Доналд Тръмп с нов ултиматум към Техеран: Или ще получим урана, или влизаме

Ако Иран не предаде запасите си от обогатен уран на Съединените щати, американците сами ще дойдат да си го вземат. Това заяви пред журналисти президентът на САЩ Доналд Тръмп на борда на самолета, пътуващ от Пекин, съобщава РИА Новости.

"В подходящия момент или ще влезем там, или ще го получим. Мисля, че вероятно ще го получим. Но ако не го получим, ще влезем“, каза Тръмп.

По-рано американският лидер заяви, че Техеран първоначално се е съгласил да прехвърли обогатения си уран на Вашингтон, но след това е променил решението си.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в петък, че Техеран "няма доверие“ в Съединените щати и остава заинтересован от преговори само ако Вашингтон демонстрира сериозност.

"Те не могат да постигнат целите си чрез военни действия, но ситуацията би била различна, ако се придържат към дипломация“, подчерта той.

Иран заяви, че не вярва на САЩ и проявява интерес към преговори с Вашингтон само ако те са сериозни, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на иранския външен министър Абас Арагчи пред журналисти в Делхи по време на посещението му за участие в годишната среща на външните министри на БРИКС в Индия.

Иран се опитва да спази примирието, за да даде шанс на дипломацията, каза още Арагчи.

Иранският външен министър заяви, че настоящите преговори са белязани от липса на доверие и че противоречивите послания са накарали Техеран да се съмнява в истинските намерения на американската страна. Той подчерта, че всички кораби могат да преминават през Ормузкия проток, с изключение на тези на държави, които са във война с Иран. Определи ситуацията около протока като много сложна и добави, че страната се опитва да помогне за овладяването ѝ.

По думите му Иран има интерес да продължи енергийното сътрудничество с Индия и е наясно с последиците от санкциите, наложени от САЩ. Той също така заяви, че посредническите усилия на Пакистан не са се провалили, но срещат сериозни трудности.

Арагчи добави, че Иран е готов както да се върне към бойни действия, така и да търси дипломатическо решение.

Иранският външен министър каза също така, че е отворен за съдействие от страна на Китай при разрешаването на конфликта в Близкия изток, съобщи Франс прес.

Арагчи потвърди, че Русия е предложила помощта си за решаване на ядрения спор със Запада, съобщи ДПА.

„Срещнах се с президента (Владимир) Путин в Русия и обсъдихме и въпроса за урана“, каза Арагчи на пресконференция на външните министри от БРИКС в Делхи. Иранският дипломат добави, че е благодарил на руския лидер за предложението.

По време на честванията на Деня на победата в Москва Путин заяви, че Русия има готовност да вземе на съхранение високообогатения ирански уран.

Иранската ядрена програма предизвиква противоречия сред международната общност. САЩ, Израел и други западни страни обвиняват ръководството на Ислямската република, че се опитва да разработи ядрени оръжия. Техеран отрича тези обвинения.

Западът е особено обезпокоен от факта, че Иран разполага със запаси от около 440 кг уран с чистота до 60%. Ако чистотата му достигне 90%, Ислямската република ще може да произведе няколко атомно бомби.

Американският президент Доналд Тръмп настоява обогатеният уран да бъде изнесен от Иран. Смята се, че в момента Иран съхранява запасите си от уран в подземни обекти, които САЩ бомбардираха миналата година.

Изявленията на Арагчи днес бяха направени часове след като президентът Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва и се съгласи по време на разговори с китайския президент Си Цзинпин, че Техеран трябва да отвори отново протока, отбелязва Ройтерс.