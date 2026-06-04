Бенямин Нетаняху: Водя трудни разговори с Тръмп, но между нас няма напрежение

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за CNBC в сряда, че е провел труден разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп преди няколко дни, но омаловажи напрежението между двамата и подчерта, че те са съгласни по "основните неща", цитира думите му Times of Israel.

Интервюто бе излъчено на живо часове след като Тръмп потвърди медийни съобщения, че е нарекъл Нетаняху "луд" по време на телефонен разговор в понеделник, като изрази безпокойство от ескалацията на боевете в Ливан, свързани с действията на израелското правителство.

"Няма да навлизам в подробности от нашите разговори", каза Нетаняху пред CNBC.

"Имали сме хиляди, ами, много от тях", каза той. "И ако смятате, че това е криза, трябва да участвате в други разговори. Но ние винаги сме намирали начин."

Нетаняху подчерта, че той и Тръмп имат "отлични отношения" и общи цели, включително в ограничаването на иранската заплаха за Израел, региона и света.

"Имаме общи цели. Понякога, както в най-добрите семейства, имаме тези тактически разногласия", каза той. "Винаги намираме начин да ги разрешим. И го правим като добри приятели. Можем да не сме съгласни сутрин, а до следобед вече имаме общи действия. Той ме уважава. Аз го уважавам. Винаги намираме начин да разрешим различията си."

По повод твърдения, че Тръмп му е казал, че "щеше да е в затвора, ако не бях аз", Нетаняху отговори: "Няма да навлизам в подробности, но той беше много ясен относно абсурдността на този фалшив процес, през който преминавам".

Тръмп многократно е призовавал израелския президент Ицхак Херцог да помилва Нетаняху, който е изправен пред продължителен процес за корупция. Херцог обаче е заявил, че не може да издаде помилване и е предложил диалог за евентуално споразумение за признаване на вина.

Нетаняху заяви още, че той и Тръмп са единодушни относно необходимостта от разоръжаване на "Хизбула", за да се постигне мир между Израел и Ливан.

"Хизбула е ирански марионетка, която поставя всички граждани на Ливан под дулото на оръжие и използва Ливан като платформа за изстрелване на терористични ракети към нашите градове, за изстрелване на убийствени дронове срещу нашите цивилни", каза той.

"И така, ако искаме да спасим Ливан, ако искаме да постигнем мир между Ливан и Израел, както искам аз, трябва да разоръжим Хизбула и да демилитаризираме Ливан", добави той.

По отношение на иранските атаки срещу Кувейт в сряда сутринта, при които загина един човек и бяха ранени други, Нетаняху заяви, че Иран "си играе с огъня".

"Иран със сигурност знае какво е казал президентът, че ако е необходимо, ще има пълномащабно завръщане към военни действия", каза Нетаняху.

"Знаете ли, това е решение на президента. Израел е готов, както и американските сили са готови", каза той. "Мисля, че Иран трябва да вземе това предвид. Мисля, че го вземат предвид, но си играят с огъня, това е ясно."

Нетаняху редовно дава интервюта за международни медии след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 г., като в значителна степен ограничава участията си в израелски медии до такива, които се възприемат като благосклонни към него.