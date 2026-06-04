Камарата на представителите на САЩ с крачка към затягане на санкциите срещу Русия и увеличаване на помощта за Украйна

Камарата на представителите на САЩ одобри законопроект, който ще затегне санкциите срещу Русия и ще увеличи помощта за Украйна.

218 законодатели гласуваха в подкрепа на мярката, докато 204 бяха против. За одобрение бяха необходими 218 гласа. Конгресът вече ще може да внесе антируския законопроект на гласуване, заобикаляйки председателя на Камарата на представителите - републиканецът Майк Джонсън - и председателите на комисиите.

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Демократът Грегъри Мийкс от Комисията по външни работи на Камарата на представителите и един от основните вносители на законопроекта, заяви, че очаква гласуване по него тази седмица.

Законопроектът включва мерки, насочени към затягане на санкциите на САЩ срещу Русия и запазването им в дългосрочен план. Освен това документът включва разпоредби относно военната помощ на Вашингтон за Украйна и други страни.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази безпокойство заради "риска от ескалация" на войната между Русия и Украйна, по-конкретно заради нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре на руска територия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



Рубио каза това по време на изслушване в Камарата на представителите вчера - деня, в който украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт Петербург - броени часове преди началото на годишния международен икономически форум във втория по големина руски град.



"Това, което се промени през последните месеци, е, че Украйна става все по-ефективна при нанасянето на удари на далечни разстояния дълбоко навътре на руска територия", уточни държавният секретар на САЩ пред комисията по външни работи към долната камара на Конгреса. "Мисля, че това е едно от нещата, които ни напомнят защо е важно да се опитаме да сложим край на тази война, ако можем, защото рискът от ескалация е реален, по-реален, отколкото беше преди две години", добави той.



Рубио изрази готовността на Съединените щати "да играят всяка възможна роля в този контекст за възстановяване на мира". "На този етап нито една от страните, особено Русия, не е склонна да направи необходимите отстъпки за възстановяване на мира", отчете в същото време той.

Никаква цензура "не може да заличи миналото", каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио по повод годишнината от потушаването на продемократичните протести на площад Тянанмън в китайската столица Пекин, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



Рубио изрази увереност, че "каузата на тези, които се жертваха, за да защитят неотменимите си права на свобода на изразяване и мирно събиране, един ден ще се увенчае с успех". "Спомняме си за тях и отдаваме почит на тяхното наследство", добави той в своето изявление, посветено на 37-ата годишнина от събитията, станали на 4 юни 1989 г.



Държавният секретар на САЩ излезе с тази позиция, която със сигурност ще разгневи Китай, малко след посещението на американския президент Доналд Тръмп миналия месец в Пекин, където той се срещна с китайския си колега Си Цзинпин, отбелязва АФП. Агенцията допълва, че въпреки различията между тях двете големи световни сили поддържат помежду си "стратегическа стабилност".



Това е първата реакция от страна на САЩ след размяната на удари между Русия и Украйна през последните дни, отбелязва АФП. Рубио беше изслушан в продължение на часове в Конгреса вчера и днес, но темата за тази война до голяма степен беше пренебрегната за сметка на конфликта в Близкия изток.