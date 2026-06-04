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Кирил Дмитриев: Разумните сили в Европа разбират, че ''Северен поток'' трябва да бъде възстановен! Технически това със сигурност е възможно
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев: Разумните сили в Европа разбират, че ''Северен поток'' трябва да бъде възстановен! Технически това със сигурност е възможно

4 Юни, 2026 20:19 681 48

  • русия-
  • украйна-
  • газ-
  • газпром-
  • германия-
  • северен поток-
  • балтийско море

Общият проектен капацитет на газопроводите е 110 милиарда кубически метра газ годишно

Кирил Дмитриев: Разумните сили в Европа разбират, че ''Северен поток'' трябва да бъде възстановен! Технически това със сигурност е възможно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Техническата възможност за възстановяване на газопроводите "Северен поток“ съществува и това е, което разумните сили в Европа искат, заяви днес Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави пред репортери в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург, предава ТАСС.

''Разумните сили в Европа, в Германия, разбират, ''Северен поток'' трябва да бъде възстановен. И вече чуваме ехо от подобни идеи и предложения'', отбеляза той.

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''Технически това със сигурност е възможно'', заяви Дмитриев, отговаряйки на въпрос на ТАСС дали доставките на газ по този маршрут могат да бъдат възстановени в обозримо бъдеще.

Според него позицията на партията ''Алтернатива за Германия'' (AfD), която ''открито говори за това'', е важен сигнал.

''Те започнаха разследване защо ''Северен поток'' беше взривен. Германците разбират, че тъй като не получават руска енергия, която е по-предсказуема и по-евтина, цените на енергията в Германия са се повишили с 30-40%. Това води до индустриализация на Германия, Европа е загубила повече от 3 трилиона долара поради този отказ от руска енергия'', подчертава Дмитриев.

По-рано Маркус Фронмайер, заместник-ръководител и експерт по външна политика на фракцията на AfD в Бундестага, заяви пред ТАСС, че Германия остава заинтересована от възобновяване на експлоатацията на ''Северен поток'' след края на конфликта в Украйна.

На 26 септември 2022 г. експлозии повредиха газопроводите ''Северен поток 1'' и ''Северен поток 2'', които бяха положени по дъното на Балтийско море за транспортиране на руски газ до Европа.

Общият проектен капацитет на газопроводите е 110 милиарда кубически метра газ годишно.

Главната прокуратура на Русия образувала дело за международен тероризъм.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    10 13 Отговор
    българина е дошъл на кон от азия,
    а демонкрадците го льжaт,
    че бил европеец

    Коментиран от #4, #6, #45

    20:21 04.06.2026

  • 2 Една жена

    15 4 Отговор
    Я ми кажете, ако на пазара продавач ви излъже и не само веднъж а много пъти. Пак ли ще ходите при него?

    Коментиран от #10

    20:21 04.06.2026

  • 3 Без име

    11 14 Отговор
    Русия ще продава на САЩ, САЩ на Европа. Разликата е за сметка на европейците.

    Коментиран от #12

    20:22 04.06.2026

  • 4 Българин

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ти ако си ром и си дошъл от Индия, аз очевидно съм бял и европеец.

    Коментиран от #8

    20:22 04.06.2026

  • 5 Само след смяната на режима в Русия

    11 13 Отговор
    Ще бъдат възобновени всички пътища за доходоностнист на Русия

    Коментиран от #13, #24, #39, #48

    20:22 04.06.2026

  • 6 1453

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Те европейците не смеели на кон да се качат за да не си размажат пастета

    20:23 04.06.2026

  • 7 Ма защо да го отваряте,

    13 16 Отговор
    яжте си я газа, завирайте си я по дупките, квот искате. Оставете пропадналата Европа, нали не ви трябваше, бе,, мръсни просещи и ровещи по китайските кофи крепостни изпърделници.. Ревете от глад вече...

    Коментиран от #16, #17, #19

    20:24 04.06.2026

  • 8 хихи

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Азия не е само Индия. До скоро я имаше Волжка България преди да се стопи в земите на Русия

    Коментиран от #15, #36

    20:25 04.06.2026

  • 9 Газпром

    9 8 Отговор
    Ха ха ха ха... помня, как плашехте, че ще спирате газта на Европа и ще ги замразявате. А сега? Какво стана, друзя? Молите се германците да възстановят потока и да ви купуват газа?

    Ами готово - тръпопроводите през Украйна са там. Спирате войната и Украйна ви пуска газа, а вие й плащате транзитни такси. Турския поток на Боко и Румен Боташа го затваряте.

    Коментиран от #18

    20:25 04.06.2026

  • 10 Без име

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Една жена":

    Ако някой е създаден от ребро, а плоските кости т.е. реброто няма костен мозък, значи е жена. :-)

    Коментиран от #46

    20:26 04.06.2026

  • 11 Поп Гундяев

    6 8 Отговор
    След спирането на войната срещу Украйна и прибирането на башиб.озушките орди в Пе.дерац.ията и това ще стане .

    20:26 04.06.2026

  • 12 Смех с копейки

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Организирайте се две водолазни бригади копейки да лепите тръбите😅😅😅

    20:26 04.06.2026

  • 13 Абсолютно

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Само след смяната на режима в Русия":

    Русия под Путинов ботуш е лъжлива долна крадлива мизерна дупка

    20:27 04.06.2026

  • 14 Няма как да стане

    9 6 Отговор
    докато Мерц, Аналена, Урсула, Кая, Мацола,.... и подобните са на власт в евро райха!!!
    Тези ще се потопят с подводница и ще разритват тръбите под водата постоянно, даже и с риск за живота си, понеже искат Русия да умре на всяка цена и европа да умре при нулево СО2 използване... Не знам, какво е това, но е безумие от едни случайно самоизбрали се, които налагат техните изкривени представи на 500 милиона нормални европейци!

    Коментиран от #23

    20:28 04.06.2026

  • 15 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Етносът на 1 е ромски, а ромите са от Индия. Дошли са не на коне, а на каруци.

    Коментиран от #25

    20:28 04.06.2026

  • 16 Соломон

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "Ма защо да го отваряте,":

    Да технически е възмоно особено ако цената на газа е като тази за Китай.На цена на вътрешния руски пазар.Русия си плаща на Китай да и взема газа и сега се моли на Европа да и купува газа за да е на печалба

    20:29 04.06.2026

  • 17 Мдаа

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "Ма защо да го отваряте,":

    От 200 години руснацте драпат със зъби и нокти някой да им купува нафтата и газа,за да има какво да ядат.А светът се е запътил и внедрява нови видове енергийни източници.

    20:29 04.06.2026

  • 18 Соломон

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Газпром":

    Молят се защото Китай им изви ръцете за цена като на руснаците.А тази цена е ниска защото държавата е субсидира от печалбите от износа.А износ нама или ако го има Русия трябва да си плати за да и купят собствения газ.И сега газ пикаят.

    Коментиран от #27

    20:32 04.06.2026

  • 19 Явно не си

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ма защо да го отваряте,":

    от разумните. Хахаха.🤣😂🤣😂

    20:32 04.06.2026

  • 20 аааа

    1 5 Отговор
    Той газопровода ще бъде възстановен, само че вас няма да ви има тогава. Сегашните републики една по една ще стават членове на ЕС и НАТО.

    20:33 04.06.2026

  • 21 Иво

    3 1 Отговор
    Горивата в този с и вид до 10 години няма да са фактор. Идва водородна, атомна, слънчев и т.н. неизчерпаеми енергии. Русия и САЩ да си ползват кюмюрите.... Живи и здрави!!!

    Коментиран от #26

    20:33 04.06.2026

  • 22 ТЪЙ ...ТЪЙ ...

    7 2 Отговор
    СЕГА НА ТИЯ ФАШИСТИ ИМ ВЗЕМАЙТЕ ТРОЙНО ЗА ДА ИМ ДОЙДЕ АКЪЛА ВЪВ ГЛАВАТА. !БОКО И ТИКВАТА ВЪВ ЗАТВОРА .

    Коментиран от #29

    20:34 04.06.2026

  • 23 Историк

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "Няма как да стане":

    Абе, Бойко Чекиев, преди СВО руснаците бяха изпразнили газохранилищата в Германия и започнаха да изнудват и заплашват Германия. Затова първото нещо, което направиха след като стана ясно, да поемат контрол и да национализират газохранилищата.
    Да не мислиш, че германците са прости и ще допуснат да бъдат изнудвани от руснаците като задунайска колония балкански аборигени.

    Германците победиха Първия Рим, ще победят и Третия, ако трябва. Това е велик народ!

    Коментиран от #35

    20:34 04.06.2026

  • 24 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Само след смяната на режима в Русия":

    В грешка си! След смяната на режима в Брюксел! И бъди сигурен,че това ще стане и нито Клинтънови,нито Обамови могат да ги спасят! Тръмпич не си поплюва.:) Или да сме по точно,властовият център зад ТръмпИЧ ..

    Коментиран от #32

    20:35 04.06.2026

  • 25 Е,и

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Тебе ли са впрегнали на тази каруца за да дойдат тук?....И те и Ти идвате от Азия, но те не са били 200 години византийски роби, нито 500 години турски.

    20:35 04.06.2026

  • 26 Абе САЩ някък си ще се справят

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "Иво":

    Ама Русия става бананова държава без банани🍌

    20:36 04.06.2026

  • 27 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Често се спекулира с цената на газа който Русия продава на Китай.
    Знаете ли всъщност на каква цена Русия продава газа на Китай :)

    Коментиран от #31

    20:36 04.06.2026

  • 28 гост

    2 5 Отговор
    Става но когато се изметете от Украйна.

    20:37 04.06.2026

  • 29 Ааааааа не !

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "ТЪЙ ...ТЪЙ ...":

    Прасето избяга от тук и е във Дубай със частния му самолет . За които платихме НИЕ господ д
    а жо накаже .

    20:38 04.06.2026

  • 30 Русия и САЩ ще подпишат утре

    4 2 Отговор
    Русия и САЩ ще подпишат утре споразумение за тунел през Беринговия проток- Кирил Дмитриев

    Русия и САЩ ще подпишат утре споразумение за тунел през Беринговия проток.

    Русия и САЩ ще подпишат утре споразумение за тунел през Беринговия проток.

    Страните ще продължат проектирането на тунела между Русия и САЩ.

    "Утре подписваме споразумение, че продължаваме проектирането на тунела. Ще има тунел. Това ще бъде един от големите инфраструктурни проекти между нашите страни", каза шефът на РФПИ.

    По-рано Дмитриев отбеляза, че тунелът, който би свързал Русия и Аляска през Беринговия проток, може да бъде построен за по-малко от осем години, а стойността му няма да надвишава 8 милиарда долара.

    20:38 04.06.2026

  • 31 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    Цената на газа която Китай принуди Русия да му продава е 50$.Това е цената и за руските домакинства

    Коментиран от #37

    20:39 04.06.2026

  • 32 Тръмпича загря,че Русийката няма карти.

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Не проведе среща с Путлер в Будапеща,изгони шефката на ЦРУ путинофилката Тулси Габард и скастри другият путинофил До Джей Ванс.А и есента губи междинните избори.
    Жик так.

    Коментиран от #40

    20:39 04.06.2026

  • 33 Муня

    1 3 Отговор
    Руснаците са молат някой да им купи газа

    20:41 04.06.2026

  • 34 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Одръжте пари от зельо

    20:42 04.06.2026

  • 35 Не само мисля

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Историк":

    "...Да не мислиш, че германците са прости.." Аз знам на 100%, че са точно такива! От ней-силната икономическа страна в Европа и 3-та в света, ПОЛОВИНАТА от Германия, ГФР-то, тези се обединиха с Източната, въведоха еврото... и вече след 2000-та г. напълно се превърнаха в "Бангаранга", страна на примати, обожаващи банани.... Ха-ха-ха!!!! Е, кво да мисля тогава? Вчера минах на пазара и гледам, кило череши станало 15,99 Евро, грозде - бяло или черно 6 евро на кг, поне една бира 0,5 л е 1,39 евро... Кило зряла диня 2,99 евро. Една франзела, палка бял хляб струва 1,75 евро и не е и половин кило даже... И това е в центъра на известен германски град... Над половината германци живеят на квартири, понеже да си купиш жиище означава да вземеш кредит за над 30 г. и всеки месец ще плащаш до пенсия... А ако загубиш работата си или се разболееш? Ще изхвърчиш от жилището ти, като тапа на шампанско на рожден ден... А това с "великия народ" го казвай на баба си! Аз съм германец и зная какви сме!!!

    Коментиран от #43

    20:45 04.06.2026

  • 36 Гошо

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Тая Волжка България има толкова общо с България, колкото македонците с Александър Македонски

    Коментиран от #42

    20:47 04.06.2026

  • 37 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    50$ !!!
    50$ за MW е доста висока цена!
    А за 50$ за 1000 кубически метра ... Такава цена няма никъде.
    Така, че не пишете глупости, за да не Ви се смеят.

    20:47 04.06.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор
    Хаяско пак крал жито,но го спипали

    20:47 04.06.2026

  • 39 Русия е прецакала добива на злато

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само след смяната на режима в Русия":

    За миналата година са изкарали само 360 тона..

    20:49 04.06.2026

  • 40 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Тръмпича загря,че Русийката няма карти.":

    Тулсито е от демократите.От там и дойде..Агент на Клинтънови...Всички свързани с демократите от администрацията на Тръмп ,един по един се чистят..А колкото до изборите през ноември,това е практика в САЩ да се
    печелят от партията,която не е на власт..Прави се умишлено от задкулисието.
    Та твоето жик так,си го жик такай на баб@ ти:))))

    Коментиран от #44

    20:53 04.06.2026

  • 41 Просите

    1 0 Отговор
    Блатари мръсни.Еропа си намери вече по-евтини енергоизточници.Криви ви излязоха сметките.

    20:55 04.06.2026

  • 42 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гошо":

    Тая Волжка България е основата на сегашната България ...Не случайно Аспарух като се преселва тук кръщава страната България

    20:57 04.06.2026

  • 43 Т Живков

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Не само мисля":

    По-прости от руснаците нема.

    20:57 04.06.2026

  • 44 Ама верно ли бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    Тролска с.м.р.ад.

    20:58 04.06.2026

  • 45 Граа,граааа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Тоя па,аз съм извънземна😂😂

    20:58 04.06.2026

  • 46 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Без име":

    Като май.ка. ти😂😂

    21:00 04.06.2026

  • 47 Ха-ха

    0 0 Отговор
    Русийката е под вода. Бълбук-бълбук.!

    21:00 04.06.2026

  • 48 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Само след смяната на режима в Русия":

    да. и на цени като за Китай - 5 пъти под пазарната, иначе няма смисъл да се купува от русия

    21:02 04.06.2026

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