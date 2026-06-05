Камарата на представителите в САЩ одобри законопроект за помощ за Украйна и санкции срещу Русия

Камарата на представителите на САЩ одобри законопроект за помощ за Украйна и санкции срещу Русия.

226 членове на Камарата подкрепиха законопроекта, докато 195 гласуваха против. Сред гласувалите „за“ са 18 републиканци, 207 демократи и един независим.

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Законопроектът, внесен миналия април, предлага създаването на фонд за възстановяване на Украйна. Той също така подновява правомощията на президента да отдава под наем или лизинг отбранителни активи на Украйна и страни от Източна Европа, удължава правомощията на Пентагона да предоставя помощ за сигурност и разузнаване на Киев до края на 2027 г. и задължава Държавния департамент да предприеме мерки за укрепване на въоръжените сили и граничните служби на балтийските държави.

Законопроектът упълномощава президента на САЩ да оцени ситуацията в руско-украинските отношения и въз основа на този анализ да предприеме ограничителни мерки, включително санкции, блокиране на активи и налагане на допълнителни експортни мита.

За да влезе законопроектът в сила, ще е необходимо одобрение от Сената, който все още не е коментирал въпроса.

В сряда държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Русия остава предизвикателство за Съединените щати. Той добави, че Вашингтон вижда заплаха от ескалация на конфликта в Украйна, смятайки, че ситуацията е стигнала до задънена улица, и обяви нови санкции срещу Москва.