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Камарата на представителите на САЩ с крачка към затягане на санкциите срещу Русия и увеличаване на помощта за Украйна
  Тема: Украйна

Камарата на представителите на САЩ с крачка към затягане на санкциите срещу Русия и увеличаване на помощта за Украйна

4 Юни, 2026 04:50, обновена 4 Юни, 2026 05:22 1 571 25

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Рубио притеснен от "риска на ескалация" след украинската атака срещу Санкт Петербург

Камарата на представителите на САЩ с крачка към затягане на санкциите срещу Русия и увеличаване на помощта за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Камарата на представителите на САЩ одобри законопроект, който ще затегне санкциите срещу Русия и ще увеличи помощта за Украйна.

218 законодатели гласуваха в подкрепа на мярката, докато 204 бяха против. За одобрение бяха необходими 218 гласа. Конгресът вече ще може да внесе антируския законопроект на гласуване, заобикаляйки председателя на Камарата на представителите - републиканецът Майк Джонсън - и председателите на комисиите.

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Демократът Грегъри Мийкс от Комисията по външни работи на Камарата на представителите и един от основните вносители на законопроекта, заяви, че очаква гласуване по него тази седмица.

Законопроектът включва мерки, насочени към затягане на санкциите на САЩ срещу Русия и запазването им в дългосрочен план. Освен това документът включва разпоредби относно военната помощ на Вашингтон за Украйна и други страни.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази безпокойство заради "риска от ескалация" на войната между Русия и Украйна, по-конкретно заради нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре на руска територия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Рубио каза това по време на изслушване в Камарата на представителите вчера - деня, в който украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт Петербург - броени часове преди началото на годишния международен икономически форум във втория по големина руски град.

"Това, което се промени през последните месеци, е, че Украйна става все по-ефективна при нанасянето на удари на далечни разстояния дълбоко навътре на руска територия", уточни държавният секретар на САЩ пред комисията по външни работи към долната камара на Конгреса. "Мисля, че това е едно от нещата, които ни напомнят защо е важно да се опитаме да сложим край на тази война, ако можем, защото рискът от ескалация е реален, по-реален, отколкото беше преди две години", добави той.

Рубио изрази готовността на Съединените щати "да играят всяка възможна роля в този контекст за възстановяване на мира". "На този етап нито една от страните, особено Русия, не е склонна да направи необходимите отстъпки за възстановяване на мира", отчете в същото време той.

Никаква цензура "не може да заличи миналото", каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио по повод годишнината от потушаването на продемократичните протести на площад Тянанмън в китайската столица Пекин, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Рубио изрази увереност, че "каузата на тези, които се жертваха, за да защитят неотменимите си права на свобода на изразяване и мирно събиране, един ден ще се увенчае с успех". "Спомняме си за тях и отдаваме почит на тяхното наследство", добави той в своето изявление, посветено на 37-ата годишнина от събитията, станали на 4 юни 1989 г.

Държавният секретар на САЩ излезе с тази позиция, която със сигурност ще разгневи Китай, малко след посещението на американския президент Доналд Тръмп миналия месец в Пекин, където той се срещна с китайския си колега Си Цзинпин, отбелязва АФП. Агенцията допълва, че въпреки различията между тях двете големи световни сили поддържат помежду си "стратегическа стабилност".

Това е първата реакция от страна на САЩ след размяната на удари между Русия и Украйна през последните дни, отбелязва АФП. Рубио беше изслушан в продължение на часове в Конгреса вчера и днес, но темата за тази война до голяма степен беше пренебрегната за сметка на конфликта в Близкия изток.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЙДЕ БЕ...?!

    9 3 Отговор
    Чак пък...- ПРИТЕСНЕН от "риска на ескалация"...?!?!

    05:04 04.06.2026

  • 2 Иво

    14 3 Отговор
    Толкова много мъка, само за да бъде спасен з.дника на един оср.н диктатор!

    Коментиран от #16

    05:05 04.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Интересно

    7 6 Отговор
    Притягат рашките, а де факто се стяга живота на народа от юроатлантиците....
    Или народа казва: ВОЛЪТ РИЕ ЗЕМЯТА С РОГАТА, А ТО МУ ХВЪРЛЯ И ПАДА НА ГЪРБА!!!

    05:33 04.06.2026

  • 7 Обрачът

    5 9 Отговор
    Обрачът около вратлето на Хаяско Первий се затяга.
    Яко се затяга!!!

    05:38 04.06.2026

  • 8 Е,.не мога да

    4 7 Отговор
    Разбера руските военни и командването на тази война. Да седиш на Тератонове от 6500 ядрени бойни глави и да позволиш на едни прошловци да те ритат и унижават и възможно вече и да те убият и да не решиш за 15 минути да ги загрееш до 6000 градуса, трябва да си луд... Е, кво правят тези? Искат съзнателно да загубят войната???

    Коментиран от #14, #25

    05:42 04.06.2026

  • 9 Пунко

    4 2 Отговор
    Новина от факти

    квак квак квак

    05:45 04.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Америка

    2 3 Отговор
    потъва...

    05:52 04.06.2026

  • 12 Уса

    6 5 Отговор
    Изчесахме си езиците с тия глупости половин Украйна отдавна не съществура и чака новата си руско американска съдба

    05:52 04.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 да не би

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Е,.не мога да":

    На обратната страна на Земята да живееш?

    Коментиран от #17

    05:53 04.06.2026

  • 15 2015 г чикаго

    3 3 Отговор
    Американският генерал Бен Ходжис, командващ натовските войски в Европа награди укро-армията, войници на укра с медали на сащ, за тяхната храброст във войната. Това по американските закони не е позволено, чужденци, военни да получават американски военни отличия, НО генералът го направи, за да покаже, че ТЕ СА НЕГОВИ войници. Георг Фридман, Чикаго, 2015 г. , конференция за ролята на сащ в Украйна... Има видео в ютюб... Те още тогава всичко така планираха.

    Коментиран от #18

    05:54 04.06.2026

  • 16 Прав си

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Иво":

    Няма кой да спаси кремълският пациент.И Тръмп вдигна ръце от идиота.

    05:55 04.06.2026

  • 17 Е, да

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "да не би":

    Обясни, щом знаеш. Защо е така???

    05:55 04.06.2026

  • 18 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "2015 г чикаго":

    А през 1015 година какво е станало?
    😉😂😂

    Коментиран от #20

    05:57 04.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Имаше бой

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха":

    Много силен в Бебалцево. Руснаци с бандеровци. Стигна се до некакво примирие.
    Но, всички знаем, как започна гражданската война в Укра. Майдан, по 40 долара на безработни и всякакви да стоят на Майдана и "изразяват недоволство от властта ", Виктория Нюланд и сладките за "майдановците", разговорът между нея и посланика на сащ в укра, Джефри Паят. Тя озвучи, КОИ ще вземат властта в Киев, преди още да е станал военният преврат.

    Коментиран от #22

    06:03 04.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Никой не се интересува

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Имаше бой":

    Че отпадъкът на обществото лъже.

    06:08 04.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гориил

    1 4 Отговор
    Бумеранг, хвърлен по Русия, ще се върне при вас и ще взриви покрива на Камарата на представителите.

    06:26 04.06.2026

  • 25 Стефан

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Е,.не мога да":

    Ето това е невежеството и манипулативиност на руски тролове..
    Общата мощност на руския арсенал е няколко хиляди мегатона, което е много по малко от 1 тератон!
    Освен това да подтикваш към ядрена война трябва да си ужасно глупав!
    Това е като да хвърлиш граната в стая и да мислиш, че само другия ще пострада.

    06:53 04.06.2026