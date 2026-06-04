Говори Москва: Русия поддържа постоянен диалог със САЩ

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че в сряда е провел телефонни разговори със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и със зетя на американския президент Джаред Кушнер.

Изказването беше направено в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург, съобщи агенция Интерфакс.

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По думите на Дмитриев между Москва и Вашингтон се води "постоянен диалог", тъй като американската страна се стреми да насърчи мира. Той същевременно обвини европейски критици на този процес, че се опитват да възпрепятстват контактите между Русия и САЩ и "искат войната да продължи".

"В постоянен контакт сме с американските си колеги; тази комуникация се осъществява няколко пъти седмично и диалогът продължава. Вярвам, че в близко бъдеще ще видим още по-активни стъпки в този диалог", цитира Интерфакс Дмитриев.

Той не разкри подробности за съдържанието на разговорите.

В края на май говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Русия очаква посещение на Уиткоф и Кушнер.