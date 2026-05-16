Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Не съм искал помощ от Си по иранския въпрос, ще принудя Техеран да капитулира

Тръмп: Не съм искал помощ от Си по иранския въпрос, ще принудя Техеран да капитулира

16 Май, 2026 04:07, обновена 16 Май, 2026 04:16 851 4

  • тръмп-
  • иран-
  • сащ

Три танкера преминаха през Ормузкия проток към Китай, защото ние им разрешихме, заяви американският президент

Тръмп: Не съм искал помощ от Си по иранския въпрос, ще принудя Техеран да капитулира - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че Вашингтон ще успее да принуди Техеран да капитулира.

„Да, нямам съмнение“, отговори американският лидер на въпрос на журналист от Fox News относно възможността за капитулация на Иран.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Ислямската република е готова за всеки сценарий – както за възобновяване на войната със САЩ, така и за връщане на масата за преговори за разрешаване на конфликта.

Тръмп заяви, че танкери, превозващи ирански петрол, са могли да преминават транзитно към Китай само защото Вашингтон им е разрешил това.

Той беше помолен да коментира факта, че три танкера, превозващи ирански петрол, са успели да заобиколят Ормузкия проток и да се отправят към Китай.

„Защото ние позволихме това да се случи“, каза американският президент.

Тръмп смята, че Съединените щати не се нуждаят от помощта на Китай за разрешаване на конфликта с Иран.

Той беше помолен да коментира изявлението си, че китайският президент Си Дзинпин е предложил помощ за разрешаване на конфликта в Близкия изток.

„Аз също казах, че не се нуждаем от помощ. Не съм я поискал“, изложи той своята версия на събитията.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от къдя на къда, бе

    6 0 Отговор
    Каква помош, бе, Тръмпоч, нали ги беше победил. Даже миналото лято пак ги победи.

    05:11 16.05.2026

  • 2 Доналд Дък, паток

    7 0 Отговор
    Не го слуша главата. Вече няма никакво съмнение.

    05:13 16.05.2026

  • 3 Дзак

    2 0 Отговор
    Значи няма разбирателство по този въпрос!

    06:01 16.05.2026

  • 4 Оги

    1 0 Отговор
    То и слънцето изгрява всеки ден, само защото рижия кукувец му позволява.

    06:28 16.05.2026