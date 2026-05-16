Тръмп: Не съм искал помощ от Си по иранския въпрос, ще принудя Техеран да капитулира

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че Вашингтон ще успее да принуди Техеран да капитулира.

„Да, нямам съмнение“, отговори американският лидер на въпрос на журналист от Fox News относно възможността за капитулация на Иран.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Ислямската република е готова за всеки сценарий – както за възобновяване на войната със САЩ, така и за връщане на масата за преговори за разрешаване на конфликта.

Тръмп заяви, че танкери, превозващи ирански петрол, са могли да преминават транзитно към Китай само защото Вашингтон им е разрешил това.

Той беше помолен да коментира факта, че три танкера, превозващи ирански петрол, са успели да заобиколят Ормузкия проток и да се отправят към Китай.

„Защото ние позволихме това да се случи“, каза американският президент.

Тръмп смята, че Съединените щати не се нуждаят от помощта на Китай за разрешаване на конфликта с Иран.

Той беше помолен да коментира изявлението си, че китайският президент Си Дзинпин е предложил помощ за разрешаване на конфликта в Близкия изток.

„Аз също казах, че не се нуждаем от помощ. Не съм я поискал“, изложи той своята версия на събитията.