Задържаха доставчика от сблъсъка с Ивайло Мирчев за до 72 часа, съдят го за хулиганство

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 34-годишен мъж за извършени хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда, съобщиха от прокуратурата, цитирани от bTV.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 14 май, около 20:10 - 20:20 часа в София, обвиняемият Д.Д. е ударил в лицето лидера на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев, а деянието е извършено по хулигански подбуди.
Освен това Д.Д. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Той се е засилил с колата си срещу стоящия на пътя Мирчев, след което рязко натиснал спирачки и го подпрял с предницата на автомобила му.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.
С постановление на наблюдаващия прокурор Д.Д. е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
По-късно през деня Ивайло Мирчев коментира случая в официалния си фейсбук профил.
„От новинарски сайтове разбирам, че прокуратурата е задържала за 72 часа доставчика, който се държа хулигански вчера спрямо мен, както и че ще иска постоянно задържане под стража. Прокуратурата прекалява - нищо в този случай не налага задържане под стража и подозирам, че в пореден опит да участва на политическия терен, прокуратурата опитва да генерира негативна обществена реакция“, сподели той.
„Смятам (и такова е и нашето трайно становище), че задържането под стража трябва да е крайна мярка, налагана по изключение, и то само в тежки случаи. В този случай няма нищо, което налага задържане и призовавам прокуратурата да подходи разумно, зачитайки правата на обвиняемия“, посочи Мирчев.
По думите му твърденията за лека телесна повреда на прокуратурата са неадекватни, тъй като нито има такава, нито е в компетентността на прокуратурата да я преследва, дори да е имало.
„Ако целта е да се насажда тезата “човекът се спречка с депутат и сега ще лежи”, това би била поредната манипулация - нямам никакви претенции към този човек и още тази сутрин изпратих на полицията документ, с който изрично декларирам, че не желая да претендирам за каквито и да било вреди. Призовавам прокуратурата да не прекалява с наказателната репресия и да не пресолява манджата с пропагандна цел“, добави той.
18 Питам
За този най-важи епитрафията на Радой Ралин: ДОШЪЛ ОТ СЕЛО С 2 ПРЪСТА ЧЕЛО И ВСЕ ГЛЕДА ДА Е НАЧЕЛО!
21 Тото
До коментар #3 от "Горски":Доставчиците на храни да са с Веспа или велосипеди.
23 Помооощ бият другарят Мирчев!😲
25 Парадокс БГ
До коментар #23 от "Помооощ бият другарят Мирчев!😲":Стига сте оправдавали нарушителите по пътищата, агресорите и престъпниците!! Засрамете се! Нямате ли морални ценности в живота?! На какво са ви вэзпитавали родителите?! Къде ви е гражданската съвет?!
26 ДрайвингПлежър
А народа иска да му се даде медал и награда?! Що така бе?
А Мирчев кви условия за паркиране е създал за години кибичене в парламента
Даже и кмета е от неговите
29 Аман вече!
До коментар #13 от "защо":Не само задържане за 72 часа, а съд и затвор, глоба и обществено полезен труд. Законите и правилниците са за да се спазват от всички, независимо беден или богат.
33 Гробар
19:15 15.05.2026
35 Да.........
До коментар #18 от "Питам":Тоя добруджански бабаит няма дори два пръста чело. Но се е взел много на сериозно. Политик!!!! велик !!!!
37 Гробар
До коментар #29 от "Аман вече!":Точно така. Фешистът мирчев трябва да гние в затвора за незаконния демонтаж на мочата.
38 Еййййййй
До коментар #9 от "Дориана":Коцето няма да закачаш
19:17 15.05.2026
43 Да бе
45 Хмм
До коментар #34 от "Ъъъъ":що, Мирчев сам си нанесе удар, от който няма отърване, беше окуражен от агитка, че го подкрепят, затова продължи, в нета го унищожиха, а и телевизиите показаха случая на цялата страна
47 ХаХаХа
До коментар #25 от "Парадокс БГ":На видеото се вижда, че "нарушителят на пътя" е точно депутатататина с ниското чело.
48 Улав
До коментар #29 от "Аман вече!":Не те слуша главата
51 И още
До коментар #2 от "Да пишеш...":...и губене на време,като и без това коментара ти ще бъде изтрит въпреки ,че е културно написан,без никакви цинизми НО НЕ ОТГОВАРЯЩ НА ЛИНИЯТА И ПОЛИТИКАТА на сайта !
Това са фактите...уви!
52 Гоя
До коментар #9 от "Дориана":Нима?
54 ДъБили
Тоя Лама Мирчев същата работа, хвана го шубето! Ония идиот, щеше да го премаже с колата понито вика "всичко е точно"! Не защитавам ламата, но не понасям и дрогирани идиоти!
55 Точно така
До коментар #29 от "Аман вече!":Цялата шайка нарязали и яли на торта фигурите от ПСА в панделката доживот!
59 Безсрамници!
62 Автогол
19:33 15.05.2026
63 Дядо Благо
До коментар #39 от "Хо хо":Абе поне да меше изял един бой тоя нагъл "политик" от добруджанските села. А то...... пак му се е разминало. Мислех, че шиши ще го ступа, но и той беше снизходителен към добруджанеца. Ако шиши го бе натупал, само затова щях да подкрепя ДПС на изборите, нооо.. не би.
19:33 15.05.2026
65 БРАВО!
До коментар #3 от "Горски":ТОЧНО НАПИСАНО.
68 Бай Данчо
69 Що бе?
До коментар #40 от "КОРУМПЕ":На имотната мафия пари не са и необходими за да придобият имот. Що да дава 500 000 еврака, като може да го "купи" евтино!? Ако Мирчо покаже нотариалния си акт, сигурно там цената е само 50 000 лева. И му вярвам, че не е излъгал.
19:36 15.05.2026
70 БОЦ - ко
71 Не си прав
73 ?????
Мирчев извикал батко си да вкара в панделата шофьора.
Тва сигурно е по стара родова прокурорска памет.
19:42 15.05.2026
74 Доставчикът изобщо не пречеше
До коментар #77 от "До горския,":Изхне съм депутат и нямам 5 минути да чакам вякой да ми пречи. Ти сигурно също нямаш, но акъл може да даваш.
На чужд гръб и 100 тояги са малко.
Коментиран от #104
85 Симонс
До коментар #20 от "Абе":Всеки спира на аварийни светлини. И как си иска спира.
Когато си аварирал в правилника пише, как се постъпва. Аварийни светлини - не е авария.
19:56 15.05.2026
92 Изрожденци Лицемерци
До коментар #84 от "Хмм":Не и в тоя сайт. Тук коментиращите са 80% все изрожденски-фашизоиди.
97 Хлъц
До коментар #89 от "Гнусния БКП топуп Мирчев":Другия път на теб да ти счупи трудово момче главата.
Даже и да го глобят шофьора ще е голям позор за Мирчев да обяснява в съда с какво той е попречил на депутата.
До коментар #3 от "Горски":Наистина ти си горски диван без съмнение ! Човешките взаимоотношения винаги са биле чужди на диваците и горските обитатели ! "Дръпнал" си една безполезна реч, нужни са ти дълги години да живееш в цивилизована държава за да се научиш на разумно мислене ! Мирчев е прав, а ти защо си мислиш, че си редовен с главата та си заговорил за данъци и работа ?
Коментиран от #164
104 Хиксограме,
До коментар #83 от "Хиксограм":ми като знаеш какво е движението по улиците, излез 15 минути по-рано .Или си хвани метрото. Ами ако беше линейка или пожарна? Умнико.
105 И аз съм скандалджия
До коментар #96 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На един паркинг един дядка щеше да ме прасне с лъскавото си бяло БМВце. Помислих си че е нагъл хлапак. Оказа се дадка. Пробвах да му обясня, че така не се кара.
Тоя като взе да се прави като тинеджър: "Ти ли ша ме учиш, как да карам."
Те ти туй държава. Такъв е матриала - беше прав Бойко.
Едно "извинявай" беше достатъчно, но дядката тръгна да ми се прави.
114 Путин съм
До коментар #108 от "54321":Не, аз платих на куриера! В рубли!
118 Ти да видиш
До коментар #78 от "Точна статия":Да видим сега партия ГЕРБ може ли да изкара поне 1000 човека в защита на своя член😂🤣😅😆
120 Гледах видеото
До коментар #104 от "Хиксограме,":И видях един един агресивен доставчик.
123 И аз го гледах видеото
До коментар #120 от "Гледах видеото":и видях един самозабраил се нагъл дебел уркофил от село Крушари с БКП татенце.
Коментиран от #130
20:16 15.05.2026
129 Сатана Z
130 Браво
До коментар #123 от "И аз го гледах видеото":Аз пък видях опит за прегазване.
131 факт
До коментар #120 от "Гледах видеото":Доставчикът има причина да бъде агресивен. Цял ден да въртиш из София, да търсиш място къде да спреш, за да оставиш храната, да ти свирят с клаксони, да те псуват... Обаче депутатът беше също много агресивен, а той от какво се е изнервил толкова, че не се сещам. Чуди се как ще изкара месеца или работи всеки ден по 10 часа? Мирчев предизвика агресия и нямаше абсолютно никаква нужда да звъни на спешния телефон. Трябва да му се потърси отговорност, че за толкова незначителен случай звъни на 112, докато други наистина спешни случаи чакат в същия момент свободна линия. Нещастник.
136 Анонимен
До коментар #130 от "Браво":А Мирчев кво дири на улицата?Да не е регулировчик?
139 Бай Араб
До коментар #82 от "ПЕТРОХАНСКИ Лама":Днес Мирчев го бият,пък утре ще видим какво ще го правят още.
141 хмм
До коментар #130 от "Браво":Аз пък видях опит за самоубийство. Иначе как можем са си обясним, че нормален човек би застанал пред движещ се автомобил? И на какъв се прави Мирчев? На орган на реда ли? Обади се на 112, каза номера и модела на колата, и просто трябваше да остави полицията да си свърши работата, а не да прави опит за граждански арест. Но от "фоби" какво друго да очакваш.
143 Тоя
До коментар #78 от "Точна статия":И боец и ти и ви сте ненорманици. Вън ДБ от парламента.
144 Така
До коментар #78 от "Точна статия":Първо Опелът не е Астра ,а е Корса.Второ дебилът дупетат сам предизвика конфликта.Трето ти откъде разбра това утрудено момче колко интелигентно е и колко е адекватно ? И четвърто жоро боеца изчисти ли си червената боя дето разливше пред Руското Посолство ,та чак тогава да ходи да дири сметка на хората дали спазват общественият ред?????????
145 Българин....
До коментар #141 от "хмм":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО! Трябва да си пълен Нен0рмалник да застанеш пред движеща се кола!
148 Светлоносец
Принудителното задържане на лице, което не е длъжностно лице (държавен орган, полицай), обикновено е незаконно, освен в строго определени от закона хипотези. Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) и конституцията защитават правото на свобода, като всяко ограничаване от страна на частни лица може да се тълкува като престъпление (напр. противозаконно лишаване от свобода). Ето ключовите правни аспекти: Граждански арест (Задържане от граждани): Според българското законодателство, всеки гражданин има право да задържи извършител на престъпление при "залавяне на местопрестъплението" или веднага след това. Това обаче трябва да бъде незабавно докладвано на компетентните органи (полицията).
В случая няма извършване на престъпление от страна на доставчика, за това Мирчев превишава своите права и извършва престъпление, както и нарушение на НК и НПК. При стъпването в длъжност всеки депутат полага клетва, че няма да нарушава законите. В случая Мирчев нарушава законите и престъпва клетвата положена в Парламента. Ако заради своето его, Мирчев нарушава закона, то за пари 💸 с радост ще го извърши.
149 Той
До коментар #23 от "Помооощ бият другарят Мирчев!😲":В случая едно е ясно - Glovo в цяла България има 3900 доставчика по 6 човека /всеки доставчик има семейство от порядъка на още 5-6 човека - жена, майка, баща, брат, сестра/ = 23 400 човека на следващите избори няма да гласуват за Ивайло Мирчев !!!
До коментар #129 от "Сатана Z":Арогантното крушаровско укрoговeдо голям има шанс да случи на някой от младите ММА манячета при селдващото си подобно представление.
155 това е позор
Този с наглостта си ще отблъсне и малкото, които са гласували за ДБ. Ако някой направи подписка за изгонването на самозабравилия се от парламента - подписвам.
На кадрите тоя се държеше дори по цинично от Пеевски, вероятно си мисли, че всеки трябва да му козирува и дава път.
До коментар #21 от "Тото":И зимата със ски според тебе, а.
До коментар #40 от "КОРУМПЕ":От депутатски еФФФтини кИфтета.
164 Горски
До коментар #100 от "Емигрант":Ти верно си много п рост. Човека си върши работата ако имаше своодно място мислиш ли, че нямаше да спре, а не на пътя. Или трябваше да я спре на 2 км, за да намери свободно място. Ами тя София се напълни от такива екскременти като теб
165 Горски
До коментар #151 от "Няма страшно":Охаааааа голям кеф ще е някоя татуирана батка да му натърти кухата манерка на тоя идиот.А между другото ,ако там вместо Опел Корса беше спряло някоечерно БМВ или Мерцедес тоя маймуняк дали щеше да почне да се заяжда......Ей тъй , между другото питам аз и отговор не искам......
До коментар #78 от "Точна статия":Искаш да ни информираш за кризисния ПР на сектата.
Каквито и да ги свършат петроханци, все е тая. Мирчев сам си пусна клип от случката и всички видяхме арогантността и наглостта му.
Късно е либе за китка, ще са всички акции и вълнения на сектантите от ДБ. Колкото и да се опитваш да го извадиш света вода, тоя се закла сам.
168 Горски
До коментар #77 от "До горския,":Е как ще чака принца, нали е "специален" и за тях законите не важат. Човека си върши работата и още повече клиента го е чакал, а не да заключи колата и да се качва по етажите, или да е отишъл да види негов приятел., работа за 2 минути. Бъди жив и здрав!
До коментар #164 от "Горски":В гората ти е местото за диваци като теб и другите тук диви и нецивилизовани същества ! Дори не се усещате какво коментирате, вие тук сте политизираните български празноглави същества ! Мирчев иска момчето да бъде освободено и лично не е предявил никакво обвинение ! България е грешката на ЕС, че я прие в цивилизацията с такива диви неразумни индивиди като теб ! Нямаш елеме тарен разум дори за ориентация !
173 понякога
Случвало се е да ме чакат и 3-4 минути. Махвам с ръка да благодаря за разбирането на първия и виждам поне 5-6 коли ме чакат. Някои неща са въпрос на култура и толерантност, на нормално човешко отношение.
От клипа на Мирчев се потвърди, че нашите депутати са лишени от всякаква елементарна култура във взаимоотношенията им с нормалните (вероятно дори сме низшите за тях). Гнусно и нагло поведение на един самозабравил се нещастник. Тоя налита на бой в парламента итова не е случайно, Определено има поведенчески проблеми и дефицити, за които си има диагноза и специализирани заведения, издаващи жълти книжки
175 На изрезките от клипа
176 Иска да бъде освободено момчето
До коментар #171 от "Емигрант":Защото се чуди как да замаже положението и да се отърве чист ,ама кой започна първи конфликта не виждате , нали отворковци демоНкратични ,като можеше да го заобиколи и нищо нямаше да стане
179 Така е
До коментар #173 от "понякога":И на мен се е случвало да чакам ,ама има разбиране и толерантност и на видеото се вижда ,че момчето му махна обаче ,не, нашият реши да се прави на мъж като л....но на дъжд.
180 Абе еййййй
До коментар #178 от "И този тръгва по пътя скандален Сидоров":Волен Сидеров е пич и не сравнявай тоя парцал със Сидеров!!!!!!😡😡😡😡
184 az СВО Победа 81
Вместо да се бие с гражданите по улиците у нас, да беше отишъл доброволец на Източния фронт... Ама срещу руснаците не смее да се прави на мъж, нали???
186 смешник
До коментар #171 от "Емигрант":Твоя Мирчев е вдигнал под тревога 112, вместо да изчака една минута. Направил се е на велик. Извикал полиция (която е дошла, само защото е депутат), иначе никога нямаше да се дотътрят за такова нещо. Набедил е момчето, за да прикрие собственото си изпускане на нервите. Сигурно е осъзнал, че е щял пак да влезе в новините, но за безпричинно разкарване на полицията. Затова са били и тези опити да спре момчето с цената на всичко.
Вече няма никакво значение дали има претенции или не, обвинява ли в нещо момчето или не. Повдигнато е обвинение, което е от прокуратурата и мераците на Мирчев не се вземат предвид. Взели са ги предвид в първия момент и са здействали машината. Това, че Мирчев сега се отмята няма да повлияе. Момчето ще го отнесе, ако няма добър адвокат. Ще бъде съден за нищо, но после може да не си намери лесно работа, защото сега шефовете му ще го уволнят от подмазване пред "депутата"
А всичко се свеждаше до едно по-толерантно отношение. Да доставчика не е спрял по най-правилния начин, но много често се случва някой да спре за минута - две и да блокира движението по малките улички. Въпреки, че точно в този случай доставчика дори не беше блокирал уличката, а колата на Мирчев (поради липса на базови умения да си вземе завоя). Това е жилищен квартал и такива спирания не са рядкост, хората проявяват разбиране и не вдигат скандали, просто изчакват. В случая Мирчев демонстрира тотална липса на възпитание и нормалност.
191 кумирчев удари дъното
До коментар #171 от "Емигрант":На България
До коментар #167 от "да бе":170 и 195 ! Трият брат .Подкрепям ти коментара!
202 Да бе
До коментар #201 от "Анонимен":Опитва се да замаже л......та. Ама то , колкото го бъркаш по - мирише.....
До коментар #196 от "Лош":дори в техния сайт коментарите са негативни, не очакваше такава реакция, и бит се изкара, но полицията не установява следи от удар, той казва, че не могат да правят медицинска експертиза и те пишат лека телесна повреда
211 Костадин Костадинов
До коментар #80 от "Изрожденци Лицемерци":Мама мен ме е родила когато е била много малка ромка .
