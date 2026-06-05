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Украински морски дрон се взриви на румънското пристанище Констанца
  Тема: Украйна

Украински морски дрон се взриви на румънското пристанище Констанца

5 Юни, 2026 11:58, обновена 5 Юни, 2026 13:10 3 298 129

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  • война-
  • морски дрон

Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение за евакуация на пристанището

Украински морски дрон се взриви на румънското пристанище Констанца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Морски дрон експлодира край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния, съобщава телевизия Диджи 24. По първоначална информация няма пострадали, а дронът предполагаемо е украински и е бил с десетки килограми експлозиви на борда. Не е ясно как дронът е достигнал до пристанището, предаде БТА.

Още три дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там по-рано днес, съобщава телевизия Диджи 24.Зоната около пристанището е отцепена, а на място са разположени екипи на румънските полиция и жандармерия.

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Обектът е забелязан около 5 ч. сутринта местно (и българско) време край кейове на пристанището.

По информация на телевизията временният премиер Илие Боложан и президентът Никушор Дан са били информирани за инцидента, а Министерството на вътрешните работи на Румъния ще свика пресконференция във връзка със случилото се.

Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение за евакуация на пристанището чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).

Според източници на телевизията от пристанище Констанца дронът е бил заседнал в хидротехническо съоръжение на няколкостотин метра от нефтения терминал на пристанището.

От Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирани от Диджи 24, заявиха, че дронът е „от типа, използван във войната в Украйна“ и се е самодетонирал към 10:30 ч., като не е причинил жертви.

В изявлението на министерството се уточнява, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.

Временният премиер Илие Боложан и президентът Никушор Дан са били информирани за инцидента, а Министерството на вътрешните работи на Румъния ще свика пресконференция във връзка със случилото се. Според източници на телевизията от пристанище Констанца дронът е бил заседнал в хидротехническо съоръжение на няколкостотин метра от нефтения терминал на пристанището.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    155 6 Отговор
    Член 5 ти да се задейства!

    Коментиран от #55, #122

    12:00 05.06.2026

  • 2 Смешник

    140 9 Отговор
    Хак им е на малигарите Все така да продължават да подържат фашисткия режим в Украйна

    12:01 05.06.2026

  • 3 Член 5 от НАТО - Кога най-сетне

    119 9 Отговор
    Кога терористичната държава Украйна ще бъде атакувана с ракети Томахоук с ядрено бойни глави и да се слага край на бандеровския режим на Зеленски.

    Коментиран от #22

    12:01 05.06.2026

  • 4 Само питам

    132 3 Отговор
    Задействаме ли член Пети ?

    Коментиран от #123

    12:01 05.06.2026

  • 5 И сега?

    139 4 Отговор
    Ще направят ли украинския консул персона нон грата? Най-вероятно ще му връчат нота, а може да го направят и почетен гражданин на Констанца.

    Коментиран от #16

    12:02 05.06.2026

  • 6 Браво

    102 3 Отговор
    дано някой мамлигар е сгънал чадъра. Всички знаем, че тези дронове се пускат от румъния и прибалтийските кочини. лай-НАТО отдавна е активна страна във войната

    12:03 05.06.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    10 53 Отговор
    Да изгъчкат савецкио посланик из Букурещ

    Коментиран от #43

    12:03 05.06.2026

  • 8 Никой не казва

    82 6 Отговор
    ДронЪТ не е ли пак Руски???

    12:04 05.06.2026

  • 9 Смехотворно

    82 2 Отговор
    Украинците превзеха Москва .....сега са тръгнали и към Букурещ. Нато е изпаднало в ступор и гледа като теле в Железница как тези които подпомага го атакуват по въздух и вода.
    Аурси Кая се носят в розовата мъгла на собствената си тъпотия и се радват на табун розавинкави понита използващи трето половата тоалетна.

    12:05 05.06.2026

  • 10 Пожелавам

    70 4 Отговор
    още много дронове да гърмят в натовските държави

    12:07 05.06.2026

  • 11 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    83 2 Отговор
    Следващия трябва да е по резиденцията на незаконния избран с фалшификация президентин на мамалигите Никашор Дан

    12:08 05.06.2026

  • 12 Мъдреца

    55 4 Отговор
    Както се казва - на лъжата краката са къси.

    12:08 05.06.2026

  • 13 Браво! Честито!

    80 2 Отговор
    Да живее украйна и всички идиоти, които и дават пари, оръжия, весят ѝ байраците и й хрантутят бръмчалките!

    12:08 05.06.2026

  • 14 баба Меца

    49 3 Отговор
    Отдавна няма нищо "украинско" в убийците гаджети доставяни за наша сметка.

    12:08 05.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Украинска атака към калпавото нАТО?

    51 2 Отговор
    Укро-нацистко и юдео-талмудистко предупреждения към Румъния и еС?

    12:09 05.06.2026

  • 18 Украйна напада Румъния

    66 2 Отговор
    очакваме отговор от НАТО!

    12:10 05.06.2026

  • 19 Емил

    65 2 Отговор
    Ами сега?!
    Щом не го изкараха руски значи здравата са се изложили!
    Можеше и нефтения терминал да взриви, ама нищо нали е украински простено му е - щеше да е хахахахаха, ама е жалко!!!
    И сега политкоректно румънците ще си замълчат

    12:10 05.06.2026

  • 20 Тъпаци

    41 2 Отговор
    Ще се изтрепат неграмотниците. Все други са им виновни

    12:11 05.06.2026

  • 21 Лайн Ари

    59 1 Отговор
    Така , много внимателно пишете ,да не се обиди зелената гнида ! И рюте и каласката и дума не обелват !

    12:11 05.06.2026

  • 22 Само неразбрах

    7 22 Отговор

    До коментар #3 от "Член 5 от НАТО - Кога най-сетне":

    Защо искаш натовските ракети срещу натовския таран Украйна да са с ядрени бойни глави?

    Можеш ли да обясниш, защо трябва да загива славянското население в Украйна?

    Коментиран от #35, #78

    12:11 05.06.2026

  • 23 ХЕРА

    2 29 Отговор
    Техническа грешка.На война кото на война.Случва се.

    12:12 05.06.2026

  • 24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    42 1 Отговор
    Сега циганомънците трябва да изгонят бандераинския посланик...

    12:12 05.06.2026

  • 25 И Киев е Руски

    44 0 Отговор
    Наркомана ще изтреби мамалигите

    Коментиран от #30

    12:13 05.06.2026

  • 26 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Почна я на МП!

    12:14 05.06.2026

  • 27 веселяк

    33 0 Отговор
    ЗначиЙ туй ще да е руска хибридна атака, провокация и прочие! ЩотУ Баширов откраднал туй морското дрон, Петров пък с открадното от "Клептуза" водно колело го довлякъл на буксир до Румънско. И тогиз Вовата лично му е драснал клечката!

    Коментиран от #63

    12:14 05.06.2026

  • 28 Кленя

    37 0 Отговор
    Къде членя 5 бе натовските прогореяци,утре ша ни думнат и назе украинските терористи дето им даваме милиарди за златни кенефи

    Коментиран от #86

    12:15 05.06.2026

  • 29 Аз оттук виждам,

    28 0 Отговор
    че дронът е руски, те на място не могат да го видят. Какви са тези политнекоректни констатации.

    12:16 05.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пристанището Констанца - укро-провокация

    30 0 Отговор
    В порт Констанца се влиза по доста дълъг и тесен морски път (фарватер) ограден от морето от дълъг вълнолом.

    Случайно не може морски дрон да влезе в пристанище Констанца, "на няколкостотин метра от нефтения терминал."

    Коментиран от #67, #117

    12:19 05.06.2026

  • 32 Ти да видиш

    35 0 Отговор
    Браво, украинските нацисти стават все по-успешни в ликвидирането на НАТО, използвайки терористичните средства на НАТО. Както се казва, с техните камъни по техните глави.

    12:19 05.06.2026

  • 33 И Киев е Руски

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Чиниш ми се":

    Колеги сме с май...ти и сест...ти

    12:20 05.06.2026

  • 34 Така де

    35 0 Отговор
    Румъния кога ще затвори украинското посолство и ще изгони украинският посланик, както постъпи с руското консулство!?

    12:21 05.06.2026

  • 35 Ти нищо не си разбрал

    36 2 Отговор

    До коментар #22 от "Само неразбрах":

    Да беше потърсил в нета какви са основите на нацистката бандеровска идеология.

    Според украинските бандеро-нацисти украинците НЕ СА СЛАВЯНИ,
    а според тях украинците били произхождали от викингите и поради
    тази причина украинците били по-умни и по-красиви от всички народи
    около тях - славяни, татари и монголи.

    Украинци с прмоитите мозъци затова гледат българите с презрение,
    даже ни наричат "ц г ни".

    Затова украинците с лекота избиват цивилни руснаци.

    Научете си урока и спрете да подкрепяте мафиотите-бандеровци
    защото вие ще си патите от тях.

    Коментиран от #72, #97

    12:23 05.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хи хи

    24 0 Отговор
    Злият Путин е отвлякъл невинния и нищо неподозиращ дрон, и го е насочил към нато, за да го провокира !

    12:23 05.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Баба Гошка

    28 1 Отговор
    Вчера в Гърция, Днес в Констанца, утре в други близки и далечни страни. Гответе се и ха честитУ ви новото "Нормално". Ще го търсите вий Путинн да ви отърве от зловредните, безкрайно нагли и неблагодарни уккрри, но те ще са част от ЕсЕсс и недосегаеми

    12:26 05.06.2026

  • 40 Нещастници

    25 1 Отговор
    сега нато и ес ще оглушеят и ослепеят неизненадвашо. По интересното щеше да бъде ако имаше убити като полските трактористи! иначе вчера всички ще пускат украйна в ес

    12:26 05.06.2026

  • 41 мдаа

    32 1 Отговор
    Ако сега румънците не оттеглят подкрепата си Украйна да стане член на ЕС, значи съвсем за нищо не стават. Между другото гърците трябва да направят същото, защото укрите бяха на път да вдигнат цял пристанищен град във въздуха. Ние също имаме основание да оттеглим съгласието си - ден през ден морето носи на брега ни морски мини и е въпрос на време да стане голяма беля. Наистина ли агресивен враг на държави-членки на ЕС ще успее да влезе в съюза на Урсула?

    Коментиран от #83

    12:26 05.06.2026

  • 42 Някой

    13 0 Отговор
    Украински?! Да не сте се объркали. Не е ли руски. :)

    Коментиран от #53

    12:28 05.06.2026

  • 43 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Лап Уйотт ,дупнишки хъесосс звездоброец ,кво ми пелтечиш ?!

    12:30 05.06.2026

  • 44 Ганя Путинофила

    9 2 Отговор
    А дано морски дрон удари и Букурещ! Та смелите румънски воини да нападнат Русия!

    12:31 05.06.2026

  • 45 Чл.5

    17 1 Отговор
    Виднага да се актшвира чл. 5.
    Укрите са нападнали с дронове страна-член на НАТО и наш съсед.

    12:31 05.06.2026

  • 46 не е грешка

    30 1 Отговор
    "...дронът е бил заседнал в хидротехническо съоръжение на няколкостотин метра от нефтения терминал на пристанището." Укрите са се целили в нефтения терминал, истински късмет е, че не са успели да го взривят. Дано правителството вземе сериозни мерки за охраната на Нефтохима, защото това ще е следващата цел на нацистите. Европа трябва да остане без горива и да се срине икономически, това е целта.

    Коментиран от #48, #51, #66

    12:32 05.06.2026

  • 47 да питам

    20 1 Отговор
    нато по какъв начин защитава страните членки,като до сега нито един път не са реагирали на нападение от страна на бандерите нацисти

    12:33 05.06.2026

  • 48 Ганя Путинофила

    2 15 Отговор

    До коментар #46 от "не е грешка":

    Ич ми не е! Нямам кола и не ми трябва бензин! Да удрят тази руска рафинерия!

    12:33 05.06.2026

  • 49 Пояснение

    4 18 Отговор
    Дронът наистина е украински, но е пуснат от рашистите... Преди 2 месеца до Крим беше излязъл на плажа един от тях.

    Коментиран от #56, #82

    12:34 05.06.2026

  • 50 мдаа

    32 2 Отговор
    В други медии пише, че при извършеното спешно облитане на района с хеликоптери са открити още три морски дрона. Не съм ксенофоб, но вече си мисля, че Украйна трябва да бъде заличена и делото на Русия по денацификация е право дело.

    12:35 05.06.2026

  • 51 Къде ви копат такива охлювофрени

    3 20 Отговор

    До коментар #46 от "не е грешка":

    И защо Украйна ще иска Европа която и помага да се срине? Ааа, сетих се, така ви казва мутрофанова...

    Коментиран от #52, #57

    12:37 05.06.2026

  • 52 Ганя Путинофила

    3 10 Отговор

    До коментар #51 от "Къде ви копат такива охлювофрени":

    Как помага европа бе? Праща оръжие и гледа отстрани. Войска трябва да прати.

    12:38 05.06.2026

  • 53 ами

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Някой":

    ха ха ха - руснаците нямат такава техника, украинците са водещи производители напълниха и черно море и средиземно море с дронове, за да демонстрират руската заплаха

    12:39 05.06.2026

  • 54 Шок и ужас

    14 2 Отговор
    Днес се е взривил извънредно, а от утре редовно. Свиквайте.

    12:39 05.06.2026

  • 55 Мемо

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Даже не е необходимо. Трябва само НАТО да врътне кранчето и Укритата имат не - повече от 1 месец.

    12:42 05.06.2026

  • 56 Ганя Путинофила

    1 13 Отговор

    До коментар #49 от "Пояснение":

    Може и от Варна да е пуснат. Тук е пълно с руски агенти.

    Коментиран от #89

    12:42 05.06.2026

  • 57 Горски дрон

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Къде ви копат такива охлювофрени":

    От където и мухльофрените като теб, явно си спец по копане и простотия.

    Коментиран от #110

    12:43 05.06.2026

  • 58 Евроистерик

    10 1 Отговор
    Путин е виновен! НАТО незабавно да защити членките си, като нападне веднага Русия!!!

    Коментиран от #61

    12:43 05.06.2026

  • 59 Хе хе...

    5 1 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха ха!
    САЛО УГАНДЕ, ХЕРОИНАМ САЛО!!!
    Ха ха ха ха ха! Леле, нЕма такъв цирк!
    Ха ха ха ха!

    12:44 05.06.2026

  • 60 Симо

    9 1 Отговор
    Хайде сега да видим "реакцията" на натовците??? Ако беше руски дрон, леле майко!!! Щяха да вият сирените дори при нас.

    12:45 05.06.2026

  • 61 Ганя Путинофила

    1 13 Отговор

    До коментар #58 от "Евроистерик":

    Толкова ми писна от този Путин че ако не бях на отговорна длъжност от която държавата има нужда щях да грабна оръжието и да ида да помагам на братска Украйна.

    Коментиран от #69, #70, #75

    12:45 05.06.2026

  • 62 Жмръц

    6 0 Отговор
    Е,бива ли ся тъй.Краински бил дрона.Утре ще е руски,мали?то и миналата седмица беше краински,ама вие пак го изкарахте руски.Или просто палачинката започна да се обръща?Така,така.Почна да ви пари по бузите.

    12:46 05.06.2026

  • 63 Моряка

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "веселяк":

    Грешиш колега.Вовата не употребява кибрит.Подпалил го е с позлатена запалка,заредена със Сибирски газ.

    12:46 05.06.2026

  • 64 Ами сега, какво ще прави

    10 1 Отговор
    Путин, като не е виновен?
    И какво стана сония дрон, който кацна в Грац? Май че и той се оказа че не е руски? Затова всички млъкнаха, като зашити?

    12:46 05.06.2026

  • 65 Нато

    0 2 Отговор
    Братя румънци бягайте от Констанца , идвайте в Двореца Балчик...

    12:47 05.06.2026

  • 66 Укростан

    12 0 Отговор

    До коментар #46 от "не е грешка":

    Да запали нефтопреработващите комплекси в Румъния и да обвини Русия за това. Това сме го гледали с нацистите и Полша - началото на ВСВ!

    12:47 05.06.2026

  • 67 Албанска подводница

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пристанището Констанца - укро-провокация":

    Дроновете навсякъде могат да влязат. И по дъгообразен фарватер и на плитко и на дълбоко и на ниско и на високо.

    12:48 05.06.2026

  • 68 Факти

    1 13 Отговор
    Атом над Кремъл и всичко ще утихне.

    Коментиран от #71

    12:48 05.06.2026

  • 69 Ганю Сомов

    9 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ганя Путинофила":

    Ти,освен да им пълниш т0алетните,друго няма да можеш да правиш.Даже още преди да стигнеш до фронта вече ще си се издал.Ще те усетят по мири3мата.

    12:48 05.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ганя Путинофила

    2 8 Отговор

    До коментар #68 от "Факти":

    И аз това казвам. Ако бях командир на ядрена подводница досега всичко да е свършило.

    12:49 05.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хохо Бохо

    8 2 Отговор
    Нато, нато....натооооо пробито корито, кой от дето ви фани ви прави смешни. И къде и точно отбраната на йзточня фланг? Мамалигарите отговориха ли на руснаците относно дрона дето се взриви? Писахте, че посланици били гонени и после тишина

    12:49 05.06.2026

  • 74 Факт

    3 0 Отговор
    Скоро и във Варна

    12:50 05.06.2026

  • 75 Личи си, че си на « отговорна» длъжност

    7 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ганя Путинофила":

    По цял ден клечиш по сайтовете и преплиташ щуротии!
    Аз съм на още по- отговрна длъжност!
    Ще ти помогна да се завлечеш до Украйна!

    Коментиран от #79

    12:50 05.06.2026

  • 76 Ганя Путинофила

    0 5 Отговор

    До коментар #70 от "Евроистерик":

    Нали ти казах, че съм на отговорна държавна длъжност. Или не четеш.

    Коментиран от #90, #101, #127

    12:50 05.06.2026

  • 77 АБВ

    8 0 Отговор
    Незабавно задействане на чл.5 от догавора за създаване на НАТО срещу Украйна ! Тези нацисти няма да мирясат докато не нънлекат НАТО във война с Русия. Така, както НАТО и ЕС използваха Украйна да възпира Русия, така сега и Украйна иска НАТО да възпре Русия, защото не може да се справи, въпреки предоставините и пари и оръжие.
    Украйна е получила много повече помещи от СССР през Втората световна война по съпоставими цени.
    Ще перифразирам Марк Порций Катон Стари: "Украйна трябва да бъде разрушена !"

    Коментиран от #91

    12:51 05.06.2026

  • 78 щото са отрепки

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Само неразбрах":

    с промити мозъци, а има и много католици. Католика е предател на славянството.

    12:51 05.06.2026

  • 79 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Личи си, че си на « отговорна» длъжност":

    От работа чак след един часа ще мога да ида да хапна нещо! А ти?

    Коментиран от #84

    12:51 05.06.2026

  • 80 ....

    3 0 Отговор
    Глей са да не почнат некви дронове да почнат се взривяват в одеса

    12:52 05.06.2026

  • 81 Остра реакция

    5 0 Отговор
    Румънският президент е изгонил украинския посланик във връзка с инцидента.

    12:52 05.06.2026

  • 82 И аз като думкам жена ти

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Пояснение":

    ме праща лично Путин. Вика да я съдера от думкане

    12:52 05.06.2026

  • 83 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "мдаа":

    И ... РИБАРСКОТО КОРАБЧЕ, И ТАНКЕРА В ТУРЦИЯ И......

    12:53 05.06.2026

  • 84 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ганя Путинофила":

    Тя е на диета😂

    12:53 05.06.2026

  • 85 Българин

    6 0 Отговор
    Румъния, Литва, Латвия, Естония и Полша, веднага да връчат протестна нота на Русия. А Урусла, Беборочката, Мерца и Шолца да оправят заплахи към Путин.

    12:54 05.06.2026

  • 86 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Кленя":

    У задния двор на Европа

    12:54 05.06.2026

  • 87 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Айде вдигайте подводници и активирайте член 5ти на нато.... Тоя зель0 май не знае в коя посока е русия, поредната провокация

    12:55 05.06.2026

  • 88 Факти

    2 8 Отговор

    До коментар #72 от "Ооопс!":

    Украинският е много по-близо до полския, отколкото до руския. Украинският и руският език са се разделили през 13-ти век, когато Киевска Рус е превзета от монголите. Не трябва да забравяме, че Киев е 665 години по-стар от Москва. Няма как дъщерята да създаде бащата.

    Коментиран от #100, #106, #107, #112, #116, #120

    12:56 05.06.2026

  • 89 да бе, да

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ганя Путинофила":

    В Баба Алино само украински агенти откриха. Че и луксозни резиденции са си направили.

    12:58 05.06.2026

  • 90 АБВ

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ганя Путинофила":

    Като чета глупостите ти, едва ли си на по-висока длъжност от шофьор, или портиер - невъоръжена охрана.
    Аре, бегай !

    Коментиран от #92

    12:59 05.06.2026

  • 91 Ол1гофрен,

    2 9 Отговор

    До коментар #77 от "АБВ":

    При член 5 от Русия няма да остане нищо.

    Коментиран от #96, #104

    12:59 05.06.2026

  • 92 Чиниш ми се

    1 7 Отговор

    До коментар #90 от "АБВ":

    Руски минедчия.

    Коментиран от #109, #121

    13:01 05.06.2026

  • 93 Ами Варна не е

    10 0 Отговор
    кой знае колко по-далече от Констанца, мерено от Одеса, например... Току виж някое украинско гостенче гръмнало пред пристанището, да не дава господ! Много на сериозно се взеха като "захитници" на Европа, а дроновете - катери чак по гръцките острови взеха да се появяват! Крайно време е тия "захитници" да бъдат турени където им е мястото, че вече на всички до гуша им дойде от тях...

    13:01 05.06.2026

  • 94 А МОЧАТА?

    1 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #102

    13:01 05.06.2026

  • 95 Механик

    2 3 Отговор
    Руснацте са откраднали дрона и са го пратил там.

    13:03 05.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Гражданите на Украйна са 80% руснаци

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ти нищо не си разбрал":

    с антируско съзнание + още около 50 етноса в Украйна, част от които са юдео-хазарите, които водят за носа укро-нацистите.

    Българите също не са малко на брой в измислената и изкуствена "Украина".

    Аналогично, българофобските западни и сръбски медии успяха да направят в РСМ макета с антибългарско самосъзнание от преобладаващото българско население.

    13:04 05.06.2026

  • 98 Факти кога ще напишете истината?

    2 7 Отговор
    В Старобелск не е имало никакви деца, а са взривени руски оператори на дронове от подразделение на Рубикон.

    Коментиран от #108

    13:05 05.06.2026

  • 99 Бърже пъдете и украинския посланик

    3 1 Отговор
    да си оди у Киев да му падне там на главата некой "Орешник".

    13:06 05.06.2026

  • 100 Механик

    6 2 Отговор

    До коментар #88 от "Факти":

    Да не забравяме, че поляците имат укрите за роби (каквито са били доса години). В България едно време а и днес е имало т. нар. "гърчеещисе" българи. Искали са да бъдат гърци, но са били обект на презрение както за българите, така и за гърците. Е, укрите са полячеещи се руснаци.
    И като говориш за киевска РУС, защо е РУС, а не УКР или Речпосполита?

    Коментиран от #113, #129

    13:07 05.06.2026

  • 101 Хе хе...

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ганя Путинофила":

    Ох, не мога повече... ха ха ха ха ха!
    Баш господи, ти ли си? Ха ха ха!
    Ха ха ха ха ха ха ха ха ха!
    Леле, явно има яки слънчеви изригвания!!!
    Ха ха ха!

    13:08 05.06.2026

  • 102 А ГДЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "А МОЧАТА?":

    Сирски и Мисирски ,поне една глава откриха ли 😂😂😂?

    13:09 05.06.2026

  • 103 не може да бъде

    3 1 Отговор
    Както се вижда от информацията румънците не могат да разберат как дронът е стигнал до Констанца!?Аз бих могъл да им обясня ако поискат разбира се ...но аз също се отказвам тъй като считам че за това обяснение ще ми трябват особени изрази които не са за печатане нито с ръкописни нито печатни букви!?И даже ако реша да дам такова обяснение със сигурност ще ме изтрият!?

    13:09 05.06.2026

  • 104 Факти

    1 5 Отговор

    До коментар #91 от "Ол1гофрен,":

    НАТО може да унищожи Русия, но не иска. За Запада е по-изгодно бедните руснаци да си предлагат ресурсите евтино за да е по-ниска цената на световната борса. Ако Запада анексира Русия добивът ще поскъпне много заради в пъти по-високите заплати и екологичните норми. Текущата ситуация, в която Русия е независима и бедна, е просто перфектна.

    Коментиран от #114

    13:10 05.06.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 АБВ

    5 1 Отговор

    До коментар #88 от "Факти":

    Да де, украинският е нещо като македонския език. Буламач от основно български и малко сръбски.
    Ама украинска държава не е съществувала. Имало е някакво хетманство, което националният им герой Богдан Хмелницки моли руския цар Алексей I да включи в руската империя, за да го защити от сегашните приятели на Украйна - поляците. И полага клетва за вярност към Русия. А това и македонците не са го правили.

    13:11 05.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 То си личи

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Горски дрон":

    Една логическа връзка не можете да вдянете🤣🤣🤣

    13:12 05.06.2026

  • 111 Пламен

    2 3 Отговор
    ,,предполагаемо е украински" , пише в статията , а в заглавието пише друго.
    Ето така се вемат Евраци от РъФъ. :)

    Коментиран от #128

    13:12 05.06.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Преди руснаците бяха крепостни

    2 3 Отговор

    До коментар #100 от "Механик":

    Сега са роби.
    Аре беги 😃😂.
    Между другото путлерчето търси механици за фронта.Ако си късметлия ще живееш 10 дни.

    13:13 05.06.2026

  • 114 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #104 от "Факти":

    и на Румъния като член на НАТО ѝ е изгодно да падат украински дронове в Констанца?

    13:13 05.06.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Вероятност

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пристанището Констанца - укро-провокация":

    Вероятно е пуснат от Констанца към Русия, забол е нос по пътя заради теснотията на терена.

    13:14 05.06.2026

  • 118 Кочо

    2 0 Отговор
    Дронът бе кротък! Нацистите желаеха да го взривят в пристана и да го припишат на Путин! Но, румънският хеликоптер изпадна в истерия, понеже забеляза още няколко морски дрона наблизо и застреля този дрон превантивно! Случва се! В гръцкото пристанище се проявиха, сега тук, сигурно има и къде вашите пристани!

    13:15 05.06.2026

  • 119 Малеее, сичкото мурзилажжж

    2 2 Отговор
    На амбразурата🤣🤣🤣 мутрофаня набърже ви е спешила🤣🤣🤣

    Коментиран от #124

    13:15 05.06.2026

  • 120 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Факти":

    Казваш било "Киевска Рус"!
    А що не е било "Киевска Укра", щом крайнината била "най-старата" цивилизация в света, спорен новата им, съчинена след 90-та година "история" бе, мозък!?
    Всъщност названието "Украйна" датира от времето на ВОСР! Преди това няма исторически източници за такова наименование, народност, държава...

    Коментиран от #125

    13:15 05.06.2026

  • 121 АБВ

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "Чиниш ми се":

    И двата руски трола в сайта сме минедчии.Но сме честни.Както и ти.

    13:15 05.06.2026

  • 122 Мечката е у съседа...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Драги туристи, не се притеснявайте, дронът бил руски, няма нищо страшно. Заповядате у нас и се насладете на един незабравим, експлозивен отдих.

    13:17 05.06.2026

  • 123 Вероятно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Но от друг договор.

    13:18 05.06.2026

  • 124 Абе мани

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Малеее, сичкото мурзилажжж":

    То копейките на заплата ако бяха запалили по една свещ за всеки утрепан руснак нямаше да имаме нужда от осветление за 10 години напред.

    Коментиран от #126

    13:18 05.06.2026

  • 125 Къде ви копат такива охлювофрени

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Хаха":

    Значи според логиката на охлювите Украйна е населена с руснаци които са украинци отпосле и Путин убива братята си. Не е прав Дарвин, при вас еволюцията е спряла

    13:19 05.06.2026

  • 126 Абе няма страшно

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Абе мани":

    Поне украинците няма да харчат за торове поне един век. Доста чернозем наториха с нашественици

    13:21 05.06.2026

  • 127 Евроистерик

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ганя Путинофила":

    Отговорната ти длъжност е "Началник на водопад". Аре бегай от тук, мръшляк!

    13:21 05.06.2026

  • 128 А е предполагаемо английски

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Пламен":

    запускан от пристанището на Констанца?

    И това не може да се изключва.

    13:22 05.06.2026

  • 129 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Механик":

    Украинците са оригиналните руснаци. Чети Паисий Хилендарски, който в своята История от 18-ти век ясно разграничава славянските народи - българи, сърби, руси и москали. Под руси той има предвид днешните украинци, а под москали - днешните руснаци. Знаем, че Петър Велики през 18-ти век сменя името на Московия на Русия и я обявява за империя. Московия краде името и историята на Русия, защото нейната история е много бедна - Московското Княжество се появява на картата чак през 13-ти век като васал на Златната Орда. В първите 220 години от съществуването си то е подчинено на монголите. За една новоизлюпена империя е срамно историята й да започва по този начин, затова Петър Велики краде името и историята на Киевска Рус, която е много по-древна и велика. Нека не слагаме каруцата пред коня.

    13:22 05.06.2026

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