Белият дом: Руският удар срещу Киев може да попречи на мирните усилия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският ракетен удар по жилищен блок в Киев, при който загинаха 24 души, включително три деца, може да затрудни усилията за постигане на мирно решение на войната в Украйна, пише "Ройтерс".
Говорейки пред журналисти на борда на Air Force One на връщане от Китай, Тръмп заяви, че е обсъдил конфликта с китайския президент Си Дзинпин и че двамата лидери са се съгласили, че бойните действия трябва да спрат.
"Това е въпрос, който бихме искали да видим уреден. До снощи изглеждаше добре, но те (украинците) понесоха голям удар снощи. Така че това ще се случи (краят на войната). Но е жалко", каза Тръмп, визирайки руската атака.
Американският президент от месеци се опитва да посредничи за прекратяване на войната, която нееднократно е определял като безсмислена кървава баня.
Украинският президент Володимир Зеленски посети мястото на удара в Киев и положи червени рози сред развалините на разрушената жилищна сграда. Той призова Москва да понесе отговорност за нападението.
От своя страна Русия съобщи, че украински дронове са убили четирима души, сред които и едно дете, при нощен удар срещу град Рязан.
И Москва, и Киев твърдят, че не нанасят умишлени удари по цивилни обекти, въпреки че хиляди цивилни са загинали от началото на войната.
Междувременно Кремъл потвърди, че Владимир Путин се очаква да посети Китай и да се срещне със Си Дзинпин следващата седмица. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че точните дати ще бъдат обявени скоро.
По думите му Путин възнамерява да обсъди със Си посещението на Тръмп в Китай, както и двустранните отношения и международната обстановка.
"Мирни усилия"... Абе къде ги видяхте тези мирни усилия?
Коментиран от #38
Подведоха дори Хитлер и го принудиха да действа превантивно !!!
8 Гориил
Коментиран от #28
9 Мишел
Коментиран от #20, #23, #26
11 Българин
Сега смешно ли им е?
Коментиран от #16
До коментар #11 от "Българин":Милион и нещо руски примата се озъбиха.😂
Коментиран от #24, #40
21:29 15.05.2026
20 Интересно
До коментар #9 от "Мишел":Кой ти каза, че ще мобилизират работещи данъкоплатци?
Помисли малко, преди да правиш заключения.
Коментиран от #21
21:31 15.05.2026
21 Антиватник
До коментар #20 от "Интересно":Все ще се намерят 300 000 пияни могилници в кочината.
21:33 15.05.2026
22 Рублевка
21:33 15.05.2026
23 Гориил
До коментар #9 от "Мишел":Не, това не е вярно. Има повече от достатъчно мобилизирани войски, но в съвременната война на дронове и роботи, хората играят само поддържаща роля. За да си осигурите договор с Министерството на отбраната, ще трябва да положите големи усилия, за да докажете, че руската армия има нужда от вас.Новите правила и условия на война все още не са станали част от военната доктрина на НАТО. Толкова по-зле за НАТО, ако генералите все още смятат армиите и корпусите за естествени атрибути на победата. Забравете за хората. Те вече не решават нищо на бойното поле.
21:33 15.05.2026
25 Рублевка
До коментар #24 от "Кухоглава копейка":От атома като те зарази, ще повръщаш кръв и ще се гърчиш, докато умреш.
Коментиран от #31
21:37 15.05.2026
27 Такива удари трябва да се извършват с
21:40 15.05.2026
28 Маимун
До коментар #8 от "Гориил":Тебе нема те ръмбим ... Фанете се с Мишель , прегънете си и и изплаквайте види ...
21:43 15.05.2026
29 Рублевка
21:44 15.05.2026
31 Гориил
До коментар #25 от "Рублевка":Не, грешите. В епицентъра на удара всички живи същества ще се превърнат в облаци от адски прегрят газ за секунди. Нито едно живо същество няма да има време да разбере какво се е случило с него или защо не е останала нито една молекула от него.Радиоактивните изригвания ще ви превърнат в слънчев вятър, който ще се втурне в необятността на Вселената и рано или късно ще попълни звездната енергия.
Коментиран от #32
21:45 15.05.2026
32 Атомни капейкии
До коментар #31 от "Гориил":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и кой ще е под ембарго
ну паГади
Коментиран от #33, #39
21:50 15.05.2026
33 Рублевка
До коментар #32 от "Атомни капейкии":Владимир Владимирович има железни нерви! Друг на негово място отдавна щеше да унищожи с атома тоя кофти генетичен материал! Атом има за всички по света, не се притеснявайте.
Коментиран от #36, #42, #44
21:56 15.05.2026
34 Зеленски
35 Сатана Z
36 Русуфил хардлайнaр
До коментар #33 от "Рублевка":Кoпейките сте също Митя пияндeто и Маша алкaша! Кат са сгoмняса работата, мятате бомби до пълен апокалипсис!
21:59 15.05.2026
37 Може и да не е утре ,
До коментар #10 от "Димяща ушанка":но ще стане.
22:01 15.05.2026
39 Гориил
До коментар #32 от "Атомни капейкии":Олимпийските игри на БРИКС вече са се провеждали два пъти: в Казан през 2024 г. и в Куритиба, Бразилия през 2025 г. Следващите игри ще се проведат в Москва през есента на 2026 г. и ще участват над 90 държави (44 държави участваха в игрите в Казан). Всъщност заплахата десетки държави да се оттеглят от юрисдикцията на Международния олимпийски комитет е причината международните федерации да бързат да възстановят правата на санкционираните държави. Но това няма да ви помогне да запазите натиска и влиянието си върху световния спорт. Вече загубихте всичко и краят на ерата на западния спорт е само въпрос на време.
22:04 15.05.2026
41 Артилерист
Коментиран от #43
22:07 15.05.2026
42 Тошо сливата
До коментар #33 от "Рублевка":Путин няма железни нерви. Путин го е шубе, а при такова състояние няма как да е нервен! Стига сте га фалили баща си!
Коментиран от #45
22:12 15.05.2026
43 Защото ги устройва
До коментар #41 от "Артилерист":Защото украинците умират за техния интерес, не за някаква тяхна си свобода и демокрация.
Като направиха Майдана имаха свобода и демокрация и вместо да се развиват, те положиха основите за тая война, с помощта на Запада.
22:17 15.05.2026
44 Антиватник
До коментар #33 от "Рублевка":Ама му е мил животеца.
22:19 15.05.2026
45 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #42 от "Тошо сливата":До нас иране.
22:21 15.05.2026
46 Хахаха!🎺🥳😀
Кажете, моля ви се, какви са тия политици, дето вместо да се погрижат за своите сънародници и избиратели, дават държавни пари на един провинциален комик и наркоман от Украйна? Явно има място ментално кодиране!
22:38 15.05.2026
47 Аз съм веган
Коментиран от #48
22:38 15.05.2026
48 Рублевка
До коментар #47 от "Аз съм веган":Местата са ограничени. Трябват ресурси за 50 години под земята, обградени от приказен лукс. Ние с тебе ще бъдем зачистени, благодарение на Зеленски и неговата бандеровска хунта.
Коментиран от #50
22:42 15.05.2026
49 Рублевка
22:52 15.05.2026
