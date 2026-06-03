Израел изложи конфискувано оръжие на „Хизбула“, включително немски образци от ерата на Третия райх

В армейската база „Црифин“ в Израел беше изложено оръжие, конфискувано от „Хизбула“, предаде израелската новинарска агенция ТПС. Част от въоръжението е немско, произведено по времето на Третия райх, а друга част - произведена в Иран, предава БТА.
„Тези оръжия са произведени във фабрики на германската военна промишленост. Те са открити в складове в Ливан и вероятно са били използвани с психологически ефект“, каза подполковник Идан Шарон-Котлер, командир на израелско подразделение за събиране на вражеско оборудване.
По думите му оръжията не са били в активна употреба. „Никой вече не произвежда боеприпаси за тези оръжия“, добави той.
Сред изложените оръжия са картечница MG34, произведена през 1939 г., и две картечници MP40 от периода 1934–1935 г., всяка с видими нацистки символи.
На част от оръжията е гравиран и знак „Х“, за който Шарон-Котлер предполага, че е поставен от съветски войници, вероятно като обозначение за военна плячка.
Експозицията включва още ракетни установки, иранска ракета „Бадр“, огнестрелни оръжия, произведени в Иран, и камуфлажни униформи.
„Това показва широката гама от оръжия на „Хизбула“ и процеса на тяхното снабдяване“, посочи Шарон-Котлер, като добави, че конфискуваните количества са значителни.
„Това са само мостри“, каза той пред ТПС, без да дава допълнителни подробности за общия обем на иззетото въоръжение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
20:47 03.06.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
20:47 03.06.2026
3 Последния Софиянец
20:47 03.06.2026
4 Пенчо
Коментиран от #8
20:48 03.06.2026
5 Сталин
20:55 03.06.2026
6 Смърфиета
20:57 03.06.2026
7 Kaлпазанин
20:57 03.06.2026
8 Адолф Айхман
До коментар #4 от "Пенчо":Той е полски еврейн, който не сме успяли да обработиме. Язък за оръжието.
20:58 03.06.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #10
21:00 03.06.2026
10 Смърфиета
До коментар #9 от "Сатана Z":Еми, колекционери......
21:07 03.06.2026
11 Дзак
21:33 03.06.2026