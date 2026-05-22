Западните страни обмислят възможността за военна атака срещу Русия, заяви външният министър на страната Сергей Лавров, като направи сравнения с Европа по времето на Третия райх преди Втората световна война, пише Фокус.

"По същия начин, сега, под същите знамена на нацизма и реваншизма, те създават паневропейска група, за да атакуват Русия, не само като използват хибридни методи, но и като обмислят физическа атака. И начело на тази група не е Адолф Хитлер, а Володимир Зеленски с неговите нацистки лозунги“, заяви Лавров в интервю за онлайн списанието "Children's Edition“.

Руският министър повтори същите тези и на заседание на Комисията за международно сътрудничество и подкрепа на сънародниците в чужбина към Общото събрание на "Обединена Русия“.

В основните си изявления Лавров посочи, че "Европа и Съединените щати поддържат линията на хегемония и разширяване на НАТО на изток“, като добави, че "Североатлантическият алианс продължава да обсъжда идеята за "деколонизация“ на Русия“.

"Западните държави искат да наложат своя ред навсякъде, включително в Централна Азия, Южния Кавказ и Украйна. Европейският съюз подкрепя нацистките политики на режима в Киев, който потиска рускоговорящите жители на региона. В рамките на едно мирно разрешение правата на тези жители трябва да бъдат напълно гарантирани“, добавя Лавров.