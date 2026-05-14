Путин се готви за нова визита в Китай на фона на задълбочаващото се стратегическо партньорство

14 Май, 2026 13:24, обновена 14 Май, 2026 13:25 1 819 64

Кремъл съобщи, че подготовката за посещението на руския президент е в заключителна фаза, след като Москва и Пекин продължават да укрепват отношенията си

Путин се готви за нова визита в Китай на фона на задълбочаващото се стратегическо партньорство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай в близко бъдеще, като подготовката за визитата му вече е почти приключила. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

През последните години Путин и китайският президент Си Цзинпин са провели повече от 40 срещи. Последните им разговори се състояха през август и септември миналата година по време на посещения на руския лидер в Китай.

През февруари 2022 г., малко преди началото на войната в Украйна, двамата лидери подписаха споразумение за стратегическо партньорство „без граници“, което се превърна в символ на все по-тясното сътрудничество между Москва и Пекин.

Новината идва в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп е на официално посещение в Китай и вече проведе среща със Си Цзинпин.

Още в средата на миналия месец руският външен министър Сергей Лавров обяви, че посещението на Путин в Китай се очаква да се състои през първата половина на тази година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тръмп

    21 2 Отговор
    тъй ли ще си играем,след путин отивам пак в китай

    Коментиран от #3

    13:28 14.05.2026

  • 2 зИленски

    33 8 Отговор
    Аз се готвя също
    ще ходя отново да прося

    Коментиран от #7

    13:30 14.05.2026

  • 3 Ти тези игри

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "тръмп":

    не ги схващаш.

    13:30 14.05.2026

  • 4 Пич

    21 9 Отговор
    Триъгълникът на новата пирамида от която човечеството ще бъде управлявано, има сърани - Русия, САЩ, Китай!!!

    Коментиран от #10, #21

    13:31 14.05.2026

  • 5 Тръмп, СИ

    26 10 Отговор
    и Путин разпределят световното господство.

    Коментиран от #23

    13:32 14.05.2026

  • 6 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    27 19 Отговор
    Путин е шефа свиквайте

    Коментиран от #20, #30

    13:33 14.05.2026

  • 7 Кая пинчер

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "зИленски":

    Нема кинти много бараш

    13:34 14.05.2026

  • 8 Из падмасковие

    15 32 Отговор
    Ще ходи да проси,няма денюшки,харизи на Китай концесия на Сибир за копейки,за 50 години,русия като се разпадне ,Китай ще анексират тия територии

    Коментиран от #34

    13:39 14.05.2026

  • 9 ха ха хааа

    17 28 Отговор
    Ми , къде да иде , освен в Китай и С. Корея ... 🤭😁 Ни в Куба , ни във Венесуела

    13:40 14.05.2026

  • 10 геометрик

    8 14 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    много конспиративни теории четеш,в природата,а и при човечеството има и други видове триъгълници и геометрични фигури!

    13:40 14.05.2026

  • 11 мдаааа

    7 16 Отговор
    Дрътите партизани положиха ... Измъчиха се у тия землянки , ей ..

    13:42 14.05.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    15 24 Отговор
    Моя человек...😁
    Путин отива първо с чиста ново килимче, щот протърка предишното от коленичане. И второ връща заграбения от Китай Сибир по време на Опиумните войни 18-ти век ☝️

    Коментиран от #16

    13:43 14.05.2026

  • 13 Ива

    19 6 Отговор
    Посещение на добра воля , какво по- хубаво от това .

    13:43 14.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Клети, нещастни копейки 🤪

    13 27 Отговор
    Копейката е диагноза – състояние, при което засегнатият индивид полага неистови усилия да покаже на всички колко е npocт, основна характеристика на пpocтотията е, че тя не може да остане скрита - тя винаги се стреми да изпъкне!😉.

    Коментиран от #19, #31, #42

    13:45 14.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    23 12 Отговор
    Путин ,Си Сзипин и Тръмпоча си договарят у Пекин Новия световен ред,а розовите шорошки урсули у Брюксел и ЕСср вече са зритаби и изхвърлени на бунището заедно с техния любим зеленясал и бандерясал еврейски киевски наркоман.

    13:46 14.05.2026

  • 18 русия е васал на Китай

    16 20 Отговор
    Пусин отива на килимчето на Си, когато му се заповяда, а не когато е готов или има желание !

    Коментиран от #22, #32

    13:46 14.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Механик

    12 17 Отговор

    До коментар #6 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Те украинците му свикнаха! 13 год го МАН Дръсат у ДОНБАС!
    Абе...Б.. ати шефа щом Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ
    )))

    13:47 14.05.2026

  • 21 Пичи,

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Привет !!

    13:47 14.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Владимир Путин, президент

    6 19 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп, СИ":

     "...Тръмп, Си и Путин разпределят световното господство..."

    Нет !!!
    Я ни при чем, отдавна изпадах от геополитическата сцена !!! Карам тор, дръва и банани ☝️

    13:49 14.05.2026

  • 24 да питам

    7 0 Отговор
    Абе , къде изчезна Набора , да каже 1 трилион колко милЯрда са ?!🤭

    13:50 14.05.2026

  • 25 Пиночет

    9 15 Отговор
    Дойде време, Кремълския ботоксов охлюв с токчетата да изтъргува Русия на Китай!

    13:54 14.05.2026

  • 26 ооооооооо

    7 4 Отговор
    срещата на Путин и Си сигурно няма да е 20 мин ,

    13:56 14.05.2026

  • 27 Чиба, nocepko !

    6 13 Отговор

    До коментар #19 от "Абе глупав":

    Памперс, отпусни yшанката, че ти yбива петолъчката и си зациклил на едно изречение.
    Пък може да са преценили, че толкова е достатъчно за пилешкия ти мoZък . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #29

    13:57 14.05.2026

  • 28 000

    5 5 Отговор
    В свят без колонии и съюзници европа е блюдото на китай и сащ. Ролята на русия в новия световен ред ще се определи от вътрешната политическа система в страната и приемника на путин.

    13:58 14.05.2026

  • 29 Е чиба де

    10 6 Отговор

    До коментар #27 от "Чиба, nocepko !":

    Ден и нощ лазене и показване трагедията и деградацията на пропадналият запад залят от дашизъм, опрял до глупаци за лъжи и простотия срещу Русия!

    14:02 14.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Супер

    10 7 Отговор

    До коментар #18 от "русия е васал на Китай":

    Само дето те извадиха, да покажеш пропадналият запад залят от фашизъм колко е отчаян да опре до първият глупак да лъже срещу Русия. После защо Русия е велика. 😄

    Коментиран от #40, #41

    14:04 14.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мишел

    10 5 Отговор

    До коментар #8 от "Из падмасковие":

    Фантазираш. В Русия със закон няма концесии на чуждестранни фирми, а руската държава не е подписала нито едно споразумения за отдаване на руски територии за какъвто и да е срок.

    Коментиран от #36

    14:08 14.05.2026

  • 35 Гарантирано от Украйна!

    13 2 Отговор
    Политически трус в Латвия:
    Премиерът хвърли оставка заради Украинските Дронове
    Латвия изпадна в сериозна политическа криза,
    след като премиерът Евика Силина обяви оставката си,
    както и тази на целия кабинет:
    „Обявявам оставката си като министър-председател
    и оставката на целия кабинет, считано от 14 май 2026 г.“

    14:09 14.05.2026

  • 36 Мишель ,

    6 10 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Тя , клетата русийка и да подпише - файда Йок ... Затуй , замълчи ..

    14:11 14.05.2026

  • 37 пенсионер

    6 6 Отговор
    Няма ли кой да го уцели с дрон този ненормалник, че да приключи войната. Милиони хора умряха заради неговата шизофрения.

    14:28 14.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 койдазнай

    3 9 Отговор
    Тръмп нашока канчето на Си насред Пекин. Сега Путин бяга да договори някаква милост!

    14:41 14.05.2026

  • 40 Глюпости ,

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Супер":

    На фона на четиригодишната Тридневная СВО , са излагаш ...

    Коментиран от #64

    14:52 14.05.2026

  • 41 Ще се наказваме

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Супер":

    Велика се пише , не- велика .. спираме рублите .

    Коментиран от #63

    14:55 14.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Из падмасковие

    3 5 Отговор
    Китайски компании наемат огромни площи земеделска земя и гори (например в Забайкалския край) за дълги периоди (до 49 години

    Коментиран от #47

    15:03 14.05.2026

  • 45 Zaxaрова

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Я дайте оная снимка":

    Няма край руският позор.

    15:05 14.05.2026

  • 46 Корта се тресе ..

    0 4 Отговор
    Зам министъра на природните ресурси Денис буцаев и той избягал от потъващия кораб русия

    15:12 14.05.2026

  • 47 Мишел

    6 3 Отговор

    До коментар #44 от "Из падмасковие":

    Фантазираш. Забранено е със закон от2022г и затова в Русия няма територии, отдадени под наем на чужденци.

    Коментиран от #48, #49, #50, #55

    15:17 14.05.2026

  • 48 Мишель ,

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    Само ти ли не си разбрала , че за русия - законы нету ?!

    15:22 14.05.2026

  • 49 Бега бе😂

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    В Кочистан всичко може. 😂

    15:22 14.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гаврош

    2 0 Отговор
    Учете не английски, а китайски! Китайският да стане задължителен в училищата. САЩ и Русия се надпреварват кой ще стъпи пръв на червения килим на Си. Ха сега познайте коя от трите е великата сила?

    15:25 14.05.2026

  • 52 Свободен

    4 2 Отговор
    Като иска пари, ще трябва да отиде!
    Ще коленичи пред Си, ще му целуне ръката, после друго и ще си тръгне с една торба юани!
    А навремето Русия беше сила!

    15:28 14.05.2026

  • 53 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    3 4 Отговор
    Вовата,Тръмпоча и другаря Си си се срещат ,дялкат си света и си договарят Новия световен ред,а Сорос,Урсула и розовите им брюкселски комсомолци са изритани кат мръсни псета на бунището извън голямата политика...

    Коментиран от #54, #57

    15:31 14.05.2026

  • 54 Сус бе копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Мърлява!

    15:34 14.05.2026

  • 55 Ошашавена копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    Знаеш ли как е на китайски Хабаровск?

    15:35 14.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Брачет,

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Каквито и епитети да слагаш , се вижда , че петолъчката ти на челото свети гордо ...

    15:47 14.05.2026

  • 58 След Тръмп

    2 4 Отговор
    Вова да не остен назад. Всички самолети и коли в СССР, сега в РФ са копи-пейст на американо-европейската промишленост. Су 57 е копиран от Ф22 Раптор, но копието си остава копие.

    15:48 14.05.2026

  • 59 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Долен Тъп е казал на Си по амерекански "пара заканчиват" и Си шо знае каде парата у деде Пунде действително заканчиват го е викнал да мо го лично каже каде парата мо заканчиват! Внетен ли сме?

    15:51 14.05.2026

  • 60 Оги

    1 5 Отговор
    Редят се на килимчето пред всемогъщия Си. Путин може да си напъха Сарматите малко под гърба. Не му пука на никой колко има. Няма ли от Китай нещо да му подхвърлят електроника и техника до там е. Всички полягат пред Китай, най-могъщата държава в света.

    16:21 14.05.2026

  • 61 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс ,кво ми мучиш дупнишка мррршооо !

    16:49 14.05.2026

  • 62 Горски

    2 1 Отговор
    Голям смях! САЩ забуксуваха с горивата и на Тръмпито му се клатят краката! Аз мислех,че отива да преговаря за Иран, ама май ще излезе, че отива да преговаря за внос на горива от Китай! Щом Путин търчи със списъците за налични горива веднага след Тръмп, познайте откъде ще ги снабдяват? Макрончо , Кая Калас , Урсулата , Зеления гном , разни рютета , всички отпадат .
    Събират се великите сили и разпределят планетата Земя /надявам се не на салфетки вече имат по съвременни варианти/ Нашите големи Евроатлатници само ще гледат от страни и ще подсмърчат. В един потенциален воннен конфликт със САЩ, Китай няма на кого да разчита освен на Русия, която географско държи гърба на Китай и през границата могат да преминават огромни обеми от ресурси които иначе няма да има от къде да дойдат при евентуална блокада на водните пътища. Всъщност, това важи с почти същата сила и в студената война в която САЩ и Китай се намират в момента.

    19:00 14.05.2026

  • 63 Кви рубли бе глупав

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ще се наказваме":

    Триотките на пропадналият запад показвайки падението на запада, показват величието на Русия. И рубли чакаш да им дадат на глупаците?

    21:53 14.05.2026

  • 64 Факт е

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Глюпости ,":

    Денонощно да тролиш едни и същи опорки, е излагация

    21:53 14.05.2026

