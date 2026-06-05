Тръмп е уверен, че САЩ и Индия ще постигнат окончателно търговско споразумение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е уверен, че Вашингтон и Ню Делхи ще постигнат окончателно търговско споразумение.

„Ще постигнем сделка. Много харесвам премиера Нарендра Моди; той е мой добър приятел и се разбираме много добре. И ще постигнем сделка“, каза американският лидер, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом.

„Индия печели от Съединените щати от години. Те ни налагат невероятни тарифи и не плащат нищо“, смята също американският президент. „Ние не им начисляваме нищо“, добави той. „А сега е обратното. И печелим много пари от Индия“, подчерта Тръмп.

От февруари 2025 г. Ню Делхи и Вашингтон преговарят за всеобхватно търговско споразумение, което има за цел да увеличи двустранната търговия до 500 милиарда долара до 2030 г. Индия се стреми към премахване или намаляване на тарифите върху целия си промишлен износ от Съединените щати, както и към освобождаване от високи американски мита върху широка гама от хранителни и селскостопански продукти. Индия изрази намерението си да увеличи покупките си на енергийни продукти, самолети и технологии от Съединените щати през следващите пет години.

Индия и Съединените щати вече финализираха първата част от търговското споразумение. Неговите разпоредби трябваше да бъдат превърнати в правен документ, който двете страни планираха да подпишат през март, но това все още не се е случило. По-рано този месец преговарящи от двете страни се срещнаха в индийската столица. Според индийските власти те потвърдиха ангажимента си за сключване на взаимноизгодно двустранно търговско споразумение.

Тръмп обяви, че Националната комисия за капиталово планиране е одобрила изграждането на триумфална арка във Вашингтон.

„Изказваме най-дълбоката си благодарност на Националната комисия за столично планиране за одобрението, с 8 гласа „за“ и 1, на изграждането на Голяма триумфална арка в основата на Мемориалния мост Арлингтън, структура, която чака строителство повече от 200 години“, написа американският лидер в Truth Social.

Тръмп подчерта, че според него, когато структурата бъде завършена, тя „ще бъде най-голямата арка от всички“.

По-рано „Вашингтон пост“ съобщи, че администрацията на Тръмп смята, че не е необходимо одобрение от Конгреса за изграждането на триумфална арка с височина около 76 метра за 250-годишнината на страната. Според изданието Белият дом възнамерява да обоснове законността на проекта с резолюция на Конгреса от 1925 г., с която са одобрени плановете за изграждане на мемориален комплекс близо до Националното гробище в Арлингтън.