Какъв автомобил превозва китайския лидер Си Дзинпин

15 Май, 2026 10:35 13 013 15

Разкриваме някои от тайните на Hongqi N701

Какъв автомобил превозва китайския лидер Си Дзинпин - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато стане дума за бронирани крепости на колела, в които се вози световният елит, масовата публика веднага се сеща за американския Cadillac One, известен като „Звяра“, или бронираните BMW 7er или Mercedes-Nenz Guard, както и за новата руска лимузина на Путин Aurus Senat. На хоризонта обаче има и един нов, далеч по-енигматичен символ на абсолютната държавна власт. Неговото име е Hongqi N701. Точно това свръхсекретно и бронирано чудовище пази живота на китайския лидер Си Дзинпин по време на неговите официални визити.

За първи път машината прикова погледите на международните наблюдатели през 2022 година. Оттогава насам тя е неизменен спътник на президента при военни паради, ключови международни срещи и емблематични държавни посещения. В типичния си стил Пекин пази пълно мълчание и изключително неохотно разкрива каквито и да било технически детайли около правителствения флот. Именно тази информационна завеса превърна возилото в една от най-големите мистерии на съвременната автомобилна индустрия.

Брандът Hongqi, чието име буквално означава „Червено знаме“, се развива под шапката на държавния гигант FAW Group. За Китай тази марка има същия култов статус, какъвто притежава Cadillac в Щатите или Rolls-Royce във Великобритания. Вече над шест десетилетия тези лимузини са запазена територия единствено за висшия партиен ешелон. Моделът N701 обаче е съвсем различна порода – той е разработен изцяло от нулата за нуждите на държавния глава, няма цивилна версия и никога няма да стъпи в шоурумите за свободни продажби. Говори се, че от тази лимитирана серия се сглобяват едва по пет екземпляра на година.

За разлика от стандартните серийни модели на Hongqi, които вече се продават и у нас, тук говорим за бронирана капсула, около която впоследствие е изградена каросерията. Инженерите са внедрили многослойни балистични стъкла, сериозно подсилени врати, както и цялостна защита на пода и покрива срещу експлозии. Гумите са снабдени със специална Run Flat технология, позволяваща движение дори след сериозни поражения, а интериорът е херметически изолиран със собствена филтрираща система, гарантираща оцеляване при химическа атака. Цялото това бойно снаряжение покачва общото тегло на лимузината до бруталните над 5 тона.

Естествено, подобна маса изисква коренно различна инженерна база. В основата на Hongqi N701 лежи уникална, подсилена платформа и специфично шаси, коренно различно от масовите продукти на компанията. Спирачната апаратура и окачването са претърпели пълна еволюция, за да могат да укротяват огромната инерция на петтонната машина в критични ситуации.

По отношение на задвижването, Пекин държи картите близо до гърдите си. В кулоарите на индустрията се прокрадват слухове за два възможни сценария под огромния преден капак – или чудовищен атмосферен V12, или модерен V8 с принудително пълнене. При подобни превозни средства конските сили не са на първо място; ключов е огромният въртящ момент, наличен още от най-ниските обороти, безупречната плавност на хода и абсолютната надеждност, без значение дали колата се движи с пешеходна скорост по време на парад, или се налага да се изтегли светкавично от зоната на покушение.

Сигурността се допълва от арсенал от тайни технологии – от криптирани комуникационни канали през спътникова връзка до автономно захранване, автоматизирани системи за гасене на пожари и дублиращи се електронни блокове за управление. Очевидно амбицията на китайските конструктори е била не просто да изравнят силите с американския Cadillac One, а буквално да го засенчат по всеки възможен показател.

Появата на Hongqi N701 обаче носи и силно политическо послание. Само допреди две десетилетия висшите китайски чиновници масово залагаха на германския премиум сегмент в лицето на Mercedes-Benz и Audi. Днес нещата са коренно различни. Тази лимузина е категорична демонстрация, че Китай вече е напълно независим от западните технологии, превръщайки китайското автомобилостроене в истинско оръжие за геополитически престиж.


  • 1 Трол

    9 35 Отговор
    Комунистическа глезотия.

    Коментиран от #15

    10:47 15.05.2026

  • 2 Лопата Орешник

    29 2 Отговор
    Хонки си е китайският флагман! Продават се и серийно, но в Китай са скъпи дори по техните стандарти, които ние считаме за евтини! Анализът е безпочвен като се има предвид, че за властта се ползват доработени и специализирани машини! Въпросът е от национална сигурност и може само да си чешем езиците какво всъщност има под ламарините и бронята! Машината има присъствие и носи духа на Чайка , Волга и Зил!

    10:48 15.05.2026

  • 3 С200

    9 2 Отговор
    Не е баш като на НСО, но те обичат по-бързички.

    Коментиран от #6

    11:12 15.05.2026

  • 4 Някой

    21 0 Отговор
    Плебеите се возят на четириколки с един огромен таблет в средата, двигател от прахосмукачка, батерии от телефони, стъкла и каросерия от пластмаса. Докато кралете Тръмп, Си, Путин ... се возят на бензинови танкове с атмосферен V12 или турбо V8, с 10 см стъкла и стоманена броня.

    Коментиран от #12

    11:18 15.05.2026

  • 5 Пурко

    24 0 Отговор
    И що не е електричка?! Много съм разочарован!

    Коментиран от #7

    11:22 15.05.2026

  • 6 Някой

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "С200":

    НСО най-обича да не спазва правилата за движение по пътищата. Нито с Мерсе-ДЕСИ-те /Десислава Радева/ нито с Шкодичките спазват правилата.

    11:22 15.05.2026

  • 7 Някой

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пурко":

    Защото са крале, елекнричките са за плебеите.
    И 120 метровите яхти като тези на шейховете, Мъск, Безос, Гейтс ... с капацитет само 6 ВИП пътници и 30 човека екипаж са на дизел, не на елестричество.

    Коментиран от #8

    11:26 15.05.2026

  • 8 Пурко

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Разбихте ми фантазиите и мечтите, спуснати ми от Урсулата! Сега в какво да вярвам? Тъкмо събирах парички и щях да си продам 30 год. дизеляк за нова китайска електричка..... Благодаря Ви, че ме просветихте! Ще си запазя дъртия дизеляк и ще се чувствам патриций, а не както до сега парий!

    11:35 15.05.2026

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Друго е Тойотката,караш ,обслужваш, даваш добавка на тунжата и мое да караме до гроб с нея! Ма пемберуците да се не кефат шо знаеме- гадовете лесно не омират! Внетен ли сме?

    11:42 15.05.2026

  • 10 Тов. Членин

    1 6 Отговор
    Таваришчи , замолчим .

    13:13 15.05.2026

  • 11 И що така са му взели Чайката?

    2 7 Отговор
    Друго си е то кола от руско желязо, добито в Урал.

    14:29 15.05.2026

  • 12 Пилот 🏁

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Едно си баба знае, едно си бае.
    Тези османци на писта не ги минавам, а ги облитам 🚀
    Назад са не със секунди, а с обиколки

    Коментиран от #14

    17:02 15.05.2026

  • 13 Наблюдател

    7 1 Отговор
    Има си хас държава с над 1,5 млрд.население,огромна територия и природни ресурси да не може да произведе такава показна кола!

    19:41 15.05.2026

  • 14 когато оставиш

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пилот 🏁":

    джойстика и излезеш на писта в реалността ще осъзнаеш живота … казвам писта а не по улиците!!!

    21:45 15.05.2026

  • 15 17 мгновений весны

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Статията е пълна единствено с вицове! Още на 22.01.2023 FAW обяви, че е разработил суперефективен V12 агрегат за правителствената лимузина, която превозва президента на страната.
    От пресслужбата на компанията съобщиха за появата на агрегат V12TD с работен обем 6-литра , мощност от 762 к.с. и 1100Нм въртящ момент. Моторът в последствие ще стане част от хибридна задвижваща система , с която ще бъдат оборудвани новите модели на китайската марка.

    21:58 15.05.2026