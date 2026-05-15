Володимир Зеленски: Путин обмисля план за нападение срещу държава от НАТО от територията на Беларус

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия се стреми да въвлече още повече Беларус във войната си в Украйна и обмисля планове за нападение срещу Северна Украйна или държава член на НАТО от беларуска територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Продължаваме да регистрираме опити на Русия да въвлече Беларус по-сериозно във войната срещу Украйна", написа Зеленски в приложението Телеграм след среща с представители на армията и разузнаването.
Той каза, че Киев има информация за скорошни контакти между Русия и беларуския президент Александър Лукашенко, който бива убеждаван от Москва да се присъедини към "нова руска офанзива".
"Русия обмисля планове за операции на юг и на север от Беларус - както по направлението Чернигов-Киев, така и срещу една от държавите от НАТО, директно от беларуска територия", посочи украинският държавен глава.
На юг Беларус граничи с Украйна, а на запад и север с държавите членове на НАТО Полша, Литва и Латвия.
Лукашенко, един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин, предостави територията на страната си на руски войски, които нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., припомня Ройтерс, като допълва, че засега Минск не е изпратил военнослужещи да се сражават на страната на Москва срещу Киев.
Путин обмисля план да открадне поста на УрсузаЛайнен!
Русия е здраво бронирана и срещу нея няма открито оръжие.
Най-близкия гастроном до руската граница 😄
9 Сталин
До коментар #4 от "Факт":Недей тъй бе,че те от факти всичките трябва да са пандиза тогава ,еле Мария
15 Софето
До коментар #3 от "Сталин":Коя е тази червена армия, видяхме я на парада.
Ракети чакайте, а дано ги посрещнете с хляб и сол.
Долни лизачи
19 Сталин
До коментар #15 от "Софето":Ей бегай да папаш американски банани на гоподаря
Коментиран от #26, #32, #38
22:37 15.05.2026
До коментар #4 от "Факт":Зелю се опитва да пренасочи към други теми.
По-добре да каже нещо за дружката си Ермак, с който крадеше...
Няма ли да му плати гаранцията или се надява същия да се обеси в ареста?
Но по тази тема мълчи ...
Защото усеща, че е следващият
22:41 15.05.2026
25 Копейко
Коментиран от #36
22:43 15.05.2026
29 На зеленият цирк
32 Джугашвили ,
До коментар #19 от "Сталин":Американски банани - няма , а рузки - ич ... Ако се замислим , ако има руски , много са спаружени
Коментиран от #42
22:52 15.05.2026
22:54 15.05.2026
39 Артилерист
23:00 15.05.2026
43 Хи хи
До коментар #22 от "Пич":Ааааа, милиардите няма да стигнат на маленкия зеля да ни защитава от Путин, трябват поне 200-300 трилиона !!
23:03 15.05.2026
48 Пичи,
До коментар #22 от "Пич":Ти въобще не схващаш , че каузата е обречена ... Украйна - Наша - наУесен ..
Коментиран от #57
23:08 15.05.2026
52 Pyснак
До коментар #20 от "Не става така":дрънди ти мозъка спаружен!
Коментиран от #58
23:15 15.05.2026
57 БОТЕВ
До коментар #48 от "Пичи,":А Крим чий? Моля за конкретен отговор!
23:31 15.05.2026
60 Блатна подлога
23:37 15.05.2026
61 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
Коментиран от #68, #76
23:40 15.05.2026
66 хаха🤣
До коментар #2 от "На колко":остави зелената еуглена, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣
23:50 15.05.2026
68 Брях
До коментар #61 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":Братя монголоиди нямам.
Коментиран от #69, #74, #75
23:51 15.05.2026
72 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Сталин":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
73 Всяка вечер милиарди хора по света
До коментар #70 от "Няма срамно да си руснак":Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.
74 хахахахха
До коментар #68 от "Брях":ти ли ве м@нг@л
75 хахахахха
До коментар #68 от "Брях":руснаците са братя на българите,не на м@нг@лите като тебе
76 Абе
До коментар #61 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":Руски мелеz ли си?
77 Всяка вечер милиарди хора по света
До коментар #73 от "Всяка вечер милиарди хора по света":Заспиват щастливи,че не са се родили евр0гейт@ци
79 пиночет
До коментар #72 от "Град Козлодуй":Кога товарим копейките?
80 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #78 от "Всяка вечер":Да ти се изхождат хората на главата 😃😂
81 Българин е бе безродник
До коментар #76 от "Абе":Айде гид продажен парцал! България не е място за отпадък!
82 Те го
До коментар #80 от "Рипай у нужнико въшлю😀":деградирал глупак, показващ дъното на пропадналият запад!
83 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
До коментар #76 от "Абе":Чист руснак съм,в България съм да трепа русофоби и чаветата им,бавно и жестоко!
84 Всяка вечер
До коментар #73 от "Всяка вечер милиарди хора по света":милиарди хора заспиват щастливи, че не са евтини глупаци на пропадналият запад, да папагалят ден и нощ глупости и да показват трагедията си!
00:05 16.05.2026
88 хахахахха
До коментар #71 от "пРосия":по индивиди като тебе си личи коя е страната на иди0тите🤣
90 Да го заравня
До коментар #89 от "ВВП":На Ма кя ти.
91 Трепя русофоби
До коментар #54 от "Т Живков":Смъртт на бандерите и подкрепящите ги!
92 хахахахха
До коментар #90 от "Да го заравня":такива като тебе го "заравняват" само на май ки те си
97 Моряка
До коментар #89 от "ВВП":Не сравнявай Киев с почти невинната Хирошима,която беше само разрушена.Злед диващините на Зелю и Бандерите,Киев ще трябва освен това да се изравни,да се изоре и да се засеят отгоре картофи,както навремето римляните са направили със садистичния Картаген.
100 СЛАВА НА РУСКИТЕ БЛАТА
До коментар #83 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":Стягай чемодана и КЪШ, КЪШ, към БЛАТАТА!!! ЧИБА от България, НАТО и ЕС! 💩💩💩
103 ЛЕЛИИИ
До коментар #90 от "Да го заравня":КЪВ КОРАВ 5 САНТИМЕТРОВ ИМПОТЕНТ
104 АЗ ПЪК МИСЛЯ ОБРАТНОТО
До коментар #102 от "Незнайко":ЧЕ ТРЕПАНЕТО НА БАНДЕРАСТИ Е БОГОУГОДНО ДЕЛО
106 Рублевка
До коментар #44 от "Госあ":Германците за разлика от бандеровците са дойче золдатен и мъжкари. Ползвали са маниаците на Бандера за надзиратели и палачи в газовите камери, НО БЕЗ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ. На манияк оръжие не се дава!
109 Западняците дават кинти,
До коментар #108 от "Тези и други подобни":защото зеления мухъл им прави ментална блокировка. Човек с нормално мислене няма да подари такива колосални ДЪРЖАВНИ ПАРИ на един провинциален комик и наркоман от чужда страна.
