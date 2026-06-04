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Любен Дилов-син предсказал смъртта си

Любен Дилов-син предсказал смъртта си

4 Юни, 2026 08:45 3 472 39

  • любен дилов-син-
  • смърт-
  • кончина-
  • мирослава цанева

"Да падна от раз и да не съм в тежест на децата...“, заявил той пред своя близка приятелка

Любен Дилов-син предсказал смъртта си - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След вестта за кончината на Любен Дилов-син негова близка приятелка, Мирослава Цанева, сподели трогателен и пророчески спомен за писателя. В публикация в социалните мрежи тя разкрива личен разговор, който хвърля светлина върху начина, по който той е възприемал живота и смъртта, пише woman.bg.

Цанева си спомня как преди години попитала Дилов защо консумира толкова много къси кафета и пуши силни цигари. Неговият отговор се оказал шокиращо откровен и показателен за желанието му да не бъде в тежест на своите близки.

„За да падна от раз и да не съм в тежест на децата...“



Тези думи, изречени тогава, днес звучат като предсказание за внезапния му край. С тях писателят е изразил желанието си да си отиде бързо, без да обременява семейството си с дълги и мъчителни грижи.

В своя емоционален пост Мирослава Цанева описва Дилов като човек с изключително добро сърце. „Любаче му казвах, беше изключително добра душа. Сбогом, приятелю...“, пише тя, сбогувайки се с него.

Публикацията ѝ предизвика вълна от реакции сред приятели и почитатели на писателя, които също започнаха да споделят свои спомени и впечатления от срещите си с него.

Кончината на Любен Дилов-син накара десетки обществени фигури и дейци на културата да изразят своята почит. В множество послания те се сбогуваха с журналиста и общественика, който остави трайна диря в българската литература и публицистика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    63 1 Отговор
    Това не е пророческа мисъл, а просто констатацията, която прави всеки човек на възраст предстоящ му среща със Здравната система в България.

    Коментиран от #17

    08:48 04.06.2026

  • 2 кой му дреме

    35 1 Отговор
    и за митьо пищова тъй писахте

    Коментиран от #11

    08:48 04.06.2026

  • 3 язък за крадените му милиони

    36 5 Отговор
    не можаха да го закопат с тях

    08:48 04.06.2026

  • 4 Кой

    33 2 Отговор
    след определена възраст не го е казвал или помислял това ? Голямо "предсказание" , бе !

    08:49 04.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кой му дреме

    26 1 Отговор
    и за митьо пищова тъй писахте

    Коментиран от #12

    08:50 04.06.2026

  • 7 Дзак

    17 3 Отговор
    Късо кафе е по-слабо! Макар най-вкусно да е голяма кафе в джезве, без захар!

    Коментиран от #28

    08:52 04.06.2026

  • 8 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анита от почивка":

    Желаем ти успех.

    08:52 04.06.2026

  • 9 сава

    39 2 Отговор
    Стига му тресохте кокалите на човека с тези измислени статии!!! Толкова хора умират всеки ден, без обществото да разбере и със сигурност от тях има хора допринесли повече от този. Просто престанете!

    08:58 04.06.2026

  • 10 Това не е добър пример

    11 4 Отговор
    Нарича се саморазрушаване. Не уважавам такава позиция.

    09:00 04.06.2026

  • 11 Не на кой, а на кого

    1 13 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    За теб няма да пишат, споко!

    Коментиран от #31

    09:01 04.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лимонадка

    13 4 Отговор
    А, според мен Цанева чисто и просто търси популизъм, защото първо, личните разговори са лични, защото не се разказват и второ: това не е никакво предсказание, а думи на човек, истински любящ родител. Много пияници са казвали съвсем същото нещо.

    09:06 04.06.2026

  • 14 видело

    28 2 Отговор
    Пуснете записи как си острига дългата коса насред жълтите павета за да се прави на интересен и влезе в новините.Вреше се по редакции и търсеше начини да се пласира.Бил писател?Кой и какво е прочел написано от него?Направете улична неангажирана анкета.Благодарение на връзките на баща и негови приятели го пробутваха нагоре да не му счупят хатъра.Беше един от многото стремящи се към власт и известност.Очакваме сега къде ще е паметника МУ.Бойко съобщил за смъртта му.Той роднини няма ли?

    Коментиран от #24

    09:08 04.06.2026

  • 15 разбрах ,че е гений сънародникът ми!

    15 4 Отговор
    няма как да е в тежест на децата си....бил е в тежест на правителствена болница!ако е пил аспиринче на ден и ако не е трябвало да се доказва...на неговите години щеше да си бъде жив....но не гениален съдбописец.....

    09:10 04.06.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    26 3 Отговор
    Цял живот си е бил Любен Дилов -син. Професия - син. Всичко дължи на баща си. Не му е трябвало да се напъва, като нас в живота. Носен е на ръце.

    Коментиран от #30

    09:11 04.06.2026

  • 17 Лост

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това не е предсказание,а желание на всеки човек.Винаги съм обяснявал на познатите,че е по-добре да умреш изведнъж.Казвам им ,че болката ще е голяма,но по-добре да те запомнят така, отколкото да се гледате с години как си заминаваш и нито те могат да ти помогнат,нито ти на тях.Ако си спомняш филма "Шофьорът" там се разбраха предварително,ако някой остане на система за цял живот,другия да дойде и да я изключи.

    Коментиран от #20

    09:12 04.06.2026

  • 18 Тоя общественик от ГЕРБ ,

    20 0 Отговор
    като е писател,защо не си е писал книгите,а се е правил на политик?Отговоре е ясен.

    09:13 04.06.2026

  • 19 Ммммммхххх....

    6 2 Отговор
    Българският Джефки Епщайн бил много добра душа. Не бил като оригинала.

    09:14 04.06.2026

  • 20 честен ционист

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Лост":

    Никой не трябва да си избира сам края. Тези които го правят, се намират после на едно друго още по-гадно място. Може да се молиш за милосърдие, но няма гаранция, че ще ти бъде дадено.

    09:17 04.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тома

    2 3 Отговор
    На пияна глава ще е било

    09:32 04.06.2026

  • 23 Лъже

    5 2 Отговор
    Глупава парка търсеща известност,ами 3месеца не беше ли тежест на децата си до се чудят къде да го откарат,толкова много изкривен

    09:35 04.06.2026

  • 24 АМИ ТОЙ ТАКА БЪРЗА ДА ОБЯВЯВА ЛОШИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "видело":

    ЧУЖДИ СКРЪБНИ НОВИНИ ОТ ГОДИНИ...
    БЕШЕ ВПЕЧАТЛЯВАЩО ТОГАВА ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ...
    НАВЯРНО СЕ НАДЯВА НЯКОЙ И ЗА НЕГО ДА КАЖЕ ЗАЩОТО Е НАЯСНО ЧЕ ОТ ОСИГОРЕНИ НАСЛЕДНИЦИ ХАИР НЕ СЕ ЧАКА.
    ВЪПРОС НА ВЪЗПИТАНИЕ

    09:36 04.06.2026

  • 25 месец в кома е много . но има много

    1 2 Отговор
    приятели . инфаркт се получава от страх или студ . март беше хладно . в италия какво страшно има . новата война с иран . мафията . папата лъв . внучката на мусолини и други нацистки . малко мода . по добре да беше седял у нас . в италия е скъпотия . едно палто е 1000 евро .

    09:38 04.06.2026

  • 26 Голяма Работа !

    4 0 Отговор
    "Гения" На Епохата !

    09:40 04.06.2026

  • 27 Сюрмахув

    2 1 Отговор
    КАК СЕ ДАВА ИНТЕРВЮ ЗА ПОКОЙНИК

    Бурното развитие на българските телевизии създаде една нова професия – професионалният телевизионен гост. Това е човек, който не се занимава с нищо друго освен да обикаля всички предавания и да взема отношение по всички въпроси, от които нищо не разбира.

    По този начин професионалният гост се издига в собствените си очи и трупа телевизионна известност, от която нe успява да извлече никаква полза.

    Най-ярък шанс за изява професионалните гости съзират, когато умре някой популярен и обичан човек. Тогава те тръгват по телевизионните студиа и леят горчиви сълзи за покойника с надеждата да откраднат за себе си нещичко от неговата слава, още преди да е изстинал.

    09:40 04.06.2026

  • 28 Радвам се !

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Че Ти Харисва !

    Но Всеки !

    Си има Свой !

    Вкус !

    09:41 04.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Берлинер цайтунг

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    За напъните сме сигурни!

    Коментиран от #37

    09:43 04.06.2026

  • 31 Пука Ми !

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не на кой, а на кого":

    -- -- --

    09:43 04.06.2026

  • 32 Няма да липсва

    3 0 Отговор
    На никого.
    Освен на близките му- заплатата!

    09:44 04.06.2026

  • 33 Него ще го Ядат !

    4 0 Отговор
    Същите Червеи !

    09:45 04.06.2026

  • 34 Смешник

    4 0 Отговор
    Освен къси кафета и силни цигари човека е шмъркал здраво

    09:45 04.06.2026

  • 35 ИВАН

    6 0 Отговор
    Това са героите на новото време, каналето, плейвой ... голямото изкуство, голямата култура, ама май стана халтура.

    09:45 04.06.2026

  • 36 Кирилов

    2 0 Отговор
    Ако не беше влязъл във политиката щеше повече да бъде уважаван.Бог да го прости.

    09:53 04.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не Човек !

    2 0 Отговор
    А Хиена !

    10:20 04.06.2026

  • 39 Е неможа да изкара един пълен мандат

    0 0 Отговор
    в Парламента на гърба на Румен Радев с 10 000 €вро заплата, .урВи, бело и плоски шеги в 7/8 на Баджанака.🤣❤️🇧🇬

    10:50 04.06.2026