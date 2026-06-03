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Израел изложи конфискувано оръжие на „Хизбула“, включително немски образци от ерата на Третия райх

Израел изложи конфискувано оръжие на „Хизбула“, включително немски образци от ерата на Третия райх

3 Юни, 2026 20:45 902 11

  • израел-
  • хизбула-
  • оръжие

Сред експонатите са картечници MG34 и MP40, както и иранско въоръжение, според израелската армия.

Израел изложи конфискувано оръжие на „Хизбула“, включително немски образци от ерата на Третия райх - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В армейската база „Црифин“ в Израел беше изложено оръжие, конфискувано от „Хизбула“, предаде израелската новинарска агенция ТПС. Част от въоръжението е немско, произведено по времето на Третия райх, а друга част - произведена в Иран, предава БТА.

„Тези оръжия са произведени във фабрики на германската военна промишленост. Те са открити в складове в Ливан и вероятно са били използвани с психологически ефект“, каза подполковник Идан Шарон-Котлер, командир на израелско подразделение за събиране на вражеско оборудване.

По думите му оръжията не са били в активна употреба. „Никой вече не произвежда боеприпаси за тези оръжия“, добави той.

Сред изложените оръжия са картечница MG34, произведена през 1939 г., и две картечници MP40 от периода 1934–1935 г., всяка с видими нацистки символи.

На част от оръжията е гравиран и знак „Х“, за който Шарон-Котлер предполага, че е поставен от съветски войници, вероятно като обозначение за военна плячка.

Експозицията включва още ракетни установки, иранска ракета „Бадр“, огнестрелни оръжия, произведени в Иран, и камуфлажни униформи.

„Това показва широката гама от оръжия на „Хизбула“ и процеса на тяхното снабдяване“, посочи Шарон-Котлер, като добави, че конфискуваните количества са значителни.

„Това са само мостри“, каза той пред ТПС, без да дава допълнителни подробности за общия обем на иззетото въоръжение.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 4 Отговор
    Да се чете - Израел се изложи...

    20:47 03.06.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 2 Отговор
    Там ли е мечът на Иван Тренев?🦧🦍🥳🤣👍

    20:47 03.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Български оръжия подарени на Украйна и продадени на Хизбула.

    20:47 03.06.2026

  • 4 Пенчо

    7 5 Отговор
    Лъжат! Щом има от третия райх, значи това е личната колекция на нетаняху!

    Коментиран от #8

    20:48 03.06.2026

  • 5 Сталин

    2 4 Отговор
    Духа на Хитлер още преследва световните кошерни терористи

    20:55 03.06.2026

  • 6 Смърфиета

    1 4 Отговор
    То и Израел е неоколониална мостра за няколко пристанища.

    20:57 03.06.2026

  • 7 Kaлпазанин

    0 4 Отговор
    Трябва да сме вечно благодарни на исрахел ,че избиват безнаказано със демократично оказан помощ от запада жени и деца и заграбват земята им ,и нас превръщат в техни верни модерни роби

    20:57 03.06.2026

  • 8 Адолф Айхман

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пенчо":

    Той е полски еврейн, който не сме успяли да обработиме. Язък за оръжието.

    20:58 03.06.2026

  • 9 Сатана Z

    1 4 Отговор
    Евреите винаги са били любители на нацистките символи от времето на тяхното пребиваване в период на възхода на 3тия Райх.

    Коментиран от #10

    21:00 03.06.2026

  • 10 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Еми, колекционери......

    21:07 03.06.2026

  • 11 Дзак

    0 1 Отговор
    Показва, че воюват с кремъклийки и ракети за празненства срещу много добре въоръжена армия.

    21:33 03.06.2026