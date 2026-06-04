Говори Москва: Русия поддържа постоянен диалог със САЩ

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че в сряда е провел телефонни разговори със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и със зетя на американския президент Джаред Кушнер.
Изказването беше направено в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург, съобщи агенция Интерфакс.
По думите на Дмитриев между Москва и Вашингтон се води "постоянен диалог", тъй като американската страна се стреми да насърчи мира. Той същевременно обвини европейски критици на този процес, че се опитват да възпрепятстват контактите между Русия и САЩ и "искат войната да продължи".
"В постоянен контакт сме с американските си колеги; тази комуникация се осъществява няколко пъти седмично и диалогът продължава. Вярвам, че в близко бъдеще ще видим още по-активни стъпки в този диалог", цитира Интерфакс Дмитриев.
Той не разкри подробности за съдържанието на разговорите.
В края на май говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Русия очаква посещение на Уиткоф и Кушнер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радой Ралин 🔥☝️
Един циганин лесно ще победи с юмруци четирима българи. Третият българин ще предаде първите двама, а четвъртият просто ще избяга. 😂😂👍
Коментиран от #6
22:35 04.06.2026
2 Николова , София
22:36 04.06.2026
3 Скоро Тръмп влиза Във Войната
Или Путин Хвърля бялата кърпа
Коментиран от #5, #7
22:37 04.06.2026
4 На Джаред Кушнер деда му се е бил
Та затова всеки път Доналд го изпраща в Москва.
22:38 04.06.2026
5 Не Глупости !!
До коментар #3 от "Скоро Тръмп влиза Във Войната":Тръмп спря оръжията за Украйна
И сега започва да Въоражава Русия
Никога няма да влвзне от нея Дори и зеленски да празнува до година на червеният Площад
22:39 04.06.2026
6 17-август мина
До коментар #1 от "Радой Ралин 🔥☝️":Жив ли си ма колони?
22:39 04.06.2026
7 Е то е ясно че Украйна
До коментар #3 от "Скоро Тръмп влиза Във Войната":Ще победи Ниско образована и грамотна Робска нация
22:40 04.06.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
22:40 04.06.2026
9 СТИГА СТЕ ЛЪГАЛИ
22:45 04.06.2026
10 Говори Карлуково
а медийното пространство се напълни с дърти впиянчени хайлази, които по цял ден пишат русофобски простотии.
22:47 04.06.2026
11 Шопо
22:47 04.06.2026
12 Ким Чен
22:47 04.06.2026
13 Готов за бой
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":това съм аз. Ела ме хвани за х...
22:48 04.06.2026
14 ОНЯ С ДРОНЯ
ПРЕЗ 2022 ГОДИНА:
ИДЕМ НА ВАШИНГТОН.
2026 ГОДИНА:
МИСТЪР ПРЕЗИДЕНТ ТРЪМ
ПОМОГИ.
СПАСИ НИ ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.
РА РА РА
22:52 04.06.2026
15 Орешник
Ударихме" леска " там, където беше по-удобно да видим резултатите, каза Путин.
В Русия се появяват нови ударни системи, това се отнася и за "леска".
В Украйна не е имало нито едно бойно използване на "леска" в пълния смисъл на думата.
Путин не изключи в бъдеще решения за пълноформатно използване на "леска" по цели, в това число в района на градското застрояване.
Президентът потвърди, че "лешник" при последното му използване по Украйна е ударил в това число и по окупираната територия на Донбас.
"Ударихме там, където беше удобно да видим резултатите. Това важи и за Бялата църква, и за района на ДНР... тогава нашите дронове полетяха там и погледнаха до милиметър как лежат блоковете. За нас това е важно, за да разгледаме в бъдеще използването на "леска" по цели, включително в района на градското застрояване", каза Путин.
Той уточни, че ракетата на територията на Русия не е изпитвана нито веднъж.
22:55 04.06.2026
16 хаха
22:55 04.06.2026
17 КЪде се Изгуби КУКУШИНКОВ
У НАС ПОТЕРИ НЕТЪ.
НИКОЙ В КРЕМЪЛ ВЕЧЕ
НЕ КРИЕ
КАКВО СЕ СЛУЧВА
СЪС ДВИЖУХАТА .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЕДИНСТВЕНО РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ
СИ МИСЛЯТ ЧЕ ВСИЧКО Е
ПО ПЛАНУ .
НО НИКОЙ НЕ ИМ СЕ СЪРДИ ....
ЗАЩОТО РУСОФИЛКИТЕ СА ПРОЗЗТИ
ПО РОЖДЕНИЕ.
22:57 04.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.