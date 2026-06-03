Асен Василев: Режат пенсионерите, а придвижилият договора с "Боташ" ще получава 18 минимални заплати в ДКК или €12 000 месечно

Заплатата на Росен Христов, който като служебен министър на енергетиката придвижи договора "Боташ" ще е в размер на 18 минимални заплати, или 11 160 евро в Държавната консолидационна компания. Това обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в парламента в сряда.

Христов бе назначен в ръководството на ДКК, а проверка на Mediapool показа, че той вече е вписан от Търговския регистър.

"Оттам да започнем, а не да посягаме на пенсионерите", заяви Асен Василев при обсъждането за премахване на ковид добавките към новите пенсии. Той отбеляза, че ако се пенсионирате на 30 юни, ще получите 30 евро повече, ако се пенсионирате на 1 юли, ще получите 30 евро по-малко. По думите му тази част струва 25 млн. евро, колкото ще платим по договора с "Боташ" за неполучени доставки за следващите 40 дни.

Константин Проданов от "Прогресивна България" не отрече и добави, че споделя възмущението от "безобразно високите заплати в някои дружества" и даде заявка да се действа "безкомпромисно", като се започне с "особения управител, ваш добър приятел". По-късно през деня кабинетът Радев освободи Румен Спецов като особен управител на “Лукойл”.

Проданов допълни, че в "идеалния вариант с бездънна каца с публичен ресурс можехме да поливаме навсякъде, но ние сме в ситуацията на Израел в пустинята и трябва напояване, там където има най-много нужда".