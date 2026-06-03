Новини
Свят »
Украйна »
Високо напрежение между Полша и Украйна: Киев преименува военна част в чест на националисти, участвали в масови убийства на поляци
  Тема: Украйна

Високо напрежение между Полша и Украйна: Киев преименува военна част в чест на националисти, участвали в масови убийства на поляци

3 Юни, 2026 14:48 1 153 25

  • украйна-
  • андрий сибига-
  • полша-
  • русия-
  • волинско клане

Сибига призова за успокояване на емоциите, като заяви, че и двете страни трябва да се съсредоточат върху противодействието на общия враг

Високо напрежение между Полша и Украйна: Киев преименува военна част в чест на националисти, участвали в масови убийства на поляци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига днес призова за диалог между Украйна и Полша, за да се помогне за понижаване на напрежението, след като Киев преименува военна част в чест на националисти, участвали в масови убийства на поляци по време на Втората световна война, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Президентът Володимир Зеленски предизвика възмущение в Полша, след като подписа указ, с който признава приноса на украинска специална военна част в настоящите военни действия срещу Русия, кръщавайки я "Героите на УПА" (Украинската повстанска армия, тоест Украинска въстаническа армия - бел. ред.).

Ройтерс посочва, че освен, че се е борела срещу нацистите и силите на тогавашния Съветски съюз, за да извоюва независима Украйна, УПА е участвала във Волинските кланетата - поредица масови убийства между 1943 и 1945 г., при които според Полша са били убити около 100 000 поляци.

След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Полша е един от най-верните съюзници на Киев, но историческият спор усложни отношенията между съседите, посочва Ройтерс.

Полският президент Карол Навроцки заяви миналата седмица, че иска държавен орган да обсъди лишаването на Зеленски от най-високото полско отличие заради неговия указ.

"Ескалацията на напрежението между Украйна и Полша не е от полза нито за украинците, нито за поляците", заяви Сибига в социалните мрежи, като написа текста и на полски.

"Ние сме решени да обсъждаме всички въпроси, включително най-трудните, в дух на взаимно разбирателство и откритост", каза той, като изрази благодарност към Полша за водещата ѝ роля в подкрепата за Украйна в борбата ѝ срещу руските сили.

Сибига призова за успокояване на емоциите, като заяви, че и двете страни трябва да се съсредоточат върху противодействието на общия враг и укрепването на европейската сигурност.

"Заплахата от нашия исторически враг, Русия, отново виси еднакво над всички нас – украинци, поляци и други европейци. Не можем да забравим, че борбата помежду ни ще ни доведе до края на пропастта", добави той.

Външният министър допълни, че името на военната част е било избрано от украински войници, които са искали да почетат паметта на онези, които също са се борили срещу "имперска Москва".

"Знам със сигурност, че нашите военни не са имали абсолютно никакви антиполски намерения", каза Сибига.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 38 Отговор
    аре на бас , че Полша ще стигне до Масква///ако поиска в момента

    Коментиран от #6, #9, #15, #18, #22

    14:51 03.06.2026

  • 2 .....

    34 0 Отговор
    Глей са накрая как всички ще се обединят срещу буферайна и ще я разпарчалосят, Западна за Унгария,наква част за Полша и другата за Расията😂😂

    Коментиран от #8

    14:51 03.06.2026

  • 3 Наблюдател

    38 0 Отговор
    Украйнските фашисти подпомагани от реваншисти и наследници на фашисти от Европа се мислят за недосегаеми. Да я видим тая работа докога.

    Коментиран от #10

    14:52 03.06.2026

  • 4 Вашето мнение

    30 0 Отговор
    Когато украйна се превърне в бутикова държава за лгбт+ около лвов, за радост на всичките и членове от ес тогава не само паляците ще пропищят от украински нацисти.

    14:52 03.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    43 0 Отговор
    Бандеровци са убивали поляци с лопати.Даже немците са били потресени от техните жестокости.

    Коментиран от #16

    14:52 03.06.2026

  • 6 честен ционист

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ляха не може да стигне по-далече от под масата и да иска даже.

    14:53 03.06.2026

  • 7 Механик

    30 0 Отговор
    Укрите са много долно племе, ама поляците са още повече долни.
    В същност, тези които бунят и насъскват укрите са точно поляците. А укрите понеже не са и много умни, сами попадат в полските капани.

    14:53 03.06.2026

  • 8 Мдааа

    27 0 Отговор

    До коментар #2 от ".....":

    Много интересно е в полския интернет.
    След като Зеленски присвои името "Хероите на УПА" на някакъв полк за специални операции президентът на Полша каза че ще го лиши от връчения му главен полски орден Бял орел.
    Бившият полски посланик в Киев върна връчения му украински орден.
    А обикновените поляци масово пишат че е нормално да се раздели Украйна за да граничат с нормална държава.
    Такива ми ти неочаквани работи.

    14:53 03.06.2026

  • 9 Вашето мнение

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бая поляци лесно ти достигат G точката, нали нефелен.

    Коментиран от #12

    14:54 03.06.2026

  • 10 Хай

    23 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    В Полша УПА се възприема с повече омраза дори от нацистите.
    Поляците могат да се правят на разсеяни когато наркомана слави поименно своите идоли като Бандера или дори самия Шухевич, но спомене ли УПА - край.
    Някои рани никога няма да зараснат. Волинското клане е проява на геноцид към поляците и няма да намериш поляк, който да реагира позитивно, когато чуе УПА. Да славиш УПА за поляка означава да одобряваш и възхваляваш геноцида срещу поляците

    Коментиран от #13

    14:55 03.06.2026

  • 11 Някой

    11 1 Отговор
    Поляците и нормалните украинци имат един враг и това са .. бандеровците самоопределящи се за фашисти. Не случайно в УССР/Украйна като са искали да обидят някой на изрод, са му викали Бандера. Самите украинци са викали, че те са руснаците.

    14:56 03.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вашето мнение

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хай":

    Поляците, както и всички народи в ес са кастрирани гуйове и мислят само за плюскане. Историята вече им я подмениха от НПО-тата.

    14:57 03.06.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор
    ти си ,,,ба/// си и х ю м////а..

    14:58 03.06.2026

  • 15 Ще стигне до Масква

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    за да удари чело на килимчето пред Путин.

    14:59 03.06.2026

  • 16 Някой

    20 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Имали са някъде 160 начина за зверски убийства. Например като видят бременна, да и разрежат корема и зашият в него жива котка. Дори Хитлер се бил възмущавал на жестокостта им. Нищо че ги е ползвал и са били охранители по концлагерите на Райха. Самият Бандера психопат от дете с майка проститутка полу полякиня и полу еврейка.

    14:59 03.06.2026

  • 17 Наблюдател

    18 2 Отговор
    В Полша имало и нормални хора.
    Но това е новина отпреди няколко дни, ако бяха , обаче, свършили яйцата в Русия щяхме да разберем след 5 минути.

    15:01 03.06.2026

  • 18 Мишел

    12 14 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Полша и не само тя, може да стигне до Москва в момента само като радиоактивни облаци.

    15:03 03.06.2026

  • 19 стоян георгиев

    11 19 Отговор
    Не са националисти,а са си били най гнусни нацисти колаборационисти участвали на страната на Хитлер.
    Докога ще използвате тази словесна еквалибристика за да прикриване факта,че в Украйна има откровен фашизъм

    15:05 03.06.2026

  • 20 Коментатор

    11 8 Отговор
    Това са абсолютни глупости . В миналото е имало много подобни случаи в които са участвали всякакви дегенерати които са били тотално лишени от морал и емпатия заради времето в което са живеели. Зверства е имало от всички страни ...Такива са били времената. Какво да кажем за Сталин който е убил милиони руснаци ? Ами русофоба Путлер сега колко мужици погуби ?

    Коментиран от #24

    15:09 03.06.2026

  • 21 Тома

    7 11 Отговор
    Пановете сега разбраха каква нация са украинците.Храни куче за да те лае.

    15:09 03.06.2026

  • 22 Гресиран козяк

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе гресирания палец ☝️ и не само ,как не те беше жал да откраднеш ника на оня Максудския със дебелите и счупени уши и най вече с тпото изражение на лицето ,докато човека си строи нова къща в маалата ?

    15:16 03.06.2026

  • 23 Чики-Рики

    2 6 Отговор
    Най-долнопробната държава в Света е Украйна(конкурира се само с Израел) и с едни от най-безскрупулните главорези! Европа просто не мисли на какъв ,, таралеж,, ще се надене, ако дори и след 20 години я приеме в Европейския съюз?!За другаде да не говорим!

    Коментиран от #25

    15:16 03.06.2026

  • 24 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Коментатор":

    Въпреки всичко ,когато си сиго слагаш на сухо в га,zyндера пак си е зверство ☝️ !

    15:18 03.06.2026

  • 25 Kyxaта ,ти крива кратуна

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Чики-Рики":

    е пълна с pycки 💩💩💩.

    15:20 03.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания