Задържаха доставчика от сблъсъка с Ивайло Мирчев за до 72 часа, съдят го за хулиганство

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 34-годишен мъж за извършени хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда, съобщиха от прокуратурата, цитирани от bTV.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 14 май, около 20:10 - 20:20 часа в София, обвиняемият Д.Д. е ударил в лицето лидера на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев, а деянието е извършено по хулигански подбуди.

Освен това Д.Д. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Той се е засилил с колата си срещу стоящия на пътя Мирчев, след което рязко натиснал спирачки и го подпрял с предницата на автомобила му.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващия прокурор Д.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

По-късно през деня Ивайло Мирчев коментира случая в официалния си фейсбук профил.

„От новинарски сайтове разбирам, че прокуратурата е задържала за 72 часа доставчика, който се държа хулигански вчера спрямо мен, както и че ще иска постоянно задържане под стража. Прокуратурата прекалява - нищо в този случай не налага задържане под стража и подозирам, че в пореден опит да участва на политическия терен, прокуратурата опитва да генерира негативна обществена реакция“, сподели той.

„Смятам (и такова е и нашето трайно становище), че задържането под стража трябва да е крайна мярка, налагана по изключение, и то само в тежки случаи. В този случай няма нищо, което налага задържане и призовавам прокуратурата да подходи разумно, зачитайки правата на обвиняемия“, посочи Мирчев.

По думите му твърденията за лека телесна повреда на прокуратурата са неадекватни, тъй като нито има такава, нито е в компетентността на прокуратурата да я преследва, дори да е имало.

„Ако целта е да се насажда тезата “човекът се спречка с депутат и сега ще лежи”, това би била поредната манипулация - нямам никакви претенции към този човек и още тази сутрин изпратих на полицията документ, с който изрично декларирам, че не желая да претендирам за каквито и да било вреди. Призовавам прокуратурата да не прекалява с наказателната репресия и да не пресолява манджата с пропагандна цел“, добави той.