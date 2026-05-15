ЕС се присъединява към споразумението за специален трибунал за руската агресия срещу Украйна

Европейска комисия съобщи, че от името на Европейски съюз се присъединява към споразумението за създаване на Специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна, предава БТА.
Документът урежда институционалните, финансовите и административните условия за функционирането на бъдещия съд. След днешното решение държавите и организациите, които участват в инициативата, ще могат да ратифицират необходимите документи за официалното учредяване на трибунала.
Новата съдебна институция ще има правомощия да разследва и да повдига обвинения срещу висши руски политически и военни представители за нападението срещу Украйна.
Европейската комисия също така ратифицира от името на ЕС споразумението за създаване на международна комисия за разглеждане на искове за обезщетение. Тази структура ще оценява претенции за щети и загуби, причинени от Русия на Украйна и нейните граждани, както и ще определя размера на компенсациите по всеки отделен случай.
Комисията ще започне работа след като бъдат събрани най-малко 25 ратификации, придружени от достатъчно финансово участие.
Европейската комисия осигурява 10 милиона евро за специалния трибунал и до 1 милион евро за комисията по исковете. Двете структури ще бъдат основните международни механизми за търсене на отговорност за извършените престъпления и за обезщетяване на пострадалите.
Учредителните документи за трибунала получиха политическо одобрение от коалиция от държави и международни организации на 9 май миналата година.
По-рано този месец държавите членки на ЕС упълномощиха Европейската комисия да участва в приемането на споразумението и впоследствие да се присъедини към трибунала като член-основател.
През декември 2025 г. ЕС и още 35 държави подписаха конвенцията за създаване на комисията по исковете. Тя ще разглежда случаи, свързани с тежки телесни повреди, незаконно лишаване от свобода, сексуално насилие, загуба на жилище и депортиране на деца.
Тази седмица Съвет на Европейския съюз, със съгласието на Европейски парламент, прие решение, с което официално упълномощи ЕС да стане член-основател на международната комисия по исковете.
6 да питам
До коментар #1 от "Зевс":А това в Украйна , какво е ?
7 Владимир Путин, президент
Госпади за какво ми трябваше.......
13:32 15.05.2026
13 Зеления
1.Стотиците убити в лодки в Атлантическия океан от американците набедени без съд и присъда че са трафиканти?
2. Съда ще разследва ли незаконното отвличане на президента на Венецуела и жена му, както и убийството на няколко десетки техни телохранители?
3. Съда ще разследва ли убитите от американците 200 момичета в девическо училище в Иран?
Нещо не се уточняват такива подробности !!!
14 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #4 от "Феникс":Само да питам завтра га руснак ти разбомби деревнята, пак ли ще оправдаваш руските нацисти, взели се за венеца на човечеството ?
18 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #8 от "Хаха":"...ще разберат ушанките кон боб яде ли..."
За ушанките не знам, ама Лавров със сигурност ще натиска боб в килията !
21 Емил
До коментар #6 от "да питам":Със сигурност не е геноцид.
Няма тотални бомбардировки и изравняване на градове със земята , няма стотици хиляди цивилни жертви!
Война е да.
Геноцид беше когато украинската армия бомбардираше Донбас без оглед на военни и цивилни.
25 за себе си ли говориш
До коментар #19 от "Архимандрисандрит Бибиян":Дедо от Анадола , баба куманин ....
13:45 15.05.2026
27 хаха
Даже на швейцарците им писна от охвърляните ватенки.ХАХАХА
До коментар #18 от "Миролюб Войнов, аналитик":Гледай ти първо да не посетиш килията и боба ..
30 И защо да я ....
До коментар #14 от "Майор Деянов, на всеки километър":...разбомби, освен ако не пржизвеждаш дронове за Зеленото фа.шис.тко гУано ?
Значи дървим се от 2013г., ръчкаме Меца с палки , електрошокове , убиваме малки мечета и Мека като ти тегли един токмак ....Оле майко агресия.
Аз ако бях на Путин заводите в Казанлък и Сопот отдавна да ги занЕмало.
32 да питам
До коментар #21 от "Емил":Едно си баба знае , едно си бае , а ?!
13:48 15.05.2026
35 Хахахахаха
До коментар #5 от "Мишел":Хахахахаха защо краде никове и пишеш съченения, самите руснаци призовават за мобилизация, а Путин не иска, за 4 месеца 140 000 доброволци, разликата е че руснаците искат да се бият, а укрите ги е страх да излезнат оттях, за укрите на месец няма и 500 доброволци, всичко е отвлечено и пратено на сила на фронта
36 Глюпости ,
39 Абе не чуваме
40 АБВ
41 ХА ХА ХА.
43 Без име
До коментар #24 от "Жеко":Те уж да го забият над Киев 2022 г., "след три дня апирация", ама нещо вече пета година се мотат...знаме ли не могат да намерят?
13:56 15.05.2026
44 Лидия
46 А това, че
49 стоян
До коментар #44 от "Лидия":До 44 ком - другарке да нямаш амнезия и не помниш че 2022 путиновите орки нападнаха Украйна - Украйна не е нападала федерацията че да съдят украинците ма
14:07 15.05.2026
51 Злоби ,
До коментар #48 от "Сатик":Удари неколко пъти главата у дувара и ше ти мине ..
14:10 15.05.2026
53 Бай онзи
До коментар #9 от "По възможност":А не става ли да е в Москва и зеления да е в пранги.Украйна през 1991г. Е 48 млн,а сега е около 22 милиона.Зеления унищожи страната си.
14:12 15.05.2026
54 По точно
До коментар #24 от "Жеко":Най-напред ще забием украинското знаме на Кремъл.
14:12 15.05.2026
55 Злобиле ,
До коментар #48 от "Сатик":Забравих , ако дрънчи на кухо , у нея нема нищо ..
14:12 15.05.2026
56 стоян
До коментар #13 от "Зеления":До 13 ком - другарю тези твои въпроси са интересни ама явно не си чул че победителя прави съда и победителя съди - та московските другари ако смятат че са победили да правят съд и съдят виновните ако не ще изпълняват нарежданията на съда в Гага
14:13 15.05.2026
61 Шопо
До коментар #13 от "Зеления":Никой не съди победителите !
14:22 15.05.2026
62 Хахахаха
До коментар #1 от "Зевс":Аха. Значи щом там бомбят, тупин също може, така ли? Това ли е оправданието? Ами всъщност тупин започна, преди ционистите все пак.
65 Хахахаха
До коментар #21 от "Емил":Ай стига бе. Няма изравняване на градовете??? Ти гледал ли си видеа от Бахмут, Маринка, Соледар и другите окупирани градове в Донбас? Гледал ли си ги? Знаеш ли, че тези градове са необитаеми? От къде ви намират такива?
68 Хахаха!🎺🥳😀
А съд за пропилените в Украйна милиарди? За корупцията вътре в ЕС? За калинките пъплещи в ЕК?
14:32 15.05.2026
69 Бай онзи
До коментар #47 от "стоян":А господа евроатлантици в Европа вече има 65 милиона емигранти.Не забравяйте какво ви чака!!!
14:38 15.05.2026
70 ЕС е в отчаяние
Предсмъртен съсек на умиращата змия!
14:39 15.05.2026
71 не може да бъде
До коментар #20 от "Швейк":Какво започва ще видим по-скоро отколкото се очаква -според мен!?!Интервюто на Юлия Мендел пред Тъкър Карлсон е предвестник на това...всички неща които тя казва не са тайна или по-скоро са обществена тайна -и затова че Зеленски не е такъв какъвто се представя че не е никакъв демократ и Украйна няма нищо общо с демокрацията и затова че е наркоман и лъже в гьобелсов стил и затова че има/наел/ 1000 " информатори" в този стил в целия свят ...и голяма част от тия информатори очевидно са в Европа ...дали по собствено убеждение или по други причини!?Действията на МНС и други подобни организации в контекста на казаното от Юлия Мендел са вече напълно ясни...но най-важния въпрос е защо това се случва сега след като се знае отдавна!?Моят отговор е че Зеленски за САЩ е вече токсичен за американските интереси и това не е заради Тръмп и съратниците му а заради много влиятелни хора в САЩ които считат че Зеленски вече е част от причините да губят пари и влияние а ЕС се превръща в досадна пречка защото продължава да упорства в тази кауза !?
14:40 15.05.2026
81 да да
До коментар #1 от "Зевс":Пореден съд..А какво стана с предишния, които не признаха САЩ, Китай, Русия..Трябва да се направи един съд за ЕС.. за участие в убийства в Либия и в Ирак..без санкция на ООН...Сега пък спициален съд за Русия..а с кого ще преговаряте..питам аз третополови политици..Ясно че нацисти правят всичко възможно да не спира войната..
15:06 15.05.2026
82 Нещо май
До коментар #65 от "Хахахаха":сте прекалил с пропагандата !!!
Защо не видите текущи снимки и видео от Мариопул,
и после да мятате ЛЪЖИ наляво-надясно!
Коментиран от #104
15:06 15.05.2026
85 хахахахха
До коментар #65 от "Хахахаха":Първо са ОСВОБОДЕНИ градове в Донбас,и второ Русия ги възстановява след като изгони нацистите,стига сте драскали лъжи за няколко цента,имайте малко достойнство
Коментиран от #103
15:18 15.05.2026
91 Мдаа
До коментар #84 от "Победа":Славата на пРосия е в бункера 😄😄😄
96 Идиоть!
До коментар #95 от "Йосиф Весериьнович":Това не е май ка ти да ѝ се изреждат по 5 цигани.
15:37 15.05.2026
99 Голям
До коментар #1 от "Зевс":Нека първо трибунал за фашистката хунта в Русия и после ще са и другите нещастници русофили.
15:42 15.05.2026
102 2000 дрона
До коментар #91 от "Мдаа":Как е освежиха ли ви извън бункера на поляната на със Зеля с пеещи птички хранещ се от обичта на всички украинци?Избори ,те са за диктатурите...Нали така.
15:46 15.05.2026
До коментар #85 от "хахахахха":глупак.Тя го намира.
До коментар #82 от "Нещо май":Той не те пита за Мариопул , бе ..
До коментар #100 от "Гай Турий":Искаш тебе Турий на стата?
107 МентеМишел
До коментар #16 от "Мишел":МишелМентето
15:56 15.05.2026
109 Гресирана ватенка
До коментар #16 от "Мишел":Орбан ще го ке цат😁
112 Нищо общо с Нюрбергски процес
До коментар #20 от "Швейк":Нюрбергския процес е организиран от победителите във ВСВ срещу Хитлер и неговите есесовци за престъпления срещу човечеството като човеконенавистническата идеология и нациския геноцид срещу евреите!
Русия влезе в Донбас и исторически руските територии за да защити рускоезичното население тамот геноцида, който провеждаха срещу него Киевския режим и Азовските ппоследователи на нацизма. Путин е юрист и спазва точно международното право за водене на военни действия- забрани да се атакуват цивилни цели и да се убиват цивилни, нещо което киевския просрочен Президент не спази, когато нареди на войниците да нахлуят в Курска област, където убиваха безпричинно цивилно население. А РФ не може ли да създаде съд за тези престъпления, както и за убийствата на Киевския режим от 2014-2015г. в Донбас и Одеса, където нацистите изгориха живи хора в Дома на Профсъюзите и това престъпление е признато от Международния съд?!
Кой ще признае този съд на ЕС, създаден ad hoc само за Русия, но не и за Украинския режим? Русия няма да го признае, следователно Решенията ще са без правна сила за нея. Целта на този съд са исковете за обезщетения, с което да се оправдаят незаконните действия по задържане на 300 милиарда долара на РФ. ЕК се чуди как да оправдае нарушаването на правните норми и как да присвои парите на Русия. Няма как да стане! Русия ще ги съди пред международни съдилища.
113 хахахахха
До коментар #108 от "Обикновен човек":благодариш ли че си трет0полов м@нгал
114 Православен
До коментар #8 от "Хаха":Не знам за руснаците дали ще разберът "кон боб яде ли", но както се установява, България вече няма освен паричен суверинитет /със загубата на националната си парична единица - българдският лев!/,а и хранителен сувениритет!Днес след 36 "демократично" управление България внася повече от 80% от млекото, месото, плодовете и зеленчуците, който внос се подмога с все нови и нови дългове, захранващи бюджетният сектор!В същото време, износът стремеглаво намалява, а в чужбина никой не търси бюджетници, от които имаме в изобилие!Така че, не е далече времето, такива кота тебе, да си потърсят "Сивушка и Белчо", на село!
125 Много си далеч
До коментар #123 от "Гневен":От истината!Русия си разчистват стената от Запада,че нещо искаха под прозорците на Москва да си слагат базите на НАТЮТЮ,е ти на факт!ИМАТ СИ ПРЕДОСТАТЪЧНО ТЕРИТОРИЯ,НЕ ИМ Е ЗА УКРИНСКАТА ЗЕМЯ НО НАГЛЕЯТ УКРОФАШИСТИТЕ И ЗА ТОВА СИ ОПРАХА ПИШКИРА!
131 Храни куче да те лае
До коментар #123 от "Гневен":Правоверни промити тротинетки заработват тука с опорки от четвъртия райх в изчакване на момента да бъдат пратени на източния фронт срещу тия благодарение на които ги има на тоя свят
17:23 15.05.2026
133 Русия РаноИли Късно си прибира вересиите
До коментар #129 от "Диана":Путин като забие руското знаме над райхстага в Брюксел, ще му върнат всичко с лихвите по 2. Щото ще бъде в евро. Както на нас ни го набутаха с еврото- цените по две
17:29 15.05.2026
До коментар #126 от "Нюрнберг":И имат списък за ликвидиране на несъгласни с убийствата и тероризма им качен на сайт с цинично то име миротворец, кажи по големи уроди от тая популация може ли да има в света
138 Марина
До кога ще продължават с двойните стандарти?
Украинците се разпяват на Евровизия.
Пеещи палестинци не сме видели.
Само плачещи майки и убити деца
18:13 15.05.2026
141 Цеко
До коментар #6 от "да питам":И аз да питам, а това в Одеса 2014г. какво беше?
142 Цеко
До коментар #62 от "Хахахаха":Путин ли започна? Много едностранчиво гледате на фактите!
145 ИСТИНСКИТЕ УБИЙЦИ ИСКАТ ДА СЕ ИЗМЪКНАТ
- УБИТЕТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ , ДАВАРИ ЗА СТОТИЦИ МИЛЯРДИ!
-ЗА ПОДПАЛВАНЕТО НА ВОЙНАТА В УК/ МЕРКЕЛ И ОЛАНД/ И МИЛИОНИТЕ УБИТИ ПО ТЯХНА ВИНА.
-ЗА ОГРАБЕНИТЕ НЕОТЧЕТЕНИ НАД 400 МИЛЯРДА ЕВРО ОТ БЮДЖЕТА НА ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЗА ВОЙНАТА И ДАЛАВЕРИТЕ ИМ .
ЗА ТЕЗИ УБИЙЦИ Е ТРИБУНАЛА . КОГА??
ТАКЪВ ТРБУНАЛ ЩЕ ИМА ТОЧНО ЗА ТЕЗИ ПОДПАЛВАЧИ УБИЙЦИ , ЗАЩОТО ИМА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ СВИДЕТЕЛИ МЕРКЕЛ И ОЛАНД ЗА ПОДПАЛВАЧИТЕ НА ВОЙНАТА , ДА ВКЛЮЧИМ И РОШАВОТО БОРЕ ОТ ЛАЙНОБРИТИЯТА!
ТОВА Е ЕЛИТА ПОДПАЛВАЧИ УБИЙЦИ , КОИТО ЩЕ БЪДАТ НА ТРИБУНАЛА!
146 Тротинеткин
До коментар #8 от "Хаха":Ще разберете тъпите тротинетки от къде изгрява слънцето, не само откъде се смуче питона дето Урсула ви го подава
147 Зеленски и бандата фашаги
До коментар #140 от "Оптимист":От Брюксел на въжето като Мусолини, или кремация като фюрера
