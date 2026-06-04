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Бенямин Нетаняху: Водя трудни разговори с Тръмп, но между нас няма напрежение

Бенямин Нетаняху: Водя трудни разговори с Тръмп, но между нас няма напрежение

4 Юни, 2026 15:49 408 6

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Нетаняху редовно дава интервюта за международни медии след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 г., като в значителна степен ограничава участията си в израелски медии до такива, които се възприемат като благосклонни към него

Бенямин Нетаняху: Водя трудни разговори с Тръмп, но между нас няма напрежение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Times of Israel The Times of Israel

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за CNBC в сряда, че е провел труден разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп преди няколко дни, но омаловажи напрежението между двамата и подчерта, че те са съгласни по "основните неща", цитира думите му Times of Israel.

Интервюто бе излъчено на живо часове след като Тръмп потвърди медийни съобщения, че е нарекъл Нетаняху "луд" по време на телефонен разговор в понеделник, като изрази безпокойство от ескалацията на боевете в Ливан, свързани с действията на израелското правителство.

"Няма да навлизам в подробности от нашите разговори", каза Нетаняху пред CNBC.

"Имали сме хиляди, ами, много от тях", каза той. "И ако смятате, че това е криза, трябва да участвате в други разговори. Но ние винаги сме намирали начин."

Нетаняху подчерта, че той и Тръмп имат "отлични отношения" и общи цели, включително в ограничаването на иранската заплаха за Израел, региона и света.

"Имаме общи цели. Понякога, както в най-добрите семейства, имаме тези тактически разногласия", каза той. "Винаги намираме начин да ги разрешим. И го правим като добри приятели. Можем да не сме съгласни сутрин, а до следобед вече имаме общи действия. Той ме уважава. Аз го уважавам. Винаги намираме начин да разрешим различията си."

По повод твърдения, че Тръмп му е казал, че "щеше да е в затвора, ако не бях аз", Нетаняху отговори: "Няма да навлизам в подробности, но той беше много ясен относно абсурдността на този фалшив процес, през който преминавам".

Тръмп многократно е призовавал израелския президент Ицхак Херцог да помилва Нетаняху, който е изправен пред продължителен процес за корупция. Херцог обаче е заявил, че не може да издаде помилване и е предложил диалог за евентуално споразумение за признаване на вина.

Нетаняху заяви още, че той и Тръмп са единодушни относно необходимостта от разоръжаване на "Хизбула", за да се постигне мир между Израел и Ливан.

"Хизбула е ирански марионетка, която поставя всички граждани на Ливан под дулото на оръжие и използва Ливан като платформа за изстрелване на терористични ракети към нашите градове, за изстрелване на убийствени дронове срещу нашите цивилни", каза той.

"И така, ако искаме да спасим Ливан, ако искаме да постигнем мир между Ливан и Израел, както искам аз, трябва да разоръжим Хизбула и да демилитаризираме Ливан", добави той.

По отношение на иранските атаки срещу Кувейт в сряда сутринта, при които загина един човек и бяха ранени други, Нетаняху заяви, че Иран "си играе с огъня".

"Иран със сигурност знае какво е казал президентът, че ако е необходимо, ще има пълномащабно завръщане към военни действия", каза Нетаняху.

"Знаете ли, това е решение на президента. Израел е готов, както и американските сили са готови", каза той. "Мисля, че Иран трябва да вземе това предвид. Мисля, че го вземат предвид, но си играят с огъня, това е ясно."

Нетаняху редовно дава интервюта за международни медии след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 г., като в значителна степен ограничава участията си в израелски медии до такива, които се възприемат като благосклонни към него.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 0 Отговор
    Г-н Нетаняху ще уволни г-н Тръмп, ако не го слуша много.

    15:51 04.06.2026

  • 2 Компира

    4 0 Отговор
    Хитлeряху, жив ли си, агрeсивно куче чифyтско?

    15:52 04.06.2026

  • 3 Матиа фон Зигмунд

    2 0 Отговор
    Бумм Бумм 💥💥💥 Тел Авив !

    15:55 04.06.2026

  • 4 ДА ВИЕ НЕ ВОДИТЕ

    0 0 Отговор
    РАЗГОВОРИ ВОДИТЕ ВОЙНИ УБИВАТЕ ХОРА И ИНФРАСТРУКТУРАТА ИМ. ВСИЧКО ВЪВ РАЗВАЛИНИ УБИТИ И ТОВА ПРИ ТЕБЕ Е ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. НА ЧИЛЯК НЕ МЯЗАШ ДА НЕ ОБИЖДАМ РОГАТКО. ЗАТЪНАЛИ СТЕ ВЪВ КОРУПЦИЯ А ЕВРОПА СВЕТА МЪЛЧАТ КЪТ УТКИ.

    16:03 04.06.2026

  • 5 Докато 🇺🇸❤️🤣Donald Trump

    0 0 Отговор
    is Resurrecting Dead People❤️🤣🇺🇸,
    Владимир Путин is Resurrecting Soviet Union🤣❤️🇷🇺🪆🪆🪆

    16:04 04.06.2026

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Цяло щастие е за вас ,е че англосаксонците са се доверили евреи.да им печатат от хартия долари и са ви дали финансовата система ,иначе щяхте да сте в гета ,където ви е и мястото ,вие не водите разговори вие през ши@@@@@ долар водите за носа говеда и англосаксии ,но о вас и на тях ще ви се види края

    16:06 04.06.2026