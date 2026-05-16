The New York Times: САЩ и Израел се готвят за възобновяване на военните действия срещу Иран

16 Май, 2026 04:19, обновена 16 Май, 2026 04:24 1 005 10

  • сащ-
  • иран-
  • война-
  • израел

Според източници на изданието, Ислямската република може да бъде обект на нови атаки още следващата седмица

The New York Times: САЩ и Израел се готвят за възобновяване на военните действия срещу Иран
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати и Израел активно се подготвят за евентуално възобновяване на военните действия срещу Иран, съобщи The New York Times, позовавайки се на източници.

Според тях, Ислямската република може да бъде обект на нови атаки още следващата седмица. Съветниците на президента на САЩ Доналд Тръмп са подготвили планове за възобновяване на ударите, но Белият дом все още не е взел окончателно решение, отбелязва вестникът. Според източниците, вариантите, които американският лидер разглежда, включват засилване на бомбардировките срещу Иран и провеждане на наземна операция от специални сили за изваждане на обогатен уран от иранските ядрени съоръжения.

По-рано NBC News, позовавайки се на източници, съобщи, че Пентагонът обмисля преименуването на военната операция срещу Иран на „Sledgehammer“, ако прекратяването на огъня бъде преустановено, заменяйки „Операция Epic Fury“, която започна на 28 февруари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДО шефа на мизернотСАЙТЧЕ

    1 0 Отговор
    къде е темата за времето беМАЙКОвиДаЕбааа бе ей

    Коментиран от #8

    04:34 16.05.2026

  • 2 Остава да решат

    3 0 Отговор
    На каква правна основа ще започне тази нова фаза и какво ще каже Конгресът на САЩ по въпроса. Не, че Тръмп някога се е интересувал от това. Доларът се покачва и някой прави пари от тези новини.

    04:34 16.05.2026

  • 3 Д-р Ментал

    9 2 Отговор
    Си е позволил на Тръмп да продължи с харакирито си

    04:36 16.05.2026

  • 4 Шопо

    16 2 Отговор
    Провеждане на наземна операция от специални сили ?
    Не е трудно да влязат в Иран, трудно е да излязат.

    Коментиран от #9

    04:37 16.05.2026

  • 5 БРАВО

    5 3 Отговор
    Лошото е че ционистите спряха интернета и не дават да се качат видеа. Иначе цял свят се кефеше на железния гевгир.

    Коментиран от #6, #10

    05:12 16.05.2026

  • 6 Боби

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "БРАВО":

    И бункерният карлик спря интернета.

    05:39 16.05.2026

  • 7 Смърфиета

    4 2 Отговор
    В сравнение с Ню Йорк Таймс, Азък Айзимов ряпа да яде. Наземна операция за извеждане на обогатен уран. Те да не са чели нещо за нашето Войнищко възстание?

    06:04 16.05.2026

  • 8 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДО шефа на мизернотСАЙТЧЕ":

    Във Гърция, разкъсана облачност в периферията на средиземноморски циклон, с възможни превалявания в планинските части на Северна Гърция.

    06:07 16.05.2026

  • 9 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Лесно е да кажеш, че е лесно да влязнат, след като вече влезнаха. Лесно е да излезнат, трудно е да протакат и твърде опасно да ескалират. Просто не знаеха с кого си имат работа. Еврейската публика също не знае, защото е свикнала да вярва на реббе-то, а оттам и на идеолози, пропагандисти и демагози. Но то е писано в Новия завет, че ще погинат. Йосиф Флавий го е описал фактологично. Адолф Айхман го е изпълнил и им се е присмял. Явно имат някакви ментални затруднения. С езиков и биологичен генезис в престъпните среди на средновековна европа и ислямски свят, и сложени в кошчето на юдейската литургия, при условията на мобилност и с висока степен на хомозиготизъм, не е трудно да се разберат причините.

    06:16 16.05.2026

  • 10 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "БРАВО":

    В творчески отпуск са. Позират на известния Шломо Рабиновитц за картината "Вечер в Рамат-ган".

    06:19 16.05.2026

