Ще ги тестваме първо към Москва! Fire Point започва изпитателни полети на балистичните ракети "Фламинго"

Тестовите полети на украинската балистична ракета "Фламинго“ в посока Москва могат да започнат още това лято или в началото на есента. Това ще стане факт след успешните изпитания на двигателя и първия тестов старт, заяви съоснователят на компанията производител Fire Point Денис Штилерман в интервю за украинското издание "Фокус".
Той разкри, че компанията е планирала да произвежда и отлива големите двигатели в завод в Дания, но проектът е бил преместен след изтичане на информация в медиите. В момента в Украйна се строи ново предприятие за тези дейности.
По думите на Штилерман корпусите, системите за управление и останалите компоненти на ракетата, която е способна да достигне Москва, вече са напълно готови. Остава само да бъде тестван двигателят.
"Ще тестваме двигателя този месец и разчитам в най-скоро време да започнем опитните полети“, посочи той. Штилерман добави, че след първия успешен старт следващите тестови полети могат да бъдат насочени директно към Москва. "Разчитам, че това лято, най-късно в началото на есента, ще започнем тестови полети към Москва“, съобщи съоснователят на Fire Point.
Той отбеляза също, че компанията веднага подготвя серийно производство, вместо да се ограничава само с няколко прототипа. Планът предвижда да бъдат произведени между 10 и 20 ракети за тестови пускове, а след официалното им сертифициране и приемане на въоръжение производството може да нарасне до десетки бройки.
Коментирайки възможните цели, Штилерман заяви, че това е задача на военните. Той обаче предположи, че Украйна би могла да нанася удари по "ключови символични цели“ в Москва като вариант за възпиране на руските атаки срещу гражданската инфраструктура.
Наскоро съоснователят на Fire Point разказа и за проекта "Фрея“ — съвместна украинско-европейска система за противоракетна отбрана за прехващане на руски балистични ракети. По думите му основното оръжие ще бъде ракетата FP-7.x, способна да развива скорост до 2000 м/с и да унищожава цели с помощта на инфрачервена система за насочване. Разработчикът отбеляза, че в проекта са включени европейски производители на радари и системи за управление, а сроковете за пускане на комплекса ще зависят от скоростта на интеграция с партньорите.
Освен това Денис Штилерман заяви по-рано, че бизнесменът Тимур Миндич в продължение на повече от година се е опитвал да придобие 50% от компанията. По думите му първоначалното предложение е било около 100 милиона долара, а впоследствие е нараснало до почти 1 милиард долара. Штилерман твърди, че преговорите са приключили, след като е било предложено да се привлече друго подставено лице като формален акционер. Той потвърди също, че е обсъждал евентуалната сделка с Миндич в апартамента на бизнесмена на улица "Грушевски“ в Киев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ще последва
Коментиран от #12, #43, #46, #58, #114
18:22 04.06.2026
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #32, #45, #55
18:22 04.06.2026
4 Пич
И да започне пълномащабна война!!!
Коментиран от #15, #30, #96
18:22 04.06.2026
5 12343211
Коментиран от #77
18:23 04.06.2026
6 Боруна Лом
Коментиран от #16
18:23 04.06.2026
7 Молодцьi
Коментиран от #21
18:23 04.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 БУНКЕРА!
18:23 04.06.2026
10 Само в сънищата ти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":стено варосана.
18:24 04.06.2026
11 Димо
Коментиран от #62
18:24 04.06.2026
12 Нека да пиша
До коментар #2 от "Ще последва":Сармат ,смешник . Плашиш гаргите.
18:24 04.06.2026
13 Атина Палада
Коментиран от #19, #25
18:25 04.06.2026
14 Крайно време е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Русия да удари доставчиците, така както това прави Иран.
18:25 04.06.2026
15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #4 от "Пич":Клепар,коя година се пада от СВО-от?
18:25 04.06.2026
16 Димитър Георгиев
До коментар #6 от "Боруна Лом":Ще се занулиш ти! С тази неграмотност и преклонение пред Москва!
Коментиран от #108, #113
18:25 04.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Димитър Георгиев
18:27 04.06.2026
19 Всичко по реда си.
До коментар #13 от "Атина Палада":да изчакаме бункерният плъх да напълни куфарчето викам.
18:28 04.06.2026
20 Изтриха поста на последния софиянец
До коментар #8 от "Нека да пиша":Беше написал, че това са английски ракети и Лондон ще гори. Страх тресе атлантическата ко.ч.ина
18:28 04.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Без име
18:28 04.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Петър
18:28 04.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 баба Меца
Коментиран от #63, #93
18:30 04.06.2026
27 Българин
18:30 04.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хмм
18:31 04.06.2026
30 Бялджип
До коментар #4 от "Пич":Украйна избива цивилни-жени, деца. Това е тероризъм. Мисля, че Русия трябва да промени името на военната операция с антитерористична!
Коментиран от #104
18:31 04.06.2026
31 Дон Корлеоне
Коментиран от #99
18:32 04.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Русия вече не е бензиноколонка.
Коментиран от #42
18:33 04.06.2026
34 Копейко
18:34 04.06.2026
35 Хахахаха
18:34 04.06.2026
36 Костадинов
18:35 04.06.2026
37 Госあ
Коментиран от #61
18:36 04.06.2026
38 Софиянец
18:36 04.06.2026
39 Русия се превръща в тестова площадка
18:36 04.06.2026
40 Браво
18:36 04.06.2026
41 Мишел
Коментиран от #50, #66
18:36 04.06.2026
42 Серьогата
До коментар #33 от "Русия вече не е бензиноколонка.":Важно е водка да има
Коментиран от #118
18:37 04.06.2026
43 Хих
До коментар #2 от "Ще последва":Сармата нещо гръмна, взриви полигона и изтрепа инжинерите.
Да не си бил в пияна-кома?
Коментиран от #52
18:38 04.06.2026
44 Зеленски бомби Путин
18:38 04.06.2026
45 Хи хи
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Немско име е това
18:39 04.06.2026
46 Нищо не може да променят
До коментар #2 от "Ще последва":нито Сармат, нито Орешник и т.н. Никакво оръжие, камо ли пък ядрено не може да спаси Русия от позора. Дори напротив - ще увеличи още повече и бездруго огромното унижение на руската армия. Самата Русия ще бъде заличена от САЩ и Китай, ако реши да превърне войната в ядрена, с превантивни удари.
18:39 04.06.2026
47 хххххххх
18:39 04.06.2026
48 Мозес
18:39 04.06.2026
49 Даа!
18:39 04.06.2026
50 Я пъ тоа
До коментар #41 от "Мишел":Украйна прави редовни полети на
Хаймърс, Атакамс, Сторм шадоу, Скалп, към Русия.
18:40 04.06.2026
51 Путлер
За Полша и Прибалтика да не говорим!
Браво, Путлер!
Коравите украинци ще му изпият мозъка!
Коментиран от #71
18:40 04.06.2026
52 варна
До коментар #43 от "Хих":преди десетина дни и орешник гръмна в установката и рани ватенки
18:40 04.06.2026
53 Хъ хъ хъ
хъ хъ хъ
18:40 04.06.2026
54 Фори
Коментиран от #59
18:40 04.06.2026
55 Штилерман е евреин
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Както повечето евреи е добре образован и с връзки по цял свят. А сега можеш да се погледнеш в огледалото.
18:41 04.06.2026
56 Путине
18:41 04.06.2026
57 ужас
Коментиран от #88
18:42 04.06.2026
58 Морски
До коментар #2 от "Ще последва":И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници и сармати и превземането на Киев от руската мечка.😅🐻 😅🐻 😅
Коментиран от #64
18:42 04.06.2026
59 Я пъ тоа
До коментар #54 от "Фори":Затова ли разбомбиха руските рафинерии и складовете за оръжия в Русия.
18:42 04.06.2026
60 А ГДЕ
18:43 04.06.2026
61 Руската пропаганда
До коментар #37 от "Госあ":Не прави от човека глупак.Тя го намира.
18:43 04.06.2026
62 Мишел
До коментар #11 от "Димо":Досега единственият успешен удар на Украйна срещу Москва, е от преди три години, когато украински дрон, пуснат край Москва, с шашка "артилерийски гръм" счупи няколко керемиди на покрива на сграда в Кремъл.
18:44 04.06.2026
63 0001
До коментар #26 от "баба Меца":Баба Меца не знае на кой свят се намира 😂
18:44 04.06.2026
64 Я пъ тоа
До коментар #58 от "Морски":Морски наа дуйй шнор.Хелла ,знам че морските сте специалисти в това .
Коментиран от #69
18:44 04.06.2026
65 Атина Палада
18:44 04.06.2026
66 Мило ми мишленце,
До коментар #41 от "Мишел":Москва обстрелва украинските градове вече 1560 дни и временно е заседнала пред Мала Токмачка. А бе временно - към година и нещо.
18:44 04.06.2026
67 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #72
18:45 04.06.2026
68 Путине
Сега те почват и с фламингото.
18:46 04.06.2026
69 Чиниш ми се
До коментар #64 от "Я пъ тоа":Руски минедчия.
Коментиран от #76, #84, #87
18:46 04.06.2026
70 Сатана Z
ще посети Киев.
Коментиран от #73, #83, #94
18:47 04.06.2026
71 Това, заедно с
До коментар #51 от "Путлер":тоталната загуба на влияние се нарича геополитическа катастрофа. Пълен руски крах.
18:48 04.06.2026
72 ЯМХ
До коментар #67 от "🦁ЩЩД🦁":Каквото повикало,това и отвърнало
Коментиран от #80
18:49 04.06.2026
73 Я пъ тоа
До коментар #70 от "Сатана Z":То и минтмънт ЩЕ посети Москва, Вервай ми.
Коментиран от #78
18:50 04.06.2026
74 хаха
Тия наистина искат да предизвикат война НАТО-Русия. Дано някак им се спрат плановете, че българи и румънци ще сме първите да умираме за лудостта на Урсула, Кайя, Макрон, Мерц и Стармър.
18:50 04.06.2026
75 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А България докога ще хрантути укромераклиите "за море"❗❓
Коментиран от #79
18:51 04.06.2026
76 Путине
До коментар #69 от "Чиниш ми се":Кога стана мишена номер 1 за НАТО.
18:52 04.06.2026
77 хаха
До коментар #5 от "12343211":Като гледам какви йес мени сме, като нищо вече да има завод в България и да не ни го кажат никога до някое изявление на Рюте да ни благодари. Нали и американски самолети за Иран грам не бяхме приемали, а било само за учение, докато батко Рубио ни похвали как още преди запитване дали ще позволим сме казали "Йес, бате!"?
18:52 04.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Я пъ тоа
До коментар #75 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":То България хрантути и "рускомераклиите" за море
В България са доста повече от украинците.
Коментиран от #115
18:54 04.06.2026
80 🦁ЩЩД🦁
До коментар #72 от "ЯМХ":😄Събрахме се,старите свързочници😄! 30 години и кусур от казармата и още го помня морза! Особено мръсните думи.
18:55 04.06.2026
81 Я пъ тоа
До коментар #78 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Питай Путин, да ти обясни....
18:55 04.06.2026
82 Фашистки мечти не са безплатни!
18:55 04.06.2026
83 Кирпича
До коментар #70 от "Сатана Z":Името на адаша ти е ЛАНО.
18:56 04.06.2026
84 Дядо Алино
До коментар #69 от "Чиниш ми се":Я.М.Х. бре кюстендилски гьоотт веррен !
18:56 04.06.2026
85 Путине
18:56 04.06.2026
86 Путине
Нали беше бензиностанция.
Или ВСУ ти разби рафинериите.
Коментиран от #90
18:59 04.06.2026
87 Я пъ тоа
До коментар #69 от "Чиниш ми се":Явно не разбра тънкия намек Морски,Лап Пай У Йоттт бре хъесосс !
18:59 04.06.2026
88 Ако знам откъде
До коментар #57 от "ужас":ще минеш с Ламборджинито ще те блъсна и с валяк. При такава скорост блестиш на радара от йонизационната следа и не можеш да маневрираш.
19:00 04.06.2026
89 Ами
Единственият вариант е, окраинците да ги изстрелват
от Естония така както правят с дроновете. Но не вярвам,
естонците са чак толкова глупави че да се съгласят :)
19:00 04.06.2026
90 Гресиран козяк
До коментар #86 от "Путине":Що ти е бензин бе педикюр,щом ползваш тротинетка 🛴 ?
Коментиран от #95
19:01 04.06.2026
91 очевидно
Коментиран от #101
19:02 04.06.2026
92 Штилерман,
19:03 04.06.2026
93 Фют
До коментар #26 от "баба Меца":Това означава, че целия свят ли ще подпукат, щото и в България има украинци.
Да ги изгоним докато е време.
19:03 04.06.2026
94 Та нали демилитаризираш
До коментар #70 от "Сатана Z":и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?
Коментиран от #102
19:04 04.06.2026
95 Я пъ тоа
До коментар #90 от "Гресиран козяк":Пак съдиш по себе си
19:05 04.06.2026
96 Хм Хм
До коментар #4 от "Пич":Т.е. същото като сега, но ще му казваме вече "пълномащабна война".
19:06 04.06.2026
97 Хахахахаха
19:06 04.06.2026
98 Някои
19:07 04.06.2026
99 си пън
До коментар #31 от "Дон Корлеоне":донкурлапоне,ама как ще копа кат е умрел бе пъпеш
Коментиран от #105
19:07 04.06.2026
100 генерал коко
19:07 04.06.2026
101 Я пъ тоа
До коментар #91 от "очевидно":Литва, Латвия и Естония.
Не бяха ли руска територия ????
Сега са НАТОВСКА такава
Коментиран от #107
19:07 04.06.2026
102 Я пъ тоа
До коментар #94 от "Та нали демилитаризираш":Никав мой не става от патравото джендърско нато ☝️
Коментиран от #106
19:09 04.06.2026
103 Путине
Засега само леко такова.
19:10 04.06.2026
104 Интересно
До коментар #30 от "Бялджип":Защо не провериш колко деца са загинали от украински оръжия през последните 30 години, и колко от руски? Разликата не е в проценти а в пъти в , ама много пъти!
19:10 04.06.2026
105 Дон Корлеоне
До коментар #99 от "си пън":Ти откъде разбра ,че обичам да го полапвам ,да не си екстрасенс?Дай да играем тото заедно !
19:11 04.06.2026
106 Я пъ тоа
До коментар #102 от "Я пъ тоа":Натовско оръжие бомби Русия.
Или не е така.
Коментиран от #109
19:11 04.06.2026
107 очевидно
До коментар #101 от "Я пъ тоа":Те нямат сериозна армия и разчитат само на "гостуващи" дежурни! И само лаят да си търсят боя! :-)
19:13 04.06.2026
108 Боруна Лом
До коментар #16 от "Димитър Георгиев":ДАЙ ДА ТИ СПРЕТНА ЕДНА ПЕЛИКАНКА
Коментиран от #111
19:14 04.06.2026
109 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #106 от "Я пъ тоа":Доста натовска карантия събираха за 5те самолета линейки в Жешов след последния удар на Орешник в Осрайна .
19:14 04.06.2026
110 БАНДЕРСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
19:14 04.06.2026
111 Димитър Георгиев
До коментар #108 от "Боруна Лом":Готов съм ,можеш на галено и Диди да ми викаш .
19:15 04.06.2026
112 Хаха
Тогава СВО ще приключи рязко и Путин ще ви обяви пълномащабна война, бандери...
19:15 04.06.2026
113 Боруна Лом
До коментар #16 от "Димитър Георгиев":АБЕ РЪБ , КАКВО ТИ ДАДОХА КРАВАРИТЕ ЗА ТЕЗИ 37 ГОДИНИ?
19:16 04.06.2026
114 ООрана държава
До коментар #2 от "Ще последва":По скоро мирише на Сатан 2... И киев ще е лунен кратер
19:17 04.06.2026
115 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #79 от "Я пъ тоа":Ех, ЯПАТОЙчо, няма програма
за даване по 1 000 € на
хора с руски паспорти❗
АМА ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ🤔
19:20 04.06.2026
116 Хи хи хи . Голям майтап !
19:20 04.06.2026
117 БОЛНИТЕ БАНДЕРТРОЛОВЕ
19:21 04.06.2026
118 1945
До коментар #42 от "Серьогата":руснаците пият одеколон
19:22 04.06.2026
119 Хи хи
19:22 04.06.2026
120 Ами
Това което "творците" наричат балистична ракета "Фламинго“
и смятат, че е окраинско творение на практика пишат глупости.
"Фламинго“ е крилата ракета, и не знам какво и е окраинското :)
Конституцията е на Фау-1, двигателят е английски,
електрониката френска, а навигацията американска.
19:22 04.06.2026
121 Хи хи
19:23 04.06.2026
122 Пределно ясно!
19:24 04.06.2026