат Циркони, Булави, Буревестници, Кинжали, Сармати, Калибри, Клуб Б, Ярсове и западналите ще получат заря. Много "приятели" имат по света и тези руски играчки ще ги намерят. Руснаците вече разбират системата и има какво да продават. Не може газ и нефт, но за "железата" опашки ще има... :)
04:35 05.06.2026
9 Запознат лобист
Никой не плаща на такива...
04:48 05.06.2026
10 Дръта чанта
04:57 05.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ба бааааа
До коментар #6 от "Рублевка":Ще ще ще ще мечтииии бандерски
Коментиран от #14
05:03 05.06.2026
13 Ба бааааа
05:15 05.06.2026
14 Рублевка
До коментар #12 от "Ба бааааа":Просто сарказъм. Веднъж който опита западната демокрация му държи за цял живот. РФ няма да се разпадне, защото никой не иска отново да гладува, като при Елцин и Горбачов.
05:18 05.06.2026