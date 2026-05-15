Доналд Тръмп с нов ултиматум към Техеран: Или ще получим урана, или влизаме

Ако Иран не предаде запасите си от обогатен уран на Съединените щати, американците сами ще дойдат да си го вземат. Това заяви пред журналисти президентът на САЩ Доналд Тръмп на борда на самолета, пътуващ от Пекин, съобщава РИА Новости.
"В подходящия момент или ще влезем там, или ще го получим. Мисля, че вероятно ще го получим. Но ако не го получим, ще влезем“, каза Тръмп.
По-рано американският лидер заяви, че Техеран първоначално се е съгласил да прехвърли обогатения си уран на Вашингтон, но след това е променил решението си.
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в петък, че Техеран "няма доверие“ в Съединените щати и остава заинтересован от преговори само ако Вашингтон демонстрира сериозност.
"Те не могат да постигнат целите си чрез военни действия, но ситуацията би била различна, ако се придържат към дипломация“, подчерта той.
Иран заяви, че не вярва на САЩ и проявява интерес към преговори с Вашингтон само ако те са сериозни, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на иранския външен министър Абас Арагчи пред журналисти в Делхи по време на посещението му за участие в годишната среща на външните министри на БРИКС в Индия.
Иран се опитва да спази примирието, за да даде шанс на дипломацията, каза още Арагчи.
Иранският външен министър заяви, че настоящите преговори са белязани от липса на доверие и че противоречивите послания са накарали Техеран да се съмнява в истинските намерения на американската страна. Той подчерта, че всички кораби могат да преминават през Ормузкия проток, с изключение на тези на държави, които са във война с Иран. Определи ситуацията около протока като много сложна и добави, че страната се опитва да помогне за овладяването ѝ.
По думите му Иран има интерес да продължи енергийното сътрудничество с Индия и е наясно с последиците от санкциите, наложени от САЩ. Той също така заяви, че посредническите усилия на Пакистан не са се провалили, но срещат сериозни трудности.
Арагчи добави, че Иран е готов както да се върне към бойни действия, така и да търси дипломатическо решение.
Иранският външен министър каза също така, че е отворен за съдействие от страна на Китай при разрешаването на конфликта в Близкия изток, съобщи Франс прес.
Арагчи потвърди, че Русия е предложила помощта си за решаване на ядрения спор със Запада, съобщи ДПА.
„Срещнах се с президента (Владимир) Путин в Русия и обсъдихме и въпроса за урана“, каза Арагчи на пресконференция на външните министри от БРИКС в Делхи. Иранският дипломат добави, че е благодарил на руския лидер за предложението.
По време на честванията на Деня на победата в Москва Путин заяви, че Русия има готовност да вземе на съхранение високообогатения ирански уран.
Иранската ядрена програма предизвиква противоречия сред международната общност. САЩ, Израел и други западни страни обвиняват ръководството на Ислямската република, че се опитва да разработи ядрени оръжия. Техеран отрича тези обвинения.
Западът е особено обезпокоен от факта, че Иран разполага със запаси от около 440 кг уран с чистота до 60%. Ако чистотата му достигне 90%, Ислямската република ще може да произведе няколко атомно бомби.
Американският президент Доналд Тръмп настоява обогатеният уран да бъде изнесен от Иран. Смята се, че в момента Иран съхранява запасите си от уран в подземни обекти, които САЩ бомбардираха миналата година.
Изявленията на Арагчи днес бяха направени часове след като президентът Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва и се съгласи по време на разговори с китайския президент Си Цзинпин, че Техеран трябва да отвори отново протока, отбелязва Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Искам и аз такъв ултиматум, искам и аз! И няма да им дам уранааа...
Коментиран от #37
20:05 15.05.2026
7 Ше ви го дадат бе урана тои е за вас
Коментиран от #36
20:08 15.05.2026
8 Сатана Z
Влизаш корав ,а излизаш омекнал. Винаги е така
20:08 15.05.2026
9 Тоа лудия що не цирика че ше зема урана
20:09 15.05.2026
11 СЮРРЕАЛИЗЪМ
ДАВАТЕ НУКЛЕАРА
ИЛИ
УПРАВИТЕЛЯ НА ...ДБ...ИДВА😬😬😬
ВЖ.КО СТАНА НА КОРАБ ПЛАНИНА😱
20:11 15.05.2026
13 Факт
До коментар #10 от "Гост":Ко пейките,.. Пияната, Коце Еврото, ху.. йло :
Бай ДОНЧО е нашият Човек!!
Ха-ха-ха
Факт
Коментиран от #57
20:15 15.05.2026
15 така, така
Решил да влиза! Ми, те иранците това и чакат!
Ясно е, че Иран ще претърпи огромни загуби, но загубите на САЩ ще тежат много повече. Политическата кариера на Дончо ще претърпи фиаско, репутационно САЩ ще са влезнали в такава яма, че няма излизане в близките години. Най-лошото е, че никой няма да има доверие в САЩ и огромният им дълг ще ги занули. А междувременно, мъченичеството на иранците ще ги издигне в очите на мюсюлманския свят, а и не само. Моралната победа е ясна още преди САЩ да са влезнали. Обаче, като тръгнат ковчезите, покрити с американски знамена, то няма да се изненадам, ако под натиска на обществеността в САЩ и военната победа да отиде при моралния победител
Коментиран от #19, #52
20:16 15.05.2026
17 Ами
Ясно е и че, ако САЩ се опитат да влязат, най-вероятно
от Иран живи няма да излязат, ако въобще успеят да влязат.
Така, че по-добре САЩ да променят подхода си към Иран.
Коментиран от #21, #23
20:19 15.05.2026
18 За Независима УКРАЙНА
До коментар #12 от "Хаген Дас":Ли думаш, ПЕН дел?!?
Докато Украйна разполаше със 1650 Я. Бойни глави,... ху--- ЙЛО педофила ги наричаше Братя а след това станаха... бандери?!?
Ха-ха-ха
Коментиран от #26
20:19 15.05.2026
19 Така де
До коментар #15 от "така, така":5 години вървят чувалите с блатари ...
Коментиран от #49
20:20 15.05.2026
22 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #12 от "Хаген Дас":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
Коментиран от #81
20:23 15.05.2026
26 Ами
До коментар #18 от "За Независима УКРАЙНА":Собственост и разположение са различни неща!
Окраина никога не е имала собствени ядрени оръжия.
Ядрените оръжия които бяха на нейна територия бяха руски.
Руски ядрени оръжия имаше също в Беларус и Казахстан.
Така както САЩ имаха ядрени ракети във ФРГ и Турция.
Коментиран от #69
20:32 15.05.2026
36 Е как да не
До коментар #7 от "Ше ви го дадат бе урана тои е за вас":Ще им го дадат та и оттатъка (големия гьол) Дори, за да не се налага пиратите да си разкарват самолетоносачите с въздушна поща ще им го пратят франко складовете в ню йорк и други големи градове..
20:42 15.05.2026
37 Дзак
До коментар #1 от "Пич":Идва ли можеш да поискаш каквото и да било!
20:46 15.05.2026
38 Факт
Не можахте да припарите дори.
20:46 15.05.2026
49 6000 замразени бандеровци
До коментар #19 от "Така де":пък нас не ни искат обратно в Украйна.
21:12 15.05.2026
52 Леле ,
До коментар #15 от "така, така":Пишеш бръже , ошанестия ...
21:16 15.05.2026
53 Хахаха
То влизането е лесно, ама дали ще излязат?
21:17 15.05.2026
57 Само питам
До коментар #13 от "Факт":На какъв прашец си ?
21:21 15.05.2026
58 жик так
До коментар #50 от "володя":Да бе , що не пробва .
21:22 15.05.2026
60 УдоМача
До коментар #29 от "Дедо Ви,":Деде, в урановите мини в Бухово например работеха затворниците от Кремиковци.
Коментиран от #64
21:27 15.05.2026
64 Никой с нищо не им е длъжен на
До коментар #60 от "УдоМача":алчните кравари!
21:35 15.05.2026
67 Антикомуне
Най-много на него да му улезе. Иран не е Ирак, ще яде хурката Тръмп.
21:44 15.05.2026
69 Енгени
До коментар #26 от "Ами":Защо тогава им се молеха да ги предаде на Русия, а света или Русия не ги взеха насила?
Коментиран от #78
21:54 15.05.2026
71 Иван4о
До коментар #3 от "Овчар":Но ако зъбите му са здрави, на кучетата не им е до смях.
21:56 15.05.2026
72 Козаристан🐐
До коментар #61 от "Персите могат да пуснат нещо":текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀
22:00 15.05.2026
73 Механик
Къде ша влизаш бе, ку-ку? Нали иранците само това чакат, че да ви разкостят. Вие един нищо и никакъв Виетнам не можахте да оправите, та с Иран ли, бе?
22:05 15.05.2026
77 Фикри
До коментар #2 от "селяк":Там ще се обърка многоооо.
И в Америка горивата са поскъпнли много, а това американците хич не го обичат и подозирам, че тоя няма да е президен още дълго време
22:40 15.05.2026
78 Некой
До коментар #69 от "Енгени":Ако не ги беше предала щеше да разбереш , че думата моля е била чиста любезност.
22:43 15.05.2026
81 Дедо
До коментар #22 от "К ПЕЙКИ с чалми":Такива продажници като тебе винаги това хващат а и го смучат за сол. Ръииш.
01:06 16.05.2026
