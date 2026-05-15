Руските войски изтласкаха украинските сили от две села

Руските войски изтласкаха украинските сили от още две села в Харковска и Запорожка област, съобщи днес агенцията РИА Новости, позовавайки се на руското министерство на отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Става дума за селата Чайкивка в северната Харковска област и Чаривне в югоизточната Запорожка област, посочи РИА.

Ройтерс отбелязва, че съобщенията от фронта не могат да бъдат потвърдени по независим път.

Двете страни също така си размениха телата на близо 600 загинали войници, като Москва получи 41 тела, а Украйна - 526.

По-рано днес беше съобщено, че страните също днес са си разменили по 205 военнопленници.