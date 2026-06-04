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Ричард Алибегов: Заплатите в ресторантьорството в България са по-високи от тези в Гърция и Испания

Ричард Алибегов: Заплатите в ресторантьорството в България са по-високи от тези в Гърция и Испания

4 Юни, 2026 18:08 1 825 38

  • ричард алибегов-
  • заплати-
  • ресторантьорство

Това се дължи на факта, че няма хора за работа, а не, защото имаме по-високи приходи. Принудени сме да плащаме високи заплати, за остават хората да работят

Ричард Алибегов: Заплатите в ресторантьорството в България са по-високи от тези в Гърция и Испания - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разходите ни се вдигат ежедневно. Заплатите в ресторантьорството и хотелиерството в България са по-високи от тези в Гърция и Испания. Това се дължи на факта, че няма хора за работа, а не, защото имаме по-високи приходи. Принудени сме да плащаме високи заплати, за остават хората да работят.

Това каза в предаването "Денят на живо" Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията (БАЗ).

"90% от нас предпочитат да работят с българи, а не с хора от трети страни. Проблемът е, че хората не искат да работят в този сектор и това не се дължи на заплати или осигуровки. Няма нищо вярно в приказките, че при нас заплатите са лоши или осигуряваме на 4 часа. Това са отживелици. Младите хора не желаят да работят физически труд, а в ресторантьорството и хотелиерството е точно физически труд. Нямам никакви очаквания. В последните 2-3 години какво се говореше в предизборната кампания нямаше нищо общо с реалността. Последните 2-3 години бяхме излъгани много пъти. Сега също в предизборната кампания се говореха всякакви неща и сега нищо. Браншът няма никакви очаквания", категоричен бе той.

"При нас има едно разделение, защото не може хотелиерския сектор да е със ставка 9%, а ние ресторантите да сме с 20%. Няма логика един и същ бранш да е на две ставки. Ние трябва да вдигаме цените и оборотът се вдига, но и разходите ни се вдигат. Чух да се казва, че от 2019 година цените в ресторантите са се вдигнали със 100%. Така е, но токът се вдигна с 300% за същия период. Заплатите също се вдигнаха с 300%, водата, наеми, всичко се вдигна с над 100%. Няма как при нас от година за година да се вдигат цените със 100% и да станат двойни, защото хората няма да ги платят. Имам усещането, че в другите сфери един лев стана евро. Преди, когато извикаш майстор да поправи нещо вкъщи, му се даваха 80-100 лева, а сега се дават 80-100 евро, но от НАП проверяват всеки ден ресторанти и кафенета дали не са вдигнали цените", завърши Ричард Алибегов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    28 1 Отговор
    Спрях да оставям бакшиши от по 10-20% при тези цени в заведенията. Макс 5%.

    Коментиран от #27

    18:10 04.06.2026

  • 2 хаха

    55 0 Отговор
    Прави ДДС-то на кръчмарите и хотелиерите 25%, че да млъкне този мазен чобанин.

    Коментиран от #38

    18:11 04.06.2026

  • 3 А условията

    24 0 Отговор
    и сигурността са кръгла нула !

    18:12 04.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 18 Отговор
    Аз в моето заведение плащам по 200 евро надница на готвачите.

    18:12 04.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    40 1 Отговор
    Интересно... според Алибега хората търчат навън за по-ниски заплати?!
    Българина явно нище парите да го развращават и ска да се мъчи в гърция камериер/ка на ниска заплатка?!!

    ... ем добре!

    18:13 04.06.2026

  • 6 ревльо за пари

    31 1 Отговор
    А този само като го зърнах , и обилно .ОВЪРНАХ !!!

    18:14 04.06.2026

  • 7 рецепта

    35 0 Отговор
    Затваря бе Алибегов , що се мъчиш ?

    18:14 04.06.2026

  • 8 На Ганьовите

    23 0 Отговор
    ресторантьори , без хал хабер от кулинария и ресторантьорство , без хигиена , етика и естетика , няма кой да бачка и да обира пешкира ! При това с договор от ден за ден !

    18:15 04.06.2026

  • 9 Гост

    34 0 Отговор
    Айде почна се, всяка година едни и същи излизат по едно и също време...

    18:15 04.06.2026

  • 10 12343211

    30 0 Отговор
    Я, па аз се чудя на познатите си що не се връщат...,не искали да взимат толкова много пари!

    18:15 04.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    И тоя тъп гербера.ст преключи

    Коментиран от #14

    18:16 04.06.2026

  • 12 Ричи, батка, да та светна

    32 0 Отговор
    Откак се стопли времето в събота и неделя вместо да ходим на ресторант с фамилията си правим пикник. Хапваме си вкусна домашна храна на чист въздух и от това цент не влиза в ресторантите. Други хора също го правят и все повече ще го правят. Ти си се оплаквай, ама не ми пречиш.

    Коментиран от #19

    18:19 04.06.2026

  • 13 Анонимен

    17 0 Отговор
    Дааа бе, направо счетоводителите им завиждат на сервитьорките! А хотелите докога ще ги дотираме с по-ниска ставка за ДДС-то?

    18:19 04.06.2026

  • 14 СВО 1 561 дни РЕЗИЛ

    15 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Недей така за колегата кръчмар. Не е колегиално.
    След като Баце вече не е на власт, то е време този да организира някое протестче.

    18:20 04.06.2026

  • 15 А,защо не се осигуряват

    13 0 Отговор
    На реалното ,което взимат?Защо произвеждате сива икономика,г-н мъж на Сачева Герберска?

    18:31 04.06.2026

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 1 Отговор
    Алидагоебов е свързващото звено между човека и маймуната.🦍🦍🦍🥳🤣👍

    18:32 04.06.2026

  • 17 ТНТ

    21 1 Отговор
    Алибегчо ,хайде бЕгай у лево,паля колата отивам в Гърция на заведение,където има по качествено обслужване,бързо обслужване, качествени продукти нямащи нищо общо с това което предлагатв тук,собственичката ме посреща на вратата и ме изпраща до вратата , а накрая аз съм доволен и сметката ми е с 25-30% по малка от кръчмите в милата ни държава.

    18:36 04.06.2026

  • 18 Всеки си има достойнство !

    4 1 Отговор
    И Всеки решава !

    Какъв Труд да Полага !

    При скъпотията !

    Наоколо !

    Съвсем естествено Е !

    Заплатите Да са По-Високи от Всякъде другаде ?

    Където Живота Е По - Евтин !

    18:38 04.06.2026

  • 19 После

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ричи, батка, да та светна":

    събирате ли си боклуците....

    18:41 04.06.2026

  • 20 Смешен плач

    12 0 Отговор
    И какво иска да ни каже този субект?
    Че трябва пак да се приемат лобистки закони, които да са в полза на ресторантьорския бранш? Не сте ли малко нагли да занимавате отново цялата държава със себе си?

    18:44 04.06.2026

  • 21 Новичок

    10 0 Отговор
    За майсторите се хванал ,една пица е 17 евро. а беше 15лв.Пфу...

    18:45 04.06.2026

  • 22 Дик диверсанта

    5 0 Отговор
    Всички злини ви се стовариха, заради 9 процента ДДС, коетот години плащахте, а всички други 20 процента.
    леля Цецка те закриляше.

    18:53 04.06.2026

  • 23 Факт

    4 0 Отговор
    Лъжеш та се кинеш...

    18:56 04.06.2026

  • 24 АЛИ БЕГОВ СТАВАШЕ ЗА МНОГО ОСОБЕН

    8 0 Отговор
    УПРАИТЕЛ НА НЕФТОХИМА , КАК ТАКА ОНАЯ КРАВА ДЕТО МУ ЯДЕ ПИЦИТЕ НЕ ГО УРЕДИ ТОЯ БОКЛУК ?

    19:00 04.06.2026

  • 25 Долна лъжа

    12 0 Отговор
    На кого ги приказваш тези глупости лъжец. В България са най - ниските заплати в тези браншове. И го знам защото работя 20 години в хотелиерството. И за това искате да оставите българите без работа като вкарате евтини работници от трети страни. Но те не ви излизат по-евтино напротив точно обратното. Като им осигурите квартира и им плащате сметките даже идват от горе. А и да не говорим, че не давате платения годишен отпуск на персонала си даже си го изработват още веднъж зада излязат.

    19:00 04.06.2026

  • 26 Муки

    9 0 Отговор
    Като не ти е Ок !!!! ЗАТВАРАШ

    19:02 04.06.2026

  • 27 пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    нищо не оставям

    19:03 04.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Де да

    2 0 Отговор
    Можеше да се каже същото и за качеството...

    19:09 04.06.2026

  • 30 Калев

    2 0 Отговор
    Толкова много политически " частници" в туризма станахте , че е време майките ,сестрите и най-вече любовниците политички да си вземете на работа. когато ви правеха какви ли не отстъпки и облаги за бранша ,вие / без уважение / не спряхте да си вдигате цените на услугите . Сега да ви е солено с Шопска за 12 евро 300 грама без печен пипер и със сирене някаква каша. Пакистанците ,узбеките и те ще избягат на запад . Само един трамплин сте.

    19:10 04.06.2026

  • 31 Тоя

    5 0 Отговор
    нещастник наистина си вярва!

    19:11 04.06.2026

  • 32 Сервитьор

    5 0 Отговор
    АМАН ОТ ТОЗ ЛЪЖЕЦ БЕ! АЗ ЗАКО ТОГАВА ИЗБЯГАХ В ИТАЛИЯ ОТ РЕСТОРАНТА ТИ ДЕТО ДЪРЖИШ РАЗВАЛЕНО МЕСО?!

    19:13 04.06.2026

  • 33 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Ако бяха по ниски нямаше да бягат навън бе алибег 😉

    19:15 04.06.2026

  • 34 Икономист

    3 0 Отговор
    30% ДДС ЗА НАГЛИТЕ РЕСТОРАНТЬОРИ!

    19:15 04.06.2026

  • 35 ужас

    2 0 Отговор
    Тоя като му видя външния вид и ми се отщтява да се храня изобщо, камо ли да отида в негов ресторант. Не бих искал такова немито , неподстригано и небръснато същество да ми сервира. А той е шеф на всички ресторанти.

    19:21 04.06.2026

  • 36 Икономис

    1 0 Отговор
    миризливия копанар лъже

    19:21 04.06.2026

  • 37 Квадрат 13

    0 0 Отговор
    Убеден съм, че този и компания създадоха картел в ресторантьорския бранш. Ковид + картел + презастрояване и битовите и евтини квартални кръчми изчезнаха. Този да си яде и пие сам в заведението.

    19:23 04.06.2026

  • 38 Ще има и още

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Туй скочило със 100%, онуй с 300%.....
    Е, тогава какво ще се постигне с намалена ставка на ДДС-то ? НИЩО !!
    Точно както и преди. Нещо не го видяхме в ресторантските менюта туй намаление тогава на ДДС-то.
    Никакви отстъпки !!

    19:23 04.06.2026

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