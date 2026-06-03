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Германия вижда шанс за диалог между Русия и Европа по украинския конфликт
  Тема: Украйна

Германия вижда шанс за диалог между Русия и Европа по украинския конфликт

3 Юни, 2026 15:09 1 173 28

  • германия-
  • русия-
  • украйна-
  • конфликт-
  • диалог

Берлин смята, че преговорите са възможни, но предупреждава, че до реален дипломатически процес вероятно остават месеци.

Германия вижда шанс за диалог между Русия и Европа по украинския конфликт - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Постепенно се очертава възможност за възобновяване на диалога между Русия и европейските държави по въпроса за войната в Украйна, но началото на реални преговори едва ли ще бъде поставено скоро. Това заяви германски правителствен представител пред „Ройтерс“, предава News.bg.

Според него ключовата задача е създаването на надежден и приемлив формат за разговори, който да бъде възприеман като легитимен от европейските партньори.

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Засега не е ясно кой би поел водещата роля в подобен процес. Германският представител обаче посочи, че има сериозни основания да се очаква важна роля да продължи да играе групата E3, включваща Германия, Франция и Великобритания.

По думите му развитието на бойните действия през последните седмици показва, че перспективата за преговори е въпрос по-скоро на месеци, отколкото на седмици. Той подчерта, че всяка бъдеща дипломатическа инициатива трябва да бъде осъществявана в пълна координация и със съгласието на Украйна.

Германският служител акцентира и върху необходимостта от тясно сътрудничество със Съединените щати. Според него координацията между съюзниците трябва да остане водещ принцип, а не конкуренцията между отделните посреднически усилия.

Берлин е на мнение, че единствено чрез съгласувани действия между европейските държави, Вашингтон и Киев може да бъде създадена основа за бъдещи мирни преговори.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 5 Отговор
    В момента 1600 немски фирми са на икономическият форум в Санкт Петербург и подписват сделки за 80 млрд.

    Коментиран от #23, #25

    15:11 03.06.2026

  • 2 Вашето мнение

    29 4 Отговор
    В момента рейтинга на мерци е най-ниския откак швабин има канцлери. Швабин са губили две световни войни и винаги са подписвали капитулации. това чака швабин отново, за какви преговори говори този извратеняк?

    Коментиран от #5

    15:13 03.06.2026

  • 3 Гарит масква

    16 4 Отговор
    Украинците не искат диалог....

    Коментиран от #18, #24, #28

    15:23 03.06.2026

  • 4 Германците пак не са в час!

    5 16 Отговор
    Какъв диалог, бе?
    Маскалия трябва да се огради с ограда за 200 години, поне!

    Коментиран от #20

    15:25 03.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    само армиите на Вермахта ,със своите панцер дивизии ще смажат гномове и други им фанати!ЗИГ ХАЙЛ!!!

    15:26 03.06.2026

  • 6 руската мечка

    3 11 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО и САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    15:31 03.06.2026

  • 7 Забраната на зелен ски

    16 3 Отговор
    Зеленски със закон беше забранил да се разговаря с агресор като Путин . Сега кой ще трябва да вземе разрешение ? Путин ли ще трябва да поиска разрешение от наглото малко зелено човече или може би мерзавецът Фридрих ?
    С толкова подлият и лицемерен западен свят въобще може ли да се преговаря , при положение , че Западът не бил воювал срещу Русия , а Русия воюва със запада .
    Светът видя до какво доведоха Минските споразумения 1 и 2 в които гаранции даваха Германия и Франция . Според Меркел тяхната цел е била да се даде време и възможност на Украйна да бъде въоръжена и превъоръжена за да се противопостави на Русия.
    Каква ще бъде ползата от поредните споразумения. с гарант представители на
    "коалиция на желаещите" да маршируват като победители по червеният площад.

    15:36 03.06.2026

  • 8 Въпросът е дали Русия

    14 3 Отговор
    има желание преди украинската армия да се изтегли от районите които тя смята за собственост и руска територия.
    Кой взима вече на сериозно Европейския съюз.
    Дори и съединените щати я считат за аутсайдер

    15:44 03.06.2026

  • 9 Впрочем

    6 3 Отговор
    В какво качество швабин ще преговаря с Путин след като не е страна във войната? По колко хиляди руснаци месечно трябваше да убиват украинците / 30к , 40к , по над 50 хиляди и повече дори/ може би с оръжието на Райна метал . Може би ще преговаря за замразените активи? Ще ги краде или ще ги връщат?

    15:54 03.06.2026

  • 10 Рублевка

    5 3 Отговор
    Слушах една френска социоложка и историчка. Европа не може да съществува самостоятелно, защото е енергийно зависима. Ще има войни между страните членки на ЕС за влияние и територии. Ще има няколко зони на влияние. Руска, в която са Европа и Балканите. Китайска, в която са Африка и Япония, САЩ в които е Канада, Панама и Гренландия и Южна Америка.
    Ние бяхме и си оставаме в руската зона на влияние. Може България да изчезне като самостоятелна държава, поради демографския спад и да бъде присъединена към Ню Югославия.

    15:56 03.06.2026

  • 11 Топчията

    5 3 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш ,отпери му един як ,винаги ще има поне 100 причини защо !

    15:58 03.06.2026

  • 12 Дернев

    4 3 Отговор
    Със съгласувани действия между европейските държави, Вашингтон и Киев може да бъде създадена основа за скорошна 3СВ. Тези европейски държави и Вашингтон е крайно време да разберат, че Украйна е проблем на Русия и тя трябва да си го разреши. Европейците също е крайно време да разберат, че Европа е една и трябва да остане една за всички европейци. В нея САЩ нямат работа, освен като равностоен съюзник за решаване на глобални проблеми. А те не са в Европа, ако е единна, силна и напълно автономна в глобализиращият се свят.

    Коментиран от #16

    15:59 03.06.2026

  • 13 Спорт

    8 2 Отговор
    Докато има пари за крадене, украинската мафия , няма да преговаря.

    16:01 03.06.2026

  • 14 Съдията

    10 3 Отговор
    Елементарно е. Зеленски вдига бялото знаме, Украйна бива демилитаризирана и всичко приключва. Е, за Зеленски не, ще го съдят, ама на кой му пука за някакъв клоун?!😂

    16:03 03.06.2026

  • 15 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Шанс за диалог имаше и в първите дни, ама вие решихте, че с няколко пейтриът-а, стари изтребители и малко леопарди ще победите...

    16:03 03.06.2026

  • 16 Рублевка

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дернев":

    Европа няма никакъв шанс. Разделена е на анклави, населени с преселници от Турция, арабските страни и местното население. В детските градини децата на местното население са около 25%. Културната бездна и омразата между различните етноси е огромна.
    На Европа липсват енергийни източници, за да развива модерни производства и да се развива. Европа е обречена.

    16:05 03.06.2026

  • 17 Феникс

    7 2 Отговор
    След целенасочената атака по автобуса, вече съм напълно сигурен че украйна не трябва да съществува като такава!

    16:07 03.06.2026

  • 18 не искат

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гарит масква":

    кой ги пита..всичката пара идва отвън..за един ден ако спреш да ги превеждаш и укропейтриоти ще са в отвъдното..Условията са ясни на всички евротретополови..Дигат белото знаме..а те го правили и преди..скоро беше ..има няма 80 години..ако са забравили ..в интернет го има..Белрин 1945г..многа бели знамена по прозорците и всички са доволни..

    16:14 03.06.2026

  • 19 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Къде еосъана дрънкането на Мерц Калас и урсулианците ""ще се борим с Русия докрай" и кое е по силно глада или студа някой даже ще си ремонтира и северен поток и ще плаща като поп

    16:14 03.06.2026

  • 20 те са в час

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Германците пак не са в час!":

    имат опит как да се преговарят с руснаци..малко горчив е..но все пак..такова не се забравя..Хитлер Капут..Мерц, Зеленски, Макрон, Урсула...

    16:17 03.06.2026

  • 21 дада

    3 2 Отговор
    Само си мислят, че Русия ще разговаря с Ес. За какво? Русия няма нужда от Ес, не го зачита и на запад трябва да свикнат с това, а не да живеят с мисълта че накой ще ги напада. Няма за какво, Параноя, но все пак трябва да стоят по-далече. Британските самолети нямат работа в Черно море

    16:24 03.06.2026

  • 22 Тези пък

    3 1 Отговор
    Виждали на баба си хвърчилото. Техният министър на войната подписа с укро-фашата "дългосрочен, военен договор за всякакво сътрудничество до окончателната победа над Русия "! Това си е директно участие във войната и е въпрос на време да получат руски ракети и дронове и те. А Берлин "виждал"? Какво виждал? Черно на бяло са участници във войната против Русия....

    16:26 03.06.2026

  • 23 едва ли

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Германия е участник в убийството на цивилни хора в Русия. Няма да е толкова лесно да ди върне бизнеса.

    16:34 03.06.2026

  • 24 Кой каза?

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гарит масква":

    Украинците никой не ги пита зс нищо. Имат право да отидат на фронта или да робуват на западните корпорации.

    16:35 03.06.2026

  • 25 Дръндрън

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не са 1600, 16 000 000 фирми са

    И още толкова френски ...

    И още ...

    Абе :))))))

    16:36 03.06.2026

  • 26 Някой

    2 1 Отговор
    За какво пък да преговарят с тях? ЕС не е Европа, че да се представят за нея! Да си се разбират руснаците с другите викали че те са руснаците - украинците. След прочистване на бандеровците остават само териториални спорове, ако не си се върнат към Русия.

    16:38 03.06.2026

  • 27 незнайко

    0 0 Отговор
    Когато ЕВРОПА се наумува, тогава ще има диалог ! Това ще стане когато европейците разберат що за стока е ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и как им се крадат парите и отиват в джобовете на УРСУЛА и подобните на нея ! За парите които даваме на САЩ не ми се говори !

    16:50 03.06.2026

  • 28 първо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гарит масква":

    През октомври 2022 г. президентът Володимир Зеленски подписва указ, с който официално забранява преговори с Владимир Путин...Зеленото повръщано не може да поставя условия...Отменяте закона и без нелегитимния Зеленчук , той е с изтекъл срок..като развалена храна..за боклука..

    16:51 03.06.2026

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