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Зеленски: Украйна вече не е приоритет за САЩ, Иран е на първо място
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна вече не е приоритет за САЩ, Иран е на първо място

3 Юни, 2026 20:19 1 264 84

  • украйна-
  • сащ-
  • зеленски-
  • приоритет-
  • иран

Украинският президент настоя Вашингтон да остане активно ангажиран в мирните преговори с Русия.

Зеленски: Украйна вече не е приоритет за САЩ, Иран е на първо място - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че прекратяването на войната в Украйна вече не е водещ приоритет за Съединените щати, тъй като вниманието на Вашингтон е насочено основно към ситуацията с Иран, съобщи Укринформ, предава БТА.

„Поддържаме връзка с американската страна по отношение на преговорите ни. Очакваме пристигането на преговорния екип, но според мен това отнема твърде много време. За съжаление, днес не сме в центъра на вниманието. Според мен Иран е въпрос номер едно за САЩ, а чак след това идва въпросът за Украйна. За съжаление, ние сме на опашката, когато става дума за тези войни“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че за Киев най-важната задача остава прекратяването на войната и че Украйна не може да чака, докато останалите международни конфликти бъдат решени.

Украинският президент отново заяви готовност за преговори във всякакъв формат, включително за лична среща с руския президент Владимир Путин. По думите му най-справедливият формат би включвал не само Украйна и Русия, но и САЩ и европейските държави.

„Наистина вярвам, че САЩ са най-силният фактор, който може да принуди Путин да сложи край на войната. Затова винаги съм казвал, че най-добрият вариант за нас е Вашингтон да се включи в преговорите, както и Европа“, каза Зеленски.

Той добави, че благодарение на развитието на бойното поле и дипломатическия натиск върху Москва, Украйна вече е в позиция да участва в мирни преговори „на равна нога с руснаците“.

По-рано ръководителят на президентската администрация Кирил Буданов заяви, че в близко бъдеще в Киев се очаква американска делегация за преговори, водена от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брей

    42 5 Отговор
    Ся го разбра зелев 😁

    Коментиран от #82

    20:22 03.06.2026

  • 2 Въпрос

    44 6 Отговор
    Ще покажат ли обесването на Зеленски?

    20:22 03.06.2026

  • 3 Тръмп

    43 6 Отговор
    Кой беше този?

    20:22 03.06.2026

  • 4 Украйна е пушечно месо.

    49 8 Отговор
    Там западналите и англосаксите не можаха да победят Русия и сега се пробват сИран. Но и там ядат боя.

    20:23 03.06.2026

  • 5 Хасковски каунь

    29 5 Отговор
    Не страхуйтесь , Ганю ще плати част от масрафа

    20:25 03.06.2026

  • 6 Рублевка

    39 5 Отговор
    Зелененко има много пари да връща на САЩ и репарации на РФ. Интересно къде ще го изтезават след капитулацията. В САЩ или в Русия?

    20:25 03.06.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    37 7 Отговор
    Дрогата Зеленски и мръсника Рюте трябва да бъдат съдени!
    ... после пред стената!

    20:26 03.06.2026

  • 8 Пич

    34 5 Отговор
    Яж за да пораснеш, и Тръмп може да започне да те вижда!!! С носа в легена не се расте....... Шмръъък...

    20:26 03.06.2026

  • 9 Точен

    29 7 Отговор
    Баба европа използва украйна за пушечно месо и за да краде суровините й. Същото е правила 5 века в Африка, Азия и Америка. Сега го прави освен в украйна и в България...

    20:30 03.06.2026

  • 10 руската мечка

    9 27 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #21

    20:30 03.06.2026

  • 11 Републиканец

    21 5 Отговор
    В Гуантанамо имало обучени кучета, които направо разцепвали терористите. В Русия пускали терориста на отряд узбеки. Зеленото късокрако артистче ще си каже всичките офшорки.

    20:30 03.06.2026

  • 12 Руснаци

    25 5 Отговор
    Тея какви са страхливи, днеска удариха цивилен автобус и знаят скоро че Украйна пак ще гори и взеха да говорят за мир хахах, егати памперсите, наркоман нали мачкахте, за първи път виждам държава която вика, че обръща нещата да се моли пак за мир хахахахха

    Коментиран от #15, #17

    20:31 03.06.2026

  • 13 Механик

    26 5 Отговор
    Зеленце, укра вече не влиза в ничии сметки.
    Вие го играхте "лека женица" и с вас се отнесоха като с такава. Ползваха ви и ви захвърлиха като салфетка за еднократна употреба след полов контакт.

    20:32 03.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Руснаци

    23 4 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаци":

    На фронта нали си връщате стотици км, нали щяхте да стигат до Москва, нали укрите не умирали, защо се молиш за мир хахахаха, наркоманче само умствено изостаналитв фенчета на Нато които пишат тука ти вярват, ама на тях им е простено 99 процента оттях бачка по строежи или са пенсионери на минимална пенсия хахаха

    20:34 03.06.2026

  • 16 Кой се интересува

    20 4 Отговор
    от разложени трупове. Тръмп да не е малоумен като нашите ,, умници ,,.

    20:34 03.06.2026

  • 17 Руснаците

    9 23 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаци":

    вярно са най-страхливия народ на планетата. Самата им идеология е сбъркана, превърнала ги е в роби на диктатурата, без право на самостоятелно мислене.

    Коментиран от #20

    20:35 03.06.2026

  • 18 Рублевка

    23 4 Отговор
    Тръмп като видя кръвясалите наркомански очи на зеления мухъл и чу какви ги дрънка, го пусна по пързалката, а Урсула се прегръща с него!

    20:38 03.06.2026

  • 19 тоз пък

    22 4 Отговор
    Украйна беше приоритет на сина на бившия президент на САЩ. Сега е само наливане на средства. Трябва и ние да спрем, че майките взеха да пищят.

    20:38 03.06.2026

  • 20 Руснаци

    21 4 Отговор

    До коментар #17 от "Руснаците":

    Ххх, не съм видял руснак да реве на фронта, не съм видял руснак да мрънка за войната, така че можеш да не си показваш нулевата мисловна дейност, наследена по бащина или майчина линия, лягай си, че утре си от 6 на работа за 20 еврака надник, почуствай се нареден

    20:38 03.06.2026

  • 21 Ото фон Бисмарк

    21 5 Отговор

    До коментар #10 от "руската мечка":

    (за тези, които знаят кой е бил той): Има 100 начина да извадиш руската мечка от бърлогата и нето един да я върнеш.
    Който може, да си прави изводи.

    Коментиран от #27, #30, #33

    20:38 03.06.2026

  • 22 Васко от Рупча

    20 5 Отговор
    На зелевия му бе голям кеф кога го тупаха по гърба и го даваха по талавизията. Сега всичко това му липсва и плаче като момиче.

    20:39 03.06.2026

  • 23 идиоти вън

    17 5 Отговор
    Тоя май взе да се усеща, че е само един използван латексов продукт!!!

    20:40 03.06.2026

  • 24 Муньо

    14 6 Отговор
    Украинската армия научи много, и става все по мощна! Като приключи червената армия, се захваща с предателите янки и да изтръгне оранжевото плaшило от Белия дом, и право у Хага за корумпиране от руснаците!

    Коментиран от #52

    20:41 03.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Криза удря Русия.

    6 10 Отговор
    Путин е наредил да се съкратят всички разходи, освен военните. Правителствени служители са информирали руския президент Владимир Путин, че Русия вече не може да си позволи разходи за война с Украйна. А извеждането на руската икономика от това сложно военно състояние ще бъде изключително трудно и опасно. От друга страна спирането на войната също е опасно за Русия, спирането на военното производство може да доведе до тотален колапс по цялата производствена верига и фалит на военните заводи и свързаните фирми. През 2025г Русия предприе голямо увеличание данъците, но това не доведе до осезаем ефект.Путин е наредил да се съкратят всички разходи, освен военните. Правителствени служители са информирали руския президент Владимир Путин, че Русия вече не може да си позволи разходи за война с Украйна. А извеждането на руската икономика от това сложно военно състояние ще бъде изключително трудно и опасно. От друга страна спирането на войната също е опасно за Русия, спирането на военното производство може да доведе до тотален колапс по цялата производствена верига и фалит на военните заводи и свързаните фирми. През 2025г Русия предприе голямо увеличание данъците, но това не доведе до осезаем ефект.

    20:43 03.06.2026

  • 27 Пиночет

    10 11 Отговор

    До коментар #21 от "Ото фон Бисмарк":

    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    Коментиран от #31

    20:44 03.06.2026

  • 28 Да,бе

    8 7 Отговор
    Иран в цивилизация на близо пет милениума,а Украйна е проект на няма и 150 години.Просто невъзможна разлика в класата.Само нашата Македония е с по-малка историческа давност...

    20:44 03.06.2026

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 6 Отговор
    Ся последно,успяха ли най сетне покрай "гаражите" да открият главата 🎃 на Сирски или кучетата я търкалят като топка ?Благодаря предварително за отговора,добри хора 👌!

    20:44 03.06.2026

  • 30 Русуфил хардлайнaр

    8 8 Отговор

    До коментар #21 от "Ото фон Бисмарк":

    Колкото путинчо можеш изтръгна от бункера, толкова и паникьосаната до смъpт руска мечка от бърлогата

    Коментиран от #32, #34

    20:45 03.06.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Пиночет":

    Типа нежно без зъби мож да миго гризкаш

    20:46 03.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хахаха!🎺🥳😀

    9 5 Отговор
    Със сина на дедо Джо Байдън зеления мухъл се сдуши по наркоманска линия и измъкна от САЩ стотици милиарди! Интересно, защо Тръмп на го арестува.

    20:50 03.06.2026

  • 38 бебето

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "Касата":

    Миризлива е на май кятти птт. катта ,па хвани я продухай .

    20:50 03.06.2026

  • 39 мармот

    8 1 Отговор
    нормално. всеки да чака реда си. бай Дончо не е многоръкия Буда

    20:50 03.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 В САНКТ ПЕТЕРБУРГ

    7 6 Отговор
    Никой не е Виждал

    БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД.

    ОТ КАКВО ТОЛКОВА СЕ СТРАХУВА ?

    ДА НЕ БИ ПРИГОЖИН

    ДА Е ВЪЗКРЪСНАЛ?

    20:52 03.06.2026

  • 42 0001

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Касата":

    Руската баба Меца изобщо не е във форма 😂

    Коментиран от #70

    20:52 03.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ами

    7 2 Отговор
    Дали само за САЩ окраина вече няма да е приоритет?
    Днес окраина и компания атакуваха Санк Петербург. Точно в деня на
    откриването на Петербургски международен икономически форум.

    20:53 03.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Рашка в колапс

    7 5 Отговор
    Руски влак от Санкт Петербург е санкциониран от ВСУ на гарата в Джанкой, Крим, за незаконно преминаване на украинската граница.

    Коментиран от #49

    20:54 03.06.2026

  • 48 Пиночет

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Тихо бе мннн. гаууу,кой те брои тебе за човек или българин ?!

    20:55 03.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Студопор

    4 5 Отговор
    Ми да, и кво? Никой не се интересува от Осрайна.

    20:59 03.06.2026

  • 52 Z БЛОГЪРИТЕ

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "Муньо":

    На Радио Русия
    Вече открито
    Казват Истината:

    УКРАИНСКАТА АРМИЯ
    Е ЕДНА ОТ НАЙ ДОБРИТЕ
    В СВЕТА
    МОЖЕ ДА СРАВНЯВА САМО СЪС НАШАТА,
    СЪС КИТАЙСКАТА И АМЕРИКАНСКАТА АРМИИ
    И МОЖЕ БИ
    ИНДИЯ
    ЗАЩОТО ИНДИЯ
    Е МНОГО ГОЛЯМА .

    ХАХАХА

    РУСИЯ И ПУТИН СЪЗДАДОХА ЕДНА
    СИЛНА УКРАИНСКА АРМИЯ .

    ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯТА ПРОВАЛЕНА

    Коментиран от #58, #68

    21:00 03.06.2026

  • 53 Прецакани

    4 6 Отговор
    Класика. Един евреин прецака друг. Ако Израел беше седял мирно сега украинския все още щеше да мрънка за още и още пари. Но израелския забърка още по-голяма каша и американците се чудят как да се измъкнат чисти и невинни.

    Коментиран от #57

    21:01 03.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хи хи

    6 5 Отговор
    На нас за урките изобщо, ама ИЗОБЩО не ни пука, да си сърбат квото са си надробили в супата !!!

    Коментиран от #63

    21:01 03.06.2026

  • 56 Тачо Пармака

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "ЛАНГАТА":

    Вярно са казали психолозите ,че ВИЕ ,гърбавите педд.далли сте много докачливи ,тънкообидни и най вече отмъстителни ☝️!

    Коментиран от #60

    21:01 03.06.2026

  • 57 Да И ТРЕТИЯ ЕВРЕИН

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Прецакани":

    ШАЛОМОВИЧ
    Най прецакания.

    21:02 03.06.2026

  • 58 Хи хи

    8 5 Отговор

    До коментар #52 от "Z БЛОГЪРИТЕ":

    урковската армия е мноооо слаба, загубиха 20% територии ! Освен това ги хрантутим с нашите пари !!!

    21:03 03.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Фирма "Теслъ"

    4 5 Отговор
    Лекуваме дърти русофили.Изгодно!

    Коментиран от #72

    21:11 03.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 КЕБАПА

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "касата":

    Май ти е заседнал у Гърловината?

    Коментиран от #75

    21:12 03.06.2026

  • 68 Ъъъ

    7 4 Отговор

    До коментар #52 от "Z БЛОГЪРИТЕ":

    Разликата е, че в Украйна попълват армията, ловейки хора по улиците, в такситата, в автобусите и така нататък.... Това дори и Си, който уж минава за диктатор, не го прави толкова демонстративно, колкото "демократа" Зеленски.... 🤣

    21:12 03.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Руснак без крак

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "0001":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #77

    21:15 03.06.2026

  • 71 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Чиниш ми се":

    Лап Пай У Йоттт бре кюстендилски хъесосс ,Чикита безказармена !

    21:15 03.06.2026

  • 72 Гинеколог

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Фирма "Теслъ"":

    Лекувай напърво време намай .касси шннн дафферата ,че мноо смррррдиии !

    21:17 03.06.2026

  • 73 РУСКИТЕ МУСОРИ

    1 3 Отговор
    Жители на САНКТ ПЕТЕРБУРГ

    ГОРЕЩО БЛАГОДАРЯТ НА ЗЕЛЕНСКИ

    ЗА ЕФЕКТНОТО ОТКРИВАНЕ

    НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ.

    ТАКАВА ЕФЕКТНА ЗАРЯ И ЗВУКОВИ ЕФЕКТИ

    ИДЕАЛНОТО ОТРИВАНЕ НА ФОРУМА ..

    СПАСИБА ГОСПОДИН ЗЕЛЕНСКИ.

    Коментиран от #74

    21:21 03.06.2026

  • 74 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "РУСКИТЕ МУСОРИ":

    Мусор е на май.катти пттт катта ,че всички мннн галлли свършват в нея 😬😬😬.

    21:23 03.06.2026

  • 75 Гресиран козяк

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "КЕБАПА":

    Но въпреки всичко ,продължаваш да си го слагаш в га,zундера ☝️!

    21:25 03.06.2026

  • 76 селски хляб

    1 3 Отговор
    Не ми е ясно Зеленски разбира ли до какво ниво е достигнало опростачаването на българския народ?!

    21:26 03.06.2026

  • 77 Майор Деянов, на всеки километър

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Руснак без крак":

    Леко ,Гресирания ,прекаляваш със смукането на .айняния палец ☝️!

    21:28 03.06.2026

  • 78 Анонимен

    1 1 Отговор
    Ще си избършат ръцете с вас

    21:28 03.06.2026

  • 79 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор
    Глутнница бездомни кучета са били забелязани да играят боулинг с главата 🎃 на Сирски !

    21:29 03.06.2026

  • 80 Хей

    1 1 Отговор
    Иран Фърст!

    21:33 03.06.2026

  • 81 Ироничен

    1 1 Отговор
    Фантастичен досадник.

    21:42 03.06.2026

  • 82 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Брей":

    Докато Зеленски чака тръмп да спре войната, бомби здраво рашата.

    21:45 03.06.2026

  • 83 Хмм

    1 1 Отговор
    Украйна никога не е била приоритет на САЩ, приоритет е Израел

    21:45 03.06.2026

  • 84 факт

    1 0 Отговор
    мъртвец от свръх доза....

    21:47 03.06.2026

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