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Путин: Готов съм на компромиси по отношение на Киев! Зеленски: Ако не се съгласи на мир, Путин ще трябва да се бори за своето съществуване
  Тема: Украйна

Путин: Готов съм на компромиси по отношение на Киев! Зеленски: Ако не се съгласи на мир, Путин ще трябва да се бори за своето съществуване

4 Юни, 2026 21:05, обновена 4 Юни, 2026 23:32 5 995 219

  • русия-
  • украйна-
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  • крим-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Путин посочи на срещата в Константиновския дворец в Санкт Петербург, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна

Путин: Готов съм на компромиси по отношение на Киев! Зеленски: Ако не се съгласи на мир, Путин ще трябва да се бори за своето съществуване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин каза на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, че американският му колега Доналд Тръмп е поискал от Москва да направи известни компромиси по отношение на Украйна, и добави, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин посочи на срещата, която се състоя в Константиновския дворец в Санкт Петербург, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна. Въпреки това „ние безспорно сме готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, и то на основата, за която говорихме по време на срещата с президента Тръмп в Анкоридж“, отбеляза Путин.

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Путин коментира и използването на руската хиперзвукова ракета „Орешник“ срещу Украйна. Тази ракета може да бъде оборудвана с ядрена бойна глава, а обсегът ѝ надхвърля 5000 км. Руските сили за първи път изстреляха ракета „Орешник“ срещу Украйна през 2024 г.

Путин каза на днешната среща в Санкт Петербург, че Русия никога не е използвала това оръжие в реални бойни условия в Украйна, а само е тествала ракетата. Руският лидер отбеляза, че това е било важно във връзка с вземането на решения за пълномащабното използване на „Орешник“.

Путин също така каза, че Русия е против перспективата ЕС да се превърне във военен блок и добави, че това е причина за безпокойство.

По думите му Европейският съюз може да изиграе позитивна роля, убеждавайки Украйна да се съгласи на компромис. Но той добави, че Киев не е готов на компромиси.

Той посочи бившият германски канцлер Герхард Шрьодер като човек, на когото може да се има доверие за посредничество между Русия и Европа. „Кой, освен Шрьодер, може да действа като посредник?!“, обърна се руският президент към участниците в срещата. Путин определи бившия канцлер като държавник, който има свои възгледи и готов да ги отстоява. Въпреки това Путин посочи, че Русия не се опитва да налага на Европа никого за посредник.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в отворено писмо до руския държавен глава Владимир Путин, че ако не се съгласи на мир, ще трябва да се бори "за своето съществуване", предаде Ройтерс.

"Ако лично Вие в мислите си не стигнете си до идеята, че е време да сложим край на тази война, Украйна ще продължи да се бори за съществуването си. Ще имаме хора, които ще ни подкрепят", пише в писмото, което бе публикувано на сайта на украинското президентство. "Но и ще трябва да се борите много по-усилено за своето съществуване - не на Русия, а за своето собствено. И това не е заплаха от мен или от Украйна. Това са факти от руската история, които добре знаете: когато Русия се уморява, настъпват промени", добавя Зеленски.

"Стига толкова, изборът е Ваш", пише още той и предлага на руския президент лична среща. Украинският лидер посочва, че страната му е готова за спиране на огъня, докато траят преговорите.

Писмото ще бъде официално предадено на Путин по дипломатически канали, каза външният министър на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Путин заяви и че Русия е готова да възобнови доставките на газ за Европа и призова Германия да вземе решение за бъдещето на газопровода „Северен поток“, по който от 2022 г. има тежки щети, предизвикани от експлозии. Руският лидер добави, че подновяването на доставките зависи от Берлин.

Освен това той каза, че е сигурен, че Москва и Пекин скоро ще подпишат нови споразумения в областта на енергетиката, които ще бъдат приветствани от световните пазари, но не оповести повече подробности.

Русия отдавна се стреми към подписването на договор за изграждане на нов газопровод, наречен „Силата на Сибир 2“, който да доставя газ до Китай през територията на Монголия.

Путин коментира и руско-индийските отношения, като посочи, че те няма да бъдат засегнати от сътрудничеството на Делхи с Вашингтон. Руският президент отбеляза, че САЩ се опитват да оказват натиск върху Индия, включително и върху връзките ѝ с Москва, но по думите му е безполезно да се опитват да притискат премиера Нарендра Моди.

Руският лидер говори и за двустранните отношения с Казахстан, като посочи, че те се развиват „много успешно, във възходяща посока“.

„При това искам да кажа още веднъж, че нашите казахстански приятели, партньори, съвсем не са лесни. Винаги по почти всеки въпрос има остра дискусия. Това касае и финансовите взаимоотношения, и отношенията в сферата на промишлеността, условията за инвестиционни дейности, и всякакви големи проекти“, добави Путин, цитиран от ТАСС.

Изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио относно ролята на Вашингтон, който се изявява не като посредник в украинския конфликт, а като страна, подкрепяща киевския режим, нагледно показва, че "войната на Байдън" всъщност се превърна във "войната на Тръмп", заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в рамките на Петербургския икономически форум, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Лавров посочи, че ако САЩ наистина са се опитвали да сключат мирно споразумение, бойните действия в Украйна вече щяха да са приключили.

Марко Рубио заяви пред подкомисия на Сената вчера, че "съвсем скоро" предстоят да бъдат оповестени новини за отпускането на средствата, възлизащи на 400 млн., които Конгресът одобри в полза на Украйна, но които бяха забавени от министерството на правосъдието.

Подкрепата за Украйна, осигурявана от Пентагона, беше одобрена до 2029 г., а санкциите, въведени по време на мандата на Байдън, продължават да важат, изтъкна Лавров.

"Съединените щати обявиха целта си да доминират на световните енергийни пазари. Оттук започна историята около Венецуела и изместването на "Лукойл" и "Роснефт" от изпълняваните от тях напълно законни проекти извън пределите на Русия. Всичко това свидетелства за желанието на Вашингтон да подчини ключовите сфери на световната икономика и по този начин да контролира процесите за въздействие върху неговите конкуренти, на първо място Русия и Китай", подчерта Лавров.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    91 113 Отговор
    Да моли веднага преди да е станало твърде късно, докато Русия се разпада! Идва залезът на Руската империя, веднага мир

    Коментиран от #26, #157, #182, #186

    21:06 04.06.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    86 106 Отговор
    Болката на Русия няма да се спре, докато Русия последва съдбата на СССР през 1991.

    Коментиран от #4, #6, #141

    21:07 04.06.2026

  • 3 604

    50 64 Отговор
    пудинг съ изстра на рашките на главите, както арменската подлога на народа си!!!!

    Коментиран от #22

    21:09 04.06.2026

  • 4 хмммм

    42 62 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Тя покрайната следва СССР.

    21:09 04.06.2026

  • 5 Разберете това

    79 84 Отговор
    Русия ще вее бялото знаме!

    Коментиран от #183

    21:09 04.06.2026

  • 6 факт

    51 28 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    айде към босфора фес чалма чаламбаааа

    Коментиран от #9

    21:09 04.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 604

    19 30 Отговор

    До коментар #6 от "факт":

    айде майде, амъ пудинг напълно си сътветства на името!!!!

    21:12 04.06.2026

  • 10 да питам

    51 52 Отговор
    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #20, #88

    21:12 04.06.2026

  • 11 Нямат край

    60 50 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #44

    21:12 04.06.2026

  • 12 Роки

    53 48 Отговор
    Няма край унижението на Русия...Тупин я съсипа.

    21:13 04.06.2026

  • 13 Българските Tатари, никой не

    29 13 Отговор
    ги пита, и що така?

    Разбирачите Асан, оня Немития на Механите, баш Каратиста Бойчето, и още няколко екземпляра от Планетата на Маймуните?🤣😝❤️🇧🇬

    21:13 04.06.2026

  • 14 Дзак

    51 34 Отговор
    Напълно в духа на Световен Икономически Форум, Путин показва сдържаност и готовност за преговори с Украйна. Това би успокоило участниците във Форума и освободило възможност за търговски разговори.

    Коментиран от #215

    21:13 04.06.2026

  • 15 Правило

    33 42 Отговор
    Всяко следващо предложение на Путин е по-неблагоприятно от предишното т.е. не Сармат, а Авангард.
    Но в неговата мащабна програма Украина и Ес са междо другото ... Прави евала на Тръмп...

    Коментиран от #21, #36

    21:13 04.06.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    42 38 Отговор
    миличко джудженце!ти не си виновно!лошия запад така ти стори!

    Коментиран от #54

    21:14 04.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дон Корлеоне

    38 32 Отговор
    Хаяско да отиде на фронта на обиколка на първа линия.

    21:15 04.06.2026

  • 19 .....

    16 14 Отговор
    Ние за кой викаме😂😂

    21:16 04.06.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 20 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    да-един от най-добрите в Питер...многоходов един такъв..

    21:17 04.06.2026

  • 21 То се види

    31 31 Отговор

    До коментар #15 от "Правило":

    ПЕ дал..тридневен! Хихихихихи Е Петербург, московия, Туапсе, Перм, Орск, Ингушетия,... купони, НПЗ, корабли, подводници...сичко... Фира
    Хихихихихи

    21:19 04.06.2026

  • 22 Добре ли си?

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "604":

    Лекувай нервите..намали кафето

    Коментиран от #27

    21:20 04.06.2026

  • 23 604

    35 27 Отговор

    До коментар #17 от "ДААААААА.....":

    Пригожин се оказа прав с.....! рушкая олигарсия се къпе в денги, дечките им се друсът у западя, а рашките патриоти мрът на фронту за 2 кв км на месец...... тия орешници, слънцепеци и тем подобни сатани могат да си ги нъвръат отзадзе, те явно и за тва ги правят.....

    21:21 04.06.2026

  • 24 Хехехех

    35 30 Отговор
    Кървавото джудженце пак се е размечтало. Колкот повече му влиза, толкоз повече си постига целите Мбохохо

    21:21 04.06.2026

  • 25 Късно е чадо , мандалото хлопна

    40 34 Отговор
    Той Путин може да иска и да е готов на компромиси, но украинците вече не са готови на такива.

    21:22 04.06.2026

  • 26 Браво

    22 36 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Русите винаги са имали достойнство да направят крачка назад, когато е необходимо. Това са разумни хора.
    Ще има мир.

    21:23 04.06.2026

  • 27 604

    18 16 Отговор

    До коментар #22 от "Добре ли си?":

    ДА много съм добре , ама нящу вие не схващате на къде духа ветера....много ще сте угорчини от ТОЧНО казано пуся!!!!!!!!! да идеш до киев и да се върнеш...пхахахах магучая е само на картинка

    21:23 04.06.2026

  • 28 Ами

    19 15 Отговор
    След около месец в Истанбул ще има среща на върха на НАТО.
    Говори се, че Тръмп ще направи важно изказване.
    За сега се носят само слухове, но за всеки случай
    препоръчвам на турболибералите да си потърсят
    партийните книжки и да си закупят лубриканти :)

    Коментиран от #189

    21:26 04.06.2026

  • 29 Тити

    29 19 Отговор
    Едва ли някой ще повярва на думите казани от диктатора Путлер.

    21:26 04.06.2026

  • 30 Дзак

    11 19 Отговор
    За Русия важно да покаже нормалност пред световните лидери, с което да подобри контактите с Германия и Франция.

    Коментиран от #34

    21:28 04.06.2026

  • 31 Малейши е усвоил буквално Идеологията

    8 10 Отговор
    на Чингиз Кхан, оставя местните Религии да се развиват,
    (no suppression) and exacts Tax на местните Лидери.

    Докато Тръмп и Смотаняху са,
    цитирам, "или сте мене или сте против мене" Доналд е зает да Възкресява Мъртвите в свободното си време, вместо да сложи галон Мляко на Масата на всяко семейство в Щатите на поносима Цена.

    Затова ли господин Президент Мистър Доналд Ви избрахме?

    Доналд Тръмп reneged on всичките си Президентски Обещания.
    Затова ли Ви избрахме господин Президент, за това ли? ❤️🇺🇸🤔

    21:29 04.06.2026

  • 32 Самите монголья

    23 18 Отговор
    Вече Се гаврят със Импотентната монголяк СТАРУХА педофил и ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ!
    ПЕН дел могучая след 13.г..оше мляска Украински шпекове пред Селото Купянск, ПОКРОВСК, Малая Токмачка!
    АааааааХахахаха
    После Пиздюхин педофила Фулира ДЕРМО чемоданчика и пищи с фалцет: нас Обманули и Надули
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #41, #153

    21:29 04.06.2026

  • 33 ООрана държава

    16 11 Отговор
    Е да, ама сега ще се намесят евроурсулите и каласите и ще разтурят всичко

    21:30 04.06.2026

  • 34 604

    21 15 Отговор

    До коментар #30 от "Дзак":

    показа само унижение!!!!!!!!! по време на форума допусна удари в градът! всички рафинерии до урал са капо!!!! а пудинг културка го давал, пххахахахаххаах!!!!

    21:31 04.06.2026

  • 35 Ако Путин

    21 14 Отговор
    продължава така сво то в Украйна,вероятността да го сменят в Кремъл става все по голяма! Руснаците искат мъст,за наглите укро пи,а Путин не им разрешава!

    21:32 04.06.2026

  • 36 Такива унижения, каквито Тръмп

    16 17 Отговор

    До коментар #15 от "Правило":

    причини на Русия, никога не е имало в руската история. Истинска геополитическа и финансова катастрофа.

    21:32 04.06.2026

  • 37 Стивън Дарси...

    15 20 Отговор
    РУСИЯ И ЩАТИТЕ СИ ВЪРТЯТ БИЗНЕСА СКЛЮЧВАТ СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕГА ПРОЕКТИ И ПЛЮЯТ НА ШИРОШКОТО ЖЕНДЪРЯСАЛО НЕДОНОСЧЕ ЕС КОЕТО СИ ЗАМИНАВА,А ТУКА У ТОВА ЛИБЕРАЛНО САЙТЧЕ НЕ СПИРАТ ДА ПУБЛИКУВАТ ГЛУПАВИ АНТИ РУСКИ КРЕТЕНИЗМИ ОТ КОИТО ЕВРЕО-АТЛАНТИЦИ С НЕТРАДИЦИОННА СЕКУАЛНОСТ СЕ ВЪРЗВАТ И ВЯРВАТ И ПОЛУЧАВАТ АНАЛНИ ОРГАЗМИ...

    Коментиран от #197

    21:33 04.06.2026

  • 38 Факти

    21 14 Отговор
    След 12 години ocepaцuя на Путин най-накрая му увря главата и е готов да развее бялото знаме.

    21:34 04.06.2026

  • 39 Новината на деня

    20 13 Отговор
    Руската православна църква е засегната от един от най-големите си скандали от десетилетие - наркотрафик и по-точно на кокаин. Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.

    21:34 04.06.2026

  • 40 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    20 15 Отговор
    У .. йло ПЕДРИЛАТА загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Това са фактите!
    Всички други опити за ОПРАВДАНИЯ, " добра воля", отстъпки и повръщни са.. пе дофи лски и Пен ДЕЛ фантазии, копнежи и мурафети!
    АааааааХахахаха

    21:36 04.06.2026

  • 41 604

    14 11 Отговор

    До коментар #32 от "Самите монголья":

    абе не баш така, ма тая фуния от 2г ще я правели, пуффффф пуся прати войничетата на заколение, при толкова воена мощ да си пратиш войничетата да мрът от дрончетъ. и накрая пак ще откъснат парчета от украйна, но се видя че не са нищо повече от олигарска кочина, бил ги управил нищо не е управил ....дал е цицките на ниските чела, а народеца мре по фронтовете. тъй им се пада! А бг русофила е с мантрата че тва е СССР , че помага че хрантути, че там има справедливост.....амиййй

    21:36 04.06.2026

  • 42 0001

    22 16 Отговор
    Нямаше късмет тая 3 дневна СВО 😂

    21:37 04.06.2026

  • 43 ХЪ ХЪ ЪЪ

    22 13 Отговор
    Украйна диктува правилата сега, докато мАСКВА не се изтегли до крим ще я млатим по пияната чутура с дронове и ракети.

    21:37 04.06.2026

  • 44 Европеец

    20 11 Отговор

    До коментар #11 от "Нямат край":

    Съгласен съм с коментара ти и ника ти..... Последните три четири години либералния Путин се ис😟ра на това, което беше градил предишните 20 години..... Не знам руския народ как ще приеме поредното унижение сервирано от президента либерала Путин.... За четири години и три месеца СВО Путин не постигна нищо, а дори загуби много и причини много неудобства на руския народ, да не говоря че нито една от целите и задачите на СВО не са постигнати, въпреки руските жертви и при военните и при цивилните.....

    21:38 04.06.2026

  • 45 хихи

    14 14 Отговор
    нищо не направи жужака само напразно умряха над милион руски момчета

    Коментиран от #218

    21:39 04.06.2026

  • 46 Вишис

    11 12 Отговор
    Путинката хоче да изляни с чест от кyркaпана, ама неговата чест одавна кончилас!

    Коментиран от #59

    21:39 04.06.2026

  • 47 Боби Баламата

    11 13 Отговор
    Извинете, Педофила спомена ли къде можем да наблюдаваме Парадите на монголите е Киев, Дамаск и Лиса бон?!?
    И...само 2 та екземпляра ( кюмюра) от Зимбабве и Еритрея ли ше присъстват пак?!?

    Коментиран от #50, #52

    21:40 04.06.2026

  • 48 Криза удря Русия.

    23 12 Отговор
    Путин е наредил да се съкратят всички разходи, освен военните. Правителствени служители са информирали руския президент Владимир Путин, че Русия вече не може да си позволи разходи за война с Украйна. Положението е много тежко. А извеждането на руската икономика от това сложно военно състояние ще бъде изключително трудно и опасно. От друга страна спирането на войната също е опасно за Русия, спирането на военното производство може да доведе до тотален колапс по цялата производствена верига и фалит на военните заводи и свързаните фирми. През 2025г Русия предприе голямо увеличение на данъците, но това не доведе до осезаем ефект.

    21:40 04.06.2026

  • 49 не може да бъде

    12 17 Отговор
    Считам че подмокрянето у някои предизвикано от заглавието на статията е преждевременно и напълно безмислено!?Ако Тръмп имаше желание да спре войната щеше да го е направил отдавна...при това не бива да се забравя че ако даже имаше такова дълбоката държава в САЩ няма да му позволи -която както се вижда и сега- е много силна!?И причината за това е че няма война Украйна -Русия както се опитват да ни убедят някои а войната е НАТО -Русия!?Не мислете че руснаците са глупаци -глупаци са тия които си мислят че руснаците са такива!?войната ще продължава още доста време въпреки отчаяното положение на Украйна -това показват действията им минават вече към открит терор!?Но поражението им ще настъпи тогава когато на Запад и НАТО положението стане нетърпимо ...и то ще стане такова не защото руснаците ще победят колективния Запад а защото там -основно в ЕС -лидерите правят грешка след грешка..и ще дойде момент когато ще стане нетърпимо и ще им се наложи да разговарят с Путин ...той разбира се "великодушно" ще отстъпи в името на мира и добрите "партньорски" отношения и ще направи компромиси ...но въпреки това Украйна ще бъде хвърлена на кучетата!?...да казвам ли кой ще ръкопляска най-силно ...Китай разбира се!?А САЩ ще бъдат просто доволни!?....А малко по-късно Путин ще го сменят и на негово място ще дойде някой абсолютно неотстъпчив...това е логиката на събитията !?

    21:41 04.06.2026

  • 50 да питам

    11 14 Отговор

    До коментар #47 от "Боби Баламата":

    защо Пуся не се интересува от жени ?

    Коментиран от #61

    21:41 04.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 604

    5 5 Отговор

    До коментар #47 от "Боби Баламата":

    амиййй догодина и те няма да са там

    21:43 04.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хи хи хи

    5 10 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    я кажи, ама честно,
    защо те изритаха от Русия ???!

    Коментиран от #60

    21:45 04.06.2026

  • 55 Коментар

    20 13 Отговор
    Дежурните глупости от бункерния фашист...Нищо конкретно...

    21:45 04.06.2026

  • 56 РКИ

    22 17 Отговор
    Москва да вдига бялото знаме, докато не е станало страшно за нея. Какво говорят цифрите? Руснаците са направили ..... 3 Орешник ракети (словом, три бройки!). Украйнците произвеждат милиони! Да, хоризонтът им до края на годната са милиони! Чак такива количества едва ли са нужни. Защо обаче ги произвеждат? Ако войната не се реши с днешните средства , Киев готви ресурс да изтрива руски градове от лицето на земята! Руснаците да капитулират докато са още живи. Москва прави 3 ракети за 1300 км фронт, Киев прави милиони! А познаите кой ще живее и кой ще умре.

    Коментиран от #68

    21:45 04.06.2026

  • 57 Мишел

    22 14 Отговор
    Опашки за бензин започнаха да се вият в Русия. Огромни опашки се извиват не само в Крим, но и по бензиностанциите на Москва и други градове, поради недостиг на бензин. За това съобщават руските медии. Причината е, че много от рафинериите в страната са спрели частично или напълно дейността си след атаки от дронове. Възстановяването на производството на петрол изисква дълго време за ремонтни дейности, но основния проблем е липсата на средства.

    Коментиран от #132

    21:46 04.06.2026

  • 58 хаха

    18 15 Отговор
    Никакви отстъпки за московитските въшлясали алкохолици!

    Явно санкциите си вършат работата.

    21:47 04.06.2026

  • 59 НАЧАЛЕН СИ.

    11 14 Отговор

    До коментар #46 от "Вишис":

    Путин всичко до тук си свърши сам. НЕ Е ПРОСИЛ ПО ВОАЯЖИ КРУИЗИ НЕ Е ХОДИЛ ДОРИ МУ ЗАПОРИРАХА СТОТИЦИ МИЛИАРДИ. А ЗЕЛЬО ГРИВНАТА ЕДНА ГРИВНА ОКРАНяСКА НЕ Е ДАЛ ВСИЧКО ОТ ПРОСИЯ. НАРКОТО Е ХИТЪР ЕВРЕИН НО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ГО ДУА СИБИРСКИЯ.

    Коментиран от #200

    21:47 04.06.2026

  • 60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор

    До коментар #54 от "Хи хи хи":

    не са ме изритали-сам си тръгнах! имаше приключения с ИЗХОДните визи , но се оправих...

    21:47 04.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 2222

    9 10 Отговор
    Истината е друга:

    Коментиран от #69, #78

    21:50 04.06.2026

  • 63 604

    11 8 Отговор
    ако пудинг искаше да защити рускоговорящите в украйна щеше да го направи още 2015 година!!!! бг русофилът да си набие тва в чутората и белким му светне за ко иде реч и на къде духъ ветера!!!!!!

    21:51 04.06.2026

  • 64 Вишис

    12 8 Отговор
    Путинката е изключително податлив! Тръмп го помолил и той хоп, сразу са съгласил! Можеш и други нещица да му поискаш, ще ти се отдаде! А украинският мъж Зеленски колко бе навикван от оранжевото, и му спряха и помощите, но остана железен! Май по му подхожда име Железни! Всички не сме наивни, и прекрасно разбираме благородната отстъпчивост на путинката в тоз съдбовен момент!

    21:52 04.06.2026

  • 65 Руснаци

    10 12 Отговор
    Факти пак си слагат техни думи-компромиса на Путин е, че просто руските доброволци няма да избиват още милиони укри, това е достатъчен компромис, днеска още територия изгубиха укрите

    21:52 04.06.2026

  • 66 Муня

    12 12 Отговор
    Четох биографията на путин. В школе са му викали "ути nyти"! Това без майтап!

    Коментиран от #70, #71

    21:54 04.06.2026

  • 67 В.В. Путин

    8 10 Отговор
    Винаги съм се възхищавал на геостратегическото умение на Путин да дава "заднюю" и да върти дупара като кючекчийка на кола.

    21:54 04.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хахахахаха

    13 15 Отговор

    До коментар #62 от "2222":

    Ти сериозен ли си, 2 млн избити укри на фронта, а ти се радваш че руснаците нямат бензин хахахахах, падението на укрите продължава с всичка сила, тези 2 млн няма да се върнат, територията на Украйна няма да се върне, обаче бензина на руснаците ще се върне. Много тъжни фенчета на укрите

    Коментиран от #73, #75

    21:55 04.06.2026

  • 70 Геня

    6 11 Отговор

    До коментар #66 от "Муня":

    И как да му викат иначе? В България тоже му се подиграваме за многополовото име.

    21:56 04.06.2026

  • 71 604

    7 6 Отговор

    До коментар #66 от "Муня":

    кът стана президен съ смях от сърце и то няколко месеца, само зарди името му... не знам рашките дали знаят ко значи туй на БГ....

    21:56 04.06.2026

  • 72 Тия двете стар ухи

    7 6 Отговор
    Алцхаймери На фотката са балаболи,деменции и ментално непълноценни.
    Едната е...3 дневната а другата... 24 часовата...
    Зачувай Господи
    Хехехехехехе

    21:57 04.06.2026

  • 73 Хи хи хи хи

    9 13 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахахаха":

    При 2 милиона избити украинци, да си останал без бензин - си е национално постижение, нали така товаришч?

    Коментиран от #77, #79

    21:58 04.06.2026

  • 74 Руснаци

    9 15 Отговор
    Зеленски в отворено писмо до Путин: Украйна предлага прекратяване на войната, необходима е среща. ПЪЛЕН ТЕКСТ

    Наркомана взе да се моли за мир

    Коментиран от #83, #94

    21:58 04.06.2026

  • 75 604

    12 9 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахахаха":

    Е И? кво спечелиха, огромна русофобия и унижение! кът ще се биеш биий се, ба и тъпите рашки

    Коментиран от #80

    21:58 04.06.2026

  • 76 Заглавието е едно...!

    7 2 Отговор
    А това е друго :
    ,,...и добави, че Русия има такава готовност, АКО КИЕВ НАПРАВИ СЪЩОТО..
    "

    21:59 04.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Имя

    8 10 Отговор

    До коментар #62 от "2222":

    Ами ако Крим си беше останал в Украйна и бензин и нафта щяха да имат и 200 000 кримчани нямаше да са загинали в Угледарско направление.

    Коментиран от #81

    22:01 04.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Руснаци

    8 13 Отговор

    До коментар #75 от "604":

    Радвай се, че не се бият както трябва, както искат руснаците, че тогава Украйна няма да я и а на картата, а между другото наркомана пиша писмо до Путин и иска мир, дали не усеща че нещо се задава, нещо много много лошо

    Коментиран от #84, #90, #92

    22:02 04.06.2026

  • 81 Руснаци

    10 9 Отговор

    До коментар #78 от "Имя":

    Хахахах, ще ми ги дадеш ли по именно, защото в Интернет има поименно 1,7 убити украинци, ама за руснаци не съм видял, видях за цялата война 200 000 убити руснака, срещу 1,7 укри, да ти сметна ли разликата в цифри

    Коментиран от #91

    22:03 04.06.2026

  • 82 Много яко

    10 11 Отговор
    Рушняците са си “меки китки“ и се показаха че не стават за войници, затова като ги напънаха по здраво украинците и започнаха да развяват бялото знаме, уж че правели компромиси по отношение на Украйна...!

    22:04 04.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ?????

    4 3 Отговор
    Уф.
    Тва е толкова пъти повтаряния дух на Анкоридж, който май предполага засега да не се пипа Одеса, но щом ви е радостно радвайте се.
    А вчерашните намеци на форума казани от говорещите глави естествено ги пропуснахте.

    22:08 04.06.2026

  • 86 Хи хи хи хи

    6 9 Отговор

    До коментар #77 от "Хахахахаха":

    Като няма, какво да кажеш, минаваш на лични нападки и фантазии.

    А ти велики Пабедителю, защо не си на фронта с братушките да пабеждаваш укри, а се правиш на мажленце в интернетя?

    22:08 04.06.2026

  • 87 Феркяан

    5 4 Отговор
    Колко пъти ще ви лъжат, колко пъти прекрачихте вашите червени линии, колко невинни жертви деца взеха тези преговори и червени линии. Още ли искате невинни жертви докато ви лъжат.

    22:08 04.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Украинци

    6 8 Отговор

    До коментар #81 от "Руснаци":

    Руските загуби за 5 години война са 1.5 милиона. Лесно можеш да направиш тая сметка по официалните руски данни.


    А тия 1.7 милиона украинци, лично ли прочете и провери списъка?

    Коментиран от #93, #98

    22:10 04.06.2026

  • 92 604

    5 8 Отговор

    До коментар #80 от "Руснаци":

    ко дъ са радвам ве, ми да се бият да не се правя аз на велика сила, ти се замисли как пусин си предаде народа за 80 000кв км!!!!! направиха ги за смях. там играят олигарси и мафиоти, на укрите поне им показват кирливите ризи , а онея ти е бедна фантастиката, винаги съм мислел че има нещо гнило в тая цялата история, те сега ми се изясни....сполай ти нищо лично!!!!

    Коментиран от #97

    22:12 04.06.2026

  • 93 Руснаци

    5 9 Отговор

    До коментар #91 от "Украинци":

    Хахахаха, точно че проверих досега са доказани 220000 убити руснаци по имена, за укрите ги има в руски телеграм канали още миналата година, когато бяха хакнали системата на укрите и да има ги по именно, сайта за убитите руснаци е проект на ббс и на руски медии против Путин, напиши в Интернет и ще ти излезне, така че както казах не говоря празни приказки за сметка на вас, аз действам с доказателства

    Коментиран от #115, #133

    22:13 04.06.2026

  • 94 Бай Доню дървара

    8 8 Отговор

    До коментар #74 от "Руснаци":

    Как мислиш, при тая сеч на руснаци и петролни съоръжения, какво ще предложи Зеленски? Може би ще му предложи Домбас? Вярвай ми, зелето е кисело, по умно е от путинката, нищо няма да му даде, ами ще му предложи да напуснат Украйна без много кръв! Съобразявай се с новите реалности! Сигурно и путин се съобразява!

    Коментиран от #101

    22:13 04.06.2026

  • 95 Брей

    8 7 Отговор
    Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна

    А кво правиха до сега толкова години, зимен сън ли спаха

    Коментиран от #99, #210

    22:14 04.06.2026

  • 96 Аз съм веган

    9 3 Отговор
    Стига бе, пак ли жест на добра воля ?

    22:17 04.06.2026

  • 97 Руснаци

    9 13 Отговор

    До коментар #92 от "604":

    Маняк нищо не ти разбрах, честно ти казвам, какви неща пишеш, Путин разби 50 държави, разбираш, Путин 5 година се бие срещу цялото Нато, 500 млрд в оръжия и техника и както казваш при руснаците няма рев, няма молби за мир, санкции срещу руснаците и въпреки това те са 5 година в Украйна на нейна територия, 5 година освобождават земя.Бъди честен и ми кажи коя друга държава след 5 години санкции, 500 млрд за противника в оръжия и техника ще продължи това което е започнала, няма такава държава дори американците няма да се справят. Това е истината, просто е приемете

    Коментиран от #100, #105

    22:17 04.06.2026

  • 98 604

    2 7 Отговор

    До коментар #91 от "Украинци":

    не си прав, много по малко са , украинците имат поне 5-6 пъти повече загуби, но не в това въпроса , а в смисалът на цялата тая гнусотия....за бога ЗАЩО!! и не ми казвай че бранел рускоговорящите, ако ги бранеше къде спа 8 години....ааа или сега станаха силни не думай ///щот преди тва нямаха пак 1,5млн войска въоръжена ди зъби, и сега е така ма интереса клати феса, ония им плювът в мусурти оня ми говори за духъ на анкъридж....американците му насочват дрон по резиденцията, той им гу праща на рижавия и вика мъ той зеля....поне може да се каже че съпортнаха иранците качествено, но и там още не е свършило....да чалмите няма как да имат такива технологиии, дори да си ги правят ...технологията е руска 100% !!!!

    22:18 04.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 604

    6 7 Отговор

    До коментар #97 от "Руснаци":

    кво се бие ве бро, стреля орешници без заряди, а войничетата мрът от дрончета.....замисли се малко.....

    Коментиран от #104

    22:20 04.06.2026

  • 101 Руснаци

    9 10 Отговор

    До коментар #94 от "Бай Доню дървара":

    маняк махни си очилата, каква сеч на руснаци, да си видял какво е в Украйна, принудителна мобилизация 5 година, в Русия до сега не е има дори мобилизация, евентуално се говори че може да се наложи в края на годината частична мобилизация, ти вярваш ли си за тая сеч, ако ще убили толкова много руснаци поне половината територия щяхте да си върнете, а укрите не са си върнали дори 1 процент. Гледайте малко реално на нещата, за петрола вината е на ръководството на руските сили, че подцениха украинските дронове и всички руснаци го твърдят, руснаците имат капацитета да се справят, ама и там си има корупция на високо ниво и за това се ядосват руснаците, не е длъжност от злоба да говорите глупостти има Интернет и всичко може да се провери и да се водят нормални спорове с факти

    Коментиран от #107, #172

    22:22 04.06.2026

  • 102 Спас

    8 8 Отговор
    Съдистът лъже,като типичен комунист в изроден фашист. Набута себе си и Русия в трапа и няма излизане

    22:23 04.06.2026

  • 103 Абе

    2 2 Отговор
    чудя ви се откъде се пръкнахте толкова уми и всезнаещи, проницателни, това българите са много умни, повече и от евреите...

    22:23 04.06.2026

  • 104 Руснаци

    9 6 Отговор

    До коментар #100 от "604":

    Никой не казва, че не умират руснаци, война е и има загуби от двете страни, но всяка една неутрална медия твърди, че украинските загуби са в пъти повече, не ти говоря за украинска, руска и някоя купена медия от Нато, говоря ти за неутрални медии които се обосновават с факти

    Коментиран от #108, #138

    22:25 04.06.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Путине, Путине...

    7 6 Отговор
    Тръмп не моли
    Той разпорежда

    Коментиран от #120

    22:27 04.06.2026

  • 107 604

    7 3 Отговор

    До коментар #101 от "Руснаци":

    спирам се! помисли да отидеш до киев да го обкръжиш и да се изтеглиш, за на кому чепа беше тва.... напълно разбирам Пригожин в момента на 100% прав се указа.

    Коментиран от #114

    22:27 04.06.2026

  • 108 604

    4 0 Отговор

    До коментар #104 от "Руснаци":

    не отричам така е загубите са поне 5 към 1

    22:28 04.06.2026

  • 109 Руснаци

    1 2 Отговор

    До коментар #105 от "Спас":

    Ще го приемам като комплимент от човек който е създаден след пиянска вечер между двама мъже, хахаха лягай да спиш, че утре те чака поредния казан в който да ровиш за една филийка хляб

    22:28 04.06.2026

  • 110 Фашистче

    1 3 Отговор
    Я да те изпитам!
    Кой е казал : « Крачка назад, две напред». Доказано е правило!
    Но това не е за брадясали бираджии!

    22:28 04.06.2026

  • 111 Мъдрецът

    11 6 Отговор
    Зеленски бута червената линия на восток! Копейките са са смахнали и са надяват че Европа е беднала и ще изостави Украина! Ми тя работата е към финала! Не е случайно че руската армия е със затихващи функции! Зеленски ще си свърши работата подкрепян от Европа! То все едно да стигнеш Рим и да не видиш папата! Руснаците пък да чекат рамо от С. Корея!

    Коментиран от #112

    22:28 04.06.2026

  • 112 604

    4 3 Отговор

    До коментар #111 от "Мъдрецът":

    и все пак руските олигарсчета ще намажат 80 000км, ще строят там руския мир, ще си перат откраднатите денги.....за малко да запалят ядрен апокалипсис ....шибъан свят!

    Коментиран от #130

    22:32 04.06.2026

  • 113 Опят

    2 4 Отговор
    Обасраслис

    22:32 04.06.2026

  • 114 Руснаци

    3 7 Отговор

    До коментар #107 от "604":

    До колкото съм чел в Интернет и незнам дали е истина, руснаците се оттеглят защото е било почти сигурно, че ще има мир, отделно другаде бях чел че украинците успяват да отблъснат руснаците благодарение на украинския патриотизъм и бързата мобилизация, бях чел че 1 2 месеца 1 млн украински доброволци се записват в армията, това беше в началото но от 2023 все по малко украински патриотизъм остава в тях. За Пригожин по добре се радвай че не е той на мястото на Путин, защото тогава нямаше да ги чака нищо добро, той си беше патриот до костите и доста добър военен стратег, за това може би го ликвидираха от страх да не превземе властта

    Коментиран от #122, #128

    22:33 04.06.2026

  • 115 Проверил си ми

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Руснаци":

    ДЕД ОВИЯТ

    22:34 04.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 ВВП

    7 1 Отговор
    Oкрипитецире да се махат от България.!!Да си отиват в ,незалежная,,!!Мнооо гнусни блядуве

    Коментиран от #124

    22:36 04.06.2026

  • 119 Браво

    6 4 Отговор
    Китай е най голямата опасност на Росията , икономически си взима далечния изток , който исторически китайска територия !

    22:38 04.06.2026

  • 120 Смешник

    2 4 Отговор

    До коментар #106 от "Путине, Путине...":

    Той нарежда ама дали някой му се вързва Нещо картите му са вече доста слаби ама лошото е че не може за го разбере

    Коментиран от #127

    22:38 04.06.2026

  • 121 непротестиращ

    6 5 Отговор
    Не вярвам на Путин! Тръмп го помолил?! Ще играе игрички, докато може!

    22:39 04.06.2026

  • 122 604

    5 2 Отговор

    До коментар #114 от "Руснаци":

    те и за тва му светиха маслото! щот им изкара кирливите ризки

    22:40 04.06.2026

  • 123 Пръч с карабина

    10 6 Отговор
    Путичето преживява катарзис! Все по отстъпчив! Къде е ключът? Нещо става в рaша! Зеленски бомби дълбоко в руската утpoба!

    22:40 04.06.2026

  • 124 Историк

    2 10 Отговор

    До коментар #118 от "ВВП":

    Случайно да ти е известно, че българите са навлеци от Украйна, преселили се от Крим и Запорожието на гръцка земя?

    Така че като всички украинци да си отиват, а с тях и българо-урките.

    22:40 04.06.2026

  • 125 не може да бъде

    5 2 Отговор
    Дали Путин ще направи компромиси дали ще отстъпи дали Русия ще претърпи поражение ....преди малко е завършила пресконференцията на Путин със представителите на различни големи агенции - на ПИФ .Според мен в отговора на Путин на няколко въпроса на гл.редактор на Асошиейтед прес за Европа и Африка Джеймс Джордан хвърля светлина за много неща за които не се пише в правилните медии и изяснява категорично позицията на Путин... струва си да се прочете този отговор !?

    22:40 04.06.2026

  • 126 Компромиса на ввп

    5 3 Отговор
    Няма да е ви го намамя целия, само главiчката

    22:41 04.06.2026

  • 127 Путине, Путине...

    5 3 Отговор

    До коментар #120 от "Смешник":

    Оръжие на Тръмп
    БОМБИ ПУТИН
    Кой ли разпорежда ????

    Коментиран от #137

    22:42 04.06.2026

  • 128 Украинци

    5 4 Отговор

    До коментар #114 от "Руснаци":

    Ти сериозно ли си "чел"? Смешник! Те руснаците не се оттеглиха от Източна Европа 45 години, а от Киев и Херсон се оттеглиха след няколко седмици, ей така в името на Мира. Ами да се бяха оттеглили от Грузия и от Армения и от Донбас и от Крим.

    22:42 04.06.2026

  • 129 Карлуково прави крачка назад?

    7 3 Отговор
    Няма да вкарваме в клиниката нашите избягали пациенти, които по-късно станаха журналисти в един сайт.
    Нито ще вкарваме повече в нашата клиника дъртите деградирали русофобни алкохолици, които пишат идиотизми в коментарната секция.

    22:43 04.06.2026

  • 130 Ха ха ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #112 от "604":

    Игор Сечин каза на руснаците да се готвят за 20-30 години война. Това значи Донбас, Крим ще горят. Исторически тия земи са били пустош и през тях само са преминавали номадите.

    Коментиран от #193

    22:45 04.06.2026

  • 131 Давид

    3 0 Отговор
    Глупци работещи в ДС , това е играта на боговете ;) а вие сте едни прости марионетки . Казвам ви го понеже забравихте себеподобните си ;) не обичате ближните си и това влияе на работният процес .И на схемата . Ще променим това глупаци или вие променете глупавата си схема ;)

    22:46 04.06.2026

  • 132 Смешник

    4 5 Отговор

    До коментар #57 от "Мишел":

    За това съобщават западните и нашите продажни медии В руските медии се говори основно за световния икономически форум и победите на руската армия на бойното поле Според Путин 100 процента от ЛНР 85 процента отДНР и 80от Запорожката република са освободени

    22:46 04.06.2026

  • 133 Украинци

    6 1 Отговор

    До коментар #93 от "Руснаци":

    220 000 са преброени поименно, но сметките по руски данни показват, че някъде липсват най-малко 1.5 милиона души.

    Коментиран от #144

    22:48 04.06.2026

  • 134 Масова ваксiнация

    7 0 Отговор
    Мале колко малоUмен ЕвроMатрял се е развъдил в колония бг. Дали няма скоро да сискубе косите и хапе г ъ. Зъ тая фашизиранаБioмаса🤔

    22:48 04.06.2026

  • 135 Мъдрец т

    7 6 Отговор
    Тоя дapтак от снимката колко млади момчета е затрил, не знам ква присъда да му измислят! Това същество трябва да бъде набивано на кoл, бесено и разчленявано един милион пъти, и му е малко, защото това бяха млади момчета, които не искаха неговата война за земя!

    Коментиран от #171

    22:49 04.06.2026

  • 136 Хм Хм

    6 3 Отговор
    "Путин също така каза, че Русия е против перспективата ЕС да се превърне във военен блок"

    Брей, а кой е виновен за това?

    22:50 04.06.2026

  • 137 Смешник

    3 0 Отговор

    До коментар #127 от "Путине, Путине...":

    Абе той разпорежда ама си намира майстора Аятоласите здраво са го захапали че няма излизане

    22:50 04.06.2026

  • 138 Един

    3 5 Отговор

    До коментар #104 от "Руснаци":

    Айде намали малко фантазиите. 5:1 това да не ти е Кънтър страйк. При чебурашките има едно 1 милион сигурно безследно изчезнали...те не са мъртви ОФИЦИАЛНО, че да не плащат на семействата. Истинската цифра ще я научим след доста години, когато се уталожи всичко и вероятно Путлер пукне, или ги умрат. Винаги атакуващият дава повече жертви. Още повече при почти равностоен и нахъсан противник.

    22:51 04.06.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    За пореден път путин доказва че не е адекватен.щял да възстановява доставките на газ за европа....хах...в европа ще има гласувани репарации .та русия може да изнася газ за европа а европа да го плаща на украйна.що се отнася до руските победи добре е путин да прочете какво пишат за тях руснаците от фронта.

    22:51 04.06.2026

  • 141 Хаген Дас

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Още ли подкрепяте украинците? Не виждате ли че ни правят на балами! Най долните след евреите! Дошли у нас и вместо да си натискат парцалите изсичат цял парк за да си направят незаконно градче! Хайде свалете си очилцата, заради тях от Черноморието си отидоха над 200000 руснаци които наистина онвестираха не хрантутници! Висят на нашия бюджет!

    Коментиран от #142

    22:53 04.06.2026

  • 142 Не ме лъжи

    3 2 Отговор

    До коментар #141 от "Хаген Дас":

    Тия "украинци" се оказаха малко етнически руснаци и руски евреи.

    22:56 04.06.2026

  • 143 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦= Бивша държава

    7 2 Отговор
    Факт

    22:56 04.06.2026

  • 144 Руснаци

    2 3 Отговор

    До коментар #133 от "Украинци":

    Няма такова нещо, може да имат предвид че 1,2 са ранени, но това не променя нищо, има различни по видове ранени, някои тежко, някои леко и т. Н, по твойта логика значи и украинските загуби стават много по голями, аз ти говоря за безвъзвратно изгубени хора, руските жертви са около 220000 хиляди, а украинските със сигурност надхвърлят 1,5 млн и голямата грешка на украинските сили според мен е, че сега нямаг време да обучават украинците които нямат и мотивация да се бият, това са хора хванати на сила от улиците и пратени на фронта

    Коментиран от #149

    22:58 04.06.2026

  • 145 КЪде се Изгуби КУКУШИНКОВ

    3 4 Отговор
    Липсва Ни със НЕГОВОТО

    У НАС ПОТЕРИ НЕТЪ.

    НИКОЙ В КРЕМЪЛ ВЕЧЕ
    НЕ КРИЕ
    КАКВО СЕ СЛУЧВА
    СЪС ДВИЖУХАТА .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЕДИНСТВЕНО РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ

    СИ МИСЛЯТ ЧЕ ВСИЧКО Е

    ПО ПЛАНУ .

    НО НИКОЙ НЕ ИМ СЕ СЪРДИ ....

    ЗАЩОТО РУСОФИЛКИТЕ СА ПРОЗЗТИ
    ПО РОЖДЕНИЕ.

    22:58 04.06.2026

  • 146 ВВП

    5 5 Отговор
    Путин се бъзика с тия шизофреници..Точно той ,ше ги погребе .Колкото и терр.актове да правят ..

    22:59 04.06.2026

  • 147 много късно

    7 5 Отговор
    Путин вече загуби войната в Украйна. Следва плащане на репарации и разпад. Цената на нефт и газ ще паднат. Идва век на изобилието.

    Коментиран от #181

    23:00 04.06.2026

  • 148 Истината

    2 4 Отговор
    Готов си. Къде ще ходиш иначе лошо.

    23:00 04.06.2026

  • 149 наблюдател

    2 2 Отговор

    До коментар #144 от "Руснаци":

    Неправилно лъжеш Вовка! Трябва да лъжеш другите, а не себе си ...

    23:02 04.06.2026

  • 150 ЕС и САЩ

    3 3 Отговор
    играят против Русия с окраина и наливат пари за оръжие. Всеки иска лъвския пай от останките на СССР и се опитва да открадне възможно най-много.
    Всички играят мръсно тази мръсна игра.
    Мирът предлаган на Русия е съгласие да приеме откраднатото под носа й.
    Кога Русия ше се съгласи на това?
    Какво не ви е ясно?
    Това

    23:02 04.06.2026

  • 151 Назад

    1 3 Отговор
    Готов си. Къде ще ходиш иначе лошо. Закъсвацията е грандиозна.

    23:02 04.06.2026

  • 152 ТАВАРИШИ И ТАВАРАШУТКИ

    3 4 Отговор
    Вече не нужно да
    Следим Новините
    От Украинските Медии.

    Пускаме Си ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    И веднага Почва
    Със ЛОШИТЕ НОВИНИ
    Които Са Сполетели
    БЛАТНАТА ТЕРИТОРИЯТА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Интересно че ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
    все Търси някой Виновен
    ЗА БЕДИТЕ КОИТО СЕ СЛУЧВАТ
    ВСЕКИДНЕВНО В РУСИЯ .

    А Единствения Виновник

    Е ВЪРХОВНИЯТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ

    НА РУСКАТА КОЧИНА.

    ЗАЩОТО ВСИЧКО ЗАПОЧНА
    ОТ МАНИЯТА ЗА ВЕЛИЧИЕ
    НА ЕДИН ДЪРТАК В БУНКЕРА.

    23:03 04.06.2026

  • 153 1111

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Самите монголья":

    МБУАХАХАХСЮА! Стигнах до извода, че Чингиз хан ни е освободил от турско робство! Бааахти Бамбука!

    23:05 04.06.2026

  • 154 ВВП

    5 3 Отговор
    Окропистан се разпада на парчета ,обаче всички се радват.Много тъпи същества.

    23:05 04.06.2026

  • 155 Негър

    3 2 Отговор
    Все ни се обяснява, че след като ни победили и окупирали, руснаците ни построили заводи.

    Ами, другари, те и на негрите робовладелците им построили платнации да рабоят и да събират захарна тръстика.
    И къщи им построили и храната им била безплатно. Децата им гледали. Сигурност - стабилност. И с кльонове и с кучета ги пазели.

    23:06 04.06.2026

  • 156 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ

    3 3 Отговор
    СА ВЪВ ШОК :

    ВЕЧЕ ИМАМЕ ЧУВСТВОТО

    ЧЕ УКРАЙНА ПРОВЕЖДА

    СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ

    СРЕЩУ РУСИЯ .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЕ НЕ ЗИГАНУТИ

    НЯМАТЕ ТОВА ЧУВСТВО ,

    УКРАЙНА ВЕЧЕ ПРОВЕЖДА СВО
    ПО ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯТА НА
    КОЧИНАТА

    23:07 04.06.2026

  • 157 Хаха хаха ха

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Путин е същият, като Хитлер през последните дни на нацистка Германия. Плаши с някакви въображаеми свръх оръжия. Но Путин е страхливец и няма да се самоубие, като Хитлер, нали?

    23:09 04.06.2026

  • 158 Клаузевиц

    2 4 Отговор
    Силата на една армия е функция на числеността на войниците умножена по уменията на офицерите. Уменията на офицерите ги видяхме. Русия не може да попълва загиналите. Русия произвежда ракетите си с вносни части. В момента изразходва боезапаса който не може да попълва. За какви ресурси ни говори тоя? Скоро руснащите ще се разбягат. Това е за което трябва да се мисли, защото Европа не иска нова емигрантска вълна. Това е въпроса.

    23:09 04.06.2026

  • 159 Много

    3 2 Отговор
    Бойййй по осрайна, много,много

    23:09 04.06.2026

  • 160 Дойче Зеле

    2 2 Отговор
    Гиркин съобщил, че ВСУ подготвя десант в Крим.

    Коментиран от #163

    23:10 04.06.2026

  • 161 Ще си готов ми.

    4 1 Отговор
    Укрите ви подпукаха здраво.

    23:11 04.06.2026

  • 162 Фантазии

    3 2 Отговор
    Зеленски : "Украйна ще продължи да се бори за съществуването си. Ще имаме хора, които ще ни подкрепят" - Надето Неински-Михайлова и прочие. Зелю, пази се от тях, те ще те излъжат!

    23:13 04.06.2026

  • 163 Точно

    2 1 Отговор

    До коментар #160 от "Дойче Зеле":

    ГИРКИН
    ОЧАКВА
    МНОГО СЕРИОЗНА ДВИЖУХА
    ОТ ВСУ в Близко Време .

    А ДО СЕГА ГИРКИН,
    ОТ НАЧАЛОТО НА ОБОСРАЦИЯТА
    ВИНАГИ Е БИЛ ТОЧЕН
    В ПРОГНОЗИТЕ си

    23:13 04.06.2026

  • 164 Ванга

    1 2 Отговор
    Ей,Ванга предсказа и Зеления весел палячо😂😂

    23:14 04.06.2026

  • 165 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    2 1 Отговор
    В СТУДИОТО Вече Предлага

    Всички Нефтени Терминали
    И съоръжения
    Да бъдат построени под
    ЗЕМЯТА .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РУДОЛФОВИЧ

    ОТ КИЕВ ЗА 3 ДНЯ

    СЕГА БУНКЕРИ ЛИ
    ЩЕ КОПАЕТЕ БРЕ
    ВЪШЛИВИ УШАНКИ?

    УКРАЙНА МАЙ ЯКО ВИ
    УДРЯТ ПО ТИКВИТЕ ПРОЗЗТИ.

    23:17 04.06.2026

  • 166 СЕГА ГЕЙО СТРАТЕГА

    2 3 Отговор
    Пак ще почне да предлага
    БИЗНЕС сделки
    На ТРЪМП.

    Единствено Тръмп
    Може да спре Украйна
    Да не срине Външния КЕНЕФ.

    Коментиран от #179

    23:21 04.06.2026

  • 167 отбелязваме

    4 3 Отговор
    Няма край руският позор 🤣🤣🤣

    23:22 04.06.2026

  • 168 В. В. Путин

    3 1 Отговор
    Другаря Ленин е казал:
    "Крачка напред, две назад."

    А ние ще кажем обратното:
    "Крачка назад, две напред!"

    Следете новините!

    23:23 04.06.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Как можахте да изcеpeте тази чутовна

    3 1 Отговор
    простотия като заглавие?

    Коментиран от #180

    23:25 04.06.2026

  • 171 Мъка, мъкааа фашистка

    2 1 Отговор

    До коментар #135 от "Мъдрец т":

    Да не те е поркал Путин кат риба и тебе и та е пълнил като агне😆 Айде Зеля, признай си да ти олекне🤣

    23:26 04.06.2026

  • 172 Хм Хм

    5 2 Отговор

    До коментар #101 от "Руснаци":

    Пич, аз ти препоръчвам ти да свалиш розовите очила. Тук не говорим дали Украйна или Русия са по-силни, това е смешно!
    Имаме страна-агресор, най-голямата в света, с огромни ресурси и супер милитаристично настроена. От другата страна имаме жертва. Нещата наистина трябваше да са "Три дня".
    Въпросът е, че украинците не се огънаха. Започнаха да получават и помощи. И макар да не им позволяваха удари по руска територия с чужди оръжия те устояха.
    Сега, обаче палачинката се обърна. Украйна произвежда собствени оръжия, с които бие дълбоко в Русия. Трябва да си сляп, за да не видиш разликите с началото на СВО.
    А Европа отделя по 0,01% от БВП за помощ на Украйна. Разбираш ли накъде отиват работите? Без да намесваме САЩ Европа има 9-10 ПЪТИ по-голям БВП от Русия.
    Руските жабета ги свариха на бавен огън.

    Коментиран от #176

    23:27 04.06.2026

  • 173 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 5 Отговор
    Писма и молби за преговори обикновенно идват от бития - ..... ния.
    Щото зимата идва.
    "Среща може да има само в Москва. Бойните действия няма нужда да се спират за преговори. "
    Казали от Кремъл на палячото.

    23:28 04.06.2026

  • 174 Червен кхмер

    6 1 Отговор
    Последните 350 години в Руската империя във всички войни са участвали украинци и РИ и СССР са печелили именно на най боеспособните украинци.
    Днес Русия пета година не може да я победи.Даже в последните месеци инициативата е на страната на Украйна.Раша яко я бомбят, а позора в Петербург е огромен.Всички чужденци участващи в иконом.форум се снимат на фона на мощните взривове.Соловьов в истерия....Започна се талони, купони, дефицит.....и накрая ножки Тръмпа .Това я чака последната империя на,Земята

    Коментиран от #178

    23:29 04.06.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #172 от "Хм Хм":

    Ами честито. Айде, изблъсксйте руснаците в границите от 2014 и те ще подпишат всички което кажете

    23:30 04.06.2026

  • 177 ТРЪМП НАШ

    3 1 Отговор
    Тръмп Наш.

    Време за РУСОФИЛСКИЯ КОНТИНГЕНТ

    Да почва да се моли за Тръмп.

    Забравете Иран Куба Сирия
    Венецуела.

    И да не ви се иска

    Само Тръмп може да спре
    Украинските Сили
    Да не разтурят ПутлеРАЙХА.

    Затова не гледайте къде и какво прави
    АГЕНТ КРАСНОВ,
    Важно е да спаси
    ЕПИЛИРАНАТА КОЖИЦА НА ПУЧИН.

    23:31 04.06.2026

  • 178 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #174 от "Червен кхмер":

    Виж коментар 176

    23:31 04.06.2026

  • 179 Чудна работа

    2 1 Отговор

    До коментар #166 от "СЕГА ГЕЙО СТРАТЕГА":

    Що ви е толко акъла, нали уж имате богатство в евро вече, тротинетка на ток, евробанан в аспуха и бело в ноздрата, пък все така нямате пипе🤔

    23:32 04.06.2026

  • 180 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #170 от "Как можахте да изcеpeте тази чутовна":

    Това са "Фактите"

    23:33 04.06.2026

  • 181 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #147 от "много късно":

    Донбас и Крим взеха ли ги укрите?

    Коментиран от #209

    23:36 04.06.2026

  • 182 Ти пък...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Много си се загрижили за...,,разпада на Русия"...?!
    Я ги остави да се разпадне,че кефа,да ти е пълен...😝!

    23:38 04.06.2026

  • 183 НАЛИ?!

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Разберете това":

    Те и Наполеон и Хитлер мислиха така,пък ква стана после...!

    Коментиран от #196

    23:41 04.06.2026

  • 184 Любо

    3 3 Отговор
    Държава Украйна няма никога не е имало и никога няма да има!!

    Коментиран от #187

    23:41 04.06.2026

  • 185 Д-р Хаус

    3 1 Отговор
    Явно шмъркането ви е малко, минали сте на фентанил, че то не се издържа. Клуба на богатите се оказа клуба на бедните донори и розово кафеви пръд. Лйовци

    23:43 04.06.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Явно не разбираш

    2 2 Отговор

    До коментар #184 от "Любо":

    Путинска Русия свърши.
    .

    Коментиран от #192

    23:46 04.06.2026

  • 188 Гошо

    0 1 Отговор
    А ти нема да се бориш за твойто съществуване?.....Бело!.. Повече Бело за теб!

    23:47 04.06.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 СЕРГЕЙ АКСЪОНОВ

    1 3 Отговор
    ГАУЛАЙТЕРА на КРИМ:

    СКЪПИ КРИМЧАНИ

    БЕНЗИН НЯМА
    КУПОНИ НЯМА

    В БЛИЗКИТЕ ДНИ
    НЯМА И ДА ИМА .

    СПИРАМЕ ВСЯКАКВА ПРОДАЖБА НА БЕНЗИН

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Вече не е СКУЧНО във КРИМ

    ДВИЖУХА ПО ПУТИНСКИ.

    Коментиран от #198

    23:49 04.06.2026

  • 191 Човек от народа

    1 1 Отговор
    То и Тръмп беше готов за преговори и Uби 200 момиченца и духовния водач с внучките си. По-добре кафявата Евро бгЧUма да спре с радостните крикове да не преминат в по естествен начин в тъжни хрипове и хленч

    23:49 04.06.2026

  • 192 Ванков

    1 2 Отговор

    До коментар #187 от "Явно не разбираш":

    Много е важно че ти всичко разбираш!....Ти си уникален капацитет! ...Драги ми Смехурко!

    23:50 04.06.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 маке

    1 1 Отговор
    Гладната зелена въшка не разбира от добро...

    23:51 04.06.2026

  • 195 Гориил

    1 2 Отговор
    Писмото е написано по нахален и груб начин, с морализиране и заплахи. Малко вероятно е руският президент да иска да го прочете.

    Коментиран от #213

    23:51 04.06.2026

  • 196 Ха ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #183 от "НАЛИ?!":

    Стана така, че руснаците мечтаят да се возят на Рено и Мерцедес, а Москвич фалира.

    23:53 04.06.2026

  • 197 Вероятността за такова нещо е

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Стивън Дарси...":

    почти нулева. Трябва се сменят поне още трима президента на САЩ :) Проектът ще струва стотици милиарди долари и над 10 години строителство. Идеята за такъв тунел датира от десетилетия, а големият проблем е, че на стотици километри и от двете страни на Беринговия проток няма съществуващи пътища или железопътни линии. От руска страна най-близката жп гара е в Якутск (на около 3000 км), а в Аляска няма връзка между трасето и по-широката северноамериканска жп мрежа. Изграждането на тези подстъпи би струвало още допълнително десетки милиарди долари.

    23:54 04.06.2026

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 оня с коня

    3 0 Отговор
    С думите си че Русия разполага с всички необходими ресурси за да постигне военните си цели путин се опитва да вдъхне на ИЗСТРАДАЛИЯ Руски народ "вяра в утрешния ден"- нещо ,което прави още по Безутешни Майките и Съпругите на избитите Руски Младежи и тия, доживотно приковани в Инвалидни колички.И в случая Зеленски е абс. прав - Тоя Човек,тоя ИЗРОД НА ВЕКА обзет от Имперските си амбиции...е ИЗКЛЮЧЕНО да си отиде от тоя Свят по естествен Път!И за - пазят го цели АРМИИ,но КОЙ ще го опази от "Своите"?!Чуват се и Путинови заплахи за действие с Атом...Естествено че това би бил Последният Самоубийствен ход на Путин който така или иначе си отива от тоя Свят,но на всички около него е пределно ясно че дори и Ядрен заряд с размер на пехотна граната да бъде употребен в Украйна,НАТО ще ЗАСИПЕ съгл. чл.5 Русия с Ядрени ракети по простата причина че Радиоактивният Облак разнесен от ветровете застрашава Страните- членки!

    Коментиран от #216

    23:55 04.06.2026

  • 200 Е, как да не е просил :)

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "НАЧАЛЕН СИ.":

    Путин просеше не само оръжия от Северна Корея и Иран и заеми от Китай, но и войници от Северна Корея :)

    23:57 04.06.2026

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 генерал Коцев

    3 0 Отговор
    Да изпратим Веска Меджидиева за посредник в преговорите. Тя е абсолютно неутрална и безпристрастна.

    23:58 04.06.2026

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 ДИВОТО ПАК СЕ ЕРЧИ

    2 3 Отговор
    ПИКЛИВИЯ НАРКОМАН ПАК СЕ ЗАКАНВА , ЧЕ АКО ПУТИН ......................!!
    Е, С КЕФ ДА ГО РАЗМАЖЕШ . НОРМАЛЕН В ТАКВА БЕЗИСХОДНА СИТУАЦИЯ НА ПОЛУКАПИТУЛАЦИЯ ,ЩЕ ЛИ СИ ТЪРСИ КРАЯ.
    ГОЛЯМА УСЛУГА МУ НАПРАВИХА ЕВРОФАШАГИТЕ И ЛАЙНОБРИТСКИТЕ МУЩУЦИ .
    ОСОБЕНО НАЙ-ГОЛЕМИЯ МУ ПРИЯТЕЛ РОШАВОТО БОРЕ- ЯКО ГО СГОТВИ !!
    А ТРЪМП ДИРЕКТНО МУ ГО КАЗА - ТИ ТРЯБВА ДА СЕ МОЛИШ А НЕ ДА ПРЕДИЗВИКВАШ . НО ДИВАКА СИ Е ДИВАК , ПОПАДНАЛ В РЪЦЕТЕ НА ФАШДИВАЦИТЕ ,ТОЙ ИМ Е ИНСТРУМЕНТА ДА ВОДЯТ ВОЙНАТА СИ С/ У РУСИЯ. И ВИЖДАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ!

    23:59 04.06.2026

  • 207 Име

    0 2 Отговор
    Приятни сънища!

    23:59 04.06.2026

  • 208 СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ

    1 1 Отговор
    Трябва да признаем, че ще бъдем във война през следващите няколко години, може би няколко десетилетия. Може да е много гореща война – това, което преживяваме сега – или може да е пълзяща война, дори ако се разпространи в други региони; ще имаме две поколения, които на практика могат да се считат за воюващи. И трябва да се научим да живеем с тази война

    ПРЕКРАСНО РУСКО БЪДЕЩЕ
    В КОЕТО ЩЕ УМРАТ
    МИЛИОНИ МЛАДИ РУСНАЦИ .

    НО ИМА И ЕДИН МАЛЪК
    НЮАНС

    ВИНОВНИКЪТ ЗА ВОЙНАТА
    НЯМА ДА ЖИВЕЕ ТОЛКОВА ДЪЛГО.

    00:00 05.06.2026

  • 209 Хмхмм

    0 0 Отговор

    До коментар #181 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Колко е цената на литър бензин в Крим?

    Коментиран от #219

    00:01 05.06.2026

  • 210 С нищо не разполага Русия.

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "Брей":

    Русия е в пълна катастрофа, а това са приказки за успокояване на руското население, за да не изпадат в шок от ситуацията:)

    Коментиран от #214

    00:01 05.06.2026

  • 211 Да си върнем държавата и суверенитета

    1 1 Отговор
    Най добре е фадромите да изринат незаконното село на укро мафията край Варна. Надявам се БГ тротинетките да се включат в това със същия плам с който громят ватенки, външни тоалетни и трите орешника произведени с последните два чипа от укро пералня

    Коментиран от #217

    00:02 05.06.2026

  • 212 Реалист

    0 2 Отговор
    Путин никога не е имал нормално семейство и нормални родители - майка и баща.

    Имал е Родител 1 и Родител 2.

    Има и съмнения в сексуалната му ориентация. Затова не спира да говори за извращения.

    00:02 05.06.2026

  • 213 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #195 от "Гориил":

    То още не е изпратено,но ФАКТИ се добраха до него.Сигурно чрез диплиматката Илачукчук.

    00:06 05.06.2026

  • 214 Сигурен ли си

    1 1 Отговор

    До коментар #210 от "С нищо не разполага Русия.":

    Струва ми се твърде смело изказване за човек прочел най- много две книги в живота си едната задължителната Винету, от другата само първите три страници...

    00:07 05.06.2026

  • 215 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    Търговски разговори няма да има.

    00:07 05.06.2026

  • 216 СИ ДЗИН ПИН

    1 0 Отговор

    До коментар #199 от "оня с коня":

    Още в началото на ОБОСРАЦИЯТА
    Питаше ПУТИН
    И СЕ УСМИХВАШЕ
    ЛЕКО И ЕХИДНО:

    ПУТИНЕ имаш ли нужните средства да
    Спечелиш войната ?

    00:08 05.06.2026

  • 217 Фадромата

    0 0 Отговор

    До коментар #211 от "Да си върнем държавата и суверенитета":

    Това село е построено с кагебейски пари.Можеш ли да четеш или си кьорав?

    00:08 05.06.2026

  • 218 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "хихи":

    Над милион са само трайно осакатени, груз 200 мина двата милиона .

    00:10 05.06.2026

  • 219 О.ОО това е цената

    0 0 Отговор

    До коментар #209 от "Хмхмм":

    Крим се върна
    Към Комунизма

    БЕНЗИНЪТ Е БЕЗПЛАТЕН.

    РА РА РА

    00:10 05.06.2026

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