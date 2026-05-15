Новини
Свят »
Белгия »
ЕС се присъединява към споразумението за специален трибунал за руската агресия срещу Украйна

ЕС се присъединява към споразумението за специален трибунал за руската агресия срещу Украйна

15 Май, 2026 13:25 3 824 149

  • ес-
  • споразумение-
  • руска агресия-
  • украйна-
  • русия

Европейската комисия отпуска 10 милиона евро за създаването на съда и подкрепя международната комисия за обезщетения

ЕС се присъединява към споразумението за специален трибунал за руската агресия срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейска комисия съобщи, че от името на Европейски съюз се присъединява към споразумението за създаване на Специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна, предава БТА.

Документът урежда институционалните, финансовите и административните условия за функционирането на бъдещия съд. След днешното решение държавите и организациите, които участват в инициативата, ще могат да ратифицират необходимите документи за официалното учредяване на трибунала.

Новата съдебна институция ще има правомощия да разследва и да повдига обвинения срещу висши руски политически и военни представители за нападението срещу Украйна.

Европейската комисия също така ратифицира от името на ЕС споразумението за създаване на международна комисия за разглеждане на искове за обезщетение. Тази структура ще оценява претенции за щети и загуби, причинени от Русия на Украйна и нейните граждани, както и ще определя размера на компенсациите по всеки отделен случай.

Комисията ще започне работа след като бъдат събрани най-малко 25 ратификации, придружени от достатъчно финансово участие.

Европейската комисия осигурява 10 милиона евро за специалния трибунал и до 1 милион евро за комисията по исковете. Двете структури ще бъдат основните международни механизми за търсене на отговорност за извършените престъпления и за обезщетяване на пострадалите.

Учредителните документи за трибунала получиха политическо одобрение от коалиция от държави и международни организации на 9 май миналата година.

По-рано този месец държавите членки на ЕС упълномощиха Европейската комисия да участва в приемането на споразумението и впоследствие да се присъедини към трибунала като член-основател.

През декември 2025 г. ЕС и още 35 държави подписаха конвенцията за създаване на комисията по исковете. Тя ще разглежда случаи, свързани с тежки телесни повреди, незаконно лишаване от свобода, сексуално насилие, загуба на жилище и депортиране на деца.

Тази седмица Съвет на Европейския съюз, със съгласието на Европейски парламент, прие решение, с което официално упълномощи ЕС да стане член-основател на международната комисия по исковете.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 91 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    202 19 Отговор
    А за геноцида на ционистите тишина

    Коментиран от #6, #62, #81, #99

    13:26 15.05.2026

  • 2 мдаааа

    24 66 Отговор
    Така , така ...

    13:26 15.05.2026

  • 3 честен ционист

    160 15 Отговор
    Сигурно Запрянката и Тагарчук ще са в съдийското жури.

    13:27 15.05.2026

  • 4 Феникс

    180 16 Отговор
    Тези са тотално изперкали милите!

    Коментиран от #14

    13:27 15.05.2026

  • 5 Мишел

    20 160 Отговор
    Путин вече няма варианти и Тръмп не може да му помогне. В Русия отново се заговори за мобилизиране на 300 000 войници, но за Владимир Путин това вече е голям проблем. Влошаващата се икономическа ситуация в Русия не позволява с лека ръка 300 000 мъже да бъдат изведени от икономиката, а също и финансовият въпрос - за подготовка и заплата на мобилизираните руснаци. В същото време той добави още два фактора, които затрудняват Путин - непрекъснато влошаващото се международно положение на Русия и нарастващите възможности на украинската армия. На практика Путин е изчерпал възможностите за продължаване на войната без критични загуби за Русия.

    Коментиран от #35, #40

    13:27 15.05.2026

  • 6 да питам

    73 44 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    А това в Украйна , какво е ?

    Коментиран от #21, #141

    13:28 15.05.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    20 84 Отговор
    Ще пушат здраво нечии глави ☝️
    Госпади за какво ми трябваше.......

    13:32 15.05.2026

  • 8 Хаха

    21 115 Отговор
    Ще разберат ушанките кон боб яде ли?

    Коментиран от #18, #114, #146

    13:33 15.05.2026

  • 9 По възможност

    19 120 Отговор
    Трибунала да е в Киев и Путин да е с пранги ..

    Коментиран от #53

    13:33 15.05.2026

  • 10 Трол

    84 14 Отговор
    Какви ще са заплатите на съдиите в този трибунал и кога се открива?

    13:34 15.05.2026

  • 11 Англия

    17 31 Отговор
    Всички Глупости идват от половите органи на българите само за порно мислят

    13:34 15.05.2026

  • 12 Англия

    55 11 Отговор
    И последно сбогом на всички,Англия се изнася от борда завинаги

    13:35 15.05.2026

  • 13 Зеления

    149 12 Отговор
    Не ми стана ясно този новия съд ще разследва ли:
    1.Стотиците убити в лодки в Атлантическия океан от американците набедени без съд и присъда че са трафиканти?
    2. Съда ще разследва ли незаконното отвличане на президента на Венецуела и жена му, както и убийството на няколко десетки техни телохранители?
    3. Съда ще разследва ли убитите от американците 200 момичета в девическо училище в Иран?

    Нещо не се уточняват такива подробности !!!

    Коментиран от #56, #61

    13:35 15.05.2026

  • 14 Майор Деянов, на всеки километър

    19 102 Отговор

    До коментар #4 от "Феникс":

    Само да питам завтра га руснак ти разбомби деревнята, пак ли ще оправдаваш руските нацисти, взели се за венеца на човечеството ?

    Коментиран от #30

    13:35 15.05.2026

  • 15 нали

    113 11 Отговор
    А за убитите в Ливан и Иран виновни няма !!!

    13:35 15.05.2026

  • 16 Мишел

    13 96 Отговор
    Унгария: Гняв срещу управлението на Орбан. Унгария е шокирана от разточителството и лукса, в който е живял Виктор Орбан. Маските на автократи и диктатори падат често, когато след свалянето им бъдат показани кадри от луксозния им живот – така стана с румънския диктатор Николае Чаушеску и с бившия украински президент Виктор Янукович. Снимките на техните златни тоалетни няма да бъдат забравени скоро. Орбан, който обича да се нарича "селско момче", за да изтъкне връзката си с обикновените хора, всъщност не е това, за което се е представял. В офиса му са му са намерени почти сто ценни картини, взети от колекцията на Националната галерия.

    Коментиран от #107, #109

    13:36 15.05.2026

  • 17 УдоМача

    90 11 Отговор
    Ще види ЕС един хубав трибунал на есен и на зима...

    13:37 15.05.2026

  • 18 Миролюб Войнов, аналитик

    13 90 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    "...ще разберат ушанките кон боб яде ли..."

    За ушанките не знам, ама Лавров със сигурност ще натиска боб в килията !

    Коментиран от #29

    13:37 15.05.2026

  • 19 Архимандрисандрит Бибиян

    11 40 Отговор
    Татароменгяни кои къртат кьркютюк у батака с кво мож ги стресна, са трибонал ли? Земи им ичкията и ги опъни да барат у мината осемнайсе часа смени, на акорд да видиме нема ли да им стане неодобно!?

    Коментиран от #25

    13:38 15.05.2026

  • 20 Швейк

    17 97 Отговор
    Започва нов Нюрнбергски процес-този път срещу Кремълските нацисти.

    Коментиран от #71, #112

    13:39 15.05.2026

  • 21 Емил

    112 15 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Със сигурност не е геноцид.
    Няма тотални бомбардировки и изравняване на градове със земята , няма стотици хиляди цивилни жертви!
    Война е да.
    Геноцид беше когато украинската армия бомбардираше Донбас без оглед на военни и цивилни.

    Коментиран от #32, #36, #65

    13:39 15.05.2026

  • 22 Софиянец

    83 9 Отговор
    Шепа жалки клоуни :D

    13:42 15.05.2026

  • 23 Анонимен

    71 10 Отговор
    Европейската комисия начело с главната акушерка много е загрижена за бъдещето на болнавите си 32от тях създадени пола.Никой в ЕС не може да посочи кои са те,като вещо само преседателката ги познава.Не търси виновни и не налага ,разумява се,наказания за пиратско,вандалско убийство посред бял ден на държавни глави на известни нам държави.Така тя парадира с явно двуличие при тълкуванието на тези събития,разтърсили света .

    13:42 15.05.2026

  • 24 Жеко

    84 11 Отговор
    Като ви забият руското знаме над Брюксел и Берлин , ще забравите бързо за тоя съд .

    Коментиран от #43, #54

    13:44 15.05.2026

  • 25 за себе си ли говориш

    12 13 Отговор

    До коментар #19 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Дедо от Анадола , баба куманин ....

    13:45 15.05.2026

  • 26 Хихи

    58 11 Отговор
    Могат само до оближат макарите на Путин, аххахах

    13:45 15.05.2026

  • 27 хаха

    11 75 Отговор
    Швейцария заяви пред Съвета на Европа, че е готова да се присъедини към споразумението за създаване на Специален трибунал за престъплението агресия на Русия срещу Украйна.


    Даже на швейцарците им писна от охвърляните ватенки.ХАХАХА

    Коментиран от #41

    13:46 15.05.2026

  • 28 А ТО ОКРАИНА НЕ

    67 12 Отговор
    Бомби Русия там агресия няма всеки ден се кефите колко руси били убити а то излиза че Русия само убива. Русия желае да си вземе територия принадлежащи и, и хората там го желаят. А Европата е затънала до шия и още я очаква сиромашия. Никой не я зАчита. Покрай зельо корупцията остават сами. Всички от обкръжението му са Крали яко само той не винен.

    13:46 15.05.2026

  • 29 ха ха ха ...

    38 9 Отговор

    До коментар #18 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Гледай ти първо да не посетиш килията и боба ..

    13:46 15.05.2026

  • 30 И защо да я ....

    48 10 Отговор

    До коментар #14 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ...разбомби, освен ако не пржизвеждаш дронове за Зеленото фа.шис.тко гУано ?
    Значи дървим се от 2013г., ръчкаме Меца с палки , електрошокове , убиваме малки мечета и Мека като ти тегли един токмак ....Оле майко агресия.
    Аз ако бях на Путин заводите в Казанлък и Сопот отдавна да ги занЕмало.

    13:47 15.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 да питам

    8 19 Отговор

    До коментар #21 от "Емил":

    Едно си баба знае , едно си бае , а ?!

    13:48 15.05.2026

  • 33 Голям смях

    46 8 Отговор
    украйна и евро-гой-ския коп-то-р могат да правят като вятър@

    13:49 15.05.2026

  • 34 Голям и мазен

    35 9 Отговор
    за украйна, ес, сащ и израел. Смър за тях

    13:50 15.05.2026

  • 35 Хахахахаха

    50 9 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Хахахахаха защо краде никове и пишеш съченения, самите руснаци призовават за мобилизация, а Путин не иска, за 4 месеца 140 000 доброволци, разликата е че руснаците искат да се бият, а укрите ги е страх да излезнат оттях, за укрите на месец няма и 500 доброволци, всичко е отвлечено и пратено на сила на фронта

    13:50 15.05.2026

  • 36 Глюпости ,

    14 21 Отговор

    До коментар #21 от "Емил":

    Как си противоречите .. каква война , бе ? Нали беше СВО..

    13:51 15.05.2026

  • 37 Ддд

    55 7 Отговор
    А трибунал за зверствата на Израел кога?!!!!!!

    13:51 15.05.2026

  • 38 Голям и натопорчен

    26 7 Отговор
    чака украинските патриоти да го гнавят.

    13:51 15.05.2026

  • 39 Абе не чуваме

    34 8 Отговор
    за тръмп и натеняху, които биха жертвите в Украйна, нищо, че болшинството са на зеленият наркоман.

    13:51 15.05.2026

  • 40 АБВ

    41 7 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Докога ще пускаш тази глупост, копирана от УНИАН, Дойче веле, английското разузнаване, ISW,......, а ?
    Измисли ти сам нещо, ако можеш, де !

    13:52 15.05.2026

  • 41 ХА ХА ХА.

    42 6 Отговор

    До коментар #27 от "хаха":

    А ти кажи напиши освен от Европата некои други по света да дават пари оръжия безвъзмездно на зеленият наркоман ИМА ЛИ?!??!()!!??$$$. НЕМА А ТОВА СА КЪРВАВИ ПАРИ И ЗА ЕВРОПА И ЗА УБИЙСТВО. ТОВА Е ГОЛЯМА КОРУПЦИЯ ЗАЩОТО ПРИ ВОЙНА И КОНФЛИКТИ НАЙ СПОКОЙНО ТИХО НЕ УСЕТНО СЕ КРАДЕ. И това върху смъртта и мъката на хората.

    13:54 15.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Без име

    8 33 Отговор

    До коментар #24 от "Жеко":

    Те уж да го забият над Киев 2022 г., "след три дня апирация", ама нещо вече пета година се мотат...знаме ли не могат да намерят?

    13:56 15.05.2026

  • 44 Лидия

    50 7 Отговор
    Значе когато руснаците атакуват и има цивилни жертви, това е престъпление, а когато украинците го правят - това е акт на самозащита, така ли? Много обичам двойните стандарти на урсулите.

    Коментиран от #49

    13:59 15.05.2026

  • 45 Тиквата +Шиши =💩

    41 6 Отговор
    Направете също и специален трибунал за Израелската агресия срещу Палестина, за да няма двойни стандарти 💩💩💩

    14:01 15.05.2026

  • 46 А това, че

    45 6 Отговор
    укра се превърна във фашистка ще има ли съд, нов Нюрнбергски процес? Обезщетения за убитите от фашистката хунта, дошла на власт в укра с помоща на военен преврат "Майдан" и с помоща на САЩ и ЕС? И за това, че убиха ДО 2022 г над 14 000 цивилни руснаци, подтвърдено и от ООН? ДО ВОЙНАТА НА РУСИЯ С ФАШИСТКАТА ХУНТА!
    Значи този ЕС сам си определя, кой и за какво да се съди? А тяхното участие в преговорите, Минск 1 и 2? И признанието на Меркел и Оланд, че "са знаели че няма да ги изпълнят, но са решили, че това ще им помогне да подготвят укра за война с Русия..."? Кой също е за съд още?

    14:01 15.05.2026

  • 47 стоян

    6 41 Отговор
    Другаре путинофили интересното за путиновата мюслюманска федерация тепърва предстои - ще дойде време рузнаците от москвабад ще закарат чекистите закопчани в Гага иначе федерацията фалит и разпад

    Коментиран от #69

    14:04 15.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 стоян

    7 43 Отговор

    До коментар #44 от "Лидия":

    До 44 ком - другарке да нямаш амнезия и не помниш че 2022 путиновите орки нападнаха Украйна - Украйна не е нападала федерацията че да съдят украинците ма

    14:07 15.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Злоби ,

    15 5 Отговор

    До коментар #48 от "Сатик":

    Удари неколко пъти главата у дувара и ше ти мине ..

    14:10 15.05.2026

  • 52 Мутата

    18 5 Отговор
    Да си я наврът между подопашните бузи

    14:11 15.05.2026

  • 53 Бай онзи

    35 7 Отговор

    До коментар #9 от "По възможност":

    А не става ли да е в Москва и зеления да е в пранги.Украйна през 1991г. Е 48 млн,а сега е около 22 милиона.Зеления унищожи страната си.

    14:12 15.05.2026

  • 54 По точно

    9 40 Отговор

    До коментар #24 от "Жеко":

    Най-напред ще забием украинското знаме на Кремъл.

    14:12 15.05.2026

  • 55 Злобиле ,

    9 4 Отговор

    До коментар #48 от "Сатик":

    Забравих , ако дрънчи на кухо , у нея нема нищо ..

    14:12 15.05.2026

  • 56 стоян

    5 33 Отговор

    До коментар #13 от "Зеления":

    До 13 ком - другарю тези твои въпроси са интересни ама явно не си чул че победителя прави съда и победителя съди - та московските другари ако смятат че са победили да правят съд и съдят виновните ако не ще изпълняват нарежданията на съда в Гага

    14:13 15.05.2026

  • 57 Тома

    33 6 Отговор
    Защо бати зеле в момента е по нисък от тревата след разследването на Ермак

    Коментиран от #67

    14:14 15.05.2026

  • 58 Някой

    37 5 Отговор
    За другите няма ли да има? Да не мислят че престъпления са само от едната страна? И има конкретно виновни. За разни от Израел и САЩ ще има ли? Сатаняху по какво се отличава от Хитлер? Или терористът Тръмп дето иска да граби от всички каквото може.

    14:14 15.05.2026

  • 59 Еми искайте

    26 5 Отговор
    а дали не искате и от големите кюнци, а? На тях е написано "После нас само тишина..."!

    14:16 15.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Шопо

    28 7 Отговор

    До коментар #13 от "Зеления":

    Никой не съди победителите !

    14:22 15.05.2026

  • 62 Хахахаха

    6 39 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Аха. Значи щом там бомбят, тупин също може, така ли? Това ли е оправданието? Ами всъщност тупин започна, преди ционистите все пак.

    Коментиран от #142

    14:26 15.05.2026

  • 63 Лиз ач евроатлантик

    40 7 Отговор
    Чрез украина,еврочиновниците успешно си пълнят гушите

    14:27 15.05.2026

  • 64 дядото

    34 5 Отговор
    е внуците не могат да се примирят с разгрома на дядовците.сега се стягат и за нов нюрберг,без да осъзнават,че русия е далеч от разгром като хитлеристка германия

    14:27 15.05.2026

  • 65 Хахахаха

    10 32 Отговор

    До коментар #21 от "Емил":

    Ай стига бе. Няма изравняване на градовете??? Ти гледал ли си видеа от Бахмут, Маринка, Соледар и другите окупирани градове в Донбас? Гледал ли си ги? Знаеш ли, че тези градове са необитаеми? От къде ви намират такива?

    Коментиран от #82, #85

    14:28 15.05.2026

  • 66 Чети Наопаки

    21 3 Отговор
    СЕ аз руК

    14:29 15.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Хахаха!🎺🥳😀

    46 4 Отговор
    Всеки месец в ЕС фалират около 400000 фирми. Реалната безработица е 20%, замаскирана с програми за метене на улиците. От юг и Украйна напират милиони кърлежи. Те тръгнали международен съд да правят.
    А съд за пропилените в Украйна милиарди? За корупцията вътре в ЕС? За калинките пъплещи в ЕК?

    14:32 15.05.2026

  • 69 Бай онзи

    32 4 Отговор

    До коментар #47 от "стоян":

    А господа евроатлантици в Европа вече има 65 милиона емигранти.Не забравяйте какво ви чака!!!

    14:38 15.05.2026

  • 70 ЕС е в отчаяние

    37 6 Отговор
    Е! Няма как да се качите на гърба на Русия!
    Предсмъртен съсек на умиращата змия!

    14:39 15.05.2026

  • 71 не може да бъде

    35 3 Отговор

    До коментар #20 от "Швейк":

    Какво започва ще видим по-скоро отколкото се очаква -според мен!?!Интервюто на Юлия Мендел пред Тъкър Карлсон е предвестник на това...всички неща които тя казва не са тайна или по-скоро са обществена тайна -и затова че Зеленски не е такъв какъвто се представя че не е никакъв демократ и Украйна няма нищо общо с демокрацията и затова че е наркоман и лъже в гьобелсов стил и затова че има/наел/ 1000 " информатори" в този стил в целия свят ...и голяма част от тия информатори очевидно са в Европа ...дали по собствено убеждение или по други причини!?Действията на МНС и други подобни организации в контекста на казаното от Юлия Мендел са вече напълно ясни...но най-важния въпрос е защо това се случва сега след като се знае отдавна!?Моят отговор е че Зеленски за САЩ е вече токсичен за американските интереси и това не е заради Тръмп и съратниците му а заради много влиятелни хора в САЩ които считат че Зеленски вече е част от причините да губят пари и влияние а ЕС се превръща в досадна пречка защото продължава да упорства в тази кауза !?

    14:40 15.05.2026

  • 72 асенчо

    33 5 Отговор
    За донбаския геноцид и изгарянето на протестиращи в Одеса от 2014г

    14:41 15.05.2026

  • 73 Животът си тече

    23 3 Отговор
    Отдавна четем за конфликта и вече знаем как ще реагират руснаците. Ще изчакат да се ратифицират комисиите, начините за действие на комисията, ще изчакат да си намерят лидер и администрация и ще видят в коя официална сграда ще се настанят. И може да не е в първия и работен ден, но от небето ще се изсипят на едно и също място огнени следи и ще се чуе страшен шум. И понеже четем редовно, знаем какъв ще е резултатът. Но се сещаме и за по-нататък.....

    14:43 15.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Дари

    37 6 Отговор
    Да започнат от алеята на ангелите в Донбас,от изгарянето на живи хора в профсъюзния дом в Одеса 2014 година,десетките хиляди убити,осакатени и унизени рускоговорящи украинци след 2014 година...

    Коментиран от #79

    14:46 15.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Аз нали ви казах

    30 4 Отговор
    ПАЛЕСТИНЦИ МОЖЕ, УКРАИНЦИ НЕ МОЖЕ

    14:57 15.05.2026

  • 78 Иван 1

    18 3 Отговор
    Голеем праз за Европа.

    14:59 15.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 да да

    30 5 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Пореден съд..А какво стана с предишния, които не признаха САЩ, Китай, Русия..Трябва да се направи един съд за ЕС.. за участие в убийства в Либия и в Ирак..без санкция на ООН...Сега пък спициален съд за Русия..а с кого ще преговаряте..питам аз третополови политици..Ясно че нацисти правят всичко възможно да не спира войната..

    15:06 15.05.2026

  • 82 Нещо май

    26 5 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    сте прекалил с пропагандата !!!

    Защо не видите текущи снимки и видео от Мариопул,

    и после да мятате ЛЪЖИ наляво-надясно!

    Коментиран от #104

    15:06 15.05.2026

  • 83 отегчен

    29 5 Отговор
    Каквото и да измислят от Европа на Русия изобщо не и пука.Никой не зачита европейските глупости,Европа пищи, а кервана си върви!!!!

    15:11 15.05.2026

  • 84 Победа

    25 6 Отговор
    Слава на братска Русия! Победа над сатанистите

    Коментиран от #91

    15:17 15.05.2026

  • 85 хахахахха

    26 6 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    Първо са ОСВОБОДЕНИ градове в Донбас,и второ Русия ги възстановява след като изгони нацистите,стига сте драскали лъжи за няколко цента,имайте малко достойнство

    Коментиран от #103

    15:18 15.05.2026

  • 86 Тома

    22 4 Отговор
    Айде пак намериха откъде да сучат милиони от народите на ЕС.

    15:19 15.05.2026

  • 87 Нема смисъл

    6 5 Отговор
    Руснацте сами ще ди ги утрепат.

    15:22 15.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    7 21 Отговор
    България вече е известена, че блатни подлоги сфбг паспорти ще бъдат арестувани на територията на съюза за подкрепяне на руската кочина и разпространение на блатна пропаганда, бая долни подлоги от България ще дадат фира, нещо като очистително.....😂😂😂

    15:24 15.05.2026

  • 90 Дон Корлеоне

    8 12 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    15:25 15.05.2026

  • 91 Мдаа

    8 18 Отговор

    До коментар #84 от "Победа":

    Славата на пРосия е в бункера 😄😄😄

    Коментиран от #102

    15:26 15.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Копейки,

    8 13 Отговор
    Първото посещение на Радев е в Германия.

    15:32 15.05.2026

  • 95 Йосиф Весериьнович

    8 6 Отговор
    Сармат към Орешник: Въведоха ли ти координатите? Орешник: Да някаква сграда. Сармат: Ако искаш да намина след теб!?!?!?

    Коментиран от #96

    15:35 15.05.2026

  • 96 Идиоть!

    4 6 Отговор

    До коментар #95 от "Йосиф Весериьнович":

    Това не е май ка ти да ѝ се изреждат по 5 цигани.

    15:37 15.05.2026

  • 97 Голям

    8 19 Отговор
    Трабва да има трибунал срещу фашистка Русия и войната която води в Украйна вече пета година.

    15:40 15.05.2026

  • 98 евроизчисления

    7 8 Отговор
    Изтеглете още пари и ти дайте на зеленски.Русия и тия ще ви ги върне както предишните като я победите.

    15:42 15.05.2026

  • 99 Голям

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Нека първо трибунал за фашистката хунта в Русия и после ще са и другите нещастници русофили.

    15:42 15.05.2026

  • 100 Гай Турий

    17 6 Отговор
    Крайно време е европейската прокуратура да се заеме с тия откачалки, които подаряват стотици милиарди евро пари на цялия европейски народ, като подарък на фашистка клика, престъпна и корумпирана??!! А ние да тънем в нищета и безпорядък. Тия не спират да вършат глупост след глупост всеки ден, нямат умора да мърсуват. Заканват се на Русия да воюват с нея, ще отделят огромни бюджети да се въоръжават, да изнасят френско ЯО на предни позиции във Финландия на няколко стотин километра от стратегически бази на РФ, искат да унищожат Русия. Ама защо Русия ще чака тия продажници и крадливи свраки да се въоръжават, а след като се заканват и то по план да нападат Русия след 3 години, да ги изпраскат днес на момента и ги успокоят вовеки веков?!

    Коментиран от #106

    15:44 15.05.2026

  • 101 А МОЧАТА?

    5 9 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    15:45 15.05.2026

  • 102 2000 дрона

    6 4 Отговор

    До коментар #91 от "Мдаа":

    Как е освежиха ли ви извън бункера на поляната на със Зеля с пеещи птички хранещ се от обичта на всички украинци?Избори ,те са за диктатурите...Нали така.

    15:46 15.05.2026

  • 103 руската пропаганда не прави от човека

    6 13 Отговор

    До коментар #85 от "хахахахха":

    глупак.Тя го намира.

    Коментиран от #111

    15:47 15.05.2026

  • 104 Брачет,

    2 9 Отговор

    До коментар #82 от "Нещо май":

    Той не те пита за Мариопул , бе ..

    15:49 15.05.2026

  • 105 Смеех

    6 11 Отговор
    Ботоксовият плъх изрови още 5 метра бункера.😅😅😅

    15:49 15.05.2026

  • 106 Асан

    3 2 Отговор

    До коментар #100 от "Гай Турий":

    Искаш тебе Турий на стата?

    Коментиран от #130

    15:55 15.05.2026

  • 107 МентеМишел

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    МишелМентето

    15:56 15.05.2026

  • 108 Обикновен човек

    5 13 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #113

    15:58 15.05.2026

  • 109 Гресирана ватенка

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Орбан ще го ке цат😁

    16:00 15.05.2026

  • 110 Разбираемо

    4 14 Отговор
    е! Московията е агресор, а кремълският пациент и неговата клика са военнопрестъпници. Няма как да избегнат отговорността си за извършените престъпления и причинените щети в Украйна!

    16:05 15.05.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Нищо общо с Нюрбергски процес

    19 4 Отговор

    До коментар #20 от "Швейк":

    Нюрбергския процес е организиран от победителите във ВСВ срещу Хитлер и неговите есесовци за престъпления срещу човечеството като човеконенавистническата идеология и нациския геноцид срещу евреите!
    Русия влезе в Донбас и исторически руските територии за да защити рускоезичното население тамот геноцида, който провеждаха срещу него Киевския режим и Азовските ппоследователи на нацизма. Путин е юрист и спазва точно международното право за водене на военни действия- забрани да се атакуват цивилни цели и да се убиват цивилни, нещо което киевския просрочен Президент не спази, когато нареди на войниците да нахлуят в Курска област, където убиваха безпричинно цивилно население. А РФ не може ли да създаде съд за тези престъпления, както и за убийствата на Киевския режим от 2014-2015г. в Донбас и Одеса, където нацистите изгориха живи хора в Дома на Профсъюзите и това престъпление е признато от Международния съд?!
    Кой ще признае този съд на ЕС, създаден ad hoc само за Русия, но не и за Украинския режим? Русия няма да го признае, следователно Решенията ще са без правна сила за нея. Целта на този съд са исковете за обезщетения, с което да се оправдаят незаконните действия по задържане на 300 милиарда долара на РФ. ЕК се чуди как да оправдае нарушаването на правните норми и как да присвои парите на Русия. Няма как да стане! Русия ще ги съди пред международни съдилища.

    16:16 15.05.2026

  • 113 хахахахха

    7 2 Отговор

    До коментар #108 от "Обикновен човек":

    благодариш ли че си трет0полов м@нгал

    16:24 15.05.2026

  • 114 Православен

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Не знам за руснаците дали ще разберът "кон боб яде ли", но както се установява, България вече няма освен паричен суверинитет /със загубата на националната си парична единица - българдският лев!/,а и хранителен сувениритет!Днес след 36 "демократично" управление България внася повече от 80% от млекото, месото, плодовете и зеленчуците, който внос се подмога с все нови и нови дългове, захранващи бюджетният сектор!В същото време, износът стремеглаво намалява, а в чужбина никой не търси бюджетници, от които имаме в изобилие!Така че, не е далече времето, такива кота тебе, да си потърсят "Сивушка и Белчо", на село!

    16:35 15.05.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 ама

    10 2 Отговор
    Тия тотално са луднали...🫣

    16:46 15.05.2026

  • 117 Въпрос от Алеята на ангелите

    12 3 Отговор
    А за тия твари фашистки отрочета от Брюксел съд кога

    16:47 15.05.2026

  • 118 А ще има ли

    11 2 Отговор
    Трибунал за агресията на богоизбраните? Риторичен въпрос

    16:47 15.05.2026

  • 119 България

    6 2 Отговор
    Как е гласувала ? Имало е четири страни против.

    16:54 15.05.2026

  • 120 Целта им е да оправдаят че ще откраднат

    12 2 Отговор
    Руските авоари базирани в западна Европа. Предполагам че те вече са им видяли сметката и сега си търсят оправдание.

    17:01 15.05.2026

  • 121 Честен евроатлантик

    4 3 Отговор
    А ние както винаги сме пас,но пък се мазним на тромпета

    17:04 15.05.2026

  • 122 Всеки божи ден Зеленски се хвали , че

    13 2 Отговор
    Украйна е нанесла удари дълбоко в територията на Русия. Кой е агресора ?

    17:05 15.05.2026

  • 123 Гневен

    4 14 Отговор
    Истината за Майдана беше че украинците не искаха повече путлер да ги командва чрез Марионтения президент затова почна всичко поискаха ЕС и НАТО проевропейска насока и зелените човечета се появиха в Крим и източна Украйна ето така започна всичко предлог че защитава рускоезичното население

    Коментиран от #125, #131

    17:09 15.05.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Много си далеч

    9 2 Отговор

    До коментар #123 от "Гневен":

    От истината!Русия си разчистват стената от Запада,че нещо искаха под прозорците на Москва да си слагат базите на НАТЮТЮ,е ти на факт!ИМАТ СИ ПРЕДОСТАТЪЧНО ТЕРИТОРИЯ,НЕ ИМ Е ЗА УКРИНСКАТА ЗЕМЯ НО НАГЛЕЯТ УКРОФАШИСТИТЕ И ЗА ТОВА СИ ОПРАХА ПИШКИРА!

    17:13 15.05.2026

  • 126 Нюрнберг

    9 3 Отговор
    Специален трибунал за укронацистките престъпници,които убиваха деца и цивилни жители в Донбас,изгориха хората в Одеса,убиваха журналисти и дисиденти.

    Коментиран от #134

    17:18 15.05.2026

  • 127 Водеща роля има Народната партия

    6 3 Отговор
    Където членуват ГЕРБ и ДБ но и либералите на ПП и ДПС са много върли русофоби. Изобщо фашиските парти но и социалистическите , които също са фашиски под прикритие.

    17:18 15.05.2026

  • 128 Нов

    4 3 Отговор
    Еми хаиде де този смъркача на Бело е пред вас почваите от него после макарона и така нататък

    17:20 15.05.2026

  • 129 Диана

    5 3 Отговор
    Намериха начин да приберат запорираните руски милиарди. Комисията ще определя компенсации и ще си ги вземат "законно".

    Коментиран от #133

    17:21 15.05.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Храни куче да те лае

    6 2 Отговор

    До коментар #123 от "Гневен":

    Правоверни промити тротинетки заработват тука с опорки от четвъртия райх в изчакване на момента да бъдат пратени на източния фронт срещу тия благодарение на които ги има на тоя свят

    17:23 15.05.2026

  • 132 Хахаха

    7 3 Отговор
    Американците убиха над 170 момиченца за един ден в Иран ,а тея брюкселси зелки ми говорят за руска агресия ....баамършатадолна

    17:25 15.05.2026

  • 133 Русия РаноИли Късно си прибира вересиите

    7 4 Отговор

    До коментар #129 от "Диана":

    Путин като забие руското знаме над райхстага в Брюксел, ще му върнат всичко с лихвите по 2. Щото ще бъде в евро. Както на нас ни го набутаха с еврото- цените по две

    17:29 15.05.2026

  • 134 Може би самоМошетата

    5 1 Отговор

    До коментар #126 от "Нюрнберг":

    И имат списък за ликвидиране на несъгласни с убийствата и тероризма им качен на сайт с цинично то име миротворец, кажи по големи уроди от тая популация може ли да има в света

    17:33 15.05.2026

  • 135 факуса

    2 1 Отговор
    ха ха лаещите длъжници пак се напъват

    17:39 15.05.2026

  • 136 На м.дератора

    6 1 Отговор
    В У. Стата!И американците не са цвете за мирисане ,еврейските му подметки,ЗА ЕДНИ ДА СЕ ГОВОРИ И ХУЛИ НО ЗА ДРУГИ ДА НЕ,АЙ ША ВА ГАДНАТА МИСИРСКА ЗГАН ПЕ... ЛАСКА,ЩО ТРИТЕ БЕ М...РШИИИ?СОРОСКАТА ЗГАН ОТ РЕДАКЦИИТЕ НА ФАЛШИВИТЕ НИ МЕДИИ СКОРО ЩЕ БЪДЕ ИЗБИТА ОТ ХОРСКАТА ЛЮБОВ МНОГО СКОРО,ШЕ ЗАХАПЕТЕ ДРЪВЦЕТО НАГЛИ ПУДЕЛИ НА СОРОС!

    17:59 15.05.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Марина

    4 3 Отговор
    А срещу нетаняху кога?
    До кога ще продължават с двойните стандарти?
    Украинците се разпяват на Евровизия.
    Пеещи палестинци не сме видели.
    Само плачещи майки и убити деца

    18:13 15.05.2026

  • 139 Марина

    5 3 Отговор
    А срещу нетаняху кога?
    До кога ще продължават с двойните стандарти?
    Украинците се разпяват на Евровизия.
    Пеещи палестинци не сме видели.
    Само плачещи майки и убити деца

    18:15 15.05.2026

  • 140 Оптимист

    4 4 Отговор
    Путлер в Хага и на електрическия стол. Изчадие адово.

    Коментиран от #147

    18:28 15.05.2026

  • 141 Цеко

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    И аз да питам, а това в Одеса 2014г. какво беше?

    19:56 15.05.2026

  • 142 Цеко

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Хахахаха":

    Путин ли започна? Много едностранчиво гледате на фактите!

    20:00 15.05.2026

  • 143 Хаха

    3 2 Отговор
    Тези пък смешници трибунал щели да правят. И те като Зеля, който разрешава на слънцето да изгрее се взеха на сериозно. Молете се Русия да не влезе отново в Германия, че трибуналът ще е за вас нацистки чеда уродливи.

    20:35 15.05.2026

  • 144 Русин

    3 1 Отговор
    Тия верно нямат връзка с реалността

    21:22 15.05.2026

  • 145 ИСТИНСКИТЕ УБИЙЦИ ИСКАТ ДА СЕ ИЗМЪКНАТ

    3 2 Отговор
    ХА,ХА , А УРСУЛАЙНАТА И КОМПАНИЯ ?? ЗА :
    - УБИТЕТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ , ДАВАРИ ЗА СТОТИЦИ МИЛЯРДИ!
    -ЗА ПОДПАЛВАНЕТО НА ВОЙНАТА В УК/ МЕРКЕЛ И ОЛАНД/ И МИЛИОНИТЕ УБИТИ ПО ТЯХНА ВИНА.
    -ЗА ОГРАБЕНИТЕ НЕОТЧЕТЕНИ НАД 400 МИЛЯРДА ЕВРО ОТ БЮДЖЕТА НА ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЗА ВОЙНАТА И ДАЛАВЕРИТЕ ИМ .
    ЗА ТЕЗИ УБИЙЦИ Е ТРИБУНАЛА . КОГА??
    ТАКЪВ ТРБУНАЛ ЩЕ ИМА ТОЧНО ЗА ТЕЗИ ПОДПАЛВАЧИ УБИЙЦИ , ЗАЩОТО ИМА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ СВИДЕТЕЛИ МЕРКЕЛ И ОЛАНД ЗА ПОДПАЛВАЧИТЕ НА ВОЙНАТА , ДА ВКЛЮЧИМ И РОШАВОТО БОРЕ ОТ ЛАЙНОБРИТИЯТА!
    ТОВА Е ЕЛИТА ПОДПАЛВАЧИ УБИЙЦИ , КОИТО ЩЕ БЪДАТ НА ТРИБУНАЛА!

    21:25 15.05.2026

  • 146 Тротинеткин

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Ще разберете тъпите тротинетки от къде изгрява слънцето, не само откъде се смуче питона дето Урсула ви го подава

    22:49 15.05.2026

  • 147 Зеленски и бандата фашаги

    2 1 Отговор

    До коментар #140 от "Оптимист":

    От Брюксел на въжето като Мусолини, или кремация като фюрера

    22:52 15.05.2026

  • 148 Гробаря

    2 1 Отговор
    Нюрнберг 2: скоро урсулите ще подскачат на въжето.Няма да им се размине както не се размина и на дядовците им нацисти.. Ще бъде забавно. 🍻

    23:03 15.05.2026

  • 149 И ние сме от учредителите

    0 1 Отговор
    Така се отблагодаряваме на руснаците.

    01:01 16.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания