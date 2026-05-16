The New York Times: САЩ и Израел се готвят за възобновяване на военните действия срещу Иран

Съединените щати и Израел активно се подготвят за евентуално възобновяване на военните действия срещу Иран, съобщи The New York Times, позовавайки се на източници.

Според тях, Ислямската република може да бъде обект на нови атаки още следващата седмица. Съветниците на президента на САЩ Доналд Тръмп са подготвили планове за възобновяване на ударите, но Белият дом все още не е взел окончателно решение, отбелязва вестникът. Според източниците, вариантите, които американският лидер разглежда, включват засилване на бомбардировките срещу Иран и провеждане на наземна операция от специални сили за изваждане на обогатен уран от иранските ядрени съоръжения.

По-рано NBC News, позовавайки се на източници, съобщи, че Пентагонът обмисля преименуването на военната операция срещу Иран на „Sledgehammer“, ако прекратяването на огъня бъде преустановено, заменяйки „Операция Epic Fury“, която започна на 28 февруари.