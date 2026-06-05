Украински морски дрон се взриви на румънското пристанище Констанца

Морски дрон експлодира край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния, съобщава телевизия Диджи 24. По първоначална информация няма пострадали, а дронът предполагаемо е украински и е бил с десетки килограми експлозиви на борда. Не е ясно как дронът е достигнал до пристанището, предаде БТА.

Още три дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там по-рано днес, съобщава телевизия Диджи 24.Зоната около пристанището е отцепена, а на място са разположени екипи на румънските полиция и жандармерия.

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Обектът е забелязан около 5 ч. сутринта местно (и българско) време край кейове на пристанището.

По информация на телевизията временният премиер Илие Боложан и президентът Никушор Дан са били информирани за инцидента, а Министерството на вътрешните работи на Румъния ще свика пресконференция във връзка със случилото се.

Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение за евакуация на пристанището чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).

Според източници на телевизията от пристанище Констанца дронът е бил заседнал в хидротехническо съоръжение на няколкостотин метра от нефтения терминал на пристанището.

От Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирани от Диджи 24, заявиха, че дронът е „от типа, използван във войната в Украйна“ и се е самодетонирал към 10:30 ч., като не е причинил жертви.

В изявлението на министерството се уточнява, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.

Временният премиер Илие Боложан и президентът Никушор Дан са били информирани за инцидента, а Министерството на вътрешните работи на Румъния ще свика пресконференция във връзка със случилото се. Според източници на телевизията от пристанище Констанца дронът е бил заседнал в хидротехническо съоръжение на няколкостотин метра от нефтения терминал на пристанището.