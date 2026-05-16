16 май 1915 г. Антантата ухажва България

На 16 май 1915 г. в хода на Първата световна война Антантата връчва първа нота на България, като и предлага да нападне Турция и да завземе Източна Тракия до Мидия-Енос. В замяна, след края на войната, Антантата обещава, че страната ни ще получи "безспорната зона" във Вардарска Македония и съдействие за Кавала и Южна Добруджа. Според тайното приложение към подписания на 29 февруари 1912 г. Българо-сръбски договор безспорната зона обхваща територията на изток от линията Крива паланка – с. Гъбовци на Охридското езеро. По време на Балканската война 1912–1913 г. по–голямата част от тази зона е завладяна от сръбската армия. Въпреки предварителните договорености след края на войната Сърбия отказва да върне земите на България. Това влошава отношенията между двете държави и ускорява избухването на Междусъюзническата война 1913 г.
В началото на Първата световна война България все още не се е стабилизирала след погрома в Междусъюзническата война. Поради това цар Фердинанд I и правителството на д-р В. Радославов декларират, че страната заема позиция на неутралитет спрямо двете воюващи групировки- Антантата и Тройният съюз. Все пак още в първите месеци на войната започва да личи благосклонната позиция на управляващите среди към държавите от Тройния съюз.
През пролетта и лятото на 1915 г., когато потребността от нови съюзници е изключително голяма и за двете военни групировки, България става обект на желанието им да я привлекат към себе си. Сред българското общество няма единно становище за позицията на страната към военния конфликт. Мнозинството от българския народ е против участието на страната в него. Изразител на тази позиция са земеделците, радикалите и широките социалисти.
Тесните социалисти заемат още по-крайна позиция, като издигат лозунг за изграждане на балканска федерация като най-доброто средство за разрешаване на българския национален въпрос. Друга част от българското общество е за участие на България в световната война, но на страната на Съглашението - демократи, народняци и прогресивни либерали. И трета част, значително по-малка, също е за намеса на България във войната, но като съюзник на Австро-Унгария и Германия - радослависти, част от стамболовистите и тончевисти.
Възползвайки се от големите правомощия, които му дава промененият през 1911 г. чл. 17. от Търновската конституция, цар Фердинанд I предприема тайни дипломатически ходове с управляващите кръгове на Виена и Берлин. Той и неговото правителство отклоняват направените предложения от Антантата и още повече активизират контактите си с Австро-Унгария и Германия.
На 24 август 1915 г. е сключен българо-германски договор и тайна спогодба, допълнена с военна конвенция между Германия, Австро-Унгария и България. Съгласно тези документи България поема задължението да се намеси в световната война, като в замяна и се предоставят земите, отнети и от съседните балкански държави след поражението и в Междусъюзническата война.
Паралелно с тези спогодби е сключена пак на 24 август 1915 г. и още една - с Турция, уреждаща поправката на границата между двете страни по долното течение на р. Марица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
07:40 16.05.2017
misli posli govori
Никак не е чудно защо заставаме този път на страната на Тройния съюз(Централните сили).
Има една "зърнена афера" подклаждана от Франция, която цели да изкупи всичкото продоволствие от България и да бъдем обречени на глад и изкарани от войната.С едната ръка дават Македония и Беломорието на България, а от друга страна работят подмолно срещу България, чрез подкупни политици.
Всеки път е едно и също, малките нации са кукли на конци от както е съставен т.н Световен ред. Именно, недопускането на Германия в разпределението на световните ресурси подклажда ПСВ, а през Втората Италия, макар и наредена сред победителите в Първата война, тя получава най-малки придобивки.
..Затова, днес се борят за ЕС евробюрократите, защото знаят, че без икономическа интеграция следва политическо, национално и социално разделение а оттам и войната.Това е крайната фаза на възстановяването на равноправните икономически отношения между страните.
11:37 16.05.2017
Горски
...Установената с Ньойския договор сума на репарациите от 2,25 милиарда златни франка е огромна за възможностите на българската икономика и държавен бюджет.
Те трябва да се изплащат на шестмесечни вноски на Репарационната комисия, създадена с Версайския договор, която от своя страна ги преразпределя между съюзниците.
03:31 16.05.2026
До коментар #5 от "Горски":Уважавам мнението ти , но за мен с две , три думи е по-просто ... Е , не е за прости ..
До коментар #2 от "misli posle govori":След приключване на балканската война спорните земи между съюзниците е трябвало да бъдат решени с преговори при руския цар . Българската делегация е върната преди да е стигнала Русия и цар Фердинанд издава устна заповед за нападение срещу сърбите
