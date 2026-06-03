Високо напрежение между Полша и Украйна: Киев преименува военна част в чест на националисти, участвали в масови убийства на поляци

Украинският външен министър Андрий Сибига днес призова за диалог между Украйна и Полша, за да се помогне за понижаване на напрежението, след като Киев преименува военна част в чест на националисти, участвали в масови убийства на поляци по време на Втората световна война, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
Президентът Володимир Зеленски предизвика възмущение в Полша, след като подписа указ, с който признава приноса на украинска специална военна част в настоящите военни действия срещу Русия, кръщавайки я "Героите на УПА" (Украинската повстанска армия, тоест Украинска въстаническа армия - бел. ред.).
Ройтерс посочва, че освен, че се е борела срещу нацистите и силите на тогавашния Съветски съюз, за да извоюва независима Украйна, УПА е участвала във Волинските кланетата - поредица масови убийства между 1943 и 1945 г., при които според Полша са били убити около 100 000 поляци.
След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Полша е един от най-верните съюзници на Киев, но историческият спор усложни отношенията между съседите, посочва Ройтерс.
Полският президент Карол Навроцки заяви миналата седмица, че иска държавен орган да обсъди лишаването на Зеленски от най-високото полско отличие заради неговия указ.
"Ескалацията на напрежението между Украйна и Полша не е от полза нито за украинците, нито за поляците", заяви Сибига в социалните мрежи, като написа текста и на полски.
"Ние сме решени да обсъждаме всички въпроси, включително най-трудните, в дух на взаимно разбирателство и откритост", каза той, като изрази благодарност към Полша за водещата ѝ роля в подкрепата за Украйна в борбата ѝ срещу руските сили.
Сибига призова за успокояване на емоциите, като заяви, че и двете страни трябва да се съсредоточат върху противодействието на общия враг и укрепването на европейската сигурност.
"Заплахата от нашия исторически враг, Русия, отново виси еднакво над всички нас – украинци, поляци и други европейци. Не можем да забравим, че борбата помежду ни ще ни доведе до края на пропастта", добави той.
Външният министър допълни, че името на военната част е било избрано от украински войници, които са искали да почетат паметта на онези, които също са се борили срещу "имперска Москва".
"Знам със сигурност, че нашите военни не са имали абсолютно никакви антиполски намерения", каза Сибига.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #9, #15, #18, #22
14:51 03.06.2026
2 .....
Коментиран от #8
14:51 03.06.2026
3 Наблюдател
Коментиран от #10
14:52 03.06.2026
4 Вашето мнение
14:52 03.06.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #16
14:52 03.06.2026
6 честен ционист
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ляха не може да стигне по-далече от под масата и да иска даже.
14:53 03.06.2026
7 Механик
В същност, тези които бунят и насъскват укрите са точно поляците. А укрите понеже не са и много умни, сами попадат в полските капани.
14:53 03.06.2026
8 Мдааа
До коментар #2 от ".....":Много интересно е в полския интернет.
След като Зеленски присвои името "Хероите на УПА" на някакъв полк за специални операции президентът на Полша каза че ще го лиши от връчения му главен полски орден Бял орел.
Бившият полски посланик в Киев върна връчения му украински орден.
А обикновените поляци масово пишат че е нормално да се раздели Украйна за да граничат с нормална държава.
Такива ми ти неочаквани работи.
14:53 03.06.2026
9 Вашето мнение
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бая поляци лесно ти достигат G точката, нали нефелен.
Коментиран от #12
14:54 03.06.2026
10 Хай
До коментар #3 от "Наблюдател":В Полша УПА се възприема с повече омраза дори от нацистите.
Поляците могат да се правят на разсеяни когато наркомана слави поименно своите идоли като Бандера или дори самия Шухевич, но спомене ли УПА - край.
Някои рани никога няма да зараснат. Волинското клане е проява на геноцид към поляците и няма да намериш поляк, който да реагира позитивно, когато чуе УПА. Да славиш УПА за поляка означава да одобряваш и възхваляваш геноцида срещу поляците
Коментиран от #13
14:55 03.06.2026
11 Някой
14:56 03.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Вашето мнение
До коментар #10 от "Хай":Поляците, както и всички народи в ес са кастрирани гуйове и мислят само за плюскане. Историята вече им я подмениха от НПО-тата.
14:57 03.06.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:58 03.06.2026
15 Ще стигне до Масква
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":за да удари чело на килимчето пред Путин.
14:59 03.06.2026
16 Някой
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Имали са някъде 160 начина за зверски убийства. Например като видят бременна, да и разрежат корема и зашият в него жива котка. Дори Хитлер се бил възмущавал на жестокостта им. Нищо че ги е ползвал и са били охранители по концлагерите на Райха. Самият Бандера психопат от дете с майка проститутка полу полякиня и полу еврейка.
14:59 03.06.2026
17 Наблюдател
Но това е новина отпреди няколко дни, ако бяха , обаче, свършили яйцата в Русия щяхме да разберем след 5 минути.
15:01 03.06.2026
18 Мишел
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Полша и не само тя, може да стигне до Москва в момента само като радиоактивни облаци.
15:03 03.06.2026
19 стоян георгиев
Докога ще използвате тази словесна еквалибристика за да прикриване факта,че в Украйна има откровен фашизъм
15:05 03.06.2026
20 Коментатор
Коментиран от #24
15:09 03.06.2026
21 Тома
15:09 03.06.2026
22 Гресиран козяк
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе гресирания палец ☝️ и не само ,как не те беше жал да откраднеш ника на оня Максудския със дебелите и счупени уши и най вече с тпото изражение на лицето ,докато човека си строи нова къща в маалата ?
15:16 03.06.2026
23 Чики-Рики
Коментиран от #25
15:16 03.06.2026
24 оня с коня
До коментар #20 от "Коментатор":Въпреки всичко ,когато си сиго слагаш на сухо в га,zyндера пак си е зверство ☝️ !
15:18 03.06.2026
25 Kyxaта ,ти крива кратуна
До коментар #23 от "Чики-Рики":е пълна с pycки 💩💩💩.
15:20 03.06.2026