"Канцлерът Мерц: Аз съм голям почитател на Америка! Но не бих посъветвал децата си да живеят в САЩ"

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че не би посъветвал децата си да живеят, учат и работят в Съединените щати заради променящия се социален климат и трудностите пред висококвалифицираните кадри, цитира думите му "Ройтерс".

Изказването бе направено по време на католически конгрес във Вюрцбург пред млада аудитория и идва на фона на засилено напрежение между Вашингтон и европейските съюзници в НАТО при управлението на президента Доналд Тръмп. Сред спорните теми са търговските отношения, войната в Украйна и конфликтът с Иран.

Миналия месец Мерц заяви, че Съединените щати са били "унижени" във войната с Иран, което предизвика остър отговор от Тръмп. Малко след това Вашингтон обяви частично изтегляне на американски войски от Германия и увеличаване на митата върху автомобили от Европейския съюз — ключов сектор за германската икономика.

В изказването си канцлерът призова германците да не гледат на света в "режим на бедствия" и да бъдат по-уверени в потенциала на собствената си страна.

"Твърдо вярвам, че има малко страни по света, които предлагат толкова големи възможности, особено за младите хора, като Германия", каза той.

"Не бих препоръчал децата ми да отидат в САЩ днес, да получат образование там и да работят там" заяви Мерц, като добави, че "там внезапно се е развил "социален климат". Канцлерът не поясни какво точно има предвид под "социален климат".

"Днес най-образованите хора в Америка срещат големи трудности при намирането на работа."

Мерц встъпи в длъжност през 2025 г. и първоначално се представяше като убеден трансатлантик, но впоследствие зае все по-критична позиция към Вашингтон. От своя страна Тръмп заяви, че германският канцлер трябва първо да се съсредоточи върху поправянето на собствената си "разбита страна".

"Аз съм голям почитател на Америка", заяви Мерц пред публиката. "Възхищението ми не расте в момента", добави той под смях и аплодисменти.