Тръмп: Си е топъл човек, не играе игрички с приказки за прекрасното време навън. Те ни шпионират от 50 години, и ние го правим ВИДЕО

15 Май, 2026 04:45, обновена 15 Май, 2026 07:46

Тръмп обяви мащабни енергийни и инвестиционни договорки с Китай след срещата със Си Дзинпин

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е предложил на китайския президент Си Дзинпин да купуват петрол от Съединените щати и китайският лидер е изразил готовност да обсъди идеята.

„Казах: „Бих искал да купувате петрол от Тексас и Луизиана, от Аляска. Имаме много от него“, каза Тръмп в интервю за Fox News. „И той каза, че му харесва идеята и би искал да я обсъдим.“

Тръмп заяви, че Китай възнамерява да инвестира стотици милиарди долари в американски компании.

Коментирайки среща между китайския президент Си Дзинпин и голяма делегация от изпълнителни директори на големи американски компании, американският лидер заяви, че „тези хора дойдоха, за да сключват сделки и да върнат работни места в САЩ“.

„Китай възнамерява да инвестира стотици милиарди долари в бизнеса на хората, които бяха в тази стая днес. Затова дойдоха“, каза американският лидер.

„Те ще отварят пазара постепенно. Си Дзинпин се грижи за страната си и я защитава“.

Тръмп е на посещение в Китай от 13 до 15 май. Още разговори между американските и китайските лидери са насрочени за петък. Американският президент е придружен от лидерите на 16 големи американски компании, включително главните изпълнителни директори на Tesla и SpaceX Илон Мъск, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, президентът на Boeing Кели Ортберг, главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон и главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг.

След среща с китайския президент Си Дзинпин, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Си Дзинпин е напълно фокусиран върху въпроса и "не е склонен да играе игрички".

„Той е топъл човек, но е и напълно фокусиран върху въпросите - не играе игрички. Няма разговори за хубаво време, звезди и слънце; той е напълно фокусиран. И това ми харесва; това е добре“, каза американският лидер.

Тръмп заяви, че САЩ и Китай провеждат разузнавателна дейност един срещу друг в технологичната индустрия.

В отговор на въпрос относно предполагаемата кражба на американска интелектуална собственост от страна на Китай, президентът на САЩ отбеляза, че е обсъждал темата в скорошно интервю за CBS News. „Водещата ми зададе въпрос, а тя говореше за Китай, за това как те крадат неща от нас, и аз казах: „И ние правим това. Те ни шпионират. И ние ги шпионираме“, каза Тръмп.

„Ние правим някои неща, а те правят други. Така стоят нещата. Но аз проведох много сериозен разговор с президента им за това и бих искал да видя как се погрижи за това“, каза американският лидер. „Те правят това от 50 години“, заяви той.

Тръмп твърди, че Техеран трябва да постигне сделка с Вашингтон или ще се изправи пред унищожение.

„Само въпрос на време е. Ако искахме, бихме могли да продължим още няколко седмици и всичко щеше да свърши. Спрях го по искане на много лидери, които поддържат добри отношения с тях“, каза президентът.

„Но това няма да промени нищо за тях; с тях е свършено. Те могат или да сключат сделка, или да бъдат унищожени“, каза Тръмп.

Тръмп заяви в Truth Social, че военните действия на САЩ срещу Иран ще продължат.

Обсъждайки напредъка на преговорите с китайския президент Си Дзинпин, Тръмп, който е на държавно посещение в Пекин, заяви, че китайският лидер го е поздравил за успехите, постигнати по време на втория му президентски мандат. Тръмп посочи сред постиженията на администрацията си по-специално „военната победа над Венецуела, процъфтяващите отношения с нея и военното унищожение на Иран“, добавяйки, че „това ще продължи“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в интервю за Ен Би Си, цитиран от БТА, че Вашингтон се надява на положителен отговор от Китай по призивите на САЩ за освобождаване на затворения медиен магнат Джими Лай и други.

Рубио каза, че Тръмп е попитал Си Цзинпин и за 78-годишния Джими Лай, чийто случай се превърна в символ на репресиите на Пекин срещу несъгласието в Хонконг, бивша британска колония, която се върна под китайско управление през 1997 г.

Китай описва Лай, виден критик на управляващата комунистическа партия, като "мозък" на продемократичните протести, които разтърсиха Хонконг в продължение на месеци през 2019 г.

"Президентът винаги повдига този случай и няколко други и очевидно се надяваме да получим положителен отговор от това", каза Рубио пред Ен Би Си. Той не отговори директно на въпроса дали Лай може да отиде в САЩ, ако бъде освободен от китайските власти. "Ще бъдем отворени за всяко споразумение, което би било подходящо за тях, стига да му бъде дадена свобода“, каза Рубио.


  • 1 Никой

    8 0
    Сътрудничество.

    Коментиран от #15

    05:02 15.05.2026

  • 2 Лост

    28 3
    Оправи си заглавието.Тръмп ,Китай знаят много повече игрички от игра на карти.

    05:03 15.05.2026

  • 3 Гориил

    57 8
    Китай не се нуждае от скъп американски петрол. Той го купува от Русия на една трета от цената.Но Китай ще бъде заинтересован да купува американски активи не за да реализира печалба, а за да управлява тази печалба.Ерата на китайските корпорации ще дойде не само в Европа, но и в САЩ.В крайна сметка Пекин ще изкупи и ще доминира американския пазар. Ще бъде основен играч.

    05:04 15.05.2026

  • 4 Ти си съсед с краставичар

    38 4
    Обаче ше купуваш краставици от афстралия щото било ефтино и хубаво🤣🤣🤣🤣това е предложението на лудия към китай

    05:17 15.05.2026

  • 5 хехе

    34 4
    В отговор на предложението на "миротвореца" другаря Си леко се поусмихна и спомена нещо за Тайван.

    05:26 15.05.2026

  • 6 оня с коня

    11 44
    На практика Тръмп прави опит да открадне най-важния Петролен Клиент на русия и ако това се случи,ще бъде изключително тежък Удар върху и без това разклатената руска икономика,което пък ще даде и съвсем сериозно отражение на войната в Украйна.А вероятността за успешна сделка е съвсем реална поради съблазнителната възможност на Китай да инвестира стотици Милиарди долари в Амер. Компании.

    Коментиран от #10, #16

    05:30 15.05.2026

  • 7 Коста

    32 7
    Китай постепенно ще претопи САЩ както прави с Канада. Китайците купуват и цената на имотите става непосилна за канадски жители.
    Също започва в САЩ.

    Коментиран от #31

    05:32 15.05.2026

  • 8 Анонимен

    18 0
    Има ли съвместно комюнике?

    05:43 15.05.2026

  • 9 Вашето мнение

    31 4
    Както сащ, така и ес могат да произвеждат само жендъри, от които Китай не се интересува

    Коментиран от #11

    05:52 15.05.2026

  • 10 ежко

    28 1

    До коментар #6 от "оня с коня":

    На практика,няма как да му се получи,ако не дотира износа на петрол.Просто в САЩ предстоят избори и Тръмп отчаяно се нуждае от позитивни новини.

    Коментиран от #13

    06:13 15.05.2026

  • 11 оня с коня

    7 18

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    Вярно че Китай не се интересува от Джендърите в САЩ и ЕС,а ОТ ПАРИТЕ им.И възниква въпроса:От къде тия Джендъри ще имат пари ако не произвеждат нищо ,както твърдиш?Препоръка:Научи се да мислиш логично щото иначе Животът непрекъснато ще те пердаши- ако трябва ,върви на частни уроци!

    Коментиран от #39

    06:18 15.05.2026

  13 0

    13 0 Отговор
    Защо да шпионират, Нвидия не е ли Китаец?

    Коментиран от #29

    06:23 15.05.2026

  • 13 оня с коня

    6 18

    До коментар #10 от "ежко":

    Мислиш с бодлите си- Нищо няма да дотира Тръмп!Верно че Амер Петрол е по-скъп от Руския,но Китаеца е хитър колкото 100 Лисичета и моментално си прави сметката че Печалбата от по-евтин руски Петрол е ПРАШИНКА в сравнение с Печалбата която ще извлече от инвестиции за Стотици Милиарди долари в Амер Компании!

    06:24 15.05.2026

  6 8

    6 8 Отговор
    "...не си играе играчки..."

    Това намек ли е...... по мой адрес, да ?
    Доналд знае ли, че благодарение на тез игрички Русия се превърна в Сила, Четвърта икономика и вече провежда Паради без да пита !!! ☝️😄

    Коментиран от #35

    06:26 15.05.2026

  20 0

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    Топъл ама може да стане леден.
    Дядката се умилква и увърта като търговец на пазара. Все гледа нещо да прекара.

    06:41 15.05.2026

  23 2

    23 2 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    И КАК точно ще подбият пазара на Руслан с по-скъпата си стока допълнително оскъпена от морски транспорт...?Мммм?

    06:46 15.05.2026

  20 1

    20 1 Отговор
    "военната победа над Венецуела". Нещо, с което американците трябва да се гордеят. Откраднаха им президента след десетилетия на ембарго. Сега се опитват да направят същото с Куба.

    06:46 15.05.2026

  11 0

    11 0 Отговор
    ама ти му слагаш мита.
    Утре в америка друга ще запееш.

    06:57 15.05.2026

  1 7

    1 7 Отговор
    Китай влага милиарди в САЩ.
    Печалбите са бързи и сигурни.

    07:09 15.05.2026

  6 1

    6 1 Отговор
    Какво ни занимава с този психопат!?

    07:13 15.05.2026

  1 7

    1 7 Отговор
    Така кукуто разправяше и за диктатора Путлер.

    07:15 15.05.2026

  15 0

    15 0 Отговор
    Реално Китай няма да направи нищо за САЩ. ще продължи да поддържа Иран и няма да иска да се отваря Ормузкият. САЩ също ще си продължат да въоръжават Тайван и да правят интриги! Китай са го яли много от САЩ. САЩ няма работа да прави война срещу Иран и точно при Китай, няма да намери съюзник. Света се раздели и Китай е от страната на Русия!

    07:19 15.05.2026

  8 0

    8 0 Отговор
    Външния дълг на САЩ е около 9 трилиона $$$$
    Япония и Китай държат близо 2 трилиона $$$$
    Бая пари са вложили в щатската икономика.

    07:28 15.05.2026

  7 0

    7 0 Отговор
    САЩ няма какво интересно да предложат на САЩ.

    Коментиран от #26

    07:28 15.05.2026

  7 1

    7 1 Отговор
    Китай има много от ненужните долари и ще си купи каквото може. Вече американците ще работят за китайските собственици.

    Коментиран от #27

    07:32 15.05.2026

  5 1

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "ТРЪМ СА ГО ПУСНАЛИ ПО ПЪРЗАЛКАТА":

    Шефове на технологични компании пътуват с Тръмп. Явно не са на екскурзия.

    Коментиран от #28

    07:37 15.05.2026

  8 0

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "КИТАЙ ЩЕ ИНВЕСТИРА":

    Китай не търси собственост в САЩ
    Търси ПЕЧАЛБИ от вложените милиарди долари.

    Коментиран от #33

    07:39 15.05.2026

  7 1

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Китайски СИНДРОМ":

    И какво като пътуват - какво могат да предложат. Вече Китай изпреварва САЩ във всички технологични области, а най-вече в прилагането и разпространението им.

    Коментиран от #32

    07:41 15.05.2026

  3 1

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Име":

    Не. Китай купува от НВидиа. Купува и от Интел. Въпреки огромните инвестиции все още е назад в AI.
    Неслучайно в делегацията на Тръмп е Хуанг (шефът на НВидиа).

    Коментиран от #38

    07:41 15.05.2026

  12 0

    12 0 Отговор
    в традиционен американски стил не са пропуснали да обидят домакинът, застъпвайки се за някакъв олигарх от Хонг Конг, който е в затвора за опит за преврат, измяна и шпионаж в полза на САЩ. Да се чуди човек къде ги обучават в дипломация.

    07:43 15.05.2026

  4 0

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коста":

    САЩ са преодолявали опити за ,, закупуване,, Преди години от страна на Япония и от страна на СА. Те вложиха огромни пари в икономиката на САЩ. след опрделен праг САЩ реагираха зверски и отбиха ,, атаката,, ИЗГРЯВАЩО СЛЪНЦЕ описва битката с Япония. А в Китай основна цел бяха редкоземните , ако се съди по състава на делегацията. За Китай основно е запазването на ,, пътя на коприната,, основен клон на който бе звършен в Иран. Една от основните цели на бомбене бе именно ЖП линията на този път.Може и да са се разбрали. А дано.

    07:44 15.05.2026

  1 3

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "КУФАРИ":

    Нека свърши посещението и видим резултатите.
    Като за начало 500 Боинга за Китай....
    Поне за това се говори.

    Коментиран от #34

    07:44 15.05.2026

  8 0

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Китайски СИНДРОМ":

    Китай гледа по някакъв по-безболезен начин да се отърве от ненужните му американски ДЦК. Всички предлагат и купуват всичко в йоани.

    Коментиран от #36

    07:44 15.05.2026

  8 1

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Китайски СИНДРОМ":

    Тръмп предложил и петрол - Си казал, че ще си помисли. На дипломатически език това значи да се разкараш.

    Коментиран от #40

    07:46 15.05.2026

  2 7

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    "Русия се превърна в Сила, Четвърта икономика"

    Ама това на планетата Земя ли е? Защото на Земята Русия е 11-та икономика. Германия е четвърта икономика с над два пъти по-голям БВП от Русия.

    Коментиран от #37

    07:46 15.05.2026

  5 1

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "ВСЪЩНОСТ":

    Щели да купят от САЩ 500 Бойнга....
    Китай продава ценни книжа,купува стоки от САЩ.

    Коментиран от #43

    07:49 15.05.2026

  7 2

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "Саша Грей":

    на покупателна способност руснаците са наистина четвърти, а Китай първи. Това е съгласно данни на Международния валутен фонд и Световната банка.

    Коментиран от #58

    07:50 15.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  10 0

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    и какво произвеждат дет китай не,кат изключим 43трилиона дълг, кви пари имат

    07:50 15.05.2026

  0 1

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":

    То Китай си мисли и за 500 Боинга....

    07:50 15.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  8 0

    8 0 Отговор
    Думите на тръмпчо не важат и 5 минути.После прави обратното.Такъв доверие никога,винаги го прецакай при всяка възможност .

    07:53 15.05.2026

  7 1

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Китайски СИНДРОМ":

    БОИНГ непрекъснато имат проблеми и са компрометирана стока. СИ има толкова много ненужни американски активи, че ще купи други американски боклуци само и само да се отърве от хартията.

    Коментиран от #46

    07:54 15.05.2026

  3 0

    3 0 Отговор
    Да отвори американския пазар за Хуавей.

    07:56 15.05.2026

  2 0

    2 0 Отговор
    Искам сандвич между Китай и Русия и здраво клатене.

    07:57 15.05.2026

  1 1

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "РЕАЛИСТ":

    Що ли СИ е готов да даде 300 милиарда $$$$ за "компрометирани" Бойнги.

    07:59 15.05.2026

  2 2

    2 2 Отговор
    Китай щял купува технологични ЧИПОВЕ от САЩ....
    Явно има защо...

    08:01 15.05.2026

  3 4

    3 4 Отговор
    на въпрос за някакъв местен престъпник е засегнало дълбоко китайското правителство, доколкото това представлява груба намеса във вътрешните работи на Китай.
    Едва ли този политически гаф ще бъде отминат мимоходом от Китай.

    08:01 15.05.2026

  0 3

    0 3 Отговор
    Външния дълг на САЩ е около 9 трилиона $$$$
    Япония и Китай държат близо 2 трилиона $$$$
    Бая пари са вложили в щатската икономика.
    Явно имат доверие в бързите печалби.

    08:02 15.05.2026

  1 3

    1 3 Отговор
    имат огромен външен дълг, в който инвестират всички банки, фондове и правителства по света.

    Китай имат огромен вътрешен дълг, в който никой не инвестира и който се покрива от китайския износ. Ако износът намалее или спре, Китай фалирва!

    08:16 15.05.2026

  0 5

    0 5 Отговор
    СИ клекна пред Тръмп за Тайван и Иран.

    08:20 15.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  4 1

    4 1 Отговор
    Всеки разбира от световна геополитика, без да има две евро в джоба си.
    Тези хора правят милиарди за секунди. Вярно че са виртуални ама ще купят десет Българии.
    Гледайте си в коритата и не се мъчете да мислите.
    Със 100 милиона китайци и руски опит за една година и Европа и Америка ще бъдат на колене.
    Да не се стига дотам, ама ще се . Бай Доньо не се спря да си пъха гагата навсякъде и съответно да яде шамарите

    Коментиран от #54, #57

    08:33 15.05.2026

  1 4

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "Юрий":

    СИ на колене пред Тръмп за Тайван и Иран.
    Тръмп ша продава чипове на КИТАЙ....
    Тръмп ша продава храни на КИТАЙ.....
    Тръмп ша продава Бойнги на КИТАЙ...
    Тръмп предлага петрол на КИТАЙ......
    Не са разбра кво СИ ша продава на САЩ.

    08:45 15.05.2026

  3 0

    3 0 Отговор
    Външната политика на Америка от 80 години не се променил без значение кой ще е Президента им ..? Първо започват с обвинения , след което стават жертва под предлог , че им отнемат интелектуалната собственост , Застрашават националната им Безопасност и естествено винаги и на дневен ред са предателите които работят за тях -- ако са в затвора ще поискат да бъдат освободени или да бъдат помилвани .. Докато в нито една страна да ---не говорим за Русия да му свалят гащ..ите на Путин от зад..ника му сигурно даже няма да попита защо го правят---преговорите не се водят в такъв стил. Обвинения , шантаж , техни условия и закани ако не бъдат изпълнени това е Външната им политика не като Руската останала от 60 години на миналият век и само фъфлене, усмихване , и спазване на неща които вече ги няма като нямат никаква Външна ни политика ни стратегия ни Национални интереси или Червени линии страна като колония управлявана от некомпонентен не диктатор а от самонадеян ид..от който си въобразява ,че всичко е под негов контрол .

    09:51 15.05.2026

  1 0

    1 0 Отговор
    Исках многополюсен свят, но опять двупосочен САЩ и Китай.А ние не сме фактор ,особено след пет години Спец.Абасрация

    10:02 15.05.2026

  1 1

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Юрий":

    Дадохме Сибир и ресурсите му на Китай.Преди това продадохме Аляска на американците защото нямахме какво да ядем.....В края на СССР стигнахме до помощи от САЩ във вид на пилешки бутчета Ножки Буша..
    И да десерт пет години Спец.абасрация и 1 милион ушанки при Кабзон и икономика в колапс.
    Хорший руски опит с руски лозунг Хотели как лучше, но опять обосралис.

    10:10 15.05.2026

  0 0

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "По паритет":

    както дяволът чете Евангилието. Ето я класацията по ППС според МВФ: 1 място Люксембург с 126 000$/ човек, 8 място за САЩ с 69 000$/човек, 52 място РФ с 30 000$/човек, България е на 57 място с 25 000$/човек, Китай на 71 място с 19 000$/човек, Индия на 124 място с 7300$/човек. Това което манипулирате е, че умножавате тия данни по броя на населението и правите класация на държавите по ППС. Например Китай с 19 000$ по 1,4млрд става пръв с 27,7трлн., а САЩ 23,5трлн. Първенецът Люксембург е с 0,075трлн. защото са 0,6млн. население. РФ е 4,4трлн., а Индия 11трлн. При международната търговия обаче никой не купува и продава стоките си оценени по ППС, има си световни борсови цени.

    10:37 15.05.2026

