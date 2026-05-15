Тръмп: Си е топъл човек, не играе игрички с приказки за прекрасното време навън. Те ни шпионират от 50 години, и ние го правим ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е предложил на китайския президент Си Дзинпин да купуват петрол от Съединените щати и китайският лидер е изразил готовност да обсъди идеята.
„Казах: „Бих искал да купувате петрол от Тексас и Луизиана, от Аляска. Имаме много от него“, каза Тръмп в интервю за Fox News. „И той каза, че му харесва идеята и би искал да я обсъдим.“
Тръмп заяви, че Китай възнамерява да инвестира стотици милиарди долари в американски компании.
Коментирайки среща между китайския президент Си Дзинпин и голяма делегация от изпълнителни директори на големи американски компании, американският лидер заяви, че „тези хора дойдоха, за да сключват сделки и да върнат работни места в САЩ“.
„Китай възнамерява да инвестира стотици милиарди долари в бизнеса на хората, които бяха в тази стая днес. Затова дойдоха“, каза американският лидер.
„Те ще отварят пазара постепенно. Си Дзинпин се грижи за страната си и я защитава“.
Тръмп е на посещение в Китай от 13 до 15 май. Още разговори между американските и китайските лидери са насрочени за петък. Американският президент е придружен от лидерите на 16 големи американски компании, включително главните изпълнителни директори на Tesla и SpaceX Илон Мъск, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, президентът на Boeing Кели Ортберг, главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон и главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг.
След среща с китайския президент Си Дзинпин, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Си Дзинпин е напълно фокусиран върху въпроса и "не е склонен да играе игрички".
„Той е топъл човек, но е и напълно фокусиран върху въпросите - не играе игрички. Няма разговори за хубаво време, звезди и слънце; той е напълно фокусиран. И това ми харесва; това е добре“, каза американският лидер.
Тръмп заяви, че САЩ и Китай провеждат разузнавателна дейност един срещу друг в технологичната индустрия.
В отговор на въпрос относно предполагаемата кражба на американска интелектуална собственост от страна на Китай, президентът на САЩ отбеляза, че е обсъждал темата в скорошно интервю за CBS News. „Водещата ми зададе въпрос, а тя говореше за Китай, за това как те крадат неща от нас, и аз казах: „И ние правим това. Те ни шпионират. И ние ги шпионираме“, каза Тръмп.
„Ние правим някои неща, а те правят други. Така стоят нещата. Но аз проведох много сериозен разговор с президента им за това и бих искал да видя как се погрижи за това“, каза американският лидер. „Те правят това от 50 години“, заяви той.
Тръмп твърди, че Техеран трябва да постигне сделка с Вашингтон или ще се изправи пред унищожение.
„Само въпрос на време е. Ако искахме, бихме могли да продължим още няколко седмици и всичко щеше да свърши. Спрях го по искане на много лидери, които поддържат добри отношения с тях“, каза президентът.
„Но това няма да промени нищо за тях; с тях е свършено. Те могат или да сключат сделка, или да бъдат унищожени“, каза Тръмп.
Тръмп заяви в Truth Social, че военните действия на САЩ срещу Иран ще продължат.
Обсъждайки напредъка на преговорите с китайския президент Си Дзинпин, Тръмп, който е на държавно посещение в Пекин, заяви, че китайският лидер го е поздравил за успехите, постигнати по време на втория му президентски мандат. Тръмп посочи сред постиженията на администрацията си по-специално „военната победа над Венецуела, процъфтяващите отношения с нея и военното унищожение на Иран“, добавяйки, че „това ще продължи“.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в интервю за Ен Би Си, цитиран от БТА, че Вашингтон се надява на положителен отговор от Китай по призивите на САЩ за освобождаване на затворения медиен магнат Джими Лай и други.
Рубио каза, че Тръмп е попитал Си Цзинпин и за 78-годишния Джими Лай, чийто случай се превърна в символ на репресиите на Пекин срещу несъгласието в Хонконг, бивша британска колония, която се върна под китайско управление през 1997 г.
Китай описва Лай, виден критик на управляващата комунистическа партия, като "мозък" на продемократичните протести, които разтърсиха Хонконг в продължение на месеци през 2019 г.
"Президентът винаги повдига този случай и няколко други и очевидно се надяваме да получим положителен отговор от това", каза Рубио пред Ен Би Си. Той не отговори директно на въпроса дали Лай може да отиде в САЩ, ако бъде освободен от китайските власти. "Ще бъдем отворени за всяко споразумение, което би било подходящо за тях, стига да му бъде дадена свобода“, каза Рубио.
До коментар #10, #16
Също започва в САЩ.
10 ежко
До коментар #6 от "оня с коня":На практика,няма как да му се получи,ако не дотира износа на петрол.Просто в САЩ предстоят избори и Тръмп отчаяно се нуждае от позитивни новини.
11 оня с коня
До коментар #9 от "Вашето мнение":Вярно че Китай не се интересува от Джендърите в САЩ и ЕС,а ОТ ПАРИТЕ им.И възниква въпроса:От къде тия Джендъри ще имат пари ако не произвеждат нищо ,както твърдиш?Препоръка:Научи се да мислиш логично щото иначе Животът непрекъснато ще те пердаши- ако трябва ,върви на частни уроци!
12 Име
13 оня с коня
До коментар #10 от "ежко":Мислиш с бодлите си- Нищо няма да дотира Тръмп!Верно че Амер Петрол е по-скъп от Руския,но Китаеца е хитър колкото 100 Лисичета и моментално си прави сметката че Печалбата от по-евтин руски Петрол е ПРАШИНКА в сравнение с Печалбата която ще извлече от инвестиции за Стотици Милиарди долари в Амер Компании!
14 Владимир Путин, президент
Това намек ли е...... по мой адрес, да ?
Доналд знае ли, че благодарение на тез игрички Русия се превърна в Сила, Четвърта икономика и вече провежда Паради без да пита !!! ☝️😄
15 36,6
До коментар #1 от "Никой":Топъл ама може да стане леден.
Дядката се умилква и увърта като търговец на пазара. Все гледа нещо да прекара.
16 Мдааа уе...
До коментар #6 от "оня с коня":И КАК точно ще подбият пазара на Руслан с по-скъпата си стока допълнително оскъпена от морски транспорт...?Мммм?
18 Да, бе топъл е
Утре в америка друга ще запееш.
19 Китайски СИНДРОМ
Печалбите са бързи и сигурни.
Япония и Китай държат близо 2 трилиона $$$$
Бая пари са вложили в щатската икономика.
24 ТРЪМ СА ГО ПУСНАЛИ ПО ПЪРЗАЛКАТА
25 КИТАЙ ЩЕ ИНВЕСТИРА
26 Китайски СИНДРОМ
До коментар #24 от "ТРЪМ СА ГО ПУСНАЛИ ПО ПЪРЗАЛКАТА":Шефове на технологични компании пътуват с Тръмп. Явно не са на екскурзия.
27 Китайски СИНДРОМ
До коментар #25 от "КИТАЙ ЩЕ ИНВЕСТИРА":Китай не търси собственост в САЩ
Търси ПЕЧАЛБИ от вложените милиарди долари.
28 КУФАРИ
До коментар #26 от "Китайски СИНДРОМ":И какво като пътуват - какво могат да предложат. Вече Китай изпреварва САЩ във всички технологични области, а най-вече в прилагането и разпространението им.
29 Саша Грей
До коментар #12 от "Име":Не. Китай купува от НВидиа. Купува и от Интел. Въпреки огромните инвестиции все още е назад в AI.
Неслучайно в делегацията на Тръмп е Хуанг (шефът на НВидиа).
31 точка
До коментар #7 от "Коста":САЩ са преодолявали опити за ,, закупуване,, Преди години от страна на Япония и от страна на СА. Те вложиха огромни пари в икономиката на САЩ. след опрделен праг САЩ реагираха зверски и отбиха ,, атаката,, ИЗГРЯВАЩО СЛЪНЦЕ описва битката с Япония. А в Китай основна цел бяха редкоземните , ако се съди по състава на делегацията. За Китай основно е запазването на ,, пътя на коприната,, основен клон на който бе звършен в Иран. Една от основните цели на бомбене бе именно ЖП линията на този път.Може и да са се разбрали. А дано.
32 Китайски СИНДРОМ
До коментар #28 от "КУФАРИ":Нека свърши посещението и видим резултатите.
Като за начало 500 Боинга за Китай....
Поне за това се говори.
33 ВСЪЩНОСТ
До коментар #27 от "Китайски СИНДРОМ":Китай гледа по някакъв по-безболезен начин да се отърве от ненужните му американски ДЦК. Всички предлагат и купуват всичко в йоани.
34 РЕАЛИСТ
До коментар #32 от "Китайски СИНДРОМ":Тръмп предложил и петрол - Си казал, че ще си помисли. На дипломатически език това значи да се разкараш.
35 Саша Грей
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":"Русия се превърна в Сила, Четвърта икономика"
Ама това на планетата Земя ли е? Защото на Земята Русия е 11-та икономика. Германия е четвърта икономика с над два пъти по-голям БВП от Русия.
36 Китайски СИНДРОМ
До коментар #33 от "ВСЪЩНОСТ":Щели да купят от САЩ 500 Бойнга....
Китай продава ценни книжа,купува стоки от САЩ.
37 По паритет
До коментар #35 от "Саша Грей":на покупателна способност руснаците са наистина четвърти, а Китай първи. Това е съгласно данни на Международния валутен фонд и Световната банка.
39 факуса
До коментар #11 от "оня с коня":и какво произвеждат дет китай не,кат изключим 43трилиона дълг, кви пари имат
40 Китайски СИНДРОМ
До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":То Китай си мисли и за 500 Боинга....
42 реалност
43 РЕАЛИСТ
До коментар #36 от "Китайски СИНДРОМ":БОИНГ непрекъснато имат проблеми и са компрометирана стока. СИ има толкова много ненужни американски активи, че ще купи други американски боклуци само и само да се отърве от хартията.
44 СИ ПРИНУДИЛ ТРЪМП
46 Китайски СИНДРОМ
До коментар #43 от "РЕАЛИСТ":Що ли СИ е готов да даде 300 милиарда $$$$ за "компрометирани" Бойнги.
47 Китайски СИНДРОМ
Явно има защо...
48 Повдигането
Едва ли този политически гаф ще бъде отминат мимоходом от Китай.
49 Китайски СИНДРОМ
Япония и Китай държат близо 2 трилиона $$$$
Бая пари са вложили в щатската икономика.
Явно имат доверие в бързите печалби.
50 САЩ
Китай имат огромен вътрешен дълг, в който никой не инвестира и който се покрива от китайския износ. Ако износът намалее или спре, Китай фалирва!
53 Юрий
Тези хора правят милиарди за секунди. Вярно че са виртуални ама ще купят десет Българии.
Гледайте си в коритата и не се мъчете да мислите.
Със 100 милиона китайци и руски опит за една година и Европа и Америка ще бъдат на колене.
Да не се стига дотам, ама ще се . Бай Доньо не се спря да си пъха гагата навсякъде и съответно да яде шамарите
54 Китайски СИНДРОМ
До коментар #53 от "Юрий":СИ на колене пред Тръмп за Тайван и Иран.
Тръмп ша продава чипове на КИТАЙ....
Тръмп ша продава храни на КИТАЙ.....
Тръмп ша продава Бойнги на КИТАЙ...
Тръмп предлага петрол на КИТАЙ......
Не са разбра кво СИ ша продава на САЩ.
57 Руски опит
До коментар #53 от "Юрий":Дадохме Сибир и ресурсите му на Китай.Преди това продадохме Аляска на американците защото нямахме какво да ядем.....В края на СССР стигнахме до помощи от САЩ във вид на пилешки бутчета Ножки Буша..
И да десерт пет години Спец.абасрация и 1 милион ушанки при Кабзон и икономика в колапс.
Хорший руски опит с руски лозунг Хотели как лучше, но опять обосралис.
58 Четеш данните
До коментар #37 от "По паритет":както дяволът чете Евангилието. Ето я класацията по ППС според МВФ: 1 място Люксембург с 126 000$/ човек, 8 място за САЩ с 69 000$/човек, 52 място РФ с 30 000$/човек, България е на 57 място с 25 000$/човек, Китай на 71 място с 19 000$/човек, Индия на 124 място с 7300$/човек. Това което манипулирате е, че умножавате тия данни по броя на населението и правите класация на държавите по ППС. Например Китай с 19 000$ по 1,4млрд става пръв с 27,7трлн., а САЩ 23,5трлн. Първенецът Люксембург е с 0,075трлн. защото са 0,6млн. население. РФ е 4,4трлн., а Индия 11трлн. При международната търговия обаче никой не купува и продава стоките си оценени по ППС, има си световни борсови цени.
