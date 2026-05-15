Смут и объркване в Русия! Украйна бързо изкупува Z-канали
15 Май, 2026 22:03

Киев цели да разпространява дезинформация, както и да дискредитира руското ръководство и военните структури

Руската Служба за външно разузнаване (СВР) заяви, че "Киев е започнал кампания за изкупуване на руски военни и патриотични Telegram канали", с цел дестабилизация на руското общество, пише Би Би Си.

Според агенцията "офертите за придобиване на този вид ресурси се разпространяват от специално създадени фалшиви акаунти и се изпълняват от името на публични личности, които са лидери на общественото мнение". СВР твърди, че чрез тези действия, които определя като "по същество измамни", Украйна цели да разпространява дезинформация, както и да дискредитира руското ръководство и военните структури.

СВР не представя конкретни примери в подкрепа на твърденията си.

Съобщението предизвика реакции в руски патриотични Telegram канали, където коментари варираха от иронични до критични към властите и информационната среда.

"Най-накрая ще забранят патриотите. Либералите бяха забранени по-рано. Това означава, че ще останат само комунистите!", коментира колумнистът на RT Егор Холмогоров.

От Telegram канала "Под леда", управляван от Святослав Павлов, съосновател на "Обикновен царизъм" и бивш редактор на РИА Новости, реагираха: "Е, време е да забраним патриотичното съдържание. И всякакво съдържание, наистина. Всеки, който създава съдържание, е агент на СБУ!".

Каналът "Тройка" заяви: "Точно така. И правят това на платформи, които руските власти доброволно изоставиха, буквално ги предадоха на врага без бой".

"Военният кореспондент" Алексей Ларкин коментира: "Само работници мигранти (обикновено тези под егидата на Върховния съд) могат да продават канали; за тях всичко това е чисто бизнес начинание. Те са спечелили абонати по важна тема, събрали са дарения за спешна кампания за набиране на средства и когато приходите спаднат, могат да продадат канала".

От своя страна каналът "Игра на цивилизацията" отбеляза: "И глупост, и предателство. Координацията между местните прохибиционисти и украинците не би трябвало да изненадва никого. Беше очаквана".

СВР не коментира реакциите на Telegram каналите.


