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Размяната на съобщения между Иран и САЩ продължава

Размяната на съобщения между Иран и САЩ продължава

4 Юни, 2026 13:37 575 11

  • иран-
  • абас арагчи-
  • сащ-
  • хизбула

Иран защитава позицията, че прекратяването на военните действия трябва да обхваща както самия Иран, така и всички свързани регионални фронтове

Размяната на съобщения между Иран и САЩ продължава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че между Иран и Съединените щати продължава непряка размяна на съобщения, въпреки че в момента не се водят официални преговори между двете страни, предаде иранската агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В интервю за ливанската телевизия "Ал Маядин" Арагчи посочи, че сред последните контакти са били и съобщения, свързани с необходимостта от предотвратяване на евентуална израелска атака срещу Бейрут. По думите му Техеран разглежда случващото се в Ливан като част от по-широкия регионален конфликт, в който участват Иран, Съединените щати и Израел. Арагчи подчерта, че всяко бъдещо споразумение за прекратяване на войната трябва да включва спиране на бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан. Според него Ливан понася тежки последици от конфликта и не може да бъде изключен от преговорите за прекратяване на огъня.

Министърът заяви, че Иран последователно защитава позицията, че прекратяването на военните действия трябва да обхваща както самия Иран, така и всички свързани регионални фронтове.

Арагчи твърди, че неотдавнашен планиран мащабен израелски удар срещу Бейрут е бил предотвратен благодарение на комбинация от действия на ливанската съпротива, иранската военна готовност, дипломатически усилия и натиск от други държави в региона. По думите му Техеран е предупредил Вашингтон, че подобна атака би довела до фактически край на примирието и може да предизвика ответна реакция от страна на иранските въоръжени сили.

Иранският външен министър заяви още, че страната му е готова да реагира при всяко бъдещо нарушение на примирието.

В същото време той подчерта, че комуникационните канали със САЩ остават отворени. Макар през последните дни да не е постигнат значителен напредък, двете страни продължават да преразглеждат съществуващите рамки за диалог. Според Арагчи преговорите биха могли да бъдат възобновени, ако условията станат благоприятни и ако това отговаря на националните интереси на Иран, правата на неговите граждани и усилията за прекратяване на конфликтите в Иран и Ливан.

Коментирайки риска от нова ескалация, той заяви, че последните събития са показали военните способности и националното единство на Иран. По думите му предположенията на западни държави за отслабване на Иран са се оказали погрешни. Той обаче подчерта, че Техеран не търси нова война и предпочита "достоен мир".

Арагчи отхвърли твърденията, че Иран използва ситуацията в Ливан като инструмент в собствените си преговори. Според него връзката между двата конфликта е била създадена от Израел чрез разширяването на военните операции срещу Ливан.

Той добави, че устойчивото прекратяване на войната трябва да включва както прекратяване на бойните действия, така и край на окупацията на ливански територии.

Министърът похвали и устойчивостта на "Хизбула" след убийството на дългогодишния лидер на движението Хасан Насралла. Той изрази доверие в настоящия генерален секретар на организацията Наим Касем.

В заключение Арагчи заяви, че Иран се стреми към отношения с Ливан, основани на взаимно уважение. Той уточни, че иранското посолство действа в рамките на официалните дипломатически отношения между двете държави.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Иран иска 100 млрд компенсации от САЩ, България и Румъния.

    Коментиран от #11

    13:37 04.06.2026

  • 2 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Единствено кое че фанат за конпемсациа Иран е од Изреел. Че им дадът да подържат на Моше жезляка и туй то!

    13:41 04.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    До пълното изчезване на държавата исрахел и говедата в обора

    13:50 04.06.2026

  • 6 т.е.

    0 1 Отговор
    Иран признава че да започнали конфликта като въоражават с ракети ХАМАС, който от 7 години ги мята по Израел?

    13:51 04.06.2026

  • 7 СТАЛИН

    0 1 Отговор
    Има чалма, има проблем
    Няма чалма, няма проблем.
    Това може да се види навсякъде по света. Факт.

    Коментиран от #9

    13:52 04.06.2026

  • 8 Смотаняху

    1 0 Отговор
    Бой по израелските 🐖🐽🐷

    13:53 04.06.2026

  • 9 Хитлер

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "СТАЛИН":

    Частично си прав , Сталин .А за цuгaнuтe u евpeите нещо?

    Коментиран от #10

    13:55 04.06.2026

  • 10 абсолютно съм прав

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хитлер":

    Какво ускаш за циганитежи противоположността им по цвят,акъл, находчивост и т.н. евреи които датират по ония земи от преди 4000 години - цар Давид, Самиел и т.н.

    14:10 04.06.2026

  • 11 Изеадка от съобщенията

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С: ей, що така
    И: ейси бегай..
    С: ши ва, оди да, таковата..
    И: ай пробвай де, ши го..

    14:26 04.06.2026

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