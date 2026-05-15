Първи тест и БГ цени на новата Honda Prelude

В момента автомобилният пазар е безмилостно и сурово място за всичко, което не е „SUV“ и въпреки това, все още има производители, които не се страхуват да пуснат на пазара двуврато спортно купе. Една от тези марки е Honda, която през изминалата година зарадва феновете с шесто поколение на един от най-емблематичните си модели, а именно Prelude. Модел, който за разлика от Civic и Accord, запазва своята конфигурация с две врати след 48 години на пазара, макар и със солидна пауза между последните две поколения.

Дизайн

Според Хидеаки Учино, човекът, който стои зад визуалната идентичност на проекта, вдъхновението за новата Honda не идва от пистите или състезателните болиди, а от небето. По-конкретно – от планерите. Тези безшумни самолети, известни със своята „чиста“ аеродинамика и способност да порят въздуха с минимално съпротивление, са послужили като основа за формите на новото купе.

Влиянието на авиацията е осезаемо веднага щом погледнете силуета на автомобила. Ниският, заострен нос и плавните, почти непрекъснати линии на каросерията не са просто естетическо решение, а функционална почит към планерите. Тези форми достигат своята визуална кулминация в предната част, където отличителните LED фарове са проектирани с формата на крила. Те се разгръщат по цялата ширина на предницата, създавайки усещане за широта и стабилност, като същевременно се сливат в едно цяло с агресивната черна решетка.

Страничната линия е максимално изчистена, като са интегрирани „изскачащи“ дръжки на вратите, които се показват единствено при отключване на автомобила. Единственият визуален елемент, който разчупва тази визия е функционален отвор в долната част на предния калник, който продължава силуета си по цялото продължение на праговете. Джантите са 19-цолови, като при тестовият ни автомобил бяха в черен цвят, но се предлагат и в интересна двуцветна комбинация с по-разчупен дизайн. Наличен е и комплект аксесоари за подобряване на визията и аеродинамиката с допълнителни сплитери на предната броня и спойлер на задния капак.

Стигайки до задната част на колата, няколко човека от обкръжението ми намериха ясна прилика с модели на Porsche, което от части се дължи на цялостната форма на колата, както и стилизирания надпис Prelude на задната броня. Все пак, задницата е доминирана от прозрачен панел в който са вградени светлините и голям черен дифузьор в долната част на бронята.

Една от най-големите „победи“ за това спортно купе е теглото. Въпреки размерите си от 4.532 мм дължина, 1.880 мм ширина и 1,349 мм височина, колата остава с тегло от 1480 килограма. Нещо, което виждаме все по-рядко, дори и в клас като този.

Интериор

Всеки, който някога е сядал в актуалния Civic, ще се почувства вкъщи в новата Honda Prelude. Кокпитът залага на познатото оформление, но с по-елегантен волан със сини шевове и щедра доза (макар и изкуствена) кожа по таблото и вратите. Целта е ясна – да се подчертае по-високото позициониране на модела.

Най-необичайният и интересен детайл в интериора е подходът към седалките. Honda са решили, че водачът и спътникът му имат нужда от различно преживяване. „Пилотското“ кресло е с по-твърда подплата и подчертани контури за по-добра странична опора. От друга страна, пасажерската седалка е заложила на мекотата и максималния комфорт. Разликата е осезаема, но и в двата случая ергономията е на много добро ниво. За интериорните цветове изборът е сведен до два варианта: тъмносиньо в комбинация с бяло или класическо черно със сини акценти.

И въпреки, че от Honda се хвалят, че Prelude е четириместен автомобил, мястото отзад е по-скоро на хартия и само ако пътникът отпред се плъзне максимално напред, възрастен би могъл да побере краката си там, макар и в доста гротескна поза. За сметка на това багажникът е изненадващо приличен със своите 264 до 760 литра, а голямата задна врата прави товаренето лесно и осигурява добра видимост назад.

Друг голям плюс на ергономията в интериора са истинските въртящи се бутони за климатика, нещо което все по-рядко се вижда в днешни дни. Останалите контроли на системите са изнесени на централния дисплей, където също откриваме и графики за мощността. Подобно на всеки нов автомобил, Android Auto и Apple CarPlay са стандартни, като последният е безжичен. Липса, която може да се стори важна за някои, но и леко подигравателна за феновете на спортни автомобили е електрическо регулиране на седалките, което липсва и в най-добре оборудвания модел.

Двигател и ходови характеристики

Истинската полемика започва, когато погледнете спецификацията. За кола, която изглежда толкова агресивно, „пълнохибридната“ конфигурация е горчива хапка за преглъщане. Пренесен от Civic e:HEV, 2,0-литровият двигател с цикъл на Аткинсън прекарва по-голямата част от живота си в ролята на генератор за електрически мотор, макар при високи скорости и по-голямо натоварване да се включва, за да задвижва и гумите. Системната мощност на системата е 184 конски сили, въртящият момент е 315 нютон метра, а спринтът до 100 км/ч за 8,2 секунди - данни, които със сигурност не впечатляват феновете на статистиката. Въпреки това, новата Honda Prelude има други козове в ръкава, които да направят колата забавна, дори ускорението в права линия да не е водещо в сегмента.

Honda е избрала най-доброто шаси, като Prelude разполага с цялостната геометрия на предния мост и спирачната система Brembo на Civic Type R с малко промени. Амортисьорите са омекотени за „GT комфорт“, а кормилното управление е една идея по-меко от това на хотхеча, който мнозина описват като най-добрия за шофиране с предно предаване. Имахме възможността да шофираме колата на писта „Дракон“, край Калояново, която с новата си конфигурация предлага достатъчно завои и по-малко прави, които да подчертаят същността и да затвърдят мястото за което е създадена колата, а именно извънградски пътища с много завои.

Поведението на колата е изключително предсказуемо с минимален, дори почти никакъв крен в завои и изключително балансирано тегло между предната и задната ос. Въпреки наличието на задвижване единствено на предните колела, инженерите на Honda са успели да превъзмогнат най-големия проблем на този тип системи, като са използвали специално окачване с допълнителен шарнир в горната част, който променя ъглите на окачването и съответно контактното петно на гумата с асфалта и на практика елиминира недозавиването типично за този клас. Освен шофирането на писта, екипът ни имаше възможността да направи и няколко обиколки с пилота Диана Стоянова, която също потвърди мнението ни, че колата няма типичното усещане за автомобил с предно предаване и ви дава увереност при по-агресивно влизане в завой.

Както казахме, новият Prelude има няколко скрити коза в ръкава си, а за да прикрие своето хибридно задвижване, Honda представи „S+ Shift“, система, която имитира 8-степенна автоматична скоростна кутия. При вкючването му от специален бутон до селекторът за скоростите, автомобилът симулира превключване на предавките и променя звука на двигателя (макар и от колоните), като ви дава възможност и да използвате перата зад волана, които обикновено служат за контролиране на рекуперацията, за да „превключвате“ предавки.

Заключение

Новата Honda Prelude може и да не изглежда като най-способното спортно купе на хартия, макар и предлагането на такива да е сведено до минимум през последните години. Въпреки това, оставяйки вярна на природата на модела, колата е забавна за шофиране и дава усещане за това, което липсва на пазара на такъв тип купета в Европа, а именно балансирана мощност и чисто физическо усещане, макар и с някои изкуствено подсилени елементи. Дали ще успее да наследи успехът на своите предшественици, предстои да разберем. Първите екземпляри от модела вече пристигат у нас, като цените им започват от 49 990,00 евро с ДДС и могат да достигнат до 54 790 евро за най-наточеното изпълнение Advance Black Plus.