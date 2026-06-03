Зеленски: Украйна вече не е приоритет за САЩ, Иран е на първо място

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че прекратяването на войната в Украйна вече не е водещ приоритет за Съединените щати, тъй като вниманието на Вашингтон е насочено основно към ситуацията с Иран, съобщи Укринформ, предава БТА.
„Поддържаме връзка с американската страна по отношение на преговорите ни. Очакваме пристигането на преговорния екип, но според мен това отнема твърде много време. За съжаление, днес не сме в центъра на вниманието. Според мен Иран е въпрос номер едно за САЩ, а чак след това идва въпросът за Украйна. За съжаление, ние сме на опашката, когато става дума за тези войни“, заяви Зеленски.
Той подчерта, че за Киев най-важната задача остава прекратяването на войната и че Украйна не може да чака, докато останалите международни конфликти бъдат решени.
Украинският президент отново заяви готовност за преговори във всякакъв формат, включително за лична среща с руския президент Владимир Путин. По думите му най-справедливият формат би включвал не само Украйна и Русия, но и САЩ и европейските държави.
„Наистина вярвам, че САЩ са най-силният фактор, който може да принуди Путин да сложи край на войната. Затова винаги съм казвал, че най-добрият вариант за нас е Вашингтон да се включи в преговорите, както и Европа“, каза Зеленски.
Той добави, че благодарение на развитието на бойното поле и дипломатическия натиск върху Москва, Украйна вече е в позиция да участва в мирни преговори „на равна нога с руснаците“.
По-рано ръководителят на президентската администрация Кирил Буданов заяви, че в близко бъдеще в Киев се очаква американска делегация за преговори, водена от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брей
Коментиран от #82
20:22 03.06.2026
2 Въпрос
20:22 03.06.2026
3 Тръмп
20:22 03.06.2026
4 Украйна е пушечно месо.
20:23 03.06.2026
5 Хасковски каунь
20:25 03.06.2026
6 Рублевка
20:25 03.06.2026
7 ДрайвингПлежър
... после пред стената!
20:26 03.06.2026
8 Пич
20:26 03.06.2026
9 Точен
20:30 03.06.2026
10 руската мечка
Коментиран от #21
20:30 03.06.2026
11 Републиканец
20:30 03.06.2026
12 Руснаци
Коментиран от #15, #17
20:31 03.06.2026
13 Механик
Вие го играхте "лека женица" и с вас се отнесоха като с такава. Ползваха ви и ви захвърлиха като салфетка за еднократна употреба след полов контакт.
20:32 03.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Руснаци
До коментар #12 от "Руснаци":На фронта нали си връщате стотици км, нали щяхте да стигат до Москва, нали укрите не умирали, защо се молиш за мир хахахаха, наркоманче само умствено изостаналитв фенчета на Нато които пишат тука ти вярват, ама на тях им е простено 99 процента оттях бачка по строежи или са пенсионери на минимална пенсия хахаха
20:34 03.06.2026
16 Кой се интересува
20:34 03.06.2026
17 Руснаците
До коментар #12 от "Руснаци":вярно са най-страхливия народ на планетата. Самата им идеология е сбъркана, превърнала ги е в роби на диктатурата, без право на самостоятелно мислене.
Коментиран от #20
20:35 03.06.2026
18 Рублевка
20:38 03.06.2026
19 тоз пък
20:38 03.06.2026
20 Руснаци
До коментар #17 от "Руснаците":Ххх, не съм видял руснак да реве на фронта, не съм видял руснак да мрънка за войната, така че можеш да не си показваш нулевата мисловна дейност, наследена по бащина или майчина линия, лягай си, че утре си от 6 на работа за 20 еврака надник, почуствай се нареден
20:38 03.06.2026
21 Ото фон Бисмарк
До коментар #10 от "руската мечка":(за тези, които знаят кой е бил той): Има 100 начина да извадиш руската мечка от бърлогата и нето един да я върнеш.
Който може, да си прави изводи.
Коментиран от #27, #30, #33
20:38 03.06.2026
22 Васко от Рупча
20:39 03.06.2026
23 идиоти вън
20:40 03.06.2026
24 Муньо
Коментиран от #52
20:41 03.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Криза удря Русия.
20:43 03.06.2026
27 Пиночет
До коментар #21 от "Ото фон Бисмарк":Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!
Коментиран от #31
20:44 03.06.2026
28 Да,бе
20:44 03.06.2026
29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
20:44 03.06.2026
30 Русуфил хардлайнaр
До коментар #21 от "Ото фон Бисмарк":Колкото путинчо можеш изтръгна от бункера, толкова и паникьосаната до смъpт руска мечка от бърлогата
Коментиран от #32, #34
20:45 03.06.2026
31 Дон Корлеоне
До коментар #27 от "Пиночет":Типа нежно без зъби мож да миго гризкаш
20:46 03.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хахаха!🎺🥳😀
20:50 03.06.2026
38 бебето
До коментар #33 от "Касата":Миризлива е на май кятти птт. катта ,па хвани я продухай .
20:50 03.06.2026
39 мармот
20:50 03.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 В САНКТ ПЕТЕРБУРГ
БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД.
ОТ КАКВО ТОЛКОВА СЕ СТРАХУВА ?
ДА НЕ БИ ПРИГОЖИН
ДА Е ВЪЗКРЪСНАЛ?
20:52 03.06.2026
42 0001
До коментар #33 от "Касата":Руската баба Меца изобщо не е във форма 😂
Коментиран от #70
20:52 03.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ами
Днес окраина и компания атакуваха Санк Петербург. Точно в деня на
откриването на Петербургски международен икономически форум.
20:53 03.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Рашка в колапс
Коментиран от #49
20:54 03.06.2026
48 Пиночет
До коментар #44 от "Българин":Тихо бе мннн. гаууу,кой те брои тебе за човек или българин ?!
20:55 03.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Студопор
20:59 03.06.2026
52 Z БЛОГЪРИТЕ
До коментар #24 от "Муньо":На Радио Русия
Вече открито
Казват Истината:
УКРАИНСКАТА АРМИЯ
Е ЕДНА ОТ НАЙ ДОБРИТЕ
В СВЕТА
МОЖЕ ДА СРАВНЯВА САМО СЪС НАШАТА,
СЪС КИТАЙСКАТА И АМЕРИКАНСКАТА АРМИИ
И МОЖЕ БИ
ИНДИЯ
ЗАЩОТО ИНДИЯ
Е МНОГО ГОЛЯМА .
ХАХАХА
РУСИЯ И ПУТИН СЪЗДАДОХА ЕДНА
СИЛНА УКРАИНСКА АРМИЯ .
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯТА ПРОВАЛЕНА
Коментиран от #58, #68
21:00 03.06.2026
53 Прецакани
Коментиран от #57
21:01 03.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хи хи
Коментиран от #63
21:01 03.06.2026
56 Тачо Пармака
До коментар #43 от "ЛАНГАТА":Вярно са казали психолозите ,че ВИЕ ,гърбавите педд.далли сте много докачливи ,тънкообидни и най вече отмъстителни ☝️!
Коментиран от #60
21:01 03.06.2026
57 Да И ТРЕТИЯ ЕВРЕИН
До коментар #53 от "Прецакани":ШАЛОМОВИЧ
Най прецакания.
21:02 03.06.2026
58 Хи хи
До коментар #52 от "Z БЛОГЪРИТЕ":урковската армия е мноооо слаба, загубиха 20% територии ! Освен това ги хрантутим с нашите пари !!!
21:03 03.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
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65 Фирма "Теслъ"
Коментиран от #72
21:11 03.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 КЕБАПА
До коментар #49 от "касата":Май ти е заседнал у Гърловината?
Коментиран от #75
21:12 03.06.2026
68 Ъъъ
До коментар #52 от "Z БЛОГЪРИТЕ":Разликата е, че в Украйна попълват армията, ловейки хора по улиците, в такситата, в автобусите и така нататък.... Това дори и Си, който уж минава за диктатор, не го прави толкова демонстративно, колкото "демократа" Зеленски.... 🤣
21:12 03.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Руснак без крак
До коментар #42 от "0001":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
Коментиран от #77
21:15 03.06.2026
71 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #66 от "Чиниш ми се":Лап Пай У Йоттт бре кюстендилски хъесосс ,Чикита безказармена !
21:15 03.06.2026
72 Гинеколог
До коментар #65 от "Фирма "Теслъ"":Лекувай напърво време намай .касси шннн дафферата ,че мноо смррррдиии !
21:17 03.06.2026
73 РУСКИТЕ МУСОРИ
ГОРЕЩО БЛАГОДАРЯТ НА ЗЕЛЕНСКИ
ЗА ЕФЕКТНОТО ОТКРИВАНЕ
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ.
ТАКАВА ЕФЕКТНА ЗАРЯ И ЗВУКОВИ ЕФЕКТИ
ИДЕАЛНОТО ОТРИВАНЕ НА ФОРУМА ..
СПАСИБА ГОСПОДИН ЗЕЛЕНСКИ.
Коментиран от #74
21:21 03.06.2026
74 Дон Корлеоне
До коментар #73 от "РУСКИТЕ МУСОРИ":Мусор е на май.катти пттт катта ,че всички мннн галлли свършват в нея 😬😬😬.
21:23 03.06.2026
75 Гресиран козяк
До коментар #67 от "КЕБАПА":Но въпреки всичко ,продължаваш да си го слагаш в га,zундера ☝️!
21:25 03.06.2026
76 селски хляб
21:26 03.06.2026
77 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #70 от "Руснак без крак":Леко ,Гресирания ,прекаляваш със смукането на .айняния палец ☝️!
21:28 03.06.2026
78 Анонимен
21:28 03.06.2026
79 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
21:29 03.06.2026
80 Хей
21:33 03.06.2026
81 Ироничен
21:42 03.06.2026
82 Хахахаха
До коментар #1 от "Брей":Докато Зеленски чака тръмп да спре войната, бомби здраво рашата.
21:45 03.06.2026
83 Хмм
21:45 03.06.2026
84 факт
21:47 03.06.2026