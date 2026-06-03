Зеленски: Украйна вече не е приоритет за САЩ, Иран е на първо място

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че прекратяването на войната в Украйна вече не е водещ приоритет за Съединените щати, тъй като вниманието на Вашингтон е насочено основно към ситуацията с Иран, съобщи Укринформ, предава БТА.

„Поддържаме връзка с американската страна по отношение на преговорите ни. Очакваме пристигането на преговорния екип, но според мен това отнема твърде много време. За съжаление, днес не сме в центъра на вниманието. Според мен Иран е въпрос номер едно за САЩ, а чак след това идва въпросът за Украйна. За съжаление, ние сме на опашката, когато става дума за тези войни“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че за Киев най-важната задача остава прекратяването на войната и че Украйна не може да чака, докато останалите международни конфликти бъдат решени.

Украинският президент отново заяви готовност за преговори във всякакъв формат, включително за лична среща с руския президент Владимир Путин. По думите му най-справедливият формат би включвал не само Украйна и Русия, но и САЩ и европейските държави.

„Наистина вярвам, че САЩ са най-силният фактор, който може да принуди Путин да сложи край на войната. Затова винаги съм казвал, че най-добрият вариант за нас е Вашингтон да се включи в преговорите, както и Европа“, каза Зеленски.

Той добави, че благодарение на развитието на бойното поле и дипломатическия натиск върху Москва, Украйна вече е в позиция да участва в мирни преговори „на равна нога с руснаците“.

По-рано ръководителят на президентската администрация Кирил Буданов заяви, че в близко бъдеще в Киев се очаква американска делегация за преговори, водена от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.