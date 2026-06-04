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Доналд Тръмп: Кой би направил нещо толкова антипатриотично?

Доналд Тръмп: Кой би направил нещо толкова антипатриотично?

4 Юни, 2026 19:49 1 881 14

  • доналд тръмп-
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  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Тръмп осъди резолюцията на американския Конгрес, предвиждаща прекратяването на военните действия срещу Иран

Доналд Тръмп: Кой би направил нещо толкова антипатриотично? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп разкритикува днес резолюция, предвиждаща изтеглянето на американските войски от военната операция срещу Иран, като я определи като "антипатриотична" и контрапродуктивна предвид текущите преговори с Техеран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Кой би направил нещо толкова антипатриотично? Те много добре знаят на какъв етап се намират преговорите", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Резолюцията за военните правомощия на американския президент, която беше приета с гласовете на четирима републиканци в Камарата на представителите, има преди всичко символично значение поради правото на вето на Тръмп, отбелязва АФП.

"Демократите предпочитат нашата страна да се провали, отколкото да ми осигурят още една победа, сред толкова много други", допълни Тръмп.

Ако по закон американският президент може да започва военни действия, за да отговори на непосредствена заплаха, то той трябва да получи одобрението на Конгреса в рамките на 60 дни. Въпреки това Доналд Тръмп надхвърли този срок, като заяви, че конфликтът, който започна с ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, е бил прекратен по силата на сключеното споразумение за прекратяване на огъня.

Демократите оспорват тези доводи, като изтъкват, че американските въоръжени сили все още участват в бойни действия, за да поддържат блокадата на иранските пристанища.


САЩ
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  • 1 Прав си, Тръмп

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    Пречиш на глобалистите
    Путин и Тръмп срещу глобалната финансова кабала

    19:51 04.06.2026

  • 2 Пич

    33 3 Отговор
    Хахаха....... говедарите си турят юзда на магарето...!!!

    19:52 04.06.2026

  • 3 Ами

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    Натаняху глътна вода :)

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  • 4 Гост

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    19:55 04.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Докато Доналд Тръмп

    2 12 Отговор
    resurrects Dead People,

    Владимир Путин is resurrecting СССР.

    19:59 04.06.2026

  • 7 Истинско обещание 🇮🇷

    24 3 Отговор
    Крайно време е конгреса на САЩ да осъдят тоя ционистки бо.клук и убиец на електрическия стол

    20:08 04.06.2026

  • 8 асенчо

    8 6 Отговор
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  • 10 Лост

    11 2 Отговор
    И на какъв етап са преговорите?Ако не направите това искам, като виден миротворец и кандидат за Нобелова награда ще в бомбардирам.

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  • 11 Хи хи

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    20:44 04.06.2026

  • 12 Боци

    2 0 Отговор
    Тия му удариха спиралото на дър тото пи до.

    20:53 04.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.