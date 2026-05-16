Какво може да научи НАТО от Турция

Турция продава все повече оръжие - най-вече дронове и ракети. За 20 години оръжейният износ се е увеличил 40 пъти, а все повече страни в света търсят турска военна продукция. Какви цели си поставя Анкара?

Тазгодишното издание на оръжейното изложение „SAHA 2026" от 5 до 9 май в Истанбул се превърна в демонстрация на турската мощ – военна, технологична и икономическа. Когато то се проведе за първи път преди осем години, в него участваха 189 изложители от 12 страни, а посетителите бяха 13 000. Сега в изложението се включиха 1760 компании от 76 държави, а събитието беше посетено от 100 000 души. Сред тях имаше доставчици от Германия, производители на ракети от Судан, водещият оръжеен концерн на Китай „Norinco" и специалистът по производство на дронове от Украйна „Грим“, пише „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ (ФАЦ).

Президентът Реджеп Ердоган използва случая, за да изтъкне достойнствата на турската оръжейна индустрия, високо ценена не само в региона, но и в света. Става дума за радикалното превръщане на Турция от вносител на оръжия в износител на високотехнологични бойни средства. Официалните данни сочат, че износът на оръжия е нараснал 40 пъти от 2002 година досега: от 248 милиона долара на десет милиарда през миналата година, информира ФАЦ.

Турция е сред големите износители на оръжие в света

Кризите от последните години и регионалните политически интереси на Анкара допринесоха за това страната да заеме 11-о място сред износителите на оръжие. Правителството помогна, като увеличи отбранителния бюджет на 30 милиарда долара - 1,9 процента от БВП, т.е. малко под изисквания от НАТО минимум от 2 процента. Това, както и кризите в региона доведоха до увеличаване на разходите за отбрана, а към тях се добавя растящият износ, посочва германското издание.

За тази година се очаква ръст от десет процента, но той може да бъде постигнат само ако турските производители предлагат търсени технологии на световния пазар. Придобилите известност покрай войната в Украйна дронове „Байрактар“ днес летят в 37 държави, включително от НАТО. Индонезия купува турски бойни самолети, в Пакистан подводниците се модернизират с турско съдействие, а Малайзия купува ракети и кораби. За Украйна се строят корвети, каквито вероятно скоро ще бъдат предоставени и на Хърватия. В началото на годината в Анкара като голям успех бе отчетена продажбата на тренировъчни самолети и съответните симулатори на Испания, полагат се усилия и за разширяване на продажбите в Европа.

Както пише ФАЦ, паралелно турските компании все по-активно се ангажират със съвместни предприятия и производства в Италия, Полша, Унгария, Румъния и Естония. По думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Турция е извършила „революция в индустриалната отбранителна политика“, и "можем да научим много от това, което прави Турция“.

Актуалната ситуация в света е само от полза за Турция, отбелязва германското издание. Хранилищата на военните са празни, дори в САЩ производството не успява да задоволи търсенето. По данни на турските медии, има постъпили заявки и от региона на Персийския залив. „Турската отбранителна промишленост расте с всеки следващ ден“, цитира думите на представител на военното министерство ФАЦ.

Новата турска военна продукция

В момента, по официална информация, в страната има 3500 предприятия с над 100 000 служители в тази сфера, а се предвижда до 2028-а те да станат 150 000. Четири пети от продукцията са с турски произход, а президентът Реджеп Тайип Ердоган иска този дял да стигне до 100 процента. „Ако отбранителната ни индустрия е напълно независима, това ще е стратегическа мощ, която ще гарантира, че при преговори ще се вслушват в становището на Турция“, казва вицепрезидентът на Агенцията за оръжейни доставки Хакан Караташ.

Затова се полагат усилия за самостоятелно производство на оръжия – като например първата турска междуконтинентална ракета „Йълдъръмхан“ с обсег от 6000 км, монтирана на товарни автомобили система за антидронова защита, подводни дронове или пък на турски „Железен купол“, предназначен да защитава страната от въздушни нападения. Междувременно в Истанбул се планира откриването на обществен дронов парк – където младите хора биха могли да се научат да сглобяват дронове и сами да ги направляват.