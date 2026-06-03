Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Рубио потвърди: Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция през юли

Рубио потвърди: Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция през юли

3 Юни, 2026 21:45 643 7

  • сащ-
  • марко рубио-
  • доналд тръмп-
  • нато-
  • турция-
  • среща на върха

Марко Рубио потвърди участието на американския президент в срещата в Анкара въпреки острите му критики към съюзниците.

Рубио потвърди: Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция през юли - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО през юли в Турция, потвърди държавният секретар Марко Рубио. Новината идва на фона на съмненията дали американският лидер ще присъства, след като през последните седмици отправи остри критики към съюзниците в алианса, предава БТА.

По време на изслушване в Конгреса Рубио заяви, че въпреки разочарованието си от някои партньори, Тръмп ще бъде в Анкара за срещата на върха.

„САЩ остават съюзник в НАТО и ще бъдем в Турция, за да обсъдим всички тези въпроси. Президентът лично ще присъства на срещата на държавните и правителствените ръководители на алианса“, каза Рубио.

Според него основното недоволство на Тръмп е свързано с отказа на някои държави членки да предоставят достъп до военните си бази на САЩ по време на кризата с Иран.

Няколко страни от НАТО отказаха да окажат пряка подкрепа на американската военна кампания срещу Иран, включително чрез предоставяне на въздушно пространство за американски самолети или участие във военноморски операции за гарантиране на корабоплаването през Ормузкия проток.

През последните седмици Тръмп нееднократно атакува алианса, като го нарече „хартиен тигър“ и дори заплаши с изтегляне на САЩ от НАТО. Той обвини европейските съюзници, че разчитат на американските гаранции за сигурност, но не предоставят достатъчна подкрепа на Вашингтон и Израел в конфликта с Иран.

Тридесет и шестата среща на върха на НАТО ще се проведе на 7 и 8 юли в президентския комплекс „Бештепе“ в Анкара.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помакинята

    3 0 Отговор
    Ас ..на тос и .ре.ли ..с миниат.рната Рубио ...съм му .у.яла .....попарата ...кат каже добрутро ..значи слънцето залязва

    21:48 03.06.2026

  • 2 Залагам

    3 0 Отговор
    Че Тръмп ще изнесе нечувано и невиждано шоу от скечове, гегове и други тъпотии на тази среща!!!
    Мелания ако има късмет да не я хванат, ще изнесе друго шоу...

    21:49 03.06.2026

  • 3 Овчар

    4 0 Отговор
    Кой им вярва още на тези лешпери..?

    21:50 03.06.2026

  • 4 Хаха

    3 1 Отговор
    НАТО и Европа пред Тръмп са в ролята на бий ме обичам те! Хахаха

    22:00 03.06.2026

  • 5 Гориил

    4 1 Отговор
    Вече е очевидно, че противоречията са трудни за преодоляване.Рюте пристигна в Киев, за да смекчи пламенността на Киев и да повдигне за обсъждане въпроса за съкращаване на помощта за Украйна.

    22:25 03.06.2026

  • 6 Сатана Z

    1 2 Отговор
    На Тръмпи му трябват пари и лично ще отскочи до Туркие да изпразни дисагите на васалите.
    Да видим тогава Румбата с колко € ще ни цака за въоръжение?

    22:30 03.06.2026

  • 7 Чичо Ганчо

    2 1 Отговор
    Дончо ще се засили да дърпа ушите на пухкавите атлантета, ама файда йок! Колко и да си чешат езиците, коня ойде у ряката!...

    22:30 03.06.2026