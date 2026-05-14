Израел поднови ударите срещу „Хизбула“ в Южен Ливан

Израелски отбранителни сили обявиха, че са започнали нова серия от въздушни удари срещу Хизбула в южните части на Ливан, предава БТА.
По данни на Франс прес съобщението е било публикувано малко преди насрочената за днес във Вашингтон среща между представители на Израел и Ливан, на която се очаква да бъдат обсъдени въпросите на сигурността по общата граница.
Израелските военни отправиха предупреждение към жителите на десетки населени места в Южен Ливан да се евакуират преди началото на бомбардировките.
Въпреки примирието, влязло в сила в средата на миналия месец, напрежението между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ продължава, като почти ежедневно се съобщава за нови инциденти и престрелки.
Междувременно няколко израелски цивилни бяха ранени, след като дрон с експлозиви, изстрелян от „Хизбула“, навлезе във въздушното пространство на Израел и се взриви в близост до границата с Ливан. За това съобщиха Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на изявление на израелските въоръжени сили.
Пострадалите са транспортирани в болница, където им е оказана медицинска помощ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бангаранга
13:59 14.05.2026
2 Калин
Всеки ден гледаме ужасяващи клипове по други медии!
Примирието е само жалко прикрие, както и в Палестина и там евреите продължават с престъпленията ежедневно!
Коментиран от #14
14:05 14.05.2026
3 читател
14:11 14.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Саманта
До коментар #4 от "Груйо":Знайш къв си Цар Вул ?!
14:25 14.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истината
ПОРЕДНИЯ ГЕНОЦИД.
Не спират да убиват цивилни в Га)за, сега в Ливан ...
14:26 14.05.2026
12 Джихади Йово
14:27 14.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гусладин
До коментар #2 от "Калин":Как не го е срам Израел да избива мирни терористи, които са се заклели да го унищожат и редовно го поздравяват с ракетен обстрел. Ами, че това е тяхната култура бе ционистки варвари!
14:29 14.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ташаков
До коментар #15 от "Ти си пълен т...к":Евала копей,бегом при Бащицата
15:07 14.05.2026