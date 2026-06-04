Техническата възможност за възстановяване на газопроводите "Северен поток“ съществува и това е, което разумните сили в Европа искат, заяви днес Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави пред репортери в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург, предава ТАСС.

''Разумните сили в Европа, в Германия, разбират, ''Северен поток'' трябва да бъде възстановен. И вече чуваме ехо от подобни идеи и предложения'', отбеляза той.

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''Технически това със сигурност е възможно'', заяви Дмитриев, отговаряйки на въпрос на ТАСС дали доставките на газ по този маршрут могат да бъдат възстановени в обозримо бъдеще.

Според него позицията на партията ''Алтернатива за Германия'' (AfD), която ''открито говори за това'', е важен сигнал.

''Те започнаха разследване защо ''Северен поток'' беше взривен. Германците разбират, че тъй като не получават руска енергия, която е по-предсказуема и по-евтина, цените на енергията в Германия са се повишили с 30-40%. Това води до индустриализация на Германия, Европа е загубила повече от 3 трилиона долара поради този отказ от руска енергия'', подчертава Дмитриев.

По-рано Маркус Фронмайер, заместник-ръководител и експерт по външна политика на фракцията на AfD в Бундестага, заяви пред ТАСС, че Германия остава заинтересована от възобновяване на експлоатацията на ''Северен поток'' след края на конфликта в Украйна.

На 26 септември 2022 г. експлозии повредиха газопроводите ''Северен поток 1'' и ''Северен поток 2'', които бяха положени по дъното на Балтийско море за транспортиране на руски газ до Европа.

Общият проектен капацитет на газопроводите е 110 милиарда кубически метра газ годишно.

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