Германия вижда шанс за диалог между Русия и Европа по украинския конфликт

Постепенно се очертава възможност за възобновяване на диалога между Русия и европейските държави по въпроса за войната в Украйна, но началото на реални преговори едва ли ще бъде поставено скоро. Това заяви германски правителствен представител пред „Ройтерс“, предава News.bg.
Според него ключовата задача е създаването на надежден и приемлив формат за разговори, който да бъде възприеман като легитимен от европейските партньори.
Засега не е ясно кой би поел водещата роля в подобен процес. Германският представител обаче посочи, че има сериозни основания да се очаква важна роля да продължи да играе групата E3, включваща Германия, Франция и Великобритания.
По думите му развитието на бойните действия през последните седмици показва, че перспективата за преговори е въпрос по-скоро на месеци, отколкото на седмици. Той подчерта, че всяка бъдеща дипломатическа инициатива трябва да бъде осъществявана в пълна координация и със съгласието на Украйна.
Германският служител акцентира и върху необходимостта от тясно сътрудничество със Съединените щати. Според него координацията между съюзниците трябва да остане водещ принцип, а не конкуренцията между отделните посреднически усилия.
Берлин е на мнение, че единствено чрез съгласувани действия между европейските държави, Вашингтон и Киев може да бъде създадена основа за бъдещи мирни преговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #25
15:11 03.06.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #5
15:13 03.06.2026
3 Гарит масква
Коментиран от #18, #24, #28
15:23 03.06.2026
4 Германците пак не са в час!
Маскалия трябва да се огради с ограда за 200 години, поне!
Коментиран от #20
15:25 03.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Вашето мнение":само армиите на Вермахта ,със своите панцер дивизии ще смажат гномове и други им фанати!ЗИГ ХАЙЛ!!!
15:26 03.06.2026
6 руската мечка
15:31 03.06.2026
7 Забраната на зелен ски
С толкова подлият и лицемерен западен свят въобще може ли да се преговаря , при положение , че Западът не бил воювал срещу Русия , а Русия воюва със запада .
Светът видя до какво доведоха Минските споразумения 1 и 2 в които гаранции даваха Германия и Франция . Според Меркел тяхната цел е била да се даде време и възможност на Украйна да бъде въоръжена и превъоръжена за да се противопостави на Русия.
Каква ще бъде ползата от поредните споразумения. с гарант представители на
"коалиция на желаещите" да маршируват като победители по червеният площад.
15:36 03.06.2026
8 Въпросът е дали Русия
Кой взима вече на сериозно Европейския съюз.
Дори и съединените щати я считат за аутсайдер
15:44 03.06.2026
9 Впрочем
15:54 03.06.2026
10 Рублевка
Ние бяхме и си оставаме в руската зона на влияние. Може България да изчезне като самостоятелна държава, поради демографския спад и да бъде присъединена към Ню Югославия.
15:56 03.06.2026
11 Топчията
15:58 03.06.2026
12 Дернев
Коментиран от #16
15:59 03.06.2026
13 Спорт
16:01 03.06.2026
14 Съдията
16:03 03.06.2026
15 ООрана държава
16:03 03.06.2026
16 Рублевка
До коментар #12 от "Дернев":Европа няма никакъв шанс. Разделена е на анклави, населени с преселници от Турция, арабските страни и местното население. В детските градини децата на местното население са около 25%. Културната бездна и омразата между различните етноси е огромна.
На Европа липсват енергийни източници, за да развива модерни производства и да се развива. Европа е обречена.
16:05 03.06.2026
17 Феникс
16:07 03.06.2026
18 не искат
До коментар #3 от "Гарит масква":кой ги пита..всичката пара идва отвън..за един ден ако спреш да ги превеждаш и укропейтриоти ще са в отвъдното..Условията са ясни на всички евротретополови..Дигат белото знаме..а те го правили и преди..скоро беше ..има няма 80 години..ако са забравили ..в интернет го има..Белрин 1945г..многа бели знамена по прозорците и всички са доволни..
16:14 03.06.2026
19 Kaлпазанин
16:14 03.06.2026
20 те са в час
До коментар #4 от "Германците пак не са в час!":имат опит как да се преговарят с руснаци..малко горчив е..но все пак..такова не се забравя..Хитлер Капут..Мерц, Зеленски, Макрон, Урсула...
16:17 03.06.2026
21 дада
16:24 03.06.2026
22 Тези пък
16:26 03.06.2026
23 едва ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Германия е участник в убийството на цивилни хора в Русия. Няма да е толкова лесно да ди върне бизнеса.
16:34 03.06.2026
24 Кой каза?
До коментар #3 от "Гарит масква":Украинците никой не ги пита зс нищо. Имат право да отидат на фронта или да робуват на западните корпорации.
16:35 03.06.2026
25 Дръндрън
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не са 1600, 16 000 000 фирми са
И още толкова френски ...
И още ...
Абе :))))))
16:36 03.06.2026
26 Някой
16:38 03.06.2026
27 незнайко
16:50 03.06.2026
28 първо
До коментар #3 от "Гарит масква":През октомври 2022 г. президентът Володимир Зеленски подписва указ, с който официално забранява преговори с Владимир Путин...Зеленото повръщано не може да поставя условия...Отменяте закона и без нелегитимния Зеленчук , той е с изтекъл срок..като развалена храна..за боклука..
16:51 03.06.2026