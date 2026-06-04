Кирил Дмитриев: Разумните сили в Европа разбират, че ''Северен поток'' трябва да бъде възстановен! Технически това със сигурност е възможно

Техническата възможност за възстановяване на газопроводите "Северен поток“ съществува и това е, което разумните сили в Европа искат, заяви днес Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави пред репортери в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург, предава ТАСС.
''Разумните сили в Европа, в Германия, разбират, ''Северен поток'' трябва да бъде възстановен. И вече чуваме ехо от подобни идеи и предложения'', отбеляза той.
''Технически това със сигурност е възможно'', заяви Дмитриев, отговаряйки на въпрос на ТАСС дали доставките на газ по този маршрут могат да бъдат възстановени в обозримо бъдеще.
Според него позицията на партията ''Алтернатива за Германия'' (AfD), която ''открито говори за това'', е важен сигнал.
''Те започнаха разследване защо ''Северен поток'' беше взривен. Германците разбират, че тъй като не получават руска енергия, която е по-предсказуема и по-евтина, цените на енергията в Германия са се повишили с 30-40%. Това води до индустриализация на Германия, Европа е загубила повече от 3 трилиона долара поради този отказ от руска енергия'', подчертава Дмитриев.
По-рано Маркус Фронмайер, заместник-ръководител и експерт по външна политика на фракцията на AfD в Бундестага, заяви пред ТАСС, че Германия остава заинтересована от възобновяване на експлоатацията на ''Северен поток'' след края на конфликта в Украйна.
На 26 септември 2022 г. експлозии повредиха газопроводите ''Северен поток 1'' и ''Северен поток 2'', които бяха положени по дъното на Балтийско море за транспортиране на руски газ до Европа.
Общият проектен капацитет на газопроводите е 110 милиарда кубически метра газ годишно.
Главната прокуратура на Русия образувала дело за международен тероризъм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
а демонкрадците го льжaт,
че бил европеец
Коментиран от #4, #6, #45
20:21 04.06.2026
2 Една жена
Коментиран от #10
20:21 04.06.2026
3 Без име
Коментиран от #12
20:22 04.06.2026
4 Българин
До коментар #1 от "1488":Ти ако си ром и си дошъл от Индия, аз очевидно съм бял и европеец.
Коментиран от #8
20:22 04.06.2026
5 Само след смяната на режима в Русия
Коментиран от #13, #24, #39, #48
20:22 04.06.2026
6 1453
До коментар #1 от "1488":Те европейците не смеели на кон да се качат за да не си размажат пастета
20:23 04.06.2026
7 Ма защо да го отваряте,
Коментиран от #16, #17, #19
20:24 04.06.2026
8 хихи
До коментар #4 от "Българин":Азия не е само Индия. До скоро я имаше Волжка България преди да се стопи в земите на Русия
Коментиран от #15, #36
20:25 04.06.2026
9 Газпром
Ами готово - тръпопроводите през Украйна са там. Спирате войната и Украйна ви пуска газа, а вие й плащате транзитни такси. Турския поток на Боко и Румен Боташа го затваряте.
Коментиран от #18
20:25 04.06.2026
10 Без име
До коментар #2 от "Една жена":Ако някой е създаден от ребро, а плоските кости т.е. реброто няма костен мозък, значи е жена. :-)
Коментиран от #46
20:26 04.06.2026
11 Поп Гундяев
20:26 04.06.2026
12 Смех с копейки
До коментар #3 от "Без име":Организирайте се две водолазни бригади копейки да лепите тръбите😅😅😅
20:26 04.06.2026
13 Абсолютно
До коментар #5 от "Само след смяната на режима в Русия":Русия под Путинов ботуш е лъжлива долна крадлива мизерна дупка
20:27 04.06.2026
14 Няма как да стане
Тези ще се потопят с подводница и ще разритват тръбите под водата постоянно, даже и с риск за живота си, понеже искат Русия да умре на всяка цена и европа да умре при нулево СО2 използване... Не знам, какво е това, но е безумие от едни случайно самоизбрали се, които налагат техните изкривени представи на 500 милиона нормални европейци!
Коментиран от #23
20:28 04.06.2026
15 Българин
До коментар #8 от "хихи":Етносът на 1 е ромски, а ромите са от Индия. Дошли са не на коне, а на каруци.
Коментиран от #25
20:28 04.06.2026
16 Соломон
До коментар #7 от "Ма защо да го отваряте,":Да технически е възмоно особено ако цената на газа е като тази за Китай.На цена на вътрешния руски пазар.Русия си плаща на Китай да и взема газа и сега се моли на Европа да и купува газа за да е на печалба
20:29 04.06.2026
17 Мдаа
До коментар #7 от "Ма защо да го отваряте,":От 200 години руснацте драпат със зъби и нокти някой да им купува нафтата и газа,за да има какво да ядат.А светът се е запътил и внедрява нови видове енергийни източници.
20:29 04.06.2026
18 Соломон
До коментар #9 от "Газпром":Молят се защото Китай им изви ръцете за цена като на руснаците.А тази цена е ниска защото държавата е субсидира от печалбите от износа.А износ нама или ако го има Русия трябва да си плати за да и купят собствения газ.И сега газ пикаят.
Коментиран от #27
20:32 04.06.2026
19 Явно не си
До коментар #7 от "Ма защо да го отваряте,":от разумните. Хахаха.🤣😂🤣😂
20:32 04.06.2026
20 аааа
20:33 04.06.2026
21 Иво
Коментиран от #26
20:33 04.06.2026
22 ТЪЙ ...ТЪЙ ...
Коментиран от #29
20:34 04.06.2026
23 Историк
До коментар #14 от "Няма как да стане":Абе, Бойко Чекиев, преди СВО руснаците бяха изпразнили газохранилищата в Германия и започнаха да изнудват и заплашват Германия. Затова първото нещо, което направиха след като стана ясно, да поемат контрол и да национализират газохранилищата.
Да не мислиш, че германците са прости и ще допуснат да бъдат изнудвани от руснаците като задунайска колония балкански аборигени.
Германците победиха Първия Рим, ще победят и Третия, ако трябва. Това е велик народ!
Коментиран от #35
20:34 04.06.2026
24 Атина Палада
До коментар #5 от "Само след смяната на режима в Русия":В грешка си! След смяната на режима в Брюксел! И бъди сигурен,че това ще стане и нито Клинтънови,нито Обамови могат да ги спасят! Тръмпич не си поплюва.:) Или да сме по точно,властовият център зад ТръмпИЧ ..
Коментиран от #32
20:35 04.06.2026
25 Е,и
До коментар #15 от "Българин":Тебе ли са впрегнали на тази каруца за да дойдат тук?....И те и Ти идвате от Азия, но те не са били 200 години византийски роби, нито 500 години турски.
20:35 04.06.2026
26 Абе САЩ някък си ще се справят
До коментар #21 от "Иво":Ама Русия става бананова държава без банани🍌
20:36 04.06.2026
27 Ами
До коментар #18 от "Соломон":Често се спекулира с цената на газа който Русия продава на Китай.
Знаете ли всъщност на каква цена Русия продава газа на Китай :)
Коментиран от #31
20:36 04.06.2026
28 гост
20:37 04.06.2026
29 Ааааааа не !
До коментар #22 от "ТЪЙ ...ТЪЙ ...":Прасето избяга от тук и е във Дубай със частния му самолет . За които платихме НИЕ господ д
а жо накаже .
20:38 04.06.2026
30 Русия и САЩ ще подпишат утре
Русия и САЩ ще подпишат утре споразумение за тунел през Беринговия проток.
Русия и САЩ ще подпишат утре споразумение за тунел през Беринговия проток.
Страните ще продължат проектирането на тунела между Русия и САЩ.
"Утре подписваме споразумение, че продължаваме проектирането на тунела. Ще има тунел. Това ще бъде един от големите инфраструктурни проекти между нашите страни", каза шефът на РФПИ.
По-рано Дмитриев отбеляза, че тунелът, който би свързал Русия и Аляска през Беринговия проток, може да бъде построен за по-малко от осем години, а стойността му няма да надвишава 8 милиарда долара.
20:38 04.06.2026
31 Соломон
До коментар #27 от "Ами":Цената на газа която Китай принуди Русия да му продава е 50$.Това е цената и за руските домакинства
Коментиран от #37
20:39 04.06.2026
32 Тръмпича загря,че Русийката няма карти.
До коментар #24 от "Атина Палада":Не проведе среща с Путлер в Будапеща,изгони шефката на ЦРУ путинофилката Тулси Габард и скастри другият путинофил До Джей Ванс.А и есента губи междинните избори.
Жик так.
Коментиран от #40
20:39 04.06.2026
33 Муня
20:41 04.06.2026
34 ООрана държава
20:42 04.06.2026
35 Не само мисля
До коментар #23 от "Историк":"...Да не мислиш, че германците са прости.." Аз знам на 100%, че са точно такива! От ней-силната икономическа страна в Европа и 3-та в света, ПОЛОВИНАТА от Германия, ГФР-то, тези се обединиха с Източната, въведоха еврото... и вече след 2000-та г. напълно се превърнаха в "Бангаранга", страна на примати, обожаващи банани.... Ха-ха-ха!!!! Е, кво да мисля тогава? Вчера минах на пазара и гледам, кило череши станало 15,99 Евро, грозде - бяло или черно 6 евро на кг, поне една бира 0,5 л е 1,39 евро... Кило зряла диня 2,99 евро. Една франзела, палка бял хляб струва 1,75 евро и не е и половин кило даже... И това е в центъра на известен германски град... Над половината германци живеят на квартири, понеже да си купиш жиище означава да вземеш кредит за над 30 г. и всеки месец ще плащаш до пенсия... А ако загубиш работата си или се разболееш? Ще изхвърчиш от жилището ти, като тапа на шампанско на рожден ден... А това с "великия народ" го казвай на баба си! Аз съм германец и зная какви сме!!!
Коментиран от #43
20:45 04.06.2026
36 Гошо
До коментар #8 от "хихи":Тая Волжка България има толкова общо с България, колкото македонците с Александър Македонски
Коментиран от #42
20:47 04.06.2026
37 Ами
До коментар #31 от "Соломон":50$ !!!
50$ за MW е доста висока цена!
А за 50$ за 1000 кубически метра ... Такава цена няма никъде.
Така, че не пишете глупости, за да не Ви се смеят.
20:47 04.06.2026
38 Дон Корлеоне
20:47 04.06.2026
39 Русия е прецакала добива на злато
До коментар #5 от "Само след смяната на режима в Русия":За миналата година са изкарали само 360 тона..
20:49 04.06.2026
40 Атина Палада
До коментар #32 от "Тръмпича загря,че Русийката няма карти.":Тулсито е от демократите.От там и дойде..Агент на Клинтънови...Всички свързани с демократите от администрацията на Тръмп ,един по един се чистят..А колкото до изборите през ноември,това е практика в САЩ да се
печелят от партията,която не е на власт..Прави се умишлено от задкулисието.
Та твоето жик так,си го жик такай на баб@ ти:))))
Коментиран от #44
20:53 04.06.2026
41 Просите
20:55 04.06.2026
42 гост
До коментар #36 от "Гошо":Тая Волжка България е основата на сегашната България ...Не случайно Аспарух като се преселва тук кръщава страната България
20:57 04.06.2026
43 Т Живков
До коментар #35 от "Не само мисля":По-прости от руснаците нема.
20:57 04.06.2026
44 Ама верно ли бе?
До коментар #40 от "Атина Палада":Тролска с.м.р.ад.
20:58 04.06.2026
45 Граа,граааа
До коментар #1 от "1488":Тоя па,аз съм извънземна😂😂
20:58 04.06.2026
46 Ха,ха
До коментар #10 от "Без име":Като май.ка. ти😂😂
21:00 04.06.2026
47 Ха-ха
21:00 04.06.2026
48 хихи
До коментар #5 от "Само след смяната на режима в Русия":да. и на цени като за Китай - 5 пъти под пазарната, иначе няма смисъл да се купува от русия
21:02 04.06.2026