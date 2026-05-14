Израел поднови ударите срещу „Хизбула“ в Южен Ливан

Израелски отбранителни сили обявиха, че са започнали нова серия от въздушни удари срещу Хизбула в южните части на Ливан, предава БТА.

По данни на Франс прес съобщението е било публикувано малко преди насрочената за днес във Вашингтон среща между представители на Израел и Ливан, на която се очаква да бъдат обсъдени въпросите на сигурността по общата граница.

Израелските военни отправиха предупреждение към жителите на десетки населени места в Южен Ливан да се евакуират преди началото на бомбардировките.

Въпреки примирието, влязло в сила в средата на миналия месец, напрежението между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ продължава, като почти ежедневно се съобщава за нови инциденти и престрелки.

Междувременно няколко израелски цивилни бяха ранени, след като дрон с експлозиви, изстрелян от „Хизбула“, навлезе във въздушното пространство на Израел и се взриви в близост до границата с Ливан. За това съобщиха Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на изявление на израелските въоръжени сили.

Пострадалите са транспортирани в болница, където им е оказана медицинска помощ.