Германия вижда шанс за диалог между Русия и Европа по украинския конфликт

Постепенно се очертава възможност за възобновяване на диалога между Русия и европейските държави по въпроса за войната в Украйна, но началото на реални преговори едва ли ще бъде поставено скоро. Това заяви германски правителствен представител пред „Ройтерс“, предава News.bg.

Според него ключовата задача е създаването на надежден и приемлив формат за разговори, който да бъде възприеман като легитимен от европейските партньори.

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Засега не е ясно кой би поел водещата роля в подобен процес. Германският представител обаче посочи, че има сериозни основания да се очаква важна роля да продължи да играе групата E3, включваща Германия, Франция и Великобритания.

По думите му развитието на бойните действия през последните седмици показва, че перспективата за преговори е въпрос по-скоро на месеци, отколкото на седмици. Той подчерта, че всяка бъдеща дипломатическа инициатива трябва да бъде осъществявана в пълна координация и със съгласието на Украйна.

Германският служител акцентира и върху необходимостта от тясно сътрудничество със Съединените щати. Според него координацията между съюзниците трябва да остане водещ принцип, а не конкуренцията между отделните посреднически усилия.

Берлин е на мнение, че единствено чрез съгласувани действия между европейските държави, Вашингтон и Киев може да бъде създадена основа за бъдещи мирни преговори.