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Асен Василев: Режат пенсионерите, а придвижилият договора с "Боташ" ще получава 18 минимални заплати в ДКК или €12 000 месечно

Асен Василев: Режат пенсионерите, а придвижилият договора с "Боташ" ще получава 18 минимални заплати в ДКК или €12 000 месечно

3 Юни, 2026 20:33 1 669 114

  • асен василев-
  • бюджет-
  • финанси-
  • дефицит-
  • заплати-
  • пенсии

Ново скандали около бюджета

Асен Василев: Режат пенсионерите, а придвижилият договора с "Боташ" ще получава 18 минимални заплати в ДКК или €12 000 месечно - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заплатата на Росен Христов, който като служебен министър на енергетиката придвижи договора "Боташ" ще е в размер на 18 минимални заплати, или 11 160 евро в Държавната консолидационна компания. Това обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в парламента в сряда.

Христов бе назначен в ръководството на ДКК, а проверка на Mediapool показа, че той вече е вписан от Търговския регистър.

"Оттам да започнем, а не да посягаме на пенсионерите", заяви Асен Василев при обсъждането за премахване на ковид добавките към новите пенсии. Той отбеляза, че ако се пенсионирате на 30 юни, ще получите 30 евро повече, ако се пенсионирате на 1 юли, ще получите 30 евро по-малко. По думите му тази част струва 25 млн. евро, колкото ще платим по договора с "Боташ" за неполучени доставки за следващите 40 дни.

Константин Проданов от "Прогресивна България" не отрече и добави, че споделя възмущението от "безобразно високите заплати в някои дружества" и даде заявка да се действа "безкомпромисно", като се започне с "особения управител, ваш добър приятел". По-късно през деня кабинетът Радев освободи Румен Спецов като особен управител на “Лукойл”.

Проданов допълни, че в "идеалния вариант с бездънна каца с публичен ресурс можехме да поливаме навсякъде, но ние сме в ситуацията на Израел в пустинята и трябва напояване, там където има най-много нужда".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    39 6 Отговор
    Работим с бюджета от миналата година.Как миналата година беше добър а тази не?Имайте предвид че заради хиперинфлацията приходите тази година са двойни а разходите са същите.

    Коментиран от #24, #49

    20:38 03.06.2026

  • 2 Перо

    33 4 Отговор
    А икономията опря до €30 на пенсионерите!

    Коментиран от #29, #69

    20:39 03.06.2026

  • 3 Без майтап

    30 6 Отговор
    За всички които са на власт този е много неудобен.

    20:39 03.06.2026

  • 4 Да,бе

    36 32 Отговор
    Тоя хасковски велосипед без рамка и седалка до занули държавата,че и има наглостта да се появява още...По пеньоар..

    20:39 03.06.2026

  • 5 Гост

    31 23 Отговор
    Ае бегай бе мушенник

    20:40 03.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 тоз пък

    37 9 Отговор
    А колко беше хубаво като се теглиха кредити и се раздаваше на калпак.

    20:40 03.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    35 18 Отговор
    Кокорчо!!! Точно ти, Борисов и Пеевски като видни украинци сте виновни за мазалото с финансите, което оставихте!!! Обаче Радев е бил напълно наясно какво оставяте, а излъга хората!!! И сега продължавате да се цакате, но вие бяхте тези, които най много лъгаха, как в ЕС и с еврото ще бъде само цветя и рози!!!

    20:42 03.06.2026

  • 10 Пловдив

    24 30 Отговор
    Най добрият финансов министър за последните 30 години

    Коментиран от #61

    20:42 03.06.2026

  • 11 Българин

    24 23 Отговор
    Стига сте се заяждали с премиера.Никой не реже пенсиите.Нивите пенсионери не би трябвало да пилучават ковид добавка.Кивид няма вече от три гидини.И без това ще вземат по -големи пенсии и ще се индексират.Знаете само да плюете, а какво наследство оставихте???

    Коментиран от #23

    20:43 03.06.2026

  • 12 Нуждаещ се пенсионер

    26 3 Отговор
    Аз искам само една заплата като на Росен ....боташов.....

    20:44 03.06.2026

  • 13 Опа

    32 3 Отговор
    Радев е купил мълчанието на Христов с 12000 евро месечна заплата официално и кой знае още какво участия в бъдещи далавери.

    20:44 03.06.2026

  • 14 Удри

    30 2 Отговор
    Изглежда Росен Христов и изхарчил парите от комисионната за Боташ и е заплашил да пропее.

    20:45 03.06.2026

  • 15 дядото

    16 22 Отговор
    спри се бе кокорчо.видяхме ви какво можете,какво правите и до къде доведохте държавата.поне малко срам

    Коментиран от #19

    20:46 03.06.2026

  • 16 Кокорчо

    7 29 Отговор
    Oтpепко гнyсна
    Скрий се като Кики Тъпото
    Радев е избора на народа и вие сте аут

    20:46 03.06.2026

  • 17 Мимо

    12 18 Отговор
    Скрий се бе, с вашето съгласие миналата година раздуха безбожно заплатите на МВР отбрана и учители. При вече гласувани заплати и поети ангажименти от вас Сега никой не дава задна скорост. Всички знаете да лаете като минете в опозиция. За случващото се сега тръбят от година и повече всички финансови експерти и специалисти не само в България. Фалирахте държавата с раздаването на безбожни заплати в някои прослойки. Заплатите на силовите ведомства прокуратура и съд са над милиард на месец бе..... Със следващите автоматични увеличения ще идат на милиард и 200, с последващите ще прескочат милиард и половина. С направените от вас щедри раздавания положението става неконтролируемо. Сега сте в опозиция и знаете много....

    20:47 03.06.2026

  • 18 Чукча писател

    21 6 Отговор
    Да гориш е едно, но фактите трябва да говорят. Ще изчакам, аз лично да видя резултата. Василев говори, като бивш министър, и дано е толкова далновиден. Лично на мен ми допада опозиционната му реторика.

    20:48 03.06.2026

  • 19 Анонимен

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "дядото":

    Радев лично назначи шарлатаните Василев с розовото прасе и платените протести с бандитите по улиците докараха Радев да завладее цялата власт и цялата държава Истинска завладяна е сега от модел Радев Оставка

    20:49 03.06.2026

  • 20 Смятай

    26 0 Отговор
    Малко след далаверата с Боташ министър Христов се разведе с жена си и беше пуснал клипче с чисто нова спортна кола кабрио и една моделка с 20 години по-млада от него.

    Коментиран от #31

    20:50 03.06.2026

  • 21 детски смях

    8 0 Отговор
    кой ли написа " законите" за такива възнаграждения

    20:51 03.06.2026

  • 22 УСЕЩА ЧЕ ПЕТРОХАН

    6 14 Отговор
    Ще бъде разкрит и далаверите ще лъснат. Канали дрога мигранти карти пещери съкровища. И започват със ОПОРКИТЕ. После следват протести и лъжи за да се спасят. Но хората не ги послушаха на изборите няма да ги слушат и сега. А за пенсионерите 2-3 евро не са проблем. За новите пенсионери ще ка а те взимат със стотици евра в повече от нас бедните пенсионери пенсионирани са се преди десетилетия. Ние не можем да хванем и 600 евро а новите пенсионери те се пенсионират за същата работа със минимум 1100 евро. Пука им за НЕКВИ СИ 30 ЕВРО. САМО СЕ ПЕНЯВИТЕ.

    Коментиран от #30

    20:51 03.06.2026

  • 23 Анонимен

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Наследство хахахаха Радев колко служебни имаше през последните 5 години Радев лично назначи шарлатаните Радев какво ли не направи за да стигне до този момент за да завладее цялата власт През тези години само се рушеше лъжеше крадеше

    Коментиран от #56, #98

    20:51 03.06.2026

  • 24 Асен Василев е харвардски Гений!!!

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И миналата година този бюджет не беше добър. Неуки фалшиви финансисти със съмнителни дипломи като Нужка Петкова се упражняват върху цяла България!
    Слушайте бете сиъАсен Василев, само можете да се учите от него. Не напразна е завършил финанси в най-престижния университет в Света. Туй Нужки Питкови, Владовци Горанови не може да припарят до Харвард, камо ли да го завъпшат успешно!

    Коментиран от #28

    20:51 03.06.2026

  • 25 Прав е Асен Василев

    17 2 Отговор
    Бившият енергиен министър Росен Христов в служебното правителство на Радев подписал договора БОТАШ и в момента сложен в борда на директорите на ДКК със заплата 24 хиляди лева,който беше арестуван месец февруари за корупция за 72 часа ви поздравява с неговото кабрио за 477 хиляди евро купен с комисионната от договора с турците и неговите манекенки на път за Париж. Наздраве - Прогресивно ми е

    Коментиран от #66

    20:52 03.06.2026

  • 26 Бях точен с парите

    24 0 Отговор
    Премиерът Радев възнаграждава хората си, които подписаха договора с Боташ. Гълъб Донев стана министър а Росен Христов шеф на агенция с 11600 еврака месечна заплата.

    20:52 03.06.2026

  • 27 Психо

    2 16 Отговор
    ХасковскатаМастия е чист психопат ,кои му даде власт на товаИзчадие

    20:53 03.06.2026

  • 28 Последния Софиянец

    6 16 Отговор

    До коментар #24 от "Асен Василев е харвардски Гений!!!":

    Този гений бутна Валутният борд който ни пазеше 30 години и ни качи на Титаник.

    20:53 03.06.2026

  • 29 Наш гиди Асенчо

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    Ту му млякото горещо, ту пък друго нещо ..
    Пудели, пачки, петрохански ужас, кметове секранти, бабини алини,

    20:55 03.06.2026

  • 30 Къв Петрохан те хапе теб бре

    13 4 Отговор

    До коментар #22 от "УСЕЩА ЧЕ ПЕТРОХАН":

    Тази Шишевао-Бойкова дъвка за отклоняване на вниманието се изтърка вече.
    Лъснаха ГЕРБерските/ ДПСарски измами в бюджети, в незаконни строителства в Баба Алино, където Йордан Цонев - Ментата от ДПС си купил незаконна къщичка с басейнче.

    Коментиран от #42

    20:55 03.06.2026

  • 31 Не е една

    15 0 Отговор

    До коментар #20 от "Смятай":

    12 моделки возеше до Париж на 4 курса с по 3 от тях. .И точно след като го пуснаха от ареста след 72-часовото задържане и махаше на бедните хорица по улиците за подигравка ...оставка радев и на съд

    20:56 03.06.2026

  • 32 Компира

    4 8 Отговор
    Обичай пиниора и лягая, може да си пригазвате всичките, опозицията ЗАТОВА СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ, НЕВЯРВАХТЕ, ЧЕ ЩЕ ИМА 121 ГЛАСА АМА КВО СТАНА ДРУГАТА СЕДМИЦА ПОЧВАТ ДА ВИ ВАДЯТ КИРЛИВИТЕ РИЗИ НА ВСИЧКИТЕ, ЩЕ ЧАКАМЕ ДА ВИДИМ КАКВО ЩЕ ГОВОРИТЕ, АЙДЕ ЛАПАЙТЕ БАНГА РАНГАТА.

    20:56 03.06.2026

  • 33 Ами

    4 12 Отговор
    Изгониха Спецове и меките китки ревнаха :)

    20:57 03.06.2026

  • 34 Асен Василев е интелигентен политик!

    16 2 Отговор
    Това, което казва Асен Василев, поставя важен въпрос за приоритетите в управлението на публичните средства. Докато се обсъждат ограничения и орязвания, които засягат най-уязвимите като пенсионерите, е трудно да се обясни защо в някои държавни структури се стига до необосновано високи възнаграждения.
    Логично е първо да има прозрачност, контрол и разум в разходите на държавните дружества, преди да се посяга към доходите на хора, които разчитат на всяко увеличение. В крайна сметка справедливостта в бюджета не е въпрос на лозунги, а на последователни решения и равни стандарти за всички.

    20:58 03.06.2026

  • 35 Питам и чакам отговор

    4 2 Отговор
    Само да питам:
    КАКВО СТАНА С ПУМАТА КОЯТО СЕ РАЗХОЖДАШЕ ОКОЛО ШУМЕН?!?!?
    Защо се замлъкна за животинката ....

    Коментиран от #37

    20:59 03.06.2026

  • 36 Румен Радев ви измами!! Хак да ви е!!

    19 0 Отговор
    Трудно е да се приеме логика, при която се пести от пенсионерите, а в същото време в държавни дружества се раздават космически заплати. Ако ще има реформи, те трябва да започнат от върха, не от най-уязвимите.

    20:59 03.06.2026

  • 37 Не е по темата!

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Питам и чакам отговор":

    Я къш!

    20:59 03.06.2026

  • 38 Прогресивна България са въздух под наляг

    18 2 Отговор
    Въпросът е за приоритетите – не може едни да бъдат „затягани“, а други да получават десетки хиляди евро в държавни структури без ясна обществена логика.

    21:00 03.06.2026

  • 39 Васил

    16 1 Отговор
    Ужким има дефицит а си увеличават заплатите това го няма никъде в нормалните страни. Ако някой чуе какви заплати се дават в бюджетният сектор ще си помисли че сме свръх богата държава.

    21:01 03.06.2026

  • 40 Дадохте властта на ПБ, а "духайтесупата"

    15 2 Отговор
    Първо трябва да има ред в разходите на държавата и контрол върху заплатите в публичните дружества. Иначе всяко орязване при пенсионерите изглежда несправедливо и демотивиращо

    21:01 03.06.2026

  • 41 Неизвестния депутат

    9 1 Отговор
    А 6% такса спокойствие Чичо Румене?

    21:02 03.06.2026

  • 42 ЩЕ ЧУЕШ ЩЕ ВИДИШ

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Къв Петрохан те хапе теб бре":

    И ТИ И ПЕПЕДЕРИБЕЙЦИТЕ. ТАМ ПРИ ТЯХ Е ЗАРОВЕНО КУЧЕТО И ШИШКО И ТУУПКО СИ МЪЛЧАХА ГОДИНА И ЯКО ТЕ ЛАПАХА.

    21:02 03.06.2026

  • 43 Приоритетите на измамниците ПБ

    15 4 Отговор
    Интересно е как Прогресивна България и Румен Радев винаги „нямат пари“ за пенсионерите, но някак си винаги се намират за щедри заплати в държавни дружества. Приоритетите говорят достатъчно сами.

    21:03 03.06.2026

  • 44 Демерджиев

    3 10 Отговор
    Отведете Асен Василев за една вечер в ареста при циганите παιδεραсти за една вечер и го върнете сутринта за комисия кротък като агънце, че нещо се е възбудил.

    21:04 03.06.2026

  • 45 До месец мунчо ако не изритан

    10 3 Отговор
    И арестуван няма спасение вече за България

    21:04 03.06.2026

  • 46 Парадокс БГ

    15 4 Отговор
    Когато се стига до пенсионерите – трябва „затягане на коланите“. Когато се стига до назначения в държавни компании – ПБ и Румен Радев измамника мистериозно разкопчават коланите.

    21:05 03.06.2026

  • 47 ПБ са аматьори

    13 3 Отговор
    Ако държавата търси икономии, логично е да започне от собствените си структури, а не от хората с най-ниски доходи. Всичко друго изглежда като удобен, но несправедлив избор.

    21:05 03.06.2026

  • 48 ПБ ще ни загробят със заеми

    12 3 Отговор
    Не може да има социална справедливост, ако едни се орязват „на дребно“, а други получават премиум заплати от публични средства без ясна обществена логика.

    21:06 03.06.2026

  • 49 ИСТИНАТА

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Константин Проданов е по-тъп и от Радев. А баща му е бил в ЦК на БКП при Възродителния процес

    21:06 03.06.2026

  • 50 ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите

    11 4 Отговор
    Говори се за дефицит и нужда от икономии, а в същото време заплатите в някои държавни структури продължават да растат. Това трудно се връзва. В нормални държави първо се търси ефективност и контрол на разходите, а не увеличения на върха. Ако човек чуе какви възнаграждения се плащат в бюджетния сектор у нас, спокойно може да остане с впечатление, че сме свръхбогата държава.

    Коментиран от #57

    21:07 03.06.2026

  • 51 Оставка

    6 2 Отговор
    То отдавна се води Геноцид , как да живееш с 700 евро заплата или 300 пенсия ???

    21:08 03.06.2026

  • 52 Умен по цялата глава

    5 9 Отговор
    На леля Асенка явно вече и е домъчняло за Бойко и Пееф

    21:08 03.06.2026

  • 53 Асен Василев мисли за Хората!!!

    9 6 Отговор
    Асен Василев поставя съвсем резонен въпрос за приоритетите в държавата. Когато се говори за дефицит и се обсъждат орязвания, е недопустимо в същото време в някои държавни дружества да се раздават изключително високи заплати. Реформите трябва да започнат от ефективността и разходите на самата държава, а не от най-уязвимите хора като пенсионерите. Ако има нужда от икономии, те трябва да се правят с мярка и справедливост.

    21:09 03.06.2026

  • 54 Този крадец и лъжливо недоразумение

    8 6 Отговор
    от партията на лъжата и мафията ПП и ДБ, до кога ще го давате? Отпадъка е за изхвърляне, а не за тиражиране.

    21:09 03.06.2026

  • 55 Само

    6 13 Отговор
    Генерал Радев - генерал, пилот, патриот и далновиден политик.

    Коментиран от #87

    21:09 03.06.2026

  • 56 Йордан

    7 6 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Последните сл.правителства не бяха на Радев бе шматарок ,те бяха на герб по домовата книга,кво се прайте на ударени.Герб, дпс, ппдб и сие ни загробиха, аре бегай.

    Коментиран от #113

    21:10 03.06.2026

  • 57 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #50 от "ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите":

    Я само да ни обясниш откога са тези високи заплати в публичния сектор?От два месеца?От сглобката?

    21:10 03.06.2026

  • 58 пешо

    5 7 Отговор
    вие какво направихте с кире простото

    21:10 03.06.2026

  • 59 Патриот

    6 7 Отговор
    Негодник гнусен, марш обратно в дупката от която си изпълзял!!!

    21:11 03.06.2026

  • 60 Софийски селянин,Пенсионер

    9 4 Отговор
    Този дребният и плешив Росен Христов с кривите тънки крака кой го назначи пак..?
    И в правителството на Румен Радев започнаха да праят мушенгии,не е на хубаво...

    21:11 03.06.2026

  • 61 пешо

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пловдив":

    най добрия в кревата

    Коментиран от #72

    21:11 03.06.2026

  • 62 Лама от ПП

    5 5 Отговор
    Всеки шарлатанин да си знае гьола

    21:12 03.06.2026

  • 63 Вова Инхибитор

    7 5 Отговор
    И тези новите се оказаха същите като старите. Некадърни лумпени. С новия заем да 3.7 милиарда, бг го чака виденова зима.ни това заслужава бг населението, като гласува за комундели и зелени чорапи. Василев е напълно прав. Мр.ете копейкаджии и комунд3ли.

    21:13 03.06.2026

  • 64 Българка

    5 10 Отговор
    Имам пълно доверие на Радев.Такъв министър председател сме нямали досега.Гледа преди всичко националните интереси.Радвам се,че загърби Украйна.Така и трябва.Поне вече не я чуваме,освен по случая във Варна.

    Коментиран от #76, #82

    21:14 03.06.2026

  • 65 Ъъъ

    4 5 Отговор
    М-р Кеш да се скрие някъде, че заради него сме на този хал.... И защо изобщо му дават думата?

    21:15 03.06.2026

  • 66 Боли ли ви бачкаторчета

    7 6 Отговор

    До коментар #25 от "Прав е Асен Василев":

    Блъскащи за 1000 евро като на този мутант в кабриото с вид на бавноразвиващ с цял отбор 20-годишни манекенки ограбил вашите пари с неизгоден договор който вие ще плащате с ниски заплати и високи цени с ментора си мунчо кayнoв Боташки. И вие искате красиви манекенки и скъпи коли нали ама нямааа😂🤣😅😆 те са за мунчо и това недоразумение в ксбриото а от вас само глас за тях муууухххааа😂🤣😅😆

    21:15 03.06.2026

  • 67 Мдаа

    6 7 Отговор
    Това е доказаният и осъден финансов измамник Асен Василев, който фалира собствената си фирма , а после фалира и държавата !
    Мдаа...

    Съдът потвърди, че Асен Василев е отговорен за фалита на "СТВ консълтинг".

    Според съдебно-икономически експертизи, назначени по делото, още към 31 декември 2020 година коефициентите за обща ликвидност на компанията са били драстично под критичните и референтни стойности, движейки се в диапазони, които показват пълна обективна невъзможност за покриване на изискуемите задължения с наличните краткотрайни активи.

    Съдът констатира, че дружеството е било трайно декапитализирано, като в пасива на баланса му са фигурирали единствено огромни задължения, но не и собствен капитал. Тази тежка декапитализация е формирала висока степен на задлъжнялост, която е била прикривана чрез нови заеми.

    Да ви звучи познато!?

    Коментиран от #73

    21:17 03.06.2026

  • 68 От старите бандити...

    2 3 Отговор
    ...остана само тоя, вече е излишен, но пък и леко започва да пречи. Да видим до кога ше изкара ;) ... залагам до края на тази година...

    21:18 03.06.2026

  • 69 Бай Араб

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    Тя икономиката и до 3€ и до 3 € цента ще опре с плащанията по БОТАШ .По 1 000 000 всеки месец, тези пари идват от работещите в Европа и не стигат, България отива на самото дъно с Румен Радев.

    21:18 03.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Парадокс БГ

    9 2 Отговор
    Румен Радев и Прогресивна България, на коита българите наивно повярваха и им дадоха пълна власт, ви излъгаха най-брутално и манипулативно. Румбата Радев, който дойде със заявкага, че щял да бори олигархията моля ви се,щял са я "бори" като ограби всъщност ПЕНСИОНЕРИТЕ!!!! За Румен Радев пенсионерите са ОЛИГАРСИ???!!! СТРАННО...

    21:20 03.06.2026

  • 72 Софийски селянин,Пенсионер

    7 3 Отговор

    До коментар #61 от "пешо":

    Мен това не ме интересува и засяга,по важното че като финансов министър вдигна пенсиите.
    Защото Толупа Борисов ни държа пенсионерите цели 12 години със замразени пенсии...
    И ни плашеше с Гръцкият сценарий,с неговия просташки език на каруцар казваше че щяла да се счупи държавата..
    Благодарение на Кукорчо сега си получавам реално пенсията която съм я заработил с честен труд.

    21:21 03.06.2026

  • 73 Лъжеш нагло!

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "Мдаа":

    Това лъжливо клише го измисли мазника Шиши Магнитски.

    Коментиран от #78, #102

    21:21 03.06.2026

  • 74 Наблюдател

    5 6 Отговор
    70 % от коментарите тук са писани от един и същи дебилски трол плюещ Радев и Прогресивна България под всяка статия и манипулиращ мненията и оценките.

    21:21 03.06.2026

  • 75 Бай Араб

    7 4 Отговор
    Никой в Българската история не е навредил на България толкова много,дори и външни врагове колкото Румен Радев е съсипал държавата.

    21:21 03.06.2026

  • 76 Динко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Българка":

    ти от римлянките ли си,щото ми намирисваш

    21:22 03.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Така лъжете

    4 4 Отговор

    До коментар #73 от "Лъжеш нагло!":

    тролеите на най лъжливата партия на мафиота ПП и ДБ и този крадец на снимката!

    21:23 03.06.2026

  • 79 Румен Радев ви измами!!

    5 3 Отговор
    Румен Радев Хвълчилото удари пенсионерите с 2,29 €, и опозицията - с 1 €...

    21:23 03.06.2026

  • 80 Чичо Румен

    5 2 Отговор
    Комар ви е ухапал. 6 млрд за Боташ и 4 млрд за десерт на пенсионерите и джен-зи е най малкото което мога са направя. Сполайте на кредит.

    21:25 03.06.2026

  • 81 ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите

    6 4 Отговор
    30 милиона ще платим следващите 45 дни по договора "Боташ", с който Радев и ПБ ви загробиха!!

    Коментиран от #83

    21:25 03.06.2026

  • 82 Голямо

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Българка":

    си куку изкукала!

    21:26 03.06.2026

  • 83 Самом клато глердам

    5 3 Отговор

    До коментар #81 от "ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите":

    рева на жалкият троляк, утре с две ръце ще гласуваме за ПБ.

    21:26 03.06.2026

  • 84 Леля Асенка

    5 2 Отговор
    прави 4 бюджета като всичките с по 3% дефицит което значи че е увеличил дълга с около 24 млрд

    21:27 03.06.2026

  • 85 Измамникът Румун Радев ви излъга!!

    5 4 Отговор
    Румбата удари първо пенсионерите, вместо олигарсите!
    Ще го търсите вие Асен Василев, ама ще е късно! Добре, че беше той да ви вдигне запратите и пенсиите!

    Коментиран от #90

    21:27 03.06.2026

  • 86 Цвете

    3 2 Отговор
    МОМЕНТ, НАЛИ ИМЕННО РОСЕН ХРИСТОВ И ЗЛАТАНОВА СА ПОДПИСАЛИ ТОЗИ СЪСИПВАЩ ДОГОВОР? ОТ КЪДЕ НА КЪДЕ СЕГА СЕ ВРЪЩА НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАРОБВАЩАТА СДЕЛКА? И НЕ САМО, ЧЕ ГО ВРЪЩАТ, АМИ И ЗАПЛАТА ОТГОРЕ НА ВСИЧЛО ? ТОЛКОВА ЛИ НЯМА, КОЙ ИЛИ КОИ ДА СЕ СПРЕ ТОЗИ И ОНАЗИ, ТАКАВА НАГЛОСТ. ЕТО ДО КЪДЕ ПРОДЪЛЖАВАТ БИВШИТЕ БСП ДА КРАДАТ ОТ ПАРИТЕ НИ .И ДО КОГА ПИТАМ ЩЕ СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ЗАВИСИМОСТИТЕ? 🤦‍♂️😠🤨😠🫡🎭🪆🤔🫡

    21:27 03.06.2026

  • 87 И в добавка

    3 4 Отговор

    До коментар #55 от "Само":

    национален предател, срам и позор, путински слуга, бездарник и сбирщина от некадърници, ретро военни и тъпи спортисти!

    Коментиран от #91

    21:29 03.06.2026

  • 88 Румен Радев ви измами!!

    3 2 Отговор
    Румен Радев бръкна в ДЖОБА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ГИ ОГРАБИ!!

    21:30 03.06.2026

  • 89 Ейййй

    3 1 Отговор
    Мръсник си ти василев, мръсник си и това е!

    21:31 03.06.2026

  • 90 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #85 от "Измамникът Румун Радев ви излъга!!":

    Точно защото Асан вдигна пенсиите и заплатите сега дупката в бюджета е огромна.

    Коментиран от #96, #97, #105

    21:31 03.06.2026

  • 91 Факт

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "И в добавка":

    ПП и ДБ са национални предатели, лъжци и крадци, партия на олигархичният кръг капитал плащащи на о-трепки да тролят.

    Коментиран от #109

    21:32 03.06.2026

  • 92 Играта

    2 3 Отговор
    се промени. Генерал Радев е на терен. Висш пилотаж, страхотен политик и патриот. Някои се опитват да му подливат вода, но няма да стане. Побърква ги. Непредсказуем и бърз в действията. Точен!

    21:33 03.06.2026

  • 93 Румен Радев ви измами!!

    4 3 Отговор
    Росен Катамарана ще получава 11 600 евро заплата в ДКК, Румен Радев залива с пари СВОИТЕ ХОРА, А ОГРАБВА ПЕНСИОНЕРИТЕ.

    Коментиран от #94

    21:33 03.06.2026

  • 94 Браво на Радев

    3 4 Отговор

    До коментар #93 от "Румен Радев ви измами!!":

    щом най жалкият крадец асен василев изкарал о-трепки да тролят!

    21:35 03.06.2026

  • 95 Интересно

    2 2 Отговор
    Ти по колко скубиш на месец хазната бе, пукъл?

    21:36 03.06.2026

  • 96 Лъжеш нагло!

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бюджетният дефицит не се „прави“ само от увеличението на пенсии и заплати, а от цялата картина – приходи, разходи, инфлация, енергийни и социални мерки, както и външната икономическа среда.
    Увеличенията на пенсии и заплати не са произволни, а са свързани с инфлация и законови механизми, за да не пада реалната покупателна способност на хората. Освен това бюджетите се приемат от Народното събрание, не от един човек еднолично.
    Да се твърди, че „Асен Василев е вдигнал пенсиите и затова има дупка“, е политическо опростяване, което игнорира реалните причини за дефицита и цялостната икономическа ситуация. Лъжеш като дърт ром!!!

    Коментиран от #99

    21:36 03.06.2026

  • 97 Дрън-дрън-дрън

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Увеличението на пенсии и заплати е част от политика за компенсиране на инфлацията и се приема от Народното събрание, не еднолично. Да се твърди, че това само по себе си е „счупило бюджета“, не отговаря на фактите.
    Дефицитът се формира от цялостното управление на публичните финанси, а не от отделна социална мярка.

    21:38 03.06.2026

  • 98 Радев

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    ги нарече така, защото те не искаха да следват енергийната му политика, в частност договора с Боташ. Реалността е, че най- големият шарлатани е самият Радев. А Росен Христов е руско мекере, на което Радев изпълнява желанията. Назначи го да граби още публични пари.

    21:38 03.06.2026

  • 99 Правилно

    2 3 Отговор

    До коментар #96 от "Лъжеш нагло!":

    Всяка о-трепка наета да троли от този крадец асен василев, лъже жалко. Няма по гнусна партия на мафията от ПП и ДБ!

    21:39 03.06.2026

  • 100 Румен Радев ШАРЛАТАНИНА ви излъга!!

    3 2 Отговор
    Румен Радев ограбва пенсионерите!!!

    Коментиран от #104

    21:39 03.06.2026

  • 101 Каквото и да е завършил,

    2 2 Отговор
    този човек не трябва да заема отговорни постове. Нека се запилее някъде по островите. Ако остане тук, ще има да лъже и да маже.

    Коментиран от #106

    21:39 03.06.2026

  • 102 Мдаа

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Лъжеш нагло!":

    Обърни се към върховният касационен съд и ги обвини в лъжа ако искаш!
    На 15.05.2026 съдът категорично се произнесе и това е цитат от неговото решение!

    21:40 03.06.2026

  • 103 Парадокс БГ

    4 2 Отговор
    Асен Василев направи сериозно разкритие относно назначението на Росен Христов в Държавната консолидационна компания (ДКК), като публично заяви, че Христов ще получава заплата от 11 600 евро. В интервю за БНТ, Василев подчерта, че гражданите ще трябва да се сблъскват със скрити задължения и неразплатени средства.

    21:40 03.06.2026

  • 104 Лътжеш

    2 4 Отговор

    До коментар #100 от "Румен Радев ШАРЛАТАНИНА ви излъга!!":

    като крадеца асен василев! Няма по гнусни о-трепки от тролеите на мафията ПП и ДБ изкарани да лъжат и крадат!

    21:41 03.06.2026

  • 105 Миналата година

    5 2 Отговор

    До коментар #90 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    финансов министър беше Теменужка Петкова. Дефицитът официално за 2025 година е 3,5, но се приспада дерогация та за военни разходи 0,6 и е 2,9. Няма никакъв свръх дефицит. А тази година няма бюджет. И гугутката вместо да говори политически да седне и да напише бюджета час по скоро. Да слагаш дефицит на нещо което го няма, е парадокс.

    21:42 03.06.2026

  • 106 Асен Василев е класи над Гълъб Донев!

    4 2 Отговор

    До коментар #101 от "Каквото и да е завършил,":

    Гълъб Донев е АМАТЬОР във финансите!

    Коментиран от #110

    21:43 03.06.2026

  • 107 Ъпсурт

    2 2 Отговор
    Великия икономист(Продановия) и бивш председател на "АБВ-Агент Гоце" прави подарък от 4млрд. от парламента на Чичо Румен да си ги харчи на воля и да се разплати с олигархията която го инсталира. Ааа и за заплати на Росенчо който ни нахендри договора с Боташ.

    21:43 03.06.2026

  • 108 Наблюдател

    3 3 Отговор
    Асенчо е едно много вредно диване, но в случая е прав.

    21:44 03.06.2026

  • 109 Марин

    2 2 Отговор

    До коментар #91 от "Факт":

    И ПБ са същите ! Радев от кой олигархичен кръг е , я кажи ?Какво стана с олигархията , ще я бори ли или те го пребориха като му платиха масрафа . Сега чакат да получат дивиденти .

    Коментиран от #112

    21:45 03.06.2026

  • 110 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #106 от "Асен Василев е класи над Гълъб Донев!":

    Този на снимката асен василев е класен крадец, съден за кражби и лъжец от най гнусната партия на лъжците и шарлатаните ПП и ДБ, плащащи на о-трепки да тролят.

    21:45 03.06.2026

  • 111 Според проучване в 3 социални мрежи

    3 1 Отговор
    Фейсбук ,телеграм и алекса кayна радев се доближава да стане също толкова мразен колкото най мразения в България отпадъка от Учиндол захвърлен от народа в кофата за боклук славуца саката чалгарска. А зимата кayна ще задмине и славуца отпадъка и ще е най мразения в страната...

    Коментиран от #114

    21:46 03.06.2026

  • 112 Четри, а не троли

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Марин":

    Не всички са глупци да ги ползват за 5 цента цял живот да са парцали.

    21:46 03.06.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Дано и мунчо като учиндолската мръъша

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Според проучване в 3 социални мрежи":

    Да не смее да се покаже от бърлогата си но най вероятно ще избяга на някой остров след пластична операция

    21:48 03.06.2026

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