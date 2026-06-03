Високо напрежение между Полша и Украйна: Киев преименува военна част в чест на националисти, участвали в масови убийства на поляци

Украинският външен министър Андрий Сибига днес призова за диалог между Украйна и Полша, за да се помогне за понижаване на напрежението, след като Киев преименува военна част в чест на националисти, участвали в масови убийства на поляци по време на Втората световна война, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Президентът Володимир Зеленски предизвика възмущение в Полша, след като подписа указ, с който признава приноса на украинска специална военна част в настоящите военни действия срещу Русия, кръщавайки я "Героите на УПА" (Украинската повстанска армия, тоест Украинска въстаническа армия - бел. ред.).

Ройтерс посочва, че освен, че се е борела срещу нацистите и силите на тогавашния Съветски съюз, за да извоюва независима Украйна, УПА е участвала във Волинските кланетата - поредица масови убийства между 1943 и 1945 г., при които според Полша са били убити около 100 000 поляци.

След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Полша е един от най-верните съюзници на Киев, но историческият спор усложни отношенията между съседите, посочва Ройтерс.

Полският президент Карол Навроцки заяви миналата седмица, че иска държавен орган да обсъди лишаването на Зеленски от най-високото полско отличие заради неговия указ.

"Ескалацията на напрежението между Украйна и Полша не е от полза нито за украинците, нито за поляците", заяви Сибига в социалните мрежи, като написа текста и на полски.

"Ние сме решени да обсъждаме всички въпроси, включително най-трудните, в дух на взаимно разбирателство и откритост", каза той, като изрази благодарност към Полша за водещата ѝ роля в подкрепата за Украйна в борбата ѝ срещу руските сили.

Сибига призова за успокояване на емоциите, като заяви, че и двете страни трябва да се съсредоточат върху противодействието на общия враг и укрепването на европейската сигурност.

"Заплахата от нашия исторически враг, Русия, отново виси еднакво над всички нас – украинци, поляци и други европейци. Не можем да забравим, че борбата помежду ни ще ни доведе до края на пропастта", добави той.

Външният министър допълни, че името на военната част е било избрано от украински войници, които са искали да почетат паметта на онези, които също са се борили срещу "имперска Москва".

"Знам със сигурност, че нашите военни не са имали абсолютно никакви антиполски намерения", каза Сибига.