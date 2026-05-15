Канцлерът Мерц: Аз съм голям почитател на Америка! Но не бих посъветвал децата си да живеят в САЩ

15 Май, 2026 23:03

  • доналд тръмп-
  • фридрих мерц-
  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • нато

В изказването си канцлерът призова германците да не гледат на света в режим на бедствия и да бъдат по-уверени в потенциала на собствената си страна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че не би посъветвал децата си да живеят, учат и работят в Съединените щати заради променящия се социален климат и трудностите пред висококвалифицираните кадри, цитира думите му "Ройтерс".

Изказването бе направено по време на католически конгрес във Вюрцбург пред млада аудитория и идва на фона на засилено напрежение между Вашингтон и европейските съюзници в НАТО при управлението на президента Доналд Тръмп. Сред спорните теми са търговските отношения, войната в Украйна и конфликтът с Иран.

Миналия месец Мерц заяви, че Съединените щати са били "унижени" във войната с Иран, което предизвика остър отговор от Тръмп. Малко след това Вашингтон обяви частично изтегляне на американски войски от Германия и увеличаване на митата върху автомобили от Европейския съюз — ключов сектор за германската икономика.

В изказването си канцлерът призова германците да не гледат на света в "режим на бедствия" и да бъдат по-уверени в потенциала на собствената си страна.

"Твърдо вярвам, че има малко страни по света, които предлагат толкова големи възможности, особено за младите хора, като Германия", каза той.

"Не бих препоръчал децата ми да отидат в САЩ днес, да получат образование там и да работят там" заяви Мерц, като добави, че "там внезапно се е развил "социален климат". Канцлерът не поясни какво точно има предвид под "социален климат".

"Днес най-образованите хора в Америка срещат големи трудности при намирането на работа."

Мерц встъпи в длъжност през 2025 г. и първоначално се представяше като убеден трансатлантик, но впоследствие зае все по-критична позиция към Вашингтон. От своя страна Тръмп заяви, че германският канцлер трябва първо да се съсредоточи върху поправянето на собствената си "разбита страна".

"Аз съм голям почитател на Америка", заяви Мерц пред публиката. "Възхищението ми не расте в момента", добави той под смях и аплодисменти.


Германия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    19 4 Отговор
    "Не виждам много бъдеще за американците в тяхната разложена страна ,те имат своите расови проблеми,проблемът със социалните неравенства . Чувствата ми срещу американизма са чувства на омраза и дълбоко отвращение ,всичко в поведението на американското общество разкрива,че неговата половина е юдеизирана и другата половина негроизирана.Как някой може да очаква такава държава да издържи?"

    -Адолф Хитлер

    23:06 15.05.2026

  • 2 дойчистан

    11 1 Отговор
    стана една нова турця а хамерика си е мехико+африка+сраел

    Коментиран от #5

    23:08 15.05.2026

  • 3 Сталин

    20 3 Отговор
    Ама те децата на Мец скоро и в Германистан няма да могат да живеят

    Коментиран от #19, #23

    23:08 15.05.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    14 4 Отговор
    Да дойдат в Русия, най-уредената мирна страна, с чисти улици и винаги усмихнати щастливи хора 😄☝️

    Коментиран от #14

    23:11 15.05.2026

  • 5 Трътъръта

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "дойчистан":

    И какво искаше да кажеш ? Колкото и да се напрягам да ти следя мисълта , накрая разбрах , че нема смисъл .. 🤭😁

    23:13 15.05.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 1 Отговор
    ВМЕСТО ЗАПАДА ДА СЪЗДАДЕТЕ ПО - СПРАВЕДЛИВ СВЯТ
    СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА
    ....
    ВИЕ ДЕ ОТДАДОХТЕ НА ГРАБЕЖ НА НАРОДИТЕ ПО СВЕТА И ПОЧНАХТЕ ДА ПАЛИТЕ ВОЙНИ
    В ИМЕТО НА ИЗРАЕЛ
    .....
    СЕГА КОЛЕЛОТО НА ИСТОРИЯТА СЕ ЗАВЪРТЯ И
    ВИЕ СТЕ ПОД НЕГО

    23:13 15.05.2026

  • 7 Цвете

    6 1 Отговор
    САМО ОТ ДАЛЕЧЕ ИМАМ " ИНТЕРЕС " КЪМ ТАЗИ ВЕЛИКА ДЪРЖАВА ЩАТИТЕ. КАКВО БЕШЕ И НА КАКВО ПРИЛИЧА ДНЕС. ФИЛМИТЕ СА МИ ДОСТАТЪЧНИ И ПРЕКРАСНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ,РОКАДЖИИТЕ.👍👏👍

    23:16 15.05.2026

  • 8 Момчето много хубаво играе футбол

    5 0 Отговор
    само дето не знае от коя страна се рита топката

    23:17 15.05.2026

  • 9 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Чужденците се заяждат😂🤣 помежду си.

    23:18 15.05.2026

  • 10 Викаш в 🚾- то е по-добре от Фащ

    8 0 Отговор
    пък и тати ша ги сложи на някоя хранилка европейските роби да ги хранят Урсулата и тя ще помага.И в Китай е кофти, че гледам все повече европейци бягат там да учат и работят.Смешен си нямаме нужда от мнението ти.

    23:19 15.05.2026

  • 11 Мхм

    14 1 Отговор
    "Канцлерът Мерц: Аз съм голям почитател на Америка! Но не бих посъветвал децата си да живеят в САЩ"
    А в украйна става ли за живот? За децата на мерк де.

    23:22 15.05.2026

  • 12 Западните

    12 1 Отговор
    общества са болни.

    23:23 15.05.2026

  • 13 Фашистът

    5 2 Отговор
    е недоволен, че американосите не му уйдисват на кратуната да нападат заедно руснаците. За това са тези сръдни и грубости. Примитивни инстинкти. И едните и другите.

    23:26 15.05.2026

  • 14 Володимир Зеленски, диктатор

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Съгласен съм, кое не е така? Вземи за пример София, прави са не бинарните в твърденията си, че "тук не е Москва"🤭

    23:28 15.05.2026

  • 15 Демократ

    5 6 Отговор
    Само като видиш мижавите 386к кв км на Германия сравнени със Сащ и ти става ясно къде да си пратиш децата.На който му харесва клаустрофобична Европа нека мижи тука.

    23:29 15.05.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    КАПИТАЛИЗМА
    Е ПОДОБЕН НА ИНДИЙСКАТА СИСТЕМА С КАСТИТЕ
    .... КАСТАТА НА ТИЯ ДЕТО НЕ СЕ ДОКОСВАТ С РЪКА, КАСТАТА НА БЕДНИТЕ , КАСТАТА НА ФЕРМЕРИТЕ, КАСТАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И ЧИНОВНИЦИТЕ , КАСТАТА НА УЧЕНИТЕ И ЛЕКАРИТЕ, КАСТАТА НА ВОЕННИТЕ И ПОЛИЦАИТЕ , КАСТАТА НА МАХАРАДЖИТЕ
    .....
    А ТОВА СА НАЙ - АНТИХУМАННИТЕ ОБЩЕСТВА
    ....
    НЯМАТ НИЩО ОБЩО С УЧЕНИЕТО НА ХРИСТОС

    23:31 15.05.2026

  • 17 3.14К

    11 0 Отговор
    Според DW рейтинга на Путин е паднал катастрофално до 73%! А Макрон, Мерц и Стармър имат общо 47% подкрепа!

    23:35 15.05.2026

  • 18 Милена

    5 0 Отговор
    Кажете честно, тези двамата не наподобяват ли на олигофрени и то на всяка една снимка?!
    Сигурно ако така изглеждат, са и такива!

    00:12 16.05.2026

  • 19 Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    И нашите деца на цялата Кремълска банда не искат в Рашистан, все на Запад искат ,живеят имат си апартаменти.

    00:14 16.05.2026

  • 20 ?????

    6 0 Отговор
    Нека да е тук.
    В Китай няма евреи и тва е най-големия проблем за запада.

    Коментиран от #24

    00:37 16.05.2026

  • 21 Али

    1 0 Отговор
    Привет на всички путинисти старионанисти!

    00:44 16.05.2026

  • 22 Никой

    1 0 Отговор
    Сащ са ниско битово ниво.

    Все пак имат посъижения., но не масови.

    Бедността е в пъти

    Това не е сащ на едисън, на форд.

    00:59 16.05.2026

  • 23 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    В Нова Швабия ще ги вземат,но инженери ако само са...

    01:02 16.05.2026

  • 24 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "?????":

    и на иврейте

    02:31 16.05.2026

  • 25 "Злобното Джуджи"

    2 0 Отговор
    Присмял се
    хърбел
    на щърбел

    02:36 16.05.2026

  • 26 Умните бягат в Китай

    1 0 Отговор
    Още преди 20 години започнаха да учат китайски и да заминават в Китай. Първите станаха милионери.

    05:06 16.05.2026

