Ричард Алибегов: Заплатите в ресторантьорството в България са по-високи от тези в Гърция и Испания

Разходите ни се вдигат ежедневно. Заплатите в ресторантьорството и хотелиерството в България са по-високи от тези в Гърция и Испания. Това се дължи на факта, че няма хора за работа, а не, защото имаме по-високи приходи. Принудени сме да плащаме високи заплати, за остават хората да работят.
Това каза в предаването "Денят на живо" Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията (БАЗ).
"90% от нас предпочитат да работят с българи, а не с хора от трети страни. Проблемът е, че хората не искат да работят в този сектор и това не се дължи на заплати или осигуровки. Няма нищо вярно в приказките, че при нас заплатите са лоши или осигуряваме на 4 часа. Това са отживелици. Младите хора не желаят да работят физически труд, а в ресторантьорството и хотелиерството е точно физически труд. Нямам никакви очаквания. В последните 2-3 години какво се говореше в предизборната кампания нямаше нищо общо с реалността. Последните 2-3 години бяхме излъгани много пъти. Сега също в предизборната кампания се говореха всякакви неща и сега нищо. Браншът няма никакви очаквания", категоричен бе той.
"При нас има едно разделение, защото не може хотелиерския сектор да е със ставка 9%, а ние ресторантите да сме с 20%. Няма логика един и същ бранш да е на две ставки. Ние трябва да вдигаме цените и оборотът се вдига, но и разходите ни се вдигат. Чух да се казва, че от 2019 година цените в ресторантите са се вдигнали със 100%. Така е, но токът се вдигна с 300% за същия период. Заплатите също се вдигнаха с 300%, водата, наеми, всичко се вдигна с над 100%. Няма как при нас от година за година да се вдигат цените със 100% и да станат двойни, защото хората няма да ги платят. Имам усещането, че в другите сфери един лев стана евро. Преди, когато извикаш майстор да поправи нещо вкъщи, му се даваха 80-100 лева, а сега се дават 80-100 евро, но от НАП проверяват всеки ден ресторанти и кафенета дали не са вдигнали цените", завърши Ричард Алибегов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #27
18:10 04.06.2026
2 хаха
Коментиран от #38
18:11 04.06.2026
3 А условията
18:12 04.06.2026
4 Последния Софиянец
18:12 04.06.2026
5 ДрайвингПлежър
Българина явно нище парите да го развращават и ска да се мъчи в гърция камериер/ка на ниска заплатка?!!
... ем добре!
18:13 04.06.2026
6 ревльо за пари
18:14 04.06.2026
7 рецепта
18:14 04.06.2026
8 На Ганьовите
18:15 04.06.2026
9 Гост
18:15 04.06.2026
10 12343211
18:15 04.06.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #14
18:16 04.06.2026
12 Ричи, батка, да та светна
Коментиран от #19
18:19 04.06.2026
13 Анонимен
18:19 04.06.2026
14 СВО 1 561 дни РЕЗИЛ
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Недей така за колегата кръчмар. Не е колегиално.
След като Баце вече не е на власт, то е време този да организира някое протестче.
18:20 04.06.2026
15 А,защо не се осигуряват
18:31 04.06.2026
16 Mими Кучева🐕🦺
18:32 04.06.2026
17 ТНТ
18:36 04.06.2026
18 Всеки си има достойнство !
Какъв Труд да Полага !
При скъпотията !
Наоколо !
Съвсем естествено Е !
Заплатите Да са По-Високи от Всякъде другаде ?
Където Живота Е По - Евтин !
18:38 04.06.2026
19 После
До коментар #12 от "Ричи, батка, да та светна":събирате ли си боклуците....
18:41 04.06.2026
20 Смешен плач
Че трябва пак да се приемат лобистки закони, които да са в полза на ресторантьорския бранш? Не сте ли малко нагли да занимавате отново цялата държава със себе си?
18:44 04.06.2026
21 Новичок
18:45 04.06.2026
22 Дик диверсанта
леля Цецка те закриляше.
18:53 04.06.2026
23 Факт
18:56 04.06.2026
24 АЛИ БЕГОВ СТАВАШЕ ЗА МНОГО ОСОБЕН
19:00 04.06.2026
25 Долна лъжа
19:00 04.06.2026
26 Муки
19:02 04.06.2026
27 пешо
До коментар #1 от "име":нищо не оставям
19:03 04.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Де да
19:09 04.06.2026
30 Калев
19:10 04.06.2026
31 Тоя
19:11 04.06.2026
32 Сервитьор
19:13 04.06.2026
33 Исторически парк
19:15 04.06.2026
34 Икономист
19:15 04.06.2026
35 ужас
19:21 04.06.2026
36 Икономис
19:21 04.06.2026
37 Квадрат 13
19:23 04.06.2026
38 Ще има и още
До коментар #2 от "хаха":Туй скочило със 100%, онуй с 300%.....
Е, тогава какво ще се постигне с намалена ставка на ДДС-то ? НИЩО !!
Точно както и преди. Нещо не го видяхме в ресторантските менюта туй намаление тогава на ДДС-то.
Никакви отстъпки !!
19:23 04.06.2026