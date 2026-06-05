Украински морски дрон се взриви на румънското пристанище Констанца

Морски дрон експлодира край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния, съобщава телевизия Диджи 24. По първоначална информация няма пострадали, а дронът предполагаемо е украински и е бил с десетки килограми експлозиви на борда. Не е ясно как дронът е достигнал до пристанището, предаде БТА.
Още три дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там по-рано днес, съобщава телевизия Диджи 24.Зоната около пристанището е отцепена, а на място са разположени екипи на румънските полиция и жандармерия.
Обектът е забелязан около 5 ч. сутринта местно (и българско) време край кейове на пристанището.
По информация на телевизията временният премиер Илие Боложан и президентът Никушор Дан са били информирани за инцидента, а Министерството на вътрешните работи на Румъния ще свика пресконференция във връзка със случилото се.
Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение за евакуация на пристанището чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).
Според източници на телевизията от пристанище Констанца дронът е бил заседнал в хидротехническо съоръжение на няколкостотин метра от нефтения терминал на пристанището.
От Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирани от Диджи 24, заявиха, че дронът е „от типа, използван във войната в Украйна“ и се е самодетонирал към 10:30 ч., като не е причинил жертви.
В изявлението на министерството се уточнява, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.
Временният премиер Илие Боложан и президентът Никушор Дан са били информирани за инцидента, а Министерството на вътрешните работи на Румъния ще свика пресконференция във връзка със случилото се. Според източници на телевизията от пристанище Констанца дронът е бил заседнал в хидротехническо съоръжение на няколкостотин метра от нефтения терминал на пристанището.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #55, #122
12:00 05.06.2026
2 Смешник
12:01 05.06.2026
3 Член 5 от НАТО - Кога най-сетне
Коментиран от #22
12:01 05.06.2026
4 Само питам
Коментиран от #123
12:01 05.06.2026
5 И сега?
Коментиран от #16
12:02 05.06.2026
6 Браво
12:03 05.06.2026
7 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #43
12:03 05.06.2026
8 Никой не казва
12:04 05.06.2026
9 Смехотворно
Аурси Кая се носят в розовата мъгла на собствената си тъпотия и се радват на табун розавинкави понита използващи трето половата тоалетна.
12:05 05.06.2026
10 Пожелавам
12:07 05.06.2026
11 Урсул фон РептиЛайнян🐍
12:08 05.06.2026
12 Мъдреца
12:08 05.06.2026
13 Браво! Честито!
12:08 05.06.2026
14 баба Меца
12:08 05.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Украинска атака към калпавото нАТО?
12:09 05.06.2026
18 Украйна напада Румъния
12:10 05.06.2026
19 Емил
Щом не го изкараха руски значи здравата са се изложили!
Можеше и нефтения терминал да взриви, ама нищо нали е украински простено му е - щеше да е хахахахаха, ама е жалко!!!
И сега политкоректно румънците ще си замълчат
12:10 05.06.2026
20 Тъпаци
12:11 05.06.2026
21 Лайн Ари
12:11 05.06.2026
22 Само неразбрах
До коментар #3 от "Член 5 от НАТО - Кога най-сетне":Защо искаш натовските ракети срещу натовския таран Украйна да са с ядрени бойни глави?
Можеш ли да обясниш, защо трябва да загива славянското население в Украйна?
Коментиран от #35, #78
12:11 05.06.2026
23 ХЕРА
12:12 05.06.2026
24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
12:12 05.06.2026
25 И Киев е Руски
Коментиран от #30
12:13 05.06.2026
26 Българин
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Почна я на МП!
12:14 05.06.2026
27 веселяк
Коментиран от #63
12:14 05.06.2026
28 Кленя
Коментиран от #86
12:15 05.06.2026
29 Аз оттук виждам,
12:16 05.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пристанището Констанца - укро-провокация
Случайно не може морски дрон да влезе в пристанище Констанца, "на няколкостотин метра от нефтения терминал."
Коментиран от #67, #117
12:19 05.06.2026
32 Ти да видиш
12:19 05.06.2026
33 И Киев е Руски
До коментар #30 от "Чиниш ми се":Колеги сме с май...ти и сест...ти
12:20 05.06.2026
34 Така де
12:21 05.06.2026
35 Ти нищо не си разбрал
До коментар #22 от "Само неразбрах":Да беше потърсил в нета какви са основите на нацистката бандеровска идеология.
Според украинските бандеро-нацисти украинците НЕ СА СЛАВЯНИ,
а според тях украинците били произхождали от викингите и поради
тази причина украинците били по-умни и по-красиви от всички народи
около тях - славяни, татари и монголи.
Украинци с прмоитите мозъци затова гледат българите с презрение,
даже ни наричат "ц г ни".
Затова украинците с лекота избиват цивилни руснаци.
Научете си урока и спрете да подкрепяте мафиотите-бандеровци
защото вие ще си патите от тях.
Коментиран от #72, #97
12:23 05.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хи хи
12:23 05.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Баба Гошка
12:26 05.06.2026
40 Нещастници
12:26 05.06.2026
41 мдаа
Коментиран от #83
12:26 05.06.2026
42 Някой
Коментиран от #53
12:28 05.06.2026
43 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":Лап Уйотт ,дупнишки хъесосс звездоброец ,кво ми пелтечиш ?!
12:30 05.06.2026
44 Ганя Путинофила
12:31 05.06.2026
45 Чл.5
Укрите са нападнали с дронове страна-член на НАТО и наш съсед.
12:31 05.06.2026
46 не е грешка
Коментиран от #48, #51, #66
12:32 05.06.2026
47 да питам
12:33 05.06.2026
48 Ганя Путинофила
До коментар #46 от "не е грешка":Ич ми не е! Нямам кола и не ми трябва бензин! Да удрят тази руска рафинерия!
12:33 05.06.2026
49 Пояснение
Коментиран от #56, #82
12:34 05.06.2026
50 мдаа
12:35 05.06.2026
51 Къде ви копат такива охлювофрени
До коментар #46 от "не е грешка":И защо Украйна ще иска Европа която и помага да се срине? Ааа, сетих се, така ви казва мутрофанова...
Коментиран от #52, #57
12:37 05.06.2026
52 Ганя Путинофила
До коментар #51 от "Къде ви копат такива охлювофрени":Как помага европа бе? Праща оръжие и гледа отстрани. Войска трябва да прати.
12:38 05.06.2026
53 ами
До коментар #42 от "Някой":ха ха ха - руснаците нямат такава техника, украинците са водещи производители напълниха и черно море и средиземно море с дронове, за да демонстрират руската заплаха
12:39 05.06.2026
54 Шок и ужас
12:39 05.06.2026
55 Мемо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Даже не е необходимо. Трябва само НАТО да врътне кранчето и Укритата имат не - повече от 1 месец.
12:42 05.06.2026
56 Ганя Путинофила
До коментар #49 от "Пояснение":Може и от Варна да е пуснат. Тук е пълно с руски агенти.
Коментиран от #89
12:42 05.06.2026
57 Горски дрон
До коментар #51 от "Къде ви копат такива охлювофрени":От където и мухльофрените като теб, явно си спец по копане и простотия.
Коментиран от #110
12:43 05.06.2026
58 Евроистерик
Коментиран от #61
12:43 05.06.2026
59 Хе хе...
САЛО УГАНДЕ, ХЕРОИНАМ САЛО!!!
Ха ха ха ха ха! Леле, нЕма такъв цирк!
Ха ха ха ха!
12:44 05.06.2026
60 Симо
12:45 05.06.2026
61 Ганя Путинофила
До коментар #58 от "Евроистерик":Толкова ми писна от този Путин че ако не бях на отговорна длъжност от която държавата има нужда щях да грабна оръжието и да ида да помагам на братска Украйна.
Коментиран от #69, #70, #75
12:45 05.06.2026
62 Жмръц
12:46 05.06.2026
63 Моряка
До коментар #27 от "веселяк":Грешиш колега.Вовата не употребява кибрит.Подпалил го е с позлатена запалка,заредена със Сибирски газ.
12:46 05.06.2026
64 Ами сега, какво ще прави
И какво стана сония дрон, който кацна в Грац? Май че и той се оказа че не е руски? Затова всички млъкнаха, като зашити?
12:46 05.06.2026
65 Нато
12:47 05.06.2026
66 Укростан
До коментар #46 от "не е грешка":Да запали нефтопреработващите комплекси в Румъния и да обвини Русия за това. Това сме го гледали с нацистите и Полша - началото на ВСВ!
12:47 05.06.2026
67 Албанска подводница
До коментар #31 от "Пристанището Констанца - укро-провокация":Дроновете навсякъде могат да влязат. И по дъгообразен фарватер и на плитко и на дълбоко и на ниско и на високо.
12:48 05.06.2026
68 Факти
Коментиран от #71
12:48 05.06.2026
69 Ганю Сомов
До коментар #61 от "Ганя Путинофила":Ти,освен да им пълниш т0алетните,друго няма да можеш да правиш.Даже още преди да стигнеш до фронта вече ще си се издал.Ще те усетят по мири3мата.
12:48 05.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Ганя Путинофила
До коментар #68 от "Факти":И аз това казвам. Ако бях командир на ядрена подводница досега всичко да е свършило.
12:49 05.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Хохо Бохо
12:49 05.06.2026
74 Факт
12:50 05.06.2026
75 Личи си, че си на « отговорна» длъжност
До коментар #61 от "Ганя Путинофила":По цял ден клечиш по сайтовете и преплиташ щуротии!
Аз съм на още по- отговрна длъжност!
Ще ти помогна да се завлечеш до Украйна!
Коментиран от #79
12:50 05.06.2026
76 Ганя Путинофила
До коментар #70 от "Евроистерик":Нали ти казах, че съм на отговорна държавна длъжност. Или не четеш.
Коментиран от #90, #101, #127
12:50 05.06.2026
77 АБВ
Украйна е получила много повече помещи от СССР през Втората световна война по съпоставими цени.
Ще перифразирам Марк Порций Катон Стари: "Украйна трябва да бъде разрушена !"
Коментиран от #91
12:51 05.06.2026
78 щото са отрепки
До коментар #22 от "Само неразбрах":с промити мозъци, а има и много католици. Католика е предател на славянството.
12:51 05.06.2026
79 Ганя Путинофила
До коментар #75 от "Личи си, че си на « отговорна» длъжност":От работа чак след един часа ще мога да ида да хапна нещо! А ти?
Коментиран от #84
12:51 05.06.2026
80 ....
12:52 05.06.2026
81 Остра реакция
12:52 05.06.2026
82 И аз като думкам жена ти
До коментар #49 от "Пояснение":ме праща лично Путин. Вика да я съдера от думкане
12:52 05.06.2026
83 Боруна Лом
До коментар #41 от "мдаа":И ... РИБАРСКОТО КОРАБЧЕ, И ТАНКЕРА В ТУРЦИЯ И......
12:53 05.06.2026
84 .....
До коментар #79 от "Ганя Путинофила":Тя е на диета😂
12:53 05.06.2026
85 Българин
12:54 05.06.2026
86 Факт
До коментар #28 от "Кленя":У задния двор на Европа
12:54 05.06.2026
87 ООрана държава
12:55 05.06.2026
88 Факти
До коментар #72 от "Ооопс!":Украинският е много по-близо до полския, отколкото до руския. Украинският и руският език са се разделили през 13-ти век, когато Киевска Рус е превзета от монголите. Не трябва да забравяме, че Киев е 665 години по-стар от Москва. Няма как дъщерята да създаде бащата.
Коментиран от #100, #106, #107, #112, #116, #120
12:56 05.06.2026
89 да бе, да
До коментар #56 от "Ганя Путинофила":В Баба Алино само украински агенти откриха. Че и луксозни резиденции са си направили.
12:58 05.06.2026
90 АБВ
До коментар #76 от "Ганя Путинофила":Като чета глупостите ти, едва ли си на по-висока длъжност от шофьор, или портиер - невъоръжена охрана.
Аре, бегай !
Коментиран от #92
12:59 05.06.2026
91 Ол1гофрен,
До коментар #77 от "АБВ":При член 5 от Русия няма да остане нищо.
Коментиран от #96, #104
12:59 05.06.2026
92 Чиниш ми се
До коментар #90 от "АБВ":Руски минедчия.
Коментиран от #109, #121
13:01 05.06.2026
93 Ами Варна не е
13:01 05.06.2026
94 А МОЧАТА?
Коментиран от #102
13:01 05.06.2026
95 Механик
13:03 05.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Гражданите на Украйна са 80% руснаци
До коментар #35 от "Ти нищо не си разбрал":с антируско съзнание + още около 50 етноса в Украйна, част от които са юдео-хазарите, които водят за носа укро-нацистите.
Българите също не са малко на брой в измислената и изкуствена "Украина".
Аналогично, българофобските западни и сръбски медии успяха да направят в РСМ макета с антибългарско самосъзнание от преобладаващото българско население.
13:04 05.06.2026
98 Факти кога ще напишете истината?
Коментиран от #108
13:05 05.06.2026
99 Бърже пъдете и украинския посланик
13:06 05.06.2026
100 Механик
До коментар #88 от "Факти":Да не забравяме, че поляците имат укрите за роби (каквито са били доса години). В България едно време а и днес е имало т. нар. "гърчеещисе" българи. Искали са да бъдат гърци, но са били обект на презрение както за българите, така и за гърците. Е, укрите са полячеещи се руснаци.
И като говориш за киевска РУС, защо е РУС, а не УКР или Речпосполита?
Коментиран от #113, #129
13:07 05.06.2026
101 Хе хе...
До коментар #76 от "Ганя Путинофила":Ох, не мога повече... ха ха ха ха ха!
Баш господи, ти ли си? Ха ха ха!
Ха ха ха ха ха ха ха ха ха!
Леле, явно има яки слънчеви изригвания!!!
Ха ха ха!
13:08 05.06.2026
102 А ГДЕ
До коментар #94 от "А МОЧАТА?":Сирски и Мисирски ,поне една глава откриха ли 😂😂😂?
13:09 05.06.2026
103 не може да бъде
13:09 05.06.2026
104 Факти
До коментар #91 от "Ол1гофрен,":НАТО може да унищожи Русия, но не иска. За Запада е по-изгодно бедните руснаци да си предлагат ресурсите евтино за да е по-ниска цената на световната борса. Ако Запада анексира Русия добивът ще поскъпне много заради в пъти по-високите заплати и екологичните норми. Текущата ситуация, в която Русия е независима и бедна, е просто перфектна.
Коментиран от #114
13:10 05.06.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 АБВ
До коментар #88 от "Факти":Да де, украинският е нещо като македонския език. Буламач от основно български и малко сръбски.
Ама украинска държава не е съществувала. Имало е някакво хетманство, което националният им герой Богдан Хмелницки моли руския цар Алексей I да включи в руската империя, за да го защити от сегашните приятели на Украйна - поляците. И полага клетва за вярност към Русия. А това и македонците не са го правили.
13:11 05.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 То си личи
До коментар #57 от "Горски дрон":Една логическа връзка не можете да вдянете🤣🤣🤣
13:12 05.06.2026
111 Пламен
Ето така се вемат Евраци от РъФъ. :)
Коментиран от #128
13:12 05.06.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Преди руснаците бяха крепостни
До коментар #100 от "Механик":Сега са роби.
Аре беги 😃😂.
Между другото путлерчето търси механици за фронта.Ако си късметлия ще живееш 10 дни.
13:13 05.06.2026
114 Хмм
До коментар #104 от "Факти":и на Румъния като член на НАТО ѝ е изгодно да падат украински дронове в Констанца?
13:13 05.06.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Вероятност
До коментар #31 от "Пристанището Констанца - укро-провокация":Вероятно е пуснат от Констанца към Русия, забол е нос по пътя заради теснотията на терена.
13:14 05.06.2026
118 Кочо
13:15 05.06.2026
119 Малеее, сичкото мурзилажжж
Коментиран от #124
13:15 05.06.2026
120 Хаха
До коментар #88 от "Факти":Казваш било "Киевска Рус"!
А що не е било "Киевска Укра", щом крайнината била "най-старата" цивилизация в света, спорен новата им, съчинена след 90-та година "история" бе, мозък!?
Всъщност названието "Украйна" датира от времето на ВОСР! Преди това няма исторически източници за такова наименование, народност, държава...
Коментиран от #125
13:15 05.06.2026
121 АБВ
До коментар #92 от "Чиниш ми се":И двата руски трола в сайта сме минедчии.Но сме честни.Както и ти.
13:15 05.06.2026
122 Мечката е у съседа...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Драги туристи, не се притеснявайте, дронът бил руски, няма нищо страшно. Заповядате у нас и се насладете на един незабравим, експлозивен отдих.
13:17 05.06.2026
123 Вероятно
До коментар #4 от "Само питам":Но от друг договор.
13:18 05.06.2026
124 Абе мани
До коментар #119 от "Малеее, сичкото мурзилажжж":То копейките на заплата ако бяха запалили по една свещ за всеки утрепан руснак нямаше да имаме нужда от осветление за 10 години напред.
Коментиран от #126
13:18 05.06.2026
125 Къде ви копат такива охлювофрени
До коментар #120 от "Хаха":Значи според логиката на охлювите Украйна е населена с руснаци които са украинци отпосле и Путин убива братята си. Не е прав Дарвин, при вас еволюцията е спряла
13:19 05.06.2026
126 Абе няма страшно
До коментар #124 от "Абе мани":Поне украинците няма да харчат за торове поне един век. Доста чернозем наториха с нашественици
13:21 05.06.2026
127 Евроистерик
До коментар #76 от "Ганя Путинофила":Отговорната ти длъжност е "Началник на водопад". Аре бегай от тук, мръшляк!
13:21 05.06.2026
128 А е предполагаемо английски
До коментар #111 от "Пламен":запускан от пристанището на Констанца?
И това не може да се изключва.
13:22 05.06.2026
129 Факти
До коментар #100 от "Механик":Украинците са оригиналните руснаци. Чети Паисий Хилендарски, който в своята История от 18-ти век ясно разграничава славянските народи - българи, сърби, руси и москали. Под руси той има предвид днешните украинци, а под москали - днешните руснаци. Знаем, че Петър Велики през 18-ти век сменя името на Московия на Русия и я обявява за империя. Московия краде името и историята на Русия, защото нейната история е много бедна - Московското Княжество се появява на картата чак през 13-ти век като васал на Златната Орда. В първите 220 години от съществуването си то е подчинено на монголите. За една новоизлюпена империя е срамно историята й да започва по този начин, затова Петър Велики краде името и историята на Киевска Рус, която е много по-древна и велика. Нека не слагаме каруцата пред коня.
13:22 05.06.2026