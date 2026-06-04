"Алтернатива за Германия": От наша страна има голям интерес "Северен поток" отново да бъде пуснат в експлоатация

Алексей Милер, изпълнителен директор на руския газов гигант "Газпром" и дългогодишен доверен съветник на руския президент Владимир Путин, се срещна с Маркус Фронмайер, говорител по външната политика на парламентарната група на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ), по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург, съобщи ДПА, предаде БТА.

Възможността за възстановяване функционирането на газопроводите "Северен поток" и възобновяване на доставките на руски газ беше в центъра на разговорите в централата на "Газпром", заяви Фронмайер пред ДПА.

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"От наша страна има голям интерес "Северен поток" отново да бъде пуснат в експлоатация и още сега би трябвало съвместно да разгледаме какви са възможностите, за да се стигне в перспектива, след приключването на конфликта в Украйна, отново до взаимно разбирателство по този въпрос", посочи политикът, предаде ТАСС.

Фронмайер е един от четиримата политици от AзГ които присъстват на форума в родния град на Путин. В делегацията са още лидерът на AзГ в Саксония Йорг Урбан, членът на Бундестага Щефан Котре и евродепутатът от AзГ Петер Бистрон, посочва ДПА. За първи път от няколко години насам в събитието участват и германски компании, отбелязва агенцията.

Достъпните доставки на нефт и газ са важни за германската промишленост, заяви Фронмайер. "Нашата задача е безкомпромисно да поставим германските национални интереси в центъра."

AзГ отдавна призовава за ремонт и въвеждане в експлоатация на "Северен поток", като твърди, че Германия ще спечели от по-евтината руска енергия.

Политическите опоненти обвиняват партията, че защитава интересите на Москва, а не тези на Германия.

Германското външно министерство заяви, че изрично е посъветвало представителите на AзГ да не присъстват на форума в Санкт Петербург и ги е информирало, че федералното правителство не подкрепя пътуването им.

АзГ защити присъствието на свои представители на форума в Санкт Петербург. Фронмайер заяви преди пътуването, че е наясно, че визитата ще бъде разгледана критично, но изтъкна, че диалогът остава необходим.

Бистрон и Котре също защитиха пътуването в коментари за седмичника "Ди Цайт".

Съпредседателката на AзГ Алис Вайдел подкрепи визитата, като заяви, че винаги си струва да се обменят мнения и да се поддържат контакти с всички страни.

През последните 18 месеца AзГ се фокусира сериозно върху изграждането на връзки с Вашингтон след преизбирането на американския президент Доналд Тръмп. Фронмайер е направил няколко посещения в САЩ през този период, отбелязва ДПА.

Политици от управляващите и опозиционните партии в Германия остро критикуваха посещението в Санкт Петербург.

"Путин до известна степен е притиснат до стената и ако сега получи този пропаганден тласък, защото бизнес представители и политици от AзГ му се подмазват в Санкт Петербург, то това е контрапродуктивно", заяви Юрген Хардт, говорител по външната политика на консервативната парламентарна група ХДС/ХСС, пред обществената телевизия A Ер Де.

Русия постепенно намали доставките на газ за Германия през "Северен поток" след започването на мащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. и напълно спря доставките през септември същата година, позовавайки се на технически проблеми.

Няколко седмици по-късно три от четирите тръбопровода, съставляващи мрежата "Северен поток", бяха повредени при подводни експлозии. Федералните прокурори на Германия заявиха, че основните заподозрени за саботажа са украински граждани.