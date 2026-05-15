Първи тест и БГ цени на новата Honda Prelude
15 Май, 2026 12:58, обновена 15 Май, 2026 20:19

Разказваме ви как се справя спортното купе на писта

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В момента автомобилният пазар е безмилостно и сурово място за всичко, което не е „SUV“ и въпреки това, все още има производители, които не се страхуват да пуснат на пазара двуврато спортно купе. Една от тези марки е Honda, която през изминалата година зарадва феновете с шесто поколение на един от най-емблематичните си модели, а именно Prelude. Модел, който за разлика от Civic и Accord, запазва своята конфигурация с две врати след 48 години на пазара, макар и със солидна пауза между последните две поколения.

Дизайн

Според Хидеаки Учино, човекът, който стои зад визуалната идентичност на проекта, вдъхновението за новата Honda не идва от пистите или състезателните болиди, а от небето. По-конкретно – от планерите. Тези безшумни самолети, известни със своята „чиста“ аеродинамика и способност да порят въздуха с минимално съпротивление, са послужили като основа за формите на новото купе.

Влиянието на авиацията е осезаемо веднага щом погледнете силуета на автомобила. Ниският, заострен нос и плавните, почти непрекъснати линии на каросерията не са просто естетическо решение, а функционална почит към планерите. Тези форми достигат своята визуална кулминация в предната част, където отличителните LED фарове са проектирани с формата на крила. Те се разгръщат по цялата ширина на предницата, създавайки усещане за широта и стабилност, като същевременно се сливат в едно цяло с агресивната черна решетка.

Страничната линия е максимално изчистена, като са интегрирани „изскачащи“ дръжки на вратите, които се показват единствено при отключване на автомобила. Единственият визуален елемент, който разчупва тази визия е функционален отвор в долната част на предния калник, който продължава силуета си по цялото продължение на праговете. Джантите са 19-цолови, като при тестовият ни автомобил бяха в черен цвят, но се предлагат и в интересна двуцветна комбинация с по-разчупен дизайн. Наличен е и комплект аксесоари за подобряване на визията и аеродинамиката с допълнителни сплитери на предната броня и спойлер на задния капак.

Стигайки до задната част на колата, няколко човека от обкръжението ми намериха ясна прилика с модели на Porsche, което от части се дължи на цялостната форма на колата, както и стилизирания надпис Prelude на задната броня. Все пак, задницата е доминирана от прозрачен панел в който са вградени светлините и голям черен дифузьор в долната част на бронята.

Една от най-големите „победи“ за това спортно купе е теглото. Въпреки размерите си от 4.532 мм дължина, 1.880 мм ширина и 1,349 мм височина, колата остава с тегло от 1480 килограма. Нещо, което виждаме все по-рядко, дори и в клас като този.

Интериор

Всеки, който някога е сядал в актуалния Civic, ще се почувства вкъщи в новата Honda Prelude. Кокпитът залага на познатото оформление, но с по-елегантен волан със сини шевове и щедра доза (макар и изкуствена) кожа по таблото и вратите. Целта е ясна – да се подчертае по-високото позициониране на модела.

Най-необичайният и интересен детайл в интериора е подходът към седалките. Honda са решили, че водачът и спътникът му имат нужда от различно преживяване. „Пилотското“ кресло е с по-твърда подплата и подчертани контури за по-добра странична опора. От друга страна, пасажерската седалка е заложила на мекотата и максималния комфорт. Разликата е осезаема, но и в двата случая ергономията е на много добро ниво. За интериорните цветове изборът е сведен до два варианта: тъмносиньо в комбинация с бяло или класическо черно със сини акценти.

И въпреки, че от Honda се хвалят, че Prelude е четириместен автомобил, мястото отзад е по-скоро на хартия и само ако пътникът отпред се плъзне максимално напред, възрастен би могъл да побере краката си там, макар и в доста гротескна поза. За сметка на това багажникът е изненадващо приличен със своите 264 до 760 литра, а голямата задна врата прави товаренето лесно и осигурява добра видимост назад.

Друг голям плюс на ергономията в интериора са истинските въртящи се бутони за климатика, нещо което все по-рядко се вижда в днешни дни. Останалите контроли на системите са изнесени на централния дисплей, където също откриваме и графики за мощността. Подобно на всеки нов автомобил, Android Auto и Apple CarPlay са стандартни, като последният е безжичен. Липса, която може да се стори важна за някои, но и леко подигравателна за феновете на спортни автомобили е електрическо регулиране на седалките, което липсва и в най-добре оборудвания модел.

Двигател и ходови характеристики

Истинската полемика започва, когато погледнете спецификацията. За кола, която изглежда толкова агресивно, „пълнохибридната“ конфигурация е горчива хапка за преглъщане. Пренесен от Civic e:HEV, 2,0-литровият двигател с цикъл на Аткинсън прекарва по-голямата част от живота си в ролята на генератор за електрически мотор, макар при високи скорости и по-голямо натоварване да се включва, за да задвижва и гумите. Системната мощност на системата е 184 конски сили, въртящият момент е 315 нютон метра, а спринтът до 100 км/ч за 8,2 секунди - данни, които със сигурност не впечатляват феновете на статистиката. Въпреки това, новата Honda Prelude има други козове в ръкава, които да направят колата забавна, дори ускорението в права линия да не е водещо в сегмента.

Honda е избрала най-доброто шаси, като Prelude разполага с цялостната геометрия на предния мост и спирачната система Brembo на Civic Type R с малко промени. Амортисьорите са омекотени за „GT комфорт“, а кормилното управление е една идея по-меко от това на хотхеча, който мнозина описват като най-добрия за шофиране с предно предаване. Имахме възможността да шофираме колата на писта „Дракон“, край Калояново, която с новата си конфигурация предлага достатъчно завои и по-малко прави, които да подчертаят същността и да затвърдят мястото за което е създадена колата, а именно извънградски пътища с много завои.

Поведението на колата е изключително предсказуемо с минимален, дори почти никакъв крен в завои и изключително балансирано тегло между предната и задната ос. Въпреки наличието на задвижване единствено на предните колела, инженерите на Honda са успели да превъзмогнат най-големия проблем на този тип системи, като са използвали специално окачване с допълнителен шарнир в горната част, който променя ъглите на окачването и съответно контактното петно на гумата с асфалта и на практика елиминира недозавиването типично за този клас. Освен шофирането на писта, екипът ни имаше възможността да направи и няколко обиколки с пилота Диана Стоянова, която също потвърди мнението ни, че колата няма типичното усещане за автомобил с предно предаване и ви дава увереност при по-агресивно влизане в завой.

Както казахме, новият Prelude има няколко скрити коза в ръкава си, а за да прикрие своето хибридно задвижване, Honda представи „S+ Shift“, система, която имитира 8-степенна автоматична скоростна кутия. При вкючването му от специален бутон до селекторът за скоростите, автомобилът симулира превключване на предавките и променя звука на двигателя (макар и от колоните), като ви дава възможност и да използвате перата зад волана, които обикновено служат за контролиране на рекуперацията, за да „превключвате“ предавки.

@galinganev6 Новата Honda Prelude вече е в България @Honda #honda #prelude #българия #тест ♬ son original - UMS Rugby

Заключение

Новата Honda Prelude може и да не изглежда като най-способното спортно купе на хартия, макар и предлагането на такива да е сведено до минимум през последните години. Въпреки това, оставяйки вярна на природата на модела, колата е забавна за шофиране и дава усещане за това, което липсва на пазара на такъв тип купета в Европа, а именно балансирана мощност и чисто физическо усещане, макар и с някои изкуствено подсилени елементи. Дали ще успее да наследи успехът на своите предшественици, предстои да разберем. Първите екземпляри от модела вече пристигат у нас, като цените им започват от 49 990,00 евро с ДДС и могат да достигнат до 54 790 евро за най-наточеното изпълнение Advance Black Plus.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хаха

    18 7 Отговор
    Ка да дам 100к за Хюндай купе…

    Коментиран от #4

    13:22 15.05.2026

  • 2 да ама не

    17 2 Отговор
    Има фасон, но Корола GR с 300кс няма да е по-скъпа, пък е звяр.

    13:25 15.05.2026

  • 3 Сър Мастър Бейтс

    26 1 Отговор
    Спортна кола, но с хибрид и автоматични скорости. За сметка на това изключително скъпа. Добра рецепта от Хонда. Не съм фен на ФВ, но за 37-38к Евро бих взел Голф ГТИ с 250 коня, четири врати и място за цялото семейство. Между другото, тази Хонда в САЩ струва 42к долара. За европейците трябва да е по-скъпа - нали сме се събрали все милионерчета тука.

    Коментиран от #13

    13:57 15.05.2026

  • 4 С удоволствие ще ги дам, щом не е

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    китайски боклук

    13:58 15.05.2026

  • 5 Харесва ми

    10 4 Отговор
    Но ще чакам да излезне новата Toyota Celica 🙂

    14:13 15.05.2026

  • 6 Гост

    26 5 Отговор
    Голф Р със 333 конски сили, 420 Nm въртящ момент, 4х4, DSG 7 и добавено адаптивно окачване е 55 000 евро. Официално е 4,2 до 100, неофициално е под това, а двигателя носи и на тунинг!
    Какво иска да каже Хонда с тая цикалка? Поне да бяха сложили турбинирания двигател от Сивик!!!

    Коментиран от #7

    14:14 15.05.2026

  • 7 таксиджия 🚖

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Хонда днес публикуваха репорта за тримесечието и отчетоха първа загуба от 20 години. Заради инвестиции в електрички, които не се продават.

    Сега продължават по пътя на тойота, да продават само хибриди за €50к и повече. Ще приключат, не може всички марки да са премиум със висок марж печалба.

    Коментиран от #14

    14:52 15.05.2026

  • 8 Край

    23 3 Отговор
    Това нещо нито е бързо нито е удобно нито е практично нито даже красиво. 100 хил лева за нещо което било "забавно за шофиране". Със 100 000 лв. колко по забавни неща може да си набави човек ...А има още едно достойнство - който си я купи ще го подценяват като глупав и от там може да извади дивидент.

    14:55 15.05.2026

  • 9 Антиелектрика

    9 0 Отговор
    Докарали са доста добро тегло за спортен автомобил с хибридно задвижване. Но Мощност, въртящ момент и ускорение са далеч от "спортното усещане. :-D Meчтая си за DOHC и двойно действащи газови амортисьори в серийно спортно купе. @Л@

    15:10 15.05.2026

  • 10 така

    10 5 Отговор
    Ярис GR 280 кс, 47х . евро. Даже миналата година имаше цени в БГ. Става за пазар и за Нюрбургринг.

    15:59 15.05.2026

  • 11 Пирата

    7 2 Отговор
    Вижте Cupra Formentor VZ5 390к.с. от 0 до 100 за 3.8с. за около 50хил.евро

    16:35 15.05.2026

  • 12 Няма да се купува

    6 0 Отговор
    "Това нещо нито е бързо нито е удобно нито е практично нито даже красиво." Това обобщава всичко. И с тази хибридна система съвсем не става за нищо. Но пък е скъпо.

    21:28 15.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Леля Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "таксиджия 🚖":

    Хонда е на загуба, защото западна като марка, а ми беше любима. Беден и скучен асортимент, само Сивик е интересен, провал с турбото, не изкараха добри хибриди и миксери, а сега и това разочарование, Прелюд беше чудесен автомобил

    23:42 15.05.2026

  • 15 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Тия по-грозна кола не можаха ли да сътворят!?
    Тъпа е отвсякъде. За умрялата задвижваща система да не говорим.
    Че искат и една торба пари за това безумие.

    Не, мерси!

    01:41 16.05.2026