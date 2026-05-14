Си Дзинпин предупреди Тръмп за риск от конфликт заради Тайван

Изказванията на китайския президент Си Дзинпин относно Тайван по време на срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Пекин бяха възприети от тайвански експерти като предупреждение, че начинът, по който Вашингтон подхожда към тайванския въпрос, може да доведе до сериозен конфликт с Китай.

Тръмп и Си проведоха двучасова среща в Пекин в четвъртък сутринта — централният момент от първото посещение на Тръмп в Китай след завръщането му в Белия дом през 2025 г.

След срещата китайската държавна агенция Xinhua News Agency съобщи, че Си е заявил пред Тръмп, че „тайванският въпрос е най-важният проблем в китайско-американските отношения“ и че ако не бъде решен правилно, двете страни могат да стигнат до „сблъсъци и дори конфликти“, което би поставило двустранните отношения „в сериозна опасност“.

Си също така е заявил, че независимостта на Тайван и мирът в Тайванския проток са „несъвместими като огън и вода“.

Коментирайки думите на китайския лидер, Уанг Хси-хсиен, директор на Института за международни отношения към National Chengchi University, заяви, че изказванията са били „по-остри“ от предишни подобни коментари, особено заради употребата на думи като „сблъсъци“ и „конфликт“, които носят военен подтекст.

По думите му, последвалите изрази като „сериозна опасност“ и сравнението между независимостта на Тайван и мира в протока „като огън и вода“ показват, че Пекин е повишил нивото на реториката си по тайванския въпрос.

Сходна позиция изрази и Уанг Хунг-жен, преподавател в катедрата по политически науки към National Cheng Kung University, който заяви, че думите на Си представляват „сериозно и категорично предупреждение“ към Вашингтон.

Според него китайският лидер на практика е предупредил, че ако САЩ не се съобразяват с позицията на Пекин по въпроса за Тайван, това може да доведе до „мащабен конфликт“ между двете световни сили.

Уанг добави, че предупреждението вероятно е било „умишлен опит“ за оказване на натиск върху американската страна още в началото на срещата и вероятно е част от стратегията на Пекин да зададе тона на разговорите между Тръмп и Си, които се очаква да продължат при бъдещо посещение на китайския лидер в САЩ по-късно тази година.

По-късно Белият дом публикува официално изявление за срещата, в което не се споменава темата за Тайван, но се посочва, че двете страни са обсъдили начини за засилване на двустранното икономическо сътрудничество.

Според Уанг, от гледна точка на Вашингтон Тайван никога не е бил предвиден като основна тема в този кръг от разговори и американската страна не е имала намерение да води сериозни дискусии с Пекин по темата, тъй като напоследък не е имало значително развитие около Тайван.

Той определи китайската версия на разговора като „донякъде подвеждаща“, тъй като създавала впечатление, че САЩ и Китай съвместно управляват тайванския въпрос, докато изявлението на Белия дом показва обратното.

Според него Пекин вероятно се опитва да „манипулира посланията“ около срещата.

Тайванският Съвет по въпросите на континентален Китай (MAC) заяви в четвъртък следобед, че екипът по национална сигурност на Тайван поддържа тесен контакт с американската страна и че „до момента няма неочаквана информация“ от срещата между Тръмп и Си.

От MAC — водещата тайванска институция по въпросите на отношенията през Тайванския проток — добавиха още, че Тайван няма индикации да е понесъл каквато и да било „вреда“ от срещата между двамата лидери.