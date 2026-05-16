Доналд Тръмп: Не искам някой да стане независим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай, предаде БиБиСи.

"Не искам някой да стане независим", заяви американският президент в края на двудневната си среща на върха с китайския си колега Си Дзинпин в Пекин.

Тайванският президент Лай Чинг-те вече е заявявал, че Тайван не е необходимо да обявява официална независимост, защото вече се възприема като суверенна нация.

Тръмп повтори, че политиката на САЩ по въпроса не се е променила. "Знаете ли, ние трябва да пътуваме 9 500 мили (15 289 км), за да водим война. Не търся това. Искам те да се охладят. Искам Китай да се охлади", по думите на президента.

По време на полета обратно до Вашингтон той посочи, че със Си са говорили "много" за острова, но каза, че е отказал да обсъжда дали САЩ ще го защитават.

САЩ отдавна подкрепят Тайван, но често им се е налагало да съчетават този съюз с поддържането на дипломатически отношения с Китай.

По-рано Тръмп заяви, че "не е поел никакъв ангажимент по никакъв начин" относно самоуправляващия се остров, който Китай вижда като част от своята територия, и не е изключил възможността за завземането му със сила. Установената позиция на Вашингтон е, че не подкрепя независимостта на Тайван, като продължаващите връзки с Пекин зависят от приемането му, че има само едно китайско правителство.

Пекин открито изрази неприязънта си към президента на Тайван, когото преди това определи като "разрушител на мира между двете страни на пролива". Много тайванци се смятат за част от отделна нация - въпреки че повечето са за запазване на статуквото, при което Тайван нито обявява независимост от Китай, нито се обединява с него.

Си "има много силни чувства" към острова и "не иска да види движение за независимост", подчерта Тръмп.

По време на разговорите между двамата президенти Си предупреди, че тайванският въпрос е на най-важният проблем в отношенията между Китай и САЩ. "Ако не се подходи правилно, двете държави могат да се сблъскат или дори да влязат в конфликт", заяви китайският президент.

На въпроса дали предвижда конфликт с Китай за Тайван, Тръмп отговори: "Не, не мисля. Мисля, че ще се оправим. (Си) не иска да види война."

"Не искаме войни и ако нещата останат такива, каквито са, мисля, че Китай ще се съгласи с това. Но не искаме някой да казва: "Хайде да станем независими, защото Съединените щати ни подкрепят", допълни още Доналд Тръмп.

Заместник-министърът на външните работи на Тайван Чен Минг-чи заяви в отговор на изказванията на Тръмп, че Тайван ще трябва да изясни точното значение на забележките на американския президент.

Той изтъкна, че продажбите на оръжие от САЩ на Тайван е нещо, потвърдено от законодателството на САЩ. "Продажбите на оръжие между Тайван и САЩ винаги са били крайъгълен камък на регионалния мир и стабилност", добави той.

Външният министър на Тайван Лин Чиа-лун заяви, че екипът му е наблюдавал срещата на върха между САЩ и Китай и е поддържал добра комуникация със САЩ и други страни, "за да осигури стабилно задълбочаване на отношенията между Тайван и САЩ и да защити интересите на Тайван".

Той каза, че Тайван винаги е бил "пазител на мира и стабилността" в региона и обвини Китай в ескалация на риска с "агресивните си военни действия и авторитарно потисничество".