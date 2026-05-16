Западните страни и ООН мълчат за ''езиковия геноцид'', който се случва в Украйна. Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, говорейки на министерската среща на БРИКС в Ню Делхи, пише агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

''Неприемливо е, че западно отгледаният нацистки режим в Киев е забранил законно руския език. Да не говорим, че руският е един от официалните езици на ООН. Но нито генералният секретар, нито другите му служители са изразили оплаквания за това: те запазват пълно мълчание'', заявява министърът.

''Е, всъщност никой от европейските или други чуждестранни представители, които общуват с режима на [Владимир] Зеленски, дори не споменава за неприемливостта на езиковия геноцид, извършван от този режим'', допълни Лавров.

Руският външен министър отбеляза още, че руският е единственият език в света, който е забранен в една една страна.