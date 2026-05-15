Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Задържаха доставчика от сблъсъка с Ивайло Мирчев за до 72 часа, съдят го за хулиганство

Задържаха доставчика от сблъсъка с Ивайло Мирчев за до 72 часа, съдят го за хулиганство

15 Май, 2026 18:50 3 619 216

  • доставчик-
  • задържане-
  • ивайло мирчев-
  • хулиганство

"Прокуратурата прекалява - нищо в този случай не налага задържане под стража", коментира съпредседателят на "Да, България"

Задържаха доставчика от сблъсъка с Ивайло Мирчев за до 72 часа, съдят го за хулиганство - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 34-годишен мъж за извършени хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда, съобщиха от прокуратурата, цитирани от bTV.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 14 май, около 20:10 - 20:20 часа в София, обвиняемият Д.Д. е ударил в лицето лидера на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев, а деянието е извършено по хулигански подбуди.

Освен това Д.Д. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Той се е засилил с колата си срещу стоящия на пътя Мирчев, след което рязко натиснал спирачки и го подпрял с предницата на автомобила му.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващия прокурор Д.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

По-късно през деня Ивайло Мирчев коментира случая в официалния си фейсбук профил.

„От новинарски сайтове разбирам, че прокуратурата е задържала за 72 часа доставчика, който се държа хулигански вчера спрямо мен, както и че ще иска постоянно задържане под стража. Прокуратурата прекалява - нищо в този случай не налага задържане под стража и подозирам, че в пореден опит да участва на политическия терен, прокуратурата опитва да генерира негативна обществена реакция“, сподели той.

„Смятам (и такова е и нашето трайно становище), че задържането под стража трябва да е крайна мярка, налагана по изключение, и то само в тежки случаи. В този случай няма нищо, което налага задържане и призовавам прокуратурата да подходи разумно, зачитайки правата на обвиняемия“, посочи Мирчев.
По думите му твърденията за лека телесна повреда на прокуратурата са неадекватни, тъй като нито има такава, нито е в компетентността на прокуратурата да я преследва, дори да е имало.

„Ако целта е да се насажда тезата “човекът се спречка с депутат и сега ще лежи”, това би била поредната манипулация - нямам никакви претенции към този човек и още тази сутрин изпратих на полицията документ, с който изрично декларирам, че не желая да претендирам за каквито и да било вреди. Призовавам прокуратурата да не прекалява с наказателната репресия и да не пресолява манджата с пропагандна цел“, добави той.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 81 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пачо

    120 12 Отговор
    А не е ли хулиганство да препречваш пътя на колата....

    19:00 15.05.2026

  • 2 Да пишеш...

    82 5 Отговор
    В този сайт си е излагация.

    Коментиран от #51

    19:01 15.05.2026

  • 3 Горски

    132 10 Отговор
    Мирчев, ако си поръча храна за вкъщи - дали се замисля къде ще паркира доставчика? Или ще го чака да намери място след 3 километра и да му донесе храната студена. Много съвестни граждани се барат някои политици...докато не ги заснемеш тихомълком. Мирчев трябва да освободи депутатското място в Парламента. На негово място да влезе доставчикът. Поне един работещ човек да има в този парламент. Какъв парадокс... работиш в гадните условия, създадени от политиците (разнасяш стоки, без да има условия къде да спреш). Та бачкаш да си платиш данъците, за да може толупи като Мирчев да взеат заплати и после тоя дето му изкарваш заплатата, те праща в пандиза, че му пречиш на гледката за 5 мин.

    Коментиран от #21, #65, #77, #100

    19:01 15.05.2026

  • 4 Сила

    89 11 Отговор
    Свободааааааааааа.....пуснете момчетооооо !!!

    19:01 15.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    47 11 Отговор
    Назначете му охраната на бойко и шиши

    19:02 15.05.2026

  • 7 1488

    68 6 Отговор
    Задържаха Ивайло Мирчев за до 72 часа, съдят го за хулиганство и предателство

    19:02 15.05.2026

  • 8 Хмм

    105 7 Отговор
    Мирчев разбира ли разликата между спиране и паркиране, добре че показа видео, как стои пред колата и не го пуска да потегли, защото чака полицията, та чия е хулиганската проява, разруши живота на един изморен трудов човек, който е на работа в 9 часа вечерта, за да изкарва с данъците си заплатата на мирчев, срам!

    19:04 15.05.2026

  • 9 Дориана

    67 8 Отговор
    И защо трябва да занимават цяла България за това , че един депутат няма значение от коя партия се е скарал с някой.и се сбили. Всички депутати трябва да си намалят и изчистят егото, защото те не са превилигировани , а са в Парламента за да работят за Народа , а не срещу него. Ивайло Мирчев започна да има поведение като Костадинов

    Коментиран от #38, #52

    19:04 15.05.2026

  • 10 Да.........

    100 5 Отговор
    Гледах видиото, от което се вижда, че агресивен е не набедения шофьор, а Мирчев. Мирчев се държеше като квартална мутра.

    19:05 15.05.2026

  • 11 Он ончов

    44 3 Отговор
    А Ивайло Циркчев задържаха ли го?

    19:05 15.05.2026

  • 12 Като се е засилил с автомобила

    82 5 Отговор
    Защо е спрял , този Мирчев е уникално нагъл,безсрамен,дразнещ и неприятен

    19:06 15.05.2026

  • 13 защо

    58 3 Отговор
    Ако е задържан за 72 часа , трябваше да го е пребил като псе . !!

    Коментиран от #29

    19:06 15.05.2026

  • 14 Хулигана

    38 3 Отговор
    Като му отвъртях една и му хвръкна сополя. Гоуем мъжкар, няма що.

    19:06 15.05.2026

  • 15 Голкия той

    87 3 Отговор
    Депутата пресоли яко манджата, първо го провокира, после упорито търсеше конфликта и контакта, а сега нямал никакви претенции. Тогава защо се обажда на полицията и публикува клипа?

    19:06 15.05.2026

  • 16 От нищо нещо!

    66 3 Отговор
    Ако "потърпевшият" не беше Мирчев, а някой обикновен гражданин, едва ли щеше да се вдигне толкова шум! Остава крушаревският политик да поиска и охрана от НСО, че е заплашван...

    19:06 15.05.2026

  • 17 Хмм

    52 3 Отговор
    той вече нарежда на прокуратурата какво да прави, излагация пълна, направо като русенския началник на полицията, не очакваше такава обществена реакция

    19:08 15.05.2026

  • 18 Питам

    66 5 Отговор
    Крушарския депутатин, понеже се взема за голяма работа не можа да изчака човека 2 МИНУТИ да даде поръчката! Че и на мъж се прави- Застава пред колата да я спира!Като иска да не попада в задръстване - Добруджа е широка, а в Крушари може и пеша, може и с каручката!
    За този най-важи епитрафията на Радой Ралин: ДОШЪЛ ОТ СЕЛО С 2 ПРЪСТА ЧЕЛО И ВСЕ ГЛЕДА ДА Е НАЧЕЛО!

    Коментиран от #35

    19:08 15.05.2026

  • 19 Тоя другия път

    39 5 Отговор
    Направо да те отнесе ,без да натиска спирачките

    19:08 15.05.2026

  • 20 Абе

    40 8 Отговор
    Щом е спрял на аварийни сметлини, няма как да знаеш дали наистина няма технически проблем.

    Коментиран от #85

    19:08 15.05.2026

  • 21 Тото

    10 27 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Доставчиците на храни да са с Веспа или велосипеди.

    Коментиран от #158

    19:09 15.05.2026

  • 22 закон на мърфи

    32 4 Отговор
    народ без революция,няма еволюция!

    19:09 15.05.2026

  • 23 Помооощ бият другарят Мирчев!😲

    62 5 Отговор
    Не ви ли е срам, тоя човек на нищожна заплата ли намерихте за жертва! При огромното количество престъпници, които се радват на: милиционерска, прокурорска и съдебна защита!☹️

    Коментиран от #25, #150

    19:10 15.05.2026

  • 24 Възмутен

    8 58 Отговор
    Доставчикът на храна беше като надрусан, агресивен, искаше да прегази Мирчев.

    19:10 15.05.2026

  • 25 Парадокс БГ

    7 42 Отговор

    До коментар #23 от "Помооощ бият другарят Мирчев!😲":

    Стига сте оправдавали нарушителите по пътищата, агресорите и престъпниците!! Засрамете се! Нямате ли морални ценности в живота?! На какво са ви вэзпитавали родителите?! Къде ви е гражданската съвет?!

    Коментиран от #33, #43, #47, #68

    19:12 15.05.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    43 1 Отговор
    Интересно... биячите на властта искат да бият доставчика
    А народа иска да му се даде медал и награда?! Що така бе?

    А Мирчев кви условия за паркиране е създал за години кибичене в парламента
    Даже и кмета е от неговите

    19:13 15.05.2026

  • 27 Гробар

    36 4 Отговор
    Трябва да го наградят, че е наритал гнусния фашист Мирчев. Плешо да вдигне юмрученцето и да защити отрудения човечец.

    19:13 15.05.2026

  • 28 МИНЧЕВ ТРЯБВА ДА Е ПО СМИРЕН

    36 3 Отговор
    Ако беше изчакал само минута нямаше да се стигне то тази ситуация.

    19:13 15.05.2026

  • 29 Аман вече!

    4 42 Отговор

    До коментар #13 от "защо":

    Не само задържане за 72 часа, а съд и затвор, глоба и обществено полезен труд. Законите и правилниците са за да се спазват от всички, независимо беден или богат.

    Коментиран от #37, #48, #55, #56, #162

    19:14 15.05.2026

  • 30 Дзак

    19 1 Отговор
    Нова гейбуря във факти.бг!

    19:14 15.05.2026

  • 31 Mими Кучева🐕‍🦺

    25 2 Отговор
    Бравос!Трябва да защитим красивото лице на младата българска демокрация-г-н Ивайло Мирчев!💋🌈🦍🤣🥳👍

    19:14 15.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гробар

    19 3 Отговор

    До коментар #25 от "Парадокс БГ":

    Мястото на мръсния фашист Мирчев е под земята. При червеите. На селските. Гробища.

    19:15 15.05.2026

  • 34 Ъъъъ

    39 1 Отговор
    Само аз ли не виждам Мирчев да е повреден телесно?🤥 Радев с тези ли ще прави съдебната реформа? Ами те ще искат смъртно наказание за разносвачите на пици!

    Коментиран от #45

    19:15 15.05.2026

  • 35 Да.........

    37 1 Отговор

    До коментар #18 от "Питам":

    Тоя добруджански бабаит няма дори два пръста чело. Но се е взел много на сериозно. Политик!!!! велик !!!!

    19:15 15.05.2026

  • 36 МЕРЧЕВ СЕ Е ДЪРЖАЛ НАГЛО

    31 1 Отговор
    Това е провокирало ескалация на ситуацията.

    19:16 15.05.2026

  • 37 Гробар

    26 3 Отговор

    До коментар #29 от "Аман вече!":

    Точно така. Фешистът мирчев трябва да гние в затвора за незаконния демонтаж на мочата.

    Коментиран от #70

    19:16 15.05.2026

  • 38 Еййййййй

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Коцето няма да закачаш

    19:17 15.05.2026

  • 39 Хо хо

    34 2 Отговор
    Явно пича дето е шамаросал Мирчев не е бил на площада с двестахилядния протест. В София има още милион и половина които не са ходили по площадите и не познават Крушареца с мамунското чело. Хубав урок за селяндура от Крушари да не си вре гагата където не трябва.

    Коментиран от #63

    19:17 15.05.2026

  • 40 КОРУМПЕ

    31 1 Отговор
    Мирчев от къде има 500 000 ЕВРО да си купи апартамент в Лозенец.

    Коментиран от #69, #161

    19:18 15.05.2026

  • 41 Кирил

    24 1 Отговор
    Полицията винаги дели хората на наши и ваши, явно Тялото е с връзки в МВР, така са и циганите в България, те винаги са прави - послушен електорат, скоро масово гласуваха за най-новите преродени комунисти

    19:18 15.05.2026

  • 42 Цялата ппдебилна шайка

    13 3 Отговор
    Да започват възстановяването на ПСА!!!!!!

    19:20 15.05.2026

  • 43 Да бе

    13 1 Отговор

    До коментар #25 от "Парадокс БГ":

    Моите морални ценности не са педофилски като твоите! Безсрамни твари!

    19:20 15.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хмм

    22 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ъъъъ":

    що, Мирчев сам си нанесе удар, от който няма отърване, беше окуражен от агитка, че го подкрепят, затова продължи, в нета го унищожиха, а и телевизиите показаха случая на цялата страна

    19:20 15.05.2026

  • 46 А ДС наследника

    28 2 Отговор
    Има право да застава пред коли? По наследство отново?

    19:21 15.05.2026

  • 47 ХаХаХа

    32 2 Отговор

    До коментар #25 от "Парадокс БГ":

    На видеото се вижда, че "нарушителят на пътя" е точно депутатататина с ниското чело.

    19:21 15.05.2026

  • 48 Улав

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "Аман вече!":

    Не те слуша главата

    19:22 15.05.2026

  • 49 Мдаа!🤔

    28 4 Отговор
    Да се съберат всички колеги на разносвача и протест пред прокуратурата, както правят педофилите! Половин София ще стои гладна!

    19:23 15.05.2026

  • 50 МИРЧЕВ Е ПРОВОКИРАЛ

    28 3 Отговор
    Затова е изял шамарите.

    Коментиран от #71

    19:23 15.05.2026

  • 51 И още

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да пишеш...":

    ...и губене на време,като и без това коментара ти ще бъде изтрит въпреки ,че е културно написан,без никакви цинизми НО НЕ ОТГОВАРЯЩ НА ЛИНИЯТА И ПОЛИТИКАТА на сайта !
    Това са фактите...уви!

    19:23 15.05.2026

  • 52 Гоя

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Нима?

    19:23 15.05.2026

  • 53 Хмм

    20 2 Отговор
    ето мирчев видя, полицията работи, прокуратурата работи, защо не се радва

    19:24 15.05.2026

  • 54 ДъБили

    6 6 Отговор
    Това понитата са страшни лигльовци, първо пискат, после се тресат от шубе, че ще им някой може да им намести чакрите!? 🙄🤮
    Тоя Лама Мирчев същата работа, хвана го шубето! Ония идиот, щеше да го премаже с колата понито вика "всичко е точно"! Не защитавам ламата, но не понасям и дрогирани идиоти!

    19:24 15.05.2026

  • 55 Точно така

    15 0 Отговор

    До коментар #29 от "Аман вече!":

    Цялата шайка нарязали и яли на торта фигурите от ПСА в панделката доживот!

    19:25 15.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тези

    6 0 Отговор
    От кол и въже събрани.В кауша тая селска напаст.

    19:27 15.05.2026

  • 58 Всички помним

    13 0 Отговор
    как Крушареца падна като подкосен в Росенишките пепеляци та му се виде червения маймунски г@з. Колос на глинени крака.

    19:27 15.05.2026

  • 59 Безсрамници!

    31 2 Отговор
    Оставете човекът да си храни семейството, това е крайно неблагодарна и зле платена работа! Сигурен съм, че е бил изпушил в краят на деня. Този Мирчев така ли търси слава и популярност, що за политик е той?

    Коментиран от #128

    19:28 15.05.2026

  • 60 СЕГА МИРЧЕВ Е

    20 0 Отговор
    Истински бит пе.. дееееее...раст.

    19:32 15.05.2026

  • 61 Мирчо

    26 1 Отговор
    Малко му е трябваше да го прати в болница! Противен е с държанието си, какво си мисли че като е депутат е хванал господ за шлифера!

    19:32 15.05.2026

  • 62 Автогол

    26 0 Отговор
    От този скандал политикът с два пръста чело ще загуби. Направи се на велик на човек, който трудно си вади хляба. Така засегна много хора и ако продължи да е лице на партията си и тя е вън от НС.

    19:33 15.05.2026

  • 63 Дядо Благо

    13 1 Отговор

    До коментар #39 от "Хо хо":

    Абе поне да меше изял един бой тоя нагъл "политик" от добруджанските села. А то...... пак му се е разминало. Мислех, че шиши ще го ступа, но и той беше снизходителен към добруджанеца. Ако шиши го бе натупал, само затова щях да подкрепя ДПС на изборите, нооо.. не би.

    19:33 15.05.2026

  • 64 Защо

    23 0 Отговор
    задържат само единия хулиган?

    19:33 15.05.2026

  • 65 БРАВО!

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    ТОЧНО НАПИСАНО.

    Коментиран от #165

    19:33 15.05.2026

  • 66 БАБА МИ КАЗВАШЕ

    24 0 Отговор
    За такива като Мирчев - на снимка да го видиш, шамар да му удариш.

    19:34 15.05.2026

  • 67 селско е поведението на депутата

    26 2 Отговор
    Абсолютно излишен инцидент предизвикан от депутат ,който би трябвало да е на висота ,а не полицай. Това момче изпълнява поръчка и спира за малко и си отива,трябва да се проявява разбиране и добронамереност а не да се хока и да се демонстрира власт. Младежа се е възмутил от поведението и го е ударил ако е вярно ,но след това Мирчев не е трябвало да застава пред автомобила и да му пречи да си отиде.

    19:34 15.05.2026

  • 68 Бай Данчо

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "Парадокс БГ":

    Да но тук на мъж се направил Свирчев!

    19:35 15.05.2026

  • 69 Що бе?

    13 0 Отговор

    До коментар #40 от "КОРУМПЕ":

    На имотната мафия пари не са и необходими за да придобият имот. Що да дава 500 000 еврака, като може да го "купи" евтино!? Ако Мирчо покаже нотариалния си акт, сигурно там цената е само 50 000 лева. И му вярвам, че не е излъгал.

    19:36 15.05.2026

  • 70 БОЦ - ко

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "Гробар":

    Той - за демонтаж на МОЧА,
    А ти - че си "оправил" коча...

    19:40 15.05.2026

  • 71 Не си прав

    14 0 Отговор

    До коментар #50 от "МИРЧЕВ Е ПРОВОКИРАЛ":

    То поне да беше изял шамарите, ама не! Жалко!

    19:40 15.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ?????

    19 0 Отговор
    Ха ха.
    Мирчев извикал батко си да вкара в панделата шофьора.
    Тва сигурно е по стара родова прокурорска памет.

    19:42 15.05.2026

  • 74 Доставчикът изобщо не пречеше

    30 1 Отговор
    Това дебилно шимпанзе тръгна да се заяжда с момчето.На клипа се вижда ,че дУпетатът спокойно можеше да заобиколи Опелчето .Вън от НС селски тарикати, ама първо да възстанови ПСА !

    19:44 15.05.2026

  • 75 Свирчеф

    5 0 Отговор
    Лоша реклама и пиар няма...добре дошло е 😉

    19:46 15.05.2026

  • 76 Софиянец

    27 2 Отговор
    Ццц, ще задържат работещ човек за 72 часа заради един търтей, с отпаднала необходимост! Пускайте веднага човека!

    19:47 15.05.2026

  • 77 До горския,

    24 1 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    абсолютно точен коментар. Ако ,този дуподатин беше изчакал 5 минути какво ли щеше да му се случи? Вместо да даде уважение към човека който по цял ден работи в тази лудница. 😡

    Коментиран от #83, #168

    19:47 15.05.2026

  • 78 Точна статия

    5 13 Отговор
    Днес в сайта имаше няколко статии за инцидента в който доставчик с автомобил Опел Астра блъска народния представител от ДБ Ивайло Мирчев. При опита на Мирчев да го спре и изчакат докато пристигне полиция, доставчика тръгва с автомобила като блъска Мирчев и така на бавен ход го изтласква над 10 метра с викове - "Вие кои сте ,скоро се връща ГЕРБ и ще сте всички по затворите". Цяло видео е ,но публикувам само екранна снимка което е направил съсед на Мирчев. Преди малко прокуратурата задържа водача в ареста и го обвини в хулиганство с особена дързост и цинизъм. Според Мирчев прокуратурата малко прекалява и моли за снизхождение към един ниско интелигентен и неадекватен човек. В момента стотици членове и симпатизанти са пред централата на ДБ в готовност да тръгнат към дома на хулигана. Мирчев ги успокоява и настоява да се приберат в своите домове. Георги Георгиев от ГД БОЕЦ с около 80 членове на движението също има намерение да отиде в дома на хулиганстващия гражданин.

    Коментиран от #118, #143, #144, #163, #167

    19:48 15.05.2026

  • 79 Хмм

    12 0 Отговор
    майтап, сега мирчев ще го разкарват по съдилища, че някой го набил

    19:51 15.05.2026

  • 80 Изрожденци Лицемерци

    0 17 Отговор
    Въпрос към почитателите на Черноликия вожд на Израждане:

    Ако бяха изпраскали два шамара на наглия варненски ром, щяхте ли да защитавате доставчика или щяхте да искате смъртна присъда в Белене?

    Коментиран от #84, #211

    19:52 15.05.2026

  • 81 Жоро

    15 1 Отговор
    Пуснете го този един ден да доставя храна, за да си изкара пари. Да го видим сладура! А и ще му отива.

    19:53 15.05.2026

  • 82 ПЕТРОХАНСКИ Лама

    18 0 Отговор
    Кво нещо е животът! Свалиха охраната на Пеевски и набиха Мирчев! 😄

    Коментиран от #139

    19:53 15.05.2026

  • 83 Хиксограм

    3 6 Отговор

    До коментар #77 от "До горския,":

    Изхне съм депутат и нямам 5 минути да чакам вякой да ми пречи. Ти сигурно също нямаш, но акъл може да даваш.

    На чужд гръб и 100 тояги са малко.

    Коментиран от #104

    19:54 15.05.2026

  • 84 Хмм

    6 1 Отговор

    До коментар #80 от "Изрожденци Лицемерци":

    с неговите 4% коментарите пак щяха да бъдат срещу него, те са и от един край, излагат Добруджа

    Коментиран от #92

    19:56 15.05.2026

  • 85 Симонс

    0 9 Отговор

    До коментар #20 от "Абе":

    Всеки спира на аварийни светлини. И как си иска спира.

    Когато си аварирал в правилника пише, как се постъпва. Аварийни светлини - не е авария.

    19:56 15.05.2026

  • 86 .....

    12 0 Отговор
    Охраната на Пеевски - бегом да пази беззащитния Мирчев!😀😀😀😀😀

    19:58 15.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 МНОГО ДОБРЕ

    12 0 Отговор
    Наглите петроханци ядат само шамари. ЗАСЕГА!

    19:58 15.05.2026

  • 89 Гнусния БКП топуп Мирчев

    13 0 Отговор
    нали понеже се води депутат и е "голямата работа" извън тъпото си село Круашри. Жалко, че куриерът не му е начупил празната кофа буквално, за да го вкара в болница, без възможност да подаде сигнал.

    Коментиран от #97

    19:58 15.05.2026

  • 90 басня

    3 0 Отговор
    позната за две неотстъпчиви нагли козлета на мост над потока.

    19:58 15.05.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Изрожденци Лицемерци

    2 14 Отговор

    До коментар #84 от "Хмм":

    Не и в тоя сайт. Тук коментиращите са 80% все изрожденски-фашизоиди.

    19:59 15.05.2026

  • 93 Сталин

    15 1 Отговор
    Този е най долната торба с л@йна в България,а тези милиционери и съдии които са арестували този герой също трябва да бъдат линчувани

    19:59 15.05.2026

  • 94 Хмм

    8 0 Отговор
    Посегателство на депутат, лидер на партия - как звучи само, да му поискат от ДБ охрана от НСО!

    20:00 15.05.2026

  • 95 Българин.ДА

    14 2 Отговор
    Освободят бедното Момче! Не депутат! А ПЪЛЕН БУХКЛУК Е МИРЧО!

    20:00 15.05.2026

  • 96 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 1 Отговор
    Арестуваха младежа защото си вършеше работата и за нещастие срещна скандалджията Мирчев

    Коментиран от #105

    20:00 15.05.2026

  • 97 Хлъц

    2 12 Отговор

    До коментар #89 от "Гнусния БКП топуп Мирчев":

    Другия път на теб да ти счупи трудово момче главата.

    20:00 15.05.2026

  • 98 ?????

    10 0 Отговор
    Коцето да не лапа мухите, а да помогне на момчето с нормален адвокат.
    Даже и да го глобят шофьора ще е голям позор за Мирчев да обяснява в съда с какво той е попречил на депутата.

    20:01 15.05.2026

  • 99 Анонимен

    15 0 Отговор
    А Мирчо защо не е арестуван?Законно ли е да стоиш на улицата и да блокираш движението?

    20:02 15.05.2026

  • 100 Емигрант

    1 14 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Наистина ти си горски диван без съмнение ! Човешките взаимоотношения винаги са биле чужди на диваците и горските обитатели ! "Дръпнал" си една безполезна реч, нужни са ти дълги години да живееш в цивилизована държава за да се научиш на разумно мислене ! Мирчев е прав, а ти защо си мислиш, че си редовен с главата та си заговорил за данъци и работа ?

    Коментиран от #164

    20:03 15.05.2026

  • 101 ха ха

    8 0 Отговор
    държавата не е бандит , само бие невинните в името на държавността и привилегиите на държавниците , всички ушаци интриганти при рогатия , само тогава българия има шанс за оцеляване

    20:03 15.05.2026

  • 102 поведението на депутата е укорително

    12 2 Отговор
    Очевидно младеж не търсеше конфликт или сканадал. Огън му гори на главата,защото е на работа. колкото повече поръчки толкова по добро заплащане. Момчето бърза ,няма време за скандали и спорове. времето му тече и бърза към следващата поръчка. Борбата за хляба е сериозна. Дори и да е спрял малко в страни ,все пак не пречеше и това е за съвсем малко време а не по прищявка. В големия град трябва да се мисли и да се проявява разбиране , а не агресия. При депутатската реакция може и някой да го нарани сериозно и спокойно да си отиде. Само с една дума може да се предизвика взрив. Тепърва трябва да се учат законите на големия град ,на всеки квартал на всяка улица има неведем правила и закони. Излишните свади са глупост и се предизикват или от прости люде или от дрогирани или псих болни , но и тогава трябва да се потушава конфликта с внимание и спокойствие и ако се наложи решителна самоотбрана. В случая поведението на депутата е укорително,изнервящо ,агресивно и осъдително ,дори хулиганско. Изнервеното момче се е вбесило, но все пак се е въздържал и бърза да си върши работата. За какво прокуратуата го е задържал не е много ясно.

    20:03 15.05.2026

  • 103 Гробар

    11 0 Отговор
    Мирчев каза че не е ял шамари,а момчето е арестувано.Защо?Или Мирчев лъже?

    20:04 15.05.2026

  • 104 Хиксограме,

    0 7 Отговор

    До коментар #83 от "Хиксограм":

    ми като знаеш какво е движението по улиците, излез 15 минути по-рано .Или си хвани метрото. Ами ако беше линейка или пожарна? Умнико.

    Коментиран от #120

    20:05 15.05.2026

  • 105 И аз съм скандалджия

    5 2 Отговор

    До коментар #96 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На един паркинг един дядка щеше да ме прасне с лъскавото си бяло БМВце. Помислих си че е нагъл хлапак. Оказа се дадка. Пробвах да му обясня, че така не се кара.
    Тоя като взе да се прави като тинеджър: "Ти ли ша ме учиш, как да карам."

    Те ти туй държава. Такъв е матриала - беше прав Бойко.

    Едно "извинявай" беше достатъчно, но дядката тръгна да ми се прави.

    20:05 15.05.2026

  • 106 Х+У=Й

    15 2 Отговор
    Освободете момчето и му дайте орден Стара планина.

    20:06 15.05.2026

  • 107 Град Враца

    8 1 Отговор
    НА ПЕТРОХАНЕЦА ОТ Д.Б...ТРЯБВАШЕ ДА МУ ЗАБИЕ ПО ЗДРАВ ..ЗЪБИТЕда му остави по асфалта!

    20:07 15.05.2026

  • 108 54321

    11 0 Отговор
    Шиши и Боко му пратиха куриер🤣🤣🤣

    Коментиран от #114

    20:08 15.05.2026

  • 109 Мирчев за резил си станал

    14 0 Отговор
    Мирчев ходи да организираш София прайд

    20:08 15.05.2026

  • 110 Радомир

    13 0 Отговор
    Евтин пиар ,подобен на Росенец,явно много му паднал ,, рейтинга,, на тоя с два пръста чело

    20:08 15.05.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Град Козлодуй.

    9 0 Отговор
    Да го беше ударил по здраво! Мирчовото еМека китка!!

    20:09 15.05.2026

  • 113 Изпаднаха от властта

    17 0 Отговор
    Изпаднаха от властта и сега Мирчев пак започна с постановките. Евтино театро е разиграл, ама е трябвало повече да го бият.

    20:09 15.05.2026

  • 114 Путин съм

    10 1 Отговор

    До коментар #108 от "54321":

    Не, аз платих на куриера! В рубли!

    20:09 15.05.2026

  • 115 Баш майстора

    18 4 Отговор
    Мирчев, нямаш ли срам бе?Да правиш циркове по улиците защото момчето се опитало да достави храна на хората.А бе нямате ли срам бе?

    20:10 15.05.2026

  • 116 Хасковски каунь

    8 2 Отговор
    .Малко му е . Трябвало е да му спука мастилницата.

    20:10 15.05.2026

  • 117 КуPДокулянк0в

    12 4 Отговор
    ВЕДНАГА ДА ОСВОБОДЯТ БЕДНИЯТ МЛАДЕЖ!

    20:12 15.05.2026

  • 118 Ти да видиш

    6 3 Отговор

    До коментар #78 от "Точна статия":

    Да видим сега партия ГЕРБ може ли да изкара поне 1000 човека в защита на своя член😂🤣😅😆

    20:12 15.05.2026

  • 119 Демократичната общност

    10 4 Отговор
    Извикал полиция за нищо и ги излъгал че е бит и сега прокуратурата му виновна че арестували момчето.

    20:12 15.05.2026

  • 120 Гледах видеото

    2 17 Отговор

    До коментар #104 от "Хиксограме,":

    И видях един един агресивен доставчик.

    Коментиран от #123, #131

    20:15 15.05.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Пуснете момчето, престъпници!

    16 1 Отговор
    Как може 72 часа задържане в ареста за дребно хулиганство, бе изроди самозабравили се?!

    20:15 15.05.2026

  • 123 И аз го гледах видеото

    19 1 Отговор

    До коментар #120 от "Гледах видеото":

    и видях един самозабраил се нагъл дебел уркофил от село Крушари с БКП татенце.

    Коментиран от #130

    20:16 15.05.2026

  • 124 ти да видиш

    15 2 Отговор
    То нищо не било станало, абсолютно нищо. Само дето момчето е в ареста, защото трябва да си изкара прехраната, а и да плати чрез данъците си и на този наглец, дето направи от мухата слон. Като нищо не е станало и нямаш претенции, защо се обади на полицията, бе? Като не си искал да го задържиш, защо застана пред колата? Докато ти, Мирчев, се правеше на интересен, човекът си взе поръчката, и ако не беше ти, разносвачът щеше да си тръгне по живо по здраво, без да пречи на никого, освен на теб. Нагъл, самозабравен евроатлантик, който през живота си 5 пари работа не е свършил. Да се съберат столичани на протест в защита на момчето, защото си представям какво притеснение е това за човек, който разчита да си изкара прехраната ден за ден. А прокуратурата спешно се нуждае от нормален главен прокурор да ги вкара тези разюзданите в ред, че тези репресии вече не се търпят.

    20:16 15.05.2026

  • 125 Бай Араб

    12 0 Отговор
    Крайно не лицеприятен комуняга от село Крушари.

    20:17 15.05.2026

  • 126 Евала на Мирчев

    0 17 Отговор
    Всеки прави, каквото си иска и си траем. Дали щото е депутат иле нещо, Мирчев взе гражданска позиция да търси отговорност от нарушителя.

    20:17 15.05.2026

  • 127 Лунатик

    15 0 Отговор
    Можеше да мине,но реши да направи напълно излишен скандал.

    20:17 15.05.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Едно време пияният депутат от СДС Асен Агов се скара на улицата със случаен преминаващ ,но оня пич се оказа боксьор, а не доставчик на пици.Жалко,че и Мирчев не случи да настъпи мотиката по същия начин.

    Коментиран от #151

    20:19 15.05.2026

  • 130 Браво

    0 15 Отговор

    До коментар #123 от "И аз го гледах видеото":

    Аз пък видях опит за прегазване.

    Коментиран от #136, #141

    20:20 15.05.2026

  • 131 факт

    10 1 Отговор

    До коментар #120 от "Гледах видеото":

    Доставчикът има причина да бъде агресивен. Цял ден да въртиш из София, да търсиш място къде да спреш, за да оставиш храната, да ти свирят с клаксони, да те псуват... Обаче депутатът беше също много агресивен, а той от какво се е изнервил толкова, че не се сещам. Чуди се как ще изкара месеца или работи всеки ден по 10 часа? Мирчев предизвика агресия и нямаше абсолютно никаква нужда да звъни на спешния телефон. Трябва да му се потърси отговорност, че за толкова незначителен случай звъни на 112, докато други наистина спешни случаи чакат в същия момент свободна линия. Нещастник.

    20:21 15.05.2026

  • 132 Няма такава държава

    8 1 Отговор
    в която депутатите се правят на полицаи.В какво качество Мирчев препречва пътя на колата?За шериф ли се мисли?

    20:21 15.05.2026

  • 133 Румен Радев

    3 2 Отговор
    Разносвачи ВЪН , ще извадя юмручето от д....о си .

    20:21 15.05.2026

  • 134 Селянин

    11 0 Отговор
    Пускайте момчето бе милиционери

    20:23 15.05.2026

  • 135 12340

    3 13 Отговор
    В случая Мирчо е прав!

    20:24 15.05.2026

  • 136 Анонимен

    14 0 Отговор

    До коментар #130 от "Браво":

    А Мирчев кво дири на улицата?Да не е регулировчик?

    20:24 15.05.2026

  • 137 Само питам

    10 0 Отговор
    Крушарският бей има ли право да блокира улицата?

    20:26 15.05.2026

  • 138 Гост

    4 0 Отговор
    Колективният Запад забрави, че вече хората дават реални оценки за него, а те са по- лоши и от концлагеристите от ВСВ, срещу кого трябва да се борим, ненормални, мързеливи, тъпи на гьон, Капиталистически Свини...?!

    20:26 15.05.2026

  • 139 Бай Араб

    6 0 Отговор

    До коментар #82 от "ПЕТРОХАНСКИ Лама":

    Днес Мирчев го бият,пък утре ще видим какво ще го правят още.

    20:26 15.05.2026

  • 140 Волен Сидеров

    3 2 Отговор
    И мен ме биха

    20:28 15.05.2026

  • 141 хмм

    14 0 Отговор

    До коментар #130 от "Браво":

    Аз пък видях опит за самоубийство. Иначе как можем са си обясним, че нормален човек би застанал пред движещ се автомобил? И на какъв се прави Мирчев? На орган на реда ли? Обади се на 112, каза номера и модела на колата, и просто трябваше да остави полицията да си свърши работата, а не да прави опит за граждански арест. Но от "фоби" какво друго да очакваш.

    Коментиран от #145

    20:29 15.05.2026

  • 142 АКАДЕМИКА

    8 0 Отговор
    Аз като бях министър на образованието само ме бутнаха няколко пъти,но не ме биха.

    20:30 15.05.2026

  • 143 Тоя

    12 1 Отговор

    До коментар #78 от "Точна статия":

    И боец и ти и ви сте ненорманици. Вън ДБ от парламента.

    20:32 15.05.2026

  • 144 Така

    12 1 Отговор

    До коментар #78 от "Точна статия":

    Първо Опелът не е Астра ,а е Корса.Второ дебилът дупетат сам предизвика конфликта.Трето ти откъде разбра това утрудено момче колко интелигентно е и колко е адекватно ? И четвърто жоро боеца изчисти ли си червената боя дето разливше пред Руското Посолство ,та чак тогава да ходи да дири сметка на хората дали спазват общественият ред?????????

    Коментиран от #149

    20:34 15.05.2026

  • 145 Българин....

    10 0 Отговор

    До коментар #141 от "хмм":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО! Трябва да си пълен Нен0рмалник да застанеш пред движеща се кола!

    20:35 15.05.2026

  • 146 2234

    10 0 Отговор
    Не е само Мирчев, вижте колко и какви коментари на изроди като него.

    20:37 15.05.2026

  • 147 Старшина Боташ

    1 9 Отговор
    Това дето носи храна от глово не е бачкатор . Тва е измет, гайка от тъпата потребителска либерална система тъп лежач работещ уж почасово ..онова нищожество Озмепика не е човек Кано ли политик ..два безполезни отпадъка занимават маймунките

    20:38 15.05.2026

  • 148 Светлоносец

    10 0 Отговор
    Мирчев прави принудително задържане, без да е длъжностно лице.
    Принудителното задържане на лице, което не е длъжностно лице (държавен орган, полицай), обикновено е незаконно, освен в строго определени от закона хипотези. Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) и конституцията защитават правото на свобода, като всяко ограничаване от страна на частни лица може да се тълкува като престъпление (напр. противозаконно лишаване от свобода). Ето ключовите правни аспекти: Граждански арест (Задържане от граждани): Според българското законодателство, всеки гражданин има право да задържи извършител на престъпление при "залавяне на местопрестъплението" или веднага след това. Това обаче трябва да бъде незабавно докладвано на компетентните органи (полицията).
    В случая няма извършване на престъпление от страна на доставчика, за това Мирчев превишава своите права и извършва престъпление, както и нарушение на НК и НПК. При стъпването в длъжност всеки депутат полага клетва, че няма да нарушава законите. В случая Мирчев нарушава законите и престъпва клетвата положена в Парламента. Ако заради своето его, Мирчев нарушава закона, то за пари 💸 с радост ще го извърши.

    20:39 15.05.2026

  • 149 Той

    10 1 Отговор

    До коментар #144 от "Така":

    Не се казва гошо боеца, казва се гошо тъпото.

    20:39 15.05.2026

  • 150 Зеления

    15 2 Отговор

    До коментар #23 от "Помооощ бият другарят Мирчев!😲":

    В случая едно е ясно - Glovo в цяла България има 3900 доставчика по 6 човека /всеки доставчик има семейство от порядъка на още 5-6 човека - жена, майка, баща, брат, сестра/ = 23 400 човека на следващите избори няма да гласуват за Ивайло Мирчев !!!

    20:39 15.05.2026

  • 151 Няма страшно

    14 1 Отговор

    До коментар #129 от "Сатана Z":

    Арогантното крушаровско укрoговeдо голям има шанс да случи на някой от младите ММА манячета при селдващото си подобно представление.

    Коментиран от #166

    20:41 15.05.2026

  • 152 само питам

    9 1 Отговор
    Тоз на снимката мистър Бийн ли е? Много мяза на него. А аз опит да ви кажа - от човек с един-два пръста чело, нищо умно не очаквайте.

    20:47 15.05.2026

  • 153 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Браво на момчето! Има надежда за България!

    20:48 15.05.2026

  • 154 Тоя противен

    10 1 Отговор
    Добруджански тарикат с тая постъпка си навлече и без това огромната омраза на милиони трудови хора ,които прибирайки се вечер не чувстват краката и ръцете си от умора .Говедото можеше спокойно да заобиколи колата на момчето ,но реши да се прави на ,,мъж" .Еййййй мухльоооо , момчето и милионите като него са много повече от теб и такива като теб изобщо нямате място в Народното Събрание

    20:48 15.05.2026

  • 155 това е позор

    11 0 Отговор
    Истински агресивния и нагъл екземпляр, т.е. хулиганът в таз случка (поне по клипа) е баш Петроханчето.
    Този с наглостта си ще отблъсне и малкото, които са гласували за ДБ. Ако някой направи подписка за изгонването на самозабравилия се от парламента - подписвам.
    На кадрите тоя се държеше дори по цинично от Пеевски, вероятно си мисли, че всеки трябва да му козирува и дава път.

    20:50 15.05.2026

  • 156 Грантажия

    11 0 Отговор
    Този Мирчев е голям и мазен лъжец.В клипа казва че е бил ударен,а в интервюто след това твърди обратното.

    Коментиран от #175

    20:52 15.05.2026

  • 157 Да го пускат

    3 0 Отговор
    Мирчев каза, че не е ошамарен

    20:59 15.05.2026

  • 158 Ха ха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тото":

    И зимата със ски според тебе, а.

    21:02 15.05.2026

  • 159 Този сайт е

    2 7 Отговор
    свърталище на диваци и селяндурски необразовани екземпляри ! Отвратителна сбирщина на антидемократи и контролирани и дресирани същества !

    Коментиран от #174

    21:07 15.05.2026

  • 160 Прокуратурата

    6 0 Отговор
    Си създаде прецедент - ще трябва да арестува всеки паркирал неправилно и показал на снимащия го конфигурация от 3 пръста или юмрук

    21:07 15.05.2026

  • 161 Как от къде

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "КОРУМПЕ":

    От депутатски еФФФтини кИфтета.

    21:09 15.05.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Горски

    11 0 Отговор

    До коментар #100 от "Емигрант":

    Ти верно си много п рост. Човека си върши работата ако имаше своодно място мислиш ли, че нямаше да спре, а не на пътя. Или трябваше да я спре на 2 км, за да намери свободно място. Ами тя София се напълни от такива екскременти като теб

    Коментиран от #171

    21:18 15.05.2026

  • 165 Горски

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "БРАВО!":

    Благодаря, бъди здрав!

    21:19 15.05.2026

  • 166 👍👍👍

    10 0 Отговор

    До коментар #151 от "Няма страшно":

    Охаааааа голям кеф ще е някоя татуирана батка да му натърти кухата манерка на тоя идиот.А между другото ,ако там вместо Опел Корса беше спряло някоечерно БМВ или Мерцедес тоя маймуняк дали щеше да почне да се заяжда......Ей тъй , между другото питам аз и отговор не искам......

    21:21 15.05.2026

  • 167 да бе

    10 1 Отговор

    До коментар #78 от "Точна статия":

    Искаш да ни информираш за кризисния ПР на сектата.
    Каквито и да ги свършат петроханци, все е тая. Мирчев сам си пусна клип от случката и всички видяхме арогантността и наглостта му.
    Късно е либе за китка, ще са всички акции и вълнения на сектантите от ДБ. Колкото и да се опитваш да го извадиш света вода, тоя се закла сам.

    Коментиран от #170, #195, #200

    21:22 15.05.2026

  • 168 Горски

    6 1 Отговор

    До коментар #77 от "До горския,":

    Е как ще чака принца, нали е "специален" и за тях законите не важат. Човека си върши работата и още повече клиента го е чакал, а не да заключи колата и да се качва по етажите, или да е отишъл да види негов приятел., работа за 2 минути. Бъди жив и здрав!

    21:23 15.05.2026

  • 169 Хмм

    12 0 Отговор
    всички чухме на видеото как Мирчев каза няколко пъти, че е ударен, но полицията установява, че няма следи от удар и пише лека телесна повреда, сега Мирчев дава заден, но вече е късно, стана за смях и омерзение, че вкара в ареста човек, който си изкарва хляба с труд, а поне два дни няма да работи, ако не загуби работата си съвсем

    21:24 15.05.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Емигрант

    0 14 Отговор

    До коментар #164 от "Горски":

    В гората ти е местото за диваци като теб и другите тук диви и нецивилизовани същества ! Дори не се усещате какво коментирате, вие тук сте политизираните български празноглави същества ! Мирчев иска момчето да бъде освободено и лично не е предявил никакво обвинение ! България е грешката на ЕС, че я прие в цивилизацията с такива диви неразумни индивиди като теб ! Нямаш елеме тарен разум дори за ориентация !

    Коментиран от #176, #186, #199

    21:27 15.05.2026

  • 172 ПИШЕВИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИЦАЙ

    9 0 Отговор
    СЛИЧИЯ С ПРОСТОТИЯТА НА МИРЧЕВ СЛЕД ОБАЖДАНЕТО МУ НА 112 Е ПЪЛНО ПРОСТОТИЯ ГРАЖДАНИНЪТ МИРЧЕВ СЪЩО ТРЯБВА ДА ПОСЕТИ АРЕСТА С ИЗВЪРШИТЕЛЯ НЯМА НИКАКВО ПРАВО ДА СЕ ПРАВИ МА ЮАЙКА ТЕРЕЗА.

    21:34 15.05.2026

  • 173 понякога

    12 0 Отговор
    аз спирам пред входа, да сваля багажа от колата. Зад мен се образува опашка, но никой не ми свирка, не ми вади телефон да ме снима как съм блокирал движението, за да се разтоваря.
    Случвало се е да ме чакат и 3-4 минути. Махвам с ръка да благодаря за разбирането на първия и виждам поне 5-6 коли ме чакат. Някои неща са въпрос на култура и толерантност, на нормално човешко отношение.
    От клипа на Мирчев се потвърди, че нашите депутати са лишени от всякаква елементарна култура във взаимоотношенията им с нормалните (вероятно дори сме низшите за тях). Гнусно и нагло поведение на един самозабравил се нещастник. Тоя налита на бой в парламента итова не е случайно, Определено има поведенчески проблеми и дефицити, за които си има диагноза и специализирани заведения, издаващи жълти книжки

    Коментиран от #179

    21:35 15.05.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 На изрезките от клипа

    9 0 Отговор

    До коментар #156 от "Грантажия":

    по едно време ясно се видя, че говедето Мирчев все пак минава покрай "препречилата пътя" кола на доставчика, но вече се беше заял с и звъннал на 112, та нямаше как да не се направи на "шерифа на квартала". Жалко, че куриера не му начупи кухата лейка на гнусния укpопитeкантpоп от село Крушари, че да има поне наистина защо да лежи по арестите три деня.

    21:35 15.05.2026

  • 176 Иска да бъде освободено момчето

    12 0 Отговор

    До коментар #171 от "Емигрант":

    Защото се чуди как да замаже положението и да се отърве чист ,ама кой започна първи конфликта не виждате , нали отворковци демоНкратични ,като можеше да го заобиколи и нищо нямаше да стане

    21:42 15.05.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 И този тръгва по пътя скандален Сидоров

    4 1 Отговор
    Може да очакваме алкохолни лежанки и от него след некоя друга година когато веч не ще да бъде в Парламата.

    Коментиран от #180

    21:46 15.05.2026

  • 179 Така е

    12 0 Отговор

    До коментар #173 от "понякога":

    И на мен се е случвало да чакам ,ама има разбиране и толерантност и на видеото се вижда ,че момчето му махна обаче ,не, нашият реши да се прави на мъж като л....но на дъжд.

    21:48 15.05.2026

  • 180 Абе еййййй

    7 2 Отговор

    До коментар #178 от "И този тръгва по пътя скандален Сидоров":

    Волен Сидеров е пич и не сравнявай тоя парцал със Сидеров!!!!!!😡😡😡😡

    21:51 15.05.2026

  • 181 Анонимен

    11 0 Отговор
    Проба за наркотици взета ли е от шериф Мирчев?

    21:52 15.05.2026

  • 182 А бееее кумирчев

    9 0 Отговор
    Ако тая кола беше с укронацисткия регистрация пак ли щеше да направиш тоя циркове

    21:55 15.05.2026

  • 183 Да да

    9 0 Отговор
    Този падна много-ниско никаква солидарност и толерантно с работещите . Свикнал на удобство политик.

    21:57 15.05.2026

  • 184 az СВО Победа 81

    9 1 Отговор
    Крушарският тигър дерибейства като се мисли, че като е депутат е хванал Господа за ... шлифера!

    Вместо да се бие с гражданите по улиците у нас, да беше отишъл доброволец на Източния фронт... Ама срещу руснаците не смее да се прави на мъж, нали???

    Петроханска мърш@!

    21:59 15.05.2026

  • 185 Умен по цялата глава

    7 0 Отговор
    Мирчев да си каже най сетне дали е изял шамарите

    22:00 15.05.2026

  • 186 смешник

    12 0 Отговор

    До коментар #171 от "Емигрант":

    Твоя Мирчев е вдигнал под тревога 112, вместо да изчака една минута. Направил се е на велик. Извикал полиция (която е дошла, само защото е депутат), иначе никога нямаше да се дотътрят за такова нещо. Набедил е момчето, за да прикрие собственото си изпускане на нервите. Сигурно е осъзнал, че е щял пак да влезе в новините, но за безпричинно разкарване на полицията. Затова са били и тези опити да спре момчето с цената на всичко.
    Вече няма никакво значение дали има претенции или не, обвинява ли в нещо момчето или не. Повдигнато е обвинение, което е от прокуратурата и мераците на Мирчев не се вземат предвид. Взели са ги предвид в първия момент и са здействали машината. Това, че Мирчев сега се отмята няма да повлияе. Момчето ще го отнесе, ако няма добър адвокат. Ще бъде съден за нищо, но после може да не си намери лесно работа, защото сега шефовете му ще го уволнят от подмазване пред "депутата"
    А всичко се свеждаше до едно по-толерантно отношение. Да доставчика не е спрял по най-правилния начин, но много често се случва някой да спре за минута - две и да блокира движението по малките улички. Въпреки, че точно в този случай доставчика дори не беше блокирал уличката, а колата на Мирчев (поради липса на базови умения да си вземе завоя). Това е жилищен квартал и такива спирания не са рядкост, хората проявяват разбиране и не вдигат скандали, просто изчакват. В случая Мирчев демонстрира тотална липса на възпитание и нормалност.

    Коментиран от #191

    22:01 15.05.2026

  • 187 Цървул

    6 0 Отговор
    СВОБОДА ЗА Д.Д. !!!

    22:02 15.05.2026

  • 188 Караджата

    9 0 Отговор
    Същата Sвин.я като Шиши

    22:04 15.05.2026

  • 189 Хмм

    7 1 Отговор
    прокуратурата иска постоянен арест,единият уби човек и се снима с тялото му вътре в колата, друг съсипа живота на трудов човек, това е отношението на политиците от тази партия към народа български, мирчев да си спомни че беше цяла година извън парламента, защото в Добрич не го искат, вече се кандидатира в София, нищо чудно точно този доставчик да е гласуал за него

    22:05 15.05.2026

  • 190 Фанимазауяшвили

    9 0 Отговор
    Такива нищожества не трябва да са депутати

    22:07 15.05.2026

  • 191 кумирчев удари дъното

    7 1 Отговор

    До коментар #186 от "смешник":

    Както и цялата им ппдебилна шайка.Повече парламент през крив макарон.....

    22:09 15.05.2026

  • 192 Ной

    7 0 Отговор
    Да разбираме ли че лека телесна повреда значи си го ошляпал тоя младеж.Оправи ми се настроението.Все пак Мирчев ходи доброволец в Украйна на думи .Много смел но памперсите свършиха .

    22:10 15.05.2026

  • 193 Доктор Хаус

    10 0 Отговор
    Усети че се е изложил и сега се опитва да замазва

    22:11 15.05.2026

  • 194 Комсомолец Мирчев

    8 0 Отговор
    Другарко,другарко а пък той се бие

    22:14 15.05.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Лош

    10 0 Отговор
    Мирчев прочети си коментарите всички те обичаме чети внимателно.

    Коментиран от #204

    22:17 15.05.2026

  • 197 Бай Ставри

    6 0 Отговор
    Пуснете момчето и ми дайте лама Мирчев

    22:17 15.05.2026

  • 198 Жендър мърляв

    8 0 Отговор
    Пуснете момчето изедници

    22:19 15.05.2026

  • 199 Ти пък си грешката

    5 0 Отговор

    До коментар #171 от "Емигрант":

    На България

    22:19 15.05.2026

  • 200 Поздрави от

    3 0 Отговор

    До коментар #167 от "да бе":

    170 и 195 ! Трият брат .Подкрепям ти коментара!

    22:22 15.05.2026

  • 201 Анонимен

    10 0 Отговор
    Извикал полиция за нищо,а сега пак прокуратурата му пречи.А бе страшно нагъл.

    Коментиран от #202

    22:22 15.05.2026

  • 202 Да бе

    6 0 Отговор

    До коментар #201 от "Анонимен":

    Опитва се да замаже л......та. Ама то , колкото го бъркаш по - мирише.....

    22:26 15.05.2026

  • 203 НСО

    10 0 Отговор
    Назначаваме охрана на Ивайло Мирчев.Има стотици хиляди желаещи да го ошамарят.

    22:27 15.05.2026

  • 204 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #196 от "Лош":

    дори в техния сайт коментарите са негативни, не очакваше такава реакция, и бит се изкара, но полицията не установява следи от удар, той казва, че не могат да правят медицинска експертиза и те пишат лека телесна повреда

    22:31 15.05.2026

  • 205 Мозъчен тръст

    9 0 Отговор
    Дано само да не подаде оставка че петроханците не могат да намерят по калпав вожд

    22:36 15.05.2026

  • 206 да си призная

    6 0 Отговор
    Ако бях на мястото на това момче нямаше да успея да овладея нервите си и щях да натисна рязко газта. Никой, освен полицията, няма право да ми препречва пътя. Мястото на пешеходците е на тротоара. Щом му се мре, щях да му помогна с кеф, едва ли държавата щеше да усети липсата му по друг начин, освен положително. То това така ходи и в чужда резиденция да гони обитателя й, за да даде ДПС в ръцете на Пеевски. Борец бил той, борец срещу Glovo. Хайде, няма нужда.

    22:45 15.05.2026

  • 207 Зеления

    3 0 Отговор
    В Медиапул пише че Мирчев се е обадил на собственика на Glovo да се оплаква от служителя му.

    22:50 15.05.2026

  • 208 Не съм маймуна

    10 0 Отговор
    Най- после някой да ошамари тоя дебил Мирчев! Освободете човека!

    22:54 15.05.2026

  • 209 венсеремос

    2 0 Отговор
    Пролетарии от всички страни, съединявайте се! Само този комунистически лозунг може да ни помогне срещу селски пръчки като Свирчев.Ако Свирчев седне на ресторант, кафе или си поръча храна за вкъщи, моля изплюйте се поне веднъж в храната, за му е по-сладко!

    23:13 15.05.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "Изрожденци Лицемерци":

    Мама мен ме е родила когато е била много малка ромка .

    23:17 15.05.2026

  • 212 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Познавам още двама,трима от село Крушари, всички са много грозни антипатяги

    23:18 15.05.2026

  • 213 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Били са пирата от Росенец.Другия пират Христо Иванов гледал за ъгъла как бият Крушари то.

    23:21 15.05.2026

  • 214 Нещо

    2 0 Отговор
    Мирчев си е повервал, както всички останали политици. Затова е имало ШАМАРАНГА.

    23:46 15.05.2026

  • 215 кмета на Симитли

    0 0 Отговор
    Битият да заповяда в нашия град, ще му приложим бойкотерапия за олабване на нервите! Доказано работи!

    23:54 15.05.2026

  • 216 Стефан

    1 0 Отговор
    Това му остана на Мирчев, да се перчи по улиците, а в парламента е кръгла нула!

    06:25 16.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол