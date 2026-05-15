Тръмп: Си е топъл човек, не играе игрички с приказки за прекрасното време навън. Те ни шпионират от 50 години, и ние го правим ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е предложил на китайския президент Си Дзинпин да купуват петрол от Съединените щати и китайският лидер е изразил готовност да обсъди идеята.

„Казах: „Бих искал да купувате петрол от Тексас и Луизиана, от Аляска. Имаме много от него“, каза Тръмп в интервю за Fox News. „И той каза, че му харесва идеята и би искал да я обсъдим.“

Тръмп заяви, че Китай възнамерява да инвестира стотици милиарди долари в американски компании.

Коментирайки среща между китайския президент Си Дзинпин и голяма делегация от изпълнителни директори на големи американски компании, американският лидер заяви, че „тези хора дойдоха, за да сключват сделки и да върнат работни места в САЩ“.

„Китай възнамерява да инвестира стотици милиарди долари в бизнеса на хората, които бяха в тази стая днес. Затова дойдоха“, каза американският лидер.

„Те ще отварят пазара постепенно. Си Дзинпин се грижи за страната си и я защитава“.

Тръмп е на посещение в Китай от 13 до 15 май. Още разговори между американските и китайските лидери са насрочени за петък. Американският президент е придружен от лидерите на 16 големи американски компании, включително главните изпълнителни директори на Tesla и SpaceX Илон Мъск, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, президентът на Boeing Кели Ортберг, главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон и главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг.

След среща с китайския президент Си Дзинпин, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Си Дзинпин е напълно фокусиран върху въпроса и "не е склонен да играе игрички".

„Той е топъл човек, но е и напълно фокусиран върху въпросите - не играе игрички. Няма разговори за хубаво време, звезди и слънце; той е напълно фокусиран. И това ми харесва; това е добре“, каза американският лидер.

Тръмп заяви, че САЩ и Китай провеждат разузнавателна дейност един срещу друг в технологичната индустрия.

В отговор на въпрос относно предполагаемата кражба на американска интелектуална собственост от страна на Китай, президентът на САЩ отбеляза, че е обсъждал темата в скорошно интервю за CBS News. „Водещата ми зададе въпрос, а тя говореше за Китай, за това как те крадат неща от нас, и аз казах: „И ние правим това. Те ни шпионират. И ние ги шпионираме“, каза Тръмп.

„Ние правим някои неща, а те правят други. Така стоят нещата. Но аз проведох много сериозен разговор с президента им за това и бих искал да видя как се погрижи за това“, каза американският лидер. „Те правят това от 50 години“, заяви той.

Тръмп твърди, че Техеран трябва да постигне сделка с Вашингтон или ще се изправи пред унищожение.

„Само въпрос на време е. Ако искахме, бихме могли да продължим още няколко седмици и всичко щеше да свърши. Спрях го по искане на много лидери, които поддържат добри отношения с тях“, каза президентът.

„Но това няма да промени нищо за тях; с тях е свършено. Те могат или да сключат сделка, или да бъдат унищожени“, каза Тръмп.

Тръмп заяви в Truth Social, че военните действия на САЩ срещу Иран ще продължат.

Обсъждайки напредъка на преговорите с китайския президент Си Дзинпин, Тръмп, който е на държавно посещение в Пекин, заяви, че китайският лидер го е поздравил за успехите, постигнати по време на втория му президентски мандат. Тръмп посочи сред постиженията на администрацията си по-специално „военната победа над Венецуела, процъфтяващите отношения с нея и военното унищожение на Иран“, добавяйки, че „това ще продължи“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в интервю за Ен Би Си, цитиран от БТА, че Вашингтон се надява на положителен отговор от Китай по призивите на САЩ за освобождаване на затворения медиен магнат Джими Лай и други.



Рубио каза, че Тръмп е попитал Си Цзинпин и за 78-годишния Джими Лай, чийто случай се превърна в символ на репресиите на Пекин срещу несъгласието в Хонконг, бивша британска колония, която се върна под китайско управление през 1997 г.



Китай описва Лай, виден критик на управляващата комунистическа партия, като "мозък" на продемократичните протести, които разтърсиха Хонконг в продължение на месеци през 2019 г.



"Президентът винаги повдига този случай и няколко други и очевидно се надяваме да получим положителен отговор от това", каза Рубио пред Ен Би Си. Той не отговори директно на въпроса дали Лай може да отиде в САЩ, ако бъде освободен от китайските власти. "Ще бъдем отворени за всяко споразумение, което би било подходящо за тях, стига да му бъде дадена свобода“, каза Рубио.