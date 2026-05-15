Володимир Зеленски след ракетния удар по Киев: Русия трябва да бъде наказана
Володимир Зеленски след ракетния удар по Киев: Русия трябва да бъде наказана

15 Май, 2026 18:03 4 087 148

Москва отрича целенасочено да атакува цивилни, но в хода продължаващата повече от четири години война руските сили често поразяват жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура из цяла Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски изрази днес гнева си и призова Москва да бъде наказана, полагайки червени рози пред развалините на жилищен блок в Киев, където руски ракетни удари отнеха снощи живота на 24 души, включително три деца, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Служители на спешните служби са приключили претърсването на развалини на сградата, продължило повече от ден, написа Зеленски в Екс.

Крилата ракета порази девететажната сграда по време на най-широкомащабната руска атака от началото на пълномащабната инвазия, казаха украинските военновъздушни сили.

Атаката е била насочена основно срещу украинската столица, където са били ранени 48 души, включително две деца, каза Зеленски.

Украинското министерство на вътрешните работи заяви, че стотици спасители са участвали в продължилата 28 часа операция за издирване на оцелели сред 3000 кубически метра отломки. Властите в Киев казаха, че екипите са успели спасят около 30 души, а изпод развалините са били извадени 24 тела. Ранените са около 50, а близо 400 души се нуждаят от психологическа помощ.

Днес в Киев се спазва официален ден на траур в памет на жертвите.

Крилатата ракета, поразила жилищната сграда, е била произведена през второто тримесечие на тази година, посочи Зеленски, като се позова на украински експерти, изследвали останките ѝ. Според първоначалните анализи става въпрос за руска крилата ракета Х-101.

„Това означава, че Русия все още внася компоненти, ресурси и оборудване, необходими за производството на ракети и за заобикаляне на световните санкции“, написа Зеленски в друга своя публикация в Екс. „Спирането на схемите на Русия за заобикаляне на санкциите трябва да бъде истински приоритет за всички наши партньори“, добави той.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва са нанесли масирани въздушни удари срещу Украйна в периода от 12 до 15 май.

Москва отрича целенасочено да атакува цивилни, но в хода продължаващата повече от четири години война руските сили често поразяват жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура из цяла Украйна.

Украинската армия също извършва атаки с дронове срещу Русия, отбелязва Ройтерс.

Четирима души, сред които и дете, днес бяха убити при украинско нападение срещу руския град Рязан. При атаката бяха поразени многоетажен жилищен блок и промишлено предприятие, съобщи губернаторът на Рязанска област.

Украйна каза, че е нанесла удар по петролна рафинерия в Рязан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удри

    106 25 Отговор
    Хазарите! Удри Вова!

    Коментиран от #59, #111

    18:05 15.05.2026

  • 2 Черен петък за БГукpофилитe

    128 23 Отговор
    Първо набили шефчето им БКП отрочето Мирчев, сега пък бомбили и любимия им еврей Зеля! Ха ха ха!!! 😂😂

    Коментиран от #5, #29, #33

    18:05 15.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дориана

    135 24 Отговор
    А, Украйна трябва да се предаде и да сложи край на войната, но тя не иска да го направи , защото удобно влачи милиарди пари от ЕС към корумпирана Украйна.

    Коментиран от #6, #10, #21, #34, #78, #105

    18:06 15.05.2026

  • 5 оня с коня

    86 16 Отговор

    До коментар #2 от "Черен петък за БГукpофилитe":

    хубавото е че мирчев само са го били можело е и да гоНАЕБЪТ публично

    Коментиран от #17

    18:07 15.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    88 19 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    а защо да се предава осррайната? имат още 20 милиона пушечно месо, трай сега да станат като нас 5 милиона че тогава ще се предават сега е рано

    18:08 15.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 кой мy дpeмe

    12 47 Отговор
    анадолецьт и прегазената циганкa сияна
    всеки ден по всички турски сериали
    с оскубаните веждu

    18:08 15.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шопо

    96 20 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #117

    18:10 15.05.2026

  • 11 Бялджип

    108 17 Отговор
    Цинизмът на този наркоман е неописуем. Непрекъснато избива мирни жители в Русия, организира терористични атентати, а после квичи пред западните си приятели и покровители, като прасе преди Коледа?! Двуличните му приятели и покровители пък до последно ще говорят че с Русия трябва да се разправят най-сериозно, ще организират наказателни съдилища, и в същото време трескаво ще търсят стъпки към преговори с Русия и Путин..??

    Коментиран от #22

    18:12 15.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    23 54 Отговор
    Гръмнете мумията на Ленин.

    Коментиран от #102

    18:12 15.05.2026

  • 14 Хйк

    71 13 Отговор
    А ми накажи бе зеленски....само че наказват нас европейците ..няма великденски няма коледни двойно и тройни сметки за ток по нова година ..голямо ти да приказките и все на за пад гледали. Оправяй се сам щом си толкова ербап. Вълкът му е дебел врата защото сам си върши работата....

    18:12 15.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    80 11 Отговор
    Може да е имало НАТОвски офицери там. Руснаците както и украинците имат много разузнаване в тази война заради не много далечната си обща история. Нелепо е да се мисли,че ще бъдат похабени ракети за да бъдат убити цивилни хора. Имало е мишени там, а Русия показва, че вече не се съобразява с живия щит който се ползва за защита. Явно войната в Иран и действията на Израел дадоха лош пример на Русия, а и на света.

    18:13 15.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мишел

    62 12 Отговор
    Дефектните ракетите на Пейтриът падат и се взривяват върху жилищните сгради, когато изстрелваните машини Пейтриът са разположени в жилищните квартали

    Коментиран от #26

    18:13 15.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Райха трябва да бъде срутен

    18 23 Отговор
    Москва отрича целенасочено да атакува цивилни, но в хода продължаващата повече от четири години война руските сили често поразяват жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура из цяла Украйна
    -;-
    Знае се че Райха трябва да бъде срутен!
    Не са само НПЗ-тата и ВПК заводите- има и още и още. интересни неща на Четвъртия райх

    18:14 15.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Стига трили коментари

    17 54 Отговор
    ДРОГАРИ.

    Време е зеленски да вземе на мушка Москва и Питер.

    Коментиран от #32

    18:15 15.05.2026

  • 24 гост

    13 42 Отговор
    Отделни бройки ...безаналогови.... правят тези поразии,ракетите правени в петък и понеделник..цял късмет е че крепостните не си правят децата с ръцете...

    Коментиран от #30, #54

    18:16 15.05.2026

  • 25 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    15 34 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй":

    На Путин, плащат масрафа.

    18:16 15.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Как кой ще връща заемите

    37 12 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй":

    пак ние

    18:17 15.05.2026

  • 29 Ъхъ

    23 15 Отговор

    До коментар #2 от "Черен петък за БГукpофилитe":

    Хубави новини!😂😂😂😂

    18:18 15.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ДС ковpи

    31 11 Отговор
    ...ами айде зельо...накажи ги...

    18:19 15.05.2026

  • 32 Хахахаха😂😂😂😂

    17 10 Отговор

    До коментар #23 от "Стига трили коментари":

    Вярваш ли си? Моабети от кемпера на Ламата 😂😂😂😂😂

    Коментиран от #36, #49

    18:20 15.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 реципрочно

    13 30 Отговор
    Украйна да избомби Красная площад!

    Коментиран от #39

    18:23 15.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ПОЧНА СЕ....

    11 29 Отговор
    Нефтен дъжд и в..Рязань! Некви... Отломки омаали...Най- големото НПЗ.
    Оги ин !
    Ееееедехееее

    18:24 15.05.2026

  • 38 така, така

    46 9 Отговор
    Бля-бля.
    Както винаги, наркоманчето риве и чака съжаление, подковано с още милиарди за златните кенефи на кохортата му.
    Недоразумението се прави, че не разбира - тази война можеше да свърши още 2022, но той слушка господарите от Лондон. Можеше да свърши и 2025, но пак господарите му не позволиха. Нама да му позволят, докато не ги заболи истински. А дотогава, наркомана ще си повтаря една и съща песен като грамофонна плоча, мислейки си, че все още има някой заблуден, дето да му вярва. Неговото си е баш - кучето си лае, кервана си върви.

    Проблема му е, че украинците са наясно, че ги продават, че умират за нищо (освен за паричките на хунтата в Киев) и не вярват на нито една дума на корумпираният наркоман. Щом хората от най-близкото му обкръжение се разприказваха, то преброени са му дните. Ще има да се радва на народната любов и тогава, вече ще трябва да отговаря за чий умираха украинците от 2022 та досега.

    Коментиран от #44, #48

    18:24 15.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Така требе

    9 14 Отговор
    Доставките на американско оръжие за Украйна се извършват основно чрез механизма PURL („Списък с приоритетни изисквания за Украйна“).

    Този модел беше наложен, след като САЩ спряха директните безвъзмездни дарения за Киев. По схемата САЩ произвеждат оръжията, а европейските страни от НАТО плащат за тях.

    Основни видове оръжия и системи от САЩ
    Ракетни системи за залпов огън: Използват се установките HIMARS и M270 MLRS. Те изстрелват високоточни ракети GMLRS и далекобойни балистични ракети ATACMS.

    Противовъздушна отбрана: Основни са комплексите Patriot и NASAMS. Те защитават градовете от балистични ракети и дронове.

    Бронетехника и танкове: На фронта оперират танкове M1 Abrams и бойни машини на пехотата M2 Bradley.

    Авиация: Украйна използва предоставените с американско съгласие изтребители F-16.
    Артилерия и боеприпаси: Доставят се 155-милиметрови гаубици M777 и милиони снаряди за тях.

    Коментиран от #110

    18:24 15.05.2026

  • 41 Горски

    37 11 Отговор
    "Всъщност Тръмп би могъл да сложи край на войната още утре. Трябва просто да спре да воюва срещу Иран" или "Всъщност Натаняхо би могъл да сложи край на войната още утре. Трябва просто да спре да воюва срещу Ливан и палестинците" или "Всъщност ЕС би могъл да сложи край на войната още утре. Трябва просто да спре да спре доставките и парите за Киевската хунта"

    Така става ли бе авторчето или срещу господарите не дават и дума да се продума че ще спрат грантовете. Защо всички соросоиди така едностранно виждат нещата - виждат само Русия а не виждат господарите им какви ги творят.

    18:25 15.05.2026

  • 42 СтаМат МаГа

    26 7 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    18:26 15.05.2026

  • 43 ЗЕЛЕНКИ БРАДЯСАЛИ

    21 5 Отговор
    анатолчо пак си пяноГУВЕДО

    18:26 15.05.2026

  • 44 Копейкин

    9 25 Отговор

    До коментар #38 от "така, така":

    Ватенките за какво умират?

    Коментиран от #69

    18:26 15.05.2026

  • 45 эрмак

    26 7 Отговор
    Зеления престъпник най-добре да се обеси

    18:26 15.05.2026

  • 46 1111

    14 7 Отговор

    До коментар #7 от "УрSSула":

    Не, ве, тва не са перални - тва са ултразвукови балистични бойлери, на единия край руснаците им залепят по един чивенен леген за непостижима свръхаеродинамика, а реактивните мотори са директно от завода на КАМАЗ.

    18:26 15.05.2026

  • 47 Дон Корлеоне

    9 21 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #57, #104

    18:27 15.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Я пъ тоа

    10 24 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Не е решил Зеленски, не ги е попукал.
    С ЩАТСКОТО оръжие.

    18:27 15.05.2026

  • 50 Зелен на ски

    15 8 Отговор
    Указ №534/15.05.2026 г.
    Забранявам използването на дронове и ракети по обекти на подмантатната ми територия Укропия.

    18:28 15.05.2026

  • 51 Дедо ви...

    31 7 Отговор
    Хахаха...., стига вицове!!!
    Русия готви опустошителен удар? Скот Ритър с мрачна прогноза за Европа и Украйна.Европейските съюзници на Киев, като непрекъснато ескалират конфликта в Украйна, провокират Русия към опустошителен отговор, заяви в YouTube военният анализатор и пенсиониран офицер от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър. На Европа може да не се даде възможност да отговори на ескалацията със собствена ескалация. Напълно възможно е да видим, че Русия разполага с нещо повече от ракети „Искандер“. А за Украйна това ще бъде абсолютно опустошително“, отбеляза той.
    Според Ритер , европейските лидери заплашват Русия, без да разполагат с необходимите ресурси, за да изпълнят заплахите си.
    „Докато Русия става все по-силна, Европа отслабва. Цяла Европа е слаба. Те нямат никакъв военен потенциал. Силата, която проектират, се основава единствено на предположението, че Америка ще ги защити“, подчерта експертът.

    Коментиран от #55

    18:28 15.05.2026

  • 52 Путин, мишена на Зеленски

    10 16 Отговор
    Боже,какви времена доживяхме.

    18:29 15.05.2026

  • 53 Пияни украинки,

    18 6 Отговор
    Първо удари, после и друго ще има. Подгответе се морално и се подмийте!

    18:29 15.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Я пъ тоа

    8 18 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо ви...":

    То от ПЕТ ГОДИНИ Русия все опустошителни удари готви.....

    Коментиран от #75

    18:30 15.05.2026

  • 56 хихи

    22 3 Отговор
    Зеленски скоро и извънземни ще види....
    Русия свърши ракетите преди 4 години.

    18:31 15.05.2026

  • 57 Пиночет

    12 3 Отговор

    До коментар #47 от "Дон Корлеоне":

    А ти вече пускаш ли отново в най милото си ?

    18:31 15.05.2026

  • 58 Жбръц

    26 5 Отговор
    А кои са " цивилните жертви",а? Да не са от другия сорт" експерти отвън".Никой професионален военен ,на тактическо ниво,няма да използва такава скъпа и мощна система,да удари цивилна цел- жилищен блок.Какъв е стратегия ефект- нулев.Равносилно ,да стреляш с гаубица срещу ято врабци.Нещо друго има- дали са фира " помагачите"

    18:32 15.05.2026

  • 59 Пешо

    18 7 Отговор

    До коментар #1 от "Удри":

    Въпреки агресията на путин , вина за трагедията на украинския народ носи зекения. За ссправка давам венвциела.... лидерите й клекнаха оред сащ и народа не страда.

    Зеленият трябваше да се досери какво ще стане дори с помощта на колективния запад. Трябваше да води друга политика за откачване от русия. А не да бърза за политически дивиденти. Ботката и байдън го подведоха но сега техните хора си мируват и мършуват на спокойствие . А хората на зеления мизерстват и мрат.

    Коментиран от #66

    18:33 15.05.2026

  • 60 Читател

    19 4 Отговор
    Ваша статия размяна на тела на убити 560 украинци 40 руснаци.Та смятайте.А че всички това е ужасно е ясно.

    18:33 15.05.2026

  • 61 Хаха

    25 4 Отговор
    Ами "наказвай" Русия бе, шмрък!
    Нали ти отпуснаха последно 90 милиарда за това, плюс 300 милиарда преди тях да нанасяш "стратегическо поражение" на Русия и да "пиеш кафе" на кея в Севастопол!?

    Коментиран от #83

    18:33 15.05.2026

  • 62 Зеля

    18 4 Отговор
    Бате ме бие.

    18:33 15.05.2026

  • 63 Зельо

    23 6 Отговор
    Ти когато стреляш по руските обекти може ама по вас не много си нагъл

    18:34 15.05.2026

  • 64 Тигре Тигре

    16 5 Отговор
    Козяшкият вой на възмущение е мехлем за душата ми !

    18:34 15.05.2026

  • 65 А Мала Токмачка?

    5 13 Отговор
    Орките превзеха ли Мала Токмачка?,А?

    Коментиран от #89

    18:36 15.05.2026

  • 66 Читател

    16 3 Отговор

    До коментар #59 от "Пешо":

    Абе прав си но клоуна наркоман за това е сложен там.Той и кликата около него са нацисти слуги на сатанистите а тях целия свят знае кои са.

    18:36 15.05.2026

  • 67 дядо дръмпир-стария прделко

    16 3 Отговор
    Абе кво стана ,ще има ли Перемога и Контранаступ или да чакам пак до Димитровден ?

    18:37 15.05.2026

  • 68 Край

    20 3 Отговор
    Ох и ти ли клоун?!? Колко да се опитвали да наказват Русия - все са били наказани. Бог да пази Русия - крепост на славяните християни!

    18:37 15.05.2026

  • 69 така, така

    27 3 Отговор

    До коментар #44 от "Копейкин":

    За свободата и правата на своите. Ако още не си наясно, но над 40 % от населението в 0срайната са си чисти руснаци, които бяха лишени от права да говорят на майчиния си език, които са преследвани и дескриминирани, ако се заявят като руснаци. А в Донбас руснаците са около 80-85% от населението. Като добавим всички терзания, на които бяха подложени хората в този регион, то направо да му се чудиш на Путин защо толкова години се опитваше да реши проблема на дипломатическото поприще, където Запада винаги е лъгал руснаците.
    Искат или не, но сега 0срайна ще си подлежи на денацификация и демилитаризция, както ще се възстановят правата на рускоговорящите.

    Добре, че руснаците си промениха (или предстои да го направят) конституцията и вече няма да се чака, за да се защитават интересите на руското население. Като сложиш и директата заплаха за сигурността на Русия, произтичащата от мераците на наркомана за бази на НАТО и разполагане на ядрено въоръжение в 0срайната, то мисля, че дори закъсняха. Трябваше много по-рано да влезат и да сложат нещата в ред.

    Коментиран от #80, #81, #85

    18:39 15.05.2026

  • 70 Цвете

    4 16 Отговор
    КОЙ ЩЕ ОСЪДИ НАКРАЯ ДИКТАТОРА ? МОЛБА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ЗА ПАРАДА, А АТАКИТЕ НЕ СА СПРЕЛИ ОТ ТЯХ?! ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЖЕСТОКА ЛИЧНОСТ.

    18:40 15.05.2026

  • 71 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 3 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    Коментиран от #73

    18:40 15.05.2026

  • 72 Дон Корлеоне

    17 3 Отговор
    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента живота на хохохола е на цената на два гумени царвула .

    18:40 15.05.2026

  • 73 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Йеее Бига !

    Коментиран от #76

    18:41 15.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Хахахахаха

    21 4 Отговор

    До коментар #55 от "Я пъ тоа":

    Радвай се, че Путин не е израелския паразит, че тогава щяхте друго да говорите, руснаците ракети бол имат, само украинско ГРУ преди няколко дена написаха какви огромни запаси имт руснаците, продължават да трупат ракети. Просто се радвайте, че руснаците ви галят, защото ако ви зачаткат както трябва нищо няма да ви спаси

    Коментиран от #131

    18:42 15.05.2026

  • 76 оня с коня

    2 5 Отговор

    До коментар #73 от "оня с коня":

    Телешка радост и овчи възторг... ура...

    Коментиран от #77

    18:42 15.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Шопо

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Кой ще връща заемите ако Русия превземе цялата територия ?

    Коментиран от #106

    18:43 15.05.2026

  • 79 С неговия характер,

    16 2 Отговор
    Зеленски като малък са го спуквали от бой! Знае, че е дребен, а се заяжда. Тръмп и Ванс му казаха, че няма ракети, няма пари, НЯМА ХОРА, няма нищо, а той им разправя, че само океана (засега) ги спасява от Путин. Направо ги вбеси! Трябваше директно да му набият шамарите, да си знае мястото!

    18:43 15.05.2026

  • 80 Ами

    2 15 Отговор

    До коментар #69 от "така, така":

    Все така да умират блатните примати.Ползата от тях за човечеството е нулева.

    18:44 15.05.2026

  • 81 Руснаци

    19 3 Отговор

    До коментар #69 от "така, така":

    Съгласен съм, като дори наскоро четох че около 50000 украинци се бият на страната на руснаците, голяма част от украинците плюят зеления наркоман

    18:44 15.05.2026

  • 82 арбалета 🎯

    12 2 Отговор
    Каквото повикало , това се и обадило ...Така и със зеленото белонос ...

    18:44 15.05.2026

  • 83 по думите

    20 2 Отговор

    До коментар #61 от "Хаха":

    на Колеба, в дадено наскоро интервю - Украйна е получила над 650 милиарда долара да воюва срещу руснаците.

    Хич не ми се прави сметката колко ли са откраднали. Като нищо някой от тях ще излезе по-богат от Мъск или Безос.

    18:45 15.05.2026

  • 84 12345

    11 2 Отговор
    Айде Зелен, накажете ги, стига само си дрънкал призиви, нали щяхте да бомбите Москва, а ти лично каза, че ще им изключиш тока? Ама май само на думи и лъжи си силен!

    Коментиран от #92

    18:46 15.05.2026

  • 85 Бела лада

    4 15 Отговор

    До коментар #69 от "така, така":

    Вдовиците на убитите руснаци получават по една кафемелачка,два чувала картофи и домакинска дъска за рязане.И грамота!

    Коментиран от #90, #94

    18:46 15.05.2026

  • 86 оня с коня

    9 2 Отговор

    До коментар #77 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Само масово т.епане на небинарната колективна сганнн!

    18:47 15.05.2026

  • 87 Механик

    18 2 Отговор
    Зеля усеща как се стяга примчицата около продажното му вратленце и вие на умрело.
    Дори от статията си личи, че е постъпила заповед Зеля да бъде неглижиран. Вече не е "медийния герой" който е задължително добър.
    Щом е допуснато да се споменава, че украински набези са убили цивилни хора в Рязан, значи леко-полеко всички се дърпат от нацягите.

    18:48 15.05.2026

  • 88 Хахаха!🎺🥳😀

    16 2 Отговор
    Много ме изкефи видеото, как Зеленски изскача КАТО ЧЕРЕН ПЛЪХ от Белия дом и тичка с късите крачета към колата!

    18:48 15.05.2026

  • 89 1111

    8 2 Отговор

    До коментар #65 от "А Мала Токмачка?":

    Не, ве, те са с Большой Токмак, погледни назаде!

    18:48 15.05.2026

  • 90 Куравей Вадев

    9 2 Отговор

    До коментар #85 от "Бела лада":

    Тии пък получаваш безплатно един сирре нясссл .....й от мен.

    18:48 15.05.2026

  • 91 Слава на Русия и Руския Войн!

    15 5 Отговор
    Наказан ще бъде Укрорайха!

    Коментиран от #99

    18:49 15.05.2026

  • 92 Хахаха!🎺🥳😀

    11 2 Отговор

    До коментар #84 от "12345":

    На лъжата ЗЕЛЕНСКИ краката са къси!

    18:49 15.05.2026

  • 93 Не нормален зелен наркоман пак лъжеш

    13 3 Отговор
    Урко фашизмът е болест

    18:49 15.05.2026

  • 94 Руснаци

    13 2 Отговор

    До коментар #85 от "Бела лада":

    А вдовиците на украинските военни получават по един сомалиец с голямата шпатула и украинките бързо забравят за мъжете загинали на фронта заради наркомана. Ще има много чавета в Киев, между другото още един полицай е убит при опит да задържат човек и да го пратят на фронта, украинците скоро сами ще се разправят с наркомана и дори Нато няма да го спаси

    18:51 15.05.2026

  • 95 Икономист

    12 4 Отговор
    А най хубавото е ,че америте вместо редки метали от Украйна ще получат само редки .....йнаа 😂😂😂

    18:51 15.05.2026

  • 96 РУСНАЦИТЕ СА

    6 11 Отговор
    БЛАТНИ ВАРВАРИ ЖВЕЩИ В 10 ВЕК. ОСВЕН ДА РУШАТ, УБИВАТ ,УНИЩОЖАВАТ ДРУГО НЕ МОГАТ ,КРАЙ НЯМА ТАЗИ РУСКА ЧУМА . НО И ТЯХНОТО ВРЕМЕ ЩЕ ДОЙДЕ.

    Коментиран от #141, #144

    18:52 15.05.2026

  • 97 Марко Рубио:

    4 10 Отговор
    За месец Русия губи по 20-25 хиляди войника.Именно убити,не ранени.
    п.п.Умножи по 2.

    18:52 15.05.2026

  • 98 Пияна украинка

    8 3 Отговор
    –Ох, дядо Вова, накажи ме!
    –Ще те накажа, дядовото! Застани на колене и си отвори устенцата😜😁❗

    18:53 15.05.2026

  • 99 СПОКО

    3 12 Отговор

    До коментар #91 от "Слава на Русия и Руския Войн!":

    Твоята любима русия я чака съдбата на СССР. ВСИЧКО С ВРЕМЕТО СИ!!!!!!

    Коментиран от #103

    18:55 15.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ООрана държава

    8 2 Отговор
    Демек да му вадим още милярди на тоя

    18:59 15.05.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Саратога

    13 3 Отговор

    До коментар #99 от "СПОКО":

    Важното е едно и само едно и това е да няма украйна на картата!

    Коментиран от #112

    19:00 15.05.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 🤔🤔🤔🤔

    3 12 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    По КОРУМПИРАНО МЯСТО от руЗЗия НЯМА НА СВЕТА. Там само КОРУПЦИЯТА Е ПОВЕЧЕ ОТ КАЛТА.

    Коментиран от #113

    19:02 15.05.2026

  • 106 Дръта чанта

    10 3 Отговор

    До коментар #78 от "Шопо":

    Урсулите ще цоцат ЕС

    19:03 15.05.2026

  • 107 Калин

    9 3 Отговор
    Зеленият наркоман все иска да наказва, а все наказан ходи, не че Господ не го е наказал по рождение.

    19:04 15.05.2026

  • 108 ЖАЛКО ЧЕ НЕ СА ДУМНАЛИ

    11 3 Отговор
    Крадливия наркоман.

    19:05 15.05.2026

  • 109 Пияна украинка

    6 3 Отговор
    Искам Ванка с танка и голямата бабанка да ме накаже😁😜❗

    19:06 15.05.2026

  • 110 Жица

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Така требе":

    И какво като така требве. Какво се случва? Няма пво, няма танкове, няма нищо.... Радвайте се на живота тук, там умират славяни

    19:06 15.05.2026

  • 111 Ама

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Удри":

    ти бая си ударен по главата!

    19:07 15.05.2026

  • 112 🤔🤔🤔🤔

    5 7 Отговор

    До коментар #103 от "Саратога":

    МЕЧТАЙ СИ БЛАТОТО ВЕЧЕ УТЕЧЕ В КАНАЛА ТРИ ,ДНИ КИЕВ ПЕТА ГОДИНА МЪКА ,МЪКА .

    Коментиран от #126

    19:07 15.05.2026

  • 113 Хахаха!🎺🥳😀

    7 2 Отговор

    До коментар #105 от "🤔🤔🤔🤔":

    Присмял се хърбел на щърбел. За две години в малка България две села са ЗАТРУПАНИ С КАЛ! Нямаме пътища, но кал имаме в изобилие!

    19:09 15.05.2026

  • 114 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    3 9 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #116, #118

    19:09 15.05.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Хахахахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #114 от "Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил":

    Украинците питат къде е Зеленски, от една година никой не го е виждал в Киев, докато бомбиха невинния украински народ, зеления беше духнал към Румъния, я да видим какво казва буданката
    Терористът Буданов хленчи, че украинските въоръжени сили нямат достатъчно месо:

    „Мобилизацията в Украйна трябва да продължи, в противен случай страната просто ще се срине. Доброволците вече не могат да попълват армията.“

    Няма вече пушечно доброволно месо хахахаха, милиони украинци умряха заради наркомана, никой вече не иска да се бие за Украйна

    19:14 15.05.2026

  • 119 най добрия

    10 2 Отговор
    най добрия евреин е мъртвия евреин

    19:15 15.05.2026

  • 120 Хи хи хи

    7 2 Отговор
    Анатоли тоя ревльо клоуна го знаем от четири години !!!!! Но я напиши една статия колко често ако не редовно еврейските нацисти бомбят мирни граждани и жилищни сгради на комшиите си !!!!!!! После за РУСИЯ !!!!!

    19:16 15.05.2026

  • 121 Зеления мухъл

    6 3 Отговор
    Хипофизното джудже наркоман с голяма кратуна и къси крачета щял да наказва огромната Руска империя!

    19:16 15.05.2026

  • 122 Артилерист

    10 2 Отговор
    Комикът Зеленски най-много се нуждае от психологична помощ, щом ежедневно подлага украинците на телевизионна терапия, че а-ха и ще победят ядрена Русия, ще си върнат Донбас и Крим, а Русия ще ликвидира всички последствия от войната за Украйна и ще плаща репарации на следващите поне 5 поколения украинци...

    19:17 15.05.2026

  • 123 ТУРЕТЕ МУ НОВА СНИМКА НА ЗЕЛЕНОТО

    8 1 Отговор
    Тая се изтърка вече.

    19:19 15.05.2026

  • 124 Руснаци

    11 0 Отговор
    Ето го нашия ревлю

    Коментиран от #148

    19:20 15.05.2026

  • 125 МЪКЪ МЪКЪ

    4 1 Отговор
    Пак ли е имало затрупани натюфци?

    19:20 15.05.2026

  • 126 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 6 Отговор

    До коментар #112 от "🤔🤔🤔🤔":

    От руснак войник не става .Там е проблема.

    Коментиран от #134

    19:20 15.05.2026

  • 127 Зловредото наркоманче

    5 0 Отговор
    Пак е на магестралите Хемус и Тракия.

    19:21 15.05.2026

  • 128 Механик

    1 6 Отговор

    До коментар #117 от "0000":

    Удри копейката с фаража!!

    19:22 15.05.2026

  • 129 Щом главния нацист е нервен значи

    9 0 Отговор
    Удара е бил прекрасен и точен

    19:29 15.05.2026

  • 130 мдаааа

    0 6 Отговор
    Роснята пак изкрейзи ...

    19:29 15.05.2026

  • 131 Я пъ тоа

    0 7 Отговор

    До коментар #75 от "Хахахахаха":

    Засега натовското оръжие зачатква Путин..

    19:30 15.05.2026

  • 132 УДРИ С ЛОПАТАТА

    8 0 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    19:30 15.05.2026

  • 133 Зеления мухъл

    5 1 Отговор
    подлага земята на огромен риск. Ами ако Путин си изпусне нервите и ги ощави с атома? Русия е безумно силна! Обогатява половината световен добив на уран в течение на десетилетия. Има паритет по заряди с целия свят. Целия свят! Не само покрайнината, а целия свят може да превърне в радиоактивна пустиня. Путин и близките му ще се скрият в бункерите до края на живота в неуписуем лукс, Тръмп също. След 50 години техните потомци ще излязат на повърхността и ще бъдат новите богове.

    19:32 15.05.2026

  • 134 Хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #126 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Да бе да, точно руските герои завоюваха 20% урковска територия !!

    19:35 15.05.2026

  • 135 Айгедотор

    8 1 Отговор
    200%фейк Слава на Русия и Путин!

    19:41 15.05.2026

  • 136 Хи хи

    9 1 Отговор
    маленкий зеля защо реве ? Нали искаше бой, ето получава бой !!

    19:43 15.05.2026

  • 137 Има такъв сериял

    2 0 Отговор
    Казва се "Сотня". След ядрена война останалите живи хора са деградирали. Бият се с мечове. Не помнят миналото. А в бункер под земята живеят в лукс бившите олигарси и изчакват да намалее радиоактивното заразяване. Само 100 души учени и техните деца оцеляват в орбитална станция, но запасите им привършват и т.н..

    19:45 15.05.2026

  • 138 Абрамович купи

    1 1 Отговор
    преди около 15 години най-голямата машина за копане на тунели. Строи някъде подземен град за олигарси. Вече може и да е готов. Когато е готов, ще се скрият вътре със семействата, любовниците, прислугата и охраната си и могат да утилизират населението на земята.

    19:50 15.05.2026

  • 139 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    7 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    19:51 15.05.2026

  • 140 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Зелка не умувай, а си върши работата, поради, която още си жив - да пращаш бандеровците на фронта за денацификация 😅

    19:56 15.05.2026

  • 141 Мъдьо

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "РУСНАЦИТЕ СА":

    Марко е най-разпространеното име у наше село за магаренцата.

    19:58 15.05.2026

  • 142 Нено

    9 0 Отговор
    Помните ли преди 3 дни руснаците предупредиха че киев подготвя голяма провокация? Те я! Фашистите никога не са се гнусяли да убиват и собствените си граждани, всъщност те така започнаха и войната, като убиха над 100 човека на майдана и 50 в Одеса.

    20:03 15.05.2026

  • 143 Медведев

    5 0 Отговор
    Х 101 прати в отвъдното бая натювци, щом зеления х@$h лак скимти така.

    20:04 15.05.2026

  • 144 Хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #96 от "РУСНАЦИТЕ СА":

    А като дойдат руснаците, както казва маленкий зеля и нато, ти изкопа ли си някъде бункерче да се скриеш, че да има откъде да те издърпаме за ушите ??

    20:04 15.05.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Накажи Русия

    4 0 Отговор
    Бе наркомане.
    Хайде, какво чакаш?

    20:37 15.05.2026

  • 147 555

    0 0 Отговор
    Не,Зеленски трябва да бъде наказан.Той е причината за жертвите.Не иска да отстъпва територия,това е резултата.

    22:09 15.05.2026

  • 148 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Руснаци":

    Не прилича хич ама на евреин,туй циганче не е ли...

    00:52 16.05.2026

