Доналд Тръмп с нов ултиматум към Техеран: Или ще получим урана, или влизаме

15 Май, 2026 20:03 7 241 84

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в петък, че Техеран няма доверие в Съединените щати и остава заинтересован от преговори само ако Вашингтон демонстрира сериозност

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ако Иран не предаде запасите си от обогатен уран на Съединените щати, американците сами ще дойдат да си го вземат. Това заяви пред журналисти президентът на САЩ Доналд Тръмп на борда на самолета, пътуващ от Пекин, съобщава РИА Новости.

"В подходящия момент или ще влезем там, или ще го получим. Мисля, че вероятно ще го получим. Но ако не го получим, ще влезем“, каза Тръмп.

По-рано американският лидер заяви, че Техеран първоначално се е съгласил да прехвърли обогатения си уран на Вашингтон, но след това е променил решението си.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в петък, че Техеран "няма доверие“ в Съединените щати и остава заинтересован от преговори само ако Вашингтон демонстрира сериозност.

"Те не могат да постигнат целите си чрез военни действия, но ситуацията би била различна, ако се придържат към дипломация“, подчерта той.

Иран заяви, че не вярва на САЩ и проявява интерес към преговори с Вашингтон само ако те са сериозни, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на иранския външен министър Абас Арагчи пред журналисти в Делхи по време на посещението му за участие в годишната среща на външните министри на БРИКС в Индия.

Иран се опитва да спази примирието, за да даде шанс на дипломацията, каза още Арагчи.

Иранският външен министър заяви, че настоящите преговори са белязани от липса на доверие и че противоречивите послания са накарали Техеран да се съмнява в истинските намерения на американската страна. Той подчерта, че всички кораби могат да преминават през Ормузкия проток, с изключение на тези на държави, които са във война с Иран. Определи ситуацията около протока като много сложна и добави, че страната се опитва да помогне за овладяването ѝ.

По думите му Иран има интерес да продължи енергийното сътрудничество с Индия и е наясно с последиците от санкциите, наложени от САЩ. Той също така заяви, че посредническите усилия на Пакистан не са се провалили, но срещат сериозни трудности.

Арагчи добави, че Иран е готов както да се върне към бойни действия, така и да търси дипломатическо решение.

Иранският външен министър каза също така, че е отворен за съдействие от страна на Китай при разрешаването на конфликта в Близкия изток, съобщи Франс прес.

Арагчи потвърди, че Русия е предложила помощта си за решаване на ядрения спор със Запада, съобщи ДПА.

„Срещнах се с президента (Владимир) Путин в Русия и обсъдихме и въпроса за урана“, каза Арагчи на пресконференция на външните министри от БРИКС в Делхи. Иранският дипломат добави, че е благодарил на руския лидер за предложението.

По време на честванията на Деня на победата в Москва Путин заяви, че Русия има готовност да вземе на съхранение високообогатения ирански уран.

Иранската ядрена програма предизвиква противоречия сред международната общност. САЩ, Израел и други западни страни обвиняват ръководството на Ислямската република, че се опитва да разработи ядрени оръжия. Техеран отрича тези обвинения.

Западът е особено обезпокоен от факта, че Иран разполага със запаси от около 440 кг уран с чистота до 60%. Ако чистотата му достигне 90%, Ислямската република ще може да произведе няколко атомно бомби.

Американският президент Доналд Тръмп настоява обогатеният уран да бъде изнесен от Иран. Смята се, че в момента Иран съхранява запасите си от уран в подземни обекти, които САЩ бомбардираха миналата година.

Изявленията на Арагчи днес бяха направени часове след като президентът Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва и се съгласи по време на разговори с китайския президент Си Цзинпин, че Техеран трябва да отвори отново протока, отбелязва Ройтерс.


  • 1 Пич

    67 8 Отговор
    Мелания:
    - Искам и аз такъв ултиматум, искам и аз! И няма да им дам уранааа...

    Коментиран от #37

    20:05 15.05.2026

  • 2 селяк

    87 11 Отговор
    Венецуела гепи петрола, ся на Иранчетата иска урана...хмм дали ша има топки да са пробва на жълтите да вземе чиповете :Д

    Коментиран от #77

    20:05 15.05.2026

  • 3 Овчар

    98 8 Отговор
    Вълкът единак като остарее става за смях на кучетата..!

    Коментиран от #71

    20:05 15.05.2026

  • 4 Анонимен

    61 8 Отговор
    Миличкия, много посърнал. Нищо не му се получава. Пате, за не ти трябва малко БАНГАРАНГА

    20:05 15.05.2026

  • 5 хехе

    89 10 Отговор
    Ами влизайте въпроса е дали ще излезете и как с крака напред или с главата.

    20:06 15.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ше ви го дадат бе урана тои е за вас

    84 7 Отговор
    Приготвен и за израйл също ще има🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #36

    20:08 15.05.2026

  • 8 Сатана Z

    78 7 Отговор
    То влизането бай Дончо не е като излизането.
    Влизаш корав ,а излизаш омекнал. Винаги е така

    20:08 15.05.2026

  • 9 Тоа лудия що не цирика че ше зема урана

    64 6 Отговор
    Дорде беше в китай🤣🤣🤣🤣са му пораснаха крила пак и почна с лудостите си

    20:09 15.05.2026

  • 10 Гост

    61 7 Отговор
    Колин Пауъл: ТРЪМП Е НАЦИОНАЛНО БЕДСТВИЕ!

    Коментиран от #13

    20:09 15.05.2026

  • 11 СЮРРЕАЛИЗЪМ

    8 5 Отговор
    ДН.ТР.👑
    ДАВАТЕ НУКЛЕАРА
    ИЛИ
    УПРАВИТЕЛЯ НА ...ДБ...ИДВА😬😬😬
    ВЖ.КО СТАНА НА КОРАБ ПЛАНИНА😱

    20:11 15.05.2026

  • 12 Хаген Дас

    71 7 Отговор
    И защо трябва да ти ги предават точно на теб тъпан! Всяка държава може да има уран, все пак се използва не само за бомби! А и дори да е за оръжие имат право да се защитават, това не са гащници а сериозна държава с много ресурси!

    Коментиран от #18, #22

    20:12 15.05.2026

  • 13 Факт

    8 41 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Ко пейките,.. Пияната, Коце Еврото, ху.. йло :
    Бай ДОНЧО е нашият Човек!!
    Ха-ха-ха
    Факт

    Коментиран от #57

    20:15 15.05.2026

  • 14 асенчо

    43 4 Отговор
    Или ни давайте реципрочни визи или се махайте от БГ летища и бази.

    20:16 15.05.2026

  • 15 така, така

    56 5 Отговор
    Чичо Дончо се моли за подранил коледен подарък, но не виждам как ще стане. Тоя човек, поради деменция ли, поради друг ментален проблем ли, но не вдява - иранците му дадоха няколко пъти възможност да излезе чист от ла.йната, които забърка (най-вероятно под натиска на Китай или Русия се осигуряваха тия жестове), но Дончо не. Точно като малките деца!
    Решил да влиза! Ми, те иранците това и чакат!
    Ясно е, че Иран ще претърпи огромни загуби, но загубите на САЩ ще тежат много повече. Политическата кариера на Дончо ще претърпи фиаско, репутационно САЩ ще са влезнали в такава яма, че няма излизане в близките години. Най-лошото е, че никой няма да има доверие в САЩ и огромният им дълг ще ги занули. А междувременно, мъченичеството на иранците ще ги издигне в очите на мюсюлманския свят, а и не само. Моралната победа е ясна още преди САЩ да са влезнали. Обаче, като тръгнат ковчезите, покрити с американски знамена, то няма да се изненадам, ако под натиска на обществеността в САЩ и военната победа да отиде при моралния победител

    Коментиран от #19, #52

    20:16 15.05.2026

  • 16 Ас Копейкин

    11 30 Отговор
    Орбан и Фицо подкрепаяме Съвета за мир на господин Тръмп!

    20:18 15.05.2026

  • 17 Ами

    64 8 Отговор
    На всички е ясно, че Иран няма да си дадът урана на САЩ.
    Ясно е и че, ако САЩ се опитат да влязат, най-вероятно
    от Иран живи няма да излязат, ако въобще успеят да влязат.
    Така, че по-добре САЩ да променят подхода си към Иран.

    Коментиран от #21, #23

    20:19 15.05.2026

  • 18 За Независима УКРАЙНА

    14 56 Отговор

    До коментар #12 от "Хаген Дас":

    Ли думаш, ПЕН дел?!?
    Докато Украйна разполаше със 1650 Я. Бойни глави,... ху--- ЙЛО педофила ги наричаше Братя а след това станаха... бандери?!?
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #26

    20:19 15.05.2026

  • 19 Така де

    12 41 Отговор

    До коментар #15 от "така, така":

    5 години вървят чувалите с блатари ...

    Коментиран от #49

    20:20 15.05.2026

  • 20 Дасант на 2м и сант

    56 7 Отговор
    Играе го голям смелчага, но е пълен неадекват. Войниците му потреперват само като си помислят, че могат да ги метнат в Иран, а този плаши с това. Такъв приятелски огън ще настъпи, че половината ще се изпозастрелят, преди първият иранец да им е викнал "айларипи" от укритието си!

    20:20 15.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 К ПЕЙКИ с чалми

    9 32 Отговор

    До коментар #12 от "Хаген Дас":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #81

    20:23 15.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Софиянец

    40 3 Отговор
    Влизате ама у гробищата 😅

    20:31 15.05.2026

  • 25 Тоя пък,

    48 2 Отговор
    сега иска урана.Пълен откачалник.И докога ще ни тормози тоя психопат?Лоша работа!

    20:31 15.05.2026

  • 26 Ами

    48 4 Отговор

    До коментар #18 от "За Независима УКРАЙНА":

    Собственост и разположение са различни неща!
    Окраина никога не е имала собствени ядрени оръжия.
    Ядрените оръжия които бяха на нейна територия бяха руски.
    Руски ядрени оръжия имаше също в Беларус и Казахстан.
    Така както САЩ имаха ядрени ракети във ФРГ и Турция.

    Коментиран от #69

    20:32 15.05.2026

  • 27 а бе

    35 2 Отговор
    Как не ви омръзна вече месеци наред, денонощно да пишете простотии...

    20:32 15.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дедо Ви,

    28 4 Отговор
    си спомни че и ние в България имахме уранови мини? Обаче не си спомням кои работеха в тези мини? А вие ?😇

    Коментиран от #60

    20:34 15.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Велинов

    31 2 Отговор
    пълен смешник, Байдън е топ нинджа в сравнение с тоя клошар

    20:36 15.05.2026

  • 32 Истинско обещание 🇮🇷

    25 3 Отговор
    Влезте и няма да излезете

    20:38 15.05.2026

  • 33 Путин ще му извърти импутмант

    35 2 Отговор
    Дончо голям го вади, ама мек! След няколко дена ще каже - даваме ви още една седмица срок, след това още десет дни и накрая ще каже, че техният уран не е толкова опасен!?

    20:39 15.05.2026

  • 34 Гост

    34 3 Отговор
    Сащ е единствената държава, която унищожи стотици хиляди животи с атомна бомба, Сащ продължава да ангажира целия свят със затлъстяването на населението си..., Сащ от Идиоти ли се управлява или Да?

    20:40 15.05.2026

  • 35 Хе хе

    28 3 Отговор
    Ами влизайте, хахаха, ще ви предадат дедовия.

    20:41 15.05.2026

  • 36 Е как да не

    25 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ше ви го дадат бе урана тои е за вас":

    Ще им го дадат та и оттатъка (големия гьол) Дори, за да не се налага пиратите да си разкарват самолетоносачите с въздушна поща ще им го пратят франко складовете в ню йорк и други големи градове..

    20:42 15.05.2026

  • 37 Дзак

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Идва ли можеш да поискаш каквото и да било!

    20:46 15.05.2026

  • 38 Факт

    22 4 Отговор
    Къде ще влизате? Вие сте с двата крака вътре.
    Не можахте да припарите дори.

    20:46 15.05.2026

  • 39 Оранжавата

    27 2 Отговор
    Кучкла на изрихелците се влачи по корем да моли китайците да убеждават иранците да отворят Ормуз

    20:48 15.05.2026

  • 40 Колония ли сме на запада Радев Румен?

    26 5 Отговор
    Терористи, пирати. Или ни го подарявате или със сила си го вземаме! Нагли краварски фашисти. И тия боклуци са ни приятели. Всъщност те не са ни приятели а колонизатори.

    20:48 15.05.2026

  • 41 Иранския народ

    28 3 Отговор
    ЩЕ ВИ ИЗПРАТИМ УРАНА ЩОМ ТОЛКОВА ГО ИСКАТЕ НО С НЯКОЛКО РАКЕТИ. ЩЕ ПРАТИМ И НА НАТАНЯХУ. НЕ СЕ СЪМНЯВАЙТЕ ЩЕ ВИ ГО ПРАТИМ АМА КОГИ НИЕ РЕШИМ.

    20:51 15.05.2026

  • 42 Бай Иван

    26 1 Отговор
    Доналд Тръмп с нов ултиматум към Техеран: Или ще получим урана, или влизаме-вие няма как да влизате това не е внецуела и да влизате ще се върнте трпуове без глави

    20:56 15.05.2026

  • 43 Мишел

    23 3 Отговор
    САЩ бяха струпали огромни сили срещу Иран - всичките четири самолетоносача, които не са на ремонт с общо над 350 самолета, няколко големи десантни кораба с 6-8 000 морски пехотинци, атомни подводни лодки с крилати ракети Томахоук, бомбардировачи В1- и В2. И не посмяха да започнат нахлуване в Иран. Изпратиха само150 от специалните части към тунелите, където бил урана. След като загубиха 4 хеликоптера и три самолета (единият от тях Ф35), се измъкнаха от Иран без урана и без пилота на Ф35. САЩ загубиха войната без да постигнат целите си и сега бързат да се измъкнат, като обявят служебна победа.

    21:01 15.05.2026

  • 44 Гост

    25 2 Отговор
    Сащ не може да поставя ултиматиму, защото е умряла държава, нищо не зависи от нея, но вярва, че все още има балъци, дето вярват, че Сащ е фактор, които не разбират, че Сащ е държава- фантом с трилиони долари дълг, ако трябва да ги печатат ще им отнеме поне 100 години, а и ще трябва да си платят мастилото и хартията, което е непосилно за американците, защото тяхното величие е само на теория..., пълни Нещастници!😁

    21:02 15.05.2026

  • 45 Бай дончо

    9 1 Отговор
    Ич не ти требе урина ...

    21:05 15.05.2026

  • 46 Пълен лольо

    21 1 Отговор
    Този, ако иска да превземе Иран му трябва численост на армия 10 към 1, ще трябва всички американци да ги прати в Иран.

    21:05 15.05.2026

  • 47 6153

    16 1 Отговор
    Влизате вие ... с разтворени бузи на трибуквието върху друго трибуквие.

    21:06 15.05.2026

  • 48 Е, той Тръмпича нали ги

    19 1 Отговор
    победи вече поне 64 пъти иранците?!

    21:09 15.05.2026

  • 49 6000 замразени бандеровци

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "Така де":

    пък нас не ни искат обратно в Украйна.

    21:12 15.05.2026

  • 50 володя

    4 21 Отговор
    Няма как ядрена сила да загуби война. Щом Тръмп е поискал нещо, той го получава. В противен случай случай ще унищожи цял иран и виновни за това ще са само и единствено аятоласите!

    Коментиран от #58

    21:13 15.05.2026

  • 51 УдоМача

    13 2 Отговор
    Ще влезете, ама ще излезете в кутии!!

    21:16 15.05.2026

  • 52 Леле ,

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "така, така":

    Пишеш бръже , ошанестия ...

    21:16 15.05.2026

  • 53 Хахаха

    13 1 Отговор
    Ем чи хайде де да влизат най после, какво само се канят и плашат?

    То влизането е лесно, ама дали ще излязат?

    21:17 15.05.2026

  • 54 То ще влезете, ама от Афганистан

    16 1 Отговор
    излязохте по колесниците на самолетите.

    21:18 15.05.2026

  • 55 Само питам

    15 1 Отговор
    Кога ще влизате , че отдавна ви чакат ?!

    21:19 15.05.2026

  • 56 Гориил

    17 2 Отговор
    Всеки разумен човек разбира, че американското нахлуване в Иран би било прелюдия към краха на Републиканската партия и разпадането на Европейския съюз. Това би било неизбежно поражение, тъй като в днешните условия на изключително отдалечена война успехът на сухопътна операция не е гарантиран и носи риска Западът да загуби влияние и контрол в региона.

    21:19 15.05.2026

  • 57 Само питам

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    На какъв прашец си ?

    21:21 15.05.2026

  • 58 жик так

    11 1 Отговор

    До коментар #50 от "володя":

    Да бе , що не пробва .

    21:22 15.05.2026

  • 59 Гнусни кашерни гувяда

    12 1 Отговор
    Може да влезете у Персия ,ама със сигурност след това оттам ще излезете само с краката напред в найлонови чували ...

    21:27 15.05.2026

  • 60 УдоМача

    10 2 Отговор

    До коментар #29 от "Дедо Ви,":

    Деде, в урановите мини в Бухово например работеха затворниците от Кремиковци.

    Коментиран от #64

    21:27 15.05.2026

  • 61 Персите могат да пуснат нещо

    17 1 Отговор
    срещу неверниците (тоест срещу всички, живеещи на определен радиус от тях - и ние сме в кюпа), което да натрови водите и храните. Игрите на буйния риж кон со много опасни.

    Коментиран от #72

    21:27 15.05.2026

  • 62 Българин 681

    14 1 Отговор
    Бай Дoнчo, влизането е лесно, но излизането ще е с краката напред........

    21:31 15.05.2026

  • 63 ГОСТ

    11 1 Отговор
    тоя къде ще влезе явно там от където е излязал. казвахме за Байдън че е деменция но тоя е с шизофрения. казва едно след час съвсем друго на другия ден все едно не е човека от предния от такива да те е страх най много и то с власт.

    21:33 15.05.2026

  • 64 Никой с нищо не им е длъжен на

    11 2 Отговор

    До коментар #60 от "УдоМача":

    алчните кравари!

    21:35 15.05.2026

  • 65 Един

    12 1 Отговор
    Щял бил да влезе. Хехехе! Циркаджия. Ако му разрешаваха, досега да е влязъл. Само че генералите няма да се съгласят на това безц елно и безмислено самоубийство, само заради кефа на евреите. Вече един генерал си отиде, защото отказа на Тромпета тъпотиите.

    21:40 15.05.2026

  • 66 Ах тиии Дони бой

    10 1 Отговор
    гоуемо плямпало си.... тва не са ти подкупните венецуелски подлоги, кво съ пенявиш бе шампоан оранджъв, влезнете де, ама да не излезнете като в Афганистан

    21:41 15.05.2026

  • 67 Антикомуне

    8 1 Отговор
    Както се казва: - Тоя па къде ще влиза!
    Най-много на него да му улезе. Иран не е Ирак, ще яде хурката Тръмп.

    21:44 15.05.2026

  • 68 Отнемането

    3 8 Отговор
    на обогатения уран на държава, подкрепяща терористи, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

    21:48 15.05.2026

  • 69 Енгени

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Ами":

    Защо тогава им се молеха да ги предаде на Русия, а света или Русия не ги взеха насила?

    Коментиран от #78

    21:54 15.05.2026

  • 70 Говорител на иранските сили

    7 2 Отговор
    Американската войска може да влезе но със сигурност няма да излезе жив

    21:54 15.05.2026

  • 71 Иван4о

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Но ако зъбите му са здрави, на кучетата не им е до смях.

    21:56 15.05.2026

  • 72 Козаристан🐐

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Персите могат да пуснат нещо":

    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    22:00 15.05.2026

  • 73 Механик

    9 1 Отговор
    Тоя човек плаче за д-р Гълъбова или нещо подобно. Всички си мислехме, че по-зле от Слипи-Джо не може да има, но тоя удря всички рекорди.
    Къде ша влизаш бе, ку-ку? Нали иранците само това чакат, че да ви разкостят. Вие един нищо и никакъв Виетнам не можахте да оправите, та с Иран ли, бе?

    22:05 15.05.2026

  • 74 Иван Б.

    2 1 Отговор
    На какви медикаменти пак е този човек? Доналд Тръмп отново се е надрусал! Устата му голяма, а отсреща няма нищо!

    22:16 15.05.2026

  • 75 Жокера

    0 3 Отговор
    Тръмп затъна в Иран както Путин в Украйна. Виждат, че няма да спечелят ама се правят на мъже... А обикновенните хора страдат заради болните им амбиции.

    22:19 15.05.2026

  • 76 Фикри

    8 1 Отговор
    Тоя стана за смях пред целия свят, защо продължава да се излага. Никой не го взема вече на сериозно.

    22:38 15.05.2026

  • 77 Фикри

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "селяк":

    Там ще се обърка многоооо.
    И в Америка горивата са поскъпнли много, а това американците хич не го обичат и подозирам, че тоя няма да е президен още дълго време

    22:40 15.05.2026

  • 78 Некой

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Енгени":

    Ако не ги беше предала щеше да разбереш , че думата моля е била чиста любезност.

    22:43 15.05.2026

  • 79 Павел Пенев

    7 0 Отговор
    Тръмп съвсем е изперкал горкия. Срещата в Пекин се е отразила много лошо за него. Предстои му принудително лечение.

    23:03 15.05.2026

  • 80 Хуморист

    6 0 Отговор
    ХАХАХХА, Къде ще влизаш бе Оранжев, вече и в Мелания не можеш да влезнеш! Смешко!

    23:30 15.05.2026

  • 81 Дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Такива продажници като тебе винаги това хващат а и го смучат за сол. Ръииш.

    01:06 16.05.2026

  • 82 Михаил

    3 0 Отговор
    видяхме те как влезе в китай там мълчеше като ъз що неказа нещо за иран там само им ... ъза какви лидери са щи не им каза ей оставете тайван и иран са мой

    02:02 16.05.2026

  • 83 САЩисаните

    1 0 Отговор
    ше влязат с краката напред В ЧЕРНИТЕ ЧУВАЛИ !

    05:33 16.05.2026

  • 84 ТРЪМП КАКТО Е ВИДНО НА ФОТКАТА

    1 0 Отговор
    СЕ ВОЗИ НА РУСКИ ХЕЛИКОПТЕР ЩОТО СИКОРСКИ САМ Е КАЗВАЛ ЧЕ Е РУСНАК !

    05:36 16.05.2026

