Свят »
Техеран: Къде е ООН, когато Тръмп се хвали, че е пират, краде чужд петрол и иска да унищожи иранската цивилизация?!

16 Май, 2026 04:27, обновена 16 Май, 2026 04:37 991 12

Изявленията на американския президент, че САЩ контролират Ормузкия проход, са за вътрешна консумация, смята посланика на Иран в Беларус

Алиреза Саней, Снимка: МВнР на Иран
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изявленията на САЩ за контрол над Ормузкия проток са предназначени за вътрешна аудитория, като по този начин Вашингтон възнамерява да регулира цените на енергията, смята иранският посланик в Беларус Алиреза Саней.

„Фактът, че разпространяват информация чрез медиите, че имат контрол, е по-скоро за вътрешна употреба в Америка. За да контролират цената на горивата, енергийните ресурси и петрола“, обясни дипломатът пред ТАСС.

Според него американските власти са наясно, че протокът се контролира от Иран. „Това, което американците казват на Тръмп, е по-скоро защото психологически искат да контролират енергийния пазар“, каза Саней.

Той припомни, че „преди войната галон (3,79 литра) бензин в американския щат Калифорния струваше 2,40 долара, сега е 5 долара и достига до 6,50 долара“. Според онлайн портали, проследяващи цените на горивата в САЩ, средната цена на бензина с октаново число от 87 до 94 в Калифорния е 6,30 долара за галон.

Едно от исканията на Иран, предадени на САЩ, е установяване на мир и сигурност в целия регион, включително Ливан, заяви Саней.

„Относно нашите предложения: на първо място, войната трябва да приключи напълно. Поискахме установяване на мир и сигурност в целия регион, включително Ливан. Помолихме също така да бъдат размразени нашите средства, замразени в продължение на много години в банки в различни страни“, каза дипломатът.

„И бихме искали американците да сложат край на това морско пиратство и морската им блокада. Доналд Тръмп открито заявява и признава, че САЩ, подобно на пиратите, завземат танкери, вземат петрол и печелят от това“, добави Саней.

„Представете си, ако Иран каже нещо подобно. Извънредно, спешно заседание на Съвета за сигурност ще бъде свикано още същата вечер“, подчерта той. „Тръмп пише, че утре ще унищожи напълно иранската цивилизация и заплашва да използва ядрени оръжия. Но никой по света не протестира срещу това. Не е ясно къде е ООН, къде е Съветът за сигурност, къде са международните институции за правата на човека“, заключи посланикът.

Освен това, Техеран, в диалога си с Вашингтон, настоява, че Ормузкият проток няма да се върне към състоянието си отпреди войната. Иран смята, че е от съществено значение корабите да плават в съответствие с установените изисквания за сигурност и да плащат необходимите такси.

В началото на май Техеран изпрати на Вашингтон 14-точково предложение през Исламабад, очертаващо пътна карта за постигане на споразумение. Този документ беше изпратен в отговор на по-ранна американска инициатива, която включваше девет точки.

САЩ и Израел нанесоха удари по над 125 000 невоенни цели в Иран, убивайки 220 деца и близо 260 жени, отбеляза дипломатът.

„Според някои статистики САЩ са атакували приблизително 24 000 цели в Иран. 125 600 невоенни цели – магазини, жилищни сгради и апартаменти – са били повредени или унищожени. 220 деца са били убити, включително 17 под петгодишна възраст. 259 жени са били убити“, каза той.


  • 1 Тръмпата

    15 1 Отговор
    Е бита карта

    04:47 16.05.2026

  • 2 Прав е човекът

    11 0 Отговор
    Всички си трайкат. Тръмп обаче се върна без фанфари и новини за колосални сделки от Китай. Новинарските канали само плахо спекулират, но нищо реално не излиза. В момента светът става все по-нестабилен, а това предизвиква волатилност на пазарите, от която се печели добре, ако си добре информиран.

    Коментиран от #12

    04:49 16.05.2026

  • 3 Неразбрал

    9 1 Отговор
    Кой е агресора ?

    05:21 16.05.2026

  • 4 Дернев

    7 2 Отговор
    Гутериш трябва да се махне от ООН. ООН да организира международна флотилия, която да осъществява контрола в Ормузкият проток и таксите да се събират от ООН. Така ще се финансира дейността на международната флотилия, а всичко останало да отива за възстановяване на щетите на страните от региона. ООН трябва да се намеси и ако бяхме изградили Европа за европейците, щяхме да бъдем основните инициатори и гаранти на дейността на ООН. Голяма е вината на Европа за това което става по света сега.

    Коментиран от #11

    05:50 16.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 дядото

    3 0 Отговор
    оон е в сащ и е на командно дишане

    06:05 16.05.2026

  • 7 Смърфиета

    2 1 Отговор
    Невоенните цели в Иран се унищожаваха, защото Иран там бе разположил своите системи Пейтриът, чиито параметри му бяха предоставени от Китай в последните над четири години.

    06:34 16.05.2026

  • 8 Змията хапе

    4 0 Отговор
    Най опасно, когато умира. Войни в украйна и Иран . Отвличане на президента на Венецуела, заграбване на петрола. Намеса в Куба, заплахи за Гренландия, Мексико и Канада. Непрестанни лъжи и манипулации на пазара с цел печалба . Света страда и не отреагира. До кога стига вече. Време е Дончо да бъде свален.

    Коментиран от #10

    06:36 16.05.2026

  • 9 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Както се прее в песента:
    "Ваня пулеметчик лихо гадов бьот,
    а жд Аврам Рахилю в жпе, счет ведет"

    06:37 16.05.2026

  • 10 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Змията хапе":

    Да припомням ли др. Брежнев, Андропов, и Константин Черненко? Помня когато съобщиха, че е починал, същия ден май, май не беше по Время.

    06:40 16.05.2026

  • 11 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дернев":

    ООН отдавна приключи. Чфутите го обиха. Иран използва дезинформация. Сега имате един континентален блок, и един пенинсуларен, който беше в съюз с една хегемонична сила, но сега поне временно не е в съюз. И в двата случая, "Лазаре стани" работи само в "Мамник".

    06:44 16.05.2026

  • 12 Ще има и още

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е човекът":

    Така е, абсолютно е прав ! Малко дразни вайкането за децата и особено за жените. Извесно е отношението им в техния свят, особено към жените, хем кокошките в двора са с по голяма стойност, хем когато им изнася "страдат" и се вайкат за живота им.

    06:54 16.05.2026

