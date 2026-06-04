Путин: Готов съм на компромиси по отношение на Киев! Зеленски: Ако не се съгласи на мир, Путин ще трябва да се бори за своето съществуване

Руският президент Владимир Путин каза на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, че американският му колега Доналд Тръмп е поискал от Москва да направи известни компромиси по отношение на Украйна, и добави, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Путин посочи на срещата, която се състоя в Константиновския дворец в Санкт Петербург, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна. Въпреки това „ние безспорно сме готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, и то на основата, за която говорихме по време на срещата с президента Тръмп в Анкоридж“, отбеляза Путин.
Путин коментира и използването на руската хиперзвукова ракета „Орешник“ срещу Украйна. Тази ракета може да бъде оборудвана с ядрена бойна глава, а обсегът ѝ надхвърля 5000 км. Руските сили за първи път изстреляха ракета „Орешник“ срещу Украйна през 2024 г.
Путин каза на днешната среща в Санкт Петербург, че Русия никога не е използвала това оръжие в реални бойни условия в Украйна, а само е тествала ракетата. Руският лидер отбеляза, че това е било важно във връзка с вземането на решения за пълномащабното използване на „Орешник“.
Путин също така каза, че Русия е против перспективата ЕС да се превърне във военен блок и добави, че това е причина за безпокойство.
По думите му Европейският съюз може да изиграе позитивна роля, убеждавайки Украйна да се съгласи на компромис. Но той добави, че Киев не е готов на компромиси.
Той посочи бившият германски канцлер Герхард Шрьодер като човек, на когото може да се има доверие за посредничество между Русия и Европа. „Кой, освен Шрьодер, може да действа като посредник?!“, обърна се руският президент към участниците в срещата. Путин определи бившия канцлер като държавник, който има свои възгледи и готов да ги отстоява. Въпреки това Путин посочи, че Русия не се опитва да налага на Европа никого за посредник.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви в отворено писмо до руския държавен глава Владимир Путин, че ако не се съгласи на мир, ще трябва да се бори "за своето съществуване", предаде Ройтерс.
"Ако лично Вие в мислите си не стигнете си до идеята, че е време да сложим край на тази война, Украйна ще продължи да се бори за съществуването си. Ще имаме хора, които ще ни подкрепят", пише в писмото, което бе публикувано на сайта на украинското президентство. "Но и ще трябва да се борите много по-усилено за своето съществуване - не на Русия, а за своето собствено. И това не е заплаха от мен или от Украйна. Това са факти от руската история, които добре знаете: когато Русия се уморява, настъпват промени", добавя Зеленски.
"Стига толкова, изборът е Ваш", пише още той и предлага на руския президент лична среща. Украинският лидер посочва, че страната му е готова за спиране на огъня, докато траят преговорите.
Писмото ще бъде официално предадено на Путин по дипломатически канали, каза външният министър на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.
Путин заяви и че Русия е готова да възобнови доставките на газ за Европа и призова Германия да вземе решение за бъдещето на газопровода „Северен поток“, по който от 2022 г. има тежки щети, предизвикани от експлозии. Руският лидер добави, че подновяването на доставките зависи от Берлин.
Освен това той каза, че е сигурен, че Москва и Пекин скоро ще подпишат нови споразумения в областта на енергетиката, които ще бъдат приветствани от световните пазари, но не оповести повече подробности.
Русия отдавна се стреми към подписването на договор за изграждане на нов газопровод, наречен „Силата на Сибир 2“, който да доставя газ до Китай през територията на Монголия.
Путин коментира и руско-индийските отношения, като посочи, че те няма да бъдат засегнати от сътрудничеството на Делхи с Вашингтон. Руският президент отбеляза, че САЩ се опитват да оказват натиск върху Индия, включително и върху връзките ѝ с Москва, но по думите му е безполезно да се опитват да притискат премиера Нарендра Моди.
Руският лидер говори и за двустранните отношения с Казахстан, като посочи, че те се развиват „много успешно, във възходяща посока“.
„При това искам да кажа още веднъж, че нашите казахстански приятели, партньори, съвсем не са лесни. Винаги по почти всеки въпрос има остра дискусия. Това касае и финансовите взаимоотношения, и отношенията в сферата на промишлеността, условията за инвестиционни дейности, и всякакви големи проекти“, добави Путин, цитиран от ТАСС.
Изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио относно ролята на Вашингтон, който се изявява не като посредник в украинския конфликт, а като страна, подкрепяща киевския режим, нагледно показва, че "войната на Байдън" всъщност се превърна във "войната на Тръмп", заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в рамките на Петербургския икономически форум, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
Лавров посочи, че ако САЩ наистина са се опитвали да сключат мирно споразумение, бойните действия в Украйна вече щяха да са приключили.
Марко Рубио заяви пред подкомисия на Сената вчера, че "съвсем скоро" предстоят да бъдат оповестени новини за отпускането на средствата, възлизащи на 400 млн., които Конгресът одобри в полза на Украйна, но които бяха забавени от министерството на правосъдието.
Подкрепата за Украйна, осигурявана от Пентагона, беше одобрена до 2029 г., а санкциите, въведени по време на мандата на Байдън, продължават да важат, изтъкна Лавров.
"Съединените щати обявиха целта си да доминират на световните енергийни пазари. Оттук започна историята около Венецуела и изместването на "Лукойл" и "Роснефт" от изпълняваните от тях напълно законни проекти извън пределите на Русия. Всичко това свидетелства за желанието на Вашингтон да подчини ключовите сфери на световната икономика и по този начин да контролира процесите за въздействие върху неговите конкуренти, на първо място Русия и Китай", подчерта Лавров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #26, #157, #182, #186
21:06 04.06.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #4, #6, #141
21:07 04.06.2026
3 604
Коментиран от #22
21:09 04.06.2026
4 хмммм
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Тя покрайната следва СССР.
21:09 04.06.2026
5 Разберете това
Коментиран от #183
21:09 04.06.2026
6 факт
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":айде към босфора фес чалма чаламбаааа
Коментиран от #9
21:09 04.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 604
До коментар #6 от "факт":айде майде, амъ пудинг напълно си сътветства на името!!!!
21:12 04.06.2026
10 да питам
Коментиран от #20, #88
21:12 04.06.2026
11 Нямат край
Коментиран от #44
21:12 04.06.2026
12 Роки
21:13 04.06.2026
13 Българските Tатари, никой не
Разбирачите Асан, оня Немития на Механите, баш Каратиста Бойчето, и още няколко екземпляра от Планетата на Маймуните?🤣😝❤️🇧🇬
21:13 04.06.2026
14 Дзак
Коментиран от #215
21:13 04.06.2026
15 Правило
Но в неговата мащабна програма Украина и Ес са междо другото ... Прави евала на Тръмп...
Коментиран от #21, #36
21:13 04.06.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #54
21:14 04.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дон Корлеоне
21:15 04.06.2026
19 .....
21:16 04.06.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "да питам":да-един от най-добрите в Питер...многоходов един такъв..
21:17 04.06.2026
21 То се види
До коментар #15 от "Правило":ПЕ дал..тридневен! Хихихихихи Е Петербург, московия, Туапсе, Перм, Орск, Ингушетия,... купони, НПЗ, корабли, подводници...сичко... Фира
Хихихихихи
21:19 04.06.2026
22 Добре ли си?
До коментар #3 от "604":Лекувай нервите..намали кафето
Коментиран от #27
21:20 04.06.2026
23 604
До коментар #17 от "ДААААААА.....":Пригожин се оказа прав с.....! рушкая олигарсия се къпе в денги, дечките им се друсът у западя, а рашките патриоти мрът на фронту за 2 кв км на месец...... тия орешници, слънцепеци и тем подобни сатани могат да си ги нъвръат отзадзе, те явно и за тва ги правят.....
21:21 04.06.2026
24 Хехехех
21:21 04.06.2026
25 Късно е чадо , мандалото хлопна
21:22 04.06.2026
26 Браво
До коментар #1 от "Варна 3":Русите винаги са имали достойнство да направят крачка назад, когато е необходимо. Това са разумни хора.
Ще има мир.
21:23 04.06.2026
27 604
До коментар #22 от "Добре ли си?":ДА много съм добре , ама нящу вие не схващате на къде духа ветера....много ще сте угорчини от ТОЧНО казано пуся!!!!!!!!! да идеш до киев и да се върнеш...пхахахах магучая е само на картинка
21:23 04.06.2026
28 Ами
Говори се, че Тръмп ще направи важно изказване.
За сега се носят само слухове, но за всеки случай
препоръчвам на турболибералите да си потърсят
партийните книжки и да си закупят лубриканти :)
Коментиран от #189
21:26 04.06.2026
29 Тити
21:26 04.06.2026
30 Дзак
Коментиран от #34
21:28 04.06.2026
31 Малейши е усвоил буквално Идеологията
(no suppression) and exacts Tax на местните Лидери.
Докато Тръмп и Смотаняху са,
цитирам, "или сте мене или сте против мене" Доналд е зает да Възкресява Мъртвите в свободното си време, вместо да сложи галон Мляко на Масата на всяко семейство в Щатите на поносима Цена.
Затова ли господин Президент Мистър Доналд Ви избрахме?
Доналд Тръмп reneged on всичките си Президентски Обещания.
Затова ли Ви избрахме господин Президент, за това ли? ❤️🇺🇸🤔
21:29 04.06.2026
32 Самите монголья
ПЕН дел могучая след 13.г..оше мляска Украински шпекове пред Селото Купянск, ПОКРОВСК, Малая Токмачка!
АааааааХахахаха
После Пиздюхин педофила Фулира ДЕРМО чемоданчика и пищи с фалцет: нас Обманули и Надули
АааааааХахахаха
Коментиран от #41, #153
21:29 04.06.2026
33 ООрана държава
21:30 04.06.2026
34 604
До коментар #30 от "Дзак":показа само унижение!!!!!!!!! по време на форума допусна удари в градът! всички рафинерии до урал са капо!!!! а пудинг културка го давал, пххахахахаххаах!!!!
21:31 04.06.2026
35 Ако Путин
21:32 04.06.2026
36 Такива унижения, каквито Тръмп
До коментар #15 от "Правило":причини на Русия, никога не е имало в руската история. Истинска геополитическа и финансова катастрофа.
21:32 04.06.2026
37 Стивън Дарси...
Коментиран от #197
21:33 04.06.2026
38 Факти
21:34 04.06.2026
39 Новината на деня
21:34 04.06.2026
40 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
Всички други опити за ОПРАВДАНИЯ, " добра воля", отстъпки и повръщни са.. пе дофи лски и Пен ДЕЛ фантазии, копнежи и мурафети!
АааааааХахахаха
21:36 04.06.2026
41 604
До коментар #32 от "Самите монголья":абе не баш така, ма тая фуния от 2г ще я правели, пуффффф пуся прати войничетата на заколение, при толкова воена мощ да си пратиш войничетата да мрът от дрончетъ. и накрая пак ще откъснат парчета от украйна, но се видя че не са нищо повече от олигарска кочина, бил ги управил нищо не е управил ....дал е цицките на ниските чела, а народеца мре по фронтовете. тъй им се пада! А бг русофила е с мантрата че тва е СССР , че помага че хрантути, че там има справедливост.....амиййй
21:36 04.06.2026
42 0001
21:37 04.06.2026
43 ХЪ ХЪ ЪЪ
21:37 04.06.2026
44 Европеец
До коментар #11 от "Нямат край":Съгласен съм с коментара ти и ника ти..... Последните три четири години либералния Путин се ис😟ра на това, което беше градил предишните 20 години..... Не знам руския народ как ще приеме поредното унижение сервирано от президента либерала Путин.... За четири години и три месеца СВО Путин не постигна нищо, а дори загуби много и причини много неудобства на руския народ, да не говоря че нито една от целите и задачите на СВО не са постигнати, въпреки руските жертви и при военните и при цивилните.....
21:38 04.06.2026
45 хихи
Коментиран от #218
21:39 04.06.2026
46 Вишис
Коментиран от #59
21:39 04.06.2026
47 Боби Баламата
И...само 2 та екземпляра ( кюмюра) от Зимбабве и Еритрея ли ше присъстват пак?!?
Коментиран от #50, #52
21:40 04.06.2026
48 Криза удря Русия.
21:40 04.06.2026
49 не може да бъде
21:41 04.06.2026
50 да питам
До коментар #47 от "Боби Баламата":защо Пуся не се интересува от жени ?
Коментиран от #61
21:41 04.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 604
До коментар #47 от "Боби Баламата":амиййй догодина и те няма да са там
21:43 04.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хи хи хи
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":я кажи, ама честно,
защо те изритаха от Русия ???!
Коментиран от #60
21:45 04.06.2026
55 Коментар
21:45 04.06.2026
56 РКИ
Коментиран от #68
21:45 04.06.2026
57 Мишел
Коментиран от #132
21:46 04.06.2026
58 хаха
Явно санкциите си вършат работата.
21:47 04.06.2026
59 НАЧАЛЕН СИ.
До коментар #46 от "Вишис":Путин всичко до тук си свърши сам. НЕ Е ПРОСИЛ ПО ВОАЯЖИ КРУИЗИ НЕ Е ХОДИЛ ДОРИ МУ ЗАПОРИРАХА СТОТИЦИ МИЛИАРДИ. А ЗЕЛЬО ГРИВНАТА ЕДНА ГРИВНА ОКРАНяСКА НЕ Е ДАЛ ВСИЧКО ОТ ПРОСИЯ. НАРКОТО Е ХИТЪР ЕВРЕИН НО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ГО ДУА СИБИРСКИЯ.
Коментиран от #200
21:47 04.06.2026
60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #54 от "Хи хи хи":не са ме изритали-сам си тръгнах! имаше приключения с ИЗХОДните визи , но се оправих...
21:47 04.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 2222
Коментиран от #69, #78
21:50 04.06.2026
63 604
21:51 04.06.2026
64 Вишис
21:52 04.06.2026
65 Руснаци
21:52 04.06.2026
66 Муня
Коментиран от #70, #71
21:54 04.06.2026
67 В.В. Путин
21:54 04.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хахахахаха
До коментар #62 от "2222":Ти сериозен ли си, 2 млн избити укри на фронта, а ти се радваш че руснаците нямат бензин хахахахах, падението на укрите продължава с всичка сила, тези 2 млн няма да се върнат, територията на Украйна няма да се върне, обаче бензина на руснаците ще се върне. Много тъжни фенчета на укрите
Коментиран от #73, #75
21:55 04.06.2026
70 Геня
До коментар #66 от "Муня":И как да му викат иначе? В България тоже му се подиграваме за многополовото име.
21:56 04.06.2026
71 604
До коментар #66 от "Муня":кът стана президен съ смях от сърце и то няколко месеца, само зарди името му... не знам рашките дали знаят ко значи туй на БГ....
21:56 04.06.2026
72 Тия двете стар ухи
Едната е...3 дневната а другата... 24 часовата...
Зачувай Господи
Хехехехехехе
21:57 04.06.2026
73 Хи хи хи хи
До коментар #69 от "Хахахахаха":При 2 милиона избити украинци, да си останал без бензин - си е национално постижение, нали така товаришч?
Коментиран от #77, #79
21:58 04.06.2026
74 Руснаци
Наркомана взе да се моли за мир
Коментиран от #83, #94
21:58 04.06.2026
75 604
До коментар #69 от "Хахахахаха":Е И? кво спечелиха, огромна русофобия и унижение! кът ще се биеш биий се, ба и тъпите рашки
Коментиран от #80
21:58 04.06.2026
76 Заглавието е едно...!
,,...и добави, че Русия има такава готовност, АКО КИЕВ НАПРАВИ СЪЩОТО..
"
21:59 04.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Имя
До коментар #62 от "2222":Ами ако Крим си беше останал в Украйна и бензин и нафта щяха да имат и 200 000 кримчани нямаше да са загинали в Угледарско направление.
Коментиран от #81
22:01 04.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Руснаци
До коментар #75 от "604":Радвай се, че не се бият както трябва, както искат руснаците, че тогава Украйна няма да я и а на картата, а между другото наркомана пиша писмо до Путин и иска мир, дали не усеща че нещо се задава, нещо много много лошо
Коментиран от #84, #90, #92
22:02 04.06.2026
81 Руснаци
До коментар #78 от "Имя":Хахахах, ще ми ги дадеш ли по именно, защото в Интернет има поименно 1,7 убити украинци, ама за руснаци не съм видял, видях за цялата война 200 000 убити руснака, срещу 1,7 укри, да ти сметна ли разликата в цифри
Коментиран от #91
22:03 04.06.2026
82 Много яко
22:04 04.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ?????
Тва е толкова пъти повтаряния дух на Анкоридж, който май предполага засега да не се пипа Одеса, но щом ви е радостно радвайте се.
А вчерашните намеци на форума казани от говорещите глави естествено ги пропуснахте.
22:08 04.06.2026
86 Хи хи хи хи
До коментар #77 от "Хахахахаха":Като няма, какво да кажеш, минаваш на лични нападки и фантазии.
А ти велики Пабедителю, защо не си на фронта с братушките да пабеждаваш укри, а се правиш на мажленце в интернетя?
22:08 04.06.2026
87 Феркяан
22:08 04.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Украинци
До коментар #81 от "Руснаци":Руските загуби за 5 години война са 1.5 милиона. Лесно можеш да направиш тая сметка по официалните руски данни.
А тия 1.7 милиона украинци, лично ли прочете и провери списъка?
Коментиран от #93, #98
22:10 04.06.2026
92 604
До коментар #80 от "Руснаци":ко дъ са радвам ве, ми да се бият да не се правя аз на велика сила, ти се замисли как пусин си предаде народа за 80 000кв км!!!!! направиха ги за смях. там играят олигарси и мафиоти, на укрите поне им показват кирливите ризи , а онея ти е бедна фантастиката, винаги съм мислел че има нещо гнило в тая цялата история, те сега ми се изясни....сполай ти нищо лично!!!!
Коментиран от #97
22:12 04.06.2026
93 Руснаци
До коментар #91 от "Украинци":Хахахаха, точно че проверих досега са доказани 220000 убити руснаци по имена, за укрите ги има в руски телеграм канали още миналата година, когато бяха хакнали системата на укрите и да има ги по именно, сайта за убитите руснаци е проект на ббс и на руски медии против Путин, напиши в Интернет и ще ти излезне, така че както казах не говоря празни приказки за сметка на вас, аз действам с доказателства
Коментиран от #115, #133
22:13 04.06.2026
94 Бай Доню дървара
До коментар #74 от "Руснаци":Как мислиш, при тая сеч на руснаци и петролни съоръжения, какво ще предложи Зеленски? Може би ще му предложи Домбас? Вярвай ми, зелето е кисело, по умно е от путинката, нищо няма да му даде, ами ще му предложи да напуснат Украйна без много кръв! Съобразявай се с новите реалности! Сигурно и путин се съобразява!
Коментиран от #101
22:13 04.06.2026
95 Брей
А кво правиха до сега толкова години, зимен сън ли спаха
Коментиран от #99, #210
22:14 04.06.2026
96 Аз съм веган
22:17 04.06.2026
97 Руснаци
До коментар #92 от "604":Маняк нищо не ти разбрах, честно ти казвам, какви неща пишеш, Путин разби 50 държави, разбираш, Путин 5 година се бие срещу цялото Нато, 500 млрд в оръжия и техника и както казваш при руснаците няма рев, няма молби за мир, санкции срещу руснаците и въпреки това те са 5 година в Украйна на нейна територия, 5 година освобождават земя.Бъди честен и ми кажи коя друга държава след 5 години санкции, 500 млрд за противника в оръжия и техника ще продължи това което е започнала, няма такава държава дори американците няма да се справят. Това е истината, просто е приемете
Коментиран от #100, #105
22:17 04.06.2026
98 604
До коментар #91 от "Украинци":не си прав, много по малко са , украинците имат поне 5-6 пъти повече загуби, но не в това въпроса , а в смисалът на цялата тая гнусотия....за бога ЗАЩО!! и не ми казвай че бранел рускоговорящите, ако ги бранеше къде спа 8 години....ааа или сега станаха силни не думай ///щот преди тва нямаха пак 1,5млн войска въоръжена ди зъби, и сега е така ма интереса клати феса, ония им плювът в мусурти оня ми говори за духъ на анкъридж....американците му насочват дрон по резиденцията, той им гу праща на рижавия и вика мъ той зеля....поне може да се каже че съпортнаха иранците качествено, но и там още не е свършило....да чалмите няма как да имат такива технологиии, дори да си ги правят ...технологията е руска 100% !!!!
22:18 04.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 604
До коментар #97 от "Руснаци":кво се бие ве бро, стреля орешници без заряди, а войничетата мрът от дрончета.....замисли се малко.....
Коментиран от #104
22:20 04.06.2026
101 Руснаци
До коментар #94 от "Бай Доню дървара":маняк махни си очилата, каква сеч на руснаци, да си видял какво е в Украйна, принудителна мобилизация 5 година, в Русия до сега не е има дори мобилизация, евентуално се говори че може да се наложи в края на годината частична мобилизация, ти вярваш ли си за тая сеч, ако ще убили толкова много руснаци поне половината територия щяхте да си върнете, а укрите не са си върнали дори 1 процент. Гледайте малко реално на нещата, за петрола вината е на ръководството на руските сили, че подцениха украинските дронове и всички руснаци го твърдят, руснаците имат капацитета да се справят, ама и там си има корупция на високо ниво и за това се ядосват руснаците, не е длъжност от злоба да говорите глупостти има Интернет и всичко може да се провери и да се водят нормални спорове с факти
Коментиран от #107, #172
22:22 04.06.2026
102 Спас
22:23 04.06.2026
103 Абе
22:23 04.06.2026
104 Руснаци
До коментар #100 от "604":Никой не казва, че не умират руснаци, война е и има загуби от двете страни, но всяка една неутрална медия твърди, че украинските загуби са в пъти повече, не ти говоря за украинска, руска и някоя купена медия от Нато, говоря ти за неутрални медии които се обосновават с факти
Коментиран от #108, #138
22:25 04.06.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Путине, Путине...
Той разпорежда
Коментиран от #120
22:27 04.06.2026
107 604
До коментар #101 от "Руснаци":спирам се! помисли да отидеш до киев да го обкръжиш и да се изтеглиш, за на кому чепа беше тва.... напълно разбирам Пригожин в момента на 100% прав се указа.
Коментиран от #114
22:27 04.06.2026
108 604
До коментар #104 от "Руснаци":не отричам така е загубите са поне 5 към 1
22:28 04.06.2026
109 Руснаци
До коментар #105 от "Спас":Ще го приемам като комплимент от човек който е създаден след пиянска вечер между двама мъже, хахаха лягай да спиш, че утре те чака поредния казан в който да ровиш за една филийка хляб
22:28 04.06.2026
110 Фашистче
Кой е казал : « Крачка назад, две напред». Доказано е правило!
Но това не е за брадясали бираджии!
22:28 04.06.2026
111 Мъдрецът
Коментиран от #112
22:28 04.06.2026
112 604
До коментар #111 от "Мъдрецът":и все пак руските олигарсчета ще намажат 80 000км, ще строят там руския мир, ще си перат откраднатите денги.....за малко да запалят ядрен апокалипсис ....шибъан свят!
Коментиран от #130
22:32 04.06.2026
113 Опят
22:32 04.06.2026
114 Руснаци
До коментар #107 от "604":До колкото съм чел в Интернет и незнам дали е истина, руснаците се оттеглят защото е било почти сигурно, че ще има мир, отделно другаде бях чел че украинците успяват да отблъснат руснаците благодарение на украинския патриотизъм и бързата мобилизация, бях чел че 1 2 месеца 1 млн украински доброволци се записват в армията, това беше в началото но от 2023 все по малко украински патриотизъм остава в тях. За Пригожин по добре се радвай че не е той на мястото на Путин, защото тогава нямаше да ги чака нищо добро, той си беше патриот до костите и доста добър военен стратег, за това може би го ликвидираха от страх да не превземе властта
Коментиран от #122, #128
22:33 04.06.2026
115 Проверил си ми
До коментар #93 от "Руснаци":ДЕД ОВИЯТ
22:34 04.06.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 ВВП
Коментиран от #124
22:36 04.06.2026
119 Браво
22:38 04.06.2026
120 Смешник
До коментар #106 от "Путине, Путине...":Той нарежда ама дали някой му се вързва Нещо картите му са вече доста слаби ама лошото е че не може за го разбере
Коментиран от #127
22:38 04.06.2026
121 непротестиращ
22:39 04.06.2026
122 604
До коментар #114 от "Руснаци":те и за тва му светиха маслото! щот им изкара кирливите ризки
22:40 04.06.2026
123 Пръч с карабина
22:40 04.06.2026
124 Историк
До коментар #118 от "ВВП":Случайно да ти е известно, че българите са навлеци от Украйна, преселили се от Крим и Запорожието на гръцка земя?
Така че като всички украинци да си отиват, а с тях и българо-урките.
22:40 04.06.2026
125 не може да бъде
22:40 04.06.2026
126 Компромиса на ввп
22:41 04.06.2026
127 Путине, Путине...
До коментар #120 от "Смешник":Оръжие на Тръмп
БОМБИ ПУТИН
Кой ли разпорежда ????
Коментиран от #137
22:42 04.06.2026
128 Украинци
До коментар #114 от "Руснаци":Ти сериозно ли си "чел"? Смешник! Те руснаците не се оттеглиха от Източна Европа 45 години, а от Киев и Херсон се оттеглиха след няколко седмици, ей така в името на Мира. Ами да се бяха оттеглили от Грузия и от Армения и от Донбас и от Крим.
22:42 04.06.2026
129 Карлуково прави крачка назад?
Нито ще вкарваме повече в нашата клиника дъртите деградирали русофобни алкохолици, които пишат идиотизми в коментарната секция.
22:43 04.06.2026
130 Ха ха ха ха
До коментар #112 от "604":Игор Сечин каза на руснаците да се готвят за 20-30 години война. Това значи Донбас, Крим ще горят. Исторически тия земи са били пустош и през тях само са преминавали номадите.
Коментиран от #193
22:45 04.06.2026
131 Давид
22:46 04.06.2026
132 Смешник
До коментар #57 от "Мишел":За това съобщават западните и нашите продажни медии В руските медии се говори основно за световния икономически форум и победите на руската армия на бойното поле Според Путин 100 процента от ЛНР 85 процента отДНР и 80от Запорожката република са освободени
22:46 04.06.2026
133 Украинци
До коментар #93 от "Руснаци":220 000 са преброени поименно, но сметките по руски данни показват, че някъде липсват най-малко 1.5 милиона души.
Коментиран от #144
22:48 04.06.2026
134 Масова ваксiнация
22:48 04.06.2026
135 Мъдрец т
Коментиран от #171
22:49 04.06.2026
136 Хм Хм
Брей, а кой е виновен за това?
22:50 04.06.2026
137 Смешник
До коментар #127 от "Путине, Путине...":Абе той разпорежда ама си намира майстора Аятоласите здраво са го захапали че няма излизане
22:50 04.06.2026
138 Един
До коментар #104 от "Руснаци":Айде намали малко фантазиите. 5:1 това да не ти е Кънтър страйк. При чебурашките има едно 1 милион сигурно безследно изчезнали...те не са мъртви ОФИЦИАЛНО, че да не плащат на семействата. Истинската цифра ще я научим след доста години, когато се уталожи всичко и вероятно Путлер пукне, или ги умрат. Винаги атакуващият дава повече жертви. Още повече при почти равностоен и нахъсан противник.
22:51 04.06.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 стоян георгиев
22:51 04.06.2026
141 Хаген Дас
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Още ли подкрепяте украинците? Не виждате ли че ни правят на балами! Най долните след евреите! Дошли у нас и вместо да си натискат парцалите изсичат цял парк за да си направят незаконно градче! Хайде свалете си очилцата, заради тях от Черноморието си отидоха над 200000 руснаци които наистина онвестираха не хрантутници! Висят на нашия бюджет!
Коментиран от #142
22:53 04.06.2026
142 Не ме лъжи
До коментар #141 от "Хаген Дас":Тия "украинци" се оказаха малко етнически руснаци и руски евреи.
22:56 04.06.2026
143 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦= Бивша държава
22:56 04.06.2026
144 Руснаци
До коментар #133 от "Украинци":Няма такова нещо, може да имат предвид че 1,2 са ранени, но това не променя нищо, има различни по видове ранени, някои тежко, някои леко и т. Н, по твойта логика значи и украинските загуби стават много по голями, аз ти говоря за безвъзвратно изгубени хора, руските жертви са около 220000 хиляди, а украинските със сигурност надхвърлят 1,5 млн и голямата грешка на украинските сили според мен е, че сега нямаг време да обучават украинците които нямат и мотивация да се бият, това са хора хванати на сила от улиците и пратени на фронта
Коментиран от #149
22:58 04.06.2026
145 КЪде се Изгуби КУКУШИНКОВ
У НАС ПОТЕРИ НЕТЪ.
НИКОЙ В КРЕМЪЛ ВЕЧЕ
НЕ КРИЕ
КАКВО СЕ СЛУЧВА
СЪС ДВИЖУХАТА .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЕДИНСТВЕНО РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ
СИ МИСЛЯТ ЧЕ ВСИЧКО Е
ПО ПЛАНУ .
НО НИКОЙ НЕ ИМ СЕ СЪРДИ ....
ЗАЩОТО РУСОФИЛКИТЕ СА ПРОЗЗТИ
ПО РОЖДЕНИЕ.
22:58 04.06.2026
146 ВВП
22:59 04.06.2026
147 много късно
Коментиран от #181
23:00 04.06.2026
148 Истината
23:00 04.06.2026
149 наблюдател
До коментар #144 от "Руснаци":Неправилно лъжеш Вовка! Трябва да лъжеш другите, а не себе си ...
23:02 04.06.2026
150 ЕС и САЩ
Всички играят мръсно тази мръсна игра.
Мирът предлаган на Русия е съгласие да приеме откраднатото под носа й.
Кога Русия ше се съгласи на това?
Какво не ви е ясно?
Това
23:02 04.06.2026
151 Назад
23:02 04.06.2026
152 ТАВАРИШИ И ТАВАРАШУТКИ
Следим Новините
От Украинските Медии.
Пускаме Си ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
И веднага Почва
Със ЛОШИТЕ НОВИНИ
Които Са Сполетели
БЛАТНАТА ТЕРИТОРИЯТА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Интересно че ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
все Търси някой Виновен
ЗА БЕДИТЕ КОИТО СЕ СЛУЧВАТ
ВСЕКИДНЕВНО В РУСИЯ .
А Единствения Виновник
Е ВЪРХОВНИЯТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ
НА РУСКАТА КОЧИНА.
ЗАЩОТО ВСИЧКО ЗАПОЧНА
ОТ МАНИЯТА ЗА ВЕЛИЧИЕ
НА ЕДИН ДЪРТАК В БУНКЕРА.
23:03 04.06.2026
153 1111
До коментар #32 от "Самите монголья":МБУАХАХАХСЮА! Стигнах до извода, че Чингиз хан ни е освободил от турско робство! Бааахти Бамбука!
23:05 04.06.2026
154 ВВП
23:05 04.06.2026
155 Негър
Ами, другари, те и на негрите робовладелците им построили платнации да рабоят и да събират захарна тръстика.
И къщи им построили и храната им била безплатно. Децата им гледали. Сигурност - стабилност. И с кльонове и с кучета ги пазели.
23:06 04.06.2026
156 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ
ВЕЧЕ ИМАМЕ ЧУВСТВОТО
ЧЕ УКРАЙНА ПРОВЕЖДА
СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ
СРЕЩУ РУСИЯ .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЕ НЕ ЗИГАНУТИ
НЯМАТЕ ТОВА ЧУВСТВО ,
УКРАЙНА ВЕЧЕ ПРОВЕЖДА СВО
ПО ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯТА НА
КОЧИНАТА
23:07 04.06.2026
157 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Варна 3":Путин е същият, като Хитлер през последните дни на нацистка Германия. Плаши с някакви въображаеми свръх оръжия. Но Путин е страхливец и няма да се самоубие, като Хитлер, нали?
23:09 04.06.2026
158 Клаузевиц
23:09 04.06.2026
159 Много
23:09 04.06.2026
160 Дойче Зеле
Коментиран от #163
23:10 04.06.2026
161 Ще си готов ми.
23:11 04.06.2026
162 Фантазии
23:13 04.06.2026
163 Точно
До коментар #160 от "Дойче Зеле":ГИРКИН
ОЧАКВА
МНОГО СЕРИОЗНА ДВИЖУХА
ОТ ВСУ в Близко Време .
А ДО СЕГА ГИРКИН,
ОТ НАЧАЛОТО НА ОБОСРАЦИЯТА
ВИНАГИ Е БИЛ ТОЧЕН
В ПРОГНОЗИТЕ си
23:13 04.06.2026
164 Ванга
23:14 04.06.2026
165 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
Всички Нефтени Терминали
И съоръжения
Да бъдат построени под
ЗЕМЯТА .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
РУДОЛФОВИЧ
ОТ КИЕВ ЗА 3 ДНЯ
СЕГА БУНКЕРИ ЛИ
ЩЕ КОПАЕТЕ БРЕ
ВЪШЛИВИ УШАНКИ?
УКРАЙНА МАЙ ЯКО ВИ
УДРЯТ ПО ТИКВИТЕ ПРОЗЗТИ.
23:17 04.06.2026
166 СЕГА ГЕЙО СТРАТЕГА
БИЗНЕС сделки
На ТРЪМП.
Единствено Тръмп
Може да спре Украйна
Да не срине Външния КЕНЕФ.
Коментиран от #179
23:21 04.06.2026
167 отбелязваме
23:22 04.06.2026
168 В. В. Путин
"Крачка напред, две назад."
А ние ще кажем обратното:
"Крачка назад, две напред!"
Следете новините!
23:23 04.06.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Как можахте да изcеpeте тази чутовна
Коментиран от #180
23:25 04.06.2026
171 Мъка, мъкааа фашистка
До коментар #135 от "Мъдрец т":Да не те е поркал Путин кат риба и тебе и та е пълнил като агне😆 Айде Зеля, признай си да ти олекне🤣
23:26 04.06.2026
172 Хм Хм
До коментар #101 от "Руснаци":Пич, аз ти препоръчвам ти да свалиш розовите очила. Тук не говорим дали Украйна или Русия са по-силни, това е смешно!
Имаме страна-агресор, най-голямата в света, с огромни ресурси и супер милитаристично настроена. От другата страна имаме жертва. Нещата наистина трябваше да са "Три дня".
Въпросът е, че украинците не се огънаха. Започнаха да получават и помощи. И макар да не им позволяваха удари по руска територия с чужди оръжия те устояха.
Сега, обаче палачинката се обърна. Украйна произвежда собствени оръжия, с които бие дълбоко в Русия. Трябва да си сляп, за да не видиш разликите с началото на СВО.
А Европа отделя по 0,01% от БВП за помощ на Украйна. Разбираш ли накъде отиват работите? Без да намесваме САЩ Европа има 9-10 ПЪТИ по-голям БВП от Русия.
Руските жабета ги свариха на бавен огън.
Коментиран от #176
23:27 04.06.2026
173 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Щото зимата идва.
"Среща може да има само в Москва. Бойните действия няма нужда да се спират за преговори. "
Казали от Кремъл на палячото.
23:28 04.06.2026
174 Червен кхмер
Днес Русия пета година не може да я победи.Даже в последните месеци инициативата е на страната на Украйна.Раша яко я бомбят, а позора в Петербург е огромен.Всички чужденци участващи в иконом.форум се снимат на фона на мощните взривове.Соловьов в истерия....Започна се талони, купони, дефицит.....и накрая ножки Тръмпа .Това я чака последната империя на,Земята
Коментиран от #178
23:29 04.06.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #172 от "Хм Хм":Ами честито. Айде, изблъсксйте руснаците в границите от 2014 и те ще подпишат всички което кажете
23:30 04.06.2026
177 ТРЪМП НАШ
Време за РУСОФИЛСКИЯ КОНТИНГЕНТ
Да почва да се моли за Тръмп.
Забравете Иран Куба Сирия
Венецуела.
И да не ви се иска
Само Тръмп може да спре
Украинските Сили
Да не разтурят ПутлеРАЙХА.
Затова не гледайте къде и какво прави
АГЕНТ КРАСНОВ,
Важно е да спаси
ЕПИЛИРАНАТА КОЖИЦА НА ПУЧИН.
23:31 04.06.2026
178 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #174 от "Червен кхмер":Виж коментар 176
23:31 04.06.2026
179 Чудна работа
До коментар #166 от "СЕГА ГЕЙО СТРАТЕГА":Що ви е толко акъла, нали уж имате богатство в евро вече, тротинетка на ток, евробанан в аспуха и бело в ноздрата, пък все така нямате пипе🤔
23:32 04.06.2026
180 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #170 от "Как можахте да изcеpeте тази чутовна":Това са "Фактите"
23:33 04.06.2026
181 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #147 от "много късно":Донбас и Крим взеха ли ги укрите?
Коментиран от #209
23:36 04.06.2026
182 Ти пък...?!
До коментар #1 от "Варна 3":Много си се загрижили за...,,разпада на Русия"...?!
Я ги остави да се разпадне,че кефа,да ти е пълен...😝!
23:38 04.06.2026
183 НАЛИ?!
До коментар #5 от "Разберете това":Те и Наполеон и Хитлер мислиха така,пък ква стана после...!
Коментиран от #196
23:41 04.06.2026
184 Любо
Коментиран от #187
23:41 04.06.2026
185 Д-р Хаус
23:43 04.06.2026
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Явно не разбираш
До коментар #184 от "Любо":Путинска Русия свърши.
.
Коментиран от #192
23:46 04.06.2026
188 Гошо
23:47 04.06.2026
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 СЕРГЕЙ АКСЪОНОВ
СКЪПИ КРИМЧАНИ
БЕНЗИН НЯМА
КУПОНИ НЯМА
В БЛИЗКИТЕ ДНИ
НЯМА И ДА ИМА .
СПИРАМЕ ВСЯКАКВА ПРОДАЖБА НА БЕНЗИН
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Вече не е СКУЧНО във КРИМ
ДВИЖУХА ПО ПУТИНСКИ.
Коментиран от #198
23:49 04.06.2026
191 Човек от народа
23:49 04.06.2026
192 Ванков
До коментар #187 от "Явно не разбираш":Много е важно че ти всичко разбираш!....Ти си уникален капацитет! ...Драги ми Смехурко!
23:50 04.06.2026
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 маке
23:51 04.06.2026
195 Гориил
Коментиран от #213
23:51 04.06.2026
196 Ха ха ха ха
До коментар #183 от "НАЛИ?!":Стана така, че руснаците мечтаят да се возят на Рено и Мерцедес, а Москвич фалира.
23:53 04.06.2026
197 Вероятността за такова нещо е
До коментар #37 от "Стивън Дарси...":почти нулева. Трябва се сменят поне още трима президента на САЩ :) Проектът ще струва стотици милиарди долари и над 10 години строителство. Идеята за такъв тунел датира от десетилетия, а големият проблем е, че на стотици километри и от двете страни на Беринговия проток няма съществуващи пътища или железопътни линии. От руска страна най-близката жп гара е в Якутск (на около 3000 км), а в Аляска няма връзка между трасето и по-широката северноамериканска жп мрежа. Изграждането на тези подстъпи би струвало още допълнително десетки милиарди долари.
23:54 04.06.2026
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 оня с коня
Коментиран от #216
23:55 04.06.2026
200 Е, как да не е просил :)
До коментар #59 от "НАЧАЛЕН СИ.":Путин просеше не само оръжия от Северна Корея и Иран и заеми от Китай, но и войници от Северна Корея :)
23:57 04.06.2026
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Този коментар е премахнат от модератор.
204 генерал Коцев
23:58 04.06.2026
205 Този коментар е премахнат от модератор.
206 ДИВОТО ПАК СЕ ЕРЧИ
Е, С КЕФ ДА ГО РАЗМАЖЕШ . НОРМАЛЕН В ТАКВА БЕЗИСХОДНА СИТУАЦИЯ НА ПОЛУКАПИТУЛАЦИЯ ,ЩЕ ЛИ СИ ТЪРСИ КРАЯ.
ГОЛЯМА УСЛУГА МУ НАПРАВИХА ЕВРОФАШАГИТЕ И ЛАЙНОБРИТСКИТЕ МУЩУЦИ .
ОСОБЕНО НАЙ-ГОЛЕМИЯ МУ ПРИЯТЕЛ РОШАВОТО БОРЕ- ЯКО ГО СГОТВИ !!
А ТРЪМП ДИРЕКТНО МУ ГО КАЗА - ТИ ТРЯБВА ДА СЕ МОЛИШ А НЕ ДА ПРЕДИЗВИКВАШ . НО ДИВАКА СИ Е ДИВАК , ПОПАДНАЛ В РЪЦЕТЕ НА ФАШДИВАЦИТЕ ,ТОЙ ИМ Е ИНСТРУМЕНТА ДА ВОДЯТ ВОЙНАТА СИ С/ У РУСИЯ. И ВИЖДАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ!
23:59 04.06.2026
207 Име
23:59 04.06.2026
208 СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ
ПРЕКРАСНО РУСКО БЪДЕЩЕ
В КОЕТО ЩЕ УМРАТ
МИЛИОНИ МЛАДИ РУСНАЦИ .
НО ИМА И ЕДИН МАЛЪК
НЮАНС
ВИНОВНИКЪТ ЗА ВОЙНАТА
НЯМА ДА ЖИВЕЕ ТОЛКОВА ДЪЛГО.
00:00 05.06.2026
209 Хмхмм
До коментар #181 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Колко е цената на литър бензин в Крим?
Коментиран от #219
00:01 05.06.2026
210 С нищо не разполага Русия.
До коментар #95 от "Брей":Русия е в пълна катастрофа, а това са приказки за успокояване на руското население, за да не изпадат в шок от ситуацията:)
Коментиран от #214
00:01 05.06.2026
211 Да си върнем държавата и суверенитета
Коментиран от #217
00:02 05.06.2026
212 Реалист
Имал е Родител 1 и Родител 2.
Има и съмнения в сексуалната му ориентация. Затова не спира да говори за извращения.
00:02 05.06.2026
213 Ха ха
До коментар #195 от "Гориил":То още не е изпратено,но ФАКТИ се добраха до него.Сигурно чрез диплиматката Илачукчук.
00:06 05.06.2026
214 Сигурен ли си
До коментар #210 от "С нищо не разполага Русия.":Струва ми се твърде смело изказване за човек прочел най- много две книги в живота си едната задължителната Винету, от другата само първите три страници...
00:07 05.06.2026
215 Бай Араб
До коментар #14 от "Дзак":Търговски разговори няма да има.
00:07 05.06.2026
216 СИ ДЗИН ПИН
До коментар #199 от "оня с коня":Още в началото на ОБОСРАЦИЯТА
Питаше ПУТИН
И СЕ УСМИХВАШЕ
ЛЕКО И ЕХИДНО:
ПУТИНЕ имаш ли нужните средства да
Спечелиш войната ?
00:08 05.06.2026
217 Фадромата
До коментар #211 от "Да си върнем държавата и суверенитета":Това село е построено с кагебейски пари.Можеш ли да четеш или си кьорав?
00:08 05.06.2026
218 Бай Араб
До коментар #45 от "хихи":Над милион са само трайно осакатени, груз 200 мина двата милиона .
00:10 05.06.2026
219 О.ОО това е цената
До коментар #209 от "Хмхмм":Крим се върна
Към Комунизма
БЕНЗИНЪТ Е БЕЗПЛАТЕН.
РА РА РА
00:10 05.06.2026