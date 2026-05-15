"Канцлерът Мерц: Аз съм голям почитател на Америка! Но не бих посъветвал децата си да живеят в САЩ"

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че не би посъветвал децата си да живеят, учат и работят в Съединените щати заради променящия се социален климат и трудностите пред висококвалифицираните кадри, цитира думите му "Ройтерс".
Изказването бе направено по време на католически конгрес във Вюрцбург пред млада аудитория и идва на фона на засилено напрежение между Вашингтон и европейските съюзници в НАТО при управлението на президента Доналд Тръмп. Сред спорните теми са търговските отношения, войната в Украйна и конфликтът с Иран.
Миналия месец Мерц заяви, че Съединените щати са били "унижени" във войната с Иран, което предизвика остър отговор от Тръмп. Малко след това Вашингтон обяви частично изтегляне на американски войски от Германия и увеличаване на митата върху автомобили от Европейския съюз — ключов сектор за германската икономика.
В изказването си канцлерът призова германците да не гледат на света в "режим на бедствия" и да бъдат по-уверени в потенциала на собствената си страна.
"Твърдо вярвам, че има малко страни по света, които предлагат толкова големи възможности, особено за младите хора, като Германия", каза той.
"Не бих препоръчал децата ми да отидат в САЩ днес, да получат образование там и да работят там" заяви Мерц, като добави, че "там внезапно се е развил "социален климат". Канцлерът не поясни какво точно има предвид под "социален климат".
"Днес най-образованите хора в Америка срещат големи трудности при намирането на работа."
Мерц встъпи в длъжност през 2025 г. и първоначално се представяше като убеден трансатлантик, но впоследствие зае все по-критична позиция към Вашингтон. От своя страна Тръмп заяви, че германският канцлер трябва първо да се съсредоточи върху поправянето на собствената си "разбита страна".
"Аз съм голям почитател на Америка", заяви Мерц пред публиката. "Възхищението ми не расте в момента", добави той под смях и аплодисменти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Трътъръта
До коментар #2 от "дойчистан":И какво искаше да кажеш ? Колкото и да се напрягам да ти следя мисълта , накрая разбрах , че нема смисъл .. 🤭😁
23:13 15.05.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА
....
ВИЕ ДЕ ОТДАДОХТЕ НА ГРАБЕЖ НА НАРОДИТЕ ПО СВЕТА И ПОЧНАХТЕ ДА ПАЛИТЕ ВОЙНИ
В ИМЕТО НА ИЗРАЕЛ
.....
СЕГА КОЛЕЛОТО НА ИСТОРИЯТА СЕ ЗАВЪРТЯ И
ВИЕ СТЕ ПОД НЕГО
23:13 15.05.2026
11 Мхм
А в украйна става ли за живот? За децата на мерк де.
23:22 15.05.2026
14 Володимир Зеленски, диктатор
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Съгласен съм, кое не е така? Вземи за пример София, прави са не бинарните в твърденията си, че "тук не е Москва"🤭
23:28 15.05.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ПОДОБЕН НА ИНДИЙСКАТА СИСТЕМА С КАСТИТЕ
.... КАСТАТА НА ТИЯ ДЕТО НЕ СЕ ДОКОСВАТ С РЪКА, КАСТАТА НА БЕДНИТЕ , КАСТАТА НА ФЕРМЕРИТЕ, КАСТАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И ЧИНОВНИЦИТЕ , КАСТАТА НА УЧЕНИТЕ И ЛЕКАРИТЕ, КАСТАТА НА ВОЕННИТЕ И ПОЛИЦАИТЕ , КАСТАТА НА МАХАРАДЖИТЕ
.....
А ТОВА СА НАЙ - АНТИХУМАННИТЕ ОБЩЕСТВА
....
НЯМАТ НИЩО ОБЩО С УЧЕНИЕТО НА ХРИСТОС
23:31 15.05.2026
18 Милена
Сигурно ако така изглеждат, са и такива!
00:12 16.05.2026
19 Путин
До коментар #3 от "Сталин":И нашите деца на цялата Кремълска банда не искат в Рашистан, все на Запад искат ,живеят имат си апартаменти.
00:14 16.05.2026
20 ?????
В Китай няма евреи и тва е най-големия проблем за запада.
Коментиран от #24
00:37 16.05.2026
22 Никой
Все пак имат посъижения., но не масови.
Бедността е в пъти
Това не е сащ на едисън, на форд.
00:59 16.05.2026
23 Неподписан
До коментар #3 от "Сталин":В Нова Швабия ще ги вземат,но инженери ако само са...
01:02 16.05.2026
24 Хи хи хи
До коментар #20 от "?????":и на иврейте
02:31 16.05.2026
25 "Злобното Джуджи"
хърбел
на щърбел
02:36 16.05.2026
