Израел поднови ударите срещу „Хизбула“ в Южен Ливан

14 Май, 2026 13:52, обновена 14 Май, 2026 13:57 808 16

Новата ескалация идва преди среща между израелски и ливански представители във Вашингтон, след като дрон на шиитската групировка рани няколко цивилни в Северен Израел

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелски отбранителни сили обявиха, че са започнали нова серия от въздушни удари срещу Хизбула в южните части на Ливан, предава БТА.

По данни на Франс прес съобщението е било публикувано малко преди насрочената за днес във Вашингтон среща между представители на Израел и Ливан, на която се очаква да бъдат обсъдени въпросите на сигурността по общата граница.

Израелските военни отправиха предупреждение към жителите на десетки населени места в Южен Ливан да се евакуират преди началото на бомбардировките.

Въпреки примирието, влязло в сила в средата на миналия месец, напрежението между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ продължава, като почти ежедневно се съобщава за нови инциденти и престрелки.

Междувременно няколко израелски цивилни бяха ранени, след като дрон с експлозиви, изстрелян от „Хизбула“, навлезе във въздушното пространство на Израел и се взриви в близост до границата с Ливан. За това съобщиха Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на изявление на израелските въоръжени сили.

Пострадалите са транспортирани в болница, където им е оказана медицинска помощ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бангаранга

    3 2 Отговор
    Няма ли примирие за Евровизия?

    13:59 14.05.2026

  • 2 Калин

    16 3 Отговор
    Боже мой, защото нагло прикривате истината, че Израел изобщо не е спирал да бомбардира Ливан и да избиват мирни хора!??
    Всеки ден гледаме ужасяващи клипове по други медии!
    Примирието е само жалко прикрие, както и в Палестина и там евреите продължават с престъпленията ежедневно!

    Коментиран от #14

    14:05 14.05.2026

  • 3 читател

    12 2 Отговор
    Трябваше Китай ударно да въоръжи ливанците .

    14:11 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Саманта

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Груйо":

    Знайш къв си Цар Вул ?!

    14:25 14.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    13 2 Отговор
    е казана от № 2

    ПОРЕДНИЯ ГЕНОЦИД.

    Не спират да убиват цивилни в Га)за, сега в Ливан ...

    14:26 14.05.2026

  • 12 Джихади Йово

    11 3 Отговор
    А защо не напишете преди Ливан да пратят дрона какво им е сторено от израел???

    14:27 14.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гусладин

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Калин":

    Как не го е срам Израел да избива мирни терористи, които са се заклели да го унищожат и редовно го поздравяват с ракетен обстрел. Ами, че това е тяхната култура бе ционистки варвари!

    14:29 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ташаков

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ти си пълен т...к":

    Евала копей,бегом при Бащицата

    15:07 14.05.2026