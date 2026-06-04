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"Алтернатива за Германия": От наша страна има голям интерес "Северен поток" отново да бъде пуснат в експлоатация
  Тема: Украйна

"Алтернатива за Германия": От наша страна има голям интерес "Северен поток" отново да бъде пуснат в експлоатация

4 Юни, 2026 08:03 1 135 40

  • алтернатива за германия-
  • русия-
  • германия-
  • газпром-
  • северен поток

Русия постепенно намали доставките на газ за Германия през "Северен поток" след започването на мащабната си инвазия в Украйна

"Алтернатива за Германия": От наша страна има голям интерес "Северен поток" отново да бъде пуснат в експлоатация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Алексей Милер, изпълнителен директор на руския газов гигант "Газпром" и дългогодишен доверен съветник на руския президент Владимир Путин, се срещна с Маркус Фронмайер, говорител по външната политика на парламентарната група на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ), по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург, съобщи ДПА, предаде БТА.

Възможността за възстановяване функционирането на газопроводите "Северен поток" и възобновяване на доставките на руски газ беше в центъра на разговорите в централата на "Газпром", заяви Фронмайер пред ДПА.

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"От наша страна има голям интерес "Северен поток" отново да бъде пуснат в експлоатация и още сега би трябвало съвместно да разгледаме какви са възможностите, за да се стигне в перспектива, след приключването на конфликта в Украйна, отново до взаимно разбирателство по този въпрос", посочи политикът, предаде ТАСС.

Фронмайер е един от четиримата политици от AзГ които присъстват на форума в родния град на Путин. В делегацията са още лидерът на AзГ в Саксония Йорг Урбан, членът на Бундестага Щефан Котре и евродепутатът от AзГ Петер Бистрон, посочва ДПА. За първи път от няколко години насам в събитието участват и германски компании, отбелязва агенцията.

Достъпните доставки на нефт и газ са важни за германската промишленост, заяви Фронмайер. "Нашата задача е безкомпромисно да поставим германските национални интереси в центъра."

AзГ отдавна призовава за ремонт и въвеждане в експлоатация на "Северен поток", като твърди, че Германия ще спечели от по-евтината руска енергия.

Политическите опоненти обвиняват партията, че защитава интересите на Москва, а не тези на Германия.

Германското външно министерство заяви, че изрично е посъветвало представителите на AзГ да не присъстват на форума в Санкт Петербург и ги е информирало, че федералното правителство не подкрепя пътуването им.

АзГ защити присъствието на свои представители на форума в Санкт Петербург. Фронмайер заяви преди пътуването, че е наясно, че визитата ще бъде разгледана критично, но изтъкна, че диалогът остава необходим.

Бистрон и Котре също защитиха пътуването в коментари за седмичника "Ди Цайт".

Съпредседателката на AзГ Алис Вайдел подкрепи визитата, като заяви, че винаги си струва да се обменят мнения и да се поддържат контакти с всички страни.

През последните 18 месеца AзГ се фокусира сериозно върху изграждането на връзки с Вашингтон след преизбирането на американския президент Доналд Тръмп. Фронмайер е направил няколко посещения в САЩ през този период, отбелязва ДПА.

Политици от управляващите и опозиционните партии в Германия остро критикуваха посещението в Санкт Петербург.

"Путин до известна степен е притиснат до стената и ако сега получи този пропаганден тласък, защото бизнес представители и политици от AзГ му се подмазват в Санкт Петербург, то това е контрапродуктивно", заяви Юрген Хардт, говорител по външната политика на консервативната парламентарна група ХДС/ХСС, пред обществената телевизия A Ер Де.

Русия постепенно намали доставките на газ за Германия през "Северен поток" след започването на мащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. и напълно спря доставките през септември същата година, позовавайки се на технически проблеми.

Няколко седмици по-късно три от четирите тръбопровода, съставляващи мрежата "Северен поток", бяха повредени при подводни експлозии. Федералните прокурори на Германия заявиха, че основните заподозрени за саботажа са украински граждани.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГДР КГБ

    7 28 Отговор
    Кадри на ГДР агенти на КГБ! навскъде има мизерни копейки!

    Коментиран от #6

    08:08 04.06.2026

  • 2 Мефиcтoфeл

    22 5 Отговор
    "Политици от управляващите и опозиционните партии в Германия остро критикуваха посещението в Санкт Петербург."

    Не ги слушайте тия бе. Те не живеят в реалния свят, не живеят даже и в паралелна вселена. Живеят в перпендикулярна.

    Коментиран от #12

    08:08 04.06.2026

  • 3 Kaлпазанин

    27 1 Отговор
    Въпроса е :ще има ли виновни и осъдени за тези които да погребат Европа например като урсулианците оная копанарка калас и наркозависомте магарета като Мерц макарони н и стърмър ,и че се потърси ли сметка от еврейските лобита от света

    Коментиран от #13

    08:09 04.06.2026

  • 4 Дзак

    5 2 Отговор
    Не се ли плащат от дронове?

    Коментиран от #11

    08:12 04.06.2026

  • 5 Без име

    21 1 Отговор
    Американците ще купуват от Русия и ще продават на германците. И руснаците, и американците ще са доволни. Ахмаците да плащат.

    Коментиран от #38

    08:14 04.06.2026

  • 6 Факт

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "ГДР КГБ":

    И булгармиризливци

    08:15 04.06.2026

  • 7 От Ваша

    6 2 Отговор
    страна може да има но от страната на сатанистите не! Пък и германците явно са същите овчици като българите и "си избират" за държавници само сатанисти! Вижте разберете се помежду си.

    08:19 04.06.2026

  • 8 Виждащ

    16 0 Отговор
    Германците се усетиха, а Ганьо Лапнишарански който казва "Да" още преди да са му събули гащите........

    Коментиран от #15

    08:20 04.06.2026

  • 9 Бай Араб

    2 16 Отговор
    Чрез немското възраждане Путин пак иска да си продава боклуците.Уж Брикс, не знам какво си, пълен въздух,без Еврото Русия умира.

    Коментиран от #17, #19

    08:20 04.06.2026

  • 10 ТИЯ И ОНИЯ ТРЪМП И

    4 0 Отговор
    АЯТУЛАХА СИ ОПРАВЯТ ДАЛАВЕРИТЕ А ДРУГИТЕ СТРАДАТ. ТРЪМП СЪС ТАЗИ ВОЙНА ПОМАГА НА ПУТИН ИРАН СЪЩО А КИТАЙ ЗАВЗЕМА НОВИ ТЕРИТОРИИ. А ПЕТРОЛА ГАЗ НАГОРЕ НАДОЛЕ.

    08:22 04.06.2026

  • 11 Всъщност

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Всъщност не : Берлин е доставял тези дронове на украинския режим и добре знае , че вършат работа колкото танковете Леопарди затънали в украинското блато , или колкото Пейтриътите , които нищо не спират ...

    08:22 04.06.2026

  • 12 Орешник

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мефиcтoфeл":

    Оправи ми деня

    Коментиран от #36

    08:22 04.06.2026

  • 13 извратена копейка

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Викаш Агресора путин нахлу вероломно в русия и за това Европа е виновна?!?Извратена копейка!

    08:23 04.06.2026

  • 14 Факти

    1 0 Отговор
    Слугите на Сатаната искат пак да го хранят със сребърна лъжичка в устата.

    08:24 04.06.2026

  • 15 Бай Араб

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Виждащ":

    БОТАШ не се използва защото на никой не му трябва газ.Алтернатива за Германия е руска партия.

    08:24 04.06.2026

  • 16 ВСИЧКИ ЕВРОХЕЙЦИ

    5 3 Отговор
    Под строй при ПУТИН да му го цункате

    Коментиран от #25

    08:24 04.06.2026

  • 17 Араб БЕГАЙ при

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Араб":

    АРАБИТЕ И НЕ СЕ ВРЪЩАЙ. ТАМ ИМА МНОГО БУКЛУК. ТИ ТАКА НАРИЧАШ ПЕТРОЛА ГАЗ КОИТО ПУТИН ПРОДАВАЛ.

    08:25 04.06.2026

  • 18 Маринов

    6 2 Отговор
    Сега управляващите в Германия се водят от принципа на фолклорния шоп: " не сакам да ми е добре, сакам на Вуте да е зле". Не пуснаха СП2. Управителят на BSF ги предупреди: без газ, BSF спира. Той е първи ешелон и подава суровини на втория ешелон, който също спира. Няма торове, химическа промишленост и т.н. Но стремежът за реванш надделя, от което пострада населението. Онези по върховете се оправят добре с методите на зеления, но те са малцинство. Защо светът да живее в напрежение, притеснения, недоимък? Затова там в Германия борбата срещу Алтернатива за Германия е голяма, защото те повеждат масите срещу реваншизма. И ще победят, няма съмнение.

    08:25 04.06.2026

  • 19 бензиностанция без клиенти

    3 13 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Араб":

    русия отчаяно съжалява за необмисленото нахлуване в Украйна, но е късно! Всички мразят Терористична русия!

    Коментиран от #21, #29

    08:26 04.06.2026

  • 20 Историк

    2 1 Отговор
    Разбира се, че Кремъл има най-голям интерес и Путин им плаща такива огромни суми. Шрьодер и Меркел му предложиха Германия на тепсия с енергийната зависимост и сега този роля изпълнява тази партия. Когато парите са най-важни и за съжаление са в ръцете на управляващите, които имат най-много власт,стова така. Сега този схема превърна САЩ в Тръмпландия благодарение на агент Краснов и от лидер на свободния свят стана нежелан партньор.

    08:30 04.06.2026

  • 21 кеф ми е..

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "бензиностанция без клиенти":

    Че довечера ше видиме новио циркон как действа в столицата на кiевската хунта

    08:30 04.06.2026

  • 22 Ай де бе

    4 2 Отговор
    Отказа от руски газ е дело на ЕС с първия пакет санкции. Руси има нулев интерес да не продава суровините си. Статията е пълна глупост.

    08:33 04.06.2026

  • 23 АзГ

    4 1 Отговор
    Е единствената народна партия в Германия днеска. И за това фашитата, всичките "стари" партии непременно искат тя да изчезне, за да продължават да унищожават Германия и Европа.

    08:34 04.06.2026

  • 24 Мдаа...

    3 1 Отговор
    Между другото, на SPIEF е припълзяла доста голяма група мастити германски бизнесмени. Циврят руснаците да ги пуснат обратно на руския пазар. Че €100млрд активи са трудни за прежалване. Пък аз се чудех що "колективните" мЪрсулки само джафкат около руските пари, ама не смеят да пипнат и цент.
    Оня ден пък разни "анализатори" скимтяха, че напоследък само от горницата в цената руснаците прибират само от Германия по над милиард евро месечно. Явно затова Путин протака и се лигави в 4о4.

    Коментиран от #27

    08:35 04.06.2026

  • 25 а ма..

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "ВСИЧКИ ЕВРОХЕЙЦИ":

    Взе ли си номерче,че всички бгбандерци чакат ред та ратко да ги извади одweцeтo на двамата плондери

    08:36 04.06.2026

  • 26 Едва ли

    4 0 Отговор
    руските компании ще се съгласят да продават отново въглеводороди на европейците. Това е твърде несигурен бизнес. Глобалното търсене на петрол и газ е гарантирано, докато тези суровини са налични за добив.

    08:37 04.06.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа...":

    А да не забравяме ЗАГУБИТЕ за Луфтханза от евросанкциите, заради които трябва да заобикалят 1/6 от сушата на Земята❗😉

    08:39 04.06.2026

  • 28 И защо

    2 1 Отговор
    да продават на европейците, като точно до тях стои най -голямата и перспективна икономика в света, гладна за все повече енергия и горива. Китай е къде по-надежден клиент.

    08:41 04.06.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "бензиностанция без клиенти":

    Все едно ти да наложиш санкции на Кауфланд и да спреш да пазаруваш от тази верига❗
    Сигурно Германия ще изпадне в ужас 😀
    Ама ТЪ ПИТЕ ТЪлПИ ПО ПЕЙКИТЕ как да разберете иронията в ТОЗИ пост ‼️

    08:44 04.06.2026

  • 30 явер

    1 1 Отговор
    Може би някога германците ще вземат руски газ, но не се знае кога и на каква цена. Малоумните руснаци начело с простият диктатор загубиха пазари за 155млрд. куб., газ годишно, сега гонят дивото в Китай, ама те му казаха, сега нямаме нужда, ти направи тръбата и като е готова ще ви кажем на каква цена ще купуваме.

    Коментиран от #37

    08:45 04.06.2026

  • 31 явер

    1 0 Отговор
    Ще продават газ като част от бъдещите репарации без пари, туй ги чака руснаците.

    08:48 04.06.2026

  • 32 Дзак

    1 0 Отговор
    А п. станал сводник!

    08:49 04.06.2026

  • 33 Корумпирана сган

    2 0 Отговор
    Кочината от самото си основаване, привлича само поддаващи се на корупция, заблудени марксисти (с които бързо се разправя и обикновено не живеят дълго) и хитреци, представители на малцинствата, на които помга да се докопат до пари и малко власт.

    08:51 04.06.2026

  • 34 Ами В Кремъл

    1 0 Отговор
    Търсят всякакви начини
    Да продават на Европа ...

    Другарят Си
    Нарита Кремълския Бакшиш
    Като му заяви :

    Правиш си Тръбата
    И ще продаваш Газ
    На цена по ниска
    Отколкото за Вътрешния Пазар на Русия ...

    ЕНЕРГИЙНИЯТ ШАНТАЖ НА
    БУНКЕРНИЯ БАКШИШ
    ТОЗИ ПЪТ
    НЕ МИНА .

    Сега пак ще търсят път
    Към Омразната и Пропаднала Европа.

    08:52 04.06.2026

  • 35 РАБОТНИЦИТЕ НА ГАЗПРОМ

    1 0 Отговор
    В Крим

    Вече се придвижват със КОНЕ .

    Клипът е Уникален.

    В Свръх Бензиностанцията

    Бензин Нетъ .

    08:55 04.06.2026

  • 36 А ако те докопа някой

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Орешник":

    като мен, ще ти оправи и софтуерните настройки.

    08:55 04.06.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "явер":

    Когато ти не купиш краставици от краставичаря, той ще ги продаде другаде а ти ще останеш гладен❗
    Не бързай да скачаш как ще си купиш от другия краставичар, защото ПЕТРОЛЪТ не се продава на всяка сергия❗

    08:56 04.06.2026

  • 38 Драго

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Американците не купуват газ от Русия , американците ДОБИВАТ газ в Русия . Русия е дала на концесия находищата си на газ в Далечния изток и се разплаща в газ. Руснакът шеф на базата обясняваше , че няма нищо руско в базата само началниците и те са 3-ма . Камионите и те американски , руските не палели при тези ниски температури.

    08:58 04.06.2026

  • 39 Вис

    0 0 Отговор
    Алис….Напред…

    08:59 04.06.2026

  • 40 Вис

    0 0 Отговор
    Алис….Напред

    09:00 04.06.2026

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