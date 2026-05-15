ЕС се присъединява към споразумението за специален трибунал за руската агресия срещу Украйна

Европейска комисия съобщи, че от името на Европейски съюз се присъединява към споразумението за създаване на Специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна, предава БТА.

Документът урежда институционалните, финансовите и административните условия за функционирането на бъдещия съд. След днешното решение държавите и организациите, които участват в инициативата, ще могат да ратифицират необходимите документи за официалното учредяване на трибунала.

Новата съдебна институция ще има правомощия да разследва и да повдига обвинения срещу висши руски политически и военни представители за нападението срещу Украйна.

Европейската комисия също така ратифицира от името на ЕС споразумението за създаване на международна комисия за разглеждане на искове за обезщетение. Тази структура ще оценява претенции за щети и загуби, причинени от Русия на Украйна и нейните граждани, както и ще определя размера на компенсациите по всеки отделен случай.

Комисията ще започне работа след като бъдат събрани най-малко 25 ратификации, придружени от достатъчно финансово участие.

Европейската комисия осигурява 10 милиона евро за специалния трибунал и до 1 милион евро за комисията по исковете. Двете структури ще бъдат основните международни механизми за търсене на отговорност за извършените престъпления и за обезщетяване на пострадалите.

Учредителните документи за трибунала получиха политическо одобрение от коалиция от държави и международни организации на 9 май миналата година.

По-рано този месец държавите членки на ЕС упълномощиха Европейската комисия да участва в приемането на споразумението и впоследствие да се присъедини към трибунала като член-основател.

През декември 2025 г. ЕС и още 35 държави подписаха конвенцията за създаване на комисията по исковете. Тя ще разглежда случаи, свързани с тежки телесни повреди, незаконно лишаване от свобода, сексуално насилие, загуба на жилище и депортиране на деца.

Тази седмица Съвет на Европейския съюз, със съгласието на Европейски парламент, прие решение, с което официално упълномощи ЕС да стане член-основател на международната комисия по исковете.