  Тема: Украйна

Белият дом: Руският удар срещу Киев може да попречи на мирните усилия

15 Май, 2026 21:03 2 610 54

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският ракетен удар по жилищен блок в Киев, при който загинаха 24 души, включително три деца, може да затрудни усилията за постигане на мирно решение на войната в Украйна, пише "Ройтерс".

Говорейки пред журналисти на борда на Air Force One на връщане от Китай, Тръмп заяви, че е обсъдил конфликта с китайския президент Си Дзинпин и че двамата лидери са се съгласили, че бойните действия трябва да спрат.

"Това е въпрос, който бихме искали да видим уреден. До снощи изглеждаше добре, но те (украинците) понесоха голям удар снощи. Така че това ще се случи (краят на войната). Но е жалко", каза Тръмп, визирайки руската атака.

Американският президент от месеци се опитва да посредничи за прекратяване на войната, която нееднократно е определял като безсмислена кървава баня.

Украинският президент Володимир Зеленски посети мястото на удара в Киев и положи червени рози сред развалините на разрушената жилищна сграда. Той призова Москва да понесе отговорност за нападението.

От своя страна Русия съобщи, че украински дронове са убили четирима души, сред които и едно дете, при нощен удар срещу град Рязан.

И Москва, и Киев твърдят, че не нанасят умишлени удари по цивилни обекти, въпреки че хиляди цивилни са загинали от началото на войната.

Междувременно Кремъл потвърди, че Владимир Путин се очаква да посети Китай и да се срещне със Си Дзинпин следващата седмица. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че точните дати ще бъдат обявени скоро.

По думите му Путин възнамерява да обсъди със Си посещението на Тръмп в Китай, както и двустранните отношения и международната обстановка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    22 40 Отговор
    Пускайте ядрото по кремъл и да се спира тази братоубийствена война.

    21:08 15.05.2026

  • 2 Дон Корлеоне

    22 32 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    21:08 15.05.2026

  • 3 Гост

    30 17 Отговор
    Аааа що така? Виж с Иран как се разбирате като се бомбардирате.... То това не пречи на мира.

    21:09 15.05.2026

  • 4 6135

    27 10 Отговор
    Тоя бил смешник!
    "Мирни усилия"... Абе къде ги видяхте тези мирни усилия?

    21:10 15.05.2026

  • 5 руската мечка

    23 39 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #38

    21:13 15.05.2026

  • 6 Руснак без крак...

    22 34 Отговор
    Руснаците винаги са били подлеци ☝️
    Подведоха дори Хитлер и го принудиха да действа превантивно !!!

    21:13 15.05.2026

  • 7 1945

    10 16 Отговор
    показаха ли Мочтаба жив

    21:13 15.05.2026

  • 8 Гориил

    33 16 Отговор
    Русия няма намерение да иска разрешение от Тръмп за удар. Целта на Москва е да предупреди американския президент за огромните проблеми, които очакват Съединените щати. Тези проблеми ще се влошат с продължаването на войната в Украйна. Нито Иран, нито Китай, нито Русия са заинтересовани да помогнат на Вашингтон да постигне мир и успех на бойното поле. Напротив, световните сили искрено искат американците да напуснат и никога да не се върнат в този стратегически важен регион. Това би отблокирало търговските пътища в Ормузкия проток, което би довело до ера на справедливо ценообразуване на световните енергийни пазари.

    Коментиран от #28

    21:14 15.05.2026

  • 9 Мишел

    15 37 Отговор
    Путин вече няма варианти и Тръмп не може да му помогне. В Русия отново се заговори за мобилизиране на 300 000 войници, но за Владимир Путин това вече е голям проблем. Влошаващата се икономическа ситуация в Русия не позволява с лека ръка 300 000 мъже да бъдат изведени от икономиката, а също и финансовият въпрос - за подготовка и заплата на мобилизираните руснаци. В същото време той добави още два фактора, които затрудняват Путин - непрекъснато влошаващото се международно положение на Русия и нарастващите възможности на украинската армия. На практика Путин е изчерпал възможностите за продължаване на войната без критични загуби за Русия.

    Коментиран от #20, #23, #26

    21:15 15.05.2026

  • 10 Димяща ушанка

    13 21 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #37

    21:16 15.05.2026

  • 11 Българин

    19 16 Отговор
    Путин преди 5 години каза, че започва Специална Военна Операция, основната целл на която е унищожението на всички хохъли! Тогава укрите много са смяха.
    Сега смешно ли им е?

    Коментиран от #16

    21:19 15.05.2026

  • 12 Пич

    25 12 Отговор
    Напротив !!! Руските удари трябва да станат още по сериозни, и ще забързат мирните усилия!!! Говедата не се свенят от нищо, и ще продължат да грабят било Гренландия, боло Куба, било Иран...

    21:19 15.05.2026

  • 13 Мишел

    12 23 Отговор
    Унгарски гняв срещу управлението на Орбан. Унгария е шокирана от разточителството и лукса, в който е живял Виктор Орбан. Маските на автократи и диктатори падат често, когато след свалянето им бъдат показани кадри от луксозния им живот – така стана с румънския диктатор Николае Чаушеску и с бившия украински президент Виктор Янукович. Снимките на техните златни тоалетни няма да бъдат забравени скоро. Орбан, който обича да се нарича "селско момче", за да изтъкне връзката си с обикновените хора, всъщност не е това, за което се е представял. В офиса му са му са намерени почти сто ценни картини, взети от колекцията на Националната галерия.

    21:19 15.05.2026

  • 14 да питам

    8 8 Отговор
    Кой , от всичките ?!

    21:20 15.05.2026

  • 15 гост

    10 9 Отговор
    Клоуна преди разговор трябва да предупреждава че започва сериозен разговор или се гъбарка...ама и той не знае кога как е...

    21:23 15.05.2026

  • 16 Груз 200,Груз 300

    13 19 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Милион и нещо руски примата се озъбиха.😂

    21:28 15.05.2026

  • 17 Тръмплин

    10 6 Отговор
    - Вече си търся всякакви извинения, за да няма мирни преговори. Индустрията печели от войната.

    21:29 15.05.2026

  • 18 Зеления мухъл

    16 11 Отговор
    подлага целия свят на риск от атомна война. Путин си държи засега нервите на безбройните провокации и подигравки. Но Руския има ядрен паритет с целия свят. Ако започнат размяна на ядрени удари, ще оцелее само политическата, финансова и индустриална върхушка в бункерите и туземците в поречието на реките Конго и Амазонка.

    Коментиран от #24, #40

    21:29 15.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Интересно

    13 6 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Кой ти каза, че ще мобилизират работещи данъкоплатци?
    Помисли малко, преди да правиш заключения.

    Коментиран от #21

    21:31 15.05.2026

  • 21 Антиватник

    9 15 Отговор

    До коментар #20 от "Интересно":

    Все ще се намерят 300 000 пияни могилники в кочината.

    21:33 15.05.2026

  • 22 Рублевка

    7 6 Отговор
    Голям шанс за оцеляване при ядрена война имат и ламите високо в планините и дълбоко в пещерите, както и руснаците в безкрайните простори на Сибир.

    21:33 15.05.2026

  • 23 Гориил

    12 7 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Не, това не е вярно. Има повече от достатъчно мобилизирани войски, но в съвременната война на дронове и роботи, хората играят само поддържаща роля. За да си осигурите договор с Министерството на отбраната, ще трябва да положите големи усилия, за да докажете, че руската армия има нужда от вас.Новите правила и условия на война все още не са станали част от военната доктрина на НАТО. Толкова по-зле за НАТО, ако генералите все още смятат армиите и корпусите за естествени атрибути на победата. Забравете за хората. Те вече не решават нищо на бойното поле.

    21:33 15.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Рублевка

    9 6 Отговор

    До коментар #24 от "Кухоглава копейка":

    От атома като те зарази, ще повръщаш кръв и ще се гърчиш, докато умреш.

    Коментиран от #31

    21:37 15.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Такива удари трябва да се извършват с

    13 5 Отговор
    По голяма честота и по голяма сила до пълното изчистване на Украйна от нацистите , друг начин за мир няма

    21:40 15.05.2026

  • 28 Маимун

    3 9 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Тебе нема те ръмбим ... Фанете се с Мишель , прегънете си и и изплаквайте види ...

    21:43 15.05.2026

  • 29 Рублевка

    6 5 Отговор
    Подводничарите от атомните подводници ще изчакат да свърши апокалипсиса на половин километър под водата и леда на Северния ледовит океан, а след това ще отплуват на топло в поречието на Амазонка и ще бъдат новите богове.

    21:44 15.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гориил

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Рублевка":

    Не, грешите. В епицентъра на удара всички живи същества ще се превърнат в облаци от адски прегрят газ за секунди. Нито едно живо същество няма да има време да разбере какво се е случило с него или защо не е останала нито една молекула от него.Радиоактивните изригвания ще ви превърнат в слънчев вятър, който ще се втурне в необятността на Вселената и рано или късно ще попълни звездната енергия.

    Коментиран от #32

    21:45 15.05.2026

  • 32 Атомни капейкии

    7 8 Отговор

    До коментар #31 от "Гориил":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и кой ще е под ембарго

    ну паГади

    Коментиран от #33, #39

    21:50 15.05.2026

  • 33 Рублевка

    9 6 Отговор

    До коментар #32 от "Атомни капейкии":

    Владимир Владимирович има железни нерви! Друг на негово място отдавна щеше да унищожи с атома тоя кофти генетичен материал! Атом има за всички по света, не се притеснявайте.

    Коментиран от #36, #42, #44

    21:56 15.05.2026

  • 34 Зеленски

    4 9 Отговор
    Мечка страх, мен не страх! Влявам да измъкна мечката от бункера, за да мирне селуту! Мечи лапи на жар по хайдушки било мноо убаво!

    21:58 15.05.2026

  • 35 Сатана Z

    8 5 Отговор
    И това го казва не кой да е ,а самия бай Дончо, който е отговорен за убийствата на 168 ирански ученички.

    21:58 15.05.2026

  • 36 Русуфил хардлайнaр

    7 8 Отговор

    До коментар #33 от "Рублевка":

    Кoпейките сте също Митя пияндeто и Маша алкaша! Кат са сгoмняса работата, мятате бомби до пълен апокалипсис!

    21:59 15.05.2026

  • 37 Може и да не е утре ,

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Димяща ушанка":

    но ще стане.

    22:01 15.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гориил

    8 5 Отговор

    До коментар #32 от "Атомни капейкии":

    Олимпийските игри на БРИКС вече са се провеждали два пъти: в Казан през 2024 г. и в Куритиба, Бразилия през 2025 г. Следващите игри ще се проведат в Москва през есента на 2026 г. и ще участват над 90 държави (44 държави участваха в игрите в Казан). Всъщност заплахата десетки държави да се оттеглят от юрисдикцията на Международния олимпийски комитет е причината международните федерации да бързат да възстановят правата на санкционираните държави. Но това няма да ви помогне да запазите натиска и влиянието си върху световния спорт. Вече загубихте всичко и краят на ерата на западния спорт е само въпрос на време.

    22:04 15.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Артилерист

    9 6 Отговор
    Не знам защо Тръмп и западняците се правят, че не виждат какво представлява киевската власт. Че това е посредствена политически група, която властва на границата на шоуто и предсказанията на разни гадатели и шарлатани. Тя заблуждава публиката с "вижданията" на оракула, които хипнотизират с всяването на страх. Ермак, например, който по същество е владеел цялата власт и е имал гадател, до когото винаги се е допитвал при вземане на решения. Нима западняците не виждат тази шизофрения? Зеленски наистина се съгласил на примирие през март 22г, но след Джонсън се е отметнал и започва да играе своите шоуменски представления както в предишните си телевизионни изпълнения. Това е безумие и то май започва да се схваща на запад по трудния начин...

    Коментиран от #43

    22:07 15.05.2026

  • 42 Тошо сливата

    6 13 Отговор

    До коментар #33 от "Рублевка":

    Путин няма железни нерви. Путин го е шубе, а при такова състояние няма как да е нервен! Стига сте га фалили баща си!

    Коментиран от #45

    22:12 15.05.2026

  • 43 Защото ги устройва

    8 4 Отговор

    До коментар #41 от "Артилерист":

    Защото украинците умират за техния интерес, не за някаква тяхна си свобода и демокрация.
    Като направиха Майдана имаха свобода и демокрация и вместо да се развиват, те положиха основите за тая война, с помощта на Запада.

    22:17 15.05.2026

  • 44 Антиватник

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Рублевка":

    Ама му е мил животеца.

    22:19 15.05.2026

  • 45 Удри копейката с лопатЕто!

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Тошо сливата":

    До нас иране.

    22:21 15.05.2026

  • 46 Хахаха!🎺🥳😀

    4 2 Отговор
    Зеления мухъл получи такива колосални средства, че има пари за всички тролове по света!
    Кажете, моля ви се, какви са тия политици, дето вместо да се погрижат за своите сънародници и избиратели, дават държавни пари на един провинциален комик и наркоман от Украйна? Явно има място ментално кодиране!

    22:38 15.05.2026

  • 47 Аз съм веган

    4 5 Отговор
    Копейките си въобразяват че и за тях ще има място в бункера на хаяско

    Коментиран от #48

    22:38 15.05.2026

  • 48 Рублевка

    3 4 Отговор

    До коментар #47 от "Аз съм веган":

    Местата са ограничени. Трябват ресурси за 50 години под земята, обградени от приказен лукс. Ние с тебе ще бъдем зачистени, благодарение на Зеленски и неговата бандеровска хунта.

    Коментиран от #50

    22:42 15.05.2026

  • 49 Рублевка

    4 2 Отговор
    Ще минат поне 50 години, преди земята да стане отново годна за живот. Олигарсите и политическата върхушка ще прекарат остатъка от живота си в бункерите, обградени от приказен лукс, а след 50 години техните потомци ще излязат на повърхността и ще поставят началото на нова цивилизация. Те ще бъдат новите богове. За тях ще се мълвят легенди, а нашата цивилизация ще бъде забравена.

    22:52 15.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ядрени кипейки

    1 4 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    23:35 15.05.2026

  • 52 ВВП

    0 0 Отговор
    Вчера са ликвидирани 3000 окропитека военни .и близки..Красота ..Киев си копае гроба,с бързи темпове..

    00:16 16.05.2026

  • 53 ВВП

    0 0 Отговор
    Заравнявай този грозен болшевишки град..Киев и околия .

    00:18 16.05.2026

  • 54 Наблюдател

    1 0 Отговор
    На световната политическа сцена има вече видимо с просто око разместване. Там Русия не е. Тя сама се докара до това си дередже, амбициозният Путин за власт я докара. Колкото и да има кривогледащи за срещата на Тръмп и Си, картината е ясна. Китай измести Русия. Последната скоро няма да се появи на сцената световни лидери. Чакат в големи икономически проблеми и възстановявания. Също като Украйна. Ум робува, ум патки пасе. Но Европа понабра актив и сега се оформи в по-силна позиция на тройката САЩ. Китай и Европа. Те ще дърпат конците. Близък Изток и т.н. ще се доближават я към тоя, я към оня, специфична тяхна арабска черта

    00:56 16.05.2026