Володимир Зеленски след ракетния удар по Киев: Русия трябва да бъде наказана

Украинският президент Володимир Зеленски изрази днес гнева си и призова Москва да бъде наказана, полагайки червени рози пред развалините на жилищен блок в Киев, където руски ракетни удари отнеха снощи живота на 24 души, включително три деца, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Служители на спешните служби са приключили претърсването на развалини на сградата, продължило повече от ден, написа Зеленски в Екс.

Крилата ракета порази девететажната сграда по време на най-широкомащабната руска атака от началото на пълномащабната инвазия, казаха украинските военновъздушни сили.

Атаката е била насочена основно срещу украинската столица, където са били ранени 48 души, включително две деца, каза Зеленски.

Украинското министерство на вътрешните работи заяви, че стотици спасители са участвали в продължилата 28 часа операция за издирване на оцелели сред 3000 кубически метра отломки. Властите в Киев казаха, че екипите са успели спасят около 30 души, а изпод развалините са били извадени 24 тела. Ранените са около 50, а близо 400 души се нуждаят от психологическа помощ.

Днес в Киев се спазва официален ден на траур в памет на жертвите.

Крилатата ракета, поразила жилищната сграда, е била произведена през второто тримесечие на тази година, посочи Зеленски, като се позова на украински експерти, изследвали останките ѝ. Според първоначалните анализи става въпрос за руска крилата ракета Х-101.

„Това означава, че Русия все още внася компоненти, ресурси и оборудване, необходими за производството на ракети и за заобикаляне на световните санкции“, написа Зеленски в друга своя публикация в Екс. „Спирането на схемите на Русия за заобикаляне на санкциите трябва да бъде истински приоритет за всички наши партньори“, добави той.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва са нанесли масирани въздушни удари срещу Украйна в периода от 12 до 15 май.

Москва отрича целенасочено да атакува цивилни, но в хода продължаващата повече от четири години война руските сили често поразяват жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура из цяла Украйна.

Украинската армия също извършва атаки с дронове срещу Русия, отбелязва Ройтерс.

Четирима души, сред които и дете, днес бяха убити при украинско нападение срещу руския град Рязан. При атаката бяха поразени многоетажен жилищен блок и промишлено предприятие, съобщи губернаторът на Рязанска област.

Украйна каза, че е нанесла удар по петролна рафинерия в Рязан.