Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Путин обмисля план за нападение срещу държава от НАТО от територията на Беларус
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Путин обмисля план за нападение срещу държава от НАТО от територията на Беларус

15 Май, 2026 22:23 2 652 109

  • русия-
  • беларус-
  • нато-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • александър лукашенко

На юг Беларус граничи с Украйна, а на запад и север с държавите членове на НАТО - Полша, Литва и Латвия

Володимир Зеленски: Путин обмисля план за нападение срещу държава от НАТО от територията на Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия се стреми да въвлече още повече Беларус във войната си в Украйна и обмисля планове за нападение срещу Северна Украйна или държава член на НАТО от беларуска територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Продължаваме да регистрираме опити на Русия да въвлече Беларус по-сериозно във войната срещу Украйна", написа Зеленски в приложението Телеграм след среща с представители на армията и разузнаването.

Той каза, че Киев има информация за скорошни контакти между Русия и беларуския президент Александър Лукашенко, който бива убеждаван от Москва да се присъедини към "нова руска офанзива".

"Русия обмисля планове за операции на юг и на север от Беларус - както по направлението Чернигов-Киев, така и срещу една от държавите от НАТО, директно от беларуска територия", посочи украинският държавен глава.

На юг Беларус граничи с Украйна, а на запад и север с държавите членове на НАТО Полша, Литва и Латвия.

Лукашенко, един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин, предостави територията на страната си на руски войски, които нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., припомня Ройтерс, като допълва, че засега Минск не е изпратил военнослужещи да се сражават на страната на Москва срещу Киев.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 63 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    67 15 Отговор
    Браво на Путин

    22:25 15.05.2026

  • 2 На колко

    79 12 Отговор
    Магистрали е зелената еуглена.

    Коментиран от #30, #66

    22:26 15.05.2026

  • 3 Сталин

    67 13 Отговор
    А и сега с новия закон който Путин подписа ,чакаме Червената армия на Варна и Бургас

    Коментиран от #15, #72

    22:26 15.05.2026

  • 4 Факт

    75 10 Отговор
    За всяване на паника с фалшиви новини се лежи ефективно.

    Коментиран от #9, #23

    22:27 15.05.2026

  • 5 @@@

    65 12 Отговор
    ВлАдимир Зеленски Наркомански:
    Путин обмисля план да открадне поста на УрсузаЛайнен!

    Коментиран от #20, #67

    22:29 15.05.2026

  • 6 Рускиня

    72 8 Отговор
    Зеле се напъва да бълва жаби и змии срещу Русия, но на празно!
    Русия е здраво бронирана и срещу нея няма открито оръжие.

    22:30 15.05.2026

  • 7 Лукашенков ,

    9 30 Отговор
    Ше ти палнат жопата ...

    22:30 15.05.2026

  • 8 Руснак без крак...

    9 46 Отговор
    Ша нападне Путин....
    Най-близкия гастроном до руската граница 😄

    Коментиран от #33

    22:30 15.05.2026

  • 9 Сталин

    51 7 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Недей тъй бе,че те от факти всичките трябва да са пандиза тогава ,еле Мария

    Коментиран от #14

    22:31 15.05.2026

  • 10 да питам

    9 30 Отговор
    Абе , поляхте ли картошките ?

    22:32 15.05.2026

  • 11 Чики-Рики

    59 8 Отговор
    Не е истинаТоя на какъв,,прах,, е , незнам?! Направо,, изплиска,, лехена! Иначе за да ,, провокира,, чл.5 , като нищо ще нападне с дронове Полша, щото явно нея визира ,за да изпълни,, пъкления,, си план!

    22:33 15.05.2026

  • 12 8888

    46 8 Отговор
    Прекалил със шмъркането.

    22:33 15.05.2026

  • 13 3.14К

    51 8 Отговор
    Психопата- наркоман е назначен за новия фюрер на неофашистката коалиция и действа с гьобелските методи на дезинформация, както сподели Юлия Мендел пред Танер Карлсън.

    22:33 15.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Софето

    12 43 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Коя е тази червена армия, видяхме я на парада.
    Ракети чакайте, а дано ги посрещнете с хляб и сол.
    Долни лизачи

    Коментиран от #19

    22:34 15.05.2026

  • 16 Пич

    13 8 Отговор
    Е а де де, е а де де.....

    22:35 15.05.2026

  • 17 Гнусен лъжлив

    37 8 Отговор
    наркоман фашист!

    22:35 15.05.2026

  • 18 Хи хи

    39 9 Отговор
    Чухте ли маленкия зеля бе жендъри, Путин идва насам !! Изкопахте ли си вече бункерчета да се криете като дойде Путин !!!

    22:37 15.05.2026

  • 19 Сталин

    29 10 Отговор

    До коментар #15 от "Софето":

    Ей бегай да папаш американски банани на гоподаря

    Коментиран от #26, #32, #38

    22:37 15.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зеления път

    30 7 Отговор
    Това Зеленото живо ли е още?

    22:37 15.05.2026

  • 22 Пич

    51 7 Отговор
    Понякога не схващате ( винаги ) защо Зелю говори удивителни тъпотии !!! Защото следващата реплика ще бъде - Дайте още милиарди, за да ви спасим от Русия!!! Просякът изнудвач...

    Коментиран от #43, #48, #59

    22:38 15.05.2026

  • 23 Ами сега

    30 8 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Зелю се опитва да пренасочи към други теми.

    По-добре да каже нещо за дружката си Ермак, с който крадеше...
    Няма ли да му плати гаранцията или се надява същия да се обеси в ареста?
    Но по тази тема мълчи ...
    Защото усеща, че е следващият

    22:41 15.05.2026

  • 24 Оги

    30 7 Отговор
    Мечтая си да доживея деня, в който рова име никъде няма да бъде споменато. Толкова ми е омръзнал тоя, че просто не чета нищо.

    22:42 15.05.2026

  • 25 Копейко

    8 32 Отговор
    Тьотя каза ,че Пусин казал ,да слагаме чалмите и да викаме за Иран

    Коментиран от #36

    22:43 15.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мимч

    32 6 Отговор
    Тоя зелен манипулатор сам си го проси и ще го получи още повече...

    22:46 15.05.2026

  • 28 зелю

    27 6 Отговор
    от многото бело май стана и врачка.

    22:46 15.05.2026

  • 29 На зеленият цирк

    25 6 Отговор
    Не му обръщам внимание.Нито чета статии за него нито се интересувам от наркоманизирания крадлив идиот!!!!

    22:48 15.05.2026

  • 30 Неподписан

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "На колко":

    Седат ли ги зарежда сега,Евелин щом се прибра...

    22:48 15.05.2026

  • 31 9ти септември

    17 6 Отговор
    Дано България да нападне най напред

    22:52 15.05.2026

  • 32 Джугашвили ,

    9 21 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Американски банани - няма , а рузки - ич ... Ако се замислим , ако има руски , много са спаружени

    Коментиран от #42

    22:52 15.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Професор

    12 6 Отговор
    Може и да е вярно. Шаломов и Зеленски са евреи. А евреите много обичат не-евреи да умират. Особено ако се избиват помежду си. Ето, Южен Кипър го купиха и кипърските гърци нямат достъп до църквите си.

    22:54 15.05.2026

  • 35 Трол

    22 5 Отговор
    Ако е истина,е крайно време е вече,подкрепям Путин

    22:54 15.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ха,ха

    13 4 Отговор
    Палячото вечно се изказва чрез чуждо име🤣🤣

    22:58 15.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Артилерист

    24 6 Отговор
    Поредната читалищна шоу-спекулация на клоуна. Сега сигурно Кая ще поеме подадената тема и те ти те нова конструкция за "вероломната" Русия, която ще напада НАТО. Типично от сорта иди доказвай, че нямаш сестра. Но западняците са доволни от непрекъснатите "обвинения" на Русия...

    23:00 15.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сталин

    14 6 Отговор

    До коментар #32 от "Джугашвили ,":

    Ами като няма американски банани,яжте черни бaнaнu тогава

    23:03 15.05.2026

  • 43 Хи хи

    20 5 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Ааааа, милиардите няма да стигнат на маленкия зеля да ни защитава от Путин, трябват поне 200-300 трилиона !!

    23:03 15.05.2026

  • 44 Госあ

    21 5 Отговор
    германците направиха няколко атентата срещу хитлер, украинците нито един срещу нози безумец водещ ги към гибел.

    Коментиран от #106

    23:03 15.05.2026

  • 45 Госあ

    27 6 Отговор
    Стига сте ни занимавали с халюцинациите на този надрусан масов убиец и смешник ! Никой нормален човек не ги взема насериозно. Решил е да унищожи Украйна, проблема е на украинците, които го търпят и най вече на военните, които досега трябваше да обърнат оръдията на танковете срещу хунтата в Киев, знаейки много добре положението и бъдещето.

    23:05 15.05.2026

  • 46 хахахахха

    16 6 Отговор
    а зеления клоун 🤡 може ли да даде обяснение защо му е това на Путин като така или иначе си постига целите на СВО,въпреки пропагандните твърдения на западналите

    23:06 15.05.2026

  • 47 ООрана държава

    16 6 Отговор
    И понеже зелт@ка го е казал, всички европейци са длъжни да вярват

    23:08 15.05.2026

  • 48 Пичи,

    4 11 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Ти въобще не схващаш , че каузата е обречена ... Украйна - Наша - наУесен ..

    Коментиран от #57

    23:08 15.05.2026

  • 49 жоро

    14 6 Отговор
    Наркоманите винаги имат халюцинации.

    23:10 15.05.2026

  • 50 Иван

    6 5 Отговор
    Сатанинският ционистки Израел граничи с Мериланд и Вирджиния.

    23:12 15.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Pyснак

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Не става така":

    дрънди ти мозъка спаружен!

    Коментиран от #58

    23:15 15.05.2026

  • 53 Да бе

    12 5 Отговор
    Няма такива филми. Дъвкано и предъвкано. Вой за кинти.

    23:16 15.05.2026

  • 54 Т Живков

    6 8 Отговор
    Смъртт на комунизма!

    Коментиран от #56, #91

    23:22 15.05.2026

  • 55 Верно ли

    16 6 Отговор
    Или с други думи укрите и англосаксите обмислят диверсия :)))

    23:27 15.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 БОТЕВ

    8 5 Отговор

    До коментар #48 от "Пичи,":

    А Крим чий? Моля за конкретен отговор!

    23:31 15.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Блатна подлога

    5 9 Отговор
    Получих призовка да ходя да събирам руска леш в окопите на Донбас.Ще ходя ама друг път.Да ходят Пешо Волгата и копейкин.

    23:37 15.05.2026

  • 61 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    10 6 Отговор
    Продължавайте да мачкате нацизма,избавете света от бандерите веднъж и завинаги

    Коментиран от #68, #76

    23:40 15.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ?????

    3 4 Отговор
    А дано ама едва ли.

    23:48 15.05.2026

  • 66 хаха🤣

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "На колко":

    остави зелената еуглена, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣

    23:50 15.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Брях

    6 3 Отговор

    До коментар #61 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":

    Братя монголоиди нямам.

    Коментиран от #69, #74, #75

    23:51 15.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Няма срамно да си руснак

    4 4 Отговор

    До коментар #67 от "ха ха хааа":

    Но тук сме българи, за разлика от теб!

    Коментиран от #73

    23:56 15.05.2026

  • 71 пРосия

    7 4 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #88

    23:56 15.05.2026

  • 72 Град Козлодуй

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #79

    23:59 15.05.2026

  • 73 Всяка вечер милиарди хора по света

    7 6 Отговор

    До коментар #70 от "Няма срамно да си руснак":

    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #77, #78, #84

    23:59 15.05.2026

  • 74 хахахахха

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "Брях":

    ти ли ве м@нг@л

    23:59 15.05.2026

  • 75 хахахахха

    6 5 Отговор

    До коментар #68 от "Брях":

    руснаците са братя на българите,не на м@нг@лите като тебе

    00:00 16.05.2026

  • 76 Абе

    6 2 Отговор

    До коментар #61 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":

    Руски мелеz ли си?

    Коментиран от #81, #83

    00:01 16.05.2026

  • 77 Всяка вечер милиарди хора по света

    8 3 Отговор

    До коментар #73 от "Всяка вечер милиарди хора по света":

    Заспиват щастливи,че не са се родили евр0гейт@ци

    00:01 16.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 пиночет

    6 1 Отговор

    До коментар #72 от "Град Козлодуй":

    Кога товарим копейките?

    00:02 16.05.2026

  • 80 Рипай у нужнико въшлю😀

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "Всяка вечер":

    Да ти се изхождат хората на главата 😃😂

    Коментиран от #82

    00:03 16.05.2026

  • 81 Българин е бе безродник

    2 6 Отговор

    До коментар #76 от "Абе":

    Айде гид продажен парцал! България не е място за отпадък!

    00:03 16.05.2026

  • 82 Те го

    4 5 Отговор

    До коментар #80 от "Рипай у нужнико въшлю😀":

    деградирал глупак, показващ дъното на пропадналият запад!

    00:04 16.05.2026

  • 83 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    3 7 Отговор

    До коментар #76 от "Абе":

    Чист руснак съм,в България съм да трепа русофоби и чаветата им,бавно и жестоко!

    Коментиран от #100

    00:04 16.05.2026

  • 84 Всяка вечер

    3 6 Отговор

    До коментар #73 от "Всяка вечер милиарди хора по света":

    милиарди хора заспиват щастливи, че не са евтини глупаци на пропадналият запад, да папагалят ден и нощ глупости и да показват трагедията си!

    00:05 16.05.2026

  • 85 Скачай у нужнико бе въшлю 😀

    1 3 Отговор
    Бърже!!!Ха ха ха

    00:09 16.05.2026

  • 86 ВВП

    4 3 Отговор
    Само трепане за немската и окрсинска паплач..С ядрото..

    00:10 16.05.2026

  • 87 ВВП

    3 3 Отговор
    Повече ликвидирани окропи ,по хубав свят..Най добрия окропитек,умрелия такъв..

    00:11 16.05.2026

  • 88 хахахахха

    5 3 Отговор

    До коментар #71 от "пРосия":

    по индивиди като тебе си личи коя е страната на иди0тите🤣

    00:11 16.05.2026

  • 89 ВВП

    6 3 Отговор
    Киев да бъде заравнен като зхирошима .Ще има мир 50 години..Ще бъдат спасени много руски хора ..

    Коментиран от #90, #97

    00:14 16.05.2026

  • 90 Да го заравня

    3 3 Отговор

    До коментар #89 от "ВВП":

    На Ма кя ти.

    Коментиран от #92, #103

    00:18 16.05.2026

  • 91 Трепя русофоби

    4 3 Отговор

    До коментар #54 от "Т Живков":

    Смъртт на бандерите и подкрепящите ги!

    00:19 16.05.2026

  • 92 хахахахха

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "Да го заравня":

    такива като тебе го "заравняват" само на май ки те си

    00:21 16.05.2026

  • 93 Иванов

    5 3 Отговор
    Докога ще цитирате идиотиите на този наркоман?!

    00:22 16.05.2026

  • 94 ?????

    2 3 Отговор
    А и що така на публикуваните записи забравят т.н. украински и си шпрехат на руски?
    А?

    00:22 16.05.2026

  • 95 мдаааа

    1 2 Отговор
    Тъжно ми е , за бай Ставри с доживотната .. ше си остане неразбран .. а може и да стане майка ....пожелавам му го .

    00:23 16.05.2026

  • 96 Преди руснаците бяха крепостни

    3 0 Отговор
    Сега са роби.

    00:44 16.05.2026

  • 97 Моряка

    2 3 Отговор

    До коментар #89 от "ВВП":

    Не сравнявай Киев с почти невинната Хирошима,която беше само разрушена.Злед диващините на Зелю и Бандерите,Киев ще трябва освен това да се изравни,да се изоре и да се засеят отгоре картофи,както навремето римляните са направили със садистичния Картаген.

    00:58 16.05.2026

  • 98 Браво на Зеленски

    0 4 Отговор
    най-после да каже на света истината, ама не казва какво ще е ако не е така. Ще се откаже ли от 90 млн. ако не стане така? Смешко!

    01:49 16.05.2026

  • 99 Перо

    1 2 Отговор
    Ционисткия шут видя унтерменшен в ЕС и иска още пари, малко са му €90 млрд,

    02:33 16.05.2026

  • 100 СЛАВА НА РУСКИТЕ БЛАТА

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":

    Стягай чемодана и КЪШ, КЪШ, към БЛАТАТА!!! ЧИБА от България, НАТО и ЕС! ​💩​💩​💩​

    02:43 16.05.2026

  • 101 Лама чебурашка

    2 0 Отговор
    Чекай чекай ....нали беха стигнали до Лисабон-сега ще се връщат ли кво ли?

    02:48 16.05.2026

  • 102 Незнайко

    0 3 Отговор
    Не знам, но колкото по-бързо кремълският пациент бъде неутрализиран, толкова по-добре. Добре е също, и че в момента Украйна ефективно спъва московските империалистични мераци!

    Коментиран от #104

    03:58 16.05.2026

  • 103 ЛЕЛИИИ

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Да го заравня":

    КЪВ КОРАВ 5 САНТИМЕТРОВ ИМПОТЕНТ

    04:02 16.05.2026

  • 104 АЗ ПЪК МИСЛЯ ОБРАТНОТО

    3 1 Отговор

    До коментар #102 от "Незнайко":

    ЧЕ ТРЕПАНЕТО НА БАНДЕРАСТИ Е БОГОУГОДНО ДЕЛО

    04:04 16.05.2026

  • 105 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    В Беларус смъртното наказание за тероризъм се изпълнява. Опитаха с бомба в метрото, набързо ги хванаха и разстреляха.

    04:40 16.05.2026

  • 106 Рублевка

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Госあ":

    Германците за разлика от бандеровците са дойче золдатен и мъжкари. Ползвали са маниаците на Бандера за надзиратели и палачи в газовите камери, НО БЕЗ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ. На манияк оръжие не се дава!

    04:46 16.05.2026

  • 107 Вовата

    1 1 Отговор
    Да се готвят после Буркина Фасо, Непал и Гренландия! Ъъъ последната май бай Дончо ще си я взима!

    05:09 16.05.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Западняците дават кинти,

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Тези и други подобни":

    защото зеления мухъл им прави ментална блокировка. Човек с нормално мислене няма да подари такива колосални ДЪРЖАВНИ ПАРИ на един провинциален комик и наркоман от чужда страна.

    06:05 16.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания