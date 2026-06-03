Рубио потвърди: Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция през юли

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО през юли в Турция, потвърди държавният секретар Марко Рубио. Новината идва на фона на съмненията дали американският лидер ще присъства, след като през последните седмици отправи остри критики към съюзниците в алианса, предава БТА.

По време на изслушване в Конгреса Рубио заяви, че въпреки разочарованието си от някои партньори, Тръмп ще бъде в Анкара за срещата на върха.

„САЩ остават съюзник в НАТО и ще бъдем в Турция, за да обсъдим всички тези въпроси. Президентът лично ще присъства на срещата на държавните и правителствените ръководители на алианса“, каза Рубио.

Според него основното недоволство на Тръмп е свързано с отказа на някои държави членки да предоставят достъп до военните си бази на САЩ по време на кризата с Иран.

Няколко страни от НАТО отказаха да окажат пряка подкрепа на американската военна кампания срещу Иран, включително чрез предоставяне на въздушно пространство за американски самолети или участие във военноморски операции за гарантиране на корабоплаването през Ормузкия проток.

През последните седмици Тръмп нееднократно атакува алианса, като го нарече „хартиен тигър“ и дори заплаши с изтегляне на САЩ от НАТО. Той обвини европейските съюзници, че разчитат на американските гаранции за сигурност, но не предоставят достатъчна подкрепа на Вашингтон и Израел в конфликта с Иран.

Тридесет и шестата среща на върха на НАТО ще се проведе на 7 и 8 юли в президентския комплекс „Бештепе“ в Анкара.