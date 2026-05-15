Хантавирусът и страховете след COVID! Доц. Атанас Мангъров пред ФАКТИ

След случаите на хантавирус на круизен кораб и тревогата, която темата предизвика по света, общественият интерес към опасната инфекция рязко се засили. Как се предава вирусът, има ли риск от масово разпространение, защо Андският хантавирус е различен от останалите разновидности и трябва ли хората да се страхуват от нова пандемия… Пред ФАКТИ говори инфекционистът доц. д-р Атанас Мангъров.
- Доц. Мангъров, какво представлява хантавирусът, който през последните дни предизвика тревога в различни държави?
- Говоренето напоследък за хантавируси е свързано с инфекцията на круизен кораб, причинена от един от тях вирус, който обичайно се открива в някои части на Южна Америка – в Чили и Аржентина. Негова важна особеност е, че за разлика от останалите хантавируси може да предизвиква заболяване, което да се предава не само от животни на човек, но и от човек на човек. Хантавирусите са десетки видове, като заболяване при хората причиняват около 20-тина от тях. Разпространени са по целия свят. Тези вируси причиняват два тежко протичащи клинични синдрома:
1) хеморагична треска с бъбречен синдром
2) хантавирус белодробен синдром
Хантавирусите, които се откриват в Източното полукълбо – Азия и Европа, включително нашата страна, причиняват хеморагична треска с бъбречен синдром /ХТБС/, докато в Западното полукълбо – Северна и Южна Америка, се откриват такива, които причиняват заболяване с бъбречен синдром и други, които причиняват заболяване с белодробен синдром. Резервоар на хантавирусите са различните гризачи, които разпространяват вирусите, но не боледуват и всеки вид хантавирус се свързва с определен вид гризачи. Резервоар на хантавируса, който причинява ХТБС в нашата страна и на Балканите, т.нар. Добрава-Белград хантавирус, са горските мишки, а резервоар на тези, които причиняват същото заболяване в Азия и Северна Европа, са полските мишки. Заразяването става чрез поглъщане на храна или вода, замърсени с екскременти от гризачи (урина, фецес, слюнка) или чрез вдишване на прахови частици, съдържащи засъхнали такива екскременти. Може да стане и при ухапване или одраскване от инфектирани гризачи. Заразяване на човек от човек не е описано. Единственото засега изключение е при т. нар. хантавирус Анди, който се среща в Аржентина и Чили. Именно за него в момента се твърди, че е причинител на заболяванията на круизния кораб и причинява заболяване, протичащо с белодробен синдром.
Важно е да се подчертае, че при хантавируси в Източното полукълбо няма предаване от човек на човек. Заразяването става изключително от гризачи по споменатите начини.
В Западното полукълбо има хантавируси, които причиняват заболяване, протичащо с хеморагична треска и бъбречна недостатъчност, но има и такива, които причиняват и белодробната форма на заболяването. Последното беше установено и доказано в началото на 90-те години. Заразяването става по същия начин, но болестта протича като тежка вирусна пневмония, често водеща до белодробен оток и дихателна недостатъчност.
Засега, единствено в някои части на Аржентина и Чили, е установен вид хантавирус, наречен Анди вирус (б.р. - по името на местообитанието – Андите), който може да се предава от човек на човек по въздушно-капков и контактно-битов път, но за това е необходим изключително близък контакт – целувки, прегръдки, спане в едно легло, съвместно съжителство. От този вид е вирусът, причинил епидемията на круизния кораб, като заразяването на нулевия пациент е станало най-вероятно в Аржентина преди отплаването.
- Колко е важно за лечението бързо да се установи, че човек развива хантавирус?
- Това не е толкова важно, защото етиологично лечение за хантавирусната инфекция няма. Лечението е патогенетично и симптоматично - при случаите на хеморагична треска с бъбречен синдром и развитие на остра бъбречна недостатъчност се лекуват острата бъбречна недостатъчност, водно-електролитните нарушения и хеморагичния синдром. У нас има по няколко десетки случая годишно и при правилно поставена диагноза повечето се лекуват успешно с хемодиализа и флуидотерапия. При тази форма на хантавирусна инфекция леталитетът е около 10–15%.
Белодробната форма на хантавирусната инфекция, каквато е тази на круизния кораб, е характерна за Западното полукълбо. Тя протича с картина на бързо развиваща се вирусна пневмония, белодробен оток и дихателна недостатъчност.
Лечението е с подаване на кислород и коригиране на жизнените показатели. Леталитетът е висок - 30-50%. В България белодробна форма на хантавирус не се среща и заразяване на човек от човек няма.
- Коя възрастова група е най-уязвима при хантавирусите – деца, възрастни или хора в средна възраст?
- Всички хора, които са изложени на контакт с хантавируси по описаните начини, могат да се заразят независимо от възрастта и физическото си състояние. Напредналата възраст и наличието на придружаващи заболявания са рискови фактори. У нас на опасност са изложени хората, живеещи или работещи в гористи местности, които могат да приемат храна или вода замърсени с екскременти от гризачи – урина, фецес, слюнка и пр. Значително увеличаване на случаите у нас е имало през 1960-70-те години по време на строежите на големите язовири в Родопите. Риск има и за хора, които пребивават в изоставени помещения или в места, силно инфестирани с гризачи. За да се разболее човек, трябва да консумира замърсени вода, храна или да вдиша заразени прахови частици.
- А самите гризачи как се справят с вируса? Тяхната имунна система не страда ли от него?
- Те са резервоар на вируса и самите животни не боледуват. Те просто си живеят с вирусите и ги разнасят. На Балканите, включително и у нас, хантавирусите се разпространяват основно от горските мишки, а в другите части на Европа и Азия – от полските мишки. Различните видове хантавируси имат за резервоар различни видове гризачи.
- Какви превантивни мерки трябва да предприемат хората, ако попаднат в среда с потенциален риск – например в планински или селски райони?
- Искам да подчертая, че това е рядко заболяване. В нашата страна заболяват най-вече хора, които ходят по горите и могат да консумират храни, горски плодове и пр. или да пият вода от извори, замърсени с екскременти на горски мишки. Човек вижда чисто и бистро изворче, но не знае дали няколко метра по-нагоре някоя мишка не е замърсила водата.
- Има ли възможност за ваксинопрофилактика?
- Ваксини срещу местните видове хантавируси, причиняващи хеморагична треска с бъбречен синдром, има разработени единствено в Китай и Южна Корея. Там те се прилагат на лица, работещи в рискови зони и военни. Данните за тяхната ефективност са оскъдни. В останалите части на света няма лицензирани ваксини срещу хантавируси. Наличието на много и различни видове хантавируси, както и ограниченият контингент, на който да се прилагат, са пречка за създаването на хантавирусни ваксини. Все пак високият леталитет при причиняваните от различните хантавируси синдроми - 10-15% при ХТБС и 40-50% при белодробния синдром, ги правят особено опасни инфекции, с потенциал за използване като биологично оръжие. Няма как това да не е привлякло вниманието на военните лаборатории.
- Ако се върнем към случая с кораба, какъв е проблемът там?
- Проблемът там е с белодробната форма на заболяването и това, че се причинява от единствения хантавирус, който може да се предава от човек на човек по въдушно-капков и контактно-битов път. Хората на кораба или т. нар. нулев пациент най-вероятно са се заразили, докато са били в Аржентина, а не от гризачи на самия кораб. Те вероятно са посетили място, където е имало възможност за заразяване. Инкубационният период на хантавирусната инфекция е между 1 и 6 седмици. Всички контактни на кораба ще са под карантина 42 дни.
- Вече се появи информация за т.нар. „нулев пациент“. Става въпрос за фотограф, който е посетил сметище в Аржентина, за да снима?
- Сигурно е така. Но около този случай се създава прекомерна тревога и се отделя твърде голямо медийно внимание. При настоящите геополитически кризи това е добър подход за отклоняване на фокуса от същинските проблеми. Освен това започват да се появяват различни „авторитети“, които твърдят, че този Анди хантавирус лесно се предава от човек на човек, без да е необходим близък контакт. Това не е вярно. Историята много напомня на някои събития от началото на COVID пандемията и съпровождащата я истерия...
- След пандемията от COVID обществото е много чувствително към всяка новина за вирус. По-подготвени ли сме днес?
- Няма причина подобно нещо да се раздува до такава степен, освен ако в обозримо бъдеще не се подготвя нещо друго, по-голямо. Това е т.нар. прозорец на Овертон, при който нещо, което на пръв поглед изглежда немислимо, постепенно се налага като реална възможност. Процес като при жабата, която се вари бавно във вода, водата постепенно се загрява и глупавата жаба умира без да се усети.
- Но тук фактът, че случаят възниква на круизен кораб, където хората са ограничени в движението си, допринася ли за тревогата?
- Разбира се. Круизният кораб е затворено общество, в което има много хора на едно място и ограничени възможности за изолация, нещо като миниатюрен модел за проследяване на разпространението на конкретен вирус в среда, наподобяваща съвременния град. Ако си спомните, в началото на COVID-19 - през февруари 2020 година, ситуацията беше същата. Бяха се появили първите случаи в Китай и имаше круизен кораб със заболели, които бяха от други части на света. Корабът обикаляше без някой да иска да го приеме. Накрая акостира в Япония, в Йокохама. Като гледам как се развиват нещата, има доста прилики. Тревожи ме прекомерно целенасоченото внимание от страна на СЗО и медиите. Вече започнаха да ми се обаждат хора с въпроси какво се прави при поява на хантавирус, ежедневно по медиите някой се изказва по въпроса... Силно се надявам да няма продължение. Политическата медицина е опасна за личното и общественото здраве.
1 Мангъра БГ лекар
09:02 15.05.2026
4 Това Кукумицин
Дайте му чайчето
По бързо .
09:04 15.05.2026
5 Последния Софиянец
09:04 15.05.2026
6 Ходеше на преглед и им даваше
До коментар #3 от "Тоз измикяр колко народ излъга":Витамин С
500 лева прегледът
И половината заминаха от ковид без лечение
Тоз боклук трябва да лежи в затвора
Коментиран от #20, #23, #52
09:05 15.05.2026
7 Фори
Коментиран от #11, #29
09:10 15.05.2026
8 Иван
09:11 15.05.2026
9 Сталин
09:13 15.05.2026
10 Иван
Коментиран от #30, #64
09:15 15.05.2026
11 Сталин
До коментар #7 от "Фори":Абе хайванин,всички ваксини са отровни ,ваксините са безполезни ,заради това е тази епидемия от рак и тумори
Коментиран от #14, #21
09:16 15.05.2026
12 !!!!!
09:16 15.05.2026
13 Боко
09:16 15.05.2026
15 Някой
До коментар #3 от "Тоз измикяр колко народ излъга":Да ти отговоря с ковид идиотизма какво постигнаха:
1. към 70 хиляди повече починали по статистика на НСИ, при неброени починали от ковида, а починали констатирани (може и грешно като на министър), от което над половината със сърдечни проблеми - преди ковида 2019г 64.4% от смъртността я борят от сърдечно съдови проблеми;
2. В Туркменистан бе забранено да се говори за ковида. Там 2021г са население 6.1 милиона (тук 6.52 на преброяване) и имат обща смъртност спорено 46701 човека, а тук официално 148995. Над 100 000 повече починали в България и над 2.5 пъти повече за почти същото население;
3. Летните мерки 2022г ги въведоха при изключително ниска смъртност, но след въвеждането следващите 6 седмици умират поне 800 човека повече, като съотношение;
4. За целият период от почти 2 години, нямаха законно приета извънредна епидемична обстановка, тъй като бе гласувано последният ден от извънредното положение и го приеха на 13.5.2020, когато няма действащ член от закон (закон за здравето член 63) и лъжеха че е прието на 14.05.2020г от министерският съвет, когато няма заседание на министерският съвет. Обявено иначе по медии на предният ден.
ковид мерки = смърт!
09:17 15.05.2026
16 стоян георгиев
09:19 15.05.2026
17 Това, че ти правиш така е ясно,
До коментар #14 от "Гресирана ватенка":каквото ти е отвътре,.това и ще привиждаш и в другите.Не всички хора с каро теб.Твоето е патология.
09:19 15.05.2026
18 Хм…
Коментиран от #63
09:20 15.05.2026
19 Дон Корлеоне
09:21 15.05.2026
21 Ол1гофрен,
До коментар #11 от "Сталин":Жириновски се ваксинира 8 пъти.
09:22 15.05.2026
22 хе хе
09:23 15.05.2026
23 Дай доказателства
До коментар #6 от "Ходеше на преглед и им даваше":Не може да клеветиш хората така по сайтовете!
Защо пишеш тук, а не информира Лекарския Съюз и прокуратурата/полицията на времето щом като имаш конкретна информация за конкретни хора в случаите, които описваш?
Кои са тези хора, които по твоите думи Мангъров е уморил - дай техните имена !
Коментиран от #24, #68
09:24 15.05.2026
25 Мангъров,
Мангъров за това предрече, че Ковид 19 ще се самоограничи и самоизлекува до края на 2020 година, а Витанов- че Украйна ще капитулира до зимата на 2021 година.
И двамата шамани са подвластни на станинските теории и плоската Земя!
Коментиран от #37
09:27 15.05.2026
26 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #69
09:28 15.05.2026
27 Кую
09:29 15.05.2026
28 Хентайвируса или кромид епизод 2
09:29 15.05.2026
29 Кеша на Ковид
До коментар #7 от "Фори":Бе против само срещу ковид експерименталните ваксини, а не срещу Имунизационния календар.
И бе прав, защото спаси хиляди заблудени от Ковид Ваксините, които вече са официално признати за смъртоносни:
“Главният медицински директор на FDA д-р Винай Прасад потвърждава, че ваксината Pfizer mRNA срещу COVID-19 е причинила смъртта на преди това здрави деца. Ваксинационните разпоредби на САЩ по време на пандемията са навредили на децата повече, отколкото са помогнали, отбелязвайки, че нито едно педиатрично проучване не е показало благоприятен ефект върху смъртността.
Moderna разработи 19-нуклеотидната генна последователност, съдържаща мястото на разцепване на фурина, което придава инфекциозност при хората, чрез собствени изследвания още през 2013 г., шест години преди епидемията от Ухан. Вероятността патентованата 19-нуклеотидна последователност на Moderna да бъде случайно открита в Covid-19, където не се среща никъде другаде в природата, е 1 на 3 трилиона.”
Ваксините официално признати за смъртоносни
“Главният медицински директор на FDA д-р Винай Прасад потвърждава, че ваксината Pfizer mRNA срещу COVID-19 е причинила смъртта на преди това здрави деца. Ваксинационните разпоредби на САЩ по време на пандемията са навредили на децата повече, отколкото са помогнали, отбелязвайки, че нито едно педиатрично проучване не е показало благоприятен ефект върху смъртността.
Moderna разработи 19-нуклеотидната генна последователност, съдържаща мястото на раз
Коментиран от #33
09:29 15.05.2026
31 Този ли професор?!!
Взе дейно участие в дезинформационната руска кампания за ковида, която изгради стабилни мрежи за бъдещето й преливане в дезинформационна мрежа за войната в Украйна.
После кажете, че пускането на ковид вируса беше случайно и кой имаше интерес ;)
09:32 15.05.2026
32 Копейкин
09:33 15.05.2026
33 Кеша на Ковид
До коментар #29 от "Кеша на Ковид":Информацията: US FDA memo links 10 child deaths to COVID vaccines
09:33 15.05.2026
34 Пишман професори
09:35 15.05.2026
35 Град Симитли
...Добре казано!
09:40 15.05.2026
36 Владо
09:40 15.05.2026
37 Вацев
До коментар #25 от "Мангъров,":Русия не пАбеди ли вече?
09:41 15.05.2026
38 Не съм съгласен с Мангъров,
Както и че става въпрос за хантавирус Анди, като единствена причина за епидемията.
В Огнена земя, Аржентина, откъдето е тръгнал корабът, НЯМА докладвани случаи на Анди и на хантавирус като цяло от десетиетия.
От заразените на самия круиз , само при двама е доказан Анди- холандска двойка, която е починала.
Другите заразени най- вероятно са следствие на замърсена от плъхове храна и вода на самия кораб. Т.е става въпрос за друг хантавирус, не Анди, който НЕ се предава от човек на човек.
Коментиран от #47
09:43 15.05.2026
39 Демократ
09:51 15.05.2026
40 007 лиценз ту кил
Коментиран от #76
09:53 15.05.2026
41 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #42
09:57 15.05.2026
42 Абе
До коментар #41 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Пусни тука твойта снимка, те видиме ти къв си убавец, ДГЕ.
Коментиран от #44, #54
10:07 15.05.2026
43 Авджия
10:07 15.05.2026
44 Я си
До коментар #42 от "Абе":Е.П.М
10:08 15.05.2026
45 Холивуд продъкшън
10:08 15.05.2026
46 Много точно и вярно го е казал! БОръжие
До коментар #3 от "Тоз измикяр колко народ излъга":Майко мила на дебилна, Мангъров много точно го е казал ,Политическата медицина е опасна за личното и общественото здраве.Високият леталитет при причиняваните от различните хантавируси синдроми ги правят особено опасни инфекции, с потенциал за използване като биологично оръжие. Политиците като Тръмп,нанатяху, фон двере Лайен, Бойко, Тагарев,просто Киро, мерц са опасни за обществата и вашето здраве. Щатите започнаха разследване на тайните лаборатории на сру!
Коментиран от #77
10:09 15.05.2026
47 Дебил чете Библия.тя не е за всеки!
До коментар #38 от "Не съм съгласен с Мангъров,":Мангъра каза че много вероятно е да е биологично оръжие използвано на кораб и то неслуаен с малко спирки.
10:13 15.05.2026
48 Маската на Жоро
10:13 15.05.2026
50 Гоя
10:16 15.05.2026
52 Питайте бил гей той знае,лежи в бункера
До коментар #6 от "Ходеше на преглед и им даваше":Дебелите яко ни лъжат. В САЩ са влезнали над 20 евентуално заразени пътници американци от злополучния кораб и са си отишли по домовете без карантина. Спешно ги издирват. Колко ли са заразили? Браво на Мангъров дава тона и верна информация!
10:19 15.05.2026
53 Гресирана ватенка
Коментиран от #70
10:25 15.05.2026
54 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #42 от "Абе":МОЙТА СНИМКА ЩЕ Е .................. ПО "КРАСИВА" ОТ СНИМКАТА НА МУНЧО С ................... ПИПОНЕСТАТА ГЛАВА, КЛЕПНАЛИТЕ ГОЛЕМИ УШИ и ГОЛЕМИЯ "БАЙ ТОШОВСКИ" КЛЮН ................... ФАКТ !
10:37 15.05.2026
55 Тоя пак ни успива
10:48 15.05.2026
56 Аржентински ген
10:58 15.05.2026
59 дедко мьнги
Коментиран от #61
11:54 15.05.2026
60 Стефан
До коментар #3 от "Тоз измикяр колко народ излъга":Защо му давате думата на този мошеник и манипулатор ?
11:56 15.05.2026
61 Механик
До коментар #59 от "дедко мьнги":Удри го с фаража!
11:56 15.05.2026
62 Проф.Юлиян Кирилов
На някои места Науката,е превърната в търговия,а на други в Политическа проститутка.
11:58 15.05.2026
63 Някой
До коментар #18 от "Хм…":Почти всяка дума на Мангъров бе потвърдена от други включително от НОЩ!
1. Каза че Слънцето е големият враг на вируса. САЩ изкара че вируса живее 18 часа на сухо и тъмно и 2 минути на влажно и слънце! Един от НОЩ (Кантарджиев) викаше, че към 3 Д-та (дисциплина, дистанция ...) добавя и витамин Д - от Слънцето!
2. Смееха му се за стаден имунитет. Същото каза този за ковида на САЩ. Медицинско название с различни имена. Стаден имунитет открит пи испанският грип преди повече от век и как сред изкарали го други не по-рядко се заразяват.
3. Говореше за Аспирин. По американско изследване сред лекуваните с ковид имало 47% по-ниска смъртност сред тези ползвали редовно Аспирин. Най-малкото разширява кръвоносните съдове, където бе проблем за ваксини с тромби и дори променяха една английска. Последващи опити за лекарства бяха с по-малка успеваемост от казаното за Аспирина!
И още.
Коментиран от #66
12:14 15.05.2026
64 Зъл пес
До коментар #10 от "Иван":Съгласен за ковид измамата!Началото на пандемията работех в Италия.На около 200км от Бергамо.Алпите,препълнени хотели.По принцип си работех с маска заради естеството на работата.От персонала ни,имахме няколко с доказано някаква зараза,но нищо притеснително.И аз показах 2 плюса.Седях си в стаята 4 дни без да глътна и 1 хапче,без никакъв симптом.Починах си хубаво:).Шефа си ми плати тази "отпуска".Сега също умира много народ,от грипове,инфаркти и т.н.,но никой не кйзва че е винъвен ковида.Кой знае дали е така.Въпрос на късмет да не умрем.
12:22 15.05.2026
65 Що наивен народ затри тоя
12:33 15.05.2026
66 Стадният имунитет е оправданието
До коментар #63 от "Някой":На управляващите на недоразвити държави нямащи капацитета да осигурят ваксини за цялото население. Иначе не стада, а цели хергелета заминаха за вечните ловни полета повярвали на мангъра и чакащи стадният имунитет да дойде при тях.
12:39 15.05.2026
67 Уау!
Носете си новите дрехи и помнете - ние сме в клуба на богатите!
13:04 15.05.2026
68 Бай онзи
До коментар #23 от "Дай доказателства":По време на пандемията според мен най-адекватни бяха доцент.Мангъров и д-р Георги Тодоров( не си спомням откъде беше д-р Тодоров,мисля че или Русе или Свищов)
13:12 15.05.2026
69 Карикатура
До коментар #26 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Урсула като ти спретне пандемията и ушите ще ти надупчат с ваксини
13:14 15.05.2026
73 Ивермектин
Ваксините на американската армия за хантавирусна ДНК не са ваксини. Те са буквално плазмидни ДНК генни терапии. Всяка от тях съдържа лабораторно изградена кръгова ДНК (плазмиди), носеща гените на хантавирус М-сегмента, които кодират повърхностните гликопротеини на вируса (Gn и Gc). Когато се инжектира (често с инжекторно устройство), вашите собствени клетки абсорбират ДНК, четат го като план и започват да произвеждат самите патогенни хантавирусни протеини.
16:14 15.05.2026
74 витаминД и цинк
16:17 15.05.2026
75 Брутално точен
17:09 15.05.2026
76 ганю
До коментар #40 от "007 лиценз ту кил":ей сега като се накълват със бургери
заразени с туй - онуй покрай световното
после урсулата ще ги набучи с ваксини кат опитни зайчета
и който оживее ще разказва
стана джангъра
21:35 15.05.2026
77 Заю Баю
До коментар #46 от "Много точно и вярно го е казал! БОръжие":Вчера Redacted имаше предаване на тази тема, САЩ имат повече от 100 био лаборатории по света и около 40 са били в Украйна. Как всички вируси които са толкова усърдно рекламирани от медиите винаги се оказват на края че идват точно от такива лаборатории, те изкуствено създадени. Защо медиите не се занимават с този въпрос? Защото за това не се плаща.
06:07 16.05.2026