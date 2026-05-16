  Тема: Тайван

Доналд Тръмп: Не искам някой да стане независим

16 Май, 2026 12:53 3 131 20

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай, предаде БиБиСи.

"Не искам някой да стане независим", заяви американският президент в края на двудневната си среща на върха с китайския си колега Си Дзинпин в Пекин.

Тайванският президент Лай Чинг-те вече е заявявал, че Тайван не е необходимо да обявява официална независимост, защото вече се възприема като суверенна нация.

Тръмп повтори, че политиката на САЩ по въпроса не се е променила. "Знаете ли, ние трябва да пътуваме 9 500 мили (15 289 км), за да водим война. Не търся това. Искам те да се охладят. Искам Китай да се охлади", по думите на президента.

По време на полета обратно до Вашингтон той посочи, че със Си са говорили "много" за острова, но каза, че е отказал да обсъжда дали САЩ ще го защитават.

САЩ отдавна подкрепят Тайван, но често им се е налагало да съчетават този съюз с поддържането на дипломатически отношения с Китай.

По-рано Тръмп заяви, че "не е поел никакъв ангажимент по никакъв начин" относно самоуправляващия се остров, който Китай вижда като част от своята територия, и не е изключил възможността за завземането му със сила. Установената позиция на Вашингтон е, че не подкрепя независимостта на Тайван, като продължаващите връзки с Пекин зависят от приемането му, че има само едно китайско правителство.

Пекин открито изрази неприязънта си към президента на Тайван, когото преди това определи като "разрушител на мира между двете страни на пролива". Много тайванци се смятат за част от отделна нация - въпреки че повечето са за запазване на статуквото, при което Тайван нито обявява независимост от Китай, нито се обединява с него.

Си "има много силни чувства" към острова и "не иска да види движение за независимост", подчерта Тръмп.

По време на разговорите между двамата президенти Си предупреди, че тайванският въпрос е на най-важният проблем в отношенията между Китай и САЩ. "Ако не се подходи правилно, двете държави могат да се сблъскат или дори да влязат в конфликт", заяви китайският президент.

На въпроса дали предвижда конфликт с Китай за Тайван, Тръмп отговори: "Не, не мисля. Мисля, че ще се оправим. (Си) не иска да види война."

"Не искаме войни и ако нещата останат такива, каквито са, мисля, че Китай ще се съгласи с това. Но не искаме някой да казва: "Хайде да станем независими, защото Съединените щати ни подкрепят", допълни още Доналд Тръмп.

Заместник-министърът на външните работи на Тайван Чен Минг-чи заяви в отговор на изказванията на Тръмп, че Тайван ще трябва да изясни точното значение на забележките на американския президент.

Той изтъкна, че продажбите на оръжие от САЩ на Тайван е нещо, потвърдено от законодателството на САЩ. "Продажбите на оръжие между Тайван и САЩ винаги са били крайъгълен камък на регионалния мир и стабилност", добави той.

Външният министър на Тайван Лин Чиа-лун заяви, че екипът му е наблюдавал срещата на върха между САЩ и Китай и е поддържал добра комуникация със САЩ и други страни, "за да осигури стабилно задълбочаване на отношенията между Тайван и САЩ и да защити интересите на Тайван".

Той каза, че Тайван винаги е бил "пазител на мира и стабилността" в региона и обвини Китай в ескалация на риска с "агресивните си военни действия и авторитарно потисничество".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕЗУЛТАТА НА ТРЪМП

    47 5 Отговор
    От посещението в Китай е кръгла нула.

    12:58 16.05.2026

  • 2 Тръмп

    38 8 Отговор
    България е колония на САЩ.

    Коментиран от #7, #11

    12:59 16.05.2026

  • 3 ДОНИ ВЕЧЕ Е ВТОРА ДИВИЗИЯ

    44 4 Отговор
    След като цял свят разбра, че е служител на Нетаняху.

    13:02 16.05.2026

  • 4 Kaлпазанин

    47 4 Отговор
    Не искаш война ,защото не можеш да я спечелиш и сте най мразената нация по света

    13:03 16.05.2026

  • 5 НЕ СЕ ЛИ УСЕЩА........

    36 3 Отговор
    ......РИЖАКА ЧЕ КРА ВАРНИКА ВЕЧЕ НЕ Е В ПОЗИЦИЯ ДА ДИКТУВА КОЙ С КОГО И КАК.............

    13:09 16.05.2026

  • 6 Д-р Ментал

    25 4 Отговор
    Тръмп “ олекна “ в тази среща с прекалено превъзбудено поведение

    13:15 16.05.2026

  • 7 голяма мизерия беше

    9 27 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    Де да беше така,ама е руска!?
    Тези които сега спечелиха изборите с най-голяма охота ще ни направят риска колони каквато бяхме.

    13:17 16.05.2026

  • 8 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    28 6 Отговор
    Залеза на англосаксите.

    13:21 16.05.2026

  • 9 КЕФ ГОЛЯМ. СИ СИ ИЗИГРА

    8 21 Отговор
    КАРТИТЕ ВЕЛИКОЛЕПНО. ХАРЕСВАМ КИТАЙ ОТ МНОГО ВРЕМЕ. МАКАР И МНОГОЛЮДЕН И СИЛЕН НЕ СЕ МЕШИ И ВОЙНИ НЕ ПРАВИ. НЯКАКАВ СИ ТАЙВАН. И ТЕ КЛЕКНАХА. РЕЛИГИЯТА И ДОБРОТО ЩЕ ПОБЕДЯТ. И ПУТИН ЩЕ КЛЕКНЕ.

    13:23 16.05.2026

  • 10 Простият

    24 6 Отговор
    И що трябва да пътувате 15000 километра за да водите война, ами не си седите на задниците в обора? Щото трябва да грабите каквото можете от целия свят, ама то такава ви е държавата, такива са и ценностите ви. Ако се приберете в обора света ще кротне.

    13:28 16.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дзак

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян":

    Всеки с проблемите си!

    Коментиран от #15

    13:39 16.05.2026

  • 13 Иван

    18 2 Отговор
    В Тайван не се ли произвеждат всички най важни електрони компоненти които за краварите е невъзможно да произведат в сащ защото нямат и никога не са имали нужните специалисти ?

    13:47 16.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А на

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дзак":

    Стуенчу проблема е, че не се научиха тез санитари как се връзват ръкави... 😂😅🤣

    13:52 16.05.2026

  • 16 Швейк

    12 1 Отговор
    Оплесках войната , сега ще оплескам и всичко останало

    Коментиран от #18

    13:57 16.05.2026

  • 17 факуса

    8 1 Отговор
    ха ха и как ще го защитиш,кат иран ви направи за смях а с китай направо загивате бе тръмпоч

    15:35 16.05.2026

  • 18 Дзак

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Швейк":

    Познато!

    16:52 16.05.2026

  • 19 .....

    0 1 Отговор
    Първо трябва да се пита какво иска Острова

    17:30 16.05.2026

  • 20 Тръмплин

    2 0 Отговор
    - Всички трябва да са зависими от мен.

    21:12 16.05.2026

