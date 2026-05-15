Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Депутатът Ивайло Мирчев пусна официална позиция и ВИДЕО за спора за паркиране в столичния квартал "Лозенец"
  Тема: Войната на пътя

Депутатът Ивайло Мирчев пусна официална позиция и ВИДЕО за спора за паркиране в столичния квартал "Лозенец"

15 Май, 2026 15:57, обновена 15 Май, 2026 16:07 4 037 166

  • ивайло мирчев-
  • шамар-
  • софия-
  • паркиране

Вече дадох сведения в полицията и изявление за медиите, посочи депутатът

Депутатът Ивайло Мирчев пусна официална позиция и ВИДЕО за спора за паркиране в столичния квартал "Лозенец" - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко сайта разпространяват невярна и изкривена версия, предполагам подсказана им от прокуратурата, за станалото снощи.

Нека успокоя „загрижените“ за състоянието ми издания. Никой не ме е „ошамарил“, каквито заглавия видях. С просто око се вижда, че това в моя случай е трудна работа.

С две изречения какво стана: снощи кола на Glovo беше запушила улицата пред дома ми. Прибирах се със сина ми. Помолих доставчика да премести колата, за да мина, а и вече започваше да се образува колона от коли зад мен. Той реагира агресивно вербално и каза, че няма да се отмести. Тогава извадих телефона си, за да снимам, а той се опита да ми го отнеме. Стана още по-агресивен и направи опит да ме атакува физически. Тогава се обадих на 112.

Вече дадох сведения в полицията и изявление за медиите. Всички видяха, че ми няма нищо. Притесненията ми са свързани единствено със състоянието на доставчика, довело до този тип поведение.

Разбрах, че е образувано досъдебно производство по случая.

Прилагам видео, заснето от сина ми. Има и кадри, които ми изпрати непозната жена, снимала инцидента от балкона си, както и кадри от видеорегистратора на колата.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 76 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    138 15 Отговор
    Този е най долната торба с л@йна

    Коментиран от #4, #101

    16:09 15.05.2026

  • 2 Сталин

    137 15 Отговор
    Тая нискочела маймуна нали беше голям бабаит като скачаше на Прасето да го бие

    Коментиран от #48

    16:11 15.05.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    134 18 Отговор
    Куриера за висша държавна награда!
    Мирчев в затвора!

    16:11 15.05.2026

  • 4 Читанка

    88 14 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Човекът, просто си е вършил работата, за да си изкара честно и почтено хляба.
    Мирчев се опитва да пише закони, но преди да го прави не е разбрал, че "Ако дори със Закони забраниш на хората да ловят риба в даден район, но не им осигуриш храна и поминък, те ще нарушават тези закони. Всички закони трябва да съответстват на физическия свят. Не законите предотвратяват нарушаването им, а удовлетворяването на условията на реалността. Ако хората са безработни, те ще направят всичко каквото трябва за да изхранят семейството си. Ако направиш Закони против кражбата на храна, хората все пак ще крадат храна ако това е необходимо за нуждите на семействата им. Всеки направен от човека Закон, който не съответства на обстоятелствата на реалността ще бъде нарушен." - Jacque Fresco, Носител на награда NOVUS на ООН

    Коментиран от #67

    16:11 15.05.2026

  • 5 Язък, куриерът е трябвало

    84 11 Отговор
    да го прати в болница, без възможност да подава сигнали.

    16:11 15.05.2026

  • 6 ЧеБурашка

    106 9 Отговор
    Мирчев, това не ти е в парламента да се ежиш бутафорно на Шиши. На улицата трябва по-кротко, че зъболекарите са скъпи...

    16:11 15.05.2026

  • 7 Мирчев потвърждава,

    77 6 Отговор
    че е безкруполен, не-умен и грамаден бо.лук.

    Явно е нарушил Конституцията, чл. 32, но не му пука или просто не знае какво пише в Конституцията на Р. България.

    16:12 15.05.2026

  • 8 Сталин

    79 8 Отговор
    Освен че са го били този негодник , трябвало и да го €бат

    Коментиран от #55, #98

    16:12 15.05.2026

  • 9 честен ционист

    11 45 Отговор
    Не че съм за Мирчев, ама Радев да им прати на тия Глово Комисията за конкуренцията.

    Коментиран от #37, #70

    16:12 15.05.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    84 6 Отговор
    Мирчев става за доносник,личи си,че е издънка на видни комунисти!💋🦍🦧🥳🤣👍

    16:13 15.05.2026

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    90 6 Отговор
    Какъв е Мирчев да стои по средата на пътя?!
    Той самия е в нарушение!

    16:14 15.05.2026

  • 12 Ей, тюмбeл

    82 3 Отговор
    това не ти е жълтия майдан на селото ти Крушари да се правиш на пет и половина €. Съобразявай се малко, че на улицата си едно голямо нищо и народната любов дебне отвсякъде!

    16:14 15.05.2026

  • 13 Дзак

    52 4 Отговор
    Гражданите са изнервени от Евровизия. А и винаги има кой да прави постановки!

    16:15 15.05.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    14 50 Отговор
    Не съм фен на ДБ и на Мирчев, знаете илял съм много катранпо него, но в случая беше прав. На всеки може да се случи, да попадне на такъв неандерталец.

    16:16 15.05.2026

  • 15 Смотаняху

    57 5 Отговор
    То трябвало да го опухат Мирчев и без да има причина. Просто човека е тъпо парче и трябва да се буха профилактично.

    Коментиран от #34

    16:16 15.05.2026

  • 16 Сила

    48 4 Отговор
    СУПЕР , ДВАМА ДИВИ СЕЛЯЦИ СИ МЕРЯТ ДИВОТИЯТА ...В ЛОЗЕНЕЦ , НЕ Е ЛЮЛИН ...

    16:16 15.05.2026

  • 17 Човекът

    76 4 Отговор
    има доставки и не може да чака , Мирчовите провокативни селски тарикатлъци ! Да си ходи на село и такива проблеми няма да има ! Не е за милионен град , нито за политик ! Той нито има дисциплина , нито уважение към хората , които работят ! 10 секунди ли нямаше време да изчака , за да си предаде човека доставката ? Абсолютна наглост на невъзпитан и самозабравил се мургавел !

    16:16 15.05.2026

  • 18 Горски

    80 5 Отговор
    Човекът спира някъде, за да достави храна, демек върши си работата... в този момент Мирчев се прибира, вероятно заварва на припознатото от него "лично" място за паркиране пред жилището му, че има друг автомобил. Може да е помислил, че е Пеевски, наежил се... Решил да се прави на мъж, със сигурност е заявил претенция, вероятно е подчертал, че е депутат, изговорил е още някоя глупост, но е усетил шамар, това е цялата история. Мирчев, ако си поръча храна за вкъщи - дали се замисля къде ще паркира доставчика? Или ще го чака да намери място след 3 километра и да му донесе храната студена. Много съвестни граждани се барат някои политици...докато не ги заснемеш тихомълком. Мирчев трябва да освободи депутатското място в Парламента. На негово място да влезе доставчикът. Поне един работещ човек да има в този парламент. Какъв парадокс... работиш в гадните условия, създадени от политиците (разнасяш стоки, без да има условия къде да спреш). Та бачкаш да си платиш данъците, за да може толупи като Мирчев да взеат заплати и после тоя дето му изкарваш заплатата, те праща в пандиза, че му пречиш на гледката за 5 мин.

    16:16 15.05.2026

  • 19 Малко са те били

    56 4 Отговор
    Хижарско мекотело

    16:16 15.05.2026

  • 20 Хмм

    63 5 Отговор
    застанал пред колата, говори му на "ти", пречи му да си изпълни поръчките, момчето слезе да си вземе поръчката на улицата, нали е дал данните, и вярна поддръжничка на ДБ готова да подкрепи вожда си.

    16:16 15.05.2026

  • 21 Лост

    62 4 Отговор
    Защо не се случи преди изборите? И толкова гласове нямаше да вземат.

    Коментиран от #26

    16:17 15.05.2026

  • 22 604

    38 2 Отговор
    Алио мамо нъбихъ мъ....

    Коментиран от #31

    16:18 15.05.2026

  • 23 Че и в

    46 1 Отговор
    Лозенец се заселил , бе , както всички довлякли се в София и напълнили гуши пеликански ! От дето минат , трева не никне !

    16:19 15.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Mими Кучева🐕‍🦺

    51 1 Отговор
    Ивайло Мирчев е достоен плаз/модий!🐛🐛🐛🥳🤣👍

    16:20 15.05.2026

  • 26 Сталин

    40 1 Отговор

    До коментар #21 от "Лост":

    Преди изборите всички политици са загрижени за народа

    16:20 15.05.2026

  • 27 Интернирайте

    37 1 Отговор
    го на село наглеца нагъл !

    16:21 15.05.2026

  • 28 Петър

    58 3 Отговор
    Доставчикът е спрял така, другарю Мирчев, защото София се напълни с провинциални селяни като теб, едно време нямаше никакъв проблем с паркирането никъде. И кметът ченге не подобри ситуацията, напротив, къде са общинските подземни паркинги, къде са тройните данъци за втора кола в едно домакинство?!? И като се правиш на защитник на закона, почни от себе си, защото нито имаш право да задържаш граждани, нито да седиш на уличното платно пред кола, създавайки предпоставки за ПТП

    16:21 15.05.2026

  • 29 Пица на кристали

    4 36 Отговор
    Прилича на дрогиран доставчик, сигурно е зобил от доставките?

    16:21 15.05.2026

  • 30 Аре бегай

    10 44 Отговор
    Навсякъде разносвачите са или с моторче или с колело, точно за да могат да си вършат работата и да не пречат на останалите. За това има закони и не може всеки да си спира където си иска, защото имал малко работа.... Налецът ще си получи заслуженото, браво на Мирчев.

    16:22 15.05.2026

  • 31 404

    22 0 Отговор

    До коментар #22 от "604":

    ей, пак добре че не са ти направили и второто, бе маме

    Коментиран от #43

    16:22 15.05.2026

  • 32 На Дедо

    43 1 Отговор
    Десанчика демо-крат Мирчев?! По бащина линия комунист. Мирчев!!! Нали си десанчик. Изложи се. А, какъв Ястреб беше! В Росенец и пред Шиши, в парламента?!

    Коментиран от #41

    16:23 15.05.2026

  • 33 Хмм

    42 2 Отговор
    нали трябва да се похвали, че живее в "Лозенец"

    16:23 15.05.2026

  • 34 ТИГО

    5 22 Отговор

    До коментар #15 от "Смотаняху":

    "Трябва да го опухат" Ама иди ТИ да го опухаш , нали даваш акъл какво трябва ! Лесно ти е така иди пред парламента и като влиза го "Опухай" да те видим колко си ербап!

    16:23 15.05.2026

  • 35 зИленски

    38 1 Отговор
    ТОЗИ ЩЕ ИСКА ОХРАНА СЕГА ОТ НСО
    ПАК ЩЕ СЕ ПЛАЩА

    16:23 15.05.2026

  • 36 Дошeл от село c двa пръста челo

    38 1 Отговор
    Ти знайш ли кой съм аз, ве еййй?!... И ПРАС ТУКАТИТЕ!

    16:24 15.05.2026

  • 37 Всички

    7 27 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    тези доставчици се държат безобразно. Проявяват самочувствие като, че ли спасяват света. Разбира се, че за да си свършат работата, понякога се налага да нарушават правилата за паркиране, но в такъв случай едно извинение не е излишно и мисля, че ще бъде прието с разбиране. Въпрос на култура.

    Коментиран от #108

    16:24 15.05.2026

  • 38 Мутата

    26 0 Отговор
    Да го бяха и онодили.

    16:24 15.05.2026

  • 39 Д-р Ментал

    2 31 Отговор
    Евала на самообладанието на Мирчев

    16:24 15.05.2026

  • 40 ЧЕТЯЩ

    28 1 Отговор
    Браво Марийче. Коментарите които ще последват ще ви осигурят работа поне за седмица. Затова ви наричат "мисирки""

    16:25 15.05.2026

  • 41 Mими Кучева🐕‍🦺

    24 1 Отговор

    До коментар #32 от "На Дедо":

    Мирчев е морски тюлен!🦭🦭🦭🥳🤣👍

    16:25 15.05.2026

  • 42 Хаха

    44 1 Отговор
    Тоя мирчев добре ли е с главата!?
    От кадрите, които сам е пуснал, виждам място да премине бол, единствено и само, че той пречи на движението и се заяжда с доставчика и явно си търси лобута!
    Да се самосезира прокуратурата и незабавно да арестува агресивния педрохански селяк към непознат доставчик на пътя, докато човека си изпълнява служебните задължения!

    16:25 15.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Пешо z

    23 1 Отговор
    Няма да е зле да го препухат Мирчевъ.

    Коментиран от #66

    16:27 15.05.2026

  • 45 Анонимен

    44 0 Отговор
    Ако това е най-неправилното паркиране в София, уау. Записът е отрязан, покажи го целия мъжленце! Никъде не видяхме агресия от страна на куриера, но видяхме отваряне от страна на човека, който му се изпречи на пътя. Подал си сигнал вече, нямаш право да го задържаш така и да изскачаш пред колата!
    Честно казано ТИ извърши далеч по-големи нарушения от неговото неправилно паркиране!

    16:28 15.05.2026

  • 46 Позорна пр акцийка

    26 1 Отговор
    Оземпика е доста отчаян за внимание горкия. Но той не е виновен - така е отгледан ДС номенклатурни навици, подобни са на кметицата на София, и един трагичен Ламя, обединява ги и друго.

    Коментиран от #53

    16:28 15.05.2026

  • 47 като гледам коментарие

    23 2 Отговор
    Маймунирчев е много харесван :)))

    16:29 15.05.2026

  • 48 Русороб

    2 14 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Искаш ли да се видим някъде да ми обясниш ти какъв умен си ?

    Коментиран от #54, #68

    16:29 15.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тоя

    33 1 Отговор
    при тъпите си спектакли винаги има фотографиращи край него , смяташ се за голям "борец за правда" и "мъж" ! Място имаше да мине , както и да изчака няколко секунди доставчика ! Провокатор от най - подмолните , но с евтини сценарии ! Жалък !

    16:29 15.05.2026

  • 51 Въпрос

    26 0 Отговор
    Свиннчев що не живее в Люлин 3 или Обеля 10 питам, ами като всички "специални провинциалисти" се е набутал в Луксозенец?!

    Коментиран от #56

    16:30 15.05.2026

  • 52 Реалност

    31 1 Отговор
    Той от къде да знае, че има хора, които работят?

    16:30 15.05.2026

  • 53 Да,

    23 2 Отговор

    До коментар #46 от "Позорна пр акцийка":

    точно това си помислих и аз. Понеже ДБ и ПП наистина са с отпаднало значение, селското комунде Ивчо търси скандали и внимание с похватите на Волен Сидеров.

    16:30 15.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Родители

    18 0 Отговор

    До коментар #51 от "Въпрос":

    А ДС няма нищо в Люлин - само Лозенец, Вазов, Гео Милев.

    16:31 15.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Защо

    18 1 Отговор
    Това ТЯЛО е толкова недоволно от живота - от образованието си ли, от наследните имоти в центъра на София ли, от това, че не е работил и ден ли. От гаджето си Бодакова ли? Защо е толкова нещастен. Да не е гладен.

    16:34 15.05.2026

  • 60 ТИГО

    3 22 Отговор
    Мале що селска завист ,тия от "Глово" не те евават ни като са с колело ни пеш ни с кола ! Пълни избушеняци, един ми се изплъзна беше с ЕЛ колело инак се го бех почнал ! Всичките куриери са такива боклуци ,карат както им падне и минават където си искат ! А ВИЕ драги Селяни не завиждайте имате си "Манастирски ливади " там земята е хубаво разорана и трябва само да я засеете и почвата е влажна целогодишно!!

    16:34 15.05.2026

  • 61 павела митова

    18 0 Отговор
    щом не те е бузил - да почерпиш кутко н@срана

    16:34 15.05.2026

  • 62 току виж му треснат едно глово у главата

    23 1 Отговор
    Тоя Мирчев винаги сканадали около него. Скандалджия, РАЗПРАВЯЧ.

    Коментиран от #71

    16:34 15.05.2026

  • 63 Съученик на тулупа

    18 2 Отговор
    Тулупе, тулупе! Жалко, че не пострада на фронта! Щяхме се гордем в добричко с теб. Един идиот по-малко в България.

    16:35 15.05.2026

  • 64 Калитко

    25 1 Отговор
    Жалък опит да привлече вниманието към себе си.

    16:35 15.05.2026

  • 65 АНТИ-КОМУНИ$Т

    5 2 Отговор
    бай га ньо(BG) И ан др€ш ко $€ $р€щнали в ПР€ХВАЛ€НИЯТ кв."лоз€н€ц" на $€ло $офия-$толица на
    РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ)!
    $Л€Д ТОЛКОВА "д€ мо кра ция"- ПЪЛНА ПРО ФА НА ЦИЯ!

    Коментиран от #76

    16:35 15.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 СПАЗ

    6 22 Отговор

    До коментар #4 от "Читанка":

    Проблемът не е Мирчев, че е направил забележка, а това, че никой вече не търпи да му правят забележка за каквото и да било и започва една агресия. Не знам какво защитавате тоя агресивен тип.. Тръгнал да взима телефона, че са го снимали. В друга реалност живеете с това кое е правилно и кое не..

    Коментиран от #82

    16:37 15.05.2026

  • 68 604

    9 0 Отговор

    До коментар #48 от "Русороб":

    Тихо ве клавиатурен бабаитко...най мнаго да се наусереш..

    16:37 15.05.2026

  • 69 Усмирителна риза !

    19 1 Отговор
    Незабавно ! Хвърля се пред движещи се коли ! Той е опасен за обществото !

    16:37 15.05.2026

  • 70 Г€Н€РАЛ Д€$И

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    А$ т€зи ДВАМКАТА ХУБАВО МОГА ДА ГИ "ОПРАВЯ"!:))

    $ МОИТ€ ВЪЛШ€БНИ "ОМЛ€ТИ" ВДИГАМ И УМРЯЛИ "$АМОЛ€ТИ"!

    16:37 15.05.2026

  • 71 СПАЗ

    3 13 Отговор

    До коментар #62 от "току виж му треснат едно глово у главата":

    А агресивният пън дето хем виновен хем се репчи е ОК, а ?

    Коментиран от #73

    16:38 15.05.2026

  • 72 дупетата

    26 2 Отговор
    Г-на дали знае колко е тежка и ниско платена тази работа на разносвач на пици, дали знае, че далеч не всички имат бащи от БКП на ръководни постове? Дали изобщо знае значеинето на думата работа?!

    Коментиран от #79

    16:38 15.05.2026

  • 73 ами не е ли ясно, че

    19 3 Отговор

    До коментар #71 от "СПАЗ":

    Човекът е изнервен, защото това е тежка и неблагодарна работа за центове.

    Коментиран от #74, #89

    16:39 15.05.2026

  • 74 СПАЗ

    4 13 Отговор

    До коментар #73 от "ами не е ли ясно, че":

    Като не е за тази работа да напуска и да търси нещо спокойно...

    16:40 15.05.2026

  • 75 Mими Кучева🐕‍🦺

    19 0 Отговор
    Мирчев става за доносник,личи си,че е издънка на видни комунисти!💋🦍🦧🥳🤣👍

    16:40 15.05.2026

  • 76 ДБ-Д УХ АЙ "БАХУРА"!

    13 0 Отговор

    До коментар #65 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    ВНИМАВАЙ, НА ИВАЙЛО БАЩА МУ€ БИЛ $€Л$КИЯТ БКП-$€КР€ТАР!

    16:40 15.05.2026

  • 77 Крюшо

    20 0 Отговор
    Подозирам, че Мирчев е искал да отнеме съдържанието на чантата с храна! Знае се как гладуват оземпикаджиите!

    16:41 15.05.2026

  • 78 Скрийте го вече тоя селския укpoпримитив

    16 1 Отговор
    отдавна не е интересен с инсценираните си скандали

    16:42 15.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ПП ПЕТРОХАНЦИТЕ

    17 1 Отговор
    Станаха регулировчици и раздухвачи на скандали. Жалка пасмина са.

    16:45 15.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Иван

    13 1 Отговор
    Защо ни занимавате с простотия , за този доставчик с опелчето това е обичайно поведение , но ДУПЕТАТА не е по-назад в простотията!!!

    16:46 15.05.2026

  • 84 1234

    16 0 Отговор
    Промените в настроението са описан страничен ефект при прием на Оземпик (семаглутид). Някои пациенти съобщават за тревожност, депресивни състояния, апатия, анхедония (загуба на способност за изпитване на удоволствие) или раздразнителност.

    16:46 15.05.2026

  • 85 На видеото всичко се вижда

    5 19 Отговор
    Водача а автомобила явно извършва нарушение и при направена забележка, показва агресивно поведение. В последствие ясно се вижда как с автомобила си тръгва към това лице, което пък звъни на 112 и го уведомява да изчака, че ще дойде полиция. Тръгвайки с автомобила си към този човек, вече има ѝ състав на престъпление. Няма значение кой какъв бил, като пишат в случая. Закона трябва да се прилага еднакво за всички.

    16:49 15.05.2026

  • 86 Дядо ви Курти от село пиперково

    15 1 Отговор
    Мирчев пълен тъпак си,и на всичкото отгоре си снимал простотията си..

    16:49 15.05.2026

  • 87 12340

    4 16 Отговор
    Има клип
    Мирчо е прав в случая

    16:49 15.05.2026

  • 88 ТОЗИ ОТ КЪДЕ ИМА ПАРИ

    15 2 Отговор
    За апартамент в Лозенец? Корумпе.

    Коментиран от #95

    16:50 15.05.2026

  • 89 ТИГО

    5 8 Отговор

    До коментар #73 от "ами не е ли ясно, че":

    Ами като е прозз ?? Ти карал ли си колело след такива ,те пътя не гледат , криволичат гледат в телефоните !Един пушеше трева ,май не караш колело ??Минават през парковете с 40 км /ч ! Писнало ми е от дебили на колело а и тия с колите са същите ,камион на спиди мина пред даскалото отсреща с поне 50 км !Колко е ограничението по малките улици??

    16:50 15.05.2026

  • 90 СПАЗ

    4 10 Отговор

    До коментар #82 от "Фридрих":

    Определено е доказателство и е най-правилното, което може да направиш ако има агресия. Снимаш и звъниш на 112. После такива като теб лежат 24 часа в районното и ги съдят по бързата процедура за хулиганство. А скот е на М6йкати сина.

    Коментиран от #100

    16:50 15.05.2026

  • 91 мишока Боташ кРадев

    6 3 Отговор
    доста е светло за да е 21.00 часа ...лъже скота оземпиков ..лъжат и свинете ченгета

    16:51 15.05.2026

  • 92 ЗА ТАКИВА КАТО МИРЧЕВ

    18 1 Отговор
    Баба ми казваше - На снимка да го видиш, шамар да му удариш.

    16:51 15.05.2026

  • 93 Рамбо

    11 1 Отговор
    Волен Сидиров го озаптиха време и тялото Мирчев да яде боя.

    16:52 15.05.2026

  • 94 МИРЧЕВ ВЕЧЕ СТАНА

    13 4 Отговор
    Истиниски бит пе...еее..арст.

    16:52 15.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Джо

    11 1 Отговор
    Престанете да ни занимавате с тоя Мирчев, аман.

    16:54 15.05.2026

  • 97 МИРЧЕВ Е МОЖЕЛ

    16 3 Отговор
    Да изчака малко куриера да си свърши работата.

    16:54 15.05.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ти го

    4 1 Отговор

    До коментар #95 от "ТИГО":

    тура ве троле оземпиков

    16:55 15.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Така е!👍

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    И това при огромната конкуренция в ТЯХНАТА (🏳️‍🌈) общност!🫪

    16:56 15.05.2026

  • 102 Боруна Лом

    9 3 Отговор
    МИРЧЕВ...ОТПАДЪК! МЯСТОТО МУ Е В КОНТЕЙНЕРА! НЕМЕДЛЕНО!

    Коментиран от #109

    16:56 15.05.2026

  • 103 В територията е

    4 15 Отговор
    Пълно е дебили. Закона е за коня. Ела ти се опитай да газиш човек и да бягаш в нормална държава с работеща полиция и съд и ще ти се стъжни живота от дела и плащане на санкции ще станеш само на кУриер.

    Коментиран от #112, #119, #120, #128

    16:56 15.05.2026

  • 104 МИРЧЕВ Е ТРЯБВАЛО ДА Е ПО СМИРЕН

    14 3 Отговор
    Ако е изчакал само минута, сега нямаше да ни занимава с битата си персона

    16:57 15.05.2026

  • 105 Комундето Мирчев е

    17 1 Отговор
    с отпаднала необходимост. Търси внимания тюфлека, че вече нищо не зависи от НПО сектите на посолствата ПП и ДБ.

    16:57 15.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Мария църрпърррова

    13 0 Отговор
    Само срещу 150 000 евро ще ви интервюирам час и половина в канала ми за весели приказки. Ще ни гледат 540 човека. Подкрепете зависимата жорнилистика

    16:58 15.05.2026

  • 108 Боруна Лом

    12 2 Отговор

    До коментар #37 от "Всички":

    НЕ , МИРЧЕВ Е СЕЛСКИ ЦЪРВУЛ И РАЗБИРА САМО ОТ БАНГАРАНГА!

    16:58 15.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 В конкурса Топ селянин

    13 0 Отговор
    Глас за Мирчев!

    16:59 15.05.2026

  • 111 Видял

    9 7 Отговор
    Този ми е най омразния депутат.Но в случая нашмъркания доставчик трябва да търка наровете.

    16:59 15.05.2026

  • 112 Боруна Лом

    14 0 Отговор

    До коментар #103 от "В територията е":

    МИРЧЕВ Е ВИНОВЕН! ЗАЩО МУ ПРЕПРЕЧВА ПЪТЯ?

    17:00 15.05.2026

  • 113 Заради такива като тоя,

    12 1 Отговор
    ДБ не може да получи повече гласове на изборите.Трябва чистка и нови лица.

    17:01 15.05.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Кандидат депутат

    10 0 Отговор
    М@СТИЯ си бе Мирчев, и то голяма

    17:02 15.05.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Депутатс НЕ ЗНАЕ ИСТИНСКА РАБОТА

    11 0 Отговор
    КАК СЕ РАБОТИ ЗА ИНА ЗА ЗАПЛАТКА ОТ РАЗНОС НА ПО ЕФИН САНДВИЧ НА ЛАЛУГЕРИ НЕ ИЗЛИЗАЩИ ОТ ПАНЕЛКАТА СИ ДЕНОНОЩНО НЕ ЗНАЕ ЗА СТРЕСА НА ОБИКНОВЕННИЯ ТРУДРЩ СЕ ЧОВЕК. ИЗКА СЕКИ ДА МУ ДАВА ПЪТ ВМЕСТО ДА СЪДЕЙСТВА НА ТРЪУДРЩИЯ СЕ ДА СИ СВЪРШИ РАБОТАТА ПО БЪРЗО И ЛЕСНО....

    Коментиран от #137

    17:03 15.05.2026

  • 118 Боруна Лом

    15 0 Отговор
    МИРЧЕВ ..ДАНО ЧЕТЕШ КОМЕНТАРИТЕ ЗА СЕБЕ СИ ..ГАЛОШ!

    17:04 15.05.2026

  • 119 Хаха

    15 0 Отговор

    До коментар #103 от "В територията е":

    Кой дава право на селнака да пречи на пътя и да се хвърля на капака на коли!
    "Запречил" бил пътя доставчика....
    И от кадрите се вижда, че има от къде да премине "богоизбрания" педроханец, макар и с маневра ако се наложи!
    Ама сельо е свикнал, като в Крушари - пътя да е само за него и без други участници в движението, камо ли доставчици на пици!
    Отвсякъде си е за дело за хулиганство педроханеца!

    17:06 15.05.2026

  • 120 В ТЕЗИ ДЪРЖАВИ НОРМАЛНИТЕ

    0 5 Отговор

    До коментар #103 от "В територията е":

    СЕКИ ИМА ПАТЛАК В ЖАБКАТА И ЗА ТОВА НЕЩАТА ТАМ СА ИЛИ НАРЕД ИЛИ ИМА ПО ПЕТ ЧОВЕКА НА РЕШЕТО...НО НЕ И КАТО СЛУЧАЯ КАРАВАН ПЕТРОХАН ДЕТО ТАВАНА НА БУСА Е НА РЕШЕТА А ,,ПРОВЕРЯВАШИТЕ ПИСАЛИ ЕДНА ДУПКА....?!?! Как да има ред....!?!??

    17:07 15.05.2026

  • 121 Лазар

    13 0 Отговор
    Човекът работел,нали!Мирчев ти някога работил ли си нещо? СЛАБО ТЕ Е ВЪЗНАГРАДИЛ!
    Образувала се опашка и човекът пречел на движението!Мирчев,опашката на някои хора е отпред!

    17:10 15.05.2026

  • 122 Вихрогон

    10 0 Отговор
    Нискочелен празноглавец с нечовешки форми на комуникации! Дупедат!

    17:13 15.05.2026

  • 123 Спаз

    0 3 Отговор

    До коментар #100 от "Фридрих":

    Гоше, нямам право да те снимам как се натискаш с твоя приятел, но ако си заплаха за останалите няма никакъв проблем.

    Коментиран от #127

    17:14 15.05.2026

  • 124 Бай Ставри

    6 0 Отговор
    Малко са го били, трябвало е повече !

    17:21 15.05.2026

  • 125 кой мy дpeмe

    4 1 Отговор
    анадолецьт и прегазената циганкa сияна
    всеки ден по всички турски сериали
    с оскубаните веждu

    17:24 15.05.2026

  • 126 честно ли

    12 0 Отговор
    Доставчика си е в нарушение, но Мирчев си е бил за по-голям бой от получения. Нагъл и арогантен. Не видях никакъв удар от достачика, но оня риве по телефона, че бил ударен. Сигурно е бил наясно, че за просто неправилно спиране, дори и за него никой няма да си мръдне пръста. Виж, когато нападат депутата и 5 коли ще му изпратят. Пълен негодник.
    Явно, когато са му казали, че екипите идват, то на жалкото създание му поникна силичка да се перчи. Доставчика трябваше да го докладва на 112 за опит за самоубийство.
    Добре, че е пуснал клипа. Сега всички видяха колко е жалък

    17:24 15.05.2026

  • 127 Хаха

    10 1 Отговор

    До коментар #123 от "Спаз":

    Заплаха е педроханеца, който е застанал по средата на платното за движение и пречи пътя на всички коли и скача върху капака на движеща се по пътя!
    Човекът е спрял на завой и чака клиент, като има достатъчно място "велможата" да го заобиколи, макар и с маневра, а не да спира, блокира цялото движение, снима и да се заяжда с непознат! В село Крушари са свикнали пътя да е широк и да няма други коли, освен каруци, но това е центъра на София

    17:27 15.05.2026

  • 128 не видях

    10 0 Отговор

    До коментар #103 от "В територията е":

    някой да се опитва да сгази човек.

    Видях човек да се опитва да спре пътя на кола, при това неистово да се нагажда, та колата да не може да си мине по пътя. Някъде това може да се третира като опит за самоубийство, хулиганство или заплаха към шофьера. Кадрите показват много повече агресия от оня на двата крака пред колата

    17:31 15.05.2026

  • 129 санка

    11 0 Отговор
    На кадрите се вижда едно дупедатско безумие! Да пречиш,дори и когато неработиш!Наглец!

    17:32 15.05.2026

  • 130 Ми според мен

    15 0 Отговор
    Разносвача е спрял така, че зад него и ТИР с ремарке ще мине без проблем...
    Явно нашия си е търсел повод да каже:
    - Бе ти знаеш ли кой съм аз....
    И повод да звънне на вътрешния министър...

    17:32 15.05.2026

  • 131 Кой

    16 0 Отговор
    Хорицата мъкнат буквално за няколко миризливи евра на доставка.И идва отнякъде намазано депутатче дето се изявява като някаква инстанция( със официална заплатка от 6000 евро,ако не и повече) и започва да подскача ,щото му били запушили пътя. Тука ще спра,коментарите казват всичко.

    17:33 15.05.2026

  • 132 ?????

    5 0 Отговор
    Ха ха.
    Приказки от детската градина - аз пък ще кажа на батко да те набие.

    17:35 15.05.2026

  • 133 Фори

    9 0 Отговор
    Празноглавеца Мирчев днес да отиде на протеста на моторджиите и да се прави на велик!
    Мирчев,ще ти нацепат каската на парчета!

    17:36 15.05.2026

  • 134 Мдаааа

    11 0 Отговор
    Откакто го няма петроханското гуру, да им "намесва" чакрите, пепедебеците нещо много нервни станаха...

    17:38 15.05.2026

  • 135 Мдаа

    9 0 Отговор
    Това не му е Шиши, дето като го бутна и оня оплете краката.Тоя куриер се оказа и по-умен и по-креативен от дупетата, който преигра заради спрелия на аварийки.Човека си върши работата, а не търси заяждане на дребно и много креативно го финтира накрая.

    17:39 15.05.2026

  • 136 семо влъчков

    6 0 Отговор
    Мирчев, в тази държава има още 239,такива,като теб!Жалко,че слабо те е нагласил за да ревеш!

    17:43 15.05.2026

  • 137 ДА МОЖЕШЕ ДА НЕ КОМАНДВА НА

    5 0 Отговор

    До коментар #117 от "Депутатс НЕ ЗНАЕ ИСТИНСКА РАБОТА":

    РАБОТНИКА А ДА МУ СЪДЕЙСТВА ЗА РАБОТАТА МУ АКУ ТРЯА МИРЧЕВ ЛИЧНО ДА ЗАНЕСЕ ССНДВИЧА АКО Е НА НЕГОВИЯ АДРЕС..

    17:43 15.05.2026

  • 138 Коко

    6 0 Отговор
    Тоя дето щеше да ходи доброволец в Украйна за да се прави на известен и да го забележи някой че сега е в трета глуха

    17:45 15.05.2026

  • 139 Стоянчо

    8 0 Отговор
    Мирчев,това е меко ежедневие на работешите хора в страната!Ти си велик,дори и простотията си!

    17:45 15.05.2026

  • 140 Тоя потомствен комунист да се радва,

    4 0 Отговор
    че не са го и тaкoвали, а се е разминал само с няколко шамара.

    17:50 15.05.2026

  • 141 Ренета

    7 0 Отговор
    Мирчев ,отново се държи като @йнар от класа!

    17:51 15.05.2026

  • 142 Мирчев,

    15 0 Отговор
    какво обясни на сина си - защо вместо да преминеш, имаше място, ти реши да се обясняваш с човека, който в 21 часа се опитваше да си изкара някакъв доход за деня. Паркирането в Сф е известно на всички. И още нещо - четеш ли коментарите за случая

    17:53 15.05.2026

  • 143 Пенчо

    14 0 Отговор
    Момчето доставя храна! Змия да е ще му направи място да мине! Нашия прави скандал , защо бил спрял неправилно!Депутат, кво да го прайш!

    17:59 15.05.2026

  • 144 бай Даньо

    5 0 Отговор
    Мирчо е гyз отвсякъде . Мирчо , Борисов и Пеевски управляваха колата с дистанционно тоя доставчика им е само зомби...

    18:01 15.05.2026

  • 145 Запознат

    10 0 Отговор
    Имаше достатъчно място да мине депутатинът Мирчеф, обаче сигурно се е дървил на човека с доставката. За мене и двамата са виновни, но депутатинът не му прилича цялата разправия, самозабравил се е и се излага.

    Коментиран от #151

    18:02 15.05.2026

  • 146 В картинката

    4 0 Отговор
    Ми липсваше другия бутафорен физкултурник, Курбан Курбан, че доставчика да ги набие и двамата...

    18:09 15.05.2026

  • 147 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор
    Тоя Мирчо за полицай ли се има че затваря пътя?

    18:14 15.05.2026

  • 148 Анонимен

    6 0 Отговор
    Трябва да си страшно нагъл да се заяждаш с човек дето си върши работата

    18:29 15.05.2026

  • 149 едного

    9 0 Отговор
    На този неандерталец( видно е от неандерталската глава с ниско чело, което доказва, че неандерталците не са изчезнали, а са около нас с малкото си мозъче), Мирчев вече да се оглежда в когато се стъмни, защото няма да има дълга кариера на "политик" но ще развие кариера на инвалид в количка до края на живота си.

    18:32 15.05.2026

  • 150 ПАЛЯЧОТО МИРЧЕВ

    6 0 Отговор
    Тоя е пълен боклук и комплексар!!!

    18:32 15.05.2026

  • 151 едного

    6 0 Отговор

    До коментар #145 от "Запознат":

    След като на пътя има достатъчно място да мине камион, поведението на Мирчев е за съд, а ако има имунитет, то всеки един човек може да му го отнеме и да му смачка карантиите, които и без това не вършат работа на Петроханците.

    18:34 15.05.2026

  • 152 Гробар

    6 0 Отговор
    Дребен уличен скандалджия

    18:34 15.05.2026

  • 153 Ридик

    9 1 Отговор
    И този цирк го е направил пред детето си....просто нямам думи

    18:35 15.05.2026

  • 154 Мозъчен тръст

    9 1 Отговор
    Мирчев , това ли е правовата държава?Да се правиш на полицай и да затваряш улицата?

    18:36 15.05.2026

  • 155 Хмм

    8 1 Отговор
    Доставчикът е задържан за 72 часа в ареста, ще бъде съден за хулиганска проява и за телесна повреда, вероятно ще загуби и работата си, Мирчв се оля, в клипа го кара да чака полицията, спира му работата, дори момчето от адреса слезе долу на улицата да си получи доставката, сега говори, че никога не е казал за телесна повреда, че не е искал да го арестуват, че даже и да го съдят, било прекалено.

    Коментиран от #160

    18:41 15.05.2026

  • 156 Простотия

    9 1 Отговор
    И бачкатора и депутата имат вина друг е въпросът къде е възпитанието тоя като депутат трябваше да се държи по нормално но за жалост такива селяндури си избираме

    18:48 15.05.2026

  • 157 хулио фишер

    4 0 Отговор
    То и аз бях нападнат вербално , накрая с кълнене -да хода на оня свят и то абсолютно без грам причина . От 112 ми казаха да се жалвам пред кварталния инспектор.

    18:51 15.05.2026

  • 158 пол

    5 0 Отговор
    Провокиран инцидент от Мирчев.Във видеото се вижда,че кола пред неговата минава без проблем с нормална скорост а той спира.Дет се вика място бол,ама пусти депутат трябва да се наети.

    19:09 15.05.2026

  • 159 Тоя е уникален селяндур

    5 1 Отговор
    Детето му и съпругата се предполага че са същите щом са с този

    19:16 15.05.2026

  • 160 За ДС наследника

    5 0 Отговор

    До коментар #155 от "Хмм":

    Пр славата е най - важна, а Оземпика, че блокира и застана пред кола - потупване по рамото. Така са отглеждани - всичко да е с предимство.

    19:24 15.05.2026

  • 161 Хари

    4 0 Отговор
    Човека излязъл да изкара 5 евро , сега ще го сцепът от кекс. Прокуратурата ще го тупа яко , за да покажат колко много работят и че в таз държава има закони за населението което вие от глад

    19:59 15.05.2026

  • 162 оки

    0 4 Отговор
    ще гласуван за ИВО

    20:11 15.05.2026

  • 163 Старшина Боташ

    0 2 Отговор
    Това дето носи храна от глово не е бачкатор . Тва е измет, гайка от тъпата потребителска либерална система тъп лежач работещ уж почасово ..онова нищожество Озмепика не е човек Кано ли политик ..два безполезни отпадъка занимават маймунките

    Коментиран от #164

    20:37 15.05.2026

  • 164 Хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #163 от "Старшина Боташ":

    България почва да получава втечнен американски газ по договора Боташ, защо не са получавали ГЕРБ само те си знаят, сега гласуват каквото Радев каже.

    21:19 15.05.2026

  • 165 Гост

    1 3 Отговор
    Не харесвам Мирчев, но в случаят си е прав.
    Никой не го е ошамарил, а той си отстояваше позицията и правото, като дори рискуваше да го сгазят.
    Доставчикът беше страшно нагъл и не бива да му се размине. Поведението му граничеше с хулиганство.

    21:26 15.05.2026

  • 166 ЯЗЪК!

    3 0 Отговор
    За малко да го сгази,ама не можа...😨!

    22:35 15.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове