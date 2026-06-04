Любен Дилов-син предсказал смъртта си

След вестта за кончината на Любен Дилов-син негова близка приятелка, Мирослава Цанева, сподели трогателен и пророчески спомен за писателя. В публикация в социалните мрежи тя разкрива личен разговор, който хвърля светлина върху начина, по който той е възприемал живота и смъртта, пише woman.bg.
Цанева си спомня как преди години попитала Дилов защо консумира толкова много къси кафета и пуши силни цигари. Неговият отговор се оказал шокиращо откровен и показателен за желанието му да не бъде в тежест на своите близки.
„За да падна от раз и да не съм в тежест на децата...“
Тези думи, изречени тогава, днес звучат като предсказание за внезапния му край. С тях писателят е изразил желанието си да си отиде бързо, без да обременява семейството си с дълги и мъчителни грижи.
В своя емоционален пост Мирослава Цанева описва Дилов като човек с изключително добро сърце. „Любаче му казвах, беше изключително добра душа. Сбогом, приятелю...“, пише тя, сбогувайки се с него.
Публикацията ѝ предизвика вълна от реакции сред приятели и почитатели на писателя, които също започнаха да споделят свои спомени и впечатления от срещите си с него.
Кончината на Любен Дилов-син накара десетки обществени фигури и дейци на културата да изразят своята почит. В множество послания те се сбогуваха с журналиста и общественика, който остави трайна диря в българската литература и публицистика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #17
08:48 04.06.2026
2 кой му дреме
Коментиран от #11
08:48 04.06.2026
3 язък за крадените му милиони
08:48 04.06.2026
4 Кой
08:49 04.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 кой му дреме
Коментиран от #12
08:50 04.06.2026
7 Дзак
Коментиран от #28
08:52 04.06.2026
8 Име
До коментар #5 от "Анита от почивка":Желаем ти успех.
08:52 04.06.2026
9 сава
08:58 04.06.2026
10 Това не е добър пример
09:00 04.06.2026
11 Не на кой, а на кого
До коментар #2 от "кой му дреме":За теб няма да пишат, споко!
Коментиран от #31
09:01 04.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Лимонадка
09:06 04.06.2026
14 видело
Коментиран от #24
09:08 04.06.2026
15 разбрах ,че е гений сънародникът ми!
09:10 04.06.2026
16 РЕАЛИСТ
Коментиран от #30
09:11 04.06.2026
17 Лост
До коментар #1 от "честен ционист":Това не е предсказание,а желание на всеки човек.Винаги съм обяснявал на познатите,че е по-добре да умреш изведнъж.Казвам им ,че болката ще е голяма,но по-добре да те запомнят така, отколкото да се гледате с години как си заминаваш и нито те могат да ти помогнат,нито ти на тях.Ако си спомняш филма "Шофьорът" там се разбраха предварително,ако някой остане на система за цял живот,другия да дойде и да я изключи.
Коментиран от #20
09:12 04.06.2026
18 Тоя общественик от ГЕРБ ,
09:13 04.06.2026
19 Ммммммхххх....
09:14 04.06.2026
20 честен ционист
До коментар #17 от "Лост":Никой не трябва да си избира сам края. Тези които го правят, се намират после на едно друго още по-гадно място. Може да се молиш за милосърдие, но няма гаранция, че ще ти бъде дадено.
09:17 04.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тома
09:32 04.06.2026
23 Лъже
09:35 04.06.2026
24 АМИ ТОЙ ТАКА БЪРЗА ДА ОБЯВЯВА ЛОШИТЕ
До коментар #14 от "видело":ЧУЖДИ СКРЪБНИ НОВИНИ ОТ ГОДИНИ...
БЕШЕ ВПЕЧАТЛЯВАЩО ТОГАВА ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ...
НАВЯРНО СЕ НАДЯВА НЯКОЙ И ЗА НЕГО ДА КАЖЕ ЗАЩОТО Е НАЯСНО ЧЕ ОТ ОСИГОРЕНИ НАСЛЕДНИЦИ ХАИР НЕ СЕ ЧАКА.
ВЪПРОС НА ВЪЗПИТАНИЕ
09:36 04.06.2026
25 месец в кома е много . но има много
09:38 04.06.2026
26 Голяма Работа !
09:40 04.06.2026
27 Сюрмахув
Бурното развитие на българските телевизии създаде една нова професия – професионалният телевизионен гост. Това е човек, който не се занимава с нищо друго освен да обикаля всички предавания и да взема отношение по всички въпроси, от които нищо не разбира.
По този начин професионалният гост се издига в собствените си очи и трупа телевизионна известност, от която нe успява да извлече никаква полза.
Най-ярък шанс за изява професионалните гости съзират, когато умре някой популярен и обичан човек. Тогава те тръгват по телевизионните студиа и леят горчиви сълзи за покойника с надеждата да откраднат за себе си нещичко от неговата слава, още преди да е изстинал.
09:40 04.06.2026
28 Радвам се !
До коментар #7 от "Дзак":Че Ти Харисва !
Но Всеки !
Си има Свой !
Вкус !
09:41 04.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Берлинер цайтунг
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":За напъните сме сигурни!
Коментиран от #37
09:43 04.06.2026
31 Пука Ми !
До коментар #11 от "Не на кой, а на кого":-- -- --
09:43 04.06.2026
32 Няма да липсва
Освен на близките му- заплатата!
09:44 04.06.2026
33 Него ще го Ядат !
09:45 04.06.2026
34 Смешник
09:45 04.06.2026
35 ИВАН
09:45 04.06.2026
36 Кирилов
09:53 04.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Не Човек !
10:20 04.06.2026
39 Е неможа да изкара един пълен мандат
10:50 04.06.2026