Ще ги тестваме първо към Москва! Fire Point започва изпитателни полети на балистичните ракети "Фламинго"

Тестовите полети на украинската балистична ракета "Фламинго“ в посока Москва могат да започнат още това лято или в началото на есента. Това ще стане факт след успешните изпитания на двигателя и първия тестов старт, заяви съоснователят на компанията производител Fire Point Денис Штилерман в интервю за украинското издание "Фокус".

Той разкри, че компанията е планирала да произвежда и отлива големите двигатели в завод в Дания, но проектът е бил преместен след изтичане на информация в медиите. В момента в Украйна се строи ново предприятие за тези дейности.

По думите на Штилерман корпусите, системите за управление и останалите компоненти на ракетата, която е способна да достигне Москва, вече са напълно готови. Остава само да бъде тестван двигателят.

"Ще тестваме двигателя този месец и разчитам в най-скоро време да започнем опитните полети“, посочи той. Штилерман добави, че след първия успешен старт следващите тестови полети могат да бъдат насочени директно към Москва. "Разчитам, че това лято, най-късно в началото на есента, ще започнем тестови полети към Москва“, съобщи съоснователят на Fire Point.

Той отбеляза също, че компанията веднага подготвя серийно производство, вместо да се ограничава само с няколко прототипа. Планът предвижда да бъдат произведени между 10 и 20 ракети за тестови пускове, а след официалното им сертифициране и приемане на въоръжение производството може да нарасне до десетки бройки.

Коментирайки възможните цели, Штилерман заяви, че това е задача на военните. Той обаче предположи, че Украйна би могла да нанася удари по "ключови символични цели“ в Москва като вариант за възпиране на руските атаки срещу гражданската инфраструктура.

Наскоро съоснователят на Fire Point разказа и за проекта "Фрея“ — съвместна украинско-европейска система за противоракетна отбрана за прехващане на руски балистични ракети. По думите му основното оръжие ще бъде ракетата FP-7.x, способна да развива скорост до 2000 м/с и да унищожава цели с помощта на инфрачервена система за насочване. Разработчикът отбеляза, че в проекта са включени европейски производители на радари и системи за управление, а сроковете за пускане на комплекса ще зависят от скоростта на интеграция с партньорите.

Освен това Денис Штилерман заяви по-рано, че бизнесменът Тимур Миндич в продължение на повече от година се е опитвал да придобие 50% от компанията. По думите му първоначалното предложение е било около 100 милиона долара, а впоследствие е нараснало до почти 1 милиард долара. Штилерман твърди, че преговорите са приключили, след като е било предложено да се привлече друго подставено лице като формален акционер. Той потвърди също, че е обсъждал евентуалната сделка с Миндич в апартамента на бизнесмена на улица "Грушевски“ в Киев.