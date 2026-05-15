Какъв автомобил превозва китайския лидер Си Дзинпин

Когато стане дума за бронирани крепости на колела, в които се вози световният елит, масовата публика веднага се сеща за американския Cadillac One, известен като „Звяра“, или бронираните BMW 7er или Mercedes-Nenz Guard, както и за новата руска лимузина на Путин Aurus Senat. На хоризонта обаче има и един нов, далеч по-енигматичен символ на абсолютната държавна власт. Неговото име е Hongqi N701. Точно това свръхсекретно и бронирано чудовище пази живота на китайския лидер Си Дзинпин по време на неговите официални визити.

За първи път машината прикова погледите на международните наблюдатели през 2022 година. Оттогава насам тя е неизменен спътник на президента при военни паради, ключови международни срещи и емблематични държавни посещения. В типичния си стил Пекин пази пълно мълчание и изключително неохотно разкрива каквито и да било технически детайли около правителствения флот. Именно тази информационна завеса превърна возилото в една от най-големите мистерии на съвременната автомобилна индустрия.

Брандът Hongqi, чието име буквално означава „Червено знаме“, се развива под шапката на държавния гигант FAW Group. За Китай тази марка има същия култов статус, какъвто притежава Cadillac в Щатите или Rolls-Royce във Великобритания. Вече над шест десетилетия тези лимузини са запазена територия единствено за висшия партиен ешелон. Моделът N701 обаче е съвсем различна порода – той е разработен изцяло от нулата за нуждите на държавния глава, няма цивилна версия и никога няма да стъпи в шоурумите за свободни продажби. Говори се, че от тази лимитирана серия се сглобяват едва по пет екземпляра на година.

За разлика от стандартните серийни модели на Hongqi, които вече се продават и у нас, тук говорим за бронирана капсула, около която впоследствие е изградена каросерията. Инженерите са внедрили многослойни балистични стъкла, сериозно подсилени врати, както и цялостна защита на пода и покрива срещу експлозии. Гумите са снабдени със специална Run Flat технология, позволяваща движение дори след сериозни поражения, а интериорът е херметически изолиран със собствена филтрираща система, гарантираща оцеляване при химическа атака. Цялото това бойно снаряжение покачва общото тегло на лимузината до бруталните над 5 тона.

Естествено, подобна маса изисква коренно различна инженерна база. В основата на Hongqi N701 лежи уникална, подсилена платформа и специфично шаси, коренно различно от масовите продукти на компанията. Спирачната апаратура и окачването са претърпели пълна еволюция, за да могат да укротяват огромната инерция на петтонната машина в критични ситуации.

По отношение на задвижването, Пекин държи картите близо до гърдите си. В кулоарите на индустрията се прокрадват слухове за два възможни сценария под огромния преден капак – или чудовищен атмосферен V12, или модерен V8 с принудително пълнене. При подобни превозни средства конските сили не са на първо място; ключов е огромният въртящ момент, наличен още от най-ниските обороти, безупречната плавност на хода и абсолютната надеждност, без значение дали колата се движи с пешеходна скорост по време на парад, или се налага да се изтегли светкавично от зоната на покушение.

Сигурността се допълва от арсенал от тайни технологии – от криптирани комуникационни канали през спътникова връзка до автономно захранване, автоматизирани системи за гасене на пожари и дублиращи се електронни блокове за управление. Очевидно амбицията на китайските конструктори е била не просто да изравнят силите с американския Cadillac One, а буквално да го засенчат по всеки възможен показател.

Появата на Hongqi N701 обаче носи и силно политическо послание. Само допреди две десетилетия висшите китайски чиновници масово залагаха на германския премиум сегмент в лицето на Mercedes-Benz и Audi. Днес нещата са коренно различни. Тази лимузина е категорична демонстрация, че Китай вече е напълно независим от западните технологии, превръщайки китайското автомобилостроене в истинско оръжие за геополитически престиж.