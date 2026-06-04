Доналд Тръмп: Кой би направил нещо толкова антипатриотично?

Американският президент Доналд Тръмп разкритикува днес резолюция, предвиждаща изтеглянето на американските войски от военната операция срещу Иран, като я определи като "антипатриотична" и контрапродуктивна предвид текущите преговори с Техеран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Кой би направил нещо толкова антипатриотично? Те много добре знаят на какъв етап се намират преговорите", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Резолюцията за военните правомощия на американския президент, която беше приета с гласовете на четирима републиканци в Камарата на представителите, има преди всичко символично значение поради правото на вето на Тръмп, отбелязва АФП.

"Демократите предпочитат нашата страна да се провали, отколкото да ми осигурят още една победа, сред толкова много други", допълни Тръмп.

Ако по закон американският президент може да започва военни действия, за да отговори на непосредствена заплаха, то той трябва да получи одобрението на Конгреса в рамките на 60 дни. Въпреки това Доналд Тръмп надхвърли този срок, като заяви, че конфликтът, който започна с ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, е бил прекратен по силата на сключеното споразумение за прекратяване на огъня.

Демократите оспорват тези доводи, като изтъкват, че американските въоръжени сили все още участват в бойни действия, за да поддържат блокадата на иранските пристанища.