The New York Times: САЩ и Израел се готвят за възобновяване на военните действия срещу Иран

Съединените щати и Израел активно се подготвят за евентуално възобновяване на военните действия срещу Иран, съобщи The New York Times, позовавайки се на източници.
Според тях, Ислямската република може да бъде обект на нови атаки още следващата седмица. Съветниците на президента на САЩ Доналд Тръмп са подготвили планове за възобновяване на ударите, но Белият дом все още не е взел окончателно решение, отбелязва вестникът. Според източниците, вариантите, които американският лидер разглежда, включват засилване на бомбардировките срещу Иран и провеждане на наземна операция от специални сили за изваждане на обогатен уран от иранските ядрени съоръжения.
По-рано NBC News, позовавайки се на източници, съобщи, че Пентагонът обмисля преименуването на военната операция срещу Иран на „Sledgehammer“, ако прекратяването на огъня бъде преустановено, заменяйки „Операция Epic Fury“, която започна на 28 февруари.
Шопо
Не е трудно да влязат в Иран, трудно е да излязат.
Коментиран от #9
04:37 16.05.2026
Боби
До коментар #5 от "БРАВО":И бункерният карлик спря интернета.
05:39 16.05.2026
Смърфиета
До коментар #1 от "ДО шефа на мизернотСАЙТЧЕ":Във Гърция, разкъсана облачност в периферията на средиземноморски циклон, с възможни превалявания в планинските части на Северна Гърция.
06:07 16.05.2026
Смърфиета
До коментар #4 от "Шопо":Лесно е да кажеш, че е лесно да влязнат, след като вече влезнаха. Лесно е да излезнат, трудно е да протакат и твърде опасно да ескалират. Просто не знаеха с кого си имат работа. Еврейската публика също не знае, защото е свикнала да вярва на реббе-то, а оттам и на идеолози, пропагандисти и демагози. Но то е писано в Новия завет, че ще погинат. Йосиф Флавий го е описал фактологично. Адолф Айхман го е изпълнил и им се е присмял. Явно имат някакви ментални затруднения. С езиков и биологичен генезис в престъпните среди на средновековна европа и ислямски свят, и сложени в кошчето на юдейската литургия, при условията на мобилност и с висока степен на хомозиготизъм, не е трудно да се разберат причините.
06:16 16.05.2026
Смърфиета
До коментар #5 от "БРАВО":В творчески отпуск са. Позират на известния Шломо Рабиновитц за картината "Вечер в Рамат-ган".
06:19 16.05.2026