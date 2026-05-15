Депутатът Ивайло Мирчев пусна официална позиция и ВИДЕО за спора за паркиране в столичния квартал "Лозенец"

Няколко сайта разпространяват невярна и изкривена версия, предполагам подсказана им от прокуратурата, за станалото снощи.
Нека успокоя „загрижените“ за състоянието ми издания. Никой не ме е „ошамарил“, каквито заглавия видях. С просто око се вижда, че това в моя случай е трудна работа.
С две изречения какво стана: снощи кола на Glovo беше запушила улицата пред дома ми. Прибирах се със сина ми. Помолих доставчика да премести колата, за да мина, а и вече започваше да се образува колона от коли зад мен. Той реагира агресивно вербално и каза, че няма да се отмести. Тогава извадих телефона си, за да снимам, а той се опита да ми го отнеме. Стана още по-агресивен и направи опит да ме атакува физически. Тогава се обадих на 112.
Вече дадох сведения в полицията и изявление за медиите. Всички видяха, че ми няма нищо. Притесненията ми са свързани единствено със състоянието на доставчика, довело до този тип поведение.
Разбрах, че е образувано досъдебно производство по случая.
Прилагам видео, заснето от сина ми. Има и кадри, които ми изпрати непозната жена, снимала инцидента от балкона си, както и кадри от видеорегистратора на колата.
1 Сталин
16:09 15.05.2026
2 Сталин
16:11 15.05.2026
3 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Мирчев в затвора!
16:11 15.05.2026
4 Читанка
До коментар #1 от "Сталин":Човекът, просто си е вършил работата, за да си изкара честно и почтено хляба.
Мирчев се опитва да пише закони, но преди да го прави не е разбрал, че "Ако дори със Закони забраниш на хората да ловят риба в даден район, но не им осигуриш храна и поминък, те ще нарушават тези закони. Всички закони трябва да съответстват на физическия свят. Не законите предотвратяват нарушаването им, а удовлетворяването на условията на реалността. Ако хората са безработни, те ще направят всичко каквото трябва за да изхранят семейството си. Ако направиш Закони против кражбата на храна, хората все пак ще крадат храна ако това е необходимо за нуждите на семействата им. Всеки направен от човека Закон, който не съответства на обстоятелствата на реалността ще бъде нарушен." - Jacque Fresco, Носител на награда NOVUS на ООН
16:11 15.05.2026
7 Мирчев потвърждава,
Явно е нарушил Конституцията, чл. 32, но не му пука или просто не знае какво пише в Конституцията на Р. България.
16:12 15.05.2026
9 честен ционист
11 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Той самия е в нарушение!
16:14 15.05.2026
15 Смотаняху
26 Сталин
До коментар #21 от "Лост":Преди изборите всички политици са загрижени за народа
16:20 15.05.2026
31 404
До коментар #22 от "604":ей, пак добре че не са ти направили и второто, бе маме
34 ТИГО
До коментар #15 от "Смотаняху":"Трябва да го опухат" Ама иди ТИ да го опухаш , нали даваш акъл какво трябва ! Лесно ти е така иди пред парламента и като влиза го "Опухай" да те видим колко си ербап!
16:23 15.05.2026
35 зИленски
ПАК ЩЕ СЕ ПЛАЩА
16:23 15.05.2026
37 Всички
До коментар #9 от "честен ционист":тези доставчици се държат безобразно. Проявяват самочувствие като, че ли спасяват света. Разбира се, че за да си свършат работата, понякога се налага да нарушават правилата за паркиране, но в такъв случай едно извинение не е излишно и мисля, че ще бъде прието с разбиране. Въпрос на култура.
41 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #32 от "На Дедо":Мирчев е морски тюлен!🦭🦭🦭🥳🤣👍
16:25 15.05.2026
42 Хаха
От кадрите, които сам е пуснал, виждам място да премине бол, единствено и само, че той пречи на движението и се заяжда с доставчика и явно си търси лобута!
Да се самосезира прокуратурата и незабавно да арестува агресивния педрохански селяк към непознат доставчик на пътя, докато човека си изпълнява служебните задължения!
16:25 15.05.2026
45 Анонимен
Честно казано ТИ извърши далеч по-големи нарушения от неговото неправилно паркиране!
16:28 15.05.2026
48 Русороб
48 Русороб
До коментар #2 от "Сталин":Искаш ли да се видим някъде да ми обясниш ти какъв умен си ?
16:29 15.05.2026
16:29 15.05.2026
51 Въпрос
Коментиран от #56
16:30 15.05.2026
52 Реалност
16:30 15.05.2026
53 Да,
До коментар #46 от "Позорна пр акцийка":точно това си помислих и аз. Понеже ДБ и ПП наистина са с отпаднало значение, селското комунде Ивчо търси скандали и внимание с похватите на Волен Сидеров.
16:30 15.05.2026
56 Родители
До коментар #51 от "Въпрос":А ДС няма нищо в Люлин - само Лозенец, Вазов, Гео Милев.
16:31 15.05.2026
60 ТИГО
16:34 15.05.2026
61 павела митова
62 току виж му треснат едно глово у главата
$Л€Д ТОЛКОВА "д€ мо кра ция"- ПЪЛНА ПРО ФА НА ЦИЯ!
До коментар #4 от "Читанка":Проблемът не е Мирчев, че е направил забележка, а това, че никой вече не търпи да му правят забележка за каквото и да било и започва една агресия. Не знам какво защитавате тоя агресивен тип.. Тръгнал да взима телефона, че са го снимали. В друга реалност живеете с това кое е правилно и кое не..
68 604
До коментар #48 от "Русороб":Тихо ве клавиатурен бабаитко...най мнаго да се наусереш..
16:37 15.05.2026
70 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #9 от "честен ционист":А$ т€зи ДВАМКАТА ХУБАВО МОГА ДА ГИ "ОПРАВЯ"!:))
$ МОИТ€ ВЪЛШ€БНИ "ОМЛ€ТИ" ВДИГАМ И УМРЯЛИ "$АМОЛ€ТИ"!
16:37 15.05.2026
71 СПАЗ
До коментар #62 от "току виж му треснат едно глово у главата":А агресивният пън дето хем виновен хем се репчи е ОК, а ?
73 ами не е ли ясно, че
До коментар #71 от "СПАЗ":Човекът е изнервен, защото това е тежка и неблагодарна работа за центове.
74 СПАЗ
До коментар #73 от "ами не е ли ясно, че":Като не е за тази работа да напуска и да търси нещо спокойно...
16:40 15.05.2026
До коментар #65 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":ВНИМАВАЙ, НА ИВАЙЛО БАЩА МУ€ БИЛ $€Л$КИЯТ БКП-$€КР€ТАР!
87 12340
Мирчо е прав в случая
До коментар #73 от "ами не е ли ясно, че":Ами като е прозз ?? Ти карал ли си колело след такива ,те пътя не гледат , криволичат гледат в телефоните !Един пушеше трева ,май не караш колело ??Минават през парковете с 40 км /ч ! Писнало ми е от дебили на колело а и тия с колите са същите ,камион на спиди мина пред даскалото отсреща с поне 50 км !Колко е ограничението по малките улици??
90 СПАЗ
До коментар #82 от "Фридрих":Определено е доказателство и е най-правилното, което може да направиш ако има агресия. Снимаш и звъниш на 112. После такива като теб лежат 24 часа в районното и ги съдят по бързата процедура за хулиганство. А скот е на М6йкати сина.
До коментар #95 от "ТИГО":тура ве троле оземпиков
101 Така е!👍
До коментар #1 от "Сталин":И това при огромната конкуренция в ТЯХНАТА (🏳️🌈) общност!
16:56 15.05.2026
16:56 15.05.2026
108 Боруна Лом
До коментар #37 от "Всички":НЕ , МИРЧЕВ Е СЕЛСКИ ЦЪРВУЛ И РАЗБИРА САМО ОТ БАНГАРАНГА!
16:58 15.05.2026
112 Боруна Лом
До коментар #103 от "В територията е":МИРЧЕВ Е ВИНОВЕН! ЗАЩО МУ ПРЕПРЕЧВА ПЪТЯ?
17:00 15.05.2026
До коментар #103 от "В територията е":Кой дава право на селнака да пречи на пътя и да се хвърля на капака на коли!
"Запречил" бил пътя доставчика....
И от кадрите се вижда, че има от къде да премине "богоизбрания" педроханец, макар и с маневра ако се наложи!
Ама сельо е свикнал, като в Крушари - пътя да е само за него и без други участници в движението, камо ли доставчици на пици!
Отвсякъде си е за дело за хулиганство педроханеца!
17:06 15.05.2026
120 В ТЕЗИ ДЪРЖАВИ НОРМАЛНИТЕ
До коментар #103 от "В територията е":СЕКИ ИМА ПАТЛАК В ЖАБКАТА И ЗА ТОВА НЕЩАТА ТАМ СА ИЛИ НАРЕД ИЛИ ИМА ПО ПЕТ ЧОВЕКА НА РЕШЕТО...НО НЕ И КАТО СЛУЧАЯ КАРАВАН ПЕТРОХАН ДЕТО ТАВАНА НА БУСА Е НА РЕШЕТА А ,,ПРОВЕРЯВАШИТЕ ПИСАЛИ ЕДНА ДУПКА....?!?! Как да има ред....!?!??
17:07 15.05.2026
121 Лазар
Образувала се опашка и човекът пречел на движението!Мирчев,опашката на някои хора е отпред!
17:10 15.05.2026
До коментар #100 от "Фридрих":Гоше, нямам право да те снимам как се натискаш с твоя приятел, но ако си заплаха за останалите няма никакъв проблем.
всеки ден по всички турски сериали
с оскубаните веждu
17:24 15.05.2026
126 честно ли
Явно, когато са му казали, че екипите идват, то на жалкото създание му поникна силичка да се перчи. Доставчика трябваше да го докладва на 112 за опит за самоубийство.
Добре, че е пуснал клипа. Сега всички видяха колко е жалък
17:24 15.05.2026
127 Хаха
До коментар #123 от "Спаз":Заплаха е педроханеца, който е застанал по средата на платното за движение и пречи пътя на всички коли и скача върху капака на движеща се по пътя!
Човекът е спрял на завой и чака клиент, като има достатъчно място "велможата" да го заобиколи, макар и с маневра, а не да спира, блокира цялото движение, снима и да се заяжда с непознат! В село Крушари са свикнали пътя да е широк и да няма други коли, освен каруци, но това е центъра на София
17:27 15.05.2026
128 не видях
До коментар #103 от "В територията е":някой да се опитва да сгази човек.
Видях човек да се опитва да спре пътя на кола, при това неистово да се нагажда, та колата да не може да си мине по пътя. Някъде това може да се третира като опит за самоубийство, хулиганство или заплаха към шофьера. Кадрите показват много повече агресия от оня на двата крака пред колата
17:31 15.05.2026
130 Ми според мен
Явно нашия си е търсел повод да каже:
- Бе ти знаеш ли кой съм аз....
И повод да звънне на вътрешния министър...
17:32 15.05.2026
132 ?????
Приказки от детската градина - аз пък ще кажа на батко да те набие.
Мирчев,ще ти нацепат каската на парчета!
137 ДА МОЖЕШЕ ДА НЕ КОМАНДВА НА
До коментар #117 от "Депутатс НЕ ЗНАЕ ИСТИНСКА РАБОТА":РАБОТНИКА А ДА МУ СЪДЕЙСТВА ЗА РАБОТАТА МУ АКУ ТРЯА МИРЧЕВ ЛИЧНО ДА ЗАНЕСЕ ССНДВИЧА АКО Е НА НЕГОВИЯ АДРЕС..
17:43 15.05.2026
151 едного
До коментар #145 от "Запознат":След като на пътя има достатъчно място да мине камион, поведението на Мирчев е за съд, а ако има имунитет, то всеки един човек може да му го отнеме и да му смачка карантиите, които и без това не вършат работа на Петроханците.
18:34 15.05.2026
160 За ДС наследника
До коментар #155 от "Хмм":Пр славата е най - важна, а Оземпика, че блокира и застана пред кола - потупване по рамото. Така са отглеждани - всичко да е с предимство.
19:24 15.05.2026
164 Хмм
До коментар #163 от "Старшина Боташ":България почва да получава втечнен американски газ по договора Боташ, защо не са получавали ГЕРБ само те си знаят, сега гласуват каквото Радев каже.
21:19 15.05.2026
165 Гост
Никой не го е ошамарил, а той си отстояваше позицията и правото, като дори рискуваше да го сгазят.
Доставчикът беше страшно нагъл и не бива да му се размине. Поведението му граничеше с хулиганство.
21:26 15.05.2026
