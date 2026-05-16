Почина британският актьор Дейвид Бърк, изиграл д-р Уотсън в телевизионния сериал „Приключенията на Шерлок Холмс“

Британският актьор Дейвид Бърк, известен с ролята си на д-р Уотсън в телевизионния сериал „Приключенията на Шерлок Холмс“ (1984-1985), почина на 91-годишна възраст, съобщи радио LBC.

Според медията актьорът е починал на 10 май. Причината за смъртта не е съобщена.

Бърк е роден на 25 май 1934 г. в Ливърпул. Учи в Кралската академия за драматично изкуство и впоследствие преследва кариера на сцена, телевизия и радио. През 80-те години на миналия век играе д-р Уотсън в първия сезон на „Приключенията на Шерлок Холмс“, което води до широко признание.

Други забележителни роли на Бърк включват ролята на Йосиф Сталин в британския телевизионен сериал „Райли: Ас на шпионите“ (1983) и главната роля в продукцията на „Крал Лир“ в Националния театър.