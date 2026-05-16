El Universal: Двама бивши мексикански служители са арестувани в САЩ за връзки с наркокартел

Американските власти задържаха двама бивши високопоставени служители от мексиканския щат Синалоа, обвинени в участие в наркокартели.

Според вестник El Universal, бившият министър на обществената сигурност на Синалоа Херардо Мерида Санчес се е явил в съда, след като е бил задържан в Аризона, докато бившият министър на финансите Енрике Диас Вега се е предал доброволно на американските власти. Вестникът също така отбелязва, че по време на разследването, Службата за финансово разузнаване на Мексико е замразила банковите сметки на губернатора на Синалоа Рубен Роче Моя и неговите роднини.

По-рано, на 29 април, Министерството на правосъдието на САЩ официално обвини губернатора на Синалоа Рубен Роче Моя и други служители в участие в контрабанда на наркотици и защита на фракция от картела Синалоа, известна като Лос Чапитос. Според американските прокурори, обвиняемите са улеснили трафика на фентанил, кокаин и метамфетамин в Съединените щати.

След американските обвинения, Роча Моя обяви, че си взема временен отпуск и подава оставка от поста си в очакване на разследване. От 2 май Йералдин Бония Валверде, преди това генерален секретар на регионалното правителство, беше назначена за изпълняващ длъжността губернатор на Синалоа.