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Ще ги тестваме първо към Москва! Fire Point започва изпитателни полети на балистичните ракети "Фламинго"
  Тема: Украйна

Ще ги тестваме първо към Москва! Fire Point започва изпитателни полети на балистичните ракети "Фламинго"

4 Юни, 2026 18:19 2 618 122

  • фламинго-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • fire point-
  • денис штилерман

По думите на Штилерман корпусите, системите за управление и останалите компоненти на ракетата, която е способна да достигне Москва, вече са напълно готови, остава само да бъде тестван двигателят

Ще ги тестваме първо към Москва! Fire Point започва изпитателни полети на балистичните ракети "Фламинго" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Тестовите полети на украинската балистична ракета "Фламинго“ в посока Москва могат да започнат още това лято или в началото на есента. Това ще стане факт след успешните изпитания на двигателя и първия тестов старт, заяви съоснователят на компанията производител Fire Point Денис Штилерман в интервю за украинското издание "Фокус".

Той разкри, че компанията е планирала да произвежда и отлива големите двигатели в завод в Дания, но проектът е бил преместен след изтичане на информация в медиите. В момента в Украйна се строи ново предприятие за тези дейности.

По думите на Штилерман корпусите, системите за управление и останалите компоненти на ракетата, която е способна да достигне Москва, вече са напълно готови. Остава само да бъде тестван двигателят.

"Ще тестваме двигателя този месец и разчитам в най-скоро време да започнем опитните полети“, посочи той. Штилерман добави, че след първия успешен старт следващите тестови полети могат да бъдат насочени директно към Москва. "Разчитам, че това лято, най-късно в началото на есента, ще започнем тестови полети към Москва“, съобщи съоснователят на Fire Point.

Той отбеляза също, че компанията веднага подготвя серийно производство, вместо да се ограничава само с няколко прототипа. Планът предвижда да бъдат произведени между 10 и 20 ракети за тестови пускове, а след официалното им сертифициране и приемане на въоръжение производството може да нарасне до десетки бройки.

Коментирайки възможните цели, Штилерман заяви, че това е задача на военните. Той обаче предположи, че Украйна би могла да нанася удари по "ключови символични цели“ в Москва като вариант за възпиране на руските атаки срещу гражданската инфраструктура.

Наскоро съоснователят на Fire Point разказа и за проекта "Фрея“ — съвместна украинско-европейска система за противоракетна отбрана за прехващане на руски балистични ракети. По думите му основното оръжие ще бъде ракетата FP-7.x, способна да развива скорост до 2000 м/с и да унищожава цели с помощта на инфрачервена система за насочване. Разработчикът отбеляза, че в проекта са включени европейски производители на радари и системи за управление, а сроковете за пускане на комплекса ще зависят от скоростта на интеграция с партньорите.

Освен това Денис Штилерман заяви по-рано, че бизнесменът Тимур Миндич в продължение на повече от година се е опитвал да придобие 50% от компанията. По думите му първоначалното предложение е било около 100 милиона долара, а впоследствие е нараснало до почти 1 милиард долара. Штилерман твърди, че преговорите са приключили, след като е било предложено да се привлече друго подставено лице като формален акционер. Той потвърди също, че е обсъждал евентуалната сделка с Миндич в апартамента на бизнесмена на улица "Грушевски“ в Киев.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ще последва

    100 35 Отговор
    Тест на Сармат по Киев. Още преди 4 години трябваше да го направят този тест.

    Коментиран от #12, #43, #46, #58, #114

    18:22 04.06.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    80 20 Отговор
    Штилерман, типично име на хазарин.

    Коментиран от #32, #45, #55

    18:22 04.06.2026

  • 4 Пич

    91 27 Отговор
    Очаквайте скоро Русия да спре СВО !!!
    И да започне пълномащабна война!!!

    Коментиран от #15, #30, #96

    18:22 04.06.2026

  • 5 12343211

    55 10 Отговор
    Че коя държава ще си сложи главата на дръвника.?!

    Коментиран от #77

    18:23 04.06.2026

  • 6 Боруна Лом

    74 32 Отговор
    ТЕЗИ УКРИ, НЯМА ЛИ НАЙ НАКРАЯ ДА СЕ ЗАНУЛЯТ?

    Коментиран от #16

    18:23 04.06.2026

  • 7 Молодцьi

    26 55 Отговор
    Целият свят вазе гледа.

    Коментиран от #21

    18:23 04.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БУНКЕРА!

    31 49 Отговор
    ЦЕЛЕТЕ БУНКЕРА!

    18:23 04.06.2026

  • 10 Само в сънищата ти

    19 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    стено варосана.

    18:24 04.06.2026

  • 11 Димо

    31 52 Отговор
    Така така,първо по Москва! Кремъл долу!

    Коментиран от #62

    18:24 04.06.2026

  • 12 Нека да пиша

    31 44 Отговор

    До коментар #2 от "Ще последва":

    Сармат ,смешник . Плашиш гаргите.

    18:24 04.06.2026

  • 13 Атина Палада

    61 28 Отговор
    Русия изчака да се построи завода за байрактарите в Украйна.Изчака да произведат и байрактарите и думна завода :))) Сега същото .Изчаква да построят и фламингото за думне всичко накуп;)Абре ми.шо.ци ,цяла Украйна шпионира за Русия..

    Коментиран от #19, #25

    18:25 04.06.2026

  • 14 Крайно време е

    61 23 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Русия да удари доставчиците, така както това прави Иран.

    18:25 04.06.2026

  • 15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    26 39 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Клепар,коя година се пада от СВО-от?

    18:25 04.06.2026

  • 16 Димитър Георгиев

    27 40 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Ще се занулиш ти! С тази неграмотност и преклонение пред Москва!

    Коментиран от #108, #113

    18:25 04.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Димитър Георгиев

    32 27 Отговор
    Комуниста предава майка,баща,брат,сестра! Без да се замисли! За такива хора става въпрос!!!Най-долната порода!

    18:27 04.06.2026

  • 19 Всичко по реда си.

    25 18 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    да изчакаме бункерният плъх да напълни куфарчето викам.

    18:28 04.06.2026

  • 20 Изтриха поста на последния софиянец

    49 21 Отговор

    До коментар #8 от "Нека да пиша":

    Беше написал, че това са английски ракети и Лондон ще гори. Страх тресе атлантическата ко.ч.ина

    18:28 04.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Без име

    27 10 Отговор
    Ще тествате нмп.

    18:28 04.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Петър

    22 9 Отговор
    Какво я поднасяхте само тази статия бе

    18:28 04.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 баба Меца

    41 14 Отговор
    Теста ще е до последния украинец, рефрена на Рюте.

    Коментиран от #63, #93

    18:30 04.06.2026

  • 27 Българин

    19 28 Отговор
    Да гръмнат мумията на Ленин.

    18:30 04.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хмм

    24 11 Отговор
    по някое училище или пътнически автобус?

    18:31 04.06.2026

  • 30 Бялджип

    40 21 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Украйна избива цивилни-жени, деца. Това е тероризъм. Мисля, че Русия трябва да промени името на военната операция с антитерористична!

    Коментиран от #104

    18:31 04.06.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    17 20 Отговор
    Хаяско изкопа още 5 метра.

    Коментиран от #99

    18:32 04.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Русия вече не е бензиноколонка.

    21 20 Отговор
    Няма бензин.😂🤣😂😅

    Коментиран от #42

    18:33 04.06.2026

  • 34 Копейко

    15 20 Отговор
    Тьотя до къде ни докара ,а уж всичко беше за три дня и все

    18:34 04.06.2026

  • 35 Хахахаха

    13 17 Отговор
    Успех. От кога чакаме.

    18:34 04.06.2026

  • 36 Костадинов

    10 16 Отговор
    А мьй още встричаме ,че победа будет за нами

    18:35 04.06.2026

  • 37 Госあ

    27 12 Отговор
    Много сериозни провокации през цялото време ! Като започнеш от Майдана, минеш през зверствата на укрофашистите в Донбас, убийствата на деца и непълнолетни, забраните за майчин език…ако Путин ги думне с тактически атом, еврогеевете как ли ще отговорят 🤔 Бай дъ уей, най голямата пречка срещу такова действие е другарят Си, на когото еврогеевете също рипат…

    Коментиран от #61

    18:36 04.06.2026

  • 38 Софиянец

    28 14 Отговор
    Само не знам защо публикувате всяка глупост на безмозъчните бандеровци?!

    18:36 04.06.2026

  • 39 Русия се превръща в тестова площадка

    14 16 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра. Също така, Полша е започнала да произвежда някакви нови ракети против Шахеди, които също ще предостави за тестване срещу Русия. Вече на терен са нови американски морски дронове, в експериментална фаза, както и войници - роботи.

    18:36 04.06.2026

  • 40 Браво

    14 12 Отговор
    Чудесна демилитаризация постигна Путин. Чудя се, как го търпят руснаците още.

    18:36 04.06.2026

  • 41 Мишел

    21 15 Отговор
    Украйна ще прави тестови полети на нови образци ракети към Москва и Русия, Русия ще прави редовни полети на Орешник, Кинжал, Циркон към Киев и Украйна.

    Коментиран от #50, #66

    18:36 04.06.2026

  • 42 Серьогата

    10 9 Отговор

    До коментар #33 от "Русия вече не е бензиноколонка.":

    Важно е водка да има

    Коментиран от #118

    18:37 04.06.2026

  • 43 Хих

    13 15 Отговор

    До коментар #2 от "Ще последва":

    Сармата нещо гръмна, взриви полигона и изтрепа инжинерите.
    Да не си бил в пияна-кома?

    Коментиран от #52

    18:38 04.06.2026

  • 44 Зеленски бомби Путин

    9 8 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва

    18:38 04.06.2026

  • 45 Хи хи

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Немско име е това

    18:39 04.06.2026

  • 46 Нищо не може да променят

    11 25 Отговор

    До коментар #2 от "Ще последва":

    нито Сармат, нито Орешник и т.н. Никакво оръжие, камо ли пък ядрено не може да спаси Русия от позора. Дори напротив - ще увеличи още повече и бездруго огромното унижение на руската армия. Самата Русия ще бъде заличена от САЩ и Китай, ако реши да превърне войната в ядрена, с превантивни удари.

    18:39 04.06.2026

  • 47 хххххххх

    12 11 Отговор
    Времето на Путин изтича. Русия е в беда.

    18:39 04.06.2026

  • 48 Мозес

    19 9 Отговор
    Айде поредният ционист- Штилерман,чист украинец,прадядо му донски казак,прабаба му- дъщеря на помещик от Полтавщина Изобщо този малоруско народ така се е омешал с гнусните евреи,че отдавна Украината е най- голямата еврейска държава .Ако не беше бързал толкова Сталин да стигне до Берлин може би нямаше да има сега тази война,щото на Штилерман и Зеленски предците им щяха да са изумени.Ех,Сталине...колко си бил глупав.

    18:39 04.06.2026

  • 49 Даа!

    14 9 Отговор
    Интересна фамилия-щилерман. Напоследък,целенасочено започнаха да дърпат дявола за опашката .С мурвенската цел, мечока да се ядоса и да започне с двете лапи наред.Следва задължителния вой до небесата...Ето,удрят по граждански обекти.Геноцид! И логично,още и още стотици милиони( сам посочва милиард) към неговите и подобни на него банкови сметки.

    18:39 04.06.2026

  • 50 Я пъ тоа

    9 12 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Украйна прави редовни полети на
    Хаймърс, Атакамс, Сторм шадоу, Скалп, към Русия.

    18:40 04.06.2026

  • 51 Путлер

    11 13 Отговор
    докара НАТО до границите на Русия, накара Европа да се въоръжава ударно и си създаде непримирим и вечен враг в лицето на Украйна.
    За Полша и Прибалтика да не говорим!
    Браво, Путлер!
    Коравите украинци ще му изпият мозъка!

    Коментиран от #71

    18:40 04.06.2026

  • 52 варна

    10 10 Отговор

    До коментар #43 от "Хих":

    преди десетина дни и орешник гръмна в установката и рани ватенки

    18:40 04.06.2026

  • 53 Хъ хъ хъ

    8 9 Отговор
    Ще фърчи вата!
    хъ хъ хъ

    18:40 04.06.2026

  • 54 Фори

    11 7 Отговор
    Москва има сериозно ПВО. Само ще хабят ракетите. Да бумнат други градове за да видим лесно ли се прехващат ракетите.

    Коментиран от #59

    18:40 04.06.2026

  • 55 Штилерман е евреин

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Както повечето евреи е добре образован и с връзки по цял свят. А сега можеш да се погледнеш в огледалото.

    18:41 04.06.2026

  • 56 Путине

    14 8 Отговор
    Откога Русия стана полигон за тестване на натовските ракети.

    18:41 04.06.2026

  • 57 ужас

    13 8 Отговор
    И как противоракета със скорост 2000 м/сек ще прихваща кинжал и циркон, които летят с 12000 км/час. Нещо математиката куца. Дано колкото може по рано да я тествате срещу Москва, та белким руската мечка се събуди.

    Коментиран от #88

    18:42 04.06.2026

  • 58 Морски

    11 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ще последва":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници и сармати и превземането на Киев от руската мечка.😅🐻 😅🐻 😅

    Коментиран от #64

    18:42 04.06.2026

  • 59 Я пъ тоа

    7 6 Отговор

    До коментар #54 от "Фори":

    Затова ли разбомбиха руските рафинерии и складовете за оръжия в Русия.

    18:42 04.06.2026

  • 60 А ГДЕ

    8 7 Отговор
    Сирски и Мисирски ?

    18:43 04.06.2026

  • 61 Руската пропаганда

    7 6 Отговор

    До коментар #37 от "Госあ":

    Не прави от човека глупак.Тя го намира.

    18:43 04.06.2026

  • 62 Мишел

    11 8 Отговор

    До коментар #11 от "Димо":

    Досега единственият успешен удар на Украйна срещу Москва, е от преди три години, когато украински дрон, пуснат край Москва, с шашка "артилерийски гръм" счупи няколко керемиди на покрива на сграда в Кремъл.

    18:44 04.06.2026

  • 63 0001

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "баба Меца":

    Баба Меца не знае на кой свят се намира 😂

    18:44 04.06.2026

  • 64 Я пъ тоа

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "Морски":

    Морски наа дуйй шнор.Хелла ,знам че морските сте специалисти в това .

    Коментиран от #69

    18:44 04.06.2026

  • 65 Атина Палада

    6 5 Отговор
    Димата ще мята ли цар бомба?

    18:44 04.06.2026

  • 66 Мило ми мишленце,

    6 8 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Москва обстрелва украинските градове вече 1560 дни и временно е заседнала пред Мала Токмачка. А бе временно - към година и нещо.

    18:44 04.06.2026

  • 67 🦁ЩЩД🦁

    13 8 Отговор
    Тази извадка от контекста на изказването ЧУПИ ВСИЧКИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ТЪПОМЕРИ ! Хем по набелязана цел-Москва,хем ще я тестват ? Ами,ако Розовото Фламинго,вземе,че се фръцне при тестването и вземе,че падне върху главата на другото Розово Фламинго- Командир Рюте ? Ко правим тогава?

    Коментиран от #72

    18:45 04.06.2026

  • 68 Путине

    7 9 Отговор
    Разбомбиха ти държавата.
    Сега те почват и с фламингото.

    18:46 04.06.2026

  • 69 Чиниш ми се

    6 9 Отговор

    До коментар #64 от "Я пъ тоа":

    Руски минедчия.

    Коментиран от #76, #84, #87

    18:46 04.06.2026

  • 70 Сатана Z

    8 6 Отговор
    Приблизително по същото време моят адаш Р-36М "Сатана"
    ще посети Киев.

    Коментиран от #73, #83, #94

    18:47 04.06.2026

  • 71 Това, заедно с

    7 7 Отговор

    До коментар #51 от "Путлер":

    тоталната загуба на влияние се нарича геополитическа катастрофа. Пълен руски крах.

    18:48 04.06.2026

  • 72 ЯМХ

    6 5 Отговор

    До коментар #67 от "🦁ЩЩД🦁":

    Каквото повикало,това и отвърнало

    Коментиран от #80

    18:49 04.06.2026

  • 73 Я пъ тоа

    3 6 Отговор

    До коментар #70 от "Сатана Z":

    То и минтмънт ЩЕ посети Москва, Вервай ми.

    Коментиран от #78

    18:50 04.06.2026

  • 74 хаха

    8 5 Отговор
    И после ще се чудят, ако Путин прати някоя ракета към завода или отговори с ракети към Киев и ще реват какъв терорист е. Добре че поне са решили да махнат завода за двигателя от Дания, че после ще има рев защо е ударен, въпреки че като част от украинското военно производство би бил напълно легитимна цел и НАТО няма да има по какво право да отговори- щом произвежда ракети за страна извън НАТО във война, не е като Русия да е атакувала натовска държава, а е украински военен актив.
    Тия наистина искат да предизвикат война НАТО-Русия. Дано някак им се спрат плановете, че българи и румънци ще сме първите да умираме за лудостта на Урсула, Кайя, Макрон, Мерц и Стармър.

    18:50 04.06.2026

  • 75 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 5 Отговор
    Германия затръшва вратата за убежище за украински мъже в боеспособна възраст❗
    А България докога ще хрантути укромераклиите "за море"❗❓

    Коментиран от #79

    18:51 04.06.2026

  • 76 Путине

    7 5 Отговор

    До коментар #69 от "Чиниш ми се":

    Кога стана мишена номер 1 за НАТО.

    18:52 04.06.2026

  • 77 хаха

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "12343211":

    Като гледам какви йес мени сме, като нищо вече да има завод в България и да не ни го кажат никога до някое изявление на Рюте да ни благодари. Нали и американски самолети за Иран грам не бяхме приемали, а било само за учение, докато батко Рубио ни похвали как още преди запитване дали ще позволим сме казали "Йес, бате!"?

    18:52 04.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Я пъ тоа

    6 8 Отговор

    До коментар #75 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То България хрантути и "рускомераклиите" за море
    В България са доста повече от украинците.

    Коментиран от #115

    18:54 04.06.2026

  • 80 🦁ЩЩД🦁

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "ЯМХ":

    😄Събрахме се,старите свързочници😄! 30 години и кусур от казармата и още го помня морза! Особено мръсните думи.

    18:55 04.06.2026

  • 81 Я пъ тоа

    0 7 Отговор

    До коментар #78 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Питай Путин, да ти обясни....

    18:55 04.06.2026

  • 82 Фашистки мечти не са безплатни!

    6 4 Отговор
    И веднага ще последват няколко орешника в обратна посока и Киев ще стане подходящо място за чашка на бъдещ язовир!

    18:55 04.06.2026

  • 83 Кирпича

    1 5 Отговор

    До коментар #70 от "Сатана Z":

    Името на адаша ти е ЛАНО.

    18:56 04.06.2026

  • 84 Дядо Алино

    3 4 Отговор

    До коментар #69 от "Чиниш ми се":

    Я.М.Х. бре кюстендилски гьоотт веррен !

    18:56 04.06.2026

  • 85 Путине

    4 4 Отговор
    Как така се превърна в тестова площадка за украинските ракети.

    18:56 04.06.2026

  • 86 Путине

    4 3 Отговор
    Верно ли си спрял износа на бензин
    Нали беше бензиностанция.
    Или ВСУ ти разби рафинериите.

    Коментиран от #90

    18:59 04.06.2026

  • 87 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Чиниш ми се":

    Явно не разбра тънкия намек Морски,Лап Пай У Йоттт бре хъесосс !

    18:59 04.06.2026

  • 88 Ако знам откъде

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "ужас":

    ще минеш с Ламборджинито ще те блъсна и с валяк. При такава скорост блестиш на радара от йонизационната следа и не можеш да маневрираш.

    19:00 04.06.2026

  • 89 Ами

    5 3 Отговор
    Тези ракети нямат никакъв шанс, защото са лесни за прихващане.
    Единственият вариант е, окраинците да ги изстрелват
    от Естония така както правят с дроновете. Но не вярвам,
    естонците са чак толкова глупави че да се съгласят :)

    19:00 04.06.2026

  • 90 Гресиран козяк

    3 3 Отговор

    До коментар #86 от "Путине":

    Що ти е бензин бе педикюр,щом ползваш тротинетка 🛴 ?

    Коментиран от #95

    19:01 04.06.2026

  • 91 очевидно

    5 2 Отговор
    Това доказва, че СВО трябва да се довърши докрай. Никакво участие на украйна в НАТО! Това бе едно от условията за преговорите преди да се направят на ударени байдъновите управници! Сега вече май трябва да я няма тази територия, защото ще създава винаги проблеми за война - световна война! Никой не иска това, освен хунтата управляваща и крадяща ЕС! Те си мислят, че с война ще заличат огромните кражби!

    Коментиран от #101

    19:02 04.06.2026

  • 92 Штилерман,

    5 1 Отговор
    звучи украинско. Преродени спомени и мечти за ФАУ 1 и 2.

    19:03 04.06.2026

  • 93 Фют

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "баба Меца":

    Това означава, че целия свят ли ще подпукат, щото и в България има украинци.
    Да ги изгоним докато е време.

    19:03 04.06.2026

  • 94 Та нали демилитаризираш

    0 4 Отговор

    До коментар #70 от "Сатана Z":

    и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?

    Коментиран от #102

    19:04 04.06.2026

  • 95 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #90 от "Гресиран козяк":

    Пак съдиш по себе си

    19:05 04.06.2026

  • 96 Хм Хм

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Т.е. същото като сега, но ще му казваме вече "пълномащабна война".

    19:06 04.06.2026

  • 97 Хахахахаха

    3 3 Отговор
    Това не бяха ли ракетите които от 20 изстреляни 1 оцелява хахахах, цялата им работа орките им е такава хахахха, жалка, да се учат от руснаците 8 изстреляни циркона нито един свален хахахаха

    19:06 04.06.2026

  • 98 Някои

    3 1 Отговор
    са се взели на сериозно. Започва да става интересно, но и тъжно.

    19:07 04.06.2026

  • 99 си пън

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Дон Корлеоне":

    донкурлапоне,ама как ще копа кат е умрел бе пъпеш

    Коментиран от #105

    19:07 04.06.2026

  • 100 генерал коко

    1 1 Отговор
    Тези украински ракети са като руските роботи-внос са,само ги боядисват...

    19:07 04.06.2026

  • 101 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "очевидно":

    Литва, Латвия и Естония.
    Не бяха ли руска територия ????
    Сега са НАТОВСКА такава

    Коментиран от #107

    19:07 04.06.2026

  • 102 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Та нали демилитаризираш":

    Никав мой не става от патравото джендърско нато ☝️

    Коментиран от #106

    19:09 04.06.2026

  • 103 Путине

    0 2 Отговор
    И БЪЛГАРСКО оръжие тестват в Русия.
    Засега само леко такова.

    19:10 04.06.2026

  • 104 Интересно

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Бялджип":

    Защо не провериш колко деца са загинали от украински оръжия през последните 30 години, и колко от руски? Разликата не е в проценти а в пъти в , ама много пъти!

    19:10 04.06.2026

  • 105 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "си пън":

    Ти откъде разбра ,че обичам да го полапвам ,да не си екстрасенс?Дай да играем тото заедно !

    19:11 04.06.2026

  • 106 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #102 от "Я пъ тоа":

    Натовско оръжие бомби Русия.
    Или не е така.

    Коментиран от #109

    19:11 04.06.2026

  • 107 очевидно

    3 0 Отговор

    До коментар #101 от "Я пъ тоа":

    Те нямат сериозна армия и разчитат само на "гостуващи" дежурни! И само лаят да си търсят боя! :-)

    19:13 04.06.2026

  • 108 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Димитър Георгиев":

    ДАЙ ДА ТИ СПРЕТНА ЕДНА ПЕЛИКАНКА

    Коментиран от #111

    19:14 04.06.2026

  • 109 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "Я пъ тоа":

    Доста натовска карантия събираха за 5те самолета линейки в Жешов след последния удар на Орешник в Осрайна .

    19:14 04.06.2026

  • 110 БАНДЕРСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

    3 0 Отговор
    Дали ще просъществува??

    19:14 04.06.2026

  • 111 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Боруна Лом":

    Готов съм ,можеш на галено и Диди да ми викаш .

    19:15 04.06.2026

  • 112 Хаха

    2 1 Отговор
    Ами тествайте ги тези фламинго към Москва, кво чакате!?
    Тогава СВО ще приключи рязко и Путин ще ви обяви пълномащабна война, бандери...

    19:15 04.06.2026

  • 113 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Димитър Георгиев":

    АБЕ РЪБ , КАКВО ТИ ДАДОХА КРАВАРИТЕ ЗА ТЕЗИ 37 ГОДИНИ?

    19:16 04.06.2026

  • 114 ООрана държава

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ще последва":

    По скоро мирише на Сатан 2... И киев ще е лунен кратер

    19:17 04.06.2026

  • 115 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Я пъ тоа":

    Ех, ЯПАТОЙчо, няма програма
    за даване по 1 000 € на
    хора с руски паспорти❗
    АМА ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ🤔

    19:20 04.06.2026

  • 116 Хи хи хи . Голям майтап !

    0 0 Отговор
    Тия укронацисти докато РУСИЯ не ги унищожи до един марсулите от феса , ще ритат като краваи и после ще се молят за газ ...!!!!

    19:20 04.06.2026

  • 117 БОЛНИТЕ БАНДЕРТРОЛОВЕ

    1 0 Отговор
    Нещо са се превъзбудили. Споко бе, денацификацията иде.

    19:21 04.06.2026

  • 118 1945

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Серьогата":

    руснаците пият одеколон

    19:22 04.06.2026

  • 119 Хи хи

    0 0 Отговор
    Време е и Путин да тества 10-на орешника заредени с ядрени заряди, да видим кво ще остане от Киййййф !!

    19:22 04.06.2026

  • 120 Ами

    1 1 Отговор
    Престанете да препечатате статии от Фокус мокус и да се излагате!
    Това което "творците" наричат балистична ракета "Фламинго“
    и смятат, че е окраинско творение на практика пишат глупости.
    "Фламинго“ е крилата ракета, и не знам какво и е окраинското :)
    Конституцията е на Фау-1, двигателят е английски,
    електрониката френска, а навигацията американска.

    19:22 04.06.2026

  • 121 Хи хи

    0 2 Отговор
    Време е и Путин да тества 10-на орешника заредени с ядрени заряди, да видим кво ще остане от Киййййф !!

    19:23 04.06.2026

  • 122 Пределно ясно!

    2 0 Отговор
    На всички ни е пределно ясно, че крепостните мужици вече губят войната, а Украинската армия в момента е най-боеспособна в Европа. На комунистите не им остава нищо друго, освен да мяукат...

    19:24 04.06.2026

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