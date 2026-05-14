Си Дзинпин предупреди Тръмп за риск от конфликт заради Тайван

Изказванията на китайския президент Си Дзинпин относно Тайван по време на срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Пекин бяха възприети от тайвански експерти като предупреждение, че начинът, по който Вашингтон подхожда към тайванския въпрос, може да доведе до сериозен конфликт с Китай.
Тръмп и Си проведоха двучасова среща в Пекин в четвъртък сутринта — централният момент от първото посещение на Тръмп в Китай след завръщането му в Белия дом през 2025 г.
След срещата китайската държавна агенция Xinhua News Agency съобщи, че Си е заявил пред Тръмп, че „тайванският въпрос е най-важният проблем в китайско-американските отношения“ и че ако не бъде решен правилно, двете страни могат да стигнат до „сблъсъци и дори конфликти“, което би поставило двустранните отношения „в сериозна опасност“.
Си също така е заявил, че независимостта на Тайван и мирът в Тайванския проток са „несъвместими като огън и вода“.
Коментирайки думите на китайския лидер, Уанг Хси-хсиен, директор на Института за международни отношения към National Chengchi University, заяви, че изказванията са били „по-остри“ от предишни подобни коментари, особено заради употребата на думи като „сблъсъци“ и „конфликт“, които носят военен подтекст.
По думите му, последвалите изрази като „сериозна опасност“ и сравнението между независимостта на Тайван и мира в протока „като огън и вода“ показват, че Пекин е повишил нивото на реториката си по тайванския въпрос.
Сходна позиция изрази и Уанг Хунг-жен, преподавател в катедрата по политически науки към National Cheng Kung University, който заяви, че думите на Си представляват „сериозно и категорично предупреждение“ към Вашингтон.
Според него китайският лидер на практика е предупредил, че ако САЩ не се съобразяват с позицията на Пекин по въпроса за Тайван, това може да доведе до „мащабен конфликт“ между двете световни сили.
Уанг добави, че предупреждението вероятно е било „умишлен опит“ за оказване на натиск върху американската страна още в началото на срещата и вероятно е част от стратегията на Пекин да зададе тона на разговорите между Тръмп и Си, които се очаква да продължат при бъдещо посещение на китайския лидер в САЩ по-късно тази година.
По-късно Белият дом публикува официално изявление за срещата, в което не се споменава темата за Тайван, но се посочва, че двете страни са обсъдили начини за засилване на двустранното икономическо сътрудничество.
Според Уанг, от гледна точка на Вашингтон Тайван никога не е бил предвиден като основна тема в този кръг от разговори и американската страна не е имала намерение да води сериозни дискусии с Пекин по темата, тъй като напоследък не е имало значително развитие около Тайван.
Той определи китайската версия на разговора като „донякъде подвеждаща“, тъй като създавала впечатление, че САЩ и Китай съвместно управляват тайванския въпрос, докато изявлението на Белия дом показва обратното.
Според него Пекин вероятно се опитва да „манипулира посланията“ около срещата.
Тайванският Съвет по въпросите на континентален Китай (MAC) заяви в четвъртък следобед, че екипът по национална сигурност на Тайван поддържа тесен контакт с американската страна и че „до момента няма неочаквана информация“ от срещата между Тръмп и Си.
От MAC — водещата тайванска институция по въпросите на отношенията през Тайванския проток — добавиха още, че Тайван няма индикации да е понесъл каквато и да било „вреда“ от срещата между двамата лидери.
1 Последния Софиянец
20:39 14.05.2026
2 Ганьо
4 Сатана Z
5 Бангаранга
6 Черпака
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А Путин никой не го и кани.
20:42 14.05.2026
7 Пич
Малоумниците от САЩ ще направят всичко възможно, за да предизвикат конфликт между Китай и Тайван!!! Нищо че мазно други ви разтягат!!! Ако не сте обърнали внимание, усилено търсят съюзници там, като след поредица ударени греди допряха и до Япония !!! Но и там греда!!! А малоумнци са, защото виждат само пред носа си,!!! Ако такъв конфликт краткосрочно отслаби Китай, нали никой не се съмнява, че дългосрочно Китай ще спечели, и ще придобие по голяма сила от преди...?!
8 другарят Си каза
За тези с дефицит на естествен интелект, питайте ИИ.
9 Черпак оди си налей
До коментар #6 от "Черпака":Една студена вода. И се успокои. Дни След Тръмп при Си отива Путин и знай разговорите ще бъдат със сигурност по дружелюбни.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 совите не са това което са
- Аз не съм учителят Уанг!
12 Ами
какво им казаха руснаците в Аляска.
В момента най-разумното което може да
направи Тръмп, е среща с Путин в Москва.
И колкото по-скоро, толкова по-добре.
13 Мдаа...
14 греда
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Рижавия иска да замени
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тайван срещу Ормуз, но СИ го изрита .
21:10 14.05.2026
17 Гориил
18 Костадин Костадинов
До коментар #17 от "Гориил":Доста глуповат коментар. От него произлиза че ти разбираш всичко което искат в двете държави.
19 Костадин Костадинов
До коментар #12 от "Ами":Абе той Путин да мисля за Русия че скоро ще има руси китайчета. Засега както вървят нещата Русия ще бъде сервирана на китайската трапеза.
20 Костадин Костадинов
До коментар #14 от "греда":Защо нали много го харесвахте Тръмп? Нали той щеше да слага край на либерализма и край войната в Украйна?
21 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "Пич":Малоумниците които са първа икономика в света... Явно си пророк. Няма нищо по-тъъъпо от русофилите
22 Ами
До коментар #19 от "Костадин Костадинов":Каквото и да приказваш, Русия и Китай показват нагледно
как се градят отношения в многополюсния сват.
Свят изграден от принципи, а не от правила.
23 Гориил
До коментар #18 от "Костадин Костадинов":Вашингтон и Пекин се конкурират на различни нива и в различни сфери, с различни теории за победа. Тръмп използва тарифите като лост в търговските сделки, докато Си Цзинпин се стреми да спечели Студената война със Съединените щати.
24 жик так
Никакви приятелски отношения , никакво ръкостискане , никаква учтивост дори .
Явно разговорът е преминал доста напрегнато .
А чичо се надяваше на целувки и прегръдки .
25 Дако
До коментар #6 от "Черпака":Срещата е двустранна бе о ръф ляк .
26 ГОЛЕМЦИТЕ
27 на снимката
28 ?????
То вече е ясно.
Китайците си искат острова и след провала с Иран едва ли Щатите могат да ги спрат.
А мнението на платените островитяни е важно докато им плащат.
След тва само емиграция в свободния свят.
29 Факт
30 ДоЦент
От една страна има досада и презрение, от другата презрение и ярост.
Комунизъм срещу капитализъм !
Победителят е ясен!
Си Дзинпин и Путин се договориха още преди много години на олимпийските игри в Пекин как да се разправят с американците, като и двамата знаеха какво точно ще се случи и с Украйна и с Иран и се подготвиха добре.
Неслучайно външният министър на Китай наскоро обяви , че връзката с Русия е здрава като камък.
По същество:
Камък номер едно: В Китай няма евреи и това е най-големият проблем на ционистите искащи да владеят света, защото нямат лоби и лостове за никакво влияние.
Камък номер две: Китайският юан не се търгува на фондовите борси и не е конвертируем по капиталовите сметки и това е другият проблем на евреите ционисти, които не могат да го съборят със спекулативни операции.
Камък номер три: Китайските патенти са 40 процента от световните патенти и изобретения и Китай вече няма нужда от чужди технологии.
Камък номер четири: В Китай се намират едни от най-големите находища в света на редкоземни метали , а и не само.
Камък номер пет: Китай и Русия имат обща граница!
Камък номер шест: Русия и Китай са неразривно свързани идеологически чрез СССР завинаги!
Камък номер седем: Евреите и евангелистите ционисти са воденичен камък за човечеството и Китай и Русия добре осъзнават това!
31 Дойдохме си на думата
С Тайван нямат радост, защото Тайван е по-близо до Китай, а не до америка. Китай ще каже А и когато каже Б ще има китайски остров и никога повече Тайван.
Толкова по темата.
32 Д-р Ментал
