Депутатът Ивайло Мирчев пусна официална позиция и ВИДЕО за спора за паркиране в столичния квартал "Лозенец"

Няколко сайта разпространяват невярна и изкривена версия, предполагам подсказана им от прокуратурата, за станалото снощи.

Нека успокоя „загрижените“ за състоянието ми издания. Никой не ме е „ошамарил“, каквито заглавия видях. С просто око се вижда, че това в моя случай е трудна работа.

С две изречения какво стана: снощи кола на Glovo беше запушила улицата пред дома ми. Прибирах се със сина ми. Помолих доставчика да премести колата, за да мина, а и вече започваше да се образува колона от коли зад мен. Той реагира агресивно вербално и каза, че няма да се отмести. Тогава извадих телефона си, за да снимам, а той се опита да ми го отнеме. Стана още по-агресивен и направи опит да ме атакува физически. Тогава се обадих на 112.

Вече дадох сведения в полицията и изявление за медиите. Всички видяха, че ми няма нищо. Притесненията ми са свързани единствено със състоянието на доставчика, довело до този тип поведение.

Разбрах, че е образувано досъдебно производство по случая.

Прилагам видео, заснето от сина ми. Има и кадри, които ми изпрати непозната жена, снимала инцидента от балкона си, както и кадри от видеорегистратора на колата.