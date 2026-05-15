Володимир Зеленски: Путин обмисля план за нападение срещу държава от НАТО от територията на Беларус

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия се стреми да въвлече още повече Беларус във войната си в Украйна и обмисля планове за нападение срещу Северна Украйна или държава член на НАТО от беларуска територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Продължаваме да регистрираме опити на Русия да въвлече Беларус по-сериозно във войната срещу Украйна", написа Зеленски в приложението Телеграм след среща с представители на армията и разузнаването.

Той каза, че Киев има информация за скорошни контакти между Русия и беларуския президент Александър Лукашенко, който бива убеждаван от Москва да се присъедини към "нова руска офанзива".

"Русия обмисля планове за операции на юг и на север от Беларус - както по направлението Чернигов-Киев, така и срещу една от държавите от НАТО, директно от беларуска територия", посочи украинският държавен глава.

На юг Беларус граничи с Украйна, а на запад и север с държавите членове на НАТО Полша, Литва и Латвия.

Лукашенко, един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин, предостави територията на страната си на руски войски, които нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., припомня Ройтерс, като допълва, че засега Минск не е изпратил военнослужещи да се сражават на страната на Москва срещу Киев.