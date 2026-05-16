Тръмп за Тайван: Не искам да обявяват независимост, не ми се воюва на 9 500 мили от САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска да нареди на американските военни да воюват с Китай, ако Тайван реши да обяви независимост от Китай.

По време на интервю за Fox News той беше попитан дали нещо се е променило в политиката на Вашингтон спрямо Тайпе след разговорите му с китайския президент Си Дзинпин в Пекин.

„Що се отнася до политиката на САЩ, не, нищо не се е променило“, отговори държавният глава на САЩ.

„Ще го кажа така: не искам никой да поеме по пътя на независимостта, защото, както знаете, предположението беше, че ще трябва да изминем 9 500 мили, за да водим война. Не искам това. Бих искал те да се успокоят. Искам и Китай да се успокои“, обясни Тръмп.

Слез срещата си със Си Дзинпин Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официална независимост. Пред Fox News Тръмп заяви, че САЩ не желаят войни и изрази мнение, че ако статуквото се запази, Китай ще се съгласи с това. Той обаче подчерта, че Вашингтон не иска Тайван да предприема стъпки към независимост с мисълта, че Съединените щати ще ги подкрепят в това действие.

Тръмп уточни, че „не е поел никакъв ангажимент“ относно самоуправляващия се остров. Беше демонстрирана готовност от страна на САЩ за преки преговори относно бъдещите оръжейни доставки за острова.

Той заяви, че след разговори с китайския президент все още не е одобрил оръжейната сделка с Тайван на стойност 14 милиарда долара.

„Все още не съм я одобрил. Ще видим какво ще се случи. Може би ще го направя, може би не“, каза.

Държавният секретар Марко Рубио потвърди в последващо интервю, че дългогодишната политика на САЩ спрямо Тайван остава непроменена (Вашингтон поддържа дипломатически отношения с Пекин под принципа за „Един Китай“, но по закон е задължен да осигурява на Тайван средства за самозащита).

Тези коментари се тълкуват от анализаторите като опит за балансиране на отношенията с Пекин, след като въпросът за Тайван беше поставен от Си Дзинпин като водещ приоритет по време на двустранните разговори.