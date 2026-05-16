16 май 1915 г. Антантата ухажва България

16 Май, 2026 03:13

16 май 1915 г. Антантата ухажва България - 1
Снимка: Изгубената България
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 16 май 1915 г. в хода на Първата световна война Антантата връчва първа нота на България, като и предлага да нападне Турция и да завземе Източна Тракия до Мидия-Енос. В замяна, след края на войната, Антантата обещава, че страната ни ще получи "безспорната зона" във Вардарска Македония и съдействие за Кавала и Южна Добруджа. Според тайното приложение към подписания на 29 февруари 1912 г. Българо-сръбски договор безспорната зона обхваща територията на изток от линията Крива паланка – с. Гъбовци на Охридското езеро. По време на Балканската война 1912–1913 г. по–голямата част от тази зона е завладяна от сръбската армия. Въпреки предварителните договорености след края на войната Сърбия отказва да върне земите на България. Това влошава отношенията между двете държави и ускорява избухването на Междусъюзническата война 1913 г.

В началото на Първата световна война България все още не се е стабилизирала след погрома в Междусъюзническата война. Поради това цар Фердинанд I и правителството на д-р В. Радославов декларират, че страната заема позиция на неутралитет спрямо двете воюващи групировки- Антантата и Тройният съюз. Все пак още в първите месеци на войната започва да личи благосклонната позиция на управляващите среди към държавите от Тройния съюз.

През пролетта и лятото на 1915 г., когато потребността от нови съюзници е изключително голяма и за двете военни групировки, България става обект на желанието им да я привлекат към себе си. Сред българското общество няма единно становище за позицията на страната към военния конфликт. Мнозинството от българския народ е против участието на страната в него. Изразител на тази позиция са земеделците, радикалите и широките социалисти.

Тесните социалисти заемат още по-крайна позиция, като издигат лозунг за изграждане на балканска федерация като най-доброто средство за разрешаване на българския национален въпрос. Друга част от българското общество е за участие на България в световната война, но на страната на Съглашението - демократи, народняци и прогресивни либерали. И трета част, значително по-малка, също е за намеса на България във войната, но като съюзник на Австро-Унгария и Германия - радослависти, част от стамболовистите и тончевисти.

Възползвайки се от големите правомощия, които му дава промененият през 1911 г. чл. 17. от Търновската конституция, цар Фердинанд I предприема тайни дипломатически ходове с управляващите кръгове на Виена и Берлин. Той и неговото правителство отклоняват направените предложения от Антантата и още повече активизират контактите си с Австро-Унгария и Германия.

На 24 август 1915 г. е сключен българо-германски договор и тайна спогодба, допълнена с военна конвенция между Германия, Австро-Унгария и България. Съгласно тези документи България поема задължението да се намеси в световната война, като в замяна и се предоставят земите, отнети и от съседните балкански държави след поражението и в Междусъюзническата война.

Паралелно с тези спогодби е сключена пак на 24 август 1915 г. и още една - с Турция, уреждаща поправката на границата между двете страни по долното течение на р. Марица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасан

    10 4 Отговор
    Венци, 1915 година Турция я няма.. Има Османска империя.. Боже мой, какви журналисти.. Пишат ама не знаят какво пишат

    07:40 16.05.2017

  • 2 misli posle govori

    5 0 Отговор
    И сега ще изкарате Фердинант виновен за това, че сме застанали на грешната страна.Няколко години по рано, "застанали на правилната страна" с поставянето на основите на Балканския пакт (под патронажа на две страни Русия и Франция) между България, Сърбия, Гърция и Черна гора видяхме невъзможност да се подели справедливо Османското наследство на Балканите.
    Никак не е чудно защо заставаме този път на страната на Тройния съюз(Централните сили).
    Има една "зърнена афера" подклаждана от Франция, която цели да изкупи всичкото продоволствие от България и да бъдем обречени на глад и изкарани от войната.С едната ръка дават Македония и Беломорието на България, а от друга страна работят подмолно срещу България, чрез подкупни политици.
    Всеки път е едно и също, малките нации са кукли на конци от както е съставен т.н Световен ред. Именно, недопускането на Германия в разпределението на световните ресурси подклажда ПСВ, а през Втората Италия, макар и наредена сред победителите в Първата война, тя получава най-малки придобивки.
    ..Затова, днес се борят за ЕС евробюрократите, защото знаят, че без икономическа интеграция следва политическо, национално и социално разделение а оттам и войната.Това е крайната фаза на възстановяването на равноправните икономически отношения между страните.

    Коментиран от #7

    11:37 16.05.2017

  • 3 мдаааа

    0 2 Отговор
    Имаха респект . И немци идваха да работят . И накрая , партизаните излязоха на 9-ти септември от землянките и стана мазало ...

    03:20 16.05.2026

  • 4 малиии

    0 0 Отговор
    Герге ,дискусията е изтекла ,а ? Що не земеш ми го сложиш Ог@з@ си ?!

    03:30 16.05.2026

  • 5 Горски

    1 1 Отговор
    България е имала прекрасни разузнавателни служби и агенти. Така получаваме договорите на Антантата със Сърбия и Гърция, където се казва че България ще бъде разпокъсана след края на войната между Гърция и Сърбия, като само малка част ще остане независима. В тези договори много ясно е казано, че това ще стане независимо, дали България ще бъде НЕУТРАЛНА или ще влезе да воюва на страната на Антантата. Така ние нямаме друг избор освен да влезем на страната на Германия. България няма право да притежава модерна военна техника, флот и авиация, а задължителната военна служба е отменена. Сухопътните сили и Граничната войската не трябвало да надминават 33 000 души.
    ...Установената с Ньойския договор сума на репарациите от 2,25 милиарда златни франка е огромна за възможностите на българската икономика и държавен бюджет.
    Те трябва да се изплащат на шестмесечни вноски на Репарационната комисия, създадена с Версайския договор, която от своя страна ги преразпределя между съюзниците.

    Коментиран от #6

    03:31 16.05.2026

  • 6 Горския ,

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Уважавам мнението ти , но за мен с две , три думи е по-просто ... Е , не е за прости ..

    03:37 16.05.2026

  • 7 Куку

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "misli posle govori":

    След приключване на балканската война спорните земи между съюзниците е трябвало да бъдат решени с преговори при руския цар . Българската делегация е върната преди да е стигнала Русия и цар Фердинанд издава устна заповед за нападение срещу сърбите

    04:27 16.05.2026

  • 8 Неподписан

    1 0 Отговор
    Митко Даниела как е избрал погребалната агенция,и него дансаджията са го ухажвали много...

    04:28 16.05.2026

  • 9 хихи

    2 0 Отговор
    Винаги от страната на Булката...

    04:31 16.05.2026

