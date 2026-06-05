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Москва "все още" не планира посещение на Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями

Москва "все още" не планира посещение на Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями

5 Юни, 2026 04:17, обновена 5 Юни, 2026 04:24 494 4

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  • икономически форум

Международният икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF​) наближава своя кулминационен момент

Москва "все още" не планира посещение на Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посещение на руския президент Владимир Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями в момента не се планира, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред „Известия“.

„Все още не“, каза той пред вестника, когато го попитаха дали в момента се планира посещение в Маями за срещата на Г-20.

Песков заяви пред ТАСС, че все още не знае дали руският лидер Владимир Путин лично ще поздрави американския си колега Доналд Тръмп за рождения му ден на 14 юни.

„Все още не знам“, отговори Песков.

Тръмп ще отпразнува 80-ия си рожден ден на 14 юни. На последния рожден ден на Тръмп Путин го поздрави по време на телефонен разговор, в който са обсъдили двустранните отношения и актуални международни въпроси.

Международният икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF​) наближава своя кулминационен момент. Централното му събитие, пленарно заседание с участието на руския президент Владимир Путин, ще се проведе днес. В началото се очаква дълга реч на руския лидер. В обръщението си Путин ще се съсредоточи предимно върху икономически въпроси и икономически проблеми, както вътрешни, така и глобални, посочи Песков. Тъй като обаче „няма такова нещо като чиста икономика“, Путин ще засегне и политически въпроси в речта си на SPIEF.

След това на пленарната сесия ще участват чуждестранни представители: Шавкат Мирзийоев от Узбекистан, Самия Сулуху Хасан от Танзания, Хан Джън от Китай и принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд, министър на енергетиката на Саудитска Арабия. След края на речите те, заедно с руския лидер, ще отговорят на въпроси по основните теми на деня.

Международният икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF) се провежда от 3 до 6 юни. Основната му тема е „Прагматичен диалог: Пътят към стабилно бъдеще“. Програмата на форума е посветена на формирането на нов глобален модел на развитие в контекста на глобалната икономическа трансформация.

Програмата включва Форума на малките и средни предприятия, Форума на творческите индустрии, Международния младежки форум „Ден на бъдещето“ и форума „Безопасност на лекарствата“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обаче

    6 2 Отговор
    22 френски, 37 немски,18 италиански и 14 италиански фирми участваха и сключиха дългосрочни договори с Русия. АФтора може само да смучи от палците си драсканици. И моля не съкращаване информацията, която е публикувана даже в западните медии.

    Коментиран от #3

    04:33 05.06.2026

  • 2 Гориил

    3 0 Отговор
    Това е неприятен факт за САЩ, тъй като никой не посмя да пренебрегне поканата за срещата на върха на Г-20. Нещо повече, това ще засили подозренията за нежеланието на Москва да преследва американските цели в Персийския залив.Освен това, Кремъл гледа на политиката на Арлекин със скептицизъм и не иска да бъде архитект на поражението на Русия в Украйна. Натискът само ще расте, ще се разширява и ще се задълбочава. Време е да се сложи край на театъра на политическия абсурд и да се заемем сериозно. Ако не искате, сценарият на деградация е неизбежен, а поражението е неминуемо.

    04:38 05.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Обаче":

    и 12 италиянски фирми , тоже

    04:39 05.06.2026

  • 4 Няма смисал

    3 0 Отговор
    Вече се знае. Света стана джунгла и оцеляват силните. Що да се губи време за празни срещи и глупости? И кво има да се говори с другите? Нещата са пределно ясни. Силните мачкат слабите и ги изяждат.

    04:42 05.06.2026

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