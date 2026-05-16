Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп за Тайван: Не искам да обявяват независимост, не ми се воюва на 9 500 мили от САЩ

Тръмп за Тайван: Не искам да обявяват независимост, не ми се воюва на 9 500 мили от САЩ

16 Май, 2026 03:50, обновена 16 Май, 2026 04:18 1 015 7

  • сащ-
  • тайван-
  • китай-
  • тръмп

Още не съм одобрил оръжейната сделка за 14 милиарда долара с Тайпе, заяви американският президент

Тръмп за Тайван: Не искам да обявяват независимост, не ми се воюва на 9 500 мили от САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска да нареди на американските военни да воюват с Китай, ако Тайван реши да обяви независимост от Китай.

По време на интервю за Fox News той беше попитан дали нещо се е променило в политиката на Вашингтон спрямо Тайпе след разговорите му с китайския президент Си Дзинпин в Пекин.

„Що се отнася до политиката на САЩ, не, нищо не се е променило“, отговори държавният глава на САЩ.

„Ще го кажа така: не искам никой да поеме по пътя на независимостта, защото, както знаете, предположението беше, че ще трябва да изминем 9 500 мили, за да водим война. Не искам това. Бих искал те да се успокоят. Искам и Китай да се успокои“, обясни Тръмп.

Слез срещата си със Си Дзинпин Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официална независимост. Пред Fox News Тръмп заяви, че САЩ не желаят войни и изрази мнение, че ако статуквото се запази, Китай ще се съгласи с това. Той обаче подчерта, че Вашингтон не иска Тайван да предприема стъпки към независимост с мисълта, че Съединените щати ще ги подкрепят в това действие.

Тръмп уточни, че „не е поел никакъв ангажимент“ относно самоуправляващия се остров. Беше демонстрирана готовност от страна на САЩ за преки преговори относно бъдещите оръжейни доставки за острова.

Той заяви, че след разговори с китайския президент все още не е одобрил оръжейната сделка с Тайван на стойност 14 милиарда долара.

„Все още не съм я одобрил. Ще видим какво ще се случи. Може би ще го направя, може би не“, каза.

Държавният секретар Марко Рубио потвърди в последващо интервю, че дългогодишната политика на САЩ спрямо Тайван остава непроменена (Вашингтон поддържа дипломатически отношения с Пекин под принципа за „Един Китай“, но по закон е задължен да осигурява на Тайван средства за самозащита).

Тези коментари се тълкуват от анализаторите като опит за балансиране на отношенията с Пекин, след като въпросът за Тайван беше поставен от Си Дзинпин като водещ приоритет по време на двустранните разговори.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д-р Ментал

    6 0 Отговор
    Тръмп клекна пред Си и Путин. Абе с две думи САЩ нямат топки

    Коментиран от #6

    04:22 16.05.2026

  • 2 Д-р Ментал

    4 0 Отговор
    Си респектира Тръмп и оранжевият подви опашка

    04:28 16.05.2026

  • 3 Миротворец

    5 0 Отговор
    "Тръмп заяви, че САЩ не желаят войни". Не че не желаят,но след иранската офанзива не им останаха много боеприпаси за конфронтация с Китай, на който складовете му са пълни и армията му е доста голяма. Освен това оръжията на Китай са доста по-модерни от тези на Иран. Да оставим настрана факта, че за да произведат нова партида боеприпаси, американците се нуждаят от редкоземни елементи, които си ги купуват от Китай.

    04:30 16.05.2026

  • 4 хехе

    5 0 Отговор
    Не му се воювало на "миротвореца" на 9500 мили от обора, ами Иран да не е по-близо или се лъжа.

    Коментиран от #5

    04:50 16.05.2026

  • 5 Хи их хи

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Разстоянието Вашингтон-Тайпе през Тихия океан е 7,780 мили, но от Лос Анджелис до Таймс е 6,800 мили. Техеран-Вашингтон е 6,320 мили, но през Атлантика. Бай Дони си ги приказва на хавая.

    05:23 16.05.2026

  • 6 Бааааа

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Д-р Ментал":

    Къде слагаш опърпаният Путин при големите?

    05:36 16.05.2026

  • 7 Ееех бай Дончо

    2 0 Отговор
    Какво стана. Пак греда! Буля Дончовица къде е. Или вече не я кефиш. Безполезен дъртак!

    05:52 16.05.2026