Белият дом: Руският удар срещу Киев може да попречи на мирните усилия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският ракетен удар по жилищен блок в Киев, при който загинаха 24 души, включително три деца, може да затрудни усилията за постигане на мирно решение на войната в Украйна, пише "Ройтерс".

Говорейки пред журналисти на борда на Air Force One на връщане от Китай, Тръмп заяви, че е обсъдил конфликта с китайския президент Си Дзинпин и че двамата лидери са се съгласили, че бойните действия трябва да спрат.

Още новини от Украйна

"Това е въпрос, който бихме искали да видим уреден. До снощи изглеждаше добре, но те (украинците) понесоха голям удар снощи. Така че това ще се случи (краят на войната). Но е жалко", каза Тръмп, визирайки руската атака.

Американският президент от месеци се опитва да посредничи за прекратяване на войната, която нееднократно е определял като безсмислена кървава баня.

Украинският президент Володимир Зеленски посети мястото на удара в Киев и положи червени рози сред развалините на разрушената жилищна сграда. Той призова Москва да понесе отговорност за нападението.

От своя страна Русия съобщи, че украински дронове са убили четирима души, сред които и едно дете, при нощен удар срещу град Рязан.

И Москва, и Киев твърдят, че не нанасят умишлени удари по цивилни обекти, въпреки че хиляди цивилни са загинали от началото на войната.

Междувременно Кремъл потвърди, че Владимир Путин се очаква да посети Китай и да се срещне със Си Дзинпин следващата седмица. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че точните дати ще бъдат обявени скоро.

По думите му Путин възнамерява да обсъди със Си посещението на Тръмп в Китай, както и двустранните отношения и международната обстановка.