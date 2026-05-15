Володимир Зеленски след ракетния удар по Киев: Русия трябва да бъде наказана

Украинският президент Володимир Зеленски изрази днес гнева си и призова Москва да бъде наказана, полагайки червени рози пред развалините на жилищен блок в Киев, където руски ракетни удари отнеха снощи живота на 24 души, включително три деца, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Служители на спешните служби са приключили претърсването на развалини на сградата, продължило повече от ден, написа Зеленски в Екс.
Крилата ракета порази девететажната сграда по време на най-широкомащабната руска атака от началото на пълномащабната инвазия, казаха украинските военновъздушни сили.
Атаката е била насочена основно срещу украинската столица, където са били ранени 48 души, включително две деца, каза Зеленски.
Украинското министерство на вътрешните работи заяви, че стотици спасители са участвали в продължилата 28 часа операция за издирване на оцелели сред 3000 кубически метра отломки. Властите в Киев казаха, че екипите са успели спасят около 30 души, а изпод развалините са били извадени 24 тела. Ранените са около 50, а близо 400 души се нуждаят от психологическа помощ.
Днес в Киев се спазва официален ден на траур в памет на жертвите.
Крилатата ракета, поразила жилищната сграда, е била произведена през второто тримесечие на тази година, посочи Зеленски, като се позова на украински експерти, изследвали останките ѝ. Според първоначалните анализи става въпрос за руска крилата ракета Х-101.
„Това означава, че Русия все още внася компоненти, ресурси и оборудване, необходими за производството на ракети и за заобикаляне на световните санкции“, написа Зеленски в друга своя публикация в Екс. „Спирането на схемите на Русия за заобикаляне на санкциите трябва да бъде истински приоритет за всички наши партньори“, добави той.
Руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва са нанесли масирани въздушни удари срещу Украйна в периода от 12 до 15 май.
Москва отрича целенасочено да атакува цивилни, но в хода продължаващата повече от четири години война руските сили често поразяват жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура из цяла Украйна.
Украинската армия също извършва атаки с дронове срещу Русия, отбелязва Ройтерс.
Четирима души, сред които и дете, днес бяха убити при украинско нападение срещу руския град Рязан. При атаката бяха поразени многоетажен жилищен блок и промишлено предприятие, съобщи губернаторът на Рязанска област.
Украйна каза, че е нанесла удар по петролна рафинерия в Рязан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Удри
Коментиран от #59, #111
18:05 15.05.2026
2 Черен петък за БГукpофилитe
Коментиран от #5, #29, #33
18:05 15.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дориана
Коментиран от #6, #10, #21, #34, #78, #105
18:06 15.05.2026
5 оня с коня
До коментар #2 от "Черен петък за БГукpофилитe":хубавото е че мирчев само са го били можело е и да гоНАЕБЪТ публично
Коментиран от #17
18:07 15.05.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Дориана":а защо да се предава осррайната? имат още 20 милиона пушечно месо, трай сега да станат като нас 5 милиона че тогава ще се предават сега е рано
18:08 15.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 кой мy дpeмe
всеки ден по всички турски сериали
с оскубаните веждu
18:08 15.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Шопо
До коментар #4 от "Дориана":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #117
18:10 15.05.2026
11 Бялджип
Коментиран от #22
18:12 15.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Българин
Коментиран от #102
18:12 15.05.2026
14 Хйк
18:12 15.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гост
18:13 15.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мишел
Коментиран от #26
18:13 15.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Райха трябва да бъде срутен
-;-
Знае се че Райха трябва да бъде срутен!
Не са само НПЗ-тата и ВПК заводите- има и още и още. интересни неща на Четвъртия райх
18:14 15.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Стига трили коментари
Време е зеленски да вземе на мушка Москва и Питер.
Коментиран от #32
18:15 15.05.2026
24 гост
Коментиран от #30, #54
18:16 15.05.2026
25 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #21 от "Град Козлодуй":На Путин, плащат масрафа.
18:16 15.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Как кой ще връща заемите
До коментар #21 от "Град Козлодуй":пак ние
18:17 15.05.2026
29 Ъхъ
До коментар #2 от "Черен петък за БГукpофилитe":Хубави новини!😂😂😂😂
18:18 15.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ДС ковpи
18:19 15.05.2026
32 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #23 от "Стига трили коментари":Вярваш ли си? Моабети от кемпера на Ламата 😂😂😂😂😂
Коментиран от #36, #49
18:20 15.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 реципрочно
Коментиран от #39
18:23 15.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ПОЧНА СЕ....
Оги ин !
Ееееедехееее
18:24 15.05.2026
38 така, така
Както винаги, наркоманчето риве и чака съжаление, подковано с още милиарди за златните кенефи на кохортата му.
Недоразумението се прави, че не разбира - тази война можеше да свърши още 2022, но той слушка господарите от Лондон. Можеше да свърши и 2025, но пак господарите му не позволиха. Нама да му позволят, докато не ги заболи истински. А дотогава, наркомана ще си повтаря една и съща песен като грамофонна плоча, мислейки си, че все още има някой заблуден, дето да му вярва. Неговото си е баш - кучето си лае, кервана си върви.
Проблема му е, че украинците са наясно, че ги продават, че умират за нищо (освен за паричките на хунтата в Киев) и не вярват на нито една дума на корумпираният наркоман. Щом хората от най-близкото му обкръжение се разприказваха, то преброени са му дните. Ще има да се радва на народната любов и тогава, вече ще трябва да отговаря за чий умираха украинците от 2022 та досега.
Коментиран от #44, #48
18:24 15.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Така требе
Този модел беше наложен, след като САЩ спряха директните безвъзмездни дарения за Киев. По схемата САЩ произвеждат оръжията, а европейските страни от НАТО плащат за тях.
Основни видове оръжия и системи от САЩ
Ракетни системи за залпов огън: Използват се установките HIMARS и M270 MLRS. Те изстрелват високоточни ракети GMLRS и далекобойни балистични ракети ATACMS.
Противовъздушна отбрана: Основни са комплексите Patriot и NASAMS. Те защитават градовете от балистични ракети и дронове.
Бронетехника и танкове: На фронта оперират танкове M1 Abrams и бойни машини на пехотата M2 Bradley.
Авиация: Украйна използва предоставените с американско съгласие изтребители F-16.
Артилерия и боеприпаси: Доставят се 155-милиметрови гаубици M777 и милиони снаряди за тях.
Коментиран от #110
18:24 15.05.2026
41 Горски
Така става ли бе авторчето или срещу господарите не дават и дума да се продума че ще спрат грантовете. Защо всички соросоиди така едностранно виждат нещата - виждат само Русия а не виждат господарите им какви ги творят.
18:25 15.05.2026
42 СтаМат МаГа
18:26 15.05.2026
43 ЗЕЛЕНКИ БРАДЯСАЛИ
18:26 15.05.2026
44 Копейкин
До коментар #38 от "така, така":Ватенките за какво умират?
Коментиран от #69
18:26 15.05.2026
45 эрмак
18:26 15.05.2026
46 1111
До коментар #7 от "УрSSула":Не, ве, тва не са перални - тва са ултразвукови балистични бойлери, на единия край руснаците им залепят по един чивенен леген за непостижима свръхаеродинамика, а реактивните мотори са директно от завода на КАМАЗ.
18:26 15.05.2026
47 Дон Корлеоне
Коментиран от #57, #104
18:27 15.05.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Я пъ тоа
До коментар #32 от "Хахахаха😂😂😂😂":Не е решил Зеленски, не ги е попукал.
С ЩАТСКОТО оръжие.
18:27 15.05.2026
50 Зелен на ски
Забранявам използването на дронове и ракети по обекти на подмантатната ми територия Укропия.
18:28 15.05.2026
51 Дедо ви...
Русия готви опустошителен удар? Скот Ритър с мрачна прогноза за Европа и Украйна.Европейските съюзници на Киев, като непрекъснато ескалират конфликта в Украйна, провокират Русия към опустошителен отговор, заяви в YouTube военният анализатор и пенсиониран офицер от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър. На Европа може да не се даде възможност да отговори на ескалацията със собствена ескалация. Напълно възможно е да видим, че Русия разполага с нещо повече от ракети „Искандер“. А за Украйна това ще бъде абсолютно опустошително“, отбеляза той.
Според Ритер , европейските лидери заплашват Русия, без да разполагат с необходимите ресурси, за да изпълнят заплахите си.
„Докато Русия става все по-силна, Европа отслабва. Цяла Европа е слаба. Те нямат никакъв военен потенциал. Силата, която проектират, се основава единствено на предположението, че Америка ще ги защити“, подчерта експертът.
Коментиран от #55
18:28 15.05.2026
52 Путин, мишена на Зеленски
18:29 15.05.2026
53 Пияни украинки,
18:29 15.05.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Я пъ тоа
До коментар #51 от "Дедо ви...":То от ПЕТ ГОДИНИ Русия все опустошителни удари готви.....
Коментиран от #75
18:30 15.05.2026
56 хихи
Русия свърши ракетите преди 4 години.
18:31 15.05.2026
57 Пиночет
До коментар #47 от "Дон Корлеоне":А ти вече пускаш ли отново в най милото си ?
18:31 15.05.2026
58 Жбръц
18:32 15.05.2026
59 Пешо
До коментар #1 от "Удри":Въпреки агресията на путин , вина за трагедията на украинския народ носи зекения. За ссправка давам венвциела.... лидерите й клекнаха оред сащ и народа не страда.
Зеленият трябваше да се досери какво ще стане дори с помощта на колективния запад. Трябваше да води друга политика за откачване от русия. А не да бърза за политически дивиденти. Ботката и байдън го подведоха но сега техните хора си мируват и мършуват на спокойствие . А хората на зеления мизерстват и мрат.
Коментиран от #66
18:33 15.05.2026
60 Читател
18:33 15.05.2026
61 Хаха
Нали ти отпуснаха последно 90 милиарда за това, плюс 300 милиарда преди тях да нанасяш "стратегическо поражение" на Русия и да "пиеш кафе" на кея в Севастопол!?
Коментиран от #83
18:33 15.05.2026
62 Зеля
18:33 15.05.2026
63 Зельо
18:34 15.05.2026
64 Тигре Тигре
18:34 15.05.2026
65 А Мала Токмачка?
Коментиран от #89
18:36 15.05.2026
66 Читател
До коментар #59 от "Пешо":Абе прав си но клоуна наркоман за това е сложен там.Той и кликата около него са нацисти слуги на сатанистите а тях целия свят знае кои са.
18:36 15.05.2026
67 дядо дръмпир-стария прделко
18:37 15.05.2026
68 Край
18:37 15.05.2026
69 така, така
До коментар #44 от "Копейкин":За свободата и правата на своите. Ако още не си наясно, но над 40 % от населението в 0срайната са си чисти руснаци, които бяха лишени от права да говорят на майчиния си език, които са преследвани и дескриминирани, ако се заявят като руснаци. А в Донбас руснаците са около 80-85% от населението. Като добавим всички терзания, на които бяха подложени хората в този регион, то направо да му се чудиш на Путин защо толкова години се опитваше да реши проблема на дипломатическото поприще, където Запада винаги е лъгал руснаците.
Искат или не, но сега 0срайна ще си подлежи на денацификация и демилитаризция, както ще се възстановят правата на рускоговорящите.
Добре, че руснаците си промениха (или предстои да го направят) конституцията и вече няма да се чака, за да се защитават интересите на руското население. Като сложиш и директата заплаха за сигурността на Русия, произтичащата от мераците на наркомана за бази на НАТО и разполагане на ядрено въоръжение в 0срайната, то мисля, че дори закъсняха. Трябваше много по-рано да влезат и да сложат нещата в ред.
Коментиран от #80, #81, #85
18:39 15.05.2026
70 Цвете
18:40 15.05.2026
71 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #73
18:40 15.05.2026
72 Дон Корлеоне
18:40 15.05.2026
73 оня с коня
До коментар #71 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Йеее Бига !
Коментиран от #76
18:41 15.05.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Хахахахаха
До коментар #55 от "Я пъ тоа":Радвай се, че Путин не е израелския паразит, че тогава щяхте друго да говорите, руснаците ракети бол имат, само украинско ГРУ преди няколко дена написаха какви огромни запаси имт руснаците, продължават да трупат ракети. Просто се радвайте, че руснаците ви галят, защото ако ви зачаткат както трябва нищо няма да ви спаси
Коментиран от #131
18:42 15.05.2026
76 оня с коня
До коментар #73 от "оня с коня":Телешка радост и овчи възторг... ура...
Коментиран от #77
18:42 15.05.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Шопо
До коментар #4 от "Дориана":Кой ще връща заемите ако Русия превземе цялата територия ?
Коментиран от #106
18:43 15.05.2026
79 С неговия характер,
18:43 15.05.2026
80 Ами
До коментар #69 от "така, така":Все така да умират блатните примати.Ползата от тях за човечеството е нулева.
18:44 15.05.2026
81 Руснаци
До коментар #69 от "така, така":Съгласен съм, като дори наскоро четох че около 50000 украинци се бият на страната на руснаците, голяма част от украинците плюят зеления наркоман
18:44 15.05.2026
82 арбалета 🎯
18:44 15.05.2026
83 по думите
До коментар #61 от "Хаха":на Колеба, в дадено наскоро интервю - Украйна е получила над 650 милиарда долара да воюва срещу руснаците.
Хич не ми се прави сметката колко ли са откраднали. Като нищо някой от тях ще излезе по-богат от Мъск или Безос.
18:45 15.05.2026
84 12345
Коментиран от #92
18:46 15.05.2026
85 Бела лада
До коментар #69 от "така, така":Вдовиците на убитите руснаци получават по една кафемелачка,два чувала картофи и домакинска дъска за рязане.И грамота!
Коментиран от #90, #94
18:46 15.05.2026
86 оня с коня
До коментар #77 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Само масово т.епане на небинарната колективна сганнн!
18:47 15.05.2026
87 Механик
Дори от статията си личи, че е постъпила заповед Зеля да бъде неглижиран. Вече не е "медийния герой" който е задължително добър.
Щом е допуснато да се споменава, че украински набези са убили цивилни хора в Рязан, значи леко-полеко всички се дърпат от нацягите.
18:48 15.05.2026
88 Хахаха!🎺🥳😀
18:48 15.05.2026
89 1111
До коментар #65 от "А Мала Токмачка?":Не, ве, те са с Большой Токмак, погледни назаде!
18:48 15.05.2026
90 Куравей Вадев
До коментар #85 от "Бела лада":Тии пък получаваш безплатно един сирре нясссл .....й от мен.
18:48 15.05.2026
91 Слава на Русия и Руския Войн!
Коментиран от #99
18:49 15.05.2026
92 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #84 от "12345":На лъжата ЗЕЛЕНСКИ краката са къси!
18:49 15.05.2026
93 Не нормален зелен наркоман пак лъжеш
18:49 15.05.2026
94 Руснаци
До коментар #85 от "Бела лада":А вдовиците на украинските военни получават по един сомалиец с голямата шпатула и украинките бързо забравят за мъжете загинали на фронта заради наркомана. Ще има много чавета в Киев, между другото още един полицай е убит при опит да задържат човек и да го пратят на фронта, украинците скоро сами ще се разправят с наркомана и дори Нато няма да го спаси
18:51 15.05.2026
95 Икономист
18:51 15.05.2026
96 РУСНАЦИТЕ СА
Коментиран от #141, #144
18:52 15.05.2026
97 Марко Рубио:
п.п.Умножи по 2.
18:52 15.05.2026
98 Пияна украинка
–Ще те накажа, дядовото! Застани на колене и си отвори устенцата😜😁❗
18:53 15.05.2026
99 СПОКО
До коментар #91 от "Слава на Русия и Руския Войн!":Твоята любима русия я чака съдбата на СССР. ВСИЧКО С ВРЕМЕТО СИ!!!!!!
Коментиран от #103
18:55 15.05.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 ООрана държава
18:59 15.05.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Саратога
До коментар #99 от "СПОКО":Важното е едно и само едно и това е да няма украйна на картата!
Коментиран от #112
19:00 15.05.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 🤔🤔🤔🤔
До коментар #4 от "Дориана":По КОРУМПИРАНО МЯСТО от руЗЗия НЯМА НА СВЕТА. Там само КОРУПЦИЯТА Е ПОВЕЧЕ ОТ КАЛТА.
Коментиран от #113
19:02 15.05.2026
106 Дръта чанта
До коментар #78 от "Шопо":Урсулите ще цоцат ЕС
19:03 15.05.2026
107 Калин
19:04 15.05.2026
108 ЖАЛКО ЧЕ НЕ СА ДУМНАЛИ
19:05 15.05.2026
109 Пияна украинка
19:06 15.05.2026
110 Жица
До коментар #40 от "Така требе":И какво като така требве. Какво се случва? Няма пво, няма танкове, няма нищо.... Радвайте се на живота тук, там умират славяни
19:06 15.05.2026
111 Ама
До коментар #1 от "Удри":ти бая си ударен по главата!
19:07 15.05.2026
112 🤔🤔🤔🤔
До коментар #103 от "Саратога":МЕЧТАЙ СИ БЛАТОТО ВЕЧЕ УТЕЧЕ В КАНАЛА ТРИ ,ДНИ КИЕВ ПЕТА ГОДИНА МЪКА ,МЪКА .
Коментиран от #126
19:07 15.05.2026
113 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #105 от "🤔🤔🤔🤔":Присмял се хърбел на щърбел. За две години в малка България две села са ЗАТРУПАНИ С КАЛ! Нямаме пътища, но кал имаме в изобилие!
19:09 15.05.2026
114 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил
Коментиран от #116, #118
19:09 15.05.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Хахахахаха
До коментар #114 от "Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил":Украинците питат къде е Зеленски, от една година никой не го е виждал в Киев, докато бомбиха невинния украински народ, зеления беше духнал към Румъния, я да видим какво казва буданката
Терористът Буданов хленчи, че украинските въоръжени сили нямат достатъчно месо:
„Мобилизацията в Украйна трябва да продължи, в противен случай страната просто ще се срине. Доброволците вече не могат да попълват армията.“
Няма вече пушечно доброволно месо хахахаха, милиони украинци умряха заради наркомана, никой вече не иска да се бие за Украйна
19:14 15.05.2026
119 най добрия
19:15 15.05.2026
120 Хи хи хи
19:16 15.05.2026
121 Зеления мухъл
19:16 15.05.2026
122 Артилерист
19:17 15.05.2026
123 ТУРЕТЕ МУ НОВА СНИМКА НА ЗЕЛЕНОТО
19:19 15.05.2026
124 Руснаци
Коментиран от #148
19:20 15.05.2026
125 МЪКЪ МЪКЪ
19:20 15.05.2026
126 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #112 от "🤔🤔🤔🤔":От руснак войник не става .Там е проблема.
Коментиран от #134
19:20 15.05.2026
127 Зловредото наркоманче
19:21 15.05.2026
128 Механик
До коментар #117 от "0000":Удри копейката с фаража!!
19:22 15.05.2026
129 Щом главния нацист е нервен значи
19:29 15.05.2026
130 мдаааа
19:29 15.05.2026
131 Я пъ тоа
До коментар #75 от "Хахахахаха":Засега натовското оръжие зачатква Путин..
19:30 15.05.2026
132 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:30 15.05.2026
133 Зеления мухъл
19:32 15.05.2026
134 Хи хи
До коментар #126 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Да бе да, точно руските герои завоюваха 20% урковска територия !!
19:35 15.05.2026
135 Айгедотор
19:41 15.05.2026
136 Хи хи
19:43 15.05.2026
137 Има такъв сериял
19:45 15.05.2026
138 Абрамович купи
19:50 15.05.2026
139 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:51 15.05.2026
140 стоян георгиев
19:56 15.05.2026
141 Мъдьо
До коментар #96 от "РУСНАЦИТЕ СА":Марко е най-разпространеното име у наше село за магаренцата.
19:58 15.05.2026
142 Нено
20:03 15.05.2026
143 Медведев
20:04 15.05.2026
144 Хи хи
До коментар #96 от "РУСНАЦИТЕ СА":А като дойдат руснаците, както казва маленкий зеля и нато, ти изкопа ли си някъде бункерче да се скриеш, че да има откъде да те издърпаме за ушите ??
20:04 15.05.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Накажи Русия
Хайде, какво чакаш?
20:37 15.05.2026
147 555
22:09 15.05.2026
148 Неподписан
До коментар #124 от "Руснаци":Не прилича хич ама на евреин,туй циганче не е ли...
00:52 16.05.2026