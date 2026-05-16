Първият дипломат на Кремъл: Западът мълчи за езиковия геноцид в Украйна
  Тема: Украйна

16 Май, 2026 17:53 2 644 153

  • сергей лавров-
  • русия-
  • украйна-
  • руски език-
  • рубла-
  • владимир путин

Сергей Лавров отбеляза още, че руският е единственият език в света, който е забранен в една една страна

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Западните страни и ООН мълчат за ''езиковия геноцид'', който се случва в Украйна. Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, говорейки на министерската среща на БРИКС в Ню Делхи, пише агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

''Неприемливо е, че западно отгледаният нацистки режим в Киев е забранил законно руския език. Да не говорим, че руският е един от официалните езици на ООН. Но нито генералният секретар, нито другите му служители са изразили оплаквания за това: те запазват пълно мълчание'', заявява министърът.

''Е, всъщност никой от европейските или други чуждестранни представители, които общуват с режима на [Владимир] Зеленски, дори не споменава за неприемливостта на езиковия геноцид, извършван от този режим'', допълни Лавров.

Руският външен министър отбеляза още, че руският е единственият език в света, който е забранен в една една страна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами конят

    47 57 Отговор
    Да се оплаче на арменският поп.

    Коментиран от #11

    17:54 16.05.2026

  • 2 Уморените коне ги

    36 57 Отговор
    Убиват,нали!
    Забавно произведение! Четете копейки

    17:56 16.05.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    35 65 Отговор
    Бесарабските българи съобщиха, че руснаците са бутнали паметника на Хаджи Димитър в окупираният Мелитопол и сега там са щяли да сложат паметник на Сталин!

    Коментиран от #63

    17:57 16.05.2026

  • 4 Бялджип

    80 23 Отговор
    След като руският език е официално забранен в Украйна и това се приема от съюзниците и, защо у нас се допуска укрите да говорят на руски? Те у нас само на този език контактуват?

    Коментиран от #15, #17, #23, #31

    17:57 16.05.2026

  • 5 Дон Корлеоне

    24 28 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    17:58 16.05.2026

  • 6 хаха🤣

    33 36 Отговор
    Кон бе, кон.....не сте ли виждали 🤣

    Коментиран от #21

    17:58 16.05.2026

  • 7 Аз съм веган

    33 36 Отговор
    Хаяско успя. Вече и рускоговорящите украинци намразиха Бензиностанцията

    17:59 16.05.2026

  • 8 хаха

    30 44 Отговор
    На кой му пука за блядския език?!

    17:59 16.05.2026

  • 9 Т Живков

    23 28 Отговор
    Така трябва!

    18:00 16.05.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    34 43 Отговор
    Българският език в училищата на окупираните от руснаците територии в Украйна е забранен!
    До тогава там се е учил български без проблем!

    18:00 16.05.2026

  • 11 ЕЙ ЗАТОВА ГИ

    41 20 Отговор

    До коментар #1 от "Ами конят":

    Вземат в ТЦК, за да умирГат за кефа на Наркомана и англосаксите. Ходиха колективните скоро да се оплакват от Русия на арменския поп , но и той не им помогна🤣😂🤣😂

    Коментиран от #19, #24, #32, #45, #47, #97, #124

    18:00 16.05.2026

  • 12 българин

    28 33 Отговор
    Ами вие забранихте изучаването на български език в окупираните територии.

    18:01 16.05.2026

  • 13 Мунчо

    20 38 Отговор
    Ватенките ако ставаха за нещо ,да им говорят езика,ама те не стават

    18:01 16.05.2026

  • 14 Многоходовото

    22 34 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    18:02 16.05.2026

  • 15 Защото са руснаци от Одеска област

    25 25 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    Правят се на украинци за да се довлекат в България! Не знаят украински!

    18:02 16.05.2026

  • 16 А МОЧАТА?

    17 25 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    18:03 16.05.2026

  • 17 Голяма част от тия

    20 42 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    които смятаме за украинци всъщност са руснаци от окупираните територии в Украйна - Крим, ЛНР, ДНР. Имат украински паспорти, карат украински коли - как да ги разберем какви са - по цвета на кожата или по езика който говорят(руски)? Естествено не казват, че са с руско самосъзнание за да се ползват от привилегиите на украинците. Бягат от там за да се спасят от мобилизацията (руската) която е още от началото на войната. Държат се у нас отвратително за да компрометират истинските украинци както нашите цигани в чужбина се представят за българи.

    Коментиран от #30, #105

    18:03 16.05.2026

  • 18 Нищо подобно, Лош адь

    16 31 Отговор
    Фашисткият режим в кремля беше Забранил родните Езици на всички всички републики и етноси в СССР ,а измисленият през 19 век.."пе деРуски" Език беше ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН!
    На никой по Света не му дреме за измисленият монголски Език

    18:03 16.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мишел

    18 19 Отговор
    Мащабна украинска атака с дронове. Ударена е петролната рафинерия в Рязан. Губернаторът на Рязанска област Павел Малков заяви, че при атаката са загинали трима души, а 12 са ранени, след като отломки са ударили предприятие и жилищни сгради.

    Коментиран от #60

    18:05 16.05.2026

  • 21 То па един кон

    14 14 Отговор

    До коментар #6 от "хаха🤣":

    😅😅😅😅😅

    18:06 16.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да, лошото е,

    21 29 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    че измежду украинците има и много руснаци, които се ползват от украинските паспорти за да емигрират в посока Запад. Много добре знаят, че като руснаци не ги искат никъде или просто гледат да избягат от мобилизация в руската армия. На украински се е появила дума която ги обяснява. Думата е "ждуны" или ждуни. Това са хора живеещи в Украйна и очакващи пристигането на руснаците. Делят ги на два вида, активни и пасивни. Активните помагат на руските войски, разпространяват руска пропаганда и така нататък. Пасивните се прикриват и очакват "руский мир" без да се показват много. Част от тия ждуни са използвали украинския паспорт и са изчезнали. Обикновено такива се държат като пълни говеда с цел дискредитация на Украйна.

    Коментиран от #112

    18:07 16.05.2026

  • 24 Копейкотрошач

    11 14 Отговор

    До коментар #11 от "ЕЙ ЗАТОВА ГИ":

    Теслата!

    18:07 16.05.2026

  • 25 По времето на СССР

    22 16 Отговор
    украинският език не е бил забраняван официално, но се е изучавал в училище само в началната степен. През далечната 1978г. бях в Украйна като студент 3 курс на бригада в Геническ. Всички украинци-студенти разговаряха с нас на руски език и ние веднъж на забава вечерта ги попитахме: Нали сме в Украйна, има ли тук украинци? Няколко казаха - ние сме украинци. Помолихме ги да кажат нещо на украински, но явно им е било забранено и не посмяха. Само един каза - учили сме го само в началното училище и то като народни приказки, прилича на полския език.

    Коментиран от #27, #29

    18:07 16.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дон Корлеоне

    13 20 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #41

    18:12 16.05.2026

  • 29 Мовата е новосъздаден език

    28 12 Отговор

    До коментар #25 от "По времето на СССР":

    Зеленски 2022 г. каза, че е наел учител да го учи.

    18:13 16.05.2026

  • 30 Бялджип

    22 12 Отговор

    До коментар #17 от "Голяма част от тия":

    Не знам дали си наясно с народопсихологията на украинците и руснаците? Може би пишеш повлиян от политиката и политическата коректност? Аз имам достатъчно преки наблюдения, защото през последните 18 години съм контактувал с доста хора от двете нации. Украйнци от цялата Украйна вкл. Киев, Лвов, Ивано-Франковск... Както и руснаци. Просто съм имал бизнесотношения с двата етноса. Има доста голяма разлика, не са братски народи! Различават се много, действително колкото българите и циганите.

    Коментиран от #39, #48, #66

    18:13 16.05.2026

  • 31 Шопо

    28 18 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #37, #95

    18:13 16.05.2026

  • 32 Ти да видиш

    13 16 Отговор

    До коментар #11 от "ЕЙ ЗАТОВА ГИ":

    А орките за чий умират?

    Коментиран от #34

    18:14 16.05.2026

  • 33 Всички в Украйна

    21 16 Отговор
    знаят руски, това им беше налагано по времето на СССР. Сега официален език е украинската мова и нежеланието на чувстващите се руснаци да го научат е в основата на конфликта. Руснаците са такива навсякъде, има видеоклип където изпитват руснаци родени и цял живот живяли в Латвия за знанието на латвийски език. Една бабичка на 70г. въобще не го знаеше, цял живот е говорила на руски. У нас са същите, не съм чул руснак да говори правилно български.

    18:14 16.05.2026

  • 34 Слея на ангелите

    19 11 Отговор

    До коментар #32 от "Ти да видиш":

    За свободата на донбаските рускоговорящи.

    Коментиран от #35

    18:15 16.05.2026

  • 35 Алея на ангелите.

    13 9 Отговор

    До коментар #34 от "Слея на ангелите":

    Алея.

    Коментиран от #120

    18:16 16.05.2026

  • 36 Факт

    21 10 Отговор
    Да и наше гуведа мълчат българският забранен българите избивани и в немилост но всичко в София трае Лиз близ на саша

    18:16 16.05.2026

  • 37 Фоко

    12 14 Отговор

    До коментар #31 от "Шопо":

    Само в Кухите Лейки

    На Червените Парцали.

    18:17 16.05.2026

  • 38 Па то ...

    16 24 Отговор
    Пе деРускио език е изкуствено създаден ( български, полски, татарски, германски,латвийски,) от Ломоносов през средата на 18 ВЕК! За какви... русняци говорим изобщо?!? НЕМА таков ЕТНОС, език, НАРОД, История, Артефакти, Писменост и т.н..
    НЕМА таквоз нЯщо... РУСНЯ
    Ааааахахаха

    Коментиран от #42, #115

    18:17 16.05.2026

  • 39 Гробар

    27 14 Отговор

    До коментар #30 от "Бялджип":

    Вярно е. Украинците са руските цигани. Личи им и по произношението на руския. Грубо, селско, неправилно. А “украински” говорят по рождение шепа полски селяни от крайната западна част от Украйна. Но те исторически са били част от Полша.

    18:17 16.05.2026

  • 40 Петров

    14 17 Отговор
    Неприемливо е, това което върши режима на Русия. Геноцид, се извършва от този режим.

    18:17 16.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Нерез

    11 9 Отговор

    До коментар #38 от "Па то ...":

    Ще отнесеш. Дедовия. Като куцо пиле. Домат. И ще искаш. Още. И още.

    18:19 16.05.2026

  • 43 НРБ

    23 15 Отговор
    Измислената ООкрайна от Ленин забрани не само руският език и руснаци,но и православната църква, коледа и премахват паметници от Руската империя до ден днешен !!!

    18:19 16.05.2026

  • 44 А Наташките в България

    13 14 Отговор
    доброволно учат български! Не искат да се връщат във великата си матушка!

    18:20 16.05.2026

  • 45 ПРИПОМНЯНЕ

    13 23 Отговор

    До коментар #11 от "ЕЙ ЗАТОВА ГИ":

    ЗАЩОТО русофилската проказа е плъзнала навсякъде! Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички руснаци-путинисти, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се отвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война във велика Украйна!

    Коментиран от #117

    18:21 16.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Българин

    14 18 Отговор

    До коментар #11 от "ЕЙ ЗАТОВА ГИ":

    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.

    18:21 16.05.2026

  • 48 Защо тогава путин

    12 18 Отговор

    До коментар #30 от "Бялджип":

    казва, че няма такава държава като Украйна и всички живеещи там са руснаци? Кого освобождава, не може ли да покани подтиснатите руснаци в необятната си страна? Това е завоевателна война както и тази в Южна Осетия, Абхазия, Крим, ЛНР, ДНР, сега се гласят и за Приднестровието, Прибалтиките, след тях май сме ние на ред - по черноморието, а после и по-навътре.

    Коментиран от #55, #80

    18:23 16.05.2026

  • 49 Абе... зае..Би..

    10 15 Отговор
    Ааааахахаха
    КОФ...руски Език, кви... русня?!?
    АНГЛО-ГОВОРЯЩИТЕ.. всички ли са...Англичани,..Ко пейки ДЕ.. БИЛНИ?!?
    Ааааахахаха
    И дека се намира таа дръжава/ република населена със... русня?!?
    Ааааахахаха

    Коментиран от #56

    18:23 16.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Лавров

    13 19 Отговор
    Ще видите Езиковия Геноцид.
    Ще говорите Само КИТАЙСКИ .
    Малко ви остана
    Кремълски Циреи.

    Коментиран от #98

    18:24 16.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 В България

    13 21 Отговор
    Задължително се учеше
    Руски Език .
    Езиков Геноцид по Мускалски.

    Коментиран от #76

    18:27 16.05.2026

  • 54 Левски

    24 5 Отговор
    Прав е, "украинския" е диалект на руския с полски думи, както "македонския"е диалект на българския със сръбски думи. Но за това трябва да си учил и да имаш сиво вещество в главата.

    18:27 16.05.2026

  • 55 Бялджип

    16 6 Отговор

    До коментар #48 от "Защо тогава путин":

    Няма смисъл да пиша повече, нито да отговарям. Всеки има право да мисли както ще, да има отношение каквото иска. Написах своето, защото е от преки (немалко) впечатления. Останалото е политика и политически измами. Не участвам в такива.

    18:27 16.05.2026

  • 56 Атина Палада

    11 14 Отговор

    До коментар #49 от "Абе... зае..Би..":

    Чеченците, Якутите, Башкортистанците, чукчите, Бурятите... всички си имат свой език, ЕТНОС, история, Култура,..и Нямат нищо общо със измислените монголо татарски Роби москалья ( наричащи се русняци)!
    Факт

    Коментиран от #67

    18:27 16.05.2026

  • 57 Търновец

    10 10 Отговор
    Не знам какво точно означава Руският език да е забранен? Може би той вече не е задължителен както беше в България. Може ли да дам един друг етнически а и езиков пример - около 1850 в някои райони на Източен Сибир Сахалин Курилските острови и Южна Камчатка са живеели над 100000 Аину хора а на последното преброяване са само 94 а според една дама от този етнос само 10 говорят Аину като майчин език. В съседно Хокайдо има около 25000 Аину и всички говорят майчин език и пеят песни на него

    18:28 16.05.2026

  • 58 Няма край руският идиотизъм !

    13 18 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #104

    18:29 16.05.2026

  • 59 Ами

    23 9 Отговор
    Западът мълчи за много неща, не само за нацизма в окраина.
    Мълчи за израелския геноцид в Палестина, за това че се меси
    във вътрешните работи на други страни, за биолабораториите
    и за ред други настина важни неща касаещи човечеството.
    Но за сметка на това е много словоохотлив когато не е на неговата.

    18:29 16.05.2026

  • 60 Оня

    21 9 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Ракетата (немската), ударила жилищния блок в Рязан е била насочена умишлено в жилищния комплекс. Но - няма да остане ненаказано това поредно укро-ч футско терористично изродство. Пак ще вият, като койоти "а нас за что".

    Коментиран от #62

    18:29 16.05.2026

  • 61 Нехис

    10 18 Отговор
    Нормално е да ви забранят езика, след като ги нападнахте!
    Руслямците сте известни с вашата шизофрения - да приписвате на жертвата си собствените си "качества"!

    Коментиран от #74

    18:31 16.05.2026

  • 62 Нема се сдухваш, Помак

    8 12 Отговор

    До коментар #60 от "Оня":

    У йло Пен ДЕЛА и москалбад... уйдеа
    Хихихи

    18:32 16.05.2026

  • 63 Да Родните

    9 11 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Продажни Русофилки
    Се радват на такива новини.

    18:33 16.05.2026

  • 64 Молния!

    10 10 Отговор
    Супер вз,рив в ПЯТИГОРСК !
    "Ядреньiй гриб".... вой на монголья и писъци!
    Следва продължение

    Коментиран от #65

    18:35 16.05.2026

  • 65 Очото

    8 10 Отговор

    До коментар #64 от "Молния!":

    Скивах го у тубата.
    Страхотно

    18:37 16.05.2026

  • 66 Вярно е това.

    10 16 Отговор

    До коментар #30 от "Бялджип":

    Украинците са много технологична и умна нация. Пълна противоположност на руснаците. Това, което руснаците правят за 20 години, украинците го правят за 3-4 години. При всички случаи, пагубното влияние на кремълската идеология много си личи, превърнало е руснаците в роби и глупаци.

    18:41 16.05.2026

  • 67 Ами

    7 9 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    Всъщност руснак идва от "росо" - червен на латински.
    С думата "рос" са определяни северните народи, тоест
    скандинавците. Които нито са монголи, нито са татари :)

    Коментиран от #84

    18:42 16.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Вие сте бунаци

    12 11 Отговор
    Руснаците искат в страните където малцинство говори руски официален език да е руския. И Възраждане са съгласни. А не са съгласни турския да стане официален език в България. Турците били малцинство!

    18:43 16.05.2026

  • 70 стоян георгиев

    8 13 Отговор
    Повтаряш една лъжа с идеята да стане истина и готово.геноцида над руския е от рускоговоряшите украинци които вече не искат да говорят на езика на окупатора.

    18:43 16.05.2026

  • 71 Аха

    9 12 Отговор
    А в Русия как стои въпросът с езиците , другарю Лавров ?

    18:43 16.05.2026

  • 72 Хм...

    9 11 Отговор
    Как е с гeнoцида в рacия? И какво очакват, да се разрешава рycки в Украйна ли? Вече в голяма част по света гледат лошо, когато говориш рycки. Свиквайте, пълна изолация на агресорите и ще останете в историята редом до световните сaтpапи.

    18:44 16.05.2026

  • 73 Bg дракон🐉

    3 11 Отговор
    Колкото повече от наследниците на Киевска Рус(Украйна -Русия)се избиват помежду си, толкова по-добре за нас!
    Мразя ги, да мрът! Хора, които идват тук и се преструват на глухонеми да крадът, чрез измама, нямат място тук!
    Без крак съм! Нямам много, но винаги съм помагал, на хора със сходна съдба! След тази измама намразих както укрите тъй руските им авери. Зареди такива вече няма да давам!

    18:46 16.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Русия е най-антибългарската

    18 13 Отговор

    До коментар #53 от "В България":

    държава в света. Не само че забранява българския език в Украйна, но по време на комунистическото съветско робство в България са налагали задължително изучаване на руски език в България, без да питат дали хората искат да го учат или не.

    Коментиран от #119

    18:48 16.05.2026

  • 77 Лавро кентавро

    9 9 Отговор
    Ама не мрънкаше когато вие десетилетия го натрапвахте в държави където не се говори чак си вкарвахте и блатници и блатарки да се женят и да нараждат полублатарчета и да остават при местните 🤮🤮

    18:48 16.05.2026

  • 78 гост

    10 10 Отговор
    След като десетилетия се месихте във вътрешните и външните дела на Украйна хората Ви намразиха и резултата е такъв...сега пък....никога няма да си променят мнението...

    18:50 16.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Моряка

    14 11 Отговор

    До коментар #48 от "Защо тогава путин":

    Не само Путин казва,че украински език нямя.И аз го казвам.Но какво тук значи някаква си личност.Важното е ,че историята го доказва - държава Украйна никога не е имало.Няма и да има.

    Коментиран от #91, #100

    18:51 16.05.2026

  • 81 ОМРАЗНИ ФАШДЕБИЛИ

    7 11 Отговор
    САМО ЗА ТОВА ЛИ МЪЛЧИ ???? ПАЗИ ФАШИЗОИДНИЯ СИ НАСЛЕДДСТВЕН МАНТАЛИТЕТ - ШИЗОФРЕННИ ДЕБИЛИ ,МРАЗЕЩИ ВСИЧКИ ,ОСВЕН СЕБЕ СИ !! ТЕ ДРУГИТЕ СА ВТОРА РЪКА ХОРА ЗА ТЯХ , НЯМА ЗА КАКВО ДА ГИ ЖАЛИ - ПРИМЕРА С УКТРАЙНА , И НЕ САМО . ВИЖТЕ КАК ОМАЙНО ПОДКУПВА ДЪРЖАВИТЕ ОКОЛО РУСИЯ ЗА ПРОКСИТА , Е ПАК ПРИМЕРА С УКРАЙНА!!
    КАКВО ОЧАКВАТЕ ОТ ТАКИВА ИЗРОДИ ? ЧОВЕЩИНА ЛИ !?

    18:52 16.05.2026

  • 82 гост

    5 6 Отговор

    До коментар #74 от "Ами":

    Процеса на събаряне на видео ли го имаш...ТРОЛейбус..

    18:52 16.05.2026

  • 83 Павел Пенев

    8 6 Отговор
    Г-н Лавров, какво ви пречи да забраните украинския език и да обявите че Украйна не съществува като държава. Не чакайте нейната капитулация,направете го сега.

    Коментиран от #93

    18:53 16.05.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ол1гофрен,

    6 4 Отговор

    До коментар #74 от "Ами":

    Източник?

    18:54 16.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 коко

    4 10 Отговор
    Те трепят украинците като добитък а за езика им се загрижили...

    18:55 16.05.2026

  • 88 Зае би тия Пен дел му"ра фети,

    9 8 Отговор
    НЕМА Таков етнос/ НАРОД, език, история, Писменост, НЕМА писмени доказателства, Артефакти, ..има монголо татарски Роби -москалья!
    При таа из МЕТ Сичко е измислено

    Коментиран от #90

    18:55 16.05.2026

  • 89 Т Живков

    8 6 Отговор
    Смъртт на комунизма!

    18:56 16.05.2026

  • 90 доктор

    11 7 Отговор

    До коментар #88 от "Зае би тия Пен дел му"ра фети,":

    Руска нация няма.Руснаците не са християни.

    18:57 16.05.2026

  • 91 Чукча

    6 6 Отговор

    До коментар #80 от "Моряка":

    То може скоро и тебе да те няма...Но света без тебе и шантавия вожд няма да се свърши.

    18:58 16.05.2026

  • 92 Тодар Живков

    10 7 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Ъова са българските комунисти.

    Коментиран от #134

    18:59 16.05.2026

  • 93 Абе..пе.. Дел Пе ндев

    7 4 Отговор

    До коментар #83 от "Павел Пенев":

    Тизе виде ли на Монголския г.. ЕЙ парад пред оная гнилоч мумията,..ЕВРОПЕИДНИ Физиономии?!? Хихихи
    Само..2 кюмюра от Зимбабве и Еритрея и Сичко останало.. УЗКОГЛАЗИ ПИ дери!
    Хихихи
    Те толко дръжави подкрепят фашистката секта у кремля ...дръжава и половина
    Хихихи

    Коментиран от #130

    19:01 16.05.2026

  • 94 Мишел

    6 2 Отговор
    След атака с дронове. Ударени са самолет Бериев Бе-200 и хеликоптер Ка-27 в руския град Ейск. Унищожени са и складове за боеприпаси и ПВО в Луганск.

    Коментиран от #101

    19:02 16.05.2026

  • 95 Град Козлодуй

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    19:04 16.05.2026

  • 96 да питам

    7 1 Отговор

    До коментар #75 от "Рублевка":

    Алис Вайдел мъж ли е, защото се омъжила за жена, но казват, че е жена ?

    19:07 16.05.2026

  • 97 Питащ

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "ЕЙ ЗАТОВА ГИ":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    19:10 16.05.2026

  • 98 Град Козлодуй

    7 4 Отговор

    До коментар #51 от "Лавров":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    19:11 16.05.2026

  • 99 Наркоманът

    4 9 Отговор
    Забрани изучаването на Български език в училище.
    Може да се изучава само в неделни частни училища срещу заплащане.
    В Новите паспорти не са вписани като българи а като украинци с украински имена.
    При Ленин и Сталин бяха българи.

    Коментиран от #102

    19:12 16.05.2026

  • 100 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #80 от "Моряка":

    Ти го казваш без някой друг да го твърди.я кажи в оон шо мислят обратното за украйна или за украинския език?

    19:14 16.05.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 стоян георгиев

    6 5 Отговор

    До коментар #99 от "Наркоманът":

    При сталин се извърши геноцид о над трите български общности.кримските българи бяха изселени в казахстан където мнозина умряха таврийските бяха подложени на изтребление защото искаха да се местят в България,а бесарабските бяха подложени на гладомор за дето не били достатъчно борбени срещу хитлер.ти обаче си страшно загрижен за тях обаче без да си се интересувал от тези факти...

    Коментиран от #133

    19:17 16.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Бай онзи

    7 2 Отговор

    До коментар #58 от "Няма край руският идиотизъм !":

    Няма край и българския.След ,,Възродителния процес" 1984-5г.беше забранен турския език в България.Имаше глоби.

    Коментиран от #122

    19:19 16.05.2026

  • 105 1111

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Голяма част от тия":

    Нещо си се объркал - украинци просто няма - всички са руснаци. Все едно у Македония да има македонци - няма, всички са българи.

    Коментиран от #111

    19:19 16.05.2026

  • 106 Мога да броя

    7 4 Отговор
    В Русия има два български училища.
    В Украйна има 70 български училища.
    Нямам претенции за езиков геноцид.

    Коментиран от #129, #132

    19:24 16.05.2026

  • 107 деменцията джо

    3 3 Отговор
    Както вървят нещата единствено могат да се оплачат на Аменският поп.Тези неща с фъфлене хленчене не се оправят.

    19:25 16.05.2026

  • 108 деменцията джо

    4 2 Отговор
    Както вървят нещата единствено могат да се оплачат на Аменският поп.Тези неща с фъфлене хленчене не се оправят.

    19:28 16.05.2026

  • 109 8888

    5 2 Отговор
    А защо не казва нищо за българския език в Югославия и сега в Македония.
    Не само, че езикът е забранен, ами има и много тежък етнически геноцит над българите, който е подкрепян от Москва в продължение на десетилетия!

    19:31 16.05.2026

  • 110 Не вярвайте на този съмнителен

    4 4 Отговор

    До коментар #103 от "Рублевка":

    политик, подобен е на нашият Копейкин. Ето вярната информация :

    "Зеленски пристигна в Германия, Мерц го посрещна с военни почести. Зеленски ще проведе срещи с канцлера Мерц и германския министър на отбраната Борис Писториус. Част от разговорите ще бъдат за т.нар. Drone Deal — дългосрочно, вероятно 10-годишно споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните технологии. Според руската редакция на Euronew, в рамките на инициативата Brave Germany Киев и Берлин ще развиват оръжия с елементи на изкуствен интелект, нови отбранителни технологии и далекобойни дронове.

    Коментиран от #131

    19:32 16.05.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Трепя русофоби

    3 7 Отговор

    До коментар #38 от "Па то ...":

    Ще лежиш на дъното на шахтата пред вас,или в септичн@т@ ям@

    19:37 16.05.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    6 16 Отговор

    До коментар #45 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Всички уср@инци и всички русофоби вън от България,няма място за такава и3мет в България!

    19:42 16.05.2026

  • 118 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    5 16 Отговор
    Срещнеш ли уср@инец или русофоб заравяй на място!

    Коментиран от #141

    19:43 16.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Алеи на ангелите

    8 8 Отговор

    До коментар #35 от "Алея на ангелите.":

    Има само там, където стъпи руския ботуш

    19:45 16.05.2026

  • 121 Нищо ново !

    15 4 Отговор
    Дежурните глупости на дъртия катър ...Вижте какво е говорил преди войната .

    19:46 16.05.2026

  • 122 Да не забравяме

    6 6 Отговор

    До коментар #104 от "Бай онзи":

    Кой дърпаше конците тогава. Изненада - отново Кремълската кочина

    Коментиран от #135

    19:52 16.05.2026

  • 123 володя

    3 6 Отговор
    Тия, дето сами се хвалят, че са убили над 20% от мъжете в Украйна, на украинска земя, се оплакват от "езиков геноцид"?!?
    Това е поредното дъно на наглостта и цинизма, но Господ ще отсъди, според заслугите!

    19:53 16.05.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Бъркаш се

    4 4 Отговор

    До коментар #124 от "Пръдльо нашенски":

    уср@йна е руска територия,на бандерите само гробищата🤣

    20:06 16.05.2026

  • 127 хихик

    3 4 Отговор

    До коментар #124 от "Пръдльо нашенски":

    Нито е независима, нито е свободна, нито е държава, с една дума Банга Ранга

    20:08 16.05.2026

  • 128 хахахахха

    2 4 Отговор
    Най-евтините тролчета се включиха да слагат минусчета,кво да правят гладните мишкета без грам умствен потенциал 🤣🤣

    20:08 16.05.2026

  • 129 Глупости

    3 4 Отговор

    До коментар #106 от "Мога да броя":

    На търкалета

    20:15 16.05.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 хахахахха

    2 4 Отговор

    До коментар #110 от "Не вярвайте на този съмнителен":

    Не става с такава евтина пропаганда,нямаш умствения капацитет за читава дезинформация

    20:23 16.05.2026

  • 132 хахахахха

    2 5 Отговор

    До коментар #106 от "Мога да броя":

    Даже циг@нките на пазара не съм ги чувал да лъжат толкова,няма да си получиш 2та цента

    20:25 16.05.2026

  • 133 Така ли?

    6 5 Отговор

    До коментар #102 от "стоян георгиев":

    Татарите от Крим подаряват бял жребец на Хитлер
    Българите са изселени защото България е член на фашистката ос Рим,Берлин и Токио.
    Всяка държава репресира чужденци чиито държави са врагове.
    Защо не казваш че Руският император е дал земя без пари на българите и е разпоредил да не плащат данъци.
    Кажи защо наркомана забрани българския,смени националността и имената.
    При Сталин са българи

    20:27 16.05.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Интересно

    1 5 Отговор
    Как ли ще реагират урсулианците, ако България забрани турският език на територията си?

    Коментиран от #138

    21:00 16.05.2026

  • 137 Москалия

    4 2 Отговор
    е царицата на всевъзможни геноциди. Изобщо не може да се оплаква от каквото и да е - всичко си е заслужила. Все още не е заслужила само правото да се нарече държава.

    21:15 16.05.2026

  • 138 Как

    0 5 Отговор

    До коментар #136 от "Интересно":

    На Урсула и дреме на п….. Но Торгут Юзал ще ти пръсне тиквата!

    21:17 16.05.2026

  • 139 гнусен АРМЕНСКИ лъжец

    5 0 Отговор
    всички сайтове в украйна са на украински и руски. Може да се провери.

    21:28 16.05.2026

  • 140 сара

    5 1 Отговор
    Да се замисли защо.

    21:30 16.05.2026

  • 141 Моряка

    3 3 Отговор

    До коментар #118 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":

    Ама чакай сега,как така ще го заровиш,жив ли?Не ле малко жестоко?По хуманно е да го утрепеш първо,пък тогава го заравяй.А после как ще го размениш за мъртви руснаци?Наново ли ще го изравяш?Ами ако малко малко си учил физика,ще разбереш,че работният ти цикъл има КПД 0( нула).Даже и Стоянчо ще го потвърди.Той много знае.

    Коментиран от #143

    21:34 16.05.2026

  • 142 Цвете

    7 3 Отговор
    ОТ КАКЪВ ЗОР СА ДЛЪЖНИ ДА УЧАТ ЕЗИКА ВИ, КОЙТО САМО ВИЕ СИ ГО ГОВОРИТЕ? АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ ИТАЛИЯНСКИ, ДА. А У ВАС Е ДОБРЕ ДЕЦАТА ДА УЧАТ ЗАПАДНИ ЕЗИЦИ, ЗАЩОТО КОГАТО ЗАВЪРШАТ ,ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ МЕЧТАЯТ ДЕЦАТА ИМ ДА СА ЗАВЪРШИЛИ ПРЕСТИЖНИ УНИВЕРСИТЕТИ ПО СВЕТА, НАЛИ? 🤔🪆🫡🎭🤨

    Коментиран от #144, #146

    21:38 16.05.2026

  • 143 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    2 3 Отговор

    До коментар #141 от "Моряка":

    Много ясно че живи!

    21:46 16.05.2026

  • 144 а ве плевел смачкан

    2 1 Отговор

    До коментар #142 от "Цвете":

    Мълчи по добре да не те изкореня!

    21:47 16.05.2026

  • 145 България

    3 1 Отговор
    Путинова рус мълчи за езиковия геноцид в македония...азбуката е българска неруска...

    22:18 16.05.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 анонимен

    1 2 Отговор
    Време е да изгоним от България всички руснаци.

    Коментиран от #151

    23:51 16.05.2026

  • 150 Нашето А, Б, В, Райно кой го написа

    2 0 Отговор
    Руският език произхожда от българския. Който не го харесва, не харесва и родния си.

    00:00 17.05.2026

  • 151 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #149 от "анонимен":

    Време е да изгоним от България всички хахли и поддръжниците им,а русофобите изтреп@ни публично с родата си за по сигурно да се знае че тази и3мет я няма!

    00:21 17.05.2026

  • 152 мусол

    2 0 Отговор
    Западът мълчи, защото се фашизира: отхвърля квинтесенцията на демократизма - референдумите в Европа. провокира фашисткия дигитален концлагер. прилага и финансира антидемократичната цензурата; отвратителното консумиране на насекоми и червии промотира немислимия джендерзъм; безумната зелена сделка; незаконните мигранти;и; ЕС промотира войната и обезоръжаването на армията ни чрез подарване на оръжия на страни извън ЕС и Нато .

    01:08 17.05.2026

  • 153 както са си постлали

    0 0 Отговор
    И без забрана, естествено украинците по които руснаците стрелят безпричинно ще имат отрицателно мнение за тези които го практикуват.

    01:21 17.05.2026

