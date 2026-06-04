"Алтернатива за Германия": От наша страна има голям интерес "Северен поток" отново да бъде пуснат в експлоатация

Алексей Милер, изпълнителен директор на руския газов гигант "Газпром" и дългогодишен доверен съветник на руския президент Владимир Путин, се срещна с Маркус Фронмайер, говорител по външната политика на парламентарната група на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ), по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург, съобщи ДПА, предаде БТА.
Възможността за възстановяване функционирането на газопроводите "Северен поток" и възобновяване на доставките на руски газ беше в центъра на разговорите в централата на "Газпром", заяви Фронмайер пред ДПА.
"От наша страна има голям интерес "Северен поток" отново да бъде пуснат в експлоатация и още сега би трябвало съвместно да разгледаме какви са възможностите, за да се стигне в перспектива, след приключването на конфликта в Украйна, отново до взаимно разбирателство по този въпрос", посочи политикът, предаде ТАСС.
Фронмайер е един от четиримата политици от AзГ които присъстват на форума в родния град на Путин. В делегацията са още лидерът на AзГ в Саксония Йорг Урбан, членът на Бундестага Щефан Котре и евродепутатът от AзГ Петер Бистрон, посочва ДПА. За първи път от няколко години насам в събитието участват и германски компании, отбелязва агенцията.
Достъпните доставки на нефт и газ са важни за германската промишленост, заяви Фронмайер. "Нашата задача е безкомпромисно да поставим германските национални интереси в центъра."
AзГ отдавна призовава за ремонт и въвеждане в експлоатация на "Северен поток", като твърди, че Германия ще спечели от по-евтината руска енергия.
Политическите опоненти обвиняват партията, че защитава интересите на Москва, а не тези на Германия.
Германското външно министерство заяви, че изрично е посъветвало представителите на AзГ да не присъстват на форума в Санкт Петербург и ги е информирало, че федералното правителство не подкрепя пътуването им.
АзГ защити присъствието на свои представители на форума в Санкт Петербург. Фронмайер заяви преди пътуването, че е наясно, че визитата ще бъде разгледана критично, но изтъкна, че диалогът остава необходим.
Бистрон и Котре също защитиха пътуването в коментари за седмичника "Ди Цайт".
Съпредседателката на AзГ Алис Вайдел подкрепи визитата, като заяви, че винаги си струва да се обменят мнения и да се поддържат контакти с всички страни.
През последните 18 месеца AзГ се фокусира сериозно върху изграждането на връзки с Вашингтон след преизбирането на американския президент Доналд Тръмп. Фронмайер е направил няколко посещения в САЩ през този период, отбелязва ДПА.
Политици от управляващите и опозиционните партии в Германия остро критикуваха посещението в Санкт Петербург.
"Путин до известна степен е притиснат до стената и ако сега получи този пропаганден тласък, защото бизнес представители и политици от AзГ му се подмазват в Санкт Петербург, то това е контрапродуктивно", заяви Юрген Хардт, говорител по външната политика на консервативната парламентарна група ХДС/ХСС, пред обществената телевизия A Ер Де.
Русия постепенно намали доставките на газ за Германия през "Северен поток" след започването на мащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. и напълно спря доставките през септември същата година, позовавайки се на технически проблеми.
Няколко седмици по-късно три от четирите тръбопровода, съставляващи мрежата "Северен поток", бяха повредени при подводни експлозии. Федералните прокурори на Германия заявиха, че основните заподозрени за саботажа са украински граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГДР КГБ
Коментиран от #6
08:08 04.06.2026
2 Мефиcтoфeл
Не ги слушайте тия бе. Те не живеят в реалния свят, не живеят даже и в паралелна вселена. Живеят в перпендикулярна.
Коментиран от #12
08:08 04.06.2026
3 Kaлпазанин
Коментиран от #13
08:09 04.06.2026
4 Дзак
Коментиран от #11
08:12 04.06.2026
5 Без име
Коментиран от #38
08:14 04.06.2026
6 Факт
До коментар #1 от "ГДР КГБ":И булгармиризливци
08:15 04.06.2026
7 От Ваша
08:19 04.06.2026
8 Виждащ
Коментиран от #15
08:20 04.06.2026
9 Бай Араб
Коментиран от #17, #19
08:20 04.06.2026
10 ТИЯ И ОНИЯ ТРЪМП И
08:22 04.06.2026
11 Всъщност
До коментар #4 от "Дзак":Всъщност не : Берлин е доставял тези дронове на украинския режим и добре знае , че вършат работа колкото танковете Леопарди затънали в украинското блато , или колкото Пейтриътите , които нищо не спират ...
08:22 04.06.2026
12 Орешник
До коментар #2 от "Мефиcтoфeл":Оправи ми деня
Коментиран от #36
08:22 04.06.2026
13 извратена копейка
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Викаш Агресора путин нахлу вероломно в русия и за това Европа е виновна?!?Извратена копейка!
08:23 04.06.2026
14 Факти
08:24 04.06.2026
15 Бай Араб
До коментар #8 от "Виждащ":БОТАШ не се използва защото на никой не му трябва газ.Алтернатива за Германия е руска партия.
08:24 04.06.2026
16 ВСИЧКИ ЕВРОХЕЙЦИ
Коментиран от #25
08:24 04.06.2026
17 Араб БЕГАЙ при
До коментар #9 от "Бай Араб":АРАБИТЕ И НЕ СЕ ВРЪЩАЙ. ТАМ ИМА МНОГО БУКЛУК. ТИ ТАКА НАРИЧАШ ПЕТРОЛА ГАЗ КОИТО ПУТИН ПРОДАВАЛ.
08:25 04.06.2026
18 Маринов
08:25 04.06.2026
19 бензиностанция без клиенти
До коментар #9 от "Бай Араб":русия отчаяно съжалява за необмисленото нахлуване в Украйна, но е късно! Всички мразят Терористична русия!
Коментиран от #21, #29
08:26 04.06.2026
20 Историк
08:30 04.06.2026
21 кеф ми е..
До коментар #19 от "бензиностанция без клиенти":Че довечера ше видиме новио циркон как действа в столицата на кiевската хунта
08:30 04.06.2026
22 Ай де бе
08:33 04.06.2026
23 АзГ
08:34 04.06.2026
24 Мдаа...
Оня ден пък разни "анализатори" скимтяха, че напоследък само от горницата в цената руснаците прибират само от Германия по над милиард евро месечно. Явно затова Путин протака и се лигави в 4о4.
Коментиран от #27
08:35 04.06.2026
25 а ма..
До коментар #16 от "ВСИЧКИ ЕВРОХЕЙЦИ":Взе ли си номерче,че всички бгбандерци чакат ред та ратко да ги извади одweцeтo на двамата плондери
08:36 04.06.2026
26 Едва ли
08:37 04.06.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "Мдаа...":А да не забравяме ЗАГУБИТЕ за Луфтханза от евросанкциите, заради които трябва да заобикалят 1/6 от сушата на Земята❗😉
08:39 04.06.2026
28 И защо
08:41 04.06.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "бензиностанция без клиенти":Все едно ти да наложиш санкции на Кауфланд и да спреш да пазаруваш от тази верига❗
Сигурно Германия ще изпадне в ужас 😀
Ама ТЪ ПИТЕ ТЪлПИ ПО ПЕЙКИТЕ как да разберете иронията в ТОЗИ пост ‼️
08:44 04.06.2026
30 явер
Коментиран от #37
08:45 04.06.2026
31 явер
08:48 04.06.2026
32 Дзак
08:49 04.06.2026
33 Корумпирана сган
08:51 04.06.2026
34 Ами В Кремъл
Да продават на Европа ...
Другарят Си
Нарита Кремълския Бакшиш
Като му заяви :
Правиш си Тръбата
И ще продаваш Газ
На цена по ниска
Отколкото за Вътрешния Пазар на Русия ...
ЕНЕРГИЙНИЯТ ШАНТАЖ НА
БУНКЕРНИЯ БАКШИШ
ТОЗИ ПЪТ
НЕ МИНА .
Сега пак ще търсят път
Към Омразната и Пропаднала Европа.
08:52 04.06.2026
35 РАБОТНИЦИТЕ НА ГАЗПРОМ
Вече се придвижват със КОНЕ .
Клипът е Уникален.
В Свръх Бензиностанцията
Бензин Нетъ .
08:55 04.06.2026
36 А ако те докопа някой
До коментар #12 от "Орешник":като мен, ще ти оправи и софтуерните настройки.
08:55 04.06.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "явер":Когато ти не купиш краставици от краставичаря, той ще ги продаде другаде а ти ще останеш гладен❗
Не бързай да скачаш как ще си купиш от другия краставичар, защото ПЕТРОЛЪТ не се продава на всяка сергия❗
08:56 04.06.2026
38 Драго
До коментар #5 от "Без име":Американците не купуват газ от Русия , американците ДОБИВАТ газ в Русия . Русия е дала на концесия находищата си на газ в Далечния изток и се разплаща в газ. Руснакът шеф на базата обясняваше , че няма нищо руско в базата само началниците и те са 3-ма . Камионите и те американски , руските не палели при тези ниски температури.
08:58 04.06.2026
39 Вис
08:59 04.06.2026
40 Вис
09:00 04.06.2026