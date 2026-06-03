Асен Василев: Режат пенсионерите, а придвижилият договора с "Боташ" ще получава 18 минимални заплати в ДКК или €12 000 месечно

Заплатата на Росен Христов, който като служебен министър на енергетиката придвижи договора "Боташ" ще е в размер на 18 минимални заплати, или 11 160 евро в Държавната консолидационна компания. Това обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в парламента в сряда.
Христов бе назначен в ръководството на ДКК, а проверка на Mediapool показа, че той вече е вписан от Търговския регистър.
"Оттам да започнем, а не да посягаме на пенсионерите", заяви Асен Василев при обсъждането за премахване на ковид добавките към новите пенсии. Той отбеляза, че ако се пенсионирате на 30 юни, ще получите 30 евро повече, ако се пенсионирате на 1 юли, ще получите 30 евро по-малко. По думите му тази част струва 25 млн. евро, колкото ще платим по договора с "Боташ" за неполучени доставки за следващите 40 дни.
Константин Проданов от "Прогресивна България" не отрече и добави, че споделя възмущението от "безобразно високите заплати в някои дружества" и даде заявка да се действа "безкомпромисно", като се започне с "особения управител, ваш добър приятел". По-късно през деня кабинетът Радев освободи Румен Спецов като особен управител на “Лукойл”.
Проданов допълни, че в "идеалния вариант с бездънна каца с публичен ресурс можехме да поливаме навсякъде, но ние сме в ситуацията на Израел в пустинята и трябва напояване, там където има най-много нужда".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #49
20:38 03.06.2026
2 Перо
Коментиран от #29, #69
20:39 03.06.2026
3 Без майтап
20:39 03.06.2026
4 Да,бе
20:39 03.06.2026
5 Гост
20:40 03.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 тоз пък
20:40 03.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пич
20:42 03.06.2026
10 Пловдив
Коментиран от #61
20:42 03.06.2026
11 Българин
Коментиран от #23
20:43 03.06.2026
12 Нуждаещ се пенсионер
20:44 03.06.2026
13 Опа
20:44 03.06.2026
14 Удри
20:45 03.06.2026
15 дядото
Коментиран от #19
20:46 03.06.2026
16 Кокорчо
Скрий се като Кики Тъпото
Радев е избора на народа и вие сте аут
20:46 03.06.2026
17 Мимо
20:47 03.06.2026
18 Чукча писател
20:48 03.06.2026
19 Анонимен
До коментар #15 от "дядото":Радев лично назначи шарлатаните Василев с розовото прасе и платените протести с бандитите по улиците докараха Радев да завладее цялата власт и цялата държава Истинска завладяна е сега от модел Радев Оставка
20:49 03.06.2026
20 Смятай
Коментиран от #31
20:50 03.06.2026
21 детски смях
20:51 03.06.2026
22 УСЕЩА ЧЕ ПЕТРОХАН
Коментиран от #30
20:51 03.06.2026
23 Анонимен
До коментар #11 от "Българин":Наследство хахахаха Радев колко служебни имаше през последните 5 години Радев лично назначи шарлатаните Радев какво ли не направи за да стигне до този момент за да завладее цялата власт През тези години само се рушеше лъжеше крадеше
Коментиран от #56, #98
20:51 03.06.2026
24 Асен Василев е харвардски Гений!!!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И миналата година този бюджет не беше добър. Неуки фалшиви финансисти със съмнителни дипломи като Нужка Петкова се упражняват върху цяла България!
Слушайте бете сиъАсен Василев, само можете да се учите от него. Не напразна е завършил финанси в най-престижния университет в Света. Туй Нужки Питкови, Владовци Горанови не може да припарят до Харвард, камо ли да го завъпшат успешно!
Коментиран от #28
20:51 03.06.2026
25 Прав е Асен Василев
Коментиран от #66
20:52 03.06.2026
26 Бях точен с парите
20:52 03.06.2026
27 Психо
20:53 03.06.2026
28 Последния Софиянец
До коментар #24 от "Асен Василев е харвардски Гений!!!":Този гений бутна Валутният борд който ни пазеше 30 години и ни качи на Титаник.
20:53 03.06.2026
29 Наш гиди Асенчо
До коментар #2 от "Перо":Ту му млякото горещо, ту пък друго нещо ..
Пудели, пачки, петрохански ужас, кметове секранти, бабини алини,
20:55 03.06.2026
30 Къв Петрохан те хапе теб бре
До коментар #22 от "УСЕЩА ЧЕ ПЕТРОХАН":Тази Шишевао-Бойкова дъвка за отклоняване на вниманието се изтърка вече.
Лъснаха ГЕРБерските/ ДПСарски измами в бюджети, в незаконни строителства в Баба Алино, където Йордан Цонев - Ментата от ДПС си купил незаконна къщичка с басейнче.
Коментиран от #42
20:55 03.06.2026
31 Не е една
До коментар #20 от "Смятай":12 моделки возеше до Париж на 4 курса с по 3 от тях. .И точно след като го пуснаха от ареста след 72-часовото задържане и махаше на бедните хорица по улиците за подигравка ...оставка радев и на съд
20:56 03.06.2026
32 Компира
20:56 03.06.2026
33 Ами
20:57 03.06.2026
34 Асен Василев е интелигентен политик!
Логично е първо да има прозрачност, контрол и разум в разходите на държавните дружества, преди да се посяга към доходите на хора, които разчитат на всяко увеличение. В крайна сметка справедливостта в бюджета не е въпрос на лозунги, а на последователни решения и равни стандарти за всички.
20:58 03.06.2026
35 Питам и чакам отговор
КАКВО СТАНА С ПУМАТА КОЯТО СЕ РАЗХОЖДАШЕ ОКОЛО ШУМЕН?!?!?
Защо се замлъкна за животинката ....
Коментиран от #37
20:59 03.06.2026
36 Румен Радев ви измами!! Хак да ви е!!
20:59 03.06.2026
37 Не е по темата!
До коментар #35 от "Питам и чакам отговор":Я къш!
20:59 03.06.2026
38 Прогресивна България са въздух под наляг
21:00 03.06.2026
39 Васил
21:01 03.06.2026
40 Дадохте властта на ПБ, а "духайтесупата"
21:01 03.06.2026
41 Неизвестния депутат
21:02 03.06.2026
42 ЩЕ ЧУЕШ ЩЕ ВИДИШ
До коментар #30 от "Къв Петрохан те хапе теб бре":И ТИ И ПЕПЕДЕРИБЕЙЦИТЕ. ТАМ ПРИ ТЯХ Е ЗАРОВЕНО КУЧЕТО И ШИШКО И ТУУПКО СИ МЪЛЧАХА ГОДИНА И ЯКО ТЕ ЛАПАХА.
21:02 03.06.2026
43 Приоритетите на измамниците ПБ
21:03 03.06.2026
44 Демерджиев
21:04 03.06.2026
45 До месец мунчо ако не изритан
21:04 03.06.2026
46 Парадокс БГ
21:05 03.06.2026
47 ПБ са аматьори
21:05 03.06.2026
48 ПБ ще ни загробят със заеми
21:06 03.06.2026
49 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Константин Проданов е по-тъп и от Радев. А баща му е бил в ЦК на БКП при Възродителния процес
21:06 03.06.2026
50 ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите
Коментиран от #57
21:07 03.06.2026
51 Оставка
21:08 03.06.2026
52 Умен по цялата глава
21:08 03.06.2026
53 Асен Василев мисли за Хората!!!
21:09 03.06.2026
54 Този крадец и лъжливо недоразумение
21:09 03.06.2026
55 Само
Коментиран от #87
21:09 03.06.2026
56 Йордан
До коментар #23 от "Анонимен":Последните сл.правителства не бяха на Радев бе шматарок ,те бяха на герб по домовата книга,кво се прайте на ударени.Герб, дпс, ппдб и сие ни загробиха, аре бегай.
Коментиран от #113
21:10 03.06.2026
57 Анонимен
До коментар #50 от "ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите":Я само да ни обясниш откога са тези високи заплати в публичния сектор?От два месеца?От сглобката?
21:10 03.06.2026
58 пешо
21:10 03.06.2026
59 Патриот
21:11 03.06.2026
60 Софийски селянин,Пенсионер
И в правителството на Румен Радев започнаха да праят мушенгии,не е на хубаво...
21:11 03.06.2026
61 пешо
До коментар #10 от "Пловдив":най добрия в кревата
Коментиран от #72
21:11 03.06.2026
62 Лама от ПП
21:12 03.06.2026
63 Вова Инхибитор
21:13 03.06.2026
64 Българка
Коментиран от #76, #82
21:14 03.06.2026
65 Ъъъ
21:15 03.06.2026
66 Боли ли ви бачкаторчета
До коментар #25 от "Прав е Асен Василев":Блъскащи за 1000 евро като на този мутант в кабриото с вид на бавноразвиващ с цял отбор 20-годишни манекенки ограбил вашите пари с неизгоден договор който вие ще плащате с ниски заплати и високи цени с ментора си мунчо кayнoв Боташки. И вие искате красиви манекенки и скъпи коли нали ама нямааа😂🤣😅😆 те са за мунчо и това недоразумение в ксбриото а от вас само глас за тях муууухххааа😂🤣😅😆
21:15 03.06.2026
67 Мдаа
Мдаа...
Съдът потвърди, че Асен Василев е отговорен за фалита на "СТВ консълтинг".
Според съдебно-икономически експертизи, назначени по делото, още към 31 декември 2020 година коефициентите за обща ликвидност на компанията са били драстично под критичните и референтни стойности, движейки се в диапазони, които показват пълна обективна невъзможност за покриване на изискуемите задължения с наличните краткотрайни активи.
Съдът констатира, че дружеството е било трайно декапитализирано, като в пасива на баланса му са фигурирали единствено огромни задължения, но не и собствен капитал. Тази тежка декапитализация е формирала висока степен на задлъжнялост, която е била прикривана чрез нови заеми.
Да ви звучи познато!?
Коментиран от #73
21:17 03.06.2026
68 От старите бандити...
21:18 03.06.2026
69 Бай Араб
До коментар #2 от "Перо":Тя икономиката и до 3€ и до 3 € цента ще опре с плащанията по БОТАШ .По 1 000 000 всеки месец, тези пари идват от работещите в Европа и не стигат, България отива на самото дъно с Румен Радев.
21:18 03.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Парадокс БГ
21:20 03.06.2026
72 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #61 от "пешо":Мен това не ме интересува и засяга,по важното че като финансов министър вдигна пенсиите.
Защото Толупа Борисов ни държа пенсионерите цели 12 години със замразени пенсии...
И ни плашеше с Гръцкият сценарий,с неговия просташки език на каруцар казваше че щяла да се счупи държавата..
Благодарение на Кукорчо сега си получавам реално пенсията която съм я заработил с честен труд.
21:21 03.06.2026
73 Лъжеш нагло!
До коментар #67 от "Мдаа":Това лъжливо клише го измисли мазника Шиши Магнитски.
Коментиран от #78, #102
21:21 03.06.2026
74 Наблюдател
21:21 03.06.2026
75 Бай Араб
21:21 03.06.2026
76 Динко Харсъзина
До коментар #64 от "Българка":ти от римлянките ли си,щото ми намирисваш
21:22 03.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Така лъжете
До коментар #73 от "Лъжеш нагло!":тролеите на най лъжливата партия на мафиота ПП и ДБ и този крадец на снимката!
21:23 03.06.2026
79 Румен Радев ви измами!!
21:23 03.06.2026
80 Чичо Румен
21:25 03.06.2026
81 ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите
Коментиран от #83
21:25 03.06.2026
82 Голямо
До коментар #64 от "Българка":си куку изкукала!
21:26 03.06.2026
83 Самом клато глердам
До коментар #81 от "ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите":рева на жалкият троляк, утре с две ръце ще гласуваме за ПБ.
21:26 03.06.2026
84 Леля Асенка
21:27 03.06.2026
85 Измамникът Румун Радев ви излъга!!
Ще го търсите вие Асен Василев, ама ще е късно! Добре, че беше той да ви вдигне запратите и пенсиите!
Коментиран от #90
21:27 03.06.2026
86 Цвете
21:27 03.06.2026
87 И в добавка
До коментар #55 от "Само":национален предател, срам и позор, путински слуга, бездарник и сбирщина от некадърници, ретро военни и тъпи спортисти!
Коментиран от #91
21:29 03.06.2026
88 Румен Радев ви измами!!
21:30 03.06.2026
89 Ейййй
21:31 03.06.2026
90 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #85 от "Измамникът Румун Радев ви излъга!!":Точно защото Асан вдигна пенсиите и заплатите сега дупката в бюджета е огромна.
Коментиран от #96, #97, #105
21:31 03.06.2026
91 Факт
До коментар #87 от "И в добавка":ПП и ДБ са национални предатели, лъжци и крадци, партия на олигархичният кръг капитал плащащи на о-трепки да тролят.
Коментиран от #109
21:32 03.06.2026
92 Играта
21:33 03.06.2026
93 Румен Радев ви измами!!
Коментиран от #94
21:33 03.06.2026
94 Браво на Радев
До коментар #93 от "Румен Радев ви измами!!":щом най жалкият крадец асен василев изкарал о-трепки да тролят!
21:35 03.06.2026
95 Интересно
21:36 03.06.2026
96 Лъжеш нагло!
До коментар #90 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бюджетният дефицит не се „прави“ само от увеличението на пенсии и заплати, а от цялата картина – приходи, разходи, инфлация, енергийни и социални мерки, както и външната икономическа среда.
Увеличенията на пенсии и заплати не са произволни, а са свързани с инфлация и законови механизми, за да не пада реалната покупателна способност на хората. Освен това бюджетите се приемат от Народното събрание, не от един човек еднолично.
Да се твърди, че „Асен Василев е вдигнал пенсиите и затова има дупка“, е политическо опростяване, което игнорира реалните причини за дефицита и цялостната икономическа ситуация. Лъжеш като дърт ром!!!
Коментиран от #99
21:36 03.06.2026
97 Дрън-дрън-дрън
До коментар #90 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Увеличението на пенсии и заплати е част от политика за компенсиране на инфлацията и се приема от Народното събрание, не еднолично. Да се твърди, че това само по себе си е „счупило бюджета“, не отговаря на фактите.
Дефицитът се формира от цялостното управление на публичните финанси, а не от отделна социална мярка.
21:38 03.06.2026
98 Радев
До коментар #23 от "Анонимен":ги нарече така, защото те не искаха да следват енергийната му политика, в частност договора с Боташ. Реалността е, че най- големият шарлатани е самият Радев. А Росен Христов е руско мекере, на което Радев изпълнява желанията. Назначи го да граби още публични пари.
21:38 03.06.2026
99 Правилно
До коментар #96 от "Лъжеш нагло!":Всяка о-трепка наета да троли от този крадец асен василев, лъже жалко. Няма по гнусна партия на мафията от ПП и ДБ!
21:39 03.06.2026
100 Румен Радев ШАРЛАТАНИНА ви излъга!!
Коментиран от #104
21:39 03.06.2026
101 Каквото и да е завършил,
Коментиран от #106
21:39 03.06.2026
102 Мдаа
До коментар #73 от "Лъжеш нагло!":Обърни се към върховният касационен съд и ги обвини в лъжа ако искаш!
На 15.05.2026 съдът категорично се произнесе и това е цитат от неговото решение!
21:40 03.06.2026
103 Парадокс БГ
21:40 03.06.2026
104 Лътжеш
До коментар #100 от "Румен Радев ШАРЛАТАНИНА ви излъга!!":като крадеца асен василев! Няма по гнусни о-трепки от тролеите на мафията ПП и ДБ изкарани да лъжат и крадат!
21:41 03.06.2026
105 Миналата година
До коментар #90 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":финансов министър беше Теменужка Петкова. Дефицитът официално за 2025 година е 3,5, но се приспада дерогация та за военни разходи 0,6 и е 2,9. Няма никакъв свръх дефицит. А тази година няма бюджет. И гугутката вместо да говори политически да седне и да напише бюджета час по скоро. Да слагаш дефицит на нещо което го няма, е парадокс.
21:42 03.06.2026
106 Асен Василев е класи над Гълъб Донев!
До коментар #101 от "Каквото и да е завършил,":Гълъб Донев е АМАТЬОР във финансите!
Коментиран от #110
21:43 03.06.2026
107 Ъпсурт
21:43 03.06.2026
108 Наблюдател
21:44 03.06.2026
109 Марин
До коментар #91 от "Факт":И ПБ са същите ! Радев от кой олигархичен кръг е , я кажи ?Какво стана с олигархията , ще я бори ли или те го пребориха като му платиха масрафа . Сега чакат да получат дивиденти .
Коментиран от #112
21:45 03.06.2026
110 Така е
До коментар #106 от "Асен Василев е класи над Гълъб Донев!":Този на снимката асен василев е класен крадец, съден за кражби и лъжец от най гнусната партия на лъжците и шарлатаните ПП и ДБ, плащащи на о-трепки да тролят.
21:45 03.06.2026
111 Според проучване в 3 социални мрежи
Коментиран от #114
21:46 03.06.2026
112 Четри, а не троли
До коментар #109 от "Марин":Не всички са глупци да ги ползват за 5 цента цял живот да са парцали.
21:46 03.06.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Дано и мунчо като учиндолската мръъша
До коментар #111 от "Според проучване в 3 социални мрежи":Да не смее да се покаже от бърлогата си но най вероятно ще избяга на някой остров след пластична операция
21:48 03.06.2026