Израел изложи конфискувано оръжие на „Хизбула“, включително немски образци от ерата на Третия райх

В армейската база „Црифин“ в Израел беше изложено оръжие, конфискувано от „Хизбула“, предаде израелската новинарска агенция ТПС. Част от въоръжението е немско, произведено по времето на Третия райх, а друга част - произведена в Иран, предава БТА.

„Тези оръжия са произведени във фабрики на германската военна промишленост. Те са открити в складове в Ливан и вероятно са били използвани с психологически ефект“, каза подполковник Идан Шарон-Котлер, командир на израелско подразделение за събиране на вражеско оборудване.

По думите му оръжията не са били в активна употреба. „Никой вече не произвежда боеприпаси за тези оръжия“, добави той.

Сред изложените оръжия са картечница MG34, произведена през 1939 г., и две картечници MP40 от периода 1934–1935 г., всяка с видими нацистки символи.

На част от оръжията е гравиран и знак „Х“, за който Шарон-Котлер предполага, че е поставен от съветски войници, вероятно като обозначение за военна плячка.

Експозицията включва още ракетни установки, иранска ракета „Бадр“, огнестрелни оръжия, произведени в Иран, и камуфлажни униформи.

„Това показва широката гама от оръжия на „Хизбула“ и процеса на тяхното снабдяване“, посочи Шарон-Котлер, като добави, че конфискуваните количества са значителни.

„Това са само мостри“, каза той пред ТПС, без да дава допълнителни подробности за общия обем на иззетото въоръжение.