Путин се готви за нова визита в Китай на фона на задълбочаващото се стратегическо партньорство

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай в близко бъдеще, като подготовката за визитата му вече е почти приключила. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

През последните години Путин и китайският президент Си Цзинпин са провели повече от 40 срещи. Последните им разговори се състояха през август и септември миналата година по време на посещения на руския лидер в Китай.

През февруари 2022 г., малко преди началото на войната в Украйна, двамата лидери подписаха споразумение за стратегическо партньорство „без граници“, което се превърна в символ на все по-тясното сътрудничество между Москва и Пекин.

Новината идва в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп е на официално посещение в Китай и вече проведе среща със Си Цзинпин.

Още в средата на миналия месец руският външен министър Сергей Лавров обяви, че посещението на Путин в Китай се очаква да се състои през първата половина на тази година.