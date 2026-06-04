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Говори Москва: Русия поддържа постоянен диалог със САЩ
  Тема: Украйна

Говори Москва: Русия поддържа постоянен диалог със САЩ

4 Юни, 2026 22:33 701 19

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • кирил дмитриев-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

В края на май говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Русия очаква посещение на Уиткоф и Кушнер

Говори Москва: Русия поддържа постоянен диалог със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че в сряда е провел телефонни разговори със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и със зетя на американския президент Джаред Кушнер.

Изказването беше направено в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург, съобщи агенция Интерфакс.

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По думите на Дмитриев между Москва и Вашингтон се води "постоянен диалог", тъй като американската страна се стреми да насърчи мира. Той същевременно обвини европейски критици на този процес, че се опитват да възпрепятстват контактите между Русия и САЩ и "искат войната да продължи".

"В постоянен контакт сме с американските си колеги; тази комуникация се осъществява няколко пъти седмично и диалогът продължава. Вярвам, че в близко бъдеще ще видим още по-активни стъпки в този диалог", цитира Интерфакс Дмитриев.

Той не разкри подробности за съдържанието на разговорите.

В края на май говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Русия очаква посещение на Уиткоф и Кушнер.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радой Ралин 🔥☝️

    2 7 Отговор
    "Българин е всъщност балкански циганин" (с) Радой Ралин


    Един циганин лесно ще победи с юмруци четирима българи. Третият българин ще предаде първите двама, а четвъртият просто ще избяга. 😂😂👍

    Коментиран от #6

    22:35 04.06.2026

  • 2 Николова , София

    7 3 Отговор
    Радев , ме ни интересува нито маскава вече ,нито укра нито ес ...кога ще се справиш с милионите изнесени с чували корумпирани пари ,кога ще арестуваш Бойко,Пеевски и другите около тях ???? .. да знаем че ти си наред за сваляне !

    22:36 04.06.2026

  • 3 Скоро Тръмп влиза Във Войната

    2 5 Отговор
    От страна на Русия
    Или Путин Хвърля бялата кърпа

    Коментиран от #5, #7

    22:37 04.06.2026

  • 4 На Джаред Кушнер деда му се е бил

    3 2 Отговор
    с Германците в редиците на Белоруските Партизани, бяга от Концентрационен Лагер и остава в Белоруски Партизански Отряд.

    Та затова всеки път Доналд го изпраща в Москва.

    22:38 04.06.2026

  • 5 Не Глупости !!

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Скоро Тръмп влиза Във Войната":

    Тръмп спря оръжията за Украйна
    И сега започва да Въоражава Русия
    Никога няма да влвзне от нея Дори и зеленски да празнува до година на червеният Площад

    22:39 04.06.2026

  • 6 17-август мина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радой Ралин 🔥☝️":

    Жив ли си ма колони?

    22:39 04.06.2026

  • 7 Е то е ясно че Украйна

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Скоро Тръмп влиза Във Войната":

    Ще победи Ниско образована и грамотна Робска нация

    22:40 04.06.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор
    нека първата ни задача е, да приберем оня с м о та няк , дето чакаше рашаните на Дунава с пита///да не се излагаме

    Коментиран от #13

    22:40 04.06.2026

  • 9 СТИГА СТЕ ЛЪГАЛИ

    2 2 Отговор
    ХОРАТА, ЧЕ ЕВРОПА ИСКА ВОЙНАТА ДА ПРОДЪЛЖИ...НИКОЙ В ЕВРОПА НЕ ИСКА ВОЙНА...НЕЩАСТНИЦИ ДОЛНИ...

    22:45 04.06.2026

  • 10 Говори Карлуково

    8 3 Отговор
    Много некадърници станаха журналисти напоследък,
    а медийното пространство се напълни с дърти впиянчени хайлази, които по цял ден пишат русофобски простотии.

    22:47 04.06.2026

  • 11 Шопо

    3 1 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    22:47 04.06.2026

  • 12 Ким Чен

    5 0 Отговор
    Чакам колегата Путин да каже накъде да стрелям и ги почвам...!

    22:47 04.06.2026

  • 13 Готов за бой

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    това съм аз. Ела ме хвани за х...

    22:48 04.06.2026

  • 14 ОНЯ С ДРОНЯ

    2 0 Отговор
    МАЛЕЕЕЕЕ МАЛЕЕЕЕЕ

    ПРЕЗ 2022 ГОДИНА:

    ИДЕМ НА ВАШИНГТОН.

    2026 ГОДИНА:

    МИСТЪР ПРЕЗИДЕНТ ТРЪМ

    ПОМОГИ.

    СПАСИ НИ ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.

    РА РА РА

    22:52 04.06.2026

  • 15 Орешник

    0 2 Отговор
    Путин: ударихме "леска" там, където беше по-удобно да гледаме резултатите.

    Ударихме" леска " там, където беше по-удобно да видим резултатите, каза Путин.

    В Русия се появяват нови ударни системи, това се отнася и за "леска".

    В Украйна не е имало нито едно бойно използване на "леска" в пълния смисъл на думата.

    Путин не изключи в бъдеще решения за пълноформатно използване на "леска" по цели, в това число в района на градското застрояване.

    Президентът потвърди, че "лешник" при последното му използване по Украйна е ударил в това число и по окупираната територия на Донбас.

    "Ударихме там, където беше удобно да видим резултатите. Това важи и за Бялата църква, и за района на ДНР... тогава нашите дронове полетяха там и погледнаха до милиметър как лежат блоковете. За нас това е важно, за да разгледаме в бъдеще използването на "леска" по цели, включително в района на градското застрояване", каза Путин.

    Той уточни, че ракетата на територията на Русия не е изпитвана нито веднъж.

    22:55 04.06.2026

  • 16 хаха

    3 0 Отговор
    Шведският съд току-що одобри прехвърлянето на кораба от сенчестата флотилия Caffa (IMO 9143611) на Украйна. Корабът беше обвинен в превоз на крадено украинско зърно, ограбено от окупираните от Русия територии. Това е правна отговорност за плячкосване на окупирана земя. Създаден е прецедент.

    22:55 04.06.2026

  • 17 КЪде се Изгуби КУКУШИНКОВ

    0 0 Отговор
    Липсва Ни със НЕГОВОТО

    У НАС ПОТЕРИ НЕТЪ.

    НИКОЙ В КРЕМЪЛ ВЕЧЕ
    НЕ КРИЕ
    КАКВО СЕ СЛУЧВА
    СЪС ДВИЖУХАТА .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЕДИНСТВЕНО РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ

    СИ МИСЛЯТ ЧЕ ВСИЧКО Е

    ПО ПЛАНУ .

    НО НИКОЙ НЕ ИМ СЕ СЪРДИ ....

    ЗАЩОТО РУСОФИЛКИТЕ СА ПРОЗЗТИ
    ПО РОЖДЕНИЕ.

    22:57 04.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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